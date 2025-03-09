Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

ViewStub

viewstub.com

ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web sitelerinden bilet satıyor, kayıtları topluyor ve sanal etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünya çapındaki etkinliklerden para kazanmanız, yayınlamanız ve bunlara ev sahipliği yapmanız için ücretsiz bir etkinlik pazarı da sunuyoruz. ViewStub iş konferansları, spor etkinlikleri, müzik festivalleri, konserler ve etkinlik deneyimlerini hibrit bir yaklaşıma dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Hala geleneksel bir çözüm mü arıyorsunuz? ViewStub, şahsen etkinlik biletleme çözümlerinin yanı sıra tamamen sanal seçenekler de sunar.