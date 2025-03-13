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Analitik yazılımını kullanıma sunmak, işletmelerin dijital evrimlerinin ortasında önemli bir odak noktası olarak ortaya çıktı ve öncelikli olarak iş zekası (BI) araçlarının dağıtımına odaklanıldı. Bu BI çözümleri, bir şirketin veri ortamına ilişkin içgörüler sunmada çok önemli bir rol oynar. İş verilerinin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak, çalışanların şirket için olumlu sonuçlar doğuracak, bilinçli kararlar almasını sağlarlar. Bugün işletmelerin kullanımına sunulan büyük miktarda veri göz önüne alındığında, bu tür verilerin anlaşılmasını ve eyleme geçirilebilirliğini geliştirmek için bir tür BI yazılımının entegre edilmesi neredeyse vazgeçilmez hale geldi.
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Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan çok yönlü bir grafik tasarım platformudur.
Kittl
kittl.com
Kittl, kullanıcıların metinleri görsellere dönüştürdüğü AI destekli bir tasarım aracıdır. Kolayca çeşitli grafikler ve illüstrasyonlar oluşturur.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, veri kaynaklarını birleştirerek özelleştirilebilir raporlar ve gösterge tabloları oluşturmaya yardımcı olan çevrimiçi bir veri görselleştirme aracıdır.
Genially
genial.ly
Genially, etkileşimli sunumlar, infographics ve eğitim materyalleri oluşturmak için kullanılan kullanıcı dostu bir web tabanlı platformdur.
Tableau
tableau.com
Tableau, verileri analiz eden ve görselleştiren bir platformdur. Kullanıcıların etkileşimli raporlar oluşturmasına ve veri hikayeleri anlatmasına olanak tanır.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps, araştırmacılara atıf haritaları ve güncellemelerle bilimsel çalışmaları görselleştirerek araştırma süreçlerini kolaylaştıran bir buluş aracı olarak hizmet vermektedir.
Zoho Analytics
zoho.com
Zoho Analytics, veri analizi ve görselleştirme için kapsamlı bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini ve raporlar oluşturmasını sağlar.
Looker
looker.com
Looker, veri analizi ve iş zekasını uygulamalara entegre eden, kullanıcıların özel analiz deneyimleri oluşturmasını sağlayan bir araçtır.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran bir AI aracıdır. Veri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme işlevleri sunar.
Visme
visme.co
Visme, kullanıcıların ilgi çekici sunumlar, belgeler ve görsel raporlar oluşturmalarına olanak tanıyan bir tasarım platformudur.
Flourish
flourish.studio
Floodish, erişilebilir ve etkileşimli veri görselleştirmeleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcıların verileri keşfetmesini kolaylaştırır.
Grow
grow.com
Grow, kurumların veri odaklı kararlar almasını sağlayan kodlama gerektirmeyen bir iş zekası platformudur.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü, denetim, sorun yönetimi ve ekip eğitimi gibi süreçleri mobil platformda yöneten bir uygulamadır.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Scribble Maps, haritaları anotasyon yapma, veri analizi ve rotaları optimize etme gibi işlemleri kolayca yapmayı sağlayan çevrimiçi birGIS ve web haritalama çözümüdür.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için tasarlanmış bir raporlama platformudur. Birden fazla kanaldan veri toplayarak özelleştirilebilir raporlar oluşturur.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online, etkileşimli web haritaları oluşturma, paylaşma ve analiz etme imkanı sunan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanıcıların görsel içerik oluşturmasına yardımcı olan bir veri görselleştirme aracıdır. Grafikler, infografikler ve etkileşimli haritalar yapmanıza olanak tanır.
Venngage
venngage.com
Venngage, kullanıcıların infografikler ve raporlar gibi görsel içerikler oluşturmasını sağlayan bir tasarım platformudur.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, geliştiricilerin harita verilerini kullanarak konum tabanlı özellikler eklemelerine ve uygulamalarını geliştirmelerine olanak tanıyan bir platformdur.
Grist
getgrist.com
Grist, elektronik tabloları veritabanı gibi organize etmenizi sağlayan kullanıcı dostu bir veri yönetim aracıdır.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
IP coğrafi konum uygulaması, IP adresi ile konum bilgisi sağlayarak yerel deneyimleri test etmeyi ve coğrafi verileri analiz etmeyi mümkün kılar.
Metabase
metabase.com
Metabase, şirket içi veri analizi ve görselleştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir iş zekası platformudur.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit, satış ekiplerine potansiyel müşteri yönetimi, performans takibi ve satış analizi gibi işlevler sunan bir satış yönetim uygulamasıdır.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analiz ve veri bilimi platformudur. Not defterleri, veri uygulamaları ve bilgi yönetimini bir araya getirir.
Nearmap
nearmap.com
Nearmap, yüksek çözünürlüklü hava görüntüleri ve 3D veriler sunarak kullanıcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olan bir platformdur.
Observable
observablehq.com
Gözlemlenebilir, geliştiricilerin veri uygulamaları, panolar ve raporlar oluşturmasına olanak tanıyan işbirlikçi bir platformdur.
Domo
domo.com
Domo, verileri görselleştirme, analiz etme ve iş kararlarını yönlendirme konusunda kullanıcılar için kapsamlı bir iş zekası platformudur.
NVivo
qsrinternational.com
NVivo, araştırmacıların nitel ve karma yöntem verilerini analiz etmelerine ve içgörü elde etmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, farklı ulaşım modlarıyla binlerce lokasyona yolculuk sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayan bir API'dir.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, işletmelerin gerçek zamanlı gösterge tabloları oluşturarak verileri görselleştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan bir araçtır.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai, fiziksel konumlardaki yaya trafiği verilerini analiz ederek ziyaret eğilimlerini ölçen ve işletmelere stratejik kararlar almalarına yardımcı olan bir platformdur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, kullanıcıların verilere dayalı karar verme süreçlerinde daha etkili analiz yapmalarını sağlar.
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama verilerini merkezi bir platformda toplayarak raporlamayı otomatikleştiren ve görselleştiren bir araçtır.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio, SQL sorguları ile veritabanınızı analiz etmenizi ve sonuçları etkileşimli gösterge tablolarında görselleştirmenizi sağlar.
Reportei
reportei.com
Reportei, sosyal medya ve dijital pazarlama verilerinizi 3 saniyede raporlar ve panolar oluşturur, farklı platformlardan verileri birleştirir.
datapine
datapine.com
Datapine, veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi için kullanıcı dostu bir iş zekası yazılımıdır. Kullanıcılar, etkileşimli raporlar ve gösterge tabloları oluşturabilir.
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, kullanıcıların konumlarını geçici olarak paylaşmalarını sağlayan basit ve güvenli bir uygulamadır. GPS özellikleri ile çalışır ve kullanıcıların gizliliğini korur.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, çeşitli veri kaynaklarından verileri birleştirip analiz eden ve özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturan bir iş kontrol paneli uygulamasıdır.
DashThis
dashthis.com
DashThis, pazarlama verilerini çeşitli kaynaklardan toplayarak kullanıcıların özelleştirilebilir gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan bir raporlama aracıdır.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticileri için veri analizi, raporlama ve sosyal medya performansını bir arada sunan bir analiz platformudur.
Geo Targetly
geotargetly.com
Geo Targetly, web sitesi ziyaretçilerini IP konumlarına göre yönlendirip, içerik sunmayı sağlayan bir coğrafi hedefleme uygulamasıdır.
Databox
databox.com
Databox, işletmelerin verilerini merkezi bir görünüme entegre etmelerini sağlayan bir analiz platformudur. Hedef izleme ve tahmin özellikleri sunar.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, veritabanları ve API'lerle bağlantı kurarak kullanıcılara grafikler oluşturmaya olanak tanıyan açık kaynaklı bir web uygulamasıdır.
Mode Analytics
mode.com
Mode Analytics, kullanıcıların SQL ile veri analizi yapmalarını sağlayarak self servis raporlama ve karmaşık sorgular oluşturmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
IPinfo
ipinfo.io
IPinfo, IP adresleri için coğrafi konum verileri sağlayarak güvenlik, analiz ve pazarlama ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bilgiler sunar.
GoodData
gooddata.com
GoodData, kuruluşların verileri analiz etmelerine ve görselleştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir iş zekası platformudur.
Aiven
aiven.io
Aiven, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunan bulut tabanlı bir veri platformudur. Kullanıcılara veri yönetimini basit ve etkili bir şekilde sağlar.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify IoT, jeo-uzamsal verileri yönetmek ve görselleştirmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir platformdur.
PopSQL
popsql.com
PopSQL, SQL sorguları yazmak, verileri görselleştirmek ve ekip içinde işbirliği yapmak için tasarlanmış bir veritabanı yönetim uygulamasıdır.
GeoPostcodes
geopostcodes.com
GeoPostcodes, 247 ülke için güncel posta kodları, coğrafi sınırlar ve sokak verileri sunan kapsamlı bir veritabanı uygulamasıdır.
Reportz
reportz.io
Reportz, dijital pazarlama şirketleri için raporlama süreçlerini otomatikleştiren bir canlı raporlama aracıdır.
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, nitel veri analizi için tasarlanmış bir yazılımdır. Verileri organize eder, kodlar ve yorumlar. Ses, video ve metin gibi çeşitli formatları destekler.
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kodlama gerektirmeden dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmayı sağlayan bir platformdur. Esnek bileşenlerle özelleştirme imkanı sunar.
Radar
radar.com
Radar uygulaması, konum SDK'ları ve API'leri ile dünya genelinde konum tabanlı deneyimlere olanak tanır.
Sisense
sisense.com
Sisense, verileri görselleştirip analiz etmeye yarayan, kullanıcı dostu bir iş zekası platformudur. Gerçek zamanlı veri analizi ve etkileşimli widget'lar sunar.
Mapline
mapline.com
Mapline, verilerin coğrafi görselleştirilmesi ve analizi için bir yazılımdır. Kullanıcılar, verileri harita üzerinde görüntüleyip rota ve rapor oluşturabilir.
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI, uydu ve drone görüntülerini analiz eden, nesne tespiti ve değişim izleme yapan bir platformdur.
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