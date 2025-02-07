Kod Barındırma Hizmetleri - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

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Kod barındırma hizmetleri, yazılım geliştiricilerin kod depolarını barındırması, yönetmesi ve paylaşması için depolama, sürüm kontrolü ve işbirliği araçları sağlayan çevrimiçi platformları ifade eder. Bu hizmetler, sürüm izleme, sorun yönetimi gibi özellikler sunarak işbirliğine dayalı geliştirmeyi kolaylaştırır ve sıklıkla sürekli entegrasyon ve dağıtım araçlarıyla entegre olur.
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GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluşturulmuştur. Zaporozhets ve Valery Sizov. Kod orijinal olarak Ruby'de yazılmıştı, bazı kısımları daha sonra Go'da yeniden yazıldı; başlangıçta yazılım geliştirme konusunda bir ekiple işbirliği yapmak için bir kaynak kodu yönetimi çözümü olarak kullanıldı. Daha sonra yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve ardından tüm DevOps yaşam döngüsünü kapsayan entegre bir çözüme dönüştü. Mevcut teknoloji yığını Go, Ruby on Rails ve Vue.js'yi içermektedir. Temel işlevlerin açık kaynak (MIT) lisansı altında yayınlandığı, ek işlevlerin ise özel bir lisans altında olduğu açık çekirdekli bir geliştirme modelini izler.
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özellik istekleri, görev yönetimi ve wiki'ler gibi çeşitli işbirliği özellikleri sağlar. Merkezi Kaliforniya'da bulunan şirket, 2018 yılından bu yana Microsoft'un bir yan kuruluşudur. GitHub, temel hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. Daha gelişmiş profesyonel ve kurumsal hizmetleri ticaridir. Ücretsiz GitHub hesapları genellikle açık kaynaklı projeleri barındırmak için kullanılır. Ocak 2019 itibarıyla GitHub, ücretsiz hesaplar da dahil olmak üzere tüm planlar için sınırsız özel depo sunuyor ancak ücretsiz olarak depo başına yalnızca üç ortak çalışana izin veriyor. 15 Nisan 2020'den itibaren ücretsiz plan, sınırsız ortak çalışmaya izin veriyor ancak özel depoları ayda 2.000 işlem dakikasıyla sınırlandırıyor. Ocak 2020 itibarıyla GitHub, 40 milyondan fazla kullanıcıya ve 100 milyondan fazla veri havuzuna (en az 28 milyon halka açık veri havuzu dahil) sahip olduğunu ve bu durumun onu dünyadaki en büyük kaynak kodu barındırıcısı haline getirdiğini bildirmektedir.
Bitbucket
bitbucket.org
Bitbucket, Mercurial (lansmandan 1 Temmuz 2020'ye kadar) veya Git (Ekim 2011'den beri) revizyon kontrol sistemlerini kullanan kaynak kodu ve geliştirme projeleri için Atlassian'a ait web tabanlı bir sürüm kontrol deposu barındırma hizmetidir. Bitbucket hem ticari planlar hem de ücretsiz hesaplar sunuyor. Eylül 2010 itibarıyla sınırsız sayıda özel depoya (ücretsiz hesap durumunda en fazla beş kullanıcıya sahip olabilir) sahip ücretsiz hesaplar sunmaktadır. Bitbucket, Jira, HipChat, Confluence ve Bamboo gibi diğer Atlassian yazılımlarıyla entegre olur. Öncelikle Git'i kullanan GitHub'a benzer. Bitbucket, özellikle 2010 yılında Atlassian tarafından satın alındığından beri, geleneksel olarak hizmetlerini profesyonel geliştiricilere özel tescilli yazılım koduyla pazarlamaktadır. Şubat 2017'de Bitbucket, platformunda 6 milyon geliştiriciye ve 1 milyon ekibe ulaştığını duyurdu. Bitbucket'in üç dağıtım modeli vardır: Bulut, Bitbucket Sunucusu ve Veri Merkezi.
Gcore
gcorelabs.com
Medya işi ve eğlence endüstrisi için güçlü kenar ve bulut çözümleri GCORE, küresel altyapısı Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil edilen Lüksemburg'da bulunan herhangi bir işletme için içerik dağıtım, barındırma ve güvenlik çözümlerinde uluslararası bir bulut ve kenar lideridir. GCORE, çevrimiçi işlerini geliştiren tüm sektörlerden müşteriler için çok çeşitli hizmetler sunmaktadır. Şirketin hizmetleri arasında yönetilen barındırma, içerik dağıtım ağı (CDN), profesyonel yayınlar için gelişmiş medya platformu ve herhangi bir karmaşıklığın akışı, herhangi bir seviyenin DDOS saldırılarına karşı koruma, bulut içeriği depolama vb. GCORE, Avrupa ve BD.
Gitea
gitea.io
Gitea, Go'da yazılmış, topluluk tarafından yönetilen hafif bir kod barındırma çözümüdür. MIT lisansı altında yayınlanmaktadır.
Jimdo
jimdo.com
Jimdo, kullanıcıların herhangi bir web tasarımı deneyimi olmadan kendi web sitelerini oluşturmalarını sağlamak için tasarlanmış bir Alman web sitesi oluşturucu ve hepsi bir arada barındırma çözümüdür. Şirket özel bir şirkettir ve merkezi Almanya'nın Hamburg kentinde olup Münih ve Tokyo'da ofisleri bulunmaktadır. Jimdo'nun iki ürünü var; Creator ve Dolphin, her ikisi de ücretsiz ve ücretli planlar sunuyor. Jimdo Dolphin, temel bilgisayar becerilerine sahip kullanıcılar için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir web sitesi oluşturucudur ve web sitesi oluşturma sürecinin çoğunu otomatikleştirir. Kullanıcıyı, işini ve hedeflerini tanımak için yapay zekayı kullanır, ardından onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tamamen kişiselleştirilmiş bir web sitesi oluşturur. Jimdo Creator, bazı kodlama becerilerine sahip kullanıcılar için uygun, sürükle ve bırak tarzı bir web sitesi oluşturucu ve barındırma hizmetidir.
UpCloud
upcloud.com
Zahmetsiz küresel altyapı. Dünya çapında binlerce işletme UpCloud tarafından desteklenmektedir. Müşterilerimiz, iş açısından kritik uygulamaları kurumsal düzeydeki bulut platformumuzda çalıştırır. Yüksek performansımıza, güvenilir hizmetimize ve kişisel yaklaşımımıza değer veriyorlar.
Scalingo
scalingo.com
Avrupa'nın 1. PaaS sertifikalı HDS (Sağlık Veri Barındırma) ve ISO 27001 sertifikasına sahip Scalingo'yu keşfedin. Uygulamanızı Fransa'da barındırın ve birinci sınıf müşteri desteğinin keyfini çıkarın. Uygulamalarınızı daha hızlı dağıtın.
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