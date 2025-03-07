Workhuman

workhuman.com

1999 yılında kurulan Workhuman, her çalışanın değerini ve potansiyelini tanıyan insan işyerleri inşa etmeye kararlıdır. Bugün, LinkedIn, Cisco, Eaton, Whirlpool ve Intuit gibi dünyanın en büyük organizasyonlarından İK ve iş liderlerinin YG'yi yönlendirmek için küresel ölçekte insan bağlantıları oluşturmasına yardımcı oluyor. Olumlu çalışan deneyimleri artık iyi bir şey değil; Onlar bir iş zorunluluğu. Workhuman Cloud, 180 ülkede 30'dan fazla dilde altı milyondan fazla kullanıcı bulunan ve 100 milyon insan bağlantısı oluşturan güvenli bir SaaS platformudur. Çözümleri, tanınma, katılım, performans, iş-yaşam uyumu, dahil etme ve aidiyet yoluyla şirket kültürünü yakıt. Workhuman IQ'nun eşsiz benzersiz iş bilgileriyle birleştiğinde, liderlere diğer İK çözümlerinde bulunamayan proaktif içgörü ve araçlar sağlar. Bu içgörüler, sorunları geliştirdikçe anlamak ve iş hedeflerini hizalamak ve derhal etki sağlamak için doğru kararları almaya yardımcı olmak için kullanılır. Şirketin Framingham, Massachusetts ve Dublin, İrlanda'da ikili merkezi vardır. Üst üste sekiz yıl boyunca İrlanda'daki harika yerler listesinde yer aldı ve 2019'da 1 numaralı seçildi; Yedi yıl boyunca çalışmak için bir Boston Globe en iyi yer ve ABD'de sertifikalı çalışmak için harika bir yer.