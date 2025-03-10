Konteyner Güvenliği Araçları - En Popüler Uygulamalar

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Konteyner güvenliği araçları, konteynerli uygulamaların çeşitli bileşenlerini, bunların temel altyapısını ve bağlı ağları korumak için gereklidir. DevOps ekipleri tarafından geniş çapta benimsenen konteynerler, yazılım birimlerinin geliştirme için paketlenmesini kolaylaştırır. Bu konteynerler geliştirildikten sonra düzenlenir, dağıtılır ve bağlanır; bu da güvenliği yaşam döngülerinin her aşamasında kritik hale getirir. Konteyner güvenliği yazılımı, erişimi yönetmek, güvenlik önlemlerini test etmek ve bu uygulamaları barındıran bulut altyapısını korumak için önemli özellikler sağlar. Bu araçlar, yöneticilerin kapsayıcıya alınmış verilere kimlerin erişebileceğini ve uygulamalarla entegrasyon sağlayabileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. Ayrıca sağlam güvenlik politikaları geliştirmek, sıfır gün güvenlik açıklarını belirlemek ve bilinen tehditlerden gelen saldırıları simüle etmek için test yetenekleri de sunarlar.
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GitLab
about.gitlab.com
GitLab, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran, Git tabanlı bir sürüm kontrol ve işbirliği platformudur. CI/CD ve güvenlik özellikleri sunar.
Wiz
wiz.io
Wiz, bulut güvenliğini geliştiren entegre bir platformdur. Güvenlik açıklarını yönetir ve bulut ortamlarında görünürlük sağlar.
Synack
synack.com
Synack, sürekli güvenlik testi yapan, insan ve yapay zekayı birleştiren bir platformdur. Kuruluşların güvenlik açıklarını belirleyip iyileştirmelerine yardımcı olur.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest Tools, web uygulamaları ve ağlar için güvenlik testi yapan, zayıflıkları tespit eden ve detaylı raporlar oluşturan bulut tabanlı bir platformdur.
Snyk
snyk.io
Snyk, geliştiricilere özelleşmiş kod ve açık kaynak bağımlılıklarının güvenliğini sağlamak için tasarlanmış bir güvenlik platformudur.
ExtraHop
extrahop.com
Extrahop, ağ algılama, performans yönetimi ve güvenlik analizi için kullanılan kapsamlı bir ağ analiz platformudur.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep, güvenlik açıklarını tespit etmek ve yazılım standartlarını sağlamak için tasarlanmış özelleştirilebilir bir statik uygulama güvenlik test aracıdır.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt, SaaS uygulamalarını kolayca entegre eden bir platformdur. 250'den fazla önceden hazırlanmış entegrasyon sunar ve kullanıcı dostu bir yönetim sağlar.
Qualys
qualys.com
Qualys, siber güvenlik ve risk yönetimi için varlık görünürlüğü ve güvenlik açığı tespiti sağlayan bulut tabanlı bir platformdur.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan, BT varlıklarında güvenlik açıklarını taramak, yönetmek ve bildirimler sağlamak için 7/24 hizmet veren kapsamlı bir platformdur.
Intruder
intruder.io
Intruder, ağdaki güvenlik açıklarını tespit eden ve sürekli olarak iyileştirme önerileri sunan bir güvenlik açığı yönetim platformudur.
Detectify
detectify.com
Detectify, kuruluşların web uygulama ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını tespit eden ve yöneten bir saldırı yüzeyi izleme aracıdır.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security, bulut tabanlı uygulamaların yaşam döngüsü boyunca güvenliği sağlar, tehditleri tespit eder ve gelişmiş koruma sunar.
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security, web uygulamalarındaki ve API'lerdeki güvenlik açıklarını belirlemenize ve düzeltmenize yardımcı olan bir otomasyon penetrasyon test çözümüdür.
Xygeni
xygeni.io
Xygeni, yazılım geliştirme ve dağıtım süreçlerinde siber güvenlik sağlayan bir uygulama güvenliği yönetim aracıdır.
Probely
probely.com
Probely, web uygulamaları ve API'ler için güvenlik açığı taraması yaparak riskleri tespit eder, hataları raporlar ve düzeltme önerileri sunar.
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize, bulut güvenliğini artırmak için tasarlanmış bir platformdur. Sürekli tehdit izleme ve otomatik sorun giderme sağlar.
Akto
akto.io
Akto, API güvenliği için tasarlanmış bir platformdur. API'lerin keşfi, test edilmesi ve korunması konusunda araçlar sunarak güvenlik duruşunu iyileştirir.
Cycode
cycode.com
Cycode, yazılım tedarik zincirinde görünürlük ve güvenlik sağlayarak, kod bütünlüğünü izler ve güvenlik açıklarını tespit eder.
Webscale
webscale.com
Webscale, modern ticaret için güvenli, ölçeklenebilir ve otomatik bir bulut platformu sunarak web altyapısını yönetmeyi kolaylaştırır.
Calico Cloud
calicocloud.io
Calico Cloud, çoklu bulut ve hibrit dağıtımlarda güvenlik ihlallerini önlemek, tespit etmek ve azaltmak için tasarlanmış bir ağ güvenlik platformudur.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, yazılım güvenliği için kod tarama ve bulut güvenlik değerlendirmeleri sunan bir platformdur. Bulut altyapısını ve uygulama kodunu korur.
GuardRails
guardrails.io
GuardRails, güvenlik ve geliştirme ekipleri için uygulama güvenliğini kolaylaştıran bir platformdur. Zayıflıkları erkenden tespit edip düzeltme kılavuzu sağlar.
Escape
escape.tech
DevSecOps sürecinizde GraphQL güvenlik kusurlarını geniş ölçekte bulup düzeltin. GraphQL'de erken, gerçek zamanlı Business Logic güvenlik açığı tespiti ve iyileştirme için yeni nesil DAST ve ASM'den yararlanarak geliştirmeden dağıtıma kadar güvenliği artırın.
Conviso
convisoappsec.com
Conviso Platformu, geliştiricilerin güvenli uygulamalar oluşturmasını sağlamak için tüm güvenlik hattını kapsıyor. Çünkü Güvenlik, geliştirme sürecinizin yalıtılmış bir parçası olmamalıdır; tüm ekipler arasında sürekli, işbirliğine dayalı bir etkinlik olmalıdır. Conviso artık bu misyonda size yardımcı olmak için platformunda beş ürün sunuyor.
Data Theorem
datatheorem.com
RamQuest'in çözümleri tam entegre kapanış, emanet muhasebesi, görüntüleme, işlem yönetimi, e-tasarım ve dijital pazar çözümlerimizi içerir ve şirket içi veya barındırılan bir ortamda mevcuttur
Bright Security
brightsec.com
Bright Security'nin geliştirme merkezli DAST platformu, hem geliştiricilere hem de AppSec profesyonellerine web uygulamaları, API'ler ve GenAI ve LLM uygulamaları için kurumsal düzeyde güvenlik testi yetenekleri sağlar. Bright, SDLC'de, geliştiricilerde ve AppSec araçlarında ve tercih edilen yığınlarda doğru testleri doğru zamanda, yanlış pozitifleri ve uyarı yorgunluğunu en aza indirerek nasıl sunacağını biliyor.
CrowdSec
crowdsec.net
CrowdSec, saldırgan davranışları tespit eden ve bunların sistemlerinize erişmesini engelleyen açık kaynaklı bir güvenlik yığınıdır. Kullanıcı dostu tasarımı ve mevcut güvenlik altyapınıza entegrasyon kolaylığı, düşük teknik giriş engeli ve yüksek güvenlik kazancı sunar. İstenmeyen bir davranış tespit edildiğinde otomatik olarak engellenir. Agresif IP, senaryo tetiklenir ve zaman damgası, zehirlenmeyi ve yanlış pozitifleri önlemek için iyileştirme için gönderilir. Doğrulanırsa bu IP, aynı senaryoyu çalıştıran tüm CrowdSec kullanıcılarına yeniden dağıtılır. Karşılaştıkları tehdidi paylaşarak tüm kullanıcılar birbirini koruyor.
Sysdig
sysdig.com
Sysdig Secure, 700'den fazla kurumsal müşterinin CNAPP, VM, CSPM, CIEM, konteyner güvenliği ve daha fazlasını kurumsal ölçekte ele almak için kullandığı CNAPP platformumuzdur. Platformumuz önleme, tespit ve müdahaleyi kapsar; böylece müşteriler konteynerleri, Kubernetes'i, ana bilgisayarları/sunucuları ve bulut hizmetlerini güvenle güvence altına alabilir. Sysdig, birden fazla bulutta uygun ölçekte gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak güvenlik kör noktalarını ortadan kaldırır. Ekiplerin yüksek etkili güvenlik olaylarına odaklanabilmesi ve verimliliği artırabilmesi amacıyla uyarıları önceliklendirmek için çalışma zamanından elde edilen bilgileri kullanıyoruz. Müşteriler, yanıt akışının tüm kaynağını anlayarak ve rehberli iyileştirme önererek, hem üretimdeki sorunları zaman kaybetmeden çözebilir hem de tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edip yanıt verebilir. Sysdig Secure ile şunları yapabilirsiniz: - Saldırıları 10 kata kadar daha hızlı durdurabilirsiniz - Güvenlik açıklarını %95'e kadar azaltabilirsiniz - Risk değişikliklerini anında tespit edebilirsiniz - İzin boşluklarını 2 dakikadan daha kısa sürede kapatabilirsiniz Sysdig. Her Saniyeyi Güvenceye Alın.
Orca Security
orca.security
Orca Bulut Güvenlik Platformu, AWS, Azure, Google Cloud, Kubernetes, Alibaba Cloud ve Oracle Cloud'u kapsayan bulut varlığınızdaki iş yükleri, yapılandırmalar ve kimliklerdeki riskleri ve uyumluluk sorunlarını tanımlar, önceliklendirir ve düzeltir. Orca, sektörün en kapsamlı bulut güvenliği çözümünü tek bir platformda sunarak çok noktalı çözümlerin dağıtılması ve sürdürülmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. Orca öncelikle aracısızdır ve aracılara ihtiyaç duymadan bulut ortamınızda derin ve geniş görünürlük sağlayan Orca'nın patentli SideScanning™ teknolojisini kullanarak ortamınıza birkaç dakika içinde bağlanır. Ayrıca Orca, çalışma zamanı görünürlüğü ve kritik iş yüklerine yönelik koruma için üçüncü taraf aracılarla entegre olabilir. Orca, basitleştirilmiş araştırmalar ve hızlandırılmış iyileştirme için Üretken Yapay Zeka'dan yararlanma konusunda ön saflarda yer alıyor; gerekli beceri düzeylerini azaltıyor ve bulut güvenliğinden, DevOps'tan ve geliştirme ekiplerinin zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlarken güvenlik sonuçlarını da önemli ölçüde iyileştiriyor. Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu (CNAPP) olarak Orca, CSPM, CWPP, CIEM, Güvenlik Açığı Yönetimi, Konteyner ve Kubernetes Güvenliği, DSPM, API Güvenliği, CDR, Çoklu Bulut Uyumluluğu, Sola Kaydırma dahil olmak üzere birçok nokta çözümünü tek bir platformda birleştirir. Güvenlik ve AI-SPM.
Cloudanix
cloudanix.com
Cloudanix, kodunuz, bulutunuz, kimlikleriniz ve iş yükleriniz için Ycombinator destekli bir güvenlik platformudur. Cloudanix, çoklu bulutlar, çoklu hesaplar, çoklu bölgeler, çoklu çalışma süreleri vb. içerebilen çoklu ortamlarınız için çözümler sunar Cloudanix, yeni kurulan şirketlerden kuruluşlara kadar farklı sektörlerdeki ve coğrafyalardaki kuruluşların yalnızca riskleri tespit edip azaltmasını değil aynı zamanda iyileştirmelerini de sağlar ve tehditler. İlk katılım 30 dakikadan kısa sürer ve yalnızca 1 tıklamayla gerçekleşir.
Panoptica
panoptica.app
Panoptica, geliştirme aşamasından üretime kadar güvenlik açıklarını ortaya çıkaran ve düzelten, uygulamalarınızın güvenli ve uyumlu olmasını sağlayan, Cisco'nun güçlü bulut yerel uygulama koruma platformudur. Platform, grafik tabanlı teknoloji sayesinde görsel öngörülerin, kritik saldırı yollarının kilidini açabilir ve modern uygulamalarınızı birden fazla hibrit bulut platformunda korumak için iyileştirmeleri hızlandırabilir. https://www.panoptica.app adresini ziyaret edin Temel Özellikler: - Görünürlük ve Bağlam: Panoptica, saldırı yollarını tanımlayarak ve riskleri önceliklendirerek net görünürlük ve bağlam sunarak bilinçli kararlar vermenize yardımcı olur. - Bütünsel ve Tam Kapsama: Panoptica'nın entegre güvenlik platformu aracılığıyla bulutta yerel ortamlarınızı zahmetsizce yönetin ve genellikle ayrı silo çözümlerinin kullanılmasından kaynaklanan boşlukları azaltın. - Gelişmiş Analiz: Potansiyel riskleri saldırganın bakış açısından tespit etmek için gelişmiş saldırı yolunu ve temel neden analizi tekniklerini kullanın. - Aracısız Tarama: Panoptica'nın aracısız teknolojisi her türlü bulut ortamını (Azure, AWS, GCP, Kubernetes veya bunların bir kombinasyonu) tarar. - Kapsamlı Görselleştirme: Bulut yığınınızın eksiksiz bir görsel temsili için varlıkları ve ilişkileri gelişmiş bir grafik veritabanına eşleyin. Avantajları - Gelişmiş CNAPP: Panoptica, Bulut Yerel Uygulama Koruma Platformu yeteneklerini geliştirir. - Çoklu Bulut Uyumluluğu: Çeşitli bulut platformlarında uyumluluğu sağlayın. - Uçtan Uca Görselleştirme: Bulut uygulama yığınınızın tamamına ilişkin öngörüler elde edin. - Dinamik İyileştirme: Sorunları etkili bir şekilde çözmek için dinamik teknikleri kullanın. - Artan Verimlilik: Güvenlik süreçlerini kolaylaştırın ve yanıt sürelerini kısaltın. - Azaltılmış Genel Giderler: Güvenliği optimize ederken kaynak harcamalarını en aza indirin.
Lacework
lacework.com
Lacework, orijinal ve lider veri odaklı bulutta yerel uygulama koruma platformunu (CNAPP) sunar. Bulutu oluşturma aşamasından çalıştırma aşamasına kadar güvence altına almak için yaklaşık 1.000 küresel yenilikçi, Lacework'e güveniyor. Lacework, müşterilere tek bir birleşik platformdan riskleri önceliklendirme, bilinen ve bilinmeyen tehditleri daha hızlı bulma, sürekli bulut uyumluluğu sağlama ve yavaşlamadan güvenli kod geliştirme olanağı sağlar. Lacework, 2017'deki kuruluşumuzdan bu yana, hem aracı tabanlı hem de aracısız yollarla mümkün olan en iyi güvenliği sağlamak için mümkün olduğunca fazla veriyi alıp kavrayacak tek bir bulut yerel platformu geliştiriyor. Birleşik platformumuz daha sonra bu verileri yaygın bulut kullanım örneklerini gerçekleştirmek için kullanır: duruş yönetimi, iş yükü koruması, güvenlik açığı yönetimi, uyumluluk, konteyner güvenliği ve daha fazlası. Müşteriler, geliri artırmak, ürünleri pazara daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde sunmak ve nokta güvenliği çözümlerini tek bir platformda birleştirmek için Lacework'e güveniyor. Platformumuz ortalama olarak 2 ila 5 noktalı araçların yerini alıyor. Patentli anormallik tespit teknolojimiz sayesinde müşterilerimiz uyarı sesinde ortalama 100:1 azalma elde ediyor. Ve Lacework kullanıcıları, bağlam açısından zengin uyarılarımızla %80 daha hızlı soruşturma deneyimi yaşadılar.
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