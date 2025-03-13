Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
İş Zekası Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Analitik yazılımını kullanıma sunmak, işletmelerin dijital evrimlerinin ortasında önemli bir odak noktası olarak ortaya çıktı ve öncelikli olarak iş zekası (BI) araçlarının dağıtımına odaklanıldı. Bu BI çözümleri, bir şirketin veri ortamına ilişkin içgörüler sunmada çok önemli bir rol oynar. İş verilerinin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak, çalışanların şirket için olumlu sonuçlar doğuracak, bilinçli kararlar almasını sağlarlar. Bugün işletmelerin kullanımına sunulan büyük miktarda veri göz önüne alındığında, bu tür verilerin anlaşılmasını ve eyleme geçirilebilirliğini geliştirmek için bir tür BI yazılımının entegre edilmesi neredeyse vazgeçilmez hale geldi.

Yeni Uygulama Gönder


Canva

Canva

canva.com

Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl, kullanıcıların metinleri görsellere dönüştürdüğü AI destekli bir tasarım aracıdır. Kolayca çeşitli grafikler ve illüstrasyonlar oluşturur.

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio, veri kaynaklarını birleştirerek özelleştirilebilir raporlar ve gösterge tabloları oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir veri görselleştirme aracıdır.

Genially

Genially

genial.ly

Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps, araştırmacılara atıf haritaları ve güncellemelerle bilimsel çalışmaları görselleştirerek araştırma süreçlerini kolaylaştıran bir buluş aracı olarak hizmet vermektedir.

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.

Looker

Looker

looker.com

Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran bir AI aracıdır. Veri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme işlevleri sunar.

Visme

Visme

visme.co

Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.

Flourish

Flourish

flourish.studio

Floodish, erişilebilir ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini kolaylaştırır.

Grow

Grow

grow.com

Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps, haritaları anotasyon yapma, veri analizi ve rotaları optimize etme gibi işlemleri kolayca yapmayı sağlayan çevrimiçi birGIS ve web haritalama çözümüdür.

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için tasarlanmış bir raporlama platformudur. Birden fazla kanaldan veri toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturur.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online, etkileşimli web haritaları oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram, kullanıcıların görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan bir veri görselleştirme aracıdır. Grafikler, infografikler ve etkileşimli haritalar yapmanıza olanak tanır.

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox, geliştiricilerin harita verilerini kullanarak konum tabanlı özellikler eklemelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.

Grist

Grist

getgrist.com

Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.

Hex

Hex

hex.tech

Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

Nearmap, yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve 3D veriler sunarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir platformdur.

Observable

Observable

observablehq.com

Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.

Domo

Domo

domo.com

Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo, araştırmacıların nitel ve karma yöntem verilerini analiz etmelerine ve içgörü elde etmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime, farklı ulaşım modlarıyla binlerce lokasyona yolculuk sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayan bir API'dir.

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai, fiziksel konumlardaki yaya trafiği verilerini analiz ederek ziyaret eğilimlerini ölçen ve işletmelere stratejik kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph, pazarlama verilerini merkezi bir platformda toplayarak raporlamayı otomatikleştiren ve görselleştiren bir araçtır.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei, sosyal medya ve dijital pazarlama verilerinizi 3 saniyede raporlar ve panolar oluşturur, farklı platformlardan verileri birleştirir.

datapine

datapine

datapine.com

Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.

Glympse

Glympse

corp.glympse.com

Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe, çeşitli veri kaynaklarından verileri birleştirip analiz eden ve özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturan bir iş kontrol paneli uygulamasıdır.

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis, pazarlama verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak kullanıcıların özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan bir raporlama aracıdır.

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle, pazarlama yöneticileri için veri analizi, raporlama ve sosyal medya performansını bir arada sunan bir analiz platformudur.

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly, web sitesi ziyaretçilerini IP konumlarına göre yönlendirip, içerik sunmayı sağlayan bir coğrafi hedefleme uygulamasıdır.

Databox

Databox

databox.com

Databox, işletmelerin verilerini merkezi bir görünüme entegre etmelerini sağlayan bir analiz platformudur. Hedef izleme ve tahmin özellikleri sunar.

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew, veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak kullanıcılara grafikler oluşturmaya olanak tanıyan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır.

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT, jeo-uzamsal verileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes, 247 ülke için güncel posta kodları, coğrafi sınırlar ve sokak verileri sunan kapsamlı bir veritabanı uygulamasıdır.

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz, dijital pazarlama şirketleri için raporlama süreçlerini otomatikleştiren bir canlı raporlama aracıdır.

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin, kodlama gerektirmeden dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Esnek bileşenlerle özelleştirme imkanı sunar.

Radar

Radar

radar.com

Radar uygulaması, konum SDK'ları ve API'leri ile dünya genelinde konum tabanlı deneyimlere olanak tanır.

Sisense

Sisense

sisense.com

Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.

Mapline

Mapline

mapline.com

Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.

FlyPix AI

FlyPix AI

flypix.ai

FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz eden, nesne tespiti ve değişim izleme yapan bir platformdur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog