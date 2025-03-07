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Kod barındırma hizmetleri, yazılım geliştiricilerin kod depolarını barındırması, yönetmesi ve paylaşması için depolama, sürüm kontrolü ve işbirliği araçları sağlayan çevrimiçi platformları ifade eder. Bu hizmetler, sürüm izleme, sorun yönetimi gibi özellikler sunarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır ve sıklıkla sürekli entegrasyon ve dağıtım araçlarıyla entegre olur.
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GitHub
github.com
Github, Inc., GIT kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan bir Amerikan çokuluslu şirkettir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevini ve kendi özelliklerini sunar. Erişim kontrolü ve her proje için hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wikis gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi California'da bulunan 2018'den beri Microsoft'un bir yan kuruluşudur. Github temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticari. Ücretsiz GitHub hesapları açık kaynaklı projelere ev sahipliği yapmak için yaygın olarak kullanılır. Ocak 2019 itibariyle Github, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlara sınırsız özel depolar sunar, ancak depo başına yalnızca en fazla üç işbirliğine izin verir. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan sınırsız işbirliğine izin veriyor, ancak özel depoları ayda 2.000 eylemle sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibariyle Github, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla depoya sahip olduğunu (en az 28 milyon kamu depoları dahil) rapor ediyor ve bu da onu dünyanın en büyük kaynak kodu olmasını sağlıyor.
GitLab
about.gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir lisans kullanarak Wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım boru hattı özellikleri sağlayan bir Git-Repository yöneticisi sağlayan bir web tabanlı DevOps LifeCcle aracıdır. Yazılım geliştirme konusunda bir ekip içinde işbirliği yapmak için kod yönetimi çözümü. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme ve daha sonra tüm DevOps yaşam döngüsüne dönüştü. Mevcut teknoloji yığını GO, Ruby on Rails ve Vue.JS'yi içerir. Temel işlevselliğin açık kaynaklı (MIT) lisans altında yayınlandığı açık çekirdekli bir geliştirme modelini takip eder, ek işlevsel lisans altındadır.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sunuyor. Eylül 2010 itibarıyla sınırsız sayıda özel depoya (ücretsiz hesap durumunda en fazla beş kullanıcıya sahip olabilir) sahip ücretsiz hesaplar sunmaktadır. Bitbucket, Jira, HipChat, Confluence ve Bamboo gibi diğer Atlassian yazılımlarıyla entegre olur. Öncelikle Git'i kullanan GitHub'a benzer. Bitbucket, özellikle 2010 yılında Atlassian tarafından satın alındığından beri, geleneksel olarak hizmetlerini profesyonel geliştiricilere özel tescilli yazılım koduyla pazarlamaktadır. Şubat 2017'de Bitbucket, platformunda 6 milyon geliştiriciye ve 1 milyon ekibe ulaştığını duyurdu. Bitbucket'in üç dağıtım modeli vardır: Bulut, Bitbucket Sunucusu ve Veri Merkezi.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo, kullanıcıların herhangi bir web tasarımı deneyimi olmadan kendi web sitelerini oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir Alman web sitesi oluşturucu ve hepsi bir arada barındırma çözümüdür. Şirket özel bir şirkettir ve merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde olup Münih ve Tokyo'da ofisleri bulunmaktadır. Jimdo'nun iki ürünü var; Creator ve Dolphin, her ikisi de ücretsiz ve ücretli planlar sunuyor. Jimdo Dolphin, temel bilgisayar becerilerine sahip kullanıcılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir web sitesi oluşturucudur ve web sitesi oluşturma sürecinin çoğunu otomatikleştirir. Kullanıcıyı, işini ve hedeflerini tanımak için yapay zekayı kullanır, ardından onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamen kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturur. Jimdo Creator, bazı kodlama becerilerine sahip kullanıcılar için uygun, sürükle ve bırak tarzı bir web sitesi oluşturucu ve barındırma hizmetidir.
Gitea
gitea.io
Gitea, Go'da yazılmış, topluluk tarafından yönetilen hafif bir kod barındırma çözümüdür. MIT lisansı altında yayınlanmaktadır.
Gcore
gcorelabs.com
Medya işi ve eğlence endüstrisi için güçlü kenar ve bulut çözümleri GCORE, küresel altyapısı Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilen Lüksemburg'da bulunan herhangi bir işletme için içerik dağıtım, barındırma ve güvenlik çözümlerinde uluslararası bir bulut ve kenar lideridir. GCORE, çevrimiçi işlerini geliştiren tüm sektörlerden müşteriler için çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Şirketin hizmetleri arasında yönetilen barındırma, içerik dağıtım ağı (CDN), profesyonel yayınlar için gelişmiş medya platformu ve herhangi bir karmaşıklığın akışı, herhangi bir seviyenin DDOS saldırılarına karşı koruma, bulut içeriği depolama vb. GCORE, Avrupa ve BD.
UpCloud
upcloud.com
Zahmetsiz küresel altyapı. Dünya çapında binlerce işletme UpCloud tarafından desteklenmektedir. Müşterilerimiz, iş açısından kritik uygulamaları kurumsal düzeydeki bulut platformumuzda çalıştırır. Yüksek performansımıza, güvenilir hizmetimize ve kişisel yaklaşımımıza değer veriyorlar.
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.
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