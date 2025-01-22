İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Analitik yazılımını kullanıma sunmak, işletmelerin dijital evrimlerinin ortasında önemli bir odak noktası olarak ortaya çıktı ve öncelikli olarak iş zekası (BI) araçlarının dağıtımına odaklanıldı. Bu BI çözümleri, bir şirketin veri ortamına ilişkin içgörüler sunmada çok önemli bir rol oynar. İş verilerinin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak, çalışanların şirket için olumlu sonuçlar doğuracak, bilinçli kararlar almasını sağlarlar. Bugün işletmelerin kullanımına sunulan büyük miktarda veri göz önüne alındığında, bu tür verilerin anlaşılmasını ve eyleme geçirilebilirliğini geliştirmek için bir tür BI yazılımının entegre edilmesi neredeyse vazgeçilmez hale geldi.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Kullanımı kolay çevrimiçi GIS ve web haritalama görselleştirme çözümü. Haritalara açıklama ekleyin, bölgeleri çizin, verileri filtreleyin, verileri analiz edin, rota optimizasyonu yapın ve daha fazlasını yapın. Çok sayıda haritayı yönetmesi ve oluşturması gereken ekipler için idealdir. Düşük bir öğrenme eğrisi, harita dijitalleştirmesini bir organizasyonun tüm seviyelerine getirir. 2009 yılında kurulan Scribble Haritalar, doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak oluşturulmuştur. Ekip portalımız, ekiplerin haritalar üzerinde işbirliği yapmasına ve birlikte çalışmasına olanak tanır ve bir dizi dışa aktarma seçeneğiyle Scribble Haritalar, tüm kuruluşunuza jeouzamsal yetenek kazandırmak için mevcut iş akışlarıyla entegre olabilir.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş kararlarına ilham veren etkileşimli kontrol panelleri ve güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide kullanıcıları ve diğer 15 milyon kullanıcı, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici Görsellere dönüştürmek için içerik oluşturma aracı olarak Visme'yi kullanıyor. İşbirliği yapmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize yerleştirin veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörler halinde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya kişilere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların çevrimiçi sunumları otomatikleştirme zamanlarını ayarlamasına ve yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için analitikleri ayarlamasına olanak tanıyan, yayınlama ve görüntülemeye yönelik çeşitli otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve keşfedebilir. Sınırsız kullanıcı lisansı modelimiz, herkesin bir analist için sıra beklemeden ihtiyaç duyduğu yanıtlara erişmesini sağlar. Artık herkes büyümesini hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak harika kararlar alabilir.
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı analitik bulut platformu Sisense Fusion ile kontrol panelinin ötesine geçerek analitiği benimsemenin engellerini aşıyor. 2.000'den fazla küresel şirket yenilik yapmak, pazarları değiştirmek ve dünyada anlamlı bir değişim yaratmak için Sisense'e güveniyor. Müşteri başarısı açısından 1 Numaralı İş Zekası şirketi olan Sisense, beş yıl üst üste Forbes Cloud 100 Dünyanın En İyi Bulut Şirketleri arasında yer aldı. Bizi www.sisense.com adresinden ziyaret edin ve bizimle LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden bağlantı kurun.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı LLM'leri (Dil Modeli Modelleri) ve doğal dil işleme tekniklerini kullanır. Bu, kullanıcıların ilgili veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde bulmasına olanak tanıyarak dünya çapındaki en iyi veri sağlayıcılarıyla sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Platformun gücü, verileri etkili bir şekilde kullanma ve görselleştirme yeteneğinde yatmaktadır. SF (San Francisco) teknolojisinin yaratıcı yönlerini NY (New York) finansının güvenilirliğiyle birleştiren Rose, tamamen denetlenebilir bir çerçeve sunarak kullanıcıların çıktılarının arkasındaki mantığı ham veri girişlerine kadar izlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır. Rose ayrıca sorunsuz veri paylaşımına da olanak tanıyarak kullanıcıların iç ekiplerle veya üçüncü taraflarla zahmetsizce içgörülerini paylaşmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, alıcılara verilen izin düzeyi üzerinde kontrol sahibi olup hassas bilgilerin korunmasını sağlar. Ayrıca Rose, çeşitli ve kapsamlı veri kümelerinin satın alınmasını ve satılmasını kolaylaştıran güvenilir bir üçüncü taraf veri pazarı olarak faaliyet göstermektedir. Bu özellik, kullanıcılara veri kümelerini kolaylıkla önizleme, satın alma ve satma fırsatı sunarak işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder. Rose, ünlü finans kurumlarındaki analistler tarafından kullanılıyor ve bu da güvenilirliğini ve veri yoğun görevlere uygunluğunu daha da kanıtlıyor. Araç, kapsamlı bir dokümantasyon kaynağıyla birlikte sunulur ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla müşteri desteği sağlar.
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, herkesin, her yerde olağanüstü miktarlardaki verileri, her gün çığır açan gelişmeler yaratmalarına yardımcı olacak hızlı içgörülere dönüştürmesine olanak tanıyan, eğlenceli, az kodlu/kodsuz, uçtan uca bir veri analizi platformudur. Bugün dünyanın her yerindeki kuruluşlar, işgücünün becerilerini hızla artırmak ve yüksek etkili iş sonuçları üretmek için Alteryx'e güveniyor. Ücretsiz denemenizi başlatmak ve verilerinizden daha fazla yararlanmak için Alteryx.com'u ziyaret edin!
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeldir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç tıklamayla metin açıklamalarına dayalı çarpıcı görüntüler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar oluşturan Kittl AI'nin metinden resme ve metinden küçük parçaya özelliklerini kullanarak, beceri düzeyleri ne olursa olsun yeni tasarım tekniklerini kolayca öğrenebilirler. Oluşturulan içerik kaydedilir ve Yüklemeler bölümünden erişilebilir. Kittl AI, tek bir tıklamayla küçük resimlerin arka planını kaldırır ve araç, kullanıcıların istedikleri stilleri bulmalarına yardımcı olmak için resim ve küçük resim stili ön ayarları sunar. Kittl AI'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, derin öğrenme modelleri kullanılarak oluşturularak kullanıcıların daha hızlı oluşturmasına ve para ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Kittl'ın kullanım koşullarına ve lisanslama koşullarına uymaları koşuluyla, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ticari projeler için kullanabilirler. Araç, özel bir yardım merkezi sunar ve kullanıcılar, tasarımlarıyla ilgili yardım almak için Kittl desteğiyle iletişime geçebilir.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları için mevcuttur ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck, tüm verilerinizi tek bir platformda görmenizi sağlayan bir veri görselleştirme platformudur. Verilerinizi tek bir yerde birleştirmek ve analiz etmek için Facebook Reklamları, MySQL, Excel ve Google Analytics gibi veri kaynaklarından güzel kontrol panelleri oluşturun. Zamandan tasarruf edin, dosya paylaşım güvenliğini iyileştirin ve tüm ekibinizin verilerle ilgilenmesini sağlayın. Datadeck, herkesi güzel gösterge tablolarıyla senkronize ederek şirketinizi daha mutlu ve daha üretken hale getirir. Datadeck'i kullanmak, ekiplerin veri analizi üzerinde işbirliği yapmasına, profesyonel raporlar oluşturmasına ve sonuçta tüm veri kaynaklarınızı tek bir yerde toplayarak zamandan tasarruf etmesine olanak tanır. Güçlü raporlar ve gösterge tabloları oluşturmak ve önemli ölçümlerinizi takip etmek için verilerinizi merkezileştirin. Güvenlik: Datadeck ile tüm verileriniz ve dosyalarınız güvende. Kimin neye erişebileceğini seçebilir, ekibinize farklı erişim izinleri verebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kontrol panelinize hangi IP'lerin erişebileceğini seçmek için sonuna kadar inebilirsiniz. İşbirliği: Şirketinizdeki herkesin verilere yaklaşmasına ve bu verileri şirkete fayda sağlamak için kullanmalarına izin verin. Ekibinizin birlikte çalışmasını sağlayın ve e-posta veya anlık mesaj yoluyla dosya ve daha fazla dosya göndermekten kaçının. Kullanımı Kolay: Datadeck, önceden herhangi bir veri analizi bilgisine veya iş zekası platformlarıyla ilgili herhangi bir deneyime ihtiyaç duymaz. Kılavuza gerek yok, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilir ve platformu kullandıkça diğer püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Verilerinizin güzel görsel temsillerini elde etmek için alanı sürükleyip bırakmanız yeterlidir. Hızlı Kurulum: Veri kaynaklarını kolaylıkla ekleyin ve bir dakikadan kısa sürede onlarla çalışmaya başlayın. Profesyonel Raporlama: Datadeck'in kontrol panelleri, harekete geçmeniz gerekebilecek zaman çerçevesine göre (saatlik, günlük, haftalık, aylık) profesyonel raporlar işlevi görür; onu oluşturursunuz ve erişim vermek istediğiniz herkesle paylaşırsınız. Zaman Kazandırır: Verilerinizi tek bir yerde merkezileştirin ve uygulamalara giriş ve çıkış yapmak, uygulamalar arasında geçiş yapmak ve iş arkadaşlarınıza ve müşterilerinize dosya göndermek için daha az zaman harcayın. Datadeck gibi iyi tasarlanmış ve ergonomik bir araçla önemli olanlarla daha fazla zaman geçirin.
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri arayüzümüz, bulut veri ambarlarında verileri taze ve güvenli tutarken SQL'in tüm gücünü her kullanıcının eline sunar. Veriye öncelik veren şirketler, çalışanlarını, müşterilerini ve iş ortaklarını kontrol panelinin sınırlarından kurtulmaları ve daha iyi, daha hızlı kararlar almaları için verileri kendileri keşfetmeleri konusunda güçlendirmek için Sigma'yı kullanıyor. Yazılımımız, veri kaynaklarını birleştirmek ve milyarlarca veri satırını anında analiz etmek için bulut veri ambarlarının performans gücünden yararlanmak üzere geliştirildi; kodlamaya gerek yok.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, hareket halindeyken denetimler yapmak, sorunları dile getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve ekipleri eğitmek için kullanılan bir platforma dönüştü. SafetyCulture ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumlulukla ilgili kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çıtanın yükseltilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir bilgiler parmaklarınızın ucunda olduğundan, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını her zaman bilirsiniz, böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz; her geçen gün daha iyi hale gelirsiniz. SafetyCulture ile işinizi ileriye taşımak için çalışma ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Grist
getgrist.com
Grist, e-tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve birkaç dakika içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılandırıldığından ve tek bir yerde saklandığından emin olarak verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Çoğaltma yok, e-tablo karmaşası yok, belgeleri birleştirme yok. İzinleri hücreye kadar kontrol eden özel erişim kurallarıyla verilerinizi koruyarak gerçek zamanlı işbirliği yapın. Gizlilik veya istikrardan ödün vermeden herkesin aynı verilerden çalışmasına izin verin. Ücretsiz bir ekip hesabına kaydolun veya Grist'i kendiniz barındırın; her iki durumda da verileriniz her zaman sizindir.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının basit analizlerden gelişmiş analitiklere doğru yolculuğunu kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
Kinetica
kinetica.com
Kinetica, zaman ve uzayın veritabanıdır. Kinetica şunları yapmayı kolay ve hızlı hale getirir: - çok büyük miktarda IoT verisi ve diğer bağlamsal veri kümelerini almak - uzamsal ve zamansal birleştirmeleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek - uzamsal, grafik ve zaman serisi analitiği için SQL tabanlı analitiği kullanarak veya kapsayıcıya alınmış ML'yi çalıştırmak için verileri analiz etmek modeller
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ölçümlerini tek bir yerden takip etmek ve izlemek için ücretsiz bir uygulamadır. Cyfe, ajanslara ve pazarlamacılara yatırım getirisini kanıtlamak, veri kaynaklarını birleştirmek ve trendleri görselleştirmek için gösterge tabloları sağlar. 2012 yılında Deven Patel tarafından kurulan ve Silikon Vadisi'nin hit şovunda yer alan Cyfe, üç yüz binin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Cyfe, 2020'de yeni başlatılan, ajans odaklı pazarlama teknolojisi paketi Traject'e katıldı. 22 şehir ve 11 ülkeden tutkulu ekip üyelerinden oluşan Traject, pazarlama teknolojisi alanında 7 markayı temsil ediyor. Cyfe, Cyfe'ın köklerine sadık kalarak, en kolay kullanıma hazır gösterge paneli çözümünü sunmaya kendini adamıştır, aynı zamanda yenilikler yapar, entegrasyonları genişletir ve kullanılabilirliği geliştirir. Cyfe by Traject, büyüyen ajansların çabalarını takip etmelerine ve değer sunmalarına yardımcı olmaya odaklanarak, solo girişimcilerden şirketlere kadar yüz binlerce kullanıcıyı ve işletmeyi desteklemektedir.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli ve daha akıllı hale getirme misyonundadır. Dünya çapında 100.000'den fazla işletme internet güvenliği, içerik özelleştirme, reklam, analiz, dijital hak yönetimi, uyumluluk, kullanıcı deneyimi optimizasyonu ve çevrimiçi sahtekarlığın önlenmesi için MaxMind verilerine güveniyor. Şirketler GeoIP verilerini internet ziyaretçilerinin yerini belirlemek ve onlara alakalı içerik ve reklamları göstermek, analizler gerçekleştirmek, dijital hakları uygulamak ve İnternet trafiğini verimli bir şekilde yönlendirmek için kullanır. İşletmeler, GeoIP verilerini kullanarak müşterilerinin bağlantı hızları, İSS'leri ve daha fazlası hakkında ek bilgiler elde edebilir.
GRID
grid.is
GRID, veri görselleştirme, anlatım ve sunum için yerleşik bir belge katmanı içeren yeni nesil bir elektronik tablo aracıdır. Yerel GRID Sayfaları elektronik tablo düzenleyicimize ek olarak GRID, birden fazla veri kaynağını tek bir yerde zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır. Elektronik tablo dosyalarını içe aktarın, bulut sürücülerindeki elektronik tablolara bağlanın veya Airtable veya Notion gibi diğer kaynaklardan veritabanlarına bağlanın. GRID ile araçlar arasında gidip gelmeyi bırakıp tüm analiz, görselleştirme ve veri paylaşımınızı tek bir üründen gerçekleştirebilirsiniz. GRID, elektronik tabloların, sunum yazılımının ve metin düzenleyicilerin gücünü tek bir güzel yüzeyde birleştirir. Verilerin çalışmasını herkes için daha kolay ve erişilebilir hale getiren bir araç geliştiriyoruz. GRID, siz çalışırken ilgili grafik türlerini önerir ve hatta tam entegre, GPT-3 destekli formül yardımcı pilotumuzla kullanılacak doğru formülleri bulmanıza yardımcı olabilir. GRID sayıların geleceğidir. www.grid.is adresinden GRID'e ücretsiz kaydolun ve başlayın.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, 4 milyondan fazla geliştiricinin tercih ettiği canlı konum platformudur. Mapbox, her işletmeyi uygulamalarına coğrafi özellikler ekleme ve konum zekasıyla operasyonları geliştirme konusunda donatan hassas konum verileri ve esnek geliştirici araçları sağlar. Müşteriler otomotiv, lojistik, iş zekası, perakende, seyahat, veri görselleştirme, tüketici uygulamaları, hava durumu, Nesnelerin İnterneti, coğrafi analiz ve ötesini kapsamaktadır. Web ve mobil cihazlara yönelik lider harita oluşturma teknolojisine sahip Mapbox, geliştiricilerin, şirketlerin ve iş liderlerinin güvendiği yüksek performanslı, özelleştirilebilir, güvenilir ve ölçeklenebilir konum hizmetleri sağlamasıyla tanınır. Mapbox hizmetleri, küresel harita verilerini, gerçek zamanlı trafiği, coğrafi kodlamayı ve adres aramayı ve navigasyon için yönlendirme ve yol tariflerini içerir. API'ler, kod kitaplıkları, SDK'lar ve kapsamlı geliştirici belgeleri aracılığıyla Mapbox ile derleme yapın. Her ölçekteki işletme için tasarlanan Mapbox'ı ücretsiz olarak oluşturmaya başlayabilirsiniz ve fiyatlandırma aylık kullanıma dayalıdır; ön lisans veya sözleşme gerekmez. Mapbox, Washington D.C., Helsinki ve Tokyo'da ofisleri bulunan 700'den fazla kişiden oluşan küresel bir ekiptir. Mapbox 2010 yılında kuruldu. Bugün Mapbox, dünya çapındaki platformların, uygulamaların ve markaların konum zekasına güç sağlıyor.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaştırırken ve haritada arama yaparken yeni bakış açıları ve gelişmiş ayrıntılar elde edin. Konum zekası elde etmek için akıllı, veriye dayalı haritalama stillerini ve sezgisel analiz araçlarını kullanın. Haritaları işbirliği içinde oluşturup kullanarak kuruluşunuz genelinde etkili bir şekilde çalışın. İçgörülerinizi belirli kişilerle veya tüm dünyayla paylaşın.
Screenful
screenful.com
Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize dayalı olarak raporlar ve öngörüler oluşturur. Kullanıcının minimum kurulum gereksinimine sahip, kullanıma hazır bir kontrol panelidir. Kullanıcılar, Screenful kontrol panelleriyle ekip hızı, görev/sorun teslim ve döngü süreleri, mevcut darboğazlar gibi şeyleri takip edebilir ve tüm projeleri genelinde üst düzey bir görünüm elde edebilir. Bunu favori görev yönetimi aracınızın steroidlerindeki gösterge tabloları olarak düşünün!
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, doğrudan veritabanlarına ve API'lere bağlanabilen ve verileri güzel grafikler oluşturmak için kullanabilen açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Bir grafik oluşturucu, düzenlenebilir kontrol panelleri, yerleştirilebilir grafikler, sorgu ve istek düzenleyici ve ekip yetenekleri içerir. Chartbrew, ücretsiz olarak kendi kendine barındırılabilir veya chartbrew.com'da yönetilen bir hizmet olarak kullanılabilir. Charbrew entegrasyonları (güncel bir liste için web sitesine gidin) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı, Özel REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase ve daha fazlası. Chartbrew'un bazı özellikleri - Rapor markalama ve beyaz etiketleme - Şablon desteği - sizin için önceden oluşturulmuş olanlar arasından seçim yapın ve hatta kontrol panellerinizde yeniden kullanmak için kendinizinkini oluşturun - Kontrol panelleriniz için otomatik güncelleme programı - E-posta, Webhook ve Slack uyarıları özel tetikleyicilerle - Veri anormalliği tespiti - Grafik yerleştirme - Paylaşılabilir raporlar - Kontrol paneli düzeyinde veya grafik düzeyinde veri filtreleri - Genel veri filtreleri - izleyicilerin kullanımına açıktır - Excel ve PDF dışa aktarmaları - Ekibiniz ve müşterileriniz için ayrıntılı izinler
CARTO
carto.com
İşlem verilerinden para kazanma. Mastercard Advisors, milyonlarca günlük kredi kartı işlemini Perakende, Emlak ve Kamu Sektöründeki B2B müşterileri için konum bazlı bilgilere dönüştürmek için CARTO'yu kullanıyor.
Zipscore.ai
zipscore.ai
Pazar Analizi ve Konum Planlama için Yapay Zeka Yardımcı Pilotu. Çeşitli coğrafi ayrıntılara ilişkin kapsamlı nüfus sayımı verilerini, Posta Kodu haritalarını ve daha fazlasını keşfedin.
Solvice
solvice.io
Solvice, geliştiricilere yönelik bir Karar Otomasyonu platformudur. Hem büyük yazılım satıcıları hem de yenilikçi son kullanıcılar, çözümleyicilerimizi uyguluyor ve rota planlamalarını ve kaynak planlamalarını günlük olarak optimize ediyor. İşletmelere karmaşık planlama, yönlendirme ve çizelgeleme sorunlarını çözmek için ihtiyaç duydukları araçları sağlıyoruz. Solvice, yapay zeka destekli teknolojiyi uygulamalarınıza aşılar. Çözümünüzün büyümesini hızlandırmak ve geliştirmek için derin yöneylem araştırması uzmanlığını kullanıyoruz. Solvice ürünleri OnRoute ve OnShift, tüm planlama ve lojistik sorunlarınıza mükemmel yanıttır. Çözümleyicilerimiz en iyi kararı saniyeler içinde hesaplar ve bu verileri geliştirici ekibinize geri gönderir. API'lerimiz verimliliği tamamen yeni bir düzeye çıkarmanıza yardımcı olacaktır. 30 günlük deneme sürümümüzle ücretsiz optimizasyona başlayın.
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint, perakendecilerin emlak stratejisini optimize ederek daha hızlı ve daha doğru karar almalarını sağlar. Kullanımı kolay ve merkezi veri platformu, ulusal franchise verenlere ve zincirlere, PiinPoints pazar planlama araçlarını ve tahmin modellerini geliştiren sektör lideri verilere erişimle birlikte gelişmiş tahmine dayalı analitikler sunar.
Mapotic
mapotic.com
Mapotic, kuruluşların coğrafi konum verilerinden yararlanmasına ve harita tabanlı uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan bir bulut platformudur. Etkileşimli bir harita oluşturucu, coğrafi konum veri işleme platformu, mobil uygulamalar ve değişen veri girişlerinin gerçek veya gerçek zamanlıya yakın görselleştirilmesine yönelik çözümler dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunar. Konum verilerinin çalışmasını basitleştiren ve ilgi çekici harita görselleştirmelerine olanak tanıyan Mapotic, şirketlerin kullanıcılarının sevdiği uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyor.
Smappen
smappen.com
Smappen, işletmelere etkili pazar araştırması için konum zekası sağlayan çevrimiçi bir bölge haritalama aracıdır. En iyi iş yerleri hakkında bilinçli kararlar vermek için ticaret alanlarını görselleştirin, nüfus bilgilerine erişin ve rakipleri analiz edin. Sürüş süresi alanları sayesinde lojistiği de kolaylıkla yönetebilir ve yerel pazarlama stratejilerini yönlendirebilirsiniz. Konum zekasının gücünün kilidini açın ve Smappen ile iş başarınızı bugün optimize edin!
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri, yatırımcılar ve belediyeler bilinçli kararlar almak ve teklifleri kazanmak için Placer.ai'ye güveniyor. Temel özellikler şunları içerir: - Ziyaret ölçümü ve trendler - Gerçek Ticaret Alanı - Müşteri öngörüleri ve demografisi - Müşteri yolculukları - Rekabetçi kıyaslama - Zincir ve endüstri analizi - Çevrimiçi analiz platformu - Veri akışı, özel raporlar ve API Ücretsiz bir hesap ve Placer için kaydolun. yapay zeka
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirir. SQL, Python ve R'yi birlikte veya tek başına kullanın. Çalışmalarınızı herkesin kullanabileceği duyarlı düzenlerde sürükleyip bırakma özelliğiyle etkileşimli veri uygulamaları olarak dahili veya harici olarak yayınlayın. Anında yayınlamayla eksiksiz bir kullanıcı arayüzü bileşenleri kitaplığından yararlanın ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için canlı yorum alın. Herkesin verileri keşfetmesine ve kullanmasına izin vererek Hex ile kurumsal bilgi oluşturun.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan Toucan AnyConnect™ paketini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. İş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan görsel veri hazırlığı özelliği Toucan YouPrep™ ile verilerin hazırlanması da aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğin bağlam (tanımlar gibi), işbirliği ve ek açıklamalarla birlikte sunulduğu "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır; böylece kullanıcılar, verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" de anlar. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.
Loqate
loqate.com
Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama, çevrimiçi formlar ve ödemeler için adresleri yakalamayı ve doğrulamayı daha hızlı ve daha kolay hale getiren gerçek zamanlı bir adres arama çözümüdür. Çözüm, kullanıcı yazmaya başlar başlamaz otomatik olarak tamamlanan öneriler sağlar ve arama algoritmamız, doğru adresi anında sağlamak için konum gibi girdi nüanslarını tahmin eder. Loqate ile kullanıcılarınızın sitenizdeki deneyimini optimize etmeye başlayabilir ve kullanıcılara adreslerini daha hızlı girmelerini sağlayarak sepet veya form terk etme oranlarını azaltabilirsiniz. Ayrıca Loqate'in Adres Yakalama ve Doğrulama özelliği, düşük veri kalitesini ve kaçırılan teslimatların maliyetini önleyerek verimliliği artırır. Loqate Adres Yakalama ve Doğrulama aşağıdaki özelliklere sahiptir: - Daha iyi veriler – adresler, adresin en doğru sürümünü elde etmek için birleştirilmeden, çapraz referanslanmadan ve temizlenmeden önce birden fazla veri kümesinden alınır. - Bulanık eşleştirme - doğal dil işleme yapay zekamız, herhangi bir yazım hatasını, değiştirilmiş harfi veya diğer hataları yanıt süresinde gecikme olmadan düzeltir. - Unicode – müşteriler artık adreslerini ana dil ve karakter setinde yazabilirler. - Konuma ağırlık verme – aramaya yardımcı olmak için kullanıcının konumunu otomatik olarak algılar ve tam adresi yazmadan daha hızlı sonuçlar üretir. - Sonuç filtreleme – sonuçları belirli alanlarla sınırlandırmak veya herhangi bir bölgenin dışındaki adresleri hariç tutmak için kolay segmentasyon amacıyla döndürülen adreslerin parametrelerini özelleştirin. Dünyadaki her işletmenin dünyadaki her müşteriye ulaşmasına yardımcı oluyoruz Loqate bir GBG çözümüdür. GBG, dünyanın önde gelen Kimlik Veri İstihbaratı uzmanı olup, 70'ten fazla ülkedeki kuruluşlara yaklaşık 4,5 milyar insan hakkındaki verileri anlamlandırma yeteneği vermektedir. Trilyonlarca veri kaydını birleştirerek müşterilerimizin kişisel verileri yakalama ve yönetme, risk yönetimi, dolandırıcılıkla mücadele ve istihdam konularında bilinçli kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Küresel, ödüllü çözümlerimiz özelleştirilebilir SaaS, mobil ve şirket içi platformlar aracılığıyla sunulmaktadır.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürler * Onayları, düzenlemeleri, satır içi geri bildirimi ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci * Çalıştırma prosedürlerinin sorgulanabilir veritabanı * Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri * Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri * Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları
Datazip
datazip.io
Zaman bilincine sahip analistler ve operatörler için tasarlanmış kapsamlı, kodsuz bir veri mühendisliği çözümü olan Datazip'i keşfedin. Dağınık veri kaynaklarını birleştirerek, ETL'den, veri ambarından ve dönüştürme özelliklerinden yararlanarak veri yönetimi sürecinizi basitleştirin. Datazip'in sezgisel platformuyla yalnızca 45 dakikada güvenilir, ölçeklenebilir bir veri altyapısı oluşturun. Anlayışlı karar almayı desteklemek için hızlı veri bağlantılarını, güçlü sorgulamayı ve sorunsuz dışa aktarmayı deneyimleyin.
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki sektör profesyonelleri, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye Aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri
panintelligence
panintelligence.com
SaaS için esnek yerleşik analiz. Karmaşıklığı azaltır, yol haritanızı hızlandırır ve SaaS çözümünüzü geleceğe hazır hale getirir Analitik yazılımımız (pi) mevcut veri yığınınıza yerleşir, teknik borcu azaltır ve müşterilerinize daha kapsamlı bir veri deneyimi sunar. pi sizin için düşük kodlu olacak ve müşterileriniz için kod gerektirmeyecek şekilde tasarlandı. Yol haritanızı hızlandırmak için geliştirme zamanınızı temel teklifinize odaklayabilirsiniz ve müşteriniz, teknik becerilere ihtiyaç duymadan veriye dayalı kararlar almak için kendi kendine hizmet verebilir.
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