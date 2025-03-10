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Çerezler, bir şirketin web sitesini ziyaret ettiklerinde IP adresleri ve tarama etkinlikleri gibi kullanıcı bilgilerini izlemek için kullanılan küçük metin dosyalarıdır. Çerez izleme yazılımı, çerezler, işaretçiler, etiketler, izleme pikselleri, yerel nesneler, eklentiler ve videolar gibi entegre içerik gibi çeşitli izleme teknolojilerini tespit etmek ve kataloglamak için web sitelerini inceler. Bu, şirketlerin bu izleyicileri kullanıcılara açıklamasına, kullanıcı takibi için izin almasına ve çerezleri etkinleştirmeden önce kullanıcının onayını zorunlu kılan GDPR ve eGizlilik gibi gizlilik düzenlemelerine uymasına olanak tanır. Çerez izleme yazılımı genellikle mevcut web sitelerine kolayca dağıtılan hafif komut dosyalarından oluşur. Çerezlerin ve izleyicilerin taranması tamamlandıktan sonra yazılım, bulguları içeren bir çerez bildirimi oluşturur. Bu bildirim daha sonra gizlilik ekipleri tarafından izin formlarına ve gizlilik politikalarına entegre edilebilir. Çerez izleme yazılımı genellikle kullanıcı izleme tercihlerinin işlenmesini otomatikleştirmek için izin yönetimi yazılımıyla birlikte çalışır. Pazarlamacılara öncelikle reklam amaçlı izleyicileri yönetmede yardımcı olmaya odaklanan etiket yönetimi yazılımından farklıdır. Çerez izleme yazılımı, bir şirketin gizlilik ekibine, gizlilik düzenlemelerine uyum için web sitesi izleme teknolojilerini belirlemede yardımcı olmak ve kullanıcı verilerinin korunmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır.
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CookieFirst
cookiefirst.com
CookieFirst, GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uygun çerez izni yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı onayı, çerez taramaları ve politika oluşturma gibi özellikler sunar.
Silktide
silktide.com
Silktide, web sitelerinin erişilebilirliğini, içerik kalitesini ve dijital pazarlama stratejilerini analiz edip geliştiren bir platformdur.
Cookie Script
cookie-script.com
Çerez Script, web sitelerindeki çerezleri yöneterek GDPR ve CCPA gibi veri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı olan bir onay yönetim platformudur.
DATEV
datev.de
DateV uygulaması, finansal yönetim süreçlerini kolaylaştırarak faturalandırma, defter tutma ve vergi uyumluluğu gibi işlemleri yapar.
OneTrust
onetrust.com
OneTrust, veri gizliliği ve güvenliğini yönetmek için kapsamlı bir platform sunar, kullanım onayı, risk yönetimi ve üçüncü taraf denetimi sağlar.
Serviceform
serviceform.com
ServiceForm, web sitesi ziyaretçilerini müşteriyle dönüştüren bir yazılımdır. Satış, destek ve pazarlama süreçlerini basitleştirir.
TermsFeed
termsfeed.com
TermsFeed, şirketlere gizlilik politikaları, şartlar ve koşullar gibi yasal belgeler oluşturmada ve yönetmede yardımcı olan bir uyumluluk yazılımıdır.
Osano
osano.com
Osano, kuruluşlara veri gizliliği yönetiminde yardımcı olan bir platformdur. Onay yönetimi, kullanıcı hakları ve düzenleyici uyum süreçlerini basitleştirir.
TrustArc
trustarc.com
TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes, web sitenizde çerez onayı toplamak ve yönetmek için bir çözüm sunan bir platformdur.
consentmanager
consentmanager.net
ConsentManager, kullanıcı rızasını yönetmek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için tasarlanmış bir araçtır. Çerez algılama ve çok dilli destek sunar.
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy, GDPR, CCPA ve LGPD uyumluluğu sağlaması için web siteleri için cookie onayı ve banner yönetimi sunan bir uygulamadır.
Securiti
securiti.ai
Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.
Monsido
monsido.com
Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. İşletmelerin, GDPR, eGizlilik, Dijital Pazarlar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak için web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal vermesine, yönetmesine ve belgelemesine olanak tanır. Tüm bunlar, yüksek onay oranlarına olanak tanır ve müşterilerde güven oluşturur. Usercentrics CMP, Google İzin Modu ve TCF 2.2 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek AB/AEA ve Birleşik Krallık'ta reklam kampanyaları yürütmenize ve görüntülemenize olanak tanır. Google'ın yayıncılara ve reklamverenlere yönelik gereksinimlerine uymak, reklamlarınızın kesintisiz görüntülenmesini, dönüşüm takibini ve analiz optimizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Her boyuttaki kuruluş için çözümler sunarak, veri gizliliği ile veri odaklı iş arasında sağlıklı bir denge yaratılması gerektiğine inanıyor. Cookiebot CMP, tak ve çalıştır izin çözümüdür, Uygulama CMP'si mobil uygulamalarda kullanıcı rızasını yönetir ve Usercentrics CMP, yakalamadan işlemeye kadar izin ve verileri birleştirmek için şirketlere kurumsal düzeyde özel gereksinimlerle hizmet verir. Usercentrics Tercih Yöneticisi, kullanıcıların tercihlerinin ve pazarlama izinlerinin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve yönetilmesine olanak tanırken, kullanıcılara tam kontrol sağlar. Daimler, ING ve Telefónica gibi müşterilerin gizlilik uyumluluğuna ulaşmalarına yardımcı olan Usercentrics, 180'den fazla ülkede, 3.000'den fazla iş ortağıyla faaliyet gösteriyor ve her ay 6,7 milyardan fazla onay alıyor.
Zendata
zendata.dev
Kuruluşlar için gerçek zamanlı gizlilik taraması, izleme ve iyileştirme yoluyla tam yığın bulut veri koruma platformu. Zendata, CISO'ların, DevOps'un ve Uyumluluk ekiplerinin varlıkları ve SDLC'leri genelinde gizlilik ve güvenlik kontrolleri ve protokollerini yerleştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış tam yığın bulut veri güvenliği platformudur. GDPR, CCPA, HIPAA ve SOC2 ile veri riski yönetimine öncelik verilmeye devam edildiğinden, gizlilik uyumluluğu çözümlerinin, düzenleyici tehditleri güvence altına almak için makine öğrenimi ve doğal dil işleme aracılığıyla oluşturulan iş öngörüleriyle siteler, uygulamalar ve cihazlar genelindeki süreçleri gerçek zamanlı olarak analiz etmesi gerekir. ve para cezalarından kaçınılır. Zendata'nın tüketici, KOBİ ve orta ölçekli pazar platformları, işletmelerin aşağıdakilerden yararlandığı çok daha büyük bir ETL benzeri çıkarma, izleme ve iyileştirme oyununun başlangıcıdır: * Küresel Kapsam: Bölgelerin yasalarına dayalı sürekli güncellemelerle benzersiz yargı yetkisi desteği * 7/24 Destek * Fortune 500 düzeyinde Güvenlik ve Güven
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğunuza yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Yerleşik, otomatik gizlilik politikası ve çerez politikasıyla birlikte gelen bir izin yönetimi platformudur. TRUENDO, herhangi bir web sitesine uygulanabilecek, yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş, esnek ve güvenilir bir yazılımdır. Web sitenizde toplanan her türlü kişisel verinin çerez, piksel, script gibi araçlarla kolaylıkla yönetilmesine olanak sağlar. Kontrol paneli ayrıca web sitesi yöneticilerinin dünya çapındaki veri koruma düzenlemelerine (GDPR, DSGVO, eGizlilik, CCPA vb.) göre birkaç dakika içinde uyumluluğu kanıtlamalarına olanak tanır. TRUENDO CMP, herhangi bir uyumluluk ihlalini tespit etmek için web sitenizi düzenli olarak tarar ve tüm veri toplama araçlarını bloke edene kadar engeller. Ziyaretçilerin onayı alınır. Ayrıca sunulan gizlilik politikasını en son mevzuata göre otomatik olarak ayarlayarak web sitenizin her zaman uyumlu olmasını sağlar. Temel özelliklerinden bazıları: - Sınırsız sayfa görüntüleme ve oturum - Entegre gizlilik politikası ve çerez politikası - Kolay entegrasyon ve tam otomatik - Özelleştirilebilir: renk şemasını web sitenizin tasarımına uyacak şekilde ayarlayın - İstatistikler ve bilgiler - web sitenizin trafiği hakkında daha fazla bilgi edinin ve iyileştirin uyumlu kalarak hedefleme - 31 dilde mevcuttur - Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG) AAA düzeyinde uyumluluk - IAB TCF 2 sertifikalı
Seers
seersco.com
Seers, 100'den fazla ülkedeki şirketler için lider gizlilik ve izin yönetimidir. Seers hızla büyüyen bir şirket olup 2020 yılında müşterilerini 2019 yılına göre %1040 artırmıştır. Şirketlerin veri gizliliği uyumluluk sorunlarını çözmek için hizmet olarak yazılım (SAAS) platformunda 10 adet yapay zeka tabanlı dijital çözüm geliştirdi ve piyasaya sürdü. Bu çözümler, şirketlerin GDPR, CCPA, PECR ve LGPD dahil olmak üzere dünya çapındaki veri gizliliği düzenlemelerine uygun maliyetli ve verimli bir şekilde uymasını sağlar ve onları ağır para cezalarına karşı korur (18 milyon £'a kadar veya yıllık cironun %4'üne kadar - hangisi daha yüksekse) düzenleyici tarafından ve ayrıca itibar ve iş kaybı. Çözümler şunlardır: - Rıza Yönetim Platformu (Çerez Onayı) - Veri Sahibi Talep Yönetimi - Olay ve İhlal Yönetim Platformu - Veri Gizliliği Etki Değerlendirmeleri - Gizlilik Politikaları ve Şablon Paketleri - GDPR Personeli e-Eğitimi - GDPR, PECR, Siber Güvenlik Denetimleri ve Değerlendirmeleri - Gizlilik Uzmanı Platformu Seers'ın pazar lideri GDPR ve CCPA uyumlu çözümleri en yüksek puanlara sahiptir ve ayrıca Wordpress, Joomla, Magento, Shopify ve PrestaShop gibi önde gelen pazarlarda da mevcuttur.
ObservePoint
observepoint.com
Web siteleri karmaşıktır. Bunlar şirketinizin imajı ve büyümesi ile müşterilerinizin gizliliği ve güveni açısından çok önemlidir. Ancak web sitelerinde o kadar çok dinamik parça ve sayfa bulunur ki, bunların hepsine her zaman ayak uydurmak neredeyse imkansızdır. ObservePoint'in Web Yönetişim platformu, web sitenizin taranmasını otomatikleştirir; en yüksek trafik sayfalarından ve kullanıcı yollarından şirketinizin web varlığının karanlık köşelerine kadar. ObservePoint size nelerin kabul edilebilir standartların altında performans gösterdiğini görme, kaynağına kadar takip etme ve iyileştirmeye giden yolu hızlı bir şekilde görme yeteneği verir. Gizlilik uyumluluk standartlarını sağlayın, açılış sayfalarını doğrulayın, veri izlemeyi onaylayın, tüm pazarlama teknolojisi yığınınızı net bir şekilde görün, e-ticaret motorlarınızı doğrulayın ve çok daha fazlasını yapın. ObservePoint, web sitenizde olup bitenlerin gerçekliğini sunar ve sitenizi daha da iyi hale getirecek net bir harita sunar.
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