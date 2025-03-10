Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics, Rıza Yönetimi Platformları (CMP) alanında küresel bir pazar lideridir. İşletmelerin, GDPR, eGizlilik, Dijital Pazarlar Yasası, CCPA/CPRA ve daha fazlası gibi küresel gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamak için web siteleri ve uygulamalardaki kullanıcı izinlerini toplamasına, sinyal vermesine, yönetmesine ve belgelemesine olanak tanır. Tüm bunlar, yüksek onay oranlarına olanak tanır ve müşterilerde güven oluşturur. Usercentrics CMP, Google İzin Modu ve TCF 2.2 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek AB/AEA ve Birleşik Krallık'ta reklam kampanyaları yürütmenize ve görüntülemenize olanak tanır. Google'ın yayıncılara ve reklamverenlere yönelik gereksinimlerine uymak, reklamlarınızın kesintisiz görüntülenmesini, dönüşüm takibini ve analiz optimizasyonunu sağlamaya yardımcı olur. Her boyuttaki kuruluş için çözümler sunarak, veri gizliliği ile veri odaklı iş arasında sağlıklı bir denge yaratılması gerektiğine inanıyor. Cookiebot CMP, tak ve çalıştır izin çözümüdür, Uygulama CMP'si mobil uygulamalarda kullanıcı rızasını yönetir ve Usercentrics CMP, yakalamadan işlemeye kadar izin ve verileri birleştirmek için şirketlere kurumsal düzeyde özel gereksinimlerle hizmet verir. Usercentrics Tercih Yöneticisi, kullanıcıların tercihlerinin ve pazarlama izinlerinin sorunsuz bir şekilde yakalanmasına ve yönetilmesine olanak tanırken, kullanıcılara tam kontrol sağlar. Daimler, ING ve Telefónica gibi müşterilerin gizlilik uyumluluğuna ulaşmalarına yardımcı olan Usercentrics, 180'den fazla ülkede, 3.000'den fazla iş ortağıyla faaliyet gösteriyor ve her ay 6,7 milyardan fazla onay alıyor.