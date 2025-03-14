Bulut Web Barındırma Sağlayıcısı - En Popüler Uygulamalar

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Bulut web barındırma sağlayıcıları, web sitelerini bulutta dağıtmak için gereken kaynakları ve altyapıyı sağlar. İşletmeler, web sitelerini barındırma sağlayıcısı tarafından yönetilen sanal altyapıda barındırmak için bulut barındırma hizmetlerinden yararlanır. Bu yönetim, kaynakları dinamik olarak tahsis ederek ve özelleştirilebilir planlar sunarak esneklik ve ölçeklenebilirliği garanti eder ve işletmelerin kaynakları gerektiği gibi ayarlamasına olanak tanır. Bulut barındırma sağlayıcıları, yedekli sistemler aracılığıyla güvenilir ve güvenli barındırma hizmetleri sunarak yüksek çalışma süresi, gelişmiş güvenlik protokolleri ve endüstri standartlarıyla uyumluluk sağlar.
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Hostinger
hostinger.com
Hostinger uygulaması, web barındırma ve alan adı hizmetleri sunarak kullanıcıların web sitelerini oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olur.
SiteGround
siteground.com
SiteGround, çeşitli web siteleri için barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Hız, güvenlik ve müşteri desteği ile dikkat çeker.
Gandi
gandi.net
Gandi uygulaması, alan adı kaydı, e-posta barındırma ve DNS yönetimi gibi hizmetleri kolaylıkla yönetmek için tasarlanmıştır.
DreamHost
dreamhost.com
DreamHost uygulaması, WordPress tabanlı web siteleri oluşturmak için sürükle-bırak özellikleri sunar. Başlangıç kılavuzu ve SEO önerileri ile kolaylaştırılmış şablonlar sağlar.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine, WordPress siteleri için yüksek performanslı yönetilen barındırma hizmeti sunar. Güvenlik ve hız için optimize edilmiştir.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, esnek ve güvenilir web barındırma çözümleri sunan bir platformdur. 7/24 destek ve yüksek performanslı sunucularla kullanıcı memnuniyetini hedefler.
Name.com
name.com
Name.com uygulaması, alan adı kaydı, web barındırma ve yönetim araçları sunarak kullanıcıların çevrimiçi varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
Gatsby Cloud, geliştiricilerin hızlı ve ölçeklenebilir web siteleri oluşturmasını ve dağıtmasını sağlayan, Gatsby ile entegre bir platformdur.
20i
20i.com
20i, tüm web siteleri ve uygulamalarınızı yönetmek için yüksek performanslı barındırma hizmeti sunan bir kontrol panelidir.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada, hızlı ve güvenilir web barındırma hizmetleri sunan bir sağlayıcıdır. Çeşitli barındırma çözümleri ve 7/24 müşteri desteği ile kullanıcıların ihtiyaçlarına hitap eder.
xCloud
xcloud.host
xCloud, farklı bulut/VPS sunucularında WordPress web sitelerinin kurulumu, barındırılması ve yönetimini kolaylaştıran bir kontrol panelidir.
Greens247
greens247.com
Greens247, ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış hızlı bir web barındırma çözümüdür. Xeon teknolojisiyle desteklenen düşük gecikmeli sunucular ve NVMe depolama sunar.
IntecHost
intechost.com
IntecHost, web siteleri ve uygulamalar için güvenilir barındırma hizmetleri sunan bir platformdur. Kullanıcılar, çeşitli planlar arasından seçim yapabilir.
NameHero
namehero.com
NameHero, web barındırma ve alan yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur. Hızlı, güvenilir ve güvenlik önlemleriyle donatılmıştır.
LogicWeb
logicweb.com
LogicWeb, LiteSpeed, NVMe ve otomatik günlük yedeklemeler ile web barındırma sunar. WordPress tek tıkla kurulum ve ücretsiz alan adı seçenekleri mevcuttur.
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost, güvenilir bulut çözümleri sunan bir platformdur. Web barındırma, alan adı kaydı ve işletme işbirliği hizmetleri sağlar.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace, güvenilir yönetilen bulut barındırma hizmetleri sunan bir web hosting firmasıdır. Teknik detayları biz hallederiz.
GetLark
getlark.com
GetLark, web geliştiricileri için basit ve kullanıcı dostu paylaşımlı hosting hizmetleri sunmayı amaçlayan bir uygulamadır.
CheapoHosting
cheapohosting.com
Cheapohosting, kullanıcıların web barındırma hizmetlerini karşılaştırıp yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123, kullanıcıların web barındırma görevlerini izleyip kontrol etmelerini sağlayan basit bir araçtır.
ChemiCloud
chemicloud.com
Chemicloud, web geliştiricileri ve küçük işletmeler için bulut barındırma çözümleri sunan, kullanıcı dostu bir platformdur.
Tsohost
tsohost.com
Tsohost, Linux ve Windows tabanlı web barındırma hizmetleri, e-posta ve alan adı kaydı sunan bir platformdur.
RoseHosting
rosehosting.com
RoseHosting, 2001'den beri Linux tabanlı VPS barındırma hizmetleri sunarak, web siteleri için güvenilir ve esnek altyapı sağlamaktadır.
Verpex
verpex.com
Verpex, web hosting, reseller hosting ve özel sunucular gibi çeşitli barındırma hizmetleri sunan bir web barındırma hizmet sağlayıcısıdır.
UmbHost
umbhost.net
UmbHost, kullanıcıların web sitelerini etkin bir şekilde yönetmelerini sağlayan, güvenilir ve kullanıcı dostu barındırma çözümleri sunan bir platformdur.
Locaweb
locaweb.com.br
Locaweb, web barındırma, etki alanı kaydı ve çevrimiçi varlık yönetimi hizmetleri sunan bir platformdur.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb, işletmelere güvenilir barındırma ve BT çözümleri sunan bir web barındırma platformudur.
ClubHosty
clubhosty.com
ClubHosty, Hindistan merkezli bir web barındırma şirketidir. Paylaşımlı barındırma, WordPress barındırma, VPS barındırma ve alan adı kaydı hizmetleri sunar.
bodHOST
bodhost.com
BodHOST, işletmelere dijital altyapı yönetimi için bulut ve yönetilen barındırma hizmetleri sunan bir BT platformudur.
Hostingli
hostingli.com
Hostingli, kullanıcıların web sitelerini güvenli ve hızlı bir şekilde barındırmasını sağlayan bir bulut tabanlı web barındırma çözümüdür.
cPanel
cpanel.net
LogicBoxes
logicboxes.com
LogicBoxes, küçük geliştirme projelerinden karmaşık veri odaklı web sitelerine kadar web barındırma çözümleri sunar.
HostZop
hostzop.com
HostZop, Chennai'de barındırma hizmetleri sunan bir web çözüm platformudur. Paylaşılan ve özel sunucularla güvenli ve ölçeklenebilir çözümler sağlar.
Hostomy
hostomy.com
Hostomy, hızlı yüklenen web siteleri sunarak kullanıcı memnuniyetini sağlamayı hedefleyen bir barındırma hizmeti uygulamasıdır.
FastComet
fastcomet.com
FastComet, hızlı, güvenli web barındırma çözümleri sunarak kullanıcıların web sitelerini kolayca yönetmelerini sağlar. Sınırsız kaynak ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile desteklenir.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4U uygulaması, web barındırma hizmetlerini yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar. Güvenli veri depolama ve sunucu yönetimi gibi işlevler içerir.
Softxaa
softxaa.com
Softxaa, geliştiricilerin web uygulamalarını ve sunucularını güvenli bir ortamda yönetmelerini sağlayan, 7/24 teknik destek sunan bir bulut platformudur.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
Fasthosts, web barındırma hizmetleri sunan bir uygulamadır. Kullanıcılar için hızlı, güvenilir ve esnek barındırma çözümleri ile 7/24 destek sağlar.
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