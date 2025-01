Sözleşme Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası

Juro

Hukuk ve iş ekiplerinin sözleşmeleri her zamankinden daha hızlı oluşturmasına, yürütmesine ve yönetmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli sözleşme otomasyon platformu. Uçtan uca platform, sözleşmenin başlatılmasından yenilenmesine kadar tüm sözleşme yaşam döngüsünü güvenli, tarayıcıya özgü bir ortamda destekler. Juro, sözleşme iş akışını kolaylaştırmak ve sözleşme verilerine ilişkin daha iyi bilgiler elde etmek için Trustpilot, Soundcloud ve WeWork gibi hızlı ölçeklenen işletmelerle birlikte çalışır. Juro, Eight Roads, Union Square Ventures, Point Nine Capital, Seedcamp ve Wise, Gumtree ve Indeed'in kurucuları tarafından desteklenmektedir.