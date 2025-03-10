Ders Yazma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Ders yazma yazılımı, kuruluşların eğitim amaçlı tasarlanmış ilgi çekici ve etkileşimli multimedya içeriği oluşturmasına olanak tanır. Hem kurumsal eğitim hem de geleneksel akademik ortamlara uygun eğitim kursları ve materyalleri hazırlamak için kullanılır. Özellikle eğitim kurumları için tasarlanmış kurs yazma araçlarının bir alt kümesi olan Öğrenim İçerik Yönetim Sistemleri (LCMS) bu kategoriye girer. Bu araçlar, kuruluşlara, Öğrenme Yönetim Sistemlerine (LMS) sorunsuz bir şekilde entegre edilebilecek eğitim içeriği geliştirme yetkisi vererek çalışanlar veya öğrenciler için benzersiz eğitim programları teşvik eder. Yaygın olarak İK departmanları ve eğitim kurumlarında kullanılan kurs yazma çözümleri, yöneticilere programlama uzmanlığı gerektirmeden eğitim içeriği oluşturma olanağı sağlar. Bu çözümler, çoğunlukla LMS yazılımıyla içerik entegrasyonuna yönelik standartlar ve spesifikasyonlar sağlayan Paylaşılabilir İçerik Nesnesi Referans Modeline (SCORM) bağlı kalarak hem bulut tabanlı hem de şirket içi formatlarda mevcuttur. Ayrıca birçok kurs yazma ürünü, sunum yazılımı temellerinden yararlanarak kullanıcılara kurs içeriği geliştirmek için tanıdık bir arayüz sunar.
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Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, şirketlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için 11.000'den fazla çevrimiçi ders sunan bir öğrenme uygulamasıdır.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, kullanıcıların kolayca animasyonlu videolar ve sunumlar oluşturmasını sağlayan bir görsel iletişim platformudur.
Top Hat
tophat.com
Top Hat, eğitmenlerin etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olan bir öğrenci yanıt sistemidir. Katılım izleme ve matematiksel gösterim desteği sunar.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
360Learning
360learning.com
360Learning, şirketlerin çalışanlarını eğitmesine olanak tanıyan, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyen bir öğrenim yönetim sistemidir.
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Öğrenme Studio AI, AI tabanlı bir araçla çevrimiçi kurslar oluşturmayı ve geliştirmeyi kolaylaştırır.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds, işletmelere çevrimiçi kurslar oluşturma, yönetme ve satma imkanı sunan bir öğrenme yönetim sistemidir.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid, etkileşimli videolar yaratmayı, düzenlemeyi ve paylaşmayı kolaylaştıran video merkezli bir platformdur. Eğitim ve içerik yönetimi için kullanışlıdır.
Articulate 360
articulate.com
Articulate 360, ilgi çekici e-öğrenme içerikleri yaratmak için çeşitli uygulamalar sunan bir platformdur.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların çevrimiçi eğitim materyalleri oluşturup sunmasını sağlayan kullanıcı dostu bir platformdur.
Rise
rise.com
Rise, çalışanlar için çevrimiçi eğitim sistemidir. Kolay kurs oluşturma, izleme ve analiz imkanı sunar.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe, etkileşimli mikro öğrenme deneyimleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Eğitim programları hazırlamak ve yönetmek için çeşitli araçlar sunar.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs, eğitim, anket ve quiz oluşturma araçları sunan bir SaaS platformudur. 150'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya hizmet vermektedir.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps, işletmelerde iletişim, işbirliği ve belge yönetimini kolaylaştıran bir dijital işyeri platformudur.
PandaSuite
pandasuite.com
PandaSuite, kod yazmadan etkileşimli uygulamalar ve dijital içerikler yaratmanıza olanak tanıyan çok yönlü bir platformdur.
Instruqt
instruqt.com
Instruqt, yazılım firmalarına tarayıcı tabanlı uygulamalı laboratuvar deneyimleri sunarak ürün eğitimi ve demo sağlamalarını destekler.
MindSmith
mindsmith.ai
MindSmith, üretken yapay zeka kullanarak e-öğrenim içeriği oluşturmayı ve paylaşmayı kolaylaştıran bir kurs yazım aracıdır.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon, etkili eğitim deneyimleri sunan bir öğrenme yönetim sistemidir. İçerik oluşturma, raporlama ve entegrasyon özellikleri ile kullanılabilir.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, çalışan eğitim ve angajman platformudur. Şirketlerin personel alımında, beceri geliştirmede ve çalışan bağlılığını artırmada yardımcı olur.
Disco
disco.co
Disco, öğrenme toplulukları kurmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platformdur. Üyelik yönetimi, etkinlik entegrasyonu ve gelir yaratan araçlar sunar.
7taps
7taps.com
7taps, eğitim içeriği oluşturmayı sağlayan mikro öğrenme platformudur. Hızlı ve etkili öğrenme deneyimi sunar, yapay zeka desteklidir.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri atamayı ve çalışan ilerlemesini takip etmeyi kolaylaştıran bir öğrenme yönetim platformudur.
Lingio
lingio.com
Lingio, sektör çalışanlarına yönelik dil ve beceri öğrenimini oyunlaştıran, kişiselleştirilmiş kurslar sunan bir eğitim uygulamasıdır.
Flowclass
flowclass.io
Flowclass, eğitimcilerin ve eğitmenlerin kurslar için açılış sayfaları oluşturmasını sağlayan, pazarlama, rezervasyon ve ödeme sistemlerini entegre eden bir platformdur.
CLASSUM
classum.com
Classum, kullanıcıların etkileşimde bulunabileceği bulut tabanlı bir öğrenme platformudur; iletişimi ve işbirliğini geliştirir.
Meleton
meleton.com
Meleton, çevrimiçi kurs oluşturma platformudur. Okullar ve uzmanlar tarafından kurslar hazırlanarak öğrencilere bilgi ve beceri kazandırır.
Exly
exlyapp.com
Exly, işletmenizi baştan inşa etmek için kodsuz bir SaaS platformudur. Kurslar, canlı dersler, web seminerleri ve danışmanlık hizmetleri sunar.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.
Learnyst
learnyst.com
Learnyst, eğitimcilerin kendi çevrimiçi kurslarını ve testlerini eğitim materyalleriyle yönetmelerine yardımcı olan bir SAAS platformudur.
Coursebox
coursebox.ai
Coursebox, AI destekli bir öğrenim yönetim sistemidir. Kullanıcıların kurs oluşturmalarını ve düzenlemelerini sağlayan sürükle-bırak arayüzü sunar. Eğitim ve iş için kullanılabilir.
GoSkills
goskills.com
GoSkills, kullanıcıların kişiselleştirilmiş online kurslar oluşturmasını ve yönetmesini sağlayan bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS, etkileşimli e-öğrenme modülleri geliştirmeyi sağlayan bir araçtır ve kapsamlı bir öğrenim yönetim sistemiyle entegrasyonu vardır.
AcademyOcean
academyocean.com
AcademyOcean, şirketler için çalışan, müşteri ve ortak eğitimlerini yönetmeyi sağlayan kapsamlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
BranchTrack
branchtrack.com
BranchTrack, tarayıcıda senaryoya dayalı e-öğrenme içeriği oluşturmayı ve tasarlamayı sağlayan bir araçtır.
Prodient.io
prodient.io
Prodient.io, etkileşimli eLearning kursları oluşturmanıza olanak tanıyan bulut tabanlı bir hızlandırılmış eğitim araçtır. 60'tan fazla şablon sunar.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey, çalışanların gelişimini destekleyen, kişiselleştirilmiş bir öğrenme yönetim platformudur. Şirketlerin eğitim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS, davranış değişikliğini destekleyen eğitim çözümleri sunar. Satış, hizmet ve liderlik gibi alanlarda kurslar ile özelleştirilebilir eğitim programları sağlar.
HowToo
howtoo.co
HowToo, ekibinizin kullanmak isteyeceği tek e-Öğrenim yazma aracıdır. Kullanıma hazır içerikle dolu olan içeriğinizi büyük şablon kitaplığımıza kopyalayıp yapıştırmanız yeterlidir. Tek bir düğmeye tıklayarak testler ve değerlendirme blokları ekleyin ve birkaç dakika içinde başlatın. Verilerin, araştırmaların ve analizlerin güçlü içgörüleriyle, başarı için inanılmaz öğrenme deneyimleri oluşturmanıza olanak tanıyan bir araç oluşturduk. HowToo ayrıca WCAG 2.1 AA standardını karşılayan ilk araçtır.
SlidePresenter
slidepresenter.com
Ayrıntılı kılavuzlar ve belgeler, çok sayıda canlı veya web eğitimleri ve hala bilginin meslektaşlarınıza ulaşmadığı veya doğru zamanda ulaşmadığı hissine mi kapılıyorsunuz? O halde SlidePresenter'ı tanımalısınız! Çalışanlarınızın, önceden herhangi bir deneyime veya teknik beceriye ihtiyaç duymadan bilgilerini ilgi çekici video içeriğine dönüştürmelerini sağlayın! Sezgisel kullanıcı arayüzümüz sayesinde, tüm çalışanlar dakikalar içinde kendi video içeriklerini oluşturup düzenleyebilir ve bunu testler, anketler gibi çok sayıda interaktif özellik ile zenginleştirebilirler. Daha sonra çalışanlar tarafından oluşturulan video içeriği, kendi kurumsal video platformunuz üzerinden tek bir tıklamayla meslektaşlarınızla veya tüm kuruluşla kolayca ve güvenli bir şekilde paylaşılabilir. Bu, kurumsal bilgi aktarımınızda değerli zaman ve kaynaklardan tasarruf etmenizi sağlar. Dahası: Meslektaşlarınız için merkezi ve ilgi çekici bir iletişim noktası yaratırsınız. Kurumsal video platformunuzda, tüm çalışanlar "iş akışında" bireysel sorularını yanıtlamak için yararlı bilgi içeriği alır ve ayrıca çalışanlar tarafından oluşturulan ek video içeriğine göz atmaya, beğenmeye ve bunlarla etkileşime geçmeye teşvik edilir. SlidePresenter'ın kullanım durumları şirketinizin gereksinimleri kadar çeşitlidir: hızlı tıklama talimatlarından ürün eğitimlerine, şirket içi katılımlara, e-öğrenmelere veya uygulamalı öğrenme öğelerine kadar. Pek çok sektörde 600'den fazla pazar lideri, bilginin ihtiyacı olan herkes tarafından hızlı bir şekilde ve her zaman bulunabilmesi için çalışanlardan çalışanlara bilgi aktarımına başarılı bir şekilde güveniyor. SlidePresenter'ın avantajları: - Anlaşılması kolay video içeriğiyle kuruluşunuzda kendi kendine yönetilen, sürekli öğrenmeyi etkinleştirin. - Bilgiyi her zaman ve her yerde kullanılabilir hale getirerek (yeni) çalışanlarınızın performansını artırın. - Açıklayıcı video içeriğini hızlı ve kolay bir şekilde üretip paylaşmalarına olanak tanıyarak meslektaşlarınızdan gelen sık sorulan soruları azaltın. - Kolay içerik oluşturmaya yönelik sezgisel kullanıcı deneyimi sayesinde çalışanlarınızın meslektaşlarıyla bilgi paylaşma motivasyonunu artırın. - Çalışanlarınızı bilgi transferinize dahil edin ve böylece şirketinize olan bağlılıklarını güçlendirin. - Tüm departmanlardaki ve iş seviyelerindeki çalışanları, bilgilerini kuruluş genelindeki meslektaşlarıyla paylaşmaları için güçlendirin. - Resmi öğrenme ve eğitim formlarının yanı sıra video içeriği aracılığıyla çalışanlar tarafından oluşturulan öğrenmeyle çeşitli bir öğrenme deneyimi yaratın. - Çalışanlarınızı bilgi aktarımına entegre ederek Öğrenme ve Geliştirme departmanınızın kaynaklarından tasarruf edin. - Çalışanlarınızın en iyi işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları bilgiyi her zaman tam olarak bulabilecekleri merkezi bir video platformu oluşturun.
Cognota
cognota.com
Cognota, öğrenme ve geliştirme ekiplerine yönelik ilk ve tek operasyon platformudur. Platformumuz, Öğrenme ve Geliştirme ekiplerinin eğitim talep yönetimini kolaylaştırmasına, proje ve kapasite planlamasını iyileştirmesine, içeriği hızla tasarlamasına ve KOBİ'lerle daha etkili işbirliği yapmasına olanak tanır. Tüm sektörlerdeki müşteriler, öğrenme operasyonlarını yönetmek için birden fazla araca olan ihtiyacı ortadan kaldırarak üretkenliklerini artırmak için Cognota'dan yararlanıyor. Öğrenme ve Geliştirme sektöründe başarılı olmak mı istiyorsunuz? Öğrenim ve Geliştirme profesyonellerinin fikir edindiği, düşündürücü tartışmalara katıldığı, seçilmiş kaynaklara eriştiği ve sektör trendlerinin ilerisinde kaldığı bir merkez olan canlı LearnOps® Topluluğuna katılın. #LearnOpsCommunity'de kolektif bilgeliğin ve deneyimin gücünün kilidini açın LearnOps.com'a ücretsiz katılın
Elucidat
elucidat.com
Elucidat, e-öğrenme yaratımında oyunu değiştiren bir yazarlık platformudur; ekiplerin hem ilgi çekici hem de markalarına uygun içerik oluşturmasını kolaylaştırıyor. Öğrenim ekiplerinin karşılaştığı gerçek zorluklar için tasarlanan Elucidat, kullanım kolaylığını tam ölçekli destek ve uzman tavsiyesiyle birleştiriyor. Birden çok dilde ilgi çekici içerik oluşturmak, kurslarınızın başarısını takip etmek ve her şeyin net ve markayla tutarlı görünmesini sağlamak için başvurulacak yoldur. Elucidat'ta oluşturulan e-öğrenme tamamen SCORM uyumludur, HTML5 kullanılarak oluşturulmuştur, otomatik olarak yanıt verir ve her cihazda ve her Öğrenme Yönetim Sisteminde çalışır. Düşük katılım oranları veya sınırlı kapasiteyle mi mücadele ediyorsunuz? Elucidat'ın Öğrenme Danışmanlığı hizmetleriyle, başka hiçbir yerde bulamayacağınız eşsiz uzmanlık ve yenilikçi çözüm zenginliğinden yararlanın. Elucidat'ın sektörde tanınan blogu ile en son dijital öğrenme trendleri, en iyi uygulamalar ve kaynaklar hakkında güncel bilgilere sahip olun: https://www.elucidat.com/blog/.
IllumiDesk
illumidesk.com
IllumiDesk'in etkileşimli öğrenme platformu, eğitmenlerin zamandan tasarruf etmesine, öğrenci katılımını en üst düzeye çıkarmasına ve yapay zeka ile kurs kalitesini artırmasına yardımcı olur. IllumiDesk ile kuruluşlar, kapsamlı, uygulamalı öğrenme deneyimleri sunarak bilginin akılda tutulmasını artırır ve öğrencileri gerçek dünyadaki uygulamalara hazırlar.
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