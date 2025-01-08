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Takvim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Takvim yazılımı, kullanıcıların görevleri, toplantıları ve hedefleri basit bir görsel formatta organize etmelerine yardımcı olmak ve tüm işletmenin dahili faaliyetlerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Şirket genelinde erişilebilen, düzenlenebilen ve çalışanlarla paylaşılabilen elektronik gündemlerin oluşturulmasına olanak sağlar. Bu yazılım, ekipler için görevleri planlamak, şirket çapındaki etkinlikleri paylaşmak ve ekip üyelerine meslektaşlarının ücretli izinleri, doğum günleri ve daha fazlası hakkında bilgi vermek için kullanılabilir. Takvim yazılımı bağımsız bir ürün olarak satılabilir ancak genellikle daha büyük bir ofis paketinin parçası olarak dahil edilir. Daha büyük bir paketin parçası olduğunda takvim yazılımı, e-posta, dijital kartvizitler ve video konferans araçları gibi diğer standart ofis araçlarıyla bütünleşir. Takvim yazılımı çevrimiçi randevu planlama yazılımından farklıdır. Takvim yazılımı öncelikle dahili paylaşım için toplantıları, görevleri ve etkinlikleri görsel bir formatta düzenlemeye odaklanırken, çevrimiçi randevu planlama araçları, harici kullanıcılar için randevu planlamak, randevular için ödemeleri işlemek ve müşterilerle iletişim kurmak için tasarlanmıştır. Alıcılar, hem takvim hem de çevrimiçi randevu planlama işlevlerini tek bir üründe sunan çözümleri düşünebilir ancak bu araçlar farklı amaçlara hizmet eder.
Yeni Uygulama Gönder
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine olanak tanır. 230 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcı, toplantıları basitleştirmek ve daha etkili ve verimli bir şekilde işbirliği yapmak için Calendly'yi kullanıyor. Daha fazla bilgi edinmek için Calendly.com adresini ziyaret edin. Calendly, %318 yatırım getirisi ve 687 bin dolarlık toplam net faydayı gösteren bir Forrester TEI çalışmasında belirtildiği gibi, müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranlarını, işe alım döngülerini, maliyet tasarruflarını, ekip üretkenliğini ve daha fazlasını büyük ölçüde iyileştirir Calendly müşteriler üç yıllık bir yatırım görmeyi bekleyebilirler. Raporun tamamını buradan indirin: https://calendly.com/resources/ebooks/forrester-tei.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ile modern işbirliği araçlarının bir karışımıdır. Zoho Mail, diğer tüm Zoho uygulamalarının yanı sıra popüler harici uygulamalarla da iyi bir şekilde entegre edilmiştir.
Outlook Calendar
outlook.live.com
Toplantı ve etkinlik zamanlarını planlayıp paylaşın ve otomatik olarak hatırlatıcılar alın. Web üzerinde Outlook (önceden Exchange Web Connect, Outlook Web Access ve Outlook Web App olarak biliniyordu), Microsoft'un kişisel bilgi yöneticisi web uygulamasıdır. Web tabanlı bir e-posta istemcisi, bir takvim aracı, bir kişi yöneticisi ve bir görev yöneticisi içerir. Ayrıca eklenti entegrasyonu, web üzerinde Skype ve uyarıların yanı sıra tüm web uygulamalarını kapsayan birleşik temaları da içerir.
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunmak için tahmine dayalı zekayla takviminizi esnek tutun; böylece iş birliğine açık kalırken odaklanmış çalışmaya her zaman zamanınız olur ekibinizle birlikte. Tıpkı harika bir asistan gibi, Reclaim'e önceliklerinizin tam olarak nasıl planlanmasını istediğinizi söyleyebilirsiniz. Planlar değiştiğinde ise programınızı saniyeler içinde otomatik olarak yeniden düzenler. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Aşağıdaki Reclaim'in bazı özelliklerine göz atın: • Görevler: takviminizde yapılacak işlerinizi otomatik olarak planlayın • Alışkanlıklar: yinelenen rutinler için esnek zamanı engelleyin • Akıllı 1:1'ler: bire bir toplantılar için en iyi zamanı bulun • Planlama Bağlantılar: esnek toplantı bağlantılarıyla daha akıllı rezervasyon yapın • Takvim Senkronizasyonu: takvimler arasında müsaitlik durumunuzu engelleyin • Arabellek Süresi: molaları ve seyahat süresini otomatik olarak planlayın • Renk Kodlaması: etkinliklerinizi kategoriye göre otomatik olarak renk kodlayın • Toplantı Olmayan Günler: toplantıları önleyin ve baş aşağı çalışmayı otomatik olarak planlayın • Takım Analitiği: toplantılar, görevler, sağlık ölçümleri ve daha fazlası genelinde ekibinizin süresini takip edin • Görev Entegrasyonları: Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear ve diğer uygulamalardan görevleri senkronize edin Takviminize Google Görevleri • Slack Entegrasyonu: Slack durumunuzu gerçek zamanlı olarak kişiselleştirin ve takviminizle senkronize edin 20.000'den fazla şirket, işlerinden daha fazla yararlanmak için Reclaim'e güveniyor çalışma haftaları. Kaydolun ve ücretsiz olarak başlayın, böylece siz ve ekibiniz her hafta en önemli yerde zaman geçirebilirsiniz.
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Takvim, tüm ekip üyelerini aynı sayfada tutmak için tasarlanmış çevrimiçi bir iş takvimidir. Kısa sürede randevu planlayabilir, etkinlikler düzenleyebilir ve kaynak rezervasyonu yapabilirsiniz. Temel avantajlar ve özellikler şunlardır: 1. Saat dilimleri arasında işbirliği Farklı saat dilimlerindeki iş arkadaşlarınızla çalışırken, onların yerel saat dilimini takviminiz için ikincil saat dilimi olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, karışıklığı önlemenize ve coğrafi olarak dağınık bir ekiple daha iyi koordinasyon sağlamanıza yardımcı olacaktır. 2. Akıllı Planlama Akıllı Ekleme ve Hızlı Ekleme özelliklerimizle etkinlikleri anında planlayın. Akıllı Ekle, girdiğiniz ifadeyle veya e-postanızdaki bir ifadeyi seçerek akıllıca bir etkinlik oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Hızlı Ekleme ile takvim tablosuna tıklayarak etkinliği planlayabilirsiniz. 3. Katılımcıları davet etme ve onlara erişim izni verme Etkinlikleri katılımcının uygunluk durumuna göre planlayın. Etkinlik planlarken katılımcının boş ve müsait olmadığı zamanları kontrol edebilirsiniz. Katılımcıları davet ederken onlara düzenleme, görüntüleme ve katılımcı ekleme gibi farklı erişim düzeyleri verebilirsiniz. 4. Hatırlatıcılar Hiçbir güncellemeyi veya etkinliği kaçırmayın. Zoho Takvim'in çok seviyeli hatırlatıcılarıyla programınızı takip edebilirsiniz. Üç tür bildirim vardır: açılır pencere, e-posta ve bildirim zili. 5. Kaynak Rezervasyonu Zoho Takvimindeki kaynak rezervasyon özelliği ile yüz yüze toplantılar yapmak basittir. Yöneticiler toplantı odaları ve konferans salonları ekleyebileceği gibi bu odalarda bulunan kaynakları görüntüleyebilir ve buna göre rezervasyon yapabilir. Ücretsiz kaydolun ve ekibinizi düzenli tutun.
Teamup
teamup.com
Teamup, gruplara yönelik kişileri ve kaynakları organize etmek, işleri planlamak, kullanılabilirliği yönetmek ve etkinlikleri paylaşmak için kullanılan çevrimiçi bir takvim uygulamasıdır. Takım oluşturma
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi yaşayın. Bu, en önemli mesajlarınıza öncelik veren, böylece en önemli şeylere odaklanabilmenizi sağlayan güçlü bir mesajlaşma platformuna sahip olmak gibidir. Mevcut e-postanızı kullanın ve karmaşadan uzak bir e-posta deneyiminin keyfini çıkarın. Takımlar için Spike: Takımlar için iletişim netliği! Spike, ekipler için kapsamlı bir üretkenlik paketi sunuyor. Ekip sohbetini, e-postayı, görüntülü toplantıları, yapay zeka araçlarını ve ortak çalışma belgelerini birleşik bir akışta birleştirir. Spike kullansalar da kullanmasalar da, iş arkadaşları, ortaklar, müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere dahili ekipler ve harici paydaşlarla zahmetsizce iletişim kurun ve işbirliği yapın. Spike, anlamlı ekip etkileşimleri için tasarlanmış ilk iş e-posta hizmetidir. Kendi e-posta alan adınızı kullanarak veya Spike'tan özel bir alan adı satın alarak marka tutarlılığını koruyun. Sorunsuz iletişim sağlayan güvenli, güvenilir ve arşivlenebilir e-posta ve mesajlaşmanın keyfini çıkarın.
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların kendi müsait zamanlarının gerçek zamanlı görünümünü sunarak randevu rezervasyonlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Takvimleri kullanıcıların saat dilimlerine göre otomatik olarak senkronize etme özelliğine sahiptir ve kullanıcılara randevu programlarına ilişkin düzenli uyarılar ve hatırlatmalar gönderebilir. Acuity Scheduling'in planlama özelliği, özelleştirilebilir alım formlarını, yerleştirilebilir takvimleri, üçüncü taraf uygulama takvimi senkronizasyonunu ve atölye çalışmaları için grup planlamayı içerir. Acuity Scheduling, eğitim ve özel ders merkezleri, koçluk ve danışmanlık, fotoğraf ve video prodüksiyon şirketleri, fitness stüdyoları, salonlar ve spa merkezleri ile sağlık ve diş klinikleri gibi hizmet tabanlı işletmeler için uygundur. Çözüm, ücretsiz bir temel modül sunar ve aylık abonelik olarak mevcuttur. Ürün API'ler sunar ve QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Planyway
planyway.com
Takvim veya zaman çizelgesinde programınızı görsel olarak yönetmenin ve ekip çalışmasını planlamanın en iyi yolu. Günlük programdan ekip çalışmasına ve büyük projelere kadar her şeyi Trello için tek bir takvimde yönetin!
Akiflow
akiflow.com
Akiflow, kendinizi her zaman düzenli tutmanıza yardımcı olacak kişisel bir görev yöneticisi + takvim masaüstü uygulamasıdır (win+mac). Temel konularda 10 kat daha hızlı hale geldiğinizde kendinizi düzenli tutmak bir yük olmayacak veya gün boyunca çok fazla zaman gerektirmeyecek. NEDEN AKIFLOW? Akiflow'u üretkenliğin temellerini hızlandırmaya odaklanarak geliştirdik: görevleri yakalamak, işlemek ve her zaman ne üzerinde çalışılacağını bilmek. → Çabayı azaltın Temel konularda 10 kat daha hızlı hale geldiğinizde, kendinizi düzenli tutmak bir yük olmayacak veya gün boyunca çok fazla zaman gerektirmeyecek. → Hataları önleyin Akiflow, verimliliği etkileyen en yaygın hataları önlemek için tasarlanmıştır. Özelliklerimiz bilişsel aşırı yüklenmeden, dikkat dağıtıcı unsurlardan, aşırı planlamadan ve bağlam değişiminden kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. → İç huzuru Gerçeğin tek kaynağı. Net bir program. Gün boyunca size yol gösterecek bildirimler. Her şey bir kısayol uzakta. Akiflow zihninizi açık ve odaklanmış tutmak için tasarlandı. TEMEL ÖZELLİKLERİMİZ DAHİL → Evrensel görev Gelen Kutusu - Her şeyi, her yerde yakalayın. Görevlerinizi merkezileştirin. → Komut Çubuğu - İşleri saniyeler içinde sıralayın. Klavye kısayollarıyla Öncelik Belirleyin, Planlayın ve Erteleyin. → Tek araç - Artık içerik değiştirmeye gerek yok. Görevler + Takvimler. Gerçeğin tek kaynağı. → Tepsi Bildirimi - Her zaman bir sonraki adımda ne yapacağınızı bilin. Bir bakışta gününüz. ÖZELLİKLERLE DOLDURULMUŞ → Uygunluk durumunu paylaş - Uygunluk durumunuzu paylaşmak için artık e-posta ve takvim sekmeleri arasında ping atmaya gerek yok. Slotlarınızı saniyeler içinde hızla seçin ve paylaşın. → Tekrarlanan görevler - Herhangi bir yinelemeyle görevler oluşturun: her gün, ayın her 1'inde, özel - adını siz koyun. → Öncelik yönetimi - Akiflow'ta gerçek Hedeflerinizi - ilerlemenizi sağlayacak görevleri - belirleyin ve uygulamaya başlayın. → Zaman engelleme - Görevleriniz için takviminizde zamanı kilitleyin. Akiflow, iş arkadaşlarınızın meşgul olduğunuzu bilmesini sağlamak için takviminizde bir etkinlik oluşturacaktır. → Saat Dilimleri - Takviminizdeki her şehrin saat dilimini yerel saatinizle yan yana göstermek için bir kısayola basın. → Akıllı listeler - Çalışmanızı size uygun olacak şekilde organize etmek için özel etiketler. Eklemesi kolay olup, gününüzü görsel olarak net bir şekilde görmenize yardımcı olurlar. → Akıllı bildirimler - İhtiyacınız olan şey, doğru zamanda. Hiçbir toplantıyı kaçırmayın, bir çağrıya hızlıca geçin. Daha da iyisi, tamamen özelleştirilebilir. TÜM UYGULAMALARINIZLA ENTEGRE Gmail, Takvim, Slack, Gmail, Zoom, Todoist, Trello, Asana, Superhuman ve daha fazlası. Siz de istediğiniz entegrasyonları talep edebilirsiniz.
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI, ekiplere ve meşgul profesyonellere günlük planlama ve zaman yönetimi konusunda yardımcı olmak için tasarlanmış web tabanlı bir yapay zeka günlük planlayıcıdır. NASIL ÇALIŞIR: BeforeSunset AI planlayıcı ve yapılacaklar yazılımıyla, dünkü başarıları ve tamamlanmamış görevleri gözden geçirerek, takvim ve yapılacaklar listesi aracılığıyla gününüzü planlayabilirsiniz. Her görev için zamanı takip ederek ve her seferinde tek bir göreve odaklanarak gün boyunca programa sadık kalabilirsiniz. Ayrıca her görev için gereken süreyi tahmin ederek çalışmalarınızın planlandığı gibi ilerlemesini sağlayabilir ve ihtiyaç halinde ayarlamalar yapabilirsiniz. Kaydettiğiniz ilerlemeyi gözden geçirmek ve üzerinde düşünmek için günü BeforeSunset AI tarafından sağlanan analizlerle kapatın. ÖZELLİKLER: Bırakın yapay zeka gününüzü sizin için planlasın: BeforeSunset AI, siz endişelenmeden takviminizi ve yapılacaklar listenizi senkronize ederek mükemmel programı oluşturur. Yapay Zeka, yapılacaklar listenizi mükemmel programa göre optimize eder: Yapay Zeka asistanı sizin için alt görevler oluşturur ve yapılacak işlerinizi eyleme dönüştürülebilir görevlere dönüştürür. Rutininiz için en iyi planı yapın: Etkili günlük planlama için kendinize şunu sorun: görev nedir, ne kadar sürecek ve ne kadar zaman var. BeforeSunset tüm adımlarda yardımcı olur. Etiketlere göre hedefler belirleyin: Yapay zeka yardımı aracılığıyla günlük planlamanızı geliştirmek, analizleri kullanarak ilerlemenizi takip etmek ve etkili bir şekilde hedefler belirleyip yapılacak işlerinizi kategorilere ayırmak için etiketleri kullanın. Haftalık Analizler: Haftalık başarılarınıza kuşbakışı bakın ve daha da büyük başarı için plan yapın. Yer İmleri: Favori görevlerinize ve notlarınıza anında kolayca erişin. Yapılacak işleri tek bir çalışma alanında yapın: Takım arkadaşınızın alışveriş listenizi veya özel meselelerinizi bilmeyeceğine söz veriyoruz. Yapılacak işlerinizi sürükleyip bırakarak iş/ekip işlerinizi ayırabilirsiniz. Ekip Akışı ile bağlantıda kalın: İsterseniz ilerlemenizi paylaşabilir ve ekibinizden gerçek zamanlı güncellemeleri görebilirsiniz. Ayrıca takım arkadaşınızın ruh halini, neyi sevip neyi sevmediğini de öğrenebilirsiniz. Takım arkadaşlarınızı tanıyın: Buzları kırmak istiyorsunuz ama nasıl yapılacağını bilmiyor musunuz? Sadece bilgilerini kontrol edin, neyi seviyorlar veya neyi sevmiyorlar? - ve onları daha iyi tanıyın. Doğum günlerinizi asla kaçırmayın ve bize güvenin; ilk konuşmayı garipleştirmeden başlatmanın temellerini bileceksiniz. Konumu belirleyin: Analiz sayfasında iş yerinizin günlük planlamanızı ve performansınızı nasıl etkilediğini görün. Ruh halinizi belirleyin ve bunun hakkında yazın: Takım arkadaşlarınızın ruh hallerini onlara sormadan öğrenin. Gerekirse onları kontrol edin. Her alan için etiketler ayarlayın: Artık her ekip üyesinin ne üzerinde çalıştığını veya en iyi arkadaşınızla aynı alanda çalışıp çalışamayacağınızı öğrenmek için etiketler ayarlayabilirsiniz.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
OneCal
onecal.io
Takvimlerinizi gerçek zamanlı olarak senkronize edin. Ekibinizin her zaman müsaitlik durumunuzu bilmesi için etkinliklerinizi birden fazla takvim arasında senkronize tutun.
Morgen
morgen.so
Morgen Assist'in özel iş akışlarıyla zamanınızı istediğiniz şekilde otomatikleştirin. Zamanınızın tam kontrolünü sağlamak için onu Morgen'in takvimi ve görev yöneticisi uygulamasıyla eşleştirin.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise, ekiplerin programlarını günde daha fazla zaman yaratacak şekilde optimize eden, yapay zeka destekli bir zaman yönetimi takvim aracıdır. Esneklik ve odaklanma ile çalışmanın yeni bir yolunu sunar. Saat yönünde, kullanıcılar için tercihlerine ve üretkenlik kalıplarına göre ideal bir gün tasarlamak amacıyla yapay zekayı, özellikle de GPT'yi (Generative Pre-trained Transformer) kullanır. Araç, bire bir toplantılar gibi esnek toplantıları otomatik olarak en verimli zamanlara taşır ve plan dahilindeki çakışmaları çözer. Aynı zamanda takvimler arasında çalışarak kesintisiz Odaklanma Zamanı blokları oluşturarak bireylerin birlikte çalışırken orada olmalarına ve bağımsız çalışırken odaklanabilmelerine olanak tanır. Odaklanma Süresi sırasında Clockwise, Slack ve Asana gibi araçlarla entegre olarak dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek bir akış durumu sağlar ve üretkenliği artırır. Clockwise, Amplitude, Asana, Etsy, Twitter ve Uber gibi tanınmış şirketler de dahil olmak üzere 15.000'den fazla kuruluş tarafından kullanılmaktadır. Araç, müşterilerden olumlu geri bildirimler alarak işbirliği verimliliğini artırdı ve takvimlerin daha iyi yönetilmesini sağladı. Yöneticiler, ekiplerinin bant genişliğine ilişkin öngörüler elde edebilir ve gerçek zamanlı analizler aracılığıyla sağlıklı sınırların belirlenmesine yardımcı olabilir. Araç kullanıcı dostudur, iş gününü basitleştirir ve sürekli takvim yönetimi ihtiyacını azaltır. Clockwise'a ücretsiz kayıt yoluyla erişilebilir ve kullanıcıların başlamasına yardımcı olacak tur ve demo gibi özellikler sunar. Zamanı en üst düzeye çıkararak değer sağlar, kullanıcıların önemli görevlere odaklanmasına ve iş-yaşam dengesini korumasına olanak tanır.
AddEvent
addevent.com
Takvim ve etkinlik araçları. - Harika takvime ekleme düğmelerimizi, güzel yerleştirilebilir widget'larımızı, RSVP'yi ve abone araçlarımızı kullanarak etkinliklerinizi ve takvimlerinizi paylaşmayı kolaylaştırın. Web siteleri ve haber bültenleri için Takvim ve etkinlik araçlarına ekleyin. RSVP'li etkinlik. E-posta kampanyalarında, MailChimp, Marketo'da kullanın. Google, Microsoft, Salesforce, HubSpot tarafından kullanılır.
Calendar.online
calendar.online
Ekipler ve gruplar için birçok işlev içeren çevrimiçi takvim. Calendar.online, ekipler ve gruplar için oturum açmaya gerek kalmadan erişim bağlantıları aracılığıyla kolay erişime sahip ücretsiz bir çevrimiçi takvimdir.
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper'ın gelişmiş planlama yazılımı, B2B gelir ekiplerinin dönüşüm oranlarını iki katına çıkarmasına, müşteri memnuniyetini artırmasına ve yeni üretkenlik düzeylerine ulaşmasına yardımcı olur.
3veta
3veta.com
3veta, uzak ekipler için eksiksiz bir randevu planlama ve video konferans araçları paketidir. Öne çıkan kullanım örnekleri: → Randevu Planlama (rezervasyon sayfası, paylaşılan ekip takvimi, 2 yönlü takvim senkronizasyonu, Microsoft Exchange, Google Takvim, Apple Takvim ile senkronizasyon; toplantı hatırlatıcıları vb.) → Full HD video konferans → Özel markalama ((mümkünse tüm deneyimi tamamen beyaz etiketle) → 5000'den fazla diğer web uygulamasıyla entegrasyon
TimeTackle
timetackle.com
Tackle, zamanı otomatik olarak ve zahmetsizce izlemenize ve takviminizden, proje yönetiminizden ve işbirliği araçlarınızdan üretkenlik öngörüleri toplamanıza yardımcı olur. Google Takviminizle sorunsuz bir şekilde çalışır ve etkinliklerinizi doğrudan takvim arayüzünden takip etmenize yardımcı olur. Tackle, netlik sağlar, doğru insanlara doğru projelerde yer vermenizi sağlar ve yatırım getirinizi korur. Operasyonel verimliliği ölçer, ekip süresini zahmetsizce takip eder ve hedef belirleme yoluyla projelerin bütçe dahilinde kalmasını sağlar. Tackle, çeşitli sektörlerde üretkenliği ve zaman takibini artırır. Ajanslardan kâr amacı gütmeyen kuruluşlara kadar özel çözümler, zaman izleme otomasyonu ve değerli bilgiler her işletmeye operasyonel verimlilik getirir. Üretkenliği ortalama %20 oranında artırabilen 300'den fazla ekip, zaman takibi zorluklarına çözüm olarak Tackle'ı benimsedi. Çok yönlü müttefikiniz Tackle, çeşitli sektörlerde üretkenliği artırır. Ajanslardan kar amacı gütmeyen kuruluşlara kadar özel çözümler sunar, görevleri otomatikleştirir ve verimli operasyonlar için değerli bilgiler sağlar. Tackle ile hedeflerinize bir patron gibi ulaşın! **Rakiplerimize karşı kendinizi nasıl konumlandırırız?** Tackle, kesintisiz zaman takibi sağlayarak çalışanlara üretkenliklerini optimize etmeleri için değerli bilgiler sağlar. Herhangi bir ekip için ayrıntılı analizler sunarak proje tahsisi ve verimliliği konusunda veriye dayalı kararlar alınmasını sağlar. Ayrıca son derece kullanıcı dostu olması, sadeliği ve kapsamlı raporlama seçenekleriyle öne çıkıyor.
Retime
retime.so
Retime, takviminizi yöneterek, gündemler oluşturarak, notlar alarak ve görevleri tek bir yerden oluşturarak toplantılarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olan bir üretkenlik aracıdır. Retime ile toplantılarınızı kolayca planlayıp gündem belirleyebilir, toplantı sırasında not alabilir, toplantı sonrasında görevler oluşturabilirsiniz. Bu, toplantılarınızın daha kısa ve daha verimli olmasına yardımcı olarak zamanınızı en üst düzeye çıkarmanıza ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
CalendarWiz
calendarwiz.com
Ekipler ve topluluklar için paylaşılan takvimler. Ekibinizle işbirliği yapın, etkinlikleri ve etkinlikleri paylaşın veya özel programları yönetin. Takvimler, etkinlik panoları ve diğer eklentiler herhangi bir web sitesine hızlı bir şekilde yerleştirilir. Davet ve hatırlatıcılar gönderin ve çifte rezervasyonları önleyin.
imeetify
imeetify.com
imeetify.com- Çevrimiçi Randevu Planlama platformu, Zaman Planlayıcı, Zamanlayıcı, Takvim Yönetimi Dinamik ancak kullanımı kolay zamanlayıcımız, günlük görevlerinize odaklanmanıza ve bunları hizalamanıza olanak tanır. Birden fazla e-posta zahmetinden kurtulun ve program geninin işleri sizin için kolaylaştırmasına izin verin. Zamanınızın sorumluluğunu üstlenmek ve verimliliği artırmak için bu güçlü profesyoneller grubuna katılın.
Pyas
pyas.io
Pyas, start-up'lar ve solo geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Takvim entegrasyon özelliğinizi aylar yerine dakikalar içinde oluşturun. Google Takvim ve Microsoft Outlook ile kolayca entegre olun. Video konferans için Zoom ve Google Meet'i tek bir API kullanarak entegre edin.
Planzer
planzer.io
Planzer.io, kullanıcıların günlük yapılacak işlerde zaman kazanmalarına yardımcı olmak için tasarlandı. Kullanıcılar güne Planzer.io ile başlamayı ve günü Planzer.io ile bitirmeyi alışkanlık haline getirebilirler. Çözüm, birden fazla kaynaktan gelen tüm görevleri ve e-postaları tek bir görünümde toplar. Trello entegrasyonu Trello ile entegre olur, böylece kullanıcılar hesaplarını kolayca entegre edebilir, Trello görevlerini almaya başlayabilir ve uygulamalar arasında geçiş yaparken zamandan tasarruf etmek için bunları Planzer.io'da yönetebilir. Notion entegrasyonu Notion hesabınızı ekleyin ve tüm görevlerinizi Planzer.io'da görün, böylece bunları belirli günlerde kolayca planlayabilirsiniz. E-posta entegrasyonu Kullanıcı e-postalarını almak için Outlook e-postasıyla entegre olur, böylece farklı e-postalarıyla ne zaman ilgileneceklerini planlayabilirler. Takvim entegrasyonu Planzer.io Hedefler modülüyle kullanıcıların günlük takvimlerini tek bir görünümde görebilmeleri için hem Google Takvim hem de Outlook takvimiyle entegre olur. Haftalık hedefler belirleyin ve kullanıcıların hedeflerine ulaşmasını sağlayacak görevlerin yer aldığı görevler ekleyin. Görevler modülü Biriktirme listesi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere tüm görevleri tek bir görünümde yönetir.
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge, takvimleri gerçek zamanlı olarak senkronize eder ve birden fazla takvimi olan kişiler için oluşturulmuş planlama sayfaları sağlar
Bookeo
bookeo.com
Bookeo Randevuları kullanarak randevu planlama sürecinizi zahmetsizce kolaylaştırın. Servis sağlayıcılar, profesyoneller, salonlar, spa'lar, terapistler, parti planlayıcıları ve daha fazlası için mükemmeldir. Bookeo ile web ve mobil üzerinden 7/24 rezervasyon ve ödemeleri kabul edin. Gerçek zamanlı kullanılabilirlik ve yinelenen randevular sayesinde programınızı zahmetsizce basitleştirin. Çifte rezervasyonlara elveda deyin. Promosyonlar, paketler, üyelikler ve hediye çekleri satarak işinizi büyütün. Hem şahsen hem de çevrimiçi olarak güvenli ödemeleri kabul edin. Kişisel takviminizi senkronize ederek, müşterilerinizi verimli bir şekilde yöneterek ve randevuları planlayarak veya yeniden planlayarak zahmetsizce düzenli kalın. Otomatik e-posta/metin hatırlatıcılarından yararlanın ve gelişmiş raporlama özelliklerine erişim sağlayın. 30 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatın, kredi kartı gerekmez.
GoodTime
goodtime.io
GoodTime, tüm işe alım deneyimini insan merkezli yapay zeka ile geliştirirken, görüşme yönetimi görevlerinin %90'ını otomatikleştirir. Hubspot, Spotify, Priceline ve Lyft gibi şirketlerin küresel yetenek ekiplerinin güvendiği platformumuz, yalnızca görüşme planlamasını otomatikleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda adayların ve görüşmecilerin işe alım yolculuğu boyunca derinlemesine katılımını sağlıyor. Süreçleri kolaylaştırmak ve her görüşmecinin her zaman iyi hazırlıklı olmasını sağlamak için güçlü içgörülere ve yapay zeka odaklı önerilere erişin. Sonuç? Size sürekli olarak en iyi yetenekleri kazandıran olağanüstü aday deneyimleri. Otomatik çok günlük görüşme planlama, SMS ve WhatsApp iletişimi, iş akışı otomasyonu, akıllı görüşmeci seçimi ve güçlü veriler ve karşılaştırma raporları gibi gelişmiş özelliklerle, kurumsal şirketlerin işe alım sürelerini yarıya indirmelerine yardımcı oluyoruz. Goodtime.io'da daha fazla bilgi edinin
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight, satış görevlilerine yönelik Gmail ve Outlook için bir eklentidir. 2011 yılında kurulan Gmail ve Outlook için Cirrus Insight satış etkinleştirme platformu, birinci sınıf Salesforce entegrasyonuyla hepsi bir arada satış üretkenliği platformu sunuyor. Anladık. Müşterilerle bağlantı kurmak için gelen kutunuzda çalışırsınız. Bir anlaşmayı tek bir yerde tamamlamak için tüm araçlara ihtiyacınız var. Gelen kutunuzdan potansiyel müşterilerle bağlantı kurun, ısınma kampanyaları oluşturun, toplantılar planlayın ve ekleri takip edin. Salesforce entegrasyonumuz sayesinde artık bilgileri Salesforce'a kaydetmek için gelen kutunuzdan ayrılmanıza gerek yok. Kimse yoğun çalışmayı sevmez. Artık çalışırken Salesforce'u görebilir ve güncelleyebilirsiniz. Hangi e-posta istemcisini kullanırsanız kullanın, e-postaları ve randevuları Salesforce ile otomatik olarak senkronize edebilir, e-posta açılışlarını takip edebilir, takip hatırlatıcıları ayarlayabilir, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve fırsatlar gibi Salesforce kayıtları oluşturabilir ve güncelleyebilir, satış çağrılarını planlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Calday
calday.app
Calday, danışmanlar, profesyoneller, bireysel hizmet sağlayıcılar ve küçük işletmelere yönelik bir randevu planlama aracıdır. İster terapist, özel öğretmen, danışman veya koç olun, Calday çevrimiçi varlığınızı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Calday uygulaması kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır ve kullanıcıların toplantı planlamasını, randevuları yönetmesini ve otomatik hatırlatıcılar göndermesini sağlayan gelişmiş özellikler sunar. Sorunsuz bir rezervasyon deneyimi için kendi randevu bağlantınızı oluşturun ve potansiyel müşterilerle paylaşın veya iş akışlarını otomatikleştirerek müşterilerinizin hizmetleriniz için kendi başlarına rezervasyon yapmasına, yeniden planlama yapmasına, iptal etmesine ve ödeme yapmasına olanak tanıyın. Calday, Google Takvim ve Zoom gibi diğer uygulamalarla kolayca entegre olur. Daha fazla bilgi edinmek için Calday.app'i ziyaret edin.
Weezly
weezly.com
Weezly, planlamanın verimliliğini görüntülü mesajlaşmanın kişisel dokunuşu ve ekran kaydının çok yönlülüğüyle birleştirerek işletmelerin potansiyel müşterilerle nasıl iletişim kurduğunu yeniden tanımlayan çığır açan bir platformdur. Sosyal yardım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanan Weezly, işletmelerin müşterilerle daha anlamlı ve verimli bir şekilde bağlantı kurmasını sağlar. DEMOYU İZLEYİN: https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly Özellikleri: Rezervasyon Sayfası: Uygunluk durumunuzu yansıtan özelleştirilebilir bir rezervasyon sayfasıyla toplantı planlama sürecini basitleştirin. Bu özellik, müşterilerin ileri geri e-postalara ihtiyaç duymadan kolayca randevu almalarına olanak tanıyarak planlama sürecinizi kolaylaştırır. Zaman Aralığı Seçici: Davetlilerinizin kendileri için en uygun toplantı saatini seçmelerine izin vererek onları güçlendirin. Siz uygun zamanları önerirsiniz, onlar da kendilerine en uygun zamanı seçerler, böylece planlamayı verimli ve sorunsuz hale getirirler. Grup Anketi: Grup toplantılarını koordine etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Grup anketi özelliği sayesinde, davetliler herkes için en uygun zamana oy verebilir ve böylece minimum zamanlama çakışması ile maksimum katılım sağlanır. Web Sitesi Widget'ı: Doğrudan sitenize rezervasyon özelliği içeren bir video ekleyerek web sitesi ziyaretçilerini potansiyel müşterilere dönüştürün. Bu yenilikçi widget, ziyaretçilerin ilgisini çeker ve onlara sizinle bağlantı kurmanın basit bir yolunu sunar. Ekran Kaydı: İletişim kurmanın daha ilgi çekici yollarını arayan işletmeler için ideal bir alternatif olan ekran kaydı özelliğiyle kişiselleştirilmiş video mesajları oluşturun ve gönderin. İster ürün demosu, ister eğitim, ister kişisel mesaj olsun, ekran yayınları dijital iletişiminize kişisel bir dokunuş katar. Ekran Kaydı + Rezervasyon Sayfası: Weezly, ekran kayıtlarını rezervasyon sayfasıyla birleştiren dünyadaki tek platformdur. Bir video kaydedin ve videonuzun yanına yerleştirilmiş bir rezervasyon sayfası aracılığıyla izleyicilere anında bir toplantı planlama şansı sunun. Bu benzersiz çözüm, katılım ve eylem arasındaki boşluğu doldurarak müşteri yolculuğunu geliştirir. Dinamik Videolar: Dinamik videolarla erişiminizi artırın. Tek bir tanıtım mesajı kaydedin, bir web sitesi adresi girin ve Weezly'nin mesajınızı belirli bir web sitesinin kayan görünümüyle birleştiren kişiselleştirilmiş bir video oluşturmasına izin verin. Bu özellik benzersiz bir kişiselleştirme sunarak her iletişimin alıcıya göre benzersiz şekilde uyarlanmasını sağlar. Weezly Kullanmanın Yararları: Artan Verimlilik: Weezly'nin entegre özellikleri zamandan tasarruf sağlar ve planlama ve iletişim süreçlerini düzene sokarak işletmelerin büyümeye ve müşteri hizmetlerine odaklanmasına olanak tanır. Artan Katılım: Kişiselleştirilmiş ekran yayınları, dinamik videolar ve kolay planlama seçenekleriyle Weezly, katılım oranlarını önemli ölçüde artırarak potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürür. Esneklik ve Özelleştirme: İster bireysel toplantılar, grup oturumları planlıyor olun, ister web sitenizin etkileşimini artırmayı hedefliyor olun, Weezly'nin çok yönlü özellikleri özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Yenilikçi İletişim: Weezly, görüntülü mesajlaşmayı planlama yetenekleriyle birleştirerek, müşterilerle bağlantı kurmanın daha kişisel ve etkili bir yolunu sunarak iş iletişiminde yeni bir standart belirliyor. Weezly'yi benimseyen işletmeler aşağıdakiler gibi dönüştürücü sonuçlar rapor ediyor: Toplantı planlamaya %50'ye kadar daha az zaman harcanıyor. Dinamik ve kişiselleştirilmiş video içeriği kullanıldığında etkileşim oranlarında %70'in üzerinde artış. Kolaylaştırılmış planlama süreci ve gelişmiş iletişim yöntemleri sayesinde dönüşüm oranlarında önemli artış.
QReserve
get.qreserve.com
Ekipmanları, laboratuvarları, toplantı odalarını, olanakları, insanları ve daha fazlasını kolayca yönetirken aynı zamanda çok çeşitli raporlama ve finansal yetenekler sağlayan esnek ve kullanıcı dostu bir planlama platformu. QReserve ile: -Ayrıntılı kaynak erişim kuralları belirleyin -Rezervasyon formları toplayın -Projeleri yönetin -Rezervasyonların giriş/çıkışlarını yapın ve geç veya kullanılmayan rezervasyonları otomatik olarak iptal edin -Mevcut Outlook ve Google takvimleriyle entegrasyon -Kiosk üzerinden canlı rezervasyona izin verin haritalar/kat planları -Belirlenen zaman aralıklarından rezervasyon yapın -Misafirleri rezervasyonlara davet edin ve RSVP talep edin -Fatura ve ödemeleri işleyin -Entegre barkod okuyucu desteğine sahip giriş/çıkış ekipmanı -Erişim etkinlik, gerçek kullanım, kapasite ve kullanım verileri - ve çok daha fazlası!