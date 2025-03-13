Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Rıza Yönetimi Platformları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Rıza Yönetimi Platformları - En Popüler Uygulamalar

Rıza yönetimi platformları (CMP'ler), çerezler, gömülü videolar ve diğer izleme teknolojileri kullanan web siteleri ve uygulamalar gibi çevrimiçi platformlardan kaynaklanan kullanıcı verilerini toplamadan, paylaşmadan veya satmadan önce, bir kullanıcının rıza tercihlerini resmi olarak kaydetmek ve işlemek için şirketler tarafından kullanılır. CMP araçları, kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin nasıl takip edilebileceği, bu verilerin toplanma nedenleri ve bu bilgileri kullanmak isteyen belirli satıcılar ve kuruluşlar hakkında kapsamlı ayrıntılar sağlar. Daha sonra, CMP'ler kullanıcılara çevrimiçi etkinliklerinin listelenen tüm veya belirli kuruluşlar tarafından toplanması, kullanılması veya pazarlanması için onay verme, reddetme veya geri çekme konusunda açıkça seçim yapma yetkisi verir. CMP sağlayıcıları yasal olarak kullanıcı rıza verilerini saklama yetkisine sahiptir, böylece yasal veri işleme gerçekleşmeden önce izin bilgilerini reklamverenler, yayıncılar ve diğer işbirlikçiler gibi üçüncü taraflara aktarmalarına olanak tanır.

Yeni Uygulama Gönder


Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Piwik PRO, kullanıcı verilerini toplamak, analiz etmek ve yönetmek için tasarlanmış, gizlilik odaklı bir analiz paketidir.

Segment

Segment

segment.com

Segment, ilk parti müşteri verilerini toplayan bir platformdur. Ekipler arasında veri erişimini kolaylaştırır ve verileri farklı sistemlere yönlendirir.

Termly

Termly

termly.io

Termly, işletmelerin veri gizliliği yasalarına uyum sağlamalarına yardımcı olan kapsamlı bir uyumluluk çözümüdür.

CookieFirst

CookieFirst

cookiefirst.com

CookieFirst, GDPR ve CCPA gibi düzenlemelere uygun çerez izni yönetimi sağlayan bir platformdur. Kullanıcı onayı, çerez taramaları ve politika oluşturma gibi özellikler sunar.

Cookie Script

Cookie Script

cookie-script.com

Çerez Script, web sitelerindeki çerezleri yöneterek GDPR ve CCPA gibi veri gizlilik düzenlemelerine uyum sağlamaya yardımcı olan bir onay yönetim platformudur.

Didomi

Didomi

didomi.io

Didomi, kuruluşların veri gizliliği düzenlemelerine uygunluk sağlamak için onay yönetim platformu sunar ve kullanıcı rızasını yönetir.

TermsFeed

TermsFeed

termsfeed.com

TermsFeed, şirketlere gizlilik politikaları, şartlar ve koşullar gibi yasal belgeler oluşturmada ve yönetmede yardımcı olan bir uyumluluk yazılımıdır.

CookieHub

CookieHub

cookiehub.com

CookieHub, GDPR uyumlu bir çerez onay yönetim platformudur. Kullanıcıların onay tercihlerini yönetir ve veri koruma düzenlemelerine uyumu kolaylaştırır.

CHEQ

CHEQ

cheq.ai

CHEQ, zararlı internet trafiğini tespit edip engelleyerek pazarlama döngünüzü temizler ve verilerinizi korur.

Osano

Osano

osano.com

Osano, kuruluşlara veri gizliliği yönetiminde yardımcı olan bir platformdur. Onay yönetimi, kullanıcı hakları ve düzenleyici uyum süreçlerini basitleştirir.

TrustArc

TrustArc

trustarc.com

TrustArc, veri gizliliği yönetimini kolaylaştıran bir platformdur; kullanıcı tercihlerini yönetir ve düzenleyici uyumluluğu sağlar.

CookieYes

CookieYes

cookieyes.com

CookieYes, web sitenizde çerez onayı toplamak ve yönetmek için bir çözüm sunan bir platformdur.

consentmanager

consentmanager

consentmanager.net

ConsentManager, kullanıcı rızasını yönetmek ve veri koruma düzenlemelerine uymak için tasarlanmış bir araçtır. Çerez algılama ve çok dilli destek sunar.

Optizmo

Optizmo

optizmo.com

Optizmo, e-posta ve SMS uyumluluğu için engelleme listesi yönetimi sunan bir SaaS çözümüdür. Kanunlara uygun veri toplama ve dağıtma işlemlerini otomatikleştirir.

Secure Privacy

Secure Privacy

secureprivacy.ai

Secure Privacy, GDPR, CCPA ve LGPD uyumluluğu sağlaması için web siteleri için cookie onayı ve banner yönetimi sunan bir uygulamadır.

Securiti

Securiti

securiti.ai

Securiti, veri güvenliği, gizlilik, yönetişim ve uyumluluk için merkezi bir platform sunar. Veri keşfi, sınıflandırma ve izleme gibi işlevler içerir.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido, web sitelerinin erişilebilirliğini, kalitesini ve SEO'sunu geliştiren bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcılara performans analizi ve iyileştirme önerileri sunar.

Privacy1

Privacy1

privacyone.co

Privacy1, kişisel veriyi yönetmek için kullanıcı dostu araçlar sunan, güvenlik ve gizliliği artırmaya yönelik bir uygulamadır.

Cookie Information

Cookie Information

cookieinformation.com

Çerez Bilgileri uygulaması, web siteleri ve uygulamalar için kullanıcı onayını yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur. Veri toplama ve gizlilik uyumunu sağlar.

Usercentrics

Usercentrics

usercentrics.com

Usercentrics, işletmelere kullanıcı onaylarını yönetme, toplama ve belgeleme imkanı sunan bir onay yönetim platformudur.

Cookiebot

Cookiebot

cookiebot.com

Cookiebot, işletmelerin GDPR, CCPA gibi veri gizliliği yasalarına uymalarına yardımcı olan çerez yönetimi platformudur.

iubenda

iubenda

iubenda.com

Iubenda, web siteleri ve uygulamalar için gizlilik yasalarına uyumu sağlamak amacıyla yasal belgeler oluşturan ve kullanıcı rızasını yöneten bir yazılımdır.

TRUENDO

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO, GDPR ve CCPA uyumluluğu için tasarlanmış, otomatik gizlilik ve çerez politikaları sunan, kişisel verileri yönetmeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Dataships

Dataships

dataships.io

Dataships, e-ticaret işletmelerinin GDPR ve CCPA uyumluluğunu otomatikleştirirken, rıza yönetimini kolaylaştıran bir veri gizlilik yazılımıdır.

Seers

Seers

seersco.com

Seers, 100'den fazla ülkede veri gizliliği ve onay yönetimi çözümleri sunan bir uygulamadır. GDPR ve CCPA dahil uluslararası düzenlemelere uyum sağlar.

Ketch

Ketch

ketch.com

Ketch, işletmelere veri gizliliği yönetimi sağlayarak kişisel veri taleplerini otomatikleştirir ve 1.000'den fazla sistemle entegrasyon sunar.

Axeptio

Axeptio

axept.io

Axeptio, kullanıcı rızasını yönetmeye ve veri gizliliği düzenlemelerine uyum sağlamaya yönelik bir onay yönetim platformudur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.