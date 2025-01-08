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İş Zekası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Analitik yazılımını kullanıma sunmak, işletmelerin dijital evrimlerinin ortasında önemli bir odak noktası olarak ortaya çıktı ve öncelikli olarak iş zekası (BI) araçlarının dağıtımına odaklanıldı. Bu BI çözümleri, bir şirketin veri ortamına ilişkin içgörüler sunmada çok önemli bir rol oynar. İş verilerinin görselleştirilmesine ve anlaşılmasına olanak tanıyarak, çalışanların şirket için olumlu sonuçlar doğuracak, bilinçli kararlar almasını sağlarlar. Bugün işletmelerin kullanımına sunulan büyük miktarda veri göz önüne alındığında, bu tür verilerin anlaşılmasını ve eyleme geçirilebilirliğini geliştirmek için bir tür BI yazılımının entegre edilmesi neredeyse vazgeçilmez hale geldi.
Yeni Uygulama Gönder
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikleri oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü aracılığıyla kendi fotoğraflarını yükleyebilir. Platformun kullanımı ücretsizdir ve ek işlevsellik için Canva Pro ve Canva for Enterprise gibi ücretli abonelikler sunar. Kullanıcılar ayrıca basılacak ve gönderilecek fiziksel ürünler için de ödeme yapabilir. 2019 itibarıyla Canva, 3,2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve 190 ülkede 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip oldu. Haziran 2020'de Canva, 6 milyar dolarlık bir değerlemeyle 60 milyon dolar topladı. Bu, 2019'daki son değerlemesini neredeyse iki katına çıkardı.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Kittl
kittl.com
Kittl AI, kullanıcının metnini anlayan ve bunları saniyeler içinde görsel olarak çekici görüntülere veya küçük resimlere dönüştüren derin öğrenme modellerini kullanan bir tasarım aracıdır. Araç, ister göz alıcı ürün tasarımları ister sosyal medya gönderileri olsun, tasarım oluşturmak için mükemmeldir. Kullanıcılar, yalnızca birkaç tıklamayla metin açıklamalarına dayalı çarpıcı görüntüler, illüstrasyonlar veya fotoğraflar oluşturan Kittl AI'nin metinden resme ve metinden küçük parçaya özelliklerini kullanarak, beceri düzeyleri ne olursa olsun yeni tasarım tekniklerini kolayca öğrenebilirler. Oluşturulan içerik kaydedilir ve Yüklemeler bölümünden erişilebilir. Kittl AI, tek bir tıklamayla küçük resimlerin arka planını kaldırır ve araç, kullanıcıların istedikleri stilleri bulmalarına yardımcı olmak için resim ve küçük resim stili ön ayarları sunar. Kittl AI'da yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler, derin öğrenme modelleri kullanılarak oluşturularak kullanıcıların daha hızlı oluşturmasına ve para ve kaynaklardan tasarruf etmesine olanak tanır. Kullanıcılar, Kittl'ın kullanım koşullarına ve lisanslama koşullarına uymaları koşuluyla, yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği ticari projeler için kullanabilirler. Araç, özel bir yardım merkezi sunar ve kullanıcılar, tasarımlarıyla ilgili yardım almak için Kittl desteğiyle iletişime geçebilir.
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş kararlarına ilham veren etkileşimli kontrol panelleri ve güzel raporlarla verilerinizin gücünün kilidini açın.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kullanın. Çarpıcı, görsel iletişimle anında etki yaratmak için artık tasarımcılardan ve programcılardan oluşan bir ekibe ihtiyacınız yok. Bilgileri izleyicilerin keşfedebileceği ve keşfedebileceği katmanlar halinde kolayca dağıtmak için etkileşimli ve animasyonlu efektler kullanın. Güncelliğini yitirmiş içerik oluşturma yazılımlarını geride bırakın ve Genially ile hedef kitlenizi şaşırtın ve etkileşime geçirin. Wow Etkisi sadece birkaç tıklama uzakta. 1100'den fazla şablon arasından seçim yapın veya sıfırdan başlayın. İş adamları, öğretmenler, pazarlamacılar, tasarımcılar ve Hulu, Danone, Michelin ve Heineken gibi şirketleri içeren dünya çapında milyonlarca kullanıcıdan oluşan bir topluluğa katılın. İletişimin geleceği sizi bekliyor.
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Litmaps
litmaps.com
Limaps, araştırmacıların ve Ar-Ge ekiplerinin geniş bilimsel külliyattan anlam çıkarmasına yardımcı olmak için etkileşimli alıntı haritalarını, modern arama araçlarını ve hedefe yönelik güncellemeleri birleştiren bir araştırma keşif aracıdır. Araştırma konunuzu akademik makalelerden patentlere, ön baskılardan e-baskılara kadar her şeyle görselleştirebilir.
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve keşfedebilir. Sınırsız kullanıcı lisansı modelimiz, herkesin bir analist için sıra beklemeden ihtiyaç duyduğu yanıtlara erişmesini sağlar. Artık herkes büyümesini hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak harika kararlar alabilir.
Rose AI
rose.ai
Rose, veri araştırma sürecini kolaylaştıran, verileri bulma, temizleme, görselleştirme ve dönüştürme için etkili bir çözüm sunan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanım kolaylığına odaklanan Rose, bilgiyi insan dili komutlarına dayalı olarak ayrıştırmak için en son teknolojiye sahip açık kaynaklı LLM'leri (Dil Modeli Modelleri) ve doğal dil işleme tekniklerini kullanır. Bu, kullanıcıların ilgili veri kaynaklarını sorunsuz bir şekilde bulmasına olanak tanıyarak dünya çapındaki en iyi veri sağlayıcılarıyla sorunsuz bir entegrasyon sağlar. Platformun gücü, verileri etkili bir şekilde kullanma ve görselleştirme yeteneğinde yatmaktadır. SF (San Francisco) teknolojisinin yaratıcı yönlerini NY (New York) finansının güvenilirliğiyle birleştiren Rose, tamamen denetlenebilir bir çerçeve sunarak kullanıcıların çıktılarının arkasındaki mantığı ham veri girişlerine kadar izlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırır. Rose ayrıca sorunsuz veri paylaşımına da olanak tanıyarak kullanıcıların iç ekiplerle veya üçüncü taraflarla zahmetsizce içgörülerini paylaşmalarına olanak tanır. Kullanıcılar, alıcılara verilen izin düzeyi üzerinde kontrol sahibi olup hassas bilgilerin korunmasını sağlar. Ayrıca Rose, çeşitli ve kapsamlı veri kümelerinin satın alınmasını ve satılmasını kolaylaştıran güvenilir bir üçüncü taraf veri pazarı olarak faaliyet göstermektedir. Bu özellik, kullanıcılara veri kümelerini kolaylıkla önizleme, satın alma ve satma fırsatı sunarak işbirliğine dayalı bir ortamı teşvik eder. Rose, ünlü finans kurumlarındaki analistler tarafından kullanılıyor ve bu da güvenilirliğini ve veri yoğun görevlere uygunluğunu daha da kanıtlıyor. Araç, kapsamlı bir dokümantasyon kaynağıyla birlikte sunulur ve e-posta dahil olmak üzere iletişim kanalları aracılığıyla müşteri desteği sağlar.
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warriors, Gartner, Nationwide kullanıcıları ve diğer 15 milyon kullanıcı, hikayelerini anlatmak ve sunmak ve sıkıcı verileri ilgi çekici Görsellere dönüştürmek için içerik oluşturma aracı olarak Visme'yi kullanıyor. İşbirliği yapmak için bireysel olarak veya ekip olarak çalışın. Çevrimiçi yayınlayın, sitenize yerleştirin veya çevrimdışı kullanım için indirin. Kullanıcılar işbirliği yapabilir, proje verilerini klasörler halinde düzenleyebilir ve ilgili ekiplere veya kişilere rol tabanlı izinler sağlayabilir. Ayrıca Visme, yayıncıların çevrimiçi sunumları otomatikleştirme zamanlarını ayarlamasına ve yayınlanan içeriğin etkinliğini izlemek için analitikleri ayarlamasına olanak tanıyan, yayınlama ve görüntüleme için çeşitli otomasyon özellikleriyle birlikte gelir.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture, güvenli bir şekilde çalışmanız, daha yüksek standartları karşılamanız ve her gün gelişmeniz için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, araçları ve süreçleri sağlayarak daha iyi bir çalışma yöntemi sunan, mobil öncelikli bir operasyon platformudur. Dijital bir kontrol listesi uygulaması olarak başlayan şey, hareket halindeyken denetimler yapmak, sorunları dile getirmek ve çözmek, varlıkları yönetmek ve ekipleri eğitmek için kullanılan bir platforma dönüştü. SafetyCulture ayrıca ekiplerin yönetişim, risk ve uyumlulukla ilgili kutuları işaretlemekten daha fazlasını yapmasına yardımcı olur; çevre, sağlık ve güvenlik standartlarının belirlenmesine ve operasyonel mükemmellik söz konusu olduğunda çıtanın yükseltilmesine yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri yakalama ve eyleme geçirilebilir bilgiler parmaklarınızın ucunda olduğundan, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını her zaman bilirsiniz, böylece gerçekten önemli olana odaklanabilirsiniz; her geçen gün daha iyi hale gelirsiniz. SafetyCulture ile işinizi ileriye taşımak için çalışma ekiplerinizin potansiyelini ortaya çıkarın.
Scribble Maps
scribblemaps.com
Kullanımı kolay çevrimiçi GIS ve web haritalama görselleştirme çözümü. Haritalara açıklama ekleyin, bölgeleri çizin, verileri filtreleyin, verileri analiz edin, rota optimizasyonu yapın ve daha fazlasını yapın. Çok sayıda haritayı yönetmesi ve oluşturması gereken ekipler için idealdir. Düşük bir öğrenme eğrisi, harita dijitalleştirmesini bir organizasyonun tüm seviyelerine getirir. 2009 yılında kurulan Scribble Haritalar, doğrudan kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak oluşturulmuştur. Ekip portalımız, ekiplerin haritalar üzerinde işbirliği yapmasına ve birlikte çalışmasına olanak tanır ve bir dizi dışa aktarma seçeneğiyle Scribble Haritalar, tüm kuruluşunuza jeouzamsal yetenek kazandırmak için mevcut iş akışlarıyla entegre olabilir.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - Etkileşimli web haritaları oluşturmak ve paylaşmak için bulut tabanlı yazılım. Konum verilerinizi haritalandırın ve bunlarla etkileşime geçin Esri'nin web tabanlı haritalama yazılımı ArcGIS Online ile etkileşimli web haritaları oluşturun. Verilerle etkileşimde bulunurken, yakınlaştırırken ve haritada arama yaparken yeni bakış açıları ve gelişmiş ayrıntılar elde edin. Konum zekası elde etmek için akıllı, veriye dayalı haritalama stillerini ve sezgisel analiz araçlarını kullanın. Haritaları işbirliği içinde oluşturup kullanarak kuruluşunuz genelinde etkili bir şekilde çalışın. İçgörülerinizi belirli kişilerle veya tüm dünyayla paylaşın.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics, pazarlama ajansları için özel olarak tasarlanmış tek raporlama platformudur. Kullanımı kolay platform size zaman kazandırır, raporlama süreçlerini iyileştirir ve müşterilerinizi kapsamlı raporlar ve tüm pazarlama etkinizi sergileyen canlı, özelleştirilebilir pazarlama kontrol panelleriyle etkiler. Müşterilerinizin pazarlama kanallarının her birini tek, kusursuz kontrol panellerine bağlayın ve izleyin. AgencyAnalytics, SEO, PPC, Çağrı İzleme, Sosyal medya, E-posta pazarlama, E-ticaret, Yerel ve daha fazlasını takip etmek ve raporlamak için 80'den fazla platformla entegre olur; bunların tümü ajansınız için tamamen beyaz etiketlidir. AgencyAnalytics ayrıca ajansınızı kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir SEO araçları paketi içerir. Sıralamaları günlük olarak takip edin, geri bağlantıları izleyin, teknik SEO denetimleri gerçekleştirin ve eksiksiz yerleşik SEO araçları paketiyle rekabete ayak uydurun. İster köklü bir ajans olun ister yeni başlıyor olun, AgencyAnalytics ajansınızın büyümesinin her aşaması için müşteri kampanyası başına ayda yalnızca 12 ABD dolarından başlayan basit ve esnek fiyatlandırma sunar. 14 gün boyunca risksiz deneyin, kredi kartına gerek yok.
Venngage
venngage.com
Venngage, kuruluşunuzun içinde ve dışında karmaşık bilgilerin kolayca ve bir tasarımcı olmadan iletilmesini kolaylaştırmak için çeşitli b2b'lere özel şablonlar sağlayan bir bilgi tasarımı platformudur. Venngage'in ürünü, öğrenme ve gelişim müfredatınıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici görsel materyaller sağlar ve bu da kuruluşunuzun önemli kararlardan ve süreçlerden haberdar olmasına yardımcı olur. Venngage'in ürünü, b2b alanında düşünce liderliği oluşturmak amacıyla ilgi çekici ve güçlü görsel içerik/araştırma belgeleri oluşturmak için veri öngörülerini dönüştürmeye yardımcı olur. Venngage ayrıca şirketinizin öyküsünü potansiyel müşteriler ve alıcılarla paylaşmanıza yardımcı olacak faydalı dış iletişim şablonları da sağlar. Sunduğunuz karmaşık bir çözüm varsa ve işletmenizin değer teklifini iletmenin daha kolay bir yoluna ihtiyacınız varsa Venngage'in infografik şablonları tekliflerinizi anlamalarını sağlayacaktır. Venngage, kuruluşunuz için raporlar, organizasyon yapısı ve bilgiler, işe alım kılavuzları ve materyalleri, araştırma belgeleri, teknik incelemeler ve daha fazlası gibi önemli görsel varlıkları oluşturmak ve düzenlemek için harika bir yerdir. Kuruluşunuza ve müşterilerinize son derece teknik bilgileri görsel formatta anlama konusunda ilham vermek için veriye dayalı hikaye anlatımını kullanarak kendinizi diğer şirketlerden farklılaştırabilirsiniz. İletişimlerini kolaylaştırmak ve ekiplerinin ve izleyicilerinin katılımını sağlamak için her gün Venngage'i kullanan 500'den fazla ekip ve kuruluşa katılın. Markanızın mesajlarını ve içeriğini son derece teknik ve kafa karıştırıcı bir jargondan görsel olarak ilgi çekici ve ilgi çekici bilgilendirici grafiklere dönüştürün. Daha iyi kurumsal iletişim sayesinde dağınık ekiplerinizin bağlantıda ve uyumlu kalmasını sağlayın. Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife gibi işletmelerin Venngage'i neden organizasyonlarını üretken, uyumlu ve katılımcı tutmak için önemli bir araç olarak gördüklerini görün.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Mapbox
mapbox.com
Mapbox, 4 milyondan fazla geliştiricinin tercih ettiği canlı konum platformudur. Mapbox, her işletmeyi uygulamalarına coğrafi özellikler ekleme ve konum zekasıyla operasyonları geliştirme konusunda donatan hassas konum verileri ve esnek geliştirici araçları sağlar. Müşteriler otomotiv, lojistik, iş zekası, perakende, seyahat, veri görselleştirme, tüketici uygulamaları, hava durumu, Nesnelerin İnterneti, coğrafi analiz ve ötesini kapsamaktadır. Web ve mobil cihazlara yönelik lider harita oluşturma teknolojisine sahip Mapbox, geliştiricilerin, şirketlerin ve iş liderlerinin güvendiği yüksek performanslı, özelleştirilebilir, güvenilir ve ölçeklenebilir konum hizmetleri sağlamasıyla tanınır. Mapbox hizmetleri, küresel harita verilerini, gerçek zamanlı trafiği, coğrafi kodlamayı ve adres aramayı ve navigasyon için yönlendirme ve yol tariflerini içerir. API'ler, kod kitaplıkları, SDK'lar ve kapsamlı geliştirici belgeleri aracılığıyla Mapbox ile derleme yapın. Her ölçekteki işletme için tasarlanan Mapbox'ı ücretsiz olarak oluşturmaya başlayabilirsiniz ve fiyatlandırma aylık kullanıma dayalıdır; ön lisans veya sözleşme gerekmez. Mapbox, Washington D.C., Helsinki ve Tokyo'da ofisleri bulunan 700'den fazla kişiden oluşan küresel bir ekiptir. Mapbox 2010 yılında kuruldu. Bugün Mapbox, dünya çapındaki platformların, uygulamaların ve markaların konum zekasına güç sağlıyor.
Grist
getgrist.com
Grist, e-tabloların, veritabanlarının ve uygulama oluşturucuların en iyilerini birleştirir. Tanıdık bir elektronik tablo arayüzünü kullanarak bilgilerinizi ilişkisel bir veritabanı olarak düzenleyin ve birkaç dakika içinde sürükle ve bırak gösterge tabloları oluşturun. Verilerinizin iyi yapılandırıldığından ve tek bir yerde saklandığından emin olarak verilerinizden en iyi şekilde yararlanın. Çoğaltma yok, e-tablo karmaşası yok, belgeleri birleştirme yok. İzinleri hücreye kadar kontrol eden özel erişim kurallarıyla verilerinizi koruyarak gerçek zamanlı işbirliği yapın. Gizlilik veya istikrardan ödün vermeden herkesin aynı verilerden çalışmasına izin verin. Ücretsiz bir ekip hesabına kaydolun veya Grist'i kendiniz barındırın; her iki durumda da verileriniz her zaman sizindir.
Domo
domo.com
Domo, verilerden herkesin faydalanmasını sağlar, böylece iş üzerindeki etkileri daha da artabilir. Bulutta yerel veri deneyimi platformumuz, geleneksel iş zekası ve analitiğinin ötesine geçerek, kullanıcı dostu kontrol panelleri ve uygulamalarla verileri görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Yapay zeka, veri bilimi ve mevcut bulut ve eski sistemlere bağlanan güvenli bir veri temeli ile desteklenen Domo, şirketlerin kritik iş süreçlerini geniş ölçekte ve rekor sürede optimize etmesine yardımcı olarak üstel iş sonuçlarına güç veren cesur merakı tetikliyor.
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel raporlar geliştirebilir ve daha derin, daha ayrıntılı içgörüler keşfedebilirler. Geliştiriciler, verileri canlı, işbirliğine dayalı not defterlerinde yineleyebilir ve keşfedebilir. Daha sonra, açık kaynaklı Observable Framework'ü kullanarak, herhangi bir dili veya kitaplığı kullanarak anında yerel olarak yüklenen veri uygulamaları oluşturabilirler. Observable'da veri uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmak ve barındırmak kolaydır. SSO, çalışma alanı yönetimi, denetim günlükleri ve daha fazlasıyla biz ilgileniyoruz; böylece geliştiriciler, ekiplerinin şimdiye kadar gördüğü en iyi veri uygulamalarını oluşturmaya odaklanabilirler. Daha iyi kontrol panelleri, veri uygulamaları ve raporlar kodla oluşturulur. En iyileri Observable ile oluşturulur.
Whatagraph
whatagraph.com
Pazarlamacıların yönetmeleri ve rapor vermeleri gereken birden fazla pazarlama kaynağı, yüzlerce kampanya ve müşterileri veya paydaşları vardır. Tüm verileri birbirine bağlamak, işlemek, içgörüleri keşfetmek ve yatırım getirilerini göstermek zorlu bir iştir. Whatagraph, pazarlamacının günlük işindeki veriyle ilgili manuel işleri ve zorlukları kolayca ortadan kaldıran sezgisel, hepsi bir arada pazarlama veri platformudur. Birden fazla yavaş ve karmaşık aracı tek bir platformla değiştirebilirsiniz. Ve piyasadaki diğerlerinden farklı olarak Whatagraph'ın kullanımı kolay, güvenilirdir ve ekipteki herkes için verilerle çalışmayı (kanallar arası verileri yönetme, birleştirme ve görselleştirme) hızlı ve kolay hale getirir: Tüm pazarlama verilerinizi bir arada bağlayın üçüncü taraf araçları ve konektörleri olmayan tek hub. Yapılandırılmamış, dağınık kanallar arası verileri kod gerektirmeyen dönüşümlerle yönetin ve düzenleyin. Bir pazarlama ekibindeki herkesin gelişmiş veri yönetimi görevlerini analitik beceri seti, kodlama veya teknoloji bilgisi olmadan yürütmesi yeterince kolaydır. Birkaç tıklamayla bağlantılı ve hazırlanmış kanallar arası verilerinizin çarpıcı görselleştirmelerini oluşturun. Bunu hızlı bir şekilde analize veya sunuma hazır raporlara, kontrol panellerine veya bağımsız grafiklere, çizelgelere, hunilere veya tablolara dönüştürün. Son olarak, bu verileri herhangi bir hedefe (müşterilere, paydaşlara, ekip arkadaşlarına veya diğer araçlara ve platformlara) nasıl paylaştığınızı veya ilettiğinizi otomatikleştirin. İster bir toplantı odasına veya müşterilerinize sunum yapıyor olun, ister kampanyaları iyileştirmek için içgörüler arıyor olun, tüm güncel verilerin tek bir yerde net ve görsel bir şekilde sunulduğu güvenilir ve hızlı bir platforma sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz. Hazırlanmak saatler yerine dakikalar alacak, yeni müşteriler veya veri kaynaklarına göre ölçeklendirmek ise saatler yerine dakikalar alacak.
Nearmap
nearmap.com
Uydu görüntüleri ve 3D verilerden daha kaliteli, yüksek çözünürlüklü havadan görünümlü haritaları ve hükümetler ve işletmeler için otomatikleştirilmiş öngörüleri keşfedin.
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı analitik bulut platformu Sisense Fusion ile kontrol panelinin ötesine geçerek analitiği benimsemenin engellerini aşıyor. 2.000'den fazla küresel şirket yenilik yapmak, pazarları değiştirmek ve dünyada anlamlı bir değişim yaratmak için Sisense'e güveniyor. Müşteri başarısı açısından 1 Numaralı İş Zekası şirketi olan Sisense, beş yıl üst üste Forbes Cloud 100 Dünyanın En İyi Bulut Şirketleri arasında yer aldı. Bizi www.sisense.com adresinden ziyaret edin ve bizimle LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden bağlantı kurun.
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit'in yazılımı, saha satış ekiplerinin daha hızlı ve daha akıllı çalışmasına yardımcı olur. Çözümleri, satış organizasyonlarının tüm önemli sıkıntı noktalarını dijital araçlarla ele alıyor. Müşteri adayı ve alan yönetimi, temsilci performansı takibi, dijital sözleşmeler, müşteri adayı oluşturma ve daha fazlası gibi özellikler. Ayrıca daha akıllıca satış yapmanıza yardımcı olmak için eğitim kütüphanesi, coğrafi sınırlamalı pazarlama platformu ve ev sahibi bilgileri gibi çok sayıda eklenti hizmeti de sunarlar. En önemlisi, istediğiniz sonuçları aldığınızdan emin olmak için sizinle ve şirketinizle kişisel olarak çalışırlar. Onlar hakkında daha fazla bilgiyi salesrabbit.com adresinde bulabilirsiniz.
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve verileri tüm sektörlerde ve aşamalarda önde gelen işletmeler için rekabet avantajına dönüştürür.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard, gerçek zamanlı iş gösterge tabloları oluşturmak ve paylaşmak için sorunsuz bir araçtır. Ekip liderlerinin ekipleri ve organizasyonları için canlı verileri ortaya çıkarmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan Geckoboard, birkaç dakika içinde verilerinizi almanıza ve diğerlerinin önünde profesyonel görünümlü bir gösterge panosuna sahip olmanıza yardımcı olmak için 80'den fazla farklı araç ve hizmetle doğrudan entegre olur. Kodlama veya eğitim gerekmez. Basit, sürükle ve bırak arayüzüyle doğrudan tarayıcınızda gösterge tabloları oluşturun ve cansız raporlardan ve e-tablolardan önemli sayıları, ölçümleri ve KPI'ları çıkarın. Geckoboard, herkesin bir bakışta anlayabileceği ve her zaman güncel kalmak için otomatik olarak güncellenen görselleştirmelerle önemli verilerinizi herkes için daha ilgi çekici hale getirir. Beklentilerin üzerinde veya altında performans gösteren sayılara dikkat çeken ve tek tıklamayla üzerinde çalıştığınız hedefleri görsel olarak gösteren durum göstergelerini kullanarak belirli metriklerdeki kayda değer değişiklikleri vurgulayın. Ekibiniz nasıl çalışıyorsa çalışıyor olsun, Geckoboard kontrol panellerinizi paylaşmayı basitleştirir. Herhangi bir web tarayıcısında görüntülenebilen canlı bir kontrol panelinin bağlantısını kopyalayıp yapıştırın veya ekip arkadaşlarınızı oturum açmaya, görüntülemeye ve hatta kendi kontrol panellerini oluşturmaya davet edin. Düzenli güncellemeler için, bir kontrol panelinin ekran görüntülerinin e-postayla gönderilmesini veya düzenli aralıklarla bir Slack kanalına gönderilmesini planlayabilirsiniz. Maksimum görünürlük için Geckoboard, hesabınızı geniş ekrandaki veya TV'deki bir tarayıcıyla eşleştirmenize ve orada hangi kontrol panellerinin görüntülenmesini istediğinizi seçmenize olanak tanıyan 'TV'ye Gönder' özelliğine sahiptir. Hatta tek bir ekranda birden fazla kontrol paneli arasında geçiş bile yapabilir. Bunu bir öğleden sonra uygun fiyatlı hazır donanım kullanarak nasıl başaracağınıza dair takip edilmesi kolay talimatlarımız var. Son olarak, daha küçük ekranlar için mükemmel şekilde biçimlendirilmiş kontrol panellerinize erişebileceğiniz bir mobil cihaz tarayıcısından hesabınıza giriş yaparak, hareket halindeyken önemli sayıları takip edebilirsiniz. İlk kontrol panelinizi 14 gün boyunca ücretsiz oluşturun; ödeme ayrıntılarına gerek yok.
Databox
databox.com
Databox, büyüyen işletmeler için kullanımı kolay bir iş analitiği platformudur. Tüm şirketinizin durumunu tek bir yerde görüntüleyebilmeniz için verilerinizi kolayca merkezileştirmenize olanak tanır. Daha sonra, daha iyi kararlar almak ve şirketinizin performansını artırmak için verilerinizi kullanmanıza yardımcı olur. Normalde karmaşık kurumsal araçlarda bulunan tüm güçlü analiz özelliklerini aldık ve bunları büyüyen işletmelerin kullanımına sunduk. Kod gerektirmeden güzel özel kontrol panelleri oluşturun, böylece nasıl performans gösterdiğinizi her zaman bilirsiniz. Güncellemeleri, kontrol panellerini ve bağlamı ekibinizle veya müşterilerinizle paylaşmak için otomatik raporlar oluşturun. Her takım için hedefler belirleyin ve ilerlemelerini otomatik olarak takip edin. Sizinki gibi şirketlerle nasıl karşılaştırıldığınızı görmek ve iyileştirme fırsatlarını bulmak için Karşılaştırmaları kullanın. Gelecekteki performansı tahmin etmek ve şimdi daha iyi planlama yapmak için Tahminleri kullanın. Ayrıca özel e-posta ve Slack güncellemeleriyle şirketinizin performansını otomatik olarak izleyin.
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
Ücretsiz IP Coğrafi Konum API'si ve Doğru IP Arama Veritabanı Ücretsiz IP API, ülke, şehir, eyalet, il, yerel para birimi, enlem ve boylam, şirket ayrıntıları, ISP araması, dil, posta kodu, ülke arama kodu, kullanıcı aracısı bilgileri, IP- HTTPS üzerinden REST, JSON ve XML formatında herhangi bir IPv4 ve IPv6 adresinden güvenlik bilgileri, saat dilimi, geçerli saat, gün batımı ve gün doğumu saati, ayın doğuşu ve batış saati.
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirir. SQL, Python ve R'yi birlikte veya tek başına kullanın. Çalışmalarınızı herkesin kullanabileceği duyarlı düzenlerde sürükleyip bırakma özelliğiyle etkileşimli veri uygulamaları olarak dahili veya harici olarak yayınlayın. Anında yayınlamayla eksiksiz bir kullanıcı arayüzü bileşenleri kitaplığından yararlanın ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için canlı yorum alın. Herkesin verileri keşfetmesine ve kullanmasına izin vererek Hex ile kurumsal bilgi oluşturun.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform ve Exasol gibi tüm önemli SQL veritabanlarını destekler.
NVivo
qsrinternational.com
Nitel Veri Analizi Yazılımıyla İçgörülerin Kilidini Açın Lider nitel veri analizi çözümü NVivo 14 ile nitel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfedin. NVivo 14 ile, verilerinize ilişkin karmaşık sorular sorarak temaları tanımlayabilir ve sonuçlara varabilir, daha zengin içgörüleri ortaya çıkarmak için gelişmiş veri yönetimi ve görselleştirme araçlarını kullanabilir ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üretebilirsiniz; bunların tümünü tek bir işbirliğine dayalı platformda gerçekleştirebilirsiniz. Araştırmanızı bugün daha derinlemesine incelemek için hemen satın alın veya NVivo 14'ün ücretsiz deneme sürümünü talep edin.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri, yatırımcılar ve belediyeler bilinçli kararlar almak ve teklifleri kazanmak için Placer.ai'ye güveniyor. Temel özellikler şunları içerir: - Ziyaret ölçümü ve trendler - Gerçek Ticaret Alanı - Müşteri öngörüleri ve demografisi - Müşteri yolculukları - Rekabetçi kıyaslama - Zincir ve endüstri analizi - Çevrimiçi analiz platformu - Veri akışı, özel raporlar ve API Ücretsiz bir hesap ve Placer için kaydolun. yapay zeka
TravelTime
traveltime.com
TravelTime, herhangi bir ulaşım moduna göre binlerce konuma seyahat sürelerini milisaniyeler içinde hesaplayabilen bir API'dir. Kurumsal Arama ve Konum Zekası kapsamında kullanılır.
Reportei
reportei.com
Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğerlerinden tüm ana göstergelerinizi görün tüm kanallar tek ekranda. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi deneyin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün. --- Sadece 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun Aşağıdakilerin ana göstergelerini tek ekranda görün: Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter, Pinterest ve diğer kanallar. Manuel işlerle zaman kaybetmeyin, dijital pazarlamayla verimliliğinizi ve sonuçlarınızı artırın. Şimdi basit bir test gerçekleştirin ve Reportei'nin çalışma şeklinizi nasıl optimize edeceğini görün.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş ölçümlerini tek bir yerden takip etmek ve izlemek için ücretsiz bir uygulamadır. Cyfe, ajanslara ve pazarlamacılara yatırım getirisini kanıtlamak, veri kaynaklarını birleştirmek ve trendleri görselleştirmek için gösterge tabloları sağlar. 2012 yılında Deven Patel tarafından kurulan ve Silikon Vadisi'nin hit şovunda yer alan Cyfe, üç yüz binin üzerinde kullanıcıya ulaştı. Cyfe, 2020'de yeni başlatılan, ajans odaklı pazarlama teknolojisi paketi Traject'e katıldı. 22 şehir ve 11 ülkeden tutkulu ekip üyelerinden oluşan Traject, pazarlama teknolojisi alanında 7 markayı temsil ediyor. Cyfe, Cyfe'ın köklerine sadık kalarak, en kolay kullanıma hazır gösterge paneli çözümünü sunmaya kendini adamıştır, aynı zamanda yenilikler yapar, entegrasyonları genişletir ve kullanılabilirliği geliştirir. Cyfe by Traject, büyüyen ajansların çabalarını takip etmelerine ve değer sunmalarına yardımcı olmaya odaklanarak, solo girişimcilerden şirketlere kadar yüz binlerce kullanıcıyı ve işletmeyi desteklemektedir.
IPinfo
ipinfo.io
1.000'den fazla işletme ve 100.000'den fazla geliştirici için ayda 40 milyar IP coğrafi konum API isteğini karşılayan, IP adresi bilgileri için güvenilir kaynağız
GoodData
gooddata.com
GoodData, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara yapay zeka destekli veri odaklı karar alma sürecini sunan lider bulut tabanlı veri ve analiz platformudur. Otomasyon ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanan bir platformla GoodData, müşterilerine, gerçek zamanlı, self-servis veri içgörüleri yoluyla veri analitiğini her son kullanıcıya çalışma noktasında sunma gücü veriyor. Dünyanın en iyi 140.000'den fazla işletmesi ve 3,2 milyon kullanıcı, anlamlı değişim sağlamak ve veriler aracılığıyla daha fazlasını başarmak için GoodData'ya güveniyor.
DashThis
dashthis.com
SADECE ihtiyacınız olan özelliklere sahip ve karmaşık "ekstra" şeyler içermeyen bir dijital pazarlama raporlama aracı arıyorsanız, DashThis tam size göre! 30'dan fazla veri kaynağıyla entegrasyon sağlıyoruz ve diğer her şey için, kontrol panellerinizde olmasını isteyebileceğiniz diğer verileri eklemenize yardımcı olan şık CSV Dosya Yöneticimiz var. Ve hepsinden önemlisi, akıllara durgunluk veren müşteri desteğimizle tanınıyoruz. Bir araç ve birkaç Yardım Merkezi makalesiyle yalnız kalmayacaksınız (ancak, eğer tercihiniz buysa, bu da sorun değil!). İhtiyacınız olan şey, kısa sürede çalışır duruma gelmenizi sağlayacak ve ihtiyaç duyduğunuz anda sorularınızı yanıtlamaya hazır, ekibimizin özel bir üyesiyse, tam olarak bunu elde edeceksiniz!
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için pazarlamacıların günlük yaşamlarını kolaylaştıran bir dizi özellik sunuyor. Vaizle müşterileri, üretkenliği artırmak ve pazarlama operasyonlarını kârlı bir şekilde ölçeklendirmek için bu aracı şu şekilde kullanıyor: 1. Pazarlama verilerinden hızla eyleme geçirilebilir bilgiler edinin 2. Birden fazla kanaldan pazarlama verilerini tek bir canlı kontrol panelinde görselleştirin 3. Pazarlamayı otomatik olarak güncellemek için veri bağlayıcıları kullanarak zamandan tasarruf edin raporlar 4. Liderlik ve müşteriler için beyaz etiketli pazarlama raporları oluşturun 5. Kontrol ve dengeyi sağlayarak pazarlama operasyonlarını etkili bir şekilde ölçeklendirin Sosyal medya analizleri ve veri bağlayıcıları: 1. Meta: Facebook ve Instagram 2. YouTube 3. LinkedIn Reklamı platformlar Analizler ve veri bağlayıcılar: 1. Meta Reklamlar 2. Google Reklamları 3. LinkedIn Reklamları 4. Amazon Reklamları Web analizleri ve veri bağlayıcılar: 1. Google Analytics 2. Google Search Console Analizi 3. Shopify Analytics
Radar
radar.com
Her ürün ve hizmet için lokasyon altyapısı. En yenilikçi şirketler, dünya çapında yüz milyonlarca cihazda konum tabanlı deneyimleri güçlendirmek için Radar'ın konum SDK'larını ve API'lerini kullanıyor.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının yolculuğunu basit analizlerden karmaşık analizlere doğru kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
Aiven
aiven.io
Tüm veritabanı ihtiyaçları için merkezi bir merkez görevi gören Aiven, bir görselleştirme paketi ve yüksek verimli mesaj aracısının yanı sıra ilişkisel ve ilişkisel olmayan veritabanı hizmetleri sunar. Hizmet teklifimiz Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 ve Grafana'yı içerir. Tüm Aiven hizmetleri, hiçbir gizli ücret olmaksızın fiili kullanıma dayalı olarak saat bazında faturalandırılır. 30 günlük deneme sürenizi bugün başlatın!
Geo Targetly
geotargetly.com
Coğrafi hedefleme araçlarımızı kullanarak web sitenizin ziyaretçilerini coğrafi olarak hedefleyin. IP coğrafi konumunu kullanarak ziyaretçileri yönlendirin veya içeriği ülkeye, eyalete ve şehre göre gösterin.
Reportz
reportz.io
Reportz, müşteri raporlama süreçlerini otomatikleştirmeye yardımcı olabilecek, dijital pazarlama şirketleri, ajanslar ve serbest çalışanlar için gösterge tablosu tabanlı, beyaz etiketli bir canlı raporlama aracıdır. Doğru KPI'ları belirleyin ve bırakın Reportz tüm rutin işleri sizin için yapsın. Müşterilerinizi işe alın ve onlara şimdiye kadar gördükleri en şeffaf müşteri raporlamasını sağlayın. Sınırsız entegrasyon. Sınırsız kullanıcı. Ücretsiz e-posta ve hesap beyaz etiketi. Gösterge tablolarının içinde sınırsız KPI.
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew, doğrudan veritabanlarına ve API'lere bağlanabilen ve verileri güzel grafikler oluşturmak için kullanabilen açık kaynaklı bir web uygulamasıdır. Bir grafik oluşturucu, düzenlenebilir kontrol panelleri, yerleştirilebilir grafikler, sorgu ve istek düzenleyici ve ekip yetenekleri içerir. Chartbrew, ücretsiz olarak kendi kendine barındırılabilir veya chartbrew.com'da yönetilen bir hizmet olarak kullanılabilir. Charbrew entegrasyonları (güncel bir liste için web sitesine gidin) MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Firestore, Firebase Gerçek Zamanlı Veritabanı, Özel REST API, Google Analytics GA4, Customer.io, Strapi, Supabase ve daha fazlası. Chartbrew'un bazı özellikleri - Rapor markalama ve beyaz etiketleme - Şablon desteği - sizin için önceden oluşturulmuş olanlar arasından seçim yapın ve hatta kontrol panellerinizde yeniden kullanmak için kendinizinkini oluşturun - Kontrol panelleriniz için otomatik güncelleme programı - E-posta, Webhook ve Slack uyarıları özel tetikleyicilerle - Veri anormalliği tespiti - Grafik yerleştirme - Paylaşılabilir raporlar - Kontrol paneli düzeyinde veya grafik düzeyinde veri filtreleri - Genel veri filtreleri - izleyicilerin kullanımına açıktır - Excel ve PDF dışa aktarmaları - Ekibiniz ve müşterileriniz için ayrıntılı izinler
Jet Admin
jetadmin.io
JetAdmin ile Tanışın: Dahili Araçlar ve Müşteri Portalları Oluşturmak için Kodsuz Güç Merkeziniz! Dahili araçlar oluşturmak ve büyüleyici müşteri portalları oluşturmak için en iyi kodsuz oluşturucunuz olan JetAdmin ile yazılım geliştirmenin geleceğinin kilidini açın. Geleneksel kodlamanın karmaşıklığına elveda deyin ve işletmenizi güçlendirecek sağlam, özelleştirilmiş çözümler oluşturmanın daha hızlı, daha etkili bir yolunu benimseyin. Neden JetAdmin? Kodsuz Basitlik: JetAdmin ile güçlü uygulamalar oluşturmak için kodlama sihirbazı olmanıza gerek yok. Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüz ve önceden oluşturulmuş bileşenlerimiz, dahili araçların ve müşteri portallarının oluşturulmasını çocuk oyuncağı haline getirir. Evrensel Erişim: Her yerden, her zaman erişilebilen web tabanlı çözümleri sorunsuz bir şekilde geliştirin. İster dahili süreçleri kolaylaştırmak ister müşteri etkileşimlerini geliştirmek olsun, JetAdmin benzersiz erişilebilirlik sunar. Mükemmelliğe Özel: JetAdmin, benzersiz ihtiyaçlarınıza tam olarak uyan çözümler üretmenizi sağlar. Veri alanlarından kullanıcı arayüzlerine kadar her şeyi hiç zorlanmadan özelleştirin. Veriye Dayalı İçgörüler: Bilgileri kolaylıkla toplamak, analiz etmek ve görselleştirmek için güçlü veri yönetimi araçlarımızdan yararlanın. Bilgili kararlar alın ve operasyonlarınızı daha önce hiç olmadığı gibi optimize edin. Önce Güvenlik: Verilerinizin ve uygulamalarınızın güvenliğine öncelik veriyoruz. JetAdmin, iç araçlarınızı ve müşteri portallarınızı tehditlere karşı koruyarak içinizin rahat olmasını sağlayan birinci sınıf güvenlik özelliklerine sahiptir. Özünde Ölçeklenebilirlik: JetAdmin sizinle birlikte büyür. Performanstan veya istikrardan ödün vermeden, küçük başlayın ve işletmeniz büyüdükçe ölçekleyin. Kusursuz Entegrasyonlar: JetAdmin'i mevcut sistemlerinizle ve üçüncü taraf uygulamalarınızla kolayca entegre ederek tüm ekosisteminizde verimliliği ve bağlantıyı en üst düzeye çıkarın. Yaratıcılığınızı Ortaya Çıkarın: JetAdmin ile olasılıklar sonsuzdur. Çarpıcı arayüzler tasarlayın, görevleri otomatikleştirin ve olağanüstü kullanıcı deneyimlerini kolaylıkla sunun. Sınır Yok, Sadece Olasılıklar: İster deneyimli bir geliştirici olun ister tamamen acemi olun, JetAdmin fikirlerinizi sınırsız bir şekilde gerçeğe dönüştürmeniz için size güç verir. Yazılım geliştirmede devrimi deneyimleyin. Üretkenlik ve kullanıcı memnuniyeti için yeni standartlar belirleyen yenilikçi dahili araçlar ve müşteri portalları oluşturmak için JetAdmin'den yararlanan dünya çapındaki işletmelerin saflarına katılın. JetAdmin: Kodsuzluğun sınırsız potansiyelle buluştuğu yer. Bugün başlayın ve dijital yolculuğunuzda nelerin mümkün olduğunu yeniden tanımlayın!
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
Glympse
corp.glympse.com
Glympse, yerleşik müşteri bildirimleri ve iletişimleriyle birlikte gelen lider coğrafi konum izleme platformudur. Hem iç hem de dış olayları görselleştirmek ve akıllı bir şekilde tetiklemek için veri öğelerini yakalayıp işlemelerine yardımcı olarak tahmine dayalı görünürlük ve konum zekası çözümleri arayan her büyüklükteki şirketle çalışır. Glympse, konum paylaşımının geçici olması gerektiği ve bu konum paylaşımında zaman sınırlarını ve coğrafi sınırları belirleme kontrolünün her zaman son kullanıcıda olması gerektiği fikri üzerine kurulmuştur. Kolay, güvenli, kullanışlı, geçici ve özel arasında uyumlu bir denge kuran konum paylaşımı deneyimleri sağlamak için on yıldan fazla zaman harcadı. Konum verilerine dayalı etkileşimli deneyimler oluşturmanın inceliklerinde uzmanlaştı. Gelişmiş varış tespiti ve coğrafi sınırlama mantığına dayalı olarak müşterinin gördüklerine yönelik güncellemeleri otomatikleştirmek, pil ömrünü optimize etmek ve tüm bunları sorunsuz UX/UI yetenekleriyle dengelemek gibi şeyler yapmaktan gurur duyuyor. Glympse'deki herkesin bir teknoloji meraklısı olması ve en son çözümleri yaratma konusunda heyecan duyması nedeniyle, kurumsal markaların insanlar, ürünler ve hizmetler hareket halindeyken daha sorunsuz bir müşteri öncelikli deneyim sunmasını sağlayan çözümler geliştirmeye de aynı yaklaşımı uyguladı. Glympse, Saha Hizmetleri, Filo ve Lojistik, Ürün Teslimatı ve Perakende Varış Bildirimleri için kendi konum tabanlı ürün veya hizmet çözümlerinizi oluşturmak için kurumsal düzeyde konum SDK'ları, API'ler, gösterge tabloları ve daha fazlasını içeren esnek bir coğrafi konum izleme platformu sunar veya kurumsal müşteriler için Glympse En Route ve küçük işletmeler için Glympse PRO olmak üzere önceden paketlenmiş iki ürününden birini kullanın.
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin kapısında başlamadığını veya bitmediğini biliyoruz. İşiniz SİZİN olduğunuz yerdir! Ve Cube'a istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Cube'a dizüstü bilgisayarınızdaki basit bir web tarayıcısından veya yerel uygulamalarla iPhone, iPad veya Android cihazınızdan erişebilirsiniz.
Mapify IoT
mapify.ai
Mapify, gerçek zamanlı coğrafi verileri yönetmek ve işlemek ve gerçek zamanlı öngörüler oluşturmak için uçtan uca bir platformdur. Mapify ile çözümlerinizi hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları Akıllı Şehirler, IoT ve Endüstri 4.0'da kullanabilirsiniz. Google Haritalar ile karmaşık Coğrafi Bilgi Sistemleri arasındaki boşluğu basit, az kodlu bir SaaS platformuyla dolduruyoruz. Kolay ama güçlüdür: Al > İşle > Görselleştir > Harekete geç!
GeoPostcodes
geopostcodes.com
247 ülkeye ait tüm posta kodlarını, coğrafi sınırları ve sokak verilerini içeren gerçek anlamda küresel bir şirket içi veri seti. Çin, Brezilya, Rusya ve Birleşik Krallık gibi zorlu ülkeler de dahil olmak üzere en yüksek veri kalitesini korumak için haftalık olarak güncellenmektedir. GeoPostcodes veritabanı üç ürüne ayrılmıştır: - Posta kodu veritabanı: Kurumsal ve Ürün entegrasyonu için eksiksiz bir posta kodu verisi teklifi. - Sınırlar veritabanı: Kenar uyumlu sınırlarımız posta ve idari alanları yüksek hassasiyet ve görselleştirme çözünürlüğüyle kapsar. - Sokak veritabanı: Adres doğrulama, otomatik tamamlama ve son kilometre teslimatı için coğrafi verilerinizi sokak düzeyindeki bilgilerle tamamlayın. Veri kümeleri, çoklu dil desteği, UNLOCODE ve IATA kodları, şehir tanımları, idari alanlar, enlem ve boylam koordinatları ve daha fazlasını içeren gelişmiş özelliklerle tamamlanmaktadır. Hesabınıza adanmış ve başarınıza kendini adamış bir müşteri başarı yöneticisi, kusursuz bir veri entegrasyon süreci ve tüm sorularınıza anında yanıt verilmesini sağlayacaktır. Gartner, IBM ve UPS gibi şirketler uluslararası posta kodu veritabanlarımıza güveniyor.
Mapline
mapline.com
Verilerinizi gerçek dünyaya bağlayın. Saniyeler içinde verilerinizi yükleyebilir, haritada görebilir, rotalar oluşturabilir, grafikler ve raporlar oluşturabilir ve hepsini görsel bir kontrol panelinde bir araya getirebilirsiniz. Güçlü analitik araçlarımızı kullanarak verilerinizi görselleştirmenin ve anlamanın yeni yollarını yaratın. Sorunlarla karşılaşırsanız uzman ekibimiz size verilerinizden en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi göstermeye hazır! Bizi arayın, bizimle sohbet edin veya bir e-posta gönderin; yardım etmek için buradayız.
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com