Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
İçerik Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
"İçerik Pazarlama Yazılımı", işletmelere pazarlama amacıyla içerik planlama, oluşturma, yayınlama, dağıtma ve analiz etme konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yazılım araçları ve platformları kategorisini ifade eder. İçerik pazarlaması, açıkça tanımlanmış bir hedef kitleyi çekmek ve elde tutmak için değerli, alakalı ve tutarlı içerik oluşturmaya ve dağıtmaya ve sonuçta karlı müşteri eylemini teşvik etmeye odaklanan stratejik bir pazarlama yaklaşımıdır.
Yeni Uygulama Gönder
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabilir, özel üyelikler sunabilir, gelişen bir topluluk oluşturabilir, ücretsiz veya abonelikli podcast'ler oluşturabilir, kişiselleştirilmiş koçluk deneyimleri geliştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilir. Kajabi ile aynı zamanda güçlü analizlere, kesintisiz satış ve pazarlama araçlarına, kolay ödeme seçeneklerine ve benzersiz müşteri hizmetlerine, eğitime ve topluluğa da erişebilirler.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Wondershare Virbo
virbo.wondershare.com
Wondershare Virbo, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilen bir AI avatar video oluşturucusudur. Metni dakikalar içinde 120'den fazla ses ve dilde profesyonel konuşmacı videolarına kolayca dönüştürün.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi geliştirmek için değerli veri öngörüleri toplayın ve tek tıklamayla 100.000'e kadar anahtar kelimeyi veya URL'yi analiz edin. Marketing Miner ile sitenizdeki teknik sorunları hızlı bir şekilde tespit edebilir, hangi açılış sayfalarının ve anahtar kelimelerin en fazla trafiği getirdiğini öğrenebilir, kapsamlı bir teknik SEO denetimi ve rakip analizi gerçekleştirebilir, markanızdan bahsedilenleri ve nişinizdeki önemli anahtar kelimeleri izleyebilir, yeni ürünler bulabilirsiniz. Backlink profilinizi güçlendirmek ve başarılı bir içerik pazarlama stratejisi geliştirmek için bağlantı kurma fırsatları. Popüler özellikler: - Anahtar Kelime Araştırması - SEO Denetimi - Sıra Takibi - Rakip Analizi - Marka İzleme - Bağlantı Oluşturma - Toplu Veri Analizi - API Marketing Miner'ı neden seveceksiniz? Paranızın karşılığını inanılmaz bir şekilde alın: İyi bir sıralamaya sahip olmak için pahalı araçları seçmenize gerek yok. Marketing Miner, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli veriler sağlar. Diğer araçlarla kusursuz entegrasyon: Kendi araçlarınızda büyük miktarda veriyle çalışmayı tercih ediyorsanız, oturum açmadan verilerinize erişmenizi sağlayan Marketing Miner'ın çok yönlü ve güçlü REST API'sini seveceksiniz! Toplu veri analizi: Marketing Miner araçları çok fazla zaman ve emek tasarrufu sağlar. 100.000'e kadar anahtar kelime, alan adı veya URL'ye ilişkin verileri hızlı bir şekilde analiz edebilirsiniz.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs Pte. Ltd., pazarlama profesyonelleri için çevrimiçi SEO araçları ve ücretsiz eğitim materyalleri geliştiren bir yazılım şirketidir. Ahrefs hepsi bir arada SEO araç seti size şu konularda yardımcı olabilir: - Rakip araştırması: rakibinizin organik anahtar kelimelerini, geri bağlantı stratejilerini ve PPC anahtar kelimelerini ortaya çıkarın - Bağlantı Oluşturma: nişinizdeki en güçlü geri bağlantı fırsatlarını bulun - Anahtar Kelime Araştırması: maksimum alakalı anahtar kelime fikirleri alın ve sıralamanın ne kadar zor olacağını görün - Web Sitesi Denetimi: web sitenizde hangi SEO sorunlarını bulun ve bunları nasıl düzelteceğinizi öğrenin - İçerik Araştırması: herhangi bir konudaki en popüler içeriği keşfedin ve kendi içeriğiniz için en iyi fikirleri bulun - Sıralama Takibi: rakiplerinizinkiyle birlikte arama sıralamalarınızı takip edin - Mentions Monitoring: sizden veya markanızdan çevrimiçi olarak her bahsedildiğinde e-posta uyarıları alın. Ahrefs veritabanında 11 milyardan fazla anahtar kelime ve 400 milyardan fazla dizine eklenmiş sayfa bulunmaktadır. Bu nedenle Ahrefs, kullanıcılarına maksimum veri doğruluğu sağlayabilmektedir.
Issuu
issuu.com
Issuu, insanlara tüm dijital dağıtım kanallarında çeşitli dinamik formatlarda ilgi çekici içerikleri dönüştürme, barındırma ve paylaşma yetkisi veren dünyanın en büyük içerik yayınlama ve pazarlama platformudur. 60 milyondan fazla yayınla Issuu, 1 milyondan fazla küresel kullanıcısının bir içeriği bir kez dönüştürüp her yerde paylaşmasını kolaylaştırıyor. Issuu Story Cloud, web sitelerine ve bloglara yerleştirilecek flipbook'lar, mobil cihazlar için optimize edilmiş makaleler, sosyal medya için hareketli grafik hikayeleri, e-posta için GIF'ler ve daha fazlası dahil olmak üzere statik belgeleri pazarlama varlıklarına dönüştürerek tek bir belgeyi benzersiz derecede sürükleyici bir okuma deneyimine dönüştürür. . Her gün Issuu'ya 300.000 sayfadan fazla içerik yükleniyor ve bu da dünya çapındaki okuyucuların dergilerden gazetelere, portföylerden kataloglara kadar sevdikleri şeyleri keşfetmesine ve onlarla etkileşime geçmesine olanak tanıyor. Kurumsal pazarlamacılar ve bireysel içerik oluşturucular, tek bir kod satırı gerektirmeden mesajlarını öne ve merkeze koyan kullanıcı dostu platformu nedeniyle Issuu'yu tercih ediyor. Issuu'nun genel merkezi Palo Alto, CA'da olup, Kopenhag, Berlin ve Braga'da küresel ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgiyi issuu.com'da bulabilirsiniz.
ClearSlide
clearslide.com
Her müşteri etkileşimini başarılı kılmayı amaçlıyoruz. Her e-posta, her toplantı ve her sunum muhteşem olmalıdır. ClearSlide, alıcılarla dinamik etkileşimi güçlendirmek ve mevcut CRM yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak için içerik yönetimini, entegre iletişimleri, etkileşim analitiğini ve rehberli satışı birleştiren eksiksiz bir Satış Etkileşim Platformu sağlar. ClearSlide müşterileri daha yüksek satıcı üretkenliğine, daha yüksek satış yönetimi etkinliğine ve müşteriye yönelik daha güçlü mesajlaşmaya ulaşır. ClearSlide müşterileri şunları bildiriyor: Kapanan anlaşmalarda %10 - %20 artış Yeni temsilcilerin katılma süresinde %25 azalma Satış maliyetlerinde %50 - %80 azalma Satış Verimliliği İçerik, iletişim ve analizlerle sezgisel, entegre bir Satış Katılım Platformu sonraki adım eylemlerine rehberlik etmek için parmaklarınızın ucunda. Lider Etkinliği ClearSlide ve CRM'deki Güçlü Katılım Dörtgen Kontrol Panelleri, anlaşma görünürlüğünü, koçluğu ve daha güçlü tahmin ve iş sonuçlarını iyileştirir. İçerik Etkisi Temsilcilere satış döngüsünün her noktasında doğru içeriği ve araçları sağlayarak içeriği önerin ve tanıtın. Doğrudan müşteri katılımına ve geri bildirime dayalı olarak mesajları iyileştirin ve optimize edin.
FeedOtter
feedotter.com
FeedOtter, Marketo, Pardot veya Eloqua gibi mevcut bir pazarlama otomasyon yazılımı tarafından sağlanan blogu, haberleri ve RSS e-postasını otomatikleştirerek 200'den fazla B2B şirketinin web sitesi trafiğini artırır.
KAWO
kawo.com
KAWO, Çin'in önde gelen Pazarlama SaaS oyuncularından biridir ve Çin'in sosyal medya ekiplerini mükemmelliğe ulaşmaları için güçlendirmek amacıyla en kullanıcı dostu yazılım platformunu oluşturmaya kendini adamıştır. WeChat, Weibo, Douyin ve Kuaishou'da pazarlama ekiplerinin içeriği etkili bir şekilde işbirliği yapması, planlaması, yönetmesi ve analiz etmesi için merkezi bir merkez sağlar; Çin'deki dört büyük sosyal medya kanalı. Yerel sosyal medya ortamındaki benzersiz uzmanlığı, müşteri içgörüleri ve düzenlemeleri, 500'den fazla küresel markanın Çin sosyal medya platformlarında başarıya ulaşmasına yardımcı oldu.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinterest, Tumblr, TikTok ve VK gibi 9'dan fazla sosyal medya ağına bağlanabilirsiniz. 2) Tek bir SocialPilot hesabıyla 500'e kadar gönderi paylaşın ve 100'den fazla profile bağlanın. 3) Sosyal Medya Konuşmalarınızı Sosyal Gelen Kutusu ile yönetin. 4) Ekip İşbirliği özelliğiyle paylaşım ve planlamayı yetkilendirmek için SocialPilot hesabınıza 10'a kadar ekip üyesi ekleyin. 5) Toplu Planlama özelliği ile bir CSV yükleyerek aynı anda 100'lerce gönderiyi planlayın. 6) Bireysel sosyal hesaplar için aynı anda özelleştirilmiş gönderiler oluşturun ve daha fazla etkileşim için diğer Facebook ve Twitter profillerinden de bahsedin. 7) Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi anlaşılması kolay Sosyal Medya Analizi ve Raporlama ile analiz edin. 8) Sosyal Medya Takvimi ile görsel olarak ne zaman ve ne planladığınıza bir göz atın. 9) Hiçbir zaman yeni içerik fikirlerinin dışında kalmayın, içerik önerileri geliştirin ve bunları daha sonra kullanmak üzere taslak olarak kaydedin. Hiç bitmeyen bir kuyruk için Seçilmiş İçerik ve RSS Akışları ekleyin. 10) Artık müşterinizin sosyal medya hesabı kimlik bilgilerini beklemeyin; yalnızca onları davet edin ve Müşteri Yönetimi özelliğiyle sosyal hesaplarını zahmetsizce yönetin. 11) SocialPilot'un sağladığı URL Kısaltıcıları ile daha fazla görünürlük ve tanınma için kendi özelleştirilmiş markalı alan adlarınızı oluşturun ve uzun, istenmeyen, çirkin görünen URL'lerden kurtulun. 12) Facebook gönderilerinizi tam planladığınız anda öne çıkarın.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Similarweb
similarweb.com
E-Ticaret, yayıncı ve reklamveren adaylarına ilişkin 360° dijital bilgilerle daha akıllı satış yapın. Benzerweb'in benzersiz trafik ve etkileşim verileriyle, potansiyel müşterinin dijital stratejisinin ve performansının her aşamasına ilişkin tam görünürlük elde ederek yeni fırsatlar bulmanızı ve kazanan satış konuşmaları oluşturmanızı sağlar. - Benzerweb'in 100 milyondan fazla web sitesinden oluşan veritabanından ideal müşteri profilinizle eşleşen potansiyel müşterileri bulun - Potansiyel Müşteri Zenginleştirme ile potansiyel müşterilere daha alakalı veri noktaları ekleyerek satış hattınızın kalitesini güçlendirin ve sosyal yardıma öncelik verin - Yeni ve ek satış yapan işlerden haberdar olmak için hesaplarınızı izleyin uyarılarla birlikte fırsatlar - Çözümünüzün nasıl yardımcı olabileceğini daha iyi anlamak için potansiyel müşterilerinizin dijital performansını ve stratejisini derinlemesine inceleyin - Güvenilir verilerle desteklenen, müşterinize özel bilgilerle müşteri yanıtınızı iyileştirin - Karar vericilere doğrudan ulaşın doğrudan iletişim bilgileri
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Clearscope
clearscope.io
Clearscope, arama trafiğini artıran, sınıfının en iyisi SEO içerik optimizasyon platformudur. Kolaylaştırılmış araçlarımız SEO yazımını basitleştirir, böylece sıralamada yer alan birinci sınıf içerik oluşturursunuz. Metin düzenleyicimizin kullanımı, paylaşılması ve öğretilmesi kolaydır. Birinci sınıf metin düzenleyicimize ek olarak şunları sağlıyoruz: -- Google'ın gerçek zamanlı verilerini kullanan yüksek sinyalli öneriler içeren yapay zeka destekli içerik raporları -- Doğru anahtar kelimeyi hedeflemenize yardımcı olacak aylık arama hacmi ve arama amacı bilgileri -- İçerik kalitesini objektif bir şekilde ölçmek için anlaşılması kolay bir içerik derecelendirme ölçeği - İlgili, kapsamlı yazmayı teşvik eden yazar dostu bilgiler ve örnek ifadeler - Clearscope'u içerik iş akışınıza ekleyen Google Dokümanı ve WordPress entegrasyonları Her müşterinin kurulumunu sağlıyoruz Uzman ekibimizle güçlü bir canlı demo, katılım ve uygulamalı müşteri desteği sunarak başarıyı yakalayın. Clearscope iş akışınıza nasıl uyuyor? Bizimle buradan bir demo planlayın: https://www.clearscope.io/contact Henüz emin değil misiniz? Daha fazla bilgi edinmek için istediğiniz zaman [email protected] adresinden bize bir e-posta gönderin.
NPAW
npaw.com
NPAW, analiz paketi çözümünü sunmaktan gurur duyar. OTT'lerin, Telekomünikasyon şirketlerinin, Medya Şirketlerinin ve Yayıncıların milyarlarca veri noktasını izlemeleri, analiz etmeleri, analiz etmeleri ve işleme koymaları için eyleme geçirilebilir iş içgörülerine dönüştürmesine olanak tanıyan, video istihbaratı endüstrisinde devrim yaratacak güçlü, sezgisel ve gerçek zamanlı bir video ve uygulama analitiği platformu. ve kullanıcıları izlerken bunlardan yararlanın. Hızla gelişen yayın endüstrisinde, kullanıcılara içerik sağlayan işletmeler ciddi bir sorunla karşı karşıyadır: aşırı derecede karmaşık bir içerik dağıtım zinciri üzerinde görünürlük eksikliği. Neyin yanlış gittiğini bilmiyorlarsa, kullanıcıların hayal kırıklığına nasıl tepki verebilirler? Bu verilere erişimleri yoksa, cihaz bazında tüketimde gelişen trendlere nasıl yanıt verebilirler? NPAW Suite, video sağlayıcılara son kullanıcılarının akış deneyimine gerçek zamanlı olarak kapsamlı bir genel bakış sunar, önemli ham verileri elde etmek için oynatıcılarla entegre olur ve bu verileri yalnızca işletmelere istedikleri tüm verileri sağlamakla kalmayıp, özelleştirilebilir ve kolayca okunabilir kontrol panellerine dönüştürür. ihtiyaç duyabilir, ancak aynı zamanda onların bunu anlamalarına ve anlamlı bir şekilde hareket etmelerine de izin verin. Karşılaştığımız zorluk, son derece karmaşık bilgileri, müşterilerin verilere dayalı olarak kendi KPI, metrik ve boyut modellerini tanımlamasına, oluşturmasına ve istiflemesine olanak tanıyacak kadar sezgisel bir görsel tasarım sistemine dönüştürebilecek bir ürün evrimi geliştirmekti. onların bireysel hizmeti. Müşterilerle yakın işbirliği içinde çalışarak ve ürünümüzün daha iyi bir sürümüne yönelik sürekli çalışmalar yaparak, kullanıcıların ihtiyaç duydukları veri görünürlüğünü elde etmelerini sağlayacak kadar basit bir görsel tasarım dili oluşturmayı başardık.
Pressboard
pressboardmedia.com
İçerik yaratıcıları için ödüllü araçlar. Siz inanılmaz içerikler yaratırsınız, gerisini araçlarımız halleder. Pressboard size içeriğiniz kadar güçlü raporlama sunar. İçerik lansmanından canlı raporları paylaşmaya günler yerine dakikalar içinde geçin. Pressboard Studio, en önemli verilerinizi güzel, özelleştirilmiş ve paylaşılabilir canlı raporlarda bir araya getirir. -Tüm Verilerinizi Bir Araya Getirin -Paylaşılabilir Raporlarla Müşterilerinizi Etkileyin -NBCUniversal, USA TODAY ve The New York Times dahil olmak üzere Dünyanın En İyi Binlerce Yayıncısının ve Etkileyicisinin Güvendiği Yüzlerce Kampanyayı Aynı Anda Yönetin.
Epilocal
epilocal.com
Epilocal, işletmelerin içerik operasyonlarını uygun bir fiyata ölçeklendirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanıyan veri bağlayıcıları ve otomasyon araçları sağlar.
ScreenSpace
screenspace.io
Dikkat dağıtıcı unsurların, aşırı doymuş pazarların ve Y kuşağının olduğu bir dünyada… Pazarlama ve satış ekipleri, gürültüyü aşmak → yüksek kaliteli müşterilerle duygusal olarak etkileşime geçmek → ve onlara karşı konulmaz bir EVET yolculuğunda rehberlik etmek için ScreenSpace'e güveniyor! Dürüst olalım → Müşterileriniz bunalmış durumda. Genel Videolar • Ürün Odaklı Turlar Statik Desteler • Komut Dosyalı Demolar • Karmaşık Siteler İnsanlar, herkese uyan tek boyutlu medya tarafından kapatılıyor. Değil misin? Elbette, geleneksel taktiklerle zamanınızı ve paranızı boşa harcayın. Yüksek niyetli müşterileri - diğer adıyla "gelir"i uzaklaştırmak. Pahalı, düşük kaliteli “gürültüyü” çekerken. Boru hattının kaybolmasına ve güvenilmez sonuçlara yol açar. Veya… Ürününüzün ve müşterilerinizin parladığını hayal edin! Kapsamlı ve sürükleyici bir web deneyimiyle ürününüzü ilgi çekici bir görsel yolculuğa dönüştürün. Her alıcıya son derece uyum sağlayan, kendi kendine yönlendirilen bir hikaye. Derin etkileşimi ve ürün anlayışını teşvik etmek Alıcılar zengin medya, dinamik anlatılar, İnteraktif turlar ve ilgi çekici müşteri hikayeleriyle etkileşime girdikçe, yalnızca değeri keşfetmekle kalmayıp onu *deneyimler*. ScreenSpace ile kahraman olun, Sadece basit bir sürükle ve bırak işlemiyle mevcut içeriğinizi dönüştürebilirsiniz: Videolar • Desteler • Demolar • Müşteri Hikayeleri • Belgeler Alıcılarınızın sevdiği Sürükleyici Bir Ürün Hikayesine. Alıcının amacı verileri favori CRM'nizle paylaşılır. Böylece siz deneyiminizi başarı için optimize ederken, satış ekibiniz de bir sonraki görüşme için optimizasyon yapabilir. Yan etkiler şunları içerir: İğneyi hareket ettiren ölçülebilir sonuçların elde edilmesi. Yenilenen katılımla benimsemeyi hızlandırma. Kanalınızı yüksek niyetli potansiyel müşterilerle doldurmak. Satış döngülerini kısaltırken kazanma oranlarını artırmak. Kaynakları kanıtlanmış stratejilere yeniden odaklamak. Yöneticinin ve paydaşların güvenini kazanmak. Hepsi evinizin rahatlığında. Veya kafe. Veya ofis. Mutlu ve ilgili bir alıcı olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin → www.screenspace.io
QuickFrame
quickframe.com
MNTN'den QuickFrame, orijinal videonun oluşturulma biçimini dönüştürerek her kuruluşun videoya öncelik veren dünyamızda rekabet etmesini sağlar. Global Video Hub™ platformumuz, her platform, kampanya hedefi ve stil için verimli bir şekilde oluşturulan veriye dayalı videonun kilidini açarak video içeriğinin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır. Colgate-Palmolive, Hasbro, Self ve Ben Bridge Jewelers gibi önde gelen markalar için Global Video Hub'da 65.000'den fazla video oluşturuldu. QuickFrame, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snap, Pinterest, LinkedIn, MNTN ve Roku'nun resmi ortağıdır.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çözüm, kurumsal düzeyde ETL veri entegrasyonu, ölçeklenebilir veri depolama ve herhangi bir iş veya müşteri veri senaryosuna ve dahili/harici raporlama yapılandırmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış iş uyumlu veri görselleştirmesi sağlar. İş ortaklarımız, ekiplerinin ortak analiz uzantısı olarak çalışan özel hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanlarıyla içlerinin rahat olmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ideal raporlama vizyonunuza sürekli olarak ulaşılmasını sağlıyoruz. Arena Calibrate, Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap ve Fourth gibi markalar ve ajanslar tarafından güvenilmektedir. Aşağıda Arena Calibrate hakkında daha fazla bilgi edinin: - Kapsamlı tam yığın BI yazılımı, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Reklamcılık, E-posta Pazarlama, Web Sitesi Analitiği, Talep Oluşturma, e-Ticaret, CRM/Satış ve diğer veri alanlarında tek bir gerçek raporlama kaynağı sağlar. - İşletmeniz veya müşterileriniz için ölçeklenebilir veri depolama. - 40'tan fazla tak ve çalıştır konektörü + otomatik veri hatları. - Çevrimdışı veya bağlayıcı bulunmayan diğer verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder. - Raporlama doğruluğunu sağlamak için değerli veri temizleme ve hijyen desteğiyle birlikte gelişmiş platformlar arası veri harmanlama ve hizalama. - Pazarlama huninizin genel durumunu hızlı bir şekilde anlamanıza ve müşteri adayı oluşturma, MQL'ler, SQL'ler, CAC ve ROAS üzerindeki etkiyi artırmanıza olanak tanır. - Ekibiniz veya ajansınız için ortak bir BI uzantısı olarak çalışan, bütçe dostu hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanları. Web sitesini ziyaret edin: https://www.calibrate.thearena.ai
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüştürüyor. Veritone Attribute, yayınlanan reklamlardan elde edilen verilerden yararlanır ve bunları reklamverenlerin web sitesi analizleriyle ilişkilendirir. Attribute ile medya yayıncıları dijital değerlerini yayın kampanyalarına gösterebilir, bu da reklamveren memnuniyetinin artmasına ve gelirin artmasına neden olur. Hızlı içgörüler — zengin, sağlam kampanya verilerini neredeyse gerçek zamanlı olarak toplayın ve görüntüleyin Esnek kurulum — her müşteriye, reklamverene ve kampanyaya göre özelleştirilebilir Son derece görsel — kontrol paneli, ilişkilendirme verilerinin basit, paylaşılabilir görselleştirmelerini sunar Daha fazlasını https://www.veritone adresinde öğrenin. com/applications/attribute.
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata'nın B2B Gelir İlişkilendirme Platformu, B2B müşteri yolculuğunuza ilişkin benzeri görülmemiş bilgiler sunmak için pazara giriş teknoloji yığınınızdaki verileri birbirine bağlar. Dreamdata, anonim ilk dokunuştan kapalı kazanılmaya kadar tahminlere son verir ve gelirinizi gerçekten neyin artırdığına dair eyleme dönüştürülebilir analizler sunar. B2B şirketleri Dreamdata ile özel hesap tabanlı ilişkilendirme modellemesi çalıştırabilir, her reklam kampanyasının ROAS'ını alabilir, içerik yatırım getirisini ölçebilir, büyümeyi karşılaştırabilir, geliri tahmin edebilir ve bir sonraki ölçeklendirme çabalarına ilişkin veriye dayalı kararlar alabilir.
ShareThis
sharethis.com
ShareThis web sitesi araçları, eklentileri ve uygulamaları, tüketici katılımını ve trafiği artırmak, internetteki insanların en geniş ve en derin duygularını yakalamak için üç milyondan fazla web sitesi tarafından kullanılıyor. Bu duygular ve sinyaller, insanları daha iyi anlamak için gerçek zamanlı olarak gözlemlenir ve günlük olarak işlenir; böylece sosyal veriler, insanlara veya müşterilere ilişkin bütünsel bir bakış açısı gerektiren herhangi bir işletme için eyleme geçirilebilir hale gelir. ShareThis Share Buttons, 40'tan fazla sosyal kanalda tek tıklamayla paylaşıma olanak tanıyan ücretsiz, kurulumu kolay bir araçtır. Yayıncılara içeriklerinin canlılığını artırma, kitlelerini büyütme ve etkileşimi artırma konusunda güç veriyorlar. Paylaşma düğmelerini deneyin: sharethis.com/platform/share-buttons/ Web sitenizi güçlendirmenin daha fazla yolunu mu merak ediyorsunuz? Takip düğmeleri, Tepki düğmeleri, Rıza Yönetimi Platformu ve Sosyal Akış dahil olmak üzere web sitesi araçlarımızdan oluşan paketimize göz atın.
Readable
readable.com
Readable.io, web sitesi ve belge içeriğinin kalitesini artırmaya yardımcı olacak bir okunabilirlik ve yazma araçları koleksiyonudur.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
Taboola
taboola.com
Taboola dünyanın en popüler içerik keşif ve yerel reklamcılık platformudur. Kaliteli tüketicileri geniş ölçekte bulun ve hassas hedefleme ve yeniden hedefleme kullanarak alıcının yolculuğu boyunca onları besleyin. Otomatik teklif verme, trafik yönetimi ve daha fazlasını içeren, performansı ön planda tutan bir platform kullanarak satışları artırın.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
Storylane
storylane.io
Storylane, B2B pazarlama ve Satış Mühendisliği ekiplerinin ürünlerini yakalamasına ve ilgi çekici demolar ve Ürün Turları oluşturmasına olanak tanır. Storylane'in size yardımcı olabileceği bazı pazarlama ve satış kullanım senaryoları aşağıda verilmiştir: Pazarlama: Ürün Turları - Ürününüz için rehberli tur oluşturabilir ve pazarlama web sitenize yerleştirebilirsiniz. Bu, PLG'yi artırmanıza ve dönüşüm huninizdeki nitelikli potansiyel müşterileri artırmanıza yardımcı olacaktır. (Not: Potansiyel müşteri formunu da gömebilirsiniz) E-posta Kampanyaları - Ürününüzün yeni özelliklerini veya belirli akışını göstermek için e-posta kampanyalarınıza ürün turu gönderin. Satışlar: Demo geride bırakılanlar - Potansiyel müşteriniz için özelleştirilmiş, ürününüzün rehberli + tıklanabilir bir demosunu oluşturun ve bunu onlara demo geride bırakılanlar olarak gönderin. Bu, şampiyon alıcınızın ürününüzü içselleştirmesine ve anlaşmaları hızlandırmasına yardımcı olacaktır. Canlı Demolar - Storylane demolarını keşif çağrılarında veya çeşitli POC aşamalarında gösterin. Satış temsilcileriniz tutarlı demo akışını takip edecek şekilde eğitilebilir. Satış öncesi: Satış öncesi ekibinizin yeni demoları dakikalar içinde başlatmasını sağlayarak demo yeteneklerinizi ölçeklendirin. Storylane ile, birden fazla demo ortamı oluşturma konusundaki geleneksel karmaşıklıklar olmadan, satış ekibinizin her alıcıya kişiselleştirilmiş demo deneyimleri sunmasına yardımcı olabileceksiniz.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar, müşteri adayı kalifikasyonu ve segmentasyonu için formlar ve kişilik testleri, satış dönüşümü için fiyat hesaplayıcıları ve dijital satış asistanları ve müşteri deneyimini ölçmek için ürün ve müşteri memnuniyeti anketlerini kolayca oluşturabilir ve yayınlayabilir. .
Allego
allego.com
Allego, modern gelir sağlama yazılımının lider sağlayıcısıdır. Allego'nun Modern Gelir Etkinleştirme platformu GO, B2B alıcılarının aradığı deneyimi tek ve kapsamlı bir platformda sunmak için satış, etkinleştirme ve pazarlama ekiplerini bir araya getiriyor. GO platformu, patentli teknolojisiyle gelir ekiplerinin doğru içeriği seçmesini, satış ekiplerinin güvenle kazanmaya hazır olmasını ve daha hızlı satış döngüleri ve daha fazla gelir için alıcılarla doğru zamanda doğru şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Allego, Dow Jones Industrial Average şirketlerinin dörtte biri, en büyük 15 ABD bankasının 5'i, en büyük 8 sigorta sağlayıcısından 4'ü, en büyük 5 küresel tıbbi cihaz şirketinden 4'ü, en büyük 10 varlık yönetimi firmasından 6'sı, En büyük 5 varlık yönetimi şirketinden 5'i ve diğer birçok küresel kuruluş. Allego.com'da satıcıları ve alıcıları kazanan gelir sağlama hakkında daha fazla bilgi edinin. İster eş zamanlı olmayan video aracılığıyla birbirlerine geri bildirimde bulunsun, ister yapay zeka destekli koçluk ve eşler arası işbirliği yoluyla becerilerini geliştirsin, yaklaşık 1 milyon profesyonel, işe alım, eğitim, işbirliği ve satış yöntemlerinde devrim yaratmak için Allego'yu kullanıyor. Allego ve inşa ettiğimiz hareket hakkında allego.com adresinden daha fazla bilgi edinin.
SpidWit
spidwit.com
Spidwit web üzerindeki içeriği bulur ve düzenler. Sektöre özel yüksek kaliteli haberler, videolar, resimler ve alıntılar sunmak için en iyi binlerce site arasında arama yaparak zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
Vable
vable.com
Vable, özelleştirilmiş içeriği toplamanıza, filtrelemenize ve desteklediğiniz kişilere sunmanıza olanak tanıyan bir bilgi yönetimi platformudur. Vable ile bilgi profesyonelleri sonsuz kaynakları izleyebilir ve kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu tüm haber ve bilgileri içeren özelleştirilmiş bir veritabanı oluşturabilir.
Anyword
anyword.com
Anyword, Amazon, Greenhouse ve IBM gibi şirketlerde 1 milyondan fazla pazarlamacı tarafından kullanılan, pazarlamacılara satışları dönüştüren ve artıran ölçeklenebilir, markaya özel içerik oluşturma yetkisi veren, yapay zeka odaklı bir Kopya Zekası ve Nesil Yapay Zeka Platformudur. Milyarlarca pazarlama veri noktası üzerinde eğitim alan Anyword, pazarlamacılara kopya performansını gerçek zamanlı olarak izlemek ve geliştirmek için kanallar arasında güçlü tahmine dayalı performans puanlaması ve analizler sunar. Anyword ile pazarlamacılar, hedef kitlenize en iyi şekilde uyan ve performansı artıran etkili metin ve mesajlaşma oluşturarak maliyetli A/B testinden ve zamandan tasarruf sağlar.
Quuu
quuu.co
Quuu, otomatik pilotta sosyal medyada paylaşabileceğiniz bir numaralı kaliteli içerik kaynağıdır. İçerik iyileştirme sizi sosyal medyadaki kitleler arasında öne çıkarır. Takipçilerinize değer ve tutarlılık sağlamanın bir yoludur. Ancak bunu düzgün bir şekilde yapmak zaman alıcı bir süreçtir; bu nedenle bunu Quuu kullanarak otomatikleştirmek, başka şeyler üzerinde çalışmak için o değerli zamanı size geri verir. Quuu, 500'den fazla ilgi alanı kategorisinde içerik seçen tek araçtır; bu, Facebook, LinkedIn ve Twitter'da hedef kitlenizle her zaman paylaşabileceğiniz alakalı gönderilerin olacağı anlamına gelir.
Showpad
showpad.com
Showpad, satış ve pazarlama ekiplerini yüksek etkili alıcı etkileşimleri etrafında bir araya getirirken dönüşüm oranlarını sürekli olarak iyileştirmek için gereken bilgileri üreten, dünyanın önde gelen Etkinleştirme İşletim Sistemidir (eOS™). Sonuç olarak etki: Satıcılar Showpad ile daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlıyor. Showpad'in temel Satış İçerik Yönetimi motoru, gelir ekiplerinin yüksek etkili içeriği geniş ölçekte bulmak, yönetmek ve dağıtmak için özel olarak hazırlanmış tek noktadan bir mağaza oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar için Showpad, içeriğin benimsenmesini iyileştirmek amacıyla ekipleri markaya ait en yeni içerik etrafında doğru yönetimle hizalar ve ekiplerin doğru içeriğe daha fazla yatırım yapabilmesi için dönüşüm hunisinin alt kısmıyla ilgili bilgiler sunar. Etkinleştirme uygulayıcıları, işlevler arası uyum sağlamak ve ölçeklenebilir, hedefe yönelik eğitim kampanyaları oluşturmak için platformu kullanıyor. Satıcılar, kendilerini günümüzün satın alma ekiplerinin güvenilir danışmanları olarak konumlandırmak için tüm doğru kaynaklara erişebilir. Satın alma ekipleri, karşılaştıkları benzersiz zorlukları anlamaya ve onları portföylerindeki doğru çözüme bağlamaya daha hazırlıklı olan satıcılardan yararlanır. 50'den fazla ülkede her boyutta ve olgunluk düzeyindeki kuruluşlarla ortaklık kuran Showpad, gelir ekipleri arasında stratejik uyumu ve verimliliği destekler. Showpad, KOBİ'lerden Dow, GE, Honeywell, Johnson & Johnson ve Coca-Cola EuroPacific Partners gibi kurumsal markalara kadar kanıtlanmış bir gelir artırıcıdır. Merkezi Chicago, IL ve Ghent, Belçika'da bulunan Showpad, çeşitli küresel iş gücü tarafından desteklenmektedir.
SocialWeaver
socialweaver.com
SocialWeaver, hiç bitmeyen içerikleri planlamayı, etkileşimi artırmayı ve müşterilerinizin siz ve rakipleriniz hakkındaki izlenimlerini dinlemeyi kolaylaştırır.
Walls.io
walls.io
Walls.io, içeriği toplamanızı, düzenlemenizi ve özelleştirmesi kolay bir akışta görüntülemenizi sağlayan hepsi bir arada bir sosyal duvar çözümüdür. Birden fazla sosyal medya platformundan içerik toplayabilir veya hedef kitlenizin içeriği doğrudan duvarınıza göndermesine izin verebilirsiniz. Ayrıca özel yayınlarınızı akışa ekleyebilir ve hedef kitlenizin içeriği ile markanızın içeriği arasında güzel bir karışım oluşturabilirsiniz. Sosyal duvar, kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin gücünden yararlanmanın ve hedef kitlenizin ilgisini çekmenin harika bir yoludur. Özel ve halka açık etkinliklerde, web sitenizde veya mağaza veya ofislerdeki sergilerde kullanabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur!
Curatora
curatora.io
Curatora, müşterilerin hedef kitlenizin okumak istediği birinci sınıf, alakalı içeriği hemen keşfetmesine, düzenlemesine ve dağıtmasına olanak tanır.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook reklamları oluşturma konusunda benzersiz bir yetenek sağlar. MavSocial, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google İşletme Profilleri ve Tumblr'ı destekler.
VideoDubber.ai
videodubber.ai
Ücretsiz AI destekli video çevirisi, dublaj, ses klonlama ve metinden konuşmaya hizmetleri. Hedef kitlenizin boyutunu 10 katına çıkarmak için bizimle 150'den fazla dile ölçeklendirin!
SundaySky
sundaysky.com
Modern pazarlamacılar videonun gücünün farkındalar ancak geleneksel üretim modelinin bozulduğunun da farkındalar. SundaySky, işletmelere geniş ölçekte verimli ve bağımsız bir şekilde video oluşturma, kişiselleştirme ve dağıtma olanağı sağlar. Kullanıcıların önceden deneyime gerek duymadan yüksek kaliteli, profesyonel görünümlü videolar oluşturmasını ve işletmelerin uygun maliyetli bir video içerik motorunu çalıştırmasını kolaylaştırıyoruz. SundaySky Video Platformu, kullanımı kolay ve yapay zeka destekli bir yazma yazılımıdır; yaratıcı uzmanlığı güçlü kişiselleştirme yetenekleriyle birleştirerek izleyici etkileşimini artırır ve önemli maliyetler, zaman gerektiren ve uzmanlık gerektiren kaynak yoğun üretim modellerine bağımlılığı azaltarak operasyonel verimliliği artırır. yetenekler. 1000Bulbs.com, 1-800 Contacts, Aetna, Bank of America, iTHINK Financial, Okta, SalesIntel, Staples, UnitedHealthcare ve daha birçokları dahil olmak üzere büyüyen işletmeler ve önde gelen markalar, izleyici etkileşimini artırmak amacıyla video prodüksiyonunu kişiselleştirmeyle modernleştirmek için SundaySky'ı benimsedi. ve verimli iş büyümesini teşvik edin.
Vev
vev.design
Vev, ekiplerin en heyecan verici web konseptlerini tam bir yaratıcı ve teknik özgürlükle gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni bir web oluşturucu türü.
DCatalog
dcatalog.com
DCatalog, 2008'den beri dijital yayıncılık sektörünün lideridir. Platformumuz yayıncılara, içerik oluşturuculara, pazarlama ve e-ticaret profesyonellerine ilgi çekici dijital deneyimleri kolayca oluşturma ve yayınlama konusunda güç verir. Gelişmiş HTML5 flipbook teknolojimiz sayesinde içeriğiniz HERHANGİ BİR cihazda görüntülenebilir. Basitçe PDF'nizi yükleyin ve tek bir satır kod yazmaya gerek kalmadan anında çarpıcı, sayfaları çeviren içerikler oluşturun. HTML5 flipbook'larımız, e-Ticaret kataloglarımız ve yerel uygulamalarımız baskın bir kullanıcı deneyimi sağlar. PDF'nizi HTML5 flipbook'a dönüştürün ve marka bilinirliğini, çevrimiçi satışları ve erişimi artırın.
OneIQ
oneiq.com
OneIQ, birleşik Hibrit BT operasyonlarına yönelik bir Fullstack Intelligence® SaaS platformudur. Yapay zeka destekli öngörüleri ve kolektif bilgeliği uygulama iş yükleri, altyapı ve ağ bağlantılarının canlı bir planıyla birleştirerek uygulama performansını artırın, işletim maliyetlerini azaltın ve BT'yi modernleştirin. OneIQ ile operasyon ekipleri, güvenilir danışmanlar ve tedarikçiler, ortak uzmanlık, şeffaflık ve güven oluştururken birlikte sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Patentli, güvenli bir arayüz kullanarak herkes, kuruluşunuzun geleceğini şekillendirmek için yığının her katmanında ilham veren inovasyonlarla karşılıklı, ileri görüşlü içgörülerden yararlanabilir. OneIQ, ISO/IEC 27001 sertifikalıdır ve patentli Güvenli Veri İşbirliği teknolojisini (US-11797701-B1) kullanır.
degpeg
degpeg.com
Degpeg, aynı anda 30'dan fazla sosyal platformu destekleyen, hem web hem de mobilde çoklu akış yoluyla daha iyi müşteri deneyimi yoluyla herhangi bir ürünün/hizmetin çevrimiçi satışını ve pazarlamasını ekleyen ve geliştiren Bulut tabanlı bir Canlı Ticaret platformudur. Ürünler: Canlı iletişim Platformu Canlı iletişim platformu, işletmelerin potansiyel müşterilerle sesli ve görüntülü etkileşimler yoluyla gerçek zamanlı olarak bağlantı kurmasına yardımcı olur. Müşteri adaylarını verimli bir şekilde satışa dönüştürerek güveni artıran kişiselleştirilmiş etkileşimler yaratır. Çevrimdışı mağazalar ile çevrimiçi tüketiciler arasındaki boşluğu doldurarak kusursuz bağlantı ve kolaylık sağlar. Ayrıca platform, müşteriler ve hizmet merkezleri arasındaki görüntülü görüşmeler yoluyla operasyonel verimliliği artırıyor, süreçleri kolaylaştırıyor ve müşteri memnuniyetini artırıyor. Özellikler: Sohbet Gelen Kutusu Çağrı Yönlendirme Konumu Takip Et Çağrıya Kişi Ekle Web ve Uygulama Ekran Paylaşımı ile Çağrı Kaydı Entegrasyonu Canlı Tv Degpeg, markalara canlı TV'lerini başlatma yetkisi vererek, tek bir kontrol panelinden çeşitli platformlarda çoklu yayına olanak tanır. Ek olarak markalar, birden fazla sosyal medya platformunda canlı yayın yaparken web sitelerine sorunsuz bir şekilde CTA'lar ekleyebilir. Özellikler: Çoklu Akış Entegre Ticaret Etkinlikleri organize etme Canlı Sohbet Alışveriş yapılabilir videolar İzleyicilerin, videoda gösterilen ürün veya hizmetleri doğrudan satın almasına olanak tanıyarak alışveriş deneyimini geliştirir. Özellikler: Video İçi Alışveriş İnteraktif Ürün Bağlantıları Harekete Geçirici Mesaj Düğmeleri
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand, web için sürükleyici dijital içerik oluşturmaya yönelik önde gelen platformdur. Shorthand'in basit düzenleyicisi, herkesin birkaç dakika içinde çarpıcı okuma deneyimleri oluşturmasına, düzenlemesine ve yayınlamasına olanak tanır; kod veya web tasarımı becerisine gerek yoktur. Artık medya, pazarlama ve iletişim ekipleri geniş ölçekte kapsayıcı içerikler oluşturarak daha derin kitle etkileşimi, daha iyi ölçümler ve markaları için daha güçlü sonuçlar elde edebilir. Shorthand, kullanıcıların kolaylıkla işbirliği yapmasına olanak tanır. Ekibinizi bir Steno çalışma alanında bir araya getirerek içerik üzerinde işbirliğini geliştirebilir ve daha hızlı gönderim yapabilirsiniz. Birden fazla kullanıcı, herhangi bir kesinti olmaksızın, bir içerik parçası üzerinde sorunsuz bir şekilde birlikte çalışabilir. Dahası, özel temalar yayınlanan tüm içeriğin markaya uygun kalması anlamına gelir. Esnek yayınlama seçenekleriyle kullanıcılar, Steno içeriklerini AWS, CMS, Steno barındırma yoluyla veya doğrudan web sitelerine yerleştirerek neredeyse her yerde yayınlayabilir. BBC, Salesforce, Unicef, Cambridge Üniversitesi ve Manchester City dahil müşterilerimizin web üzerindeki en sinematik ve ilgi çekici içeriklerden bazılarını yayınladığını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu, dijital dergilerden ve uzun süreli yayınlardan dahili iletişimlere, marka hikayelerine, bloglara, hatta sanal bir kaçış odasına kadar her şeyi içerir! Shorthand, müşterilerin sürekli olarak etkileşim ölçümlerinde radikal iyileştirmeler yapmasıyla övünerek önemli bir yatırım getirisi sağlıyor. Shorthand, Brisbane, Avustralya'da kuruldu ve artık gerçek anlamda küresel bir şirkettir. İçerik ekiplerinin dünyanın en etkileyici ve etkili dijital içeriğini oluşturmasına yardımcı olmaya adanmış, sanatı ve kalbi olan bir inek grubuyuz.
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşturmaya yönelik beyaz etiketli bir çözümle güçlendiriyor. Hepsi 7/24 özel müşteri hizmetleriyle destekleniyor ve %100 insandan oluşuyor. InEvent entegre platformu konaklama ve konaklama, seyahat ve lojistik, web yayıncılığı, canlı katılım, sorunsuz kayıt, dinamik ağ oluşturma, güçlü pazarlama otomasyonu, özel web siteleri ve mobil uygulamalar, gerçek zamanlı analizler, yüksek güçlü işaretçiler ve 100'den fazla diğer özelliği içerir. etkileşimli ve sürükleyici deneyimlere güç katın. Dünya çapında 2 milyondan fazla katılımcı ve 60 milyonun üzerinde yayın dakikası ile 50.000'den fazla etkinliğe ve web seminerine başarıyla hizmet verdik. İster bir web seminerine, ister sanal uygulamalı toplantıya, ister bir ay sürecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor olun, esnek çözümümüz ideal etkinliğinizin hayata geçmesine yardımcı olacaktır.
Skyword360
skyword.com
Skyword360 platformu, içeriği tüm pazarlama faaliyetlerinin merkezine yerleştirir. Skyword360, tüm kanallar arası planlamanın, içerik oluşturmanın ve etkinleştirmenin bir kuruluşun genel içerik stratejisi ve pazarlama hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu içerik odaklı yaklaşımla pazarlama liderleri, markalarını farklılaştıran ve ölçülebilir sonuçlar sağlayan benzersiz ve uyumlu müşteri deneyimleri yaratma yetkisine sahip oluyor. Skyword360, içerik operasyonlarının tüm temel unsurları için araçlar sağlar: strateji, planlama, oluşturma, toplama, etkinleştirme, kişiselleştirme ve optimizasyon. 46'dan fazla ülkeden gelen uluslararası serbest çalışan topluluğu ve platformu 14 dile çevirme yeteneği sayesinde içerik operasyonları geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.
StoryScale
storyscale.com
Pazarlama ve satışınızı ürün odaklı yapın. Kodsuz, piksel mükemmelliğinde ürün demoları oluşturun. Demo deneyiminizi tüm cihazlarda optimize edin. StoryScale demoları, animasyonlu geçişler ve yakınlaştırmalarla sinematiktir. Pazarlama için sınıfının en iyisi, üst düzey web sitesi sunumu ve satış için kişiselleştirilmiş demolar ile StoryScale, modern gelir ekipleri için eksiksiz bir demo otomasyon çözümü sunar. • Hızlı yanıt veren teslimat ve olası satış yaratma ile web sitesi ürün turları • Güvenli paylaşım ve giden teslimat ile kişiselleştirilmiş satış demoları • Kılavuzlu ve doğrusal olmayan ürün turu yolları • Ekran düzenleme ve özelleştirme için kodsuz demo stüdyosu • Kılavuzlar ve ekran etkileşimleri kitaplığı • Canlı uygulamaları kopyalayın veya medya ekran görüntülerini kullanın • Katılımı ve demo performansını izlemek için demo analizleri • Video, e-kitaplar, bloglar ve diğer medya için içerik deneyimleri İnsanların daha iyi bir dijital satın alma deneyimini hak ettiğine inanıyoruz. Bu basit bir felsefe: Nasıl satın almak istiyorsan öyle sat.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.