Gişe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Gişe yazılımı, canlı etkinlikler için biletleme, satış ve katılımcı listesi yönetimini kolaylaştıran uçtan uca bir etkinlik yönetimi çözümüdür. Etkinlik organizatörleri, kayıtları toplamak, bilet ve ürün satmak, bağış kabul etmek ve katılımcı profillerini yönetmek için gişe yazılımını kullanır. Bu ürünler, etkinlik sırasında ve sonrasında yerinde bilet satmak, katılımcıların check-in işlemlerini yapmak ve etkinliğin başarısını analiz etmek için kullanılabilir. Bazı gişe yazılımları, müşteri veya kullanıcı profillerini yönetmek için CRM yazılımı özelliklerini de içerir.
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Eventix
eventix.io
Dönüşüm için oluşturulan çevrimiçi biletleme yazılımı (SaaS). Her büyüklükteki etkinlik organizatörlerinin etkinliklerini hızlı ve sorunsuz bir şekilde satmalarına yardımcı oluyoruz. Dünya çapında 16.000'den fazla müşteri tarafından güvenilmektedir. https://eventix.io
Time.ly
time.ly
Timely Event Ticketing yazılımı, tam hizmet veren web tabanlı bir etkinlik biletleme sistemidir. Etkinlik bileti satışlarının kontrolünü elinize alın. Hem sanal hem de kişisel etkinlikler için biletleri çevrimiçi olarak ve gişede satın. - Etkinlik markalamanızdan sorumlu olmanızı sağlayan beyaz etiket çözümüyle web sitesi trafiğini artırın ve markanızı yükseltin. - Sanat, müzik, spor ve turizm gibi her türlü etkinliği destekler. - her türlü etkinlik mekanıyla uyumludur: tiyatrolar, müzeler, yerel turistik mekanlar, festivaller ve daha fazlası. - kurulumu, öğrenmesi ve kullanması kolaydır. - mobil uyumlu. - basit ve güvenli ödeme. - gerçek zamanlı raporlama ve analiz.
Sparxo
sparxo.com
Daha iyi etkinlikler oluşturun. Sitenizde bilet satın. Markanızı, topluluğunuzu ve SEO'nuzu büyütmeniz için doğru etkinlik biletleme çözümü! Check-in ve POS da!
Smeetz
smeetz.com
İster biletlemenizi geliştirmek, ziyaretçilerinizin yolculuğunu izlemek veya işinizi daha verimli hale getirmek için iş akışınızı optimize etmek isteyin; Birleşik Ticaret Çözümümüz, yapay zeka ile güç, güce hedeflerinize ulaşmak için müttefikiniz olacaktır.
pretix
pretix.eu
Pretix, etkinlikler için bilet oluşturma, yönetme ve satma sürecini kolaylaştıran kapsamlı bir biletleme yazılımıdır.
EventSprout
eventsprout.com
EventSprout, kayıt eğilimleri, web sitesi trafiği ve satış geliri hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir biletleme platformudur.
Hytix
hytix.com
Hytix, etkinlik organizatörlerinin bilet satışlarını yönetme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir çevrimiçi bilet yazılımıdır. Bir etkinlik biletleme platformu olarak Hytix, çevrimiçi bilet satışına yönelik kapsamlı bir çözüm sunarak onu konserlerden konferanslara, Perili atraksiyonlardan kaçış odalarına kadar çeşitli etkinlikler için mükemmel bir alternatif haline getiriyor. Hytix'in güçlü etkinlik biletleme sistemi, organizatörlerin prosedürlerini kolaylaştırmasına, manuel işleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına olanak tanır. Hytix ile etkinlik biletlerini hızlı ve kolay bir şekilde satabilir, etkinliklerinizi öne çıkararak daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Ayrıca Hytix, son teknoloji gişe biletleme yazılımıyla diğer etkinlik biletleme platformları arasında öne çıkıyor. Bu özellik, gişe platformunda bilet satışı yapmanızı sağlar. İster küçük bir yerel toplantı ister büyük ölçekli bir uluslararası etkinlik planlıyor olun, Hytix'in çevrimiçi biletleme yazılımı ihtiyaçlarınızı karşılamak ve hem organizatörler hem de katılımcılar için sorunsuz bir biletleme deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Cooltix
cooltix.hu
Büyümeniz için biletleme - biletlerinizi her zamankinden daha kolay, en düşük ücretlerle satın! - Etkinliğiniz için benzersiz, kişiselleştirilmiş sayfa - Etkinliklerinizi yönetebileceğiniz kullanımı kolay platform - Satış performansınızı takip etmek için raporlama ve analiz aracı - Günlük gelirinizi alın - ve çok daha fazlası.
Bookitbee
bookitbee.com
Bookitbee, etkinliklerinize veya sınıflarınıza sanal ve şahsen bilet satmanıza veya rezervasyon almanıza olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bugün kaydolun!
ViewStub
viewstub.com
ViewStub, etkinlikler ve deneyimler için anahtar teslimi bir hibrit etkinlik platformu ve yazılımıdır. Etkinlik biletleme ve kayıt, canlı video ve isteğe bağlı akış, pazarlama ve tanıtım için her şeyi kapsayan bir çözüm sunuyoruz. Müşteriler, ViewStub'un beyaz etiket yazılımıyla doğrudan kendi web sitelerinden bilet satıyor, kayıtları topluyor ve sanal etkinliklere ve deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Ayrıca dünya çapındaki etkinliklerden para kazanmanız, yayınlamanız ve bunlara ev sahipliği yapmanız için ücretsiz bir etkinlik pazarı da sunuyoruz. ViewStub iş konferansları, spor etkinlikleri, müzik festivalleri, konserler ve etkinlik deneyimlerini hibrit bir yaklaşıma dönüştürmek isteyen herkes için mükemmel bir çözümdür. Hala geleneksel bir çözüm mü arıyorsunuz? ViewStub, şahsen etkinlik biletleme çözümlerinin yanı sıra tamamen sanal seçenekler de sunar.
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, kullanıcıların etkinlikleri keşfetmesine, yaratmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir etkinlik yönetimi ve biletleme uygulamasıdır.
Yapsody
yapsody.com
Yapsody, etkinlik sunucuları ve katılımcıları için kusursuz bir deneyim yaratan etkili bir etkinlik biletleme platformudur. Yapsody ile etkinlik organizatörleri özelleştirilebilir biletler oluşturabilir, bilet satışlarını takip edebilir ve sosyal medya entegrasyonu ve e-posta pazarlaması gibi özelliklerle etkinliklerini tanıtabilir. Sunucular, 14'ten fazla ödeme ağ geçidi aracılığıyla ödemeleri kabul edebilir ve biletleri e-posta, çıktı ve hatta kapıda check-in yoluyla teslim ederek sorunsuz bir deneyim yaratabilir. Rekabetçi fiyatlandırma, mükemmel müşteri hizmetleri ve her türden etkinlik organizatörü için en iyi seçim haline getiren bir dizi özellik ile Yapsody, başarılı etkinlikler oluşturmak için tek adrestir.
Showpass
showpass.com
ShowPass, etkinlik teknolojisi, birincil bilet ve dağıtım ve on binlerce etkinlik sunucusu için karışık teslimat (canlı, sanal ve akarsu) konusunda küresel bir liderdir. ShowPass, Facebook'un yerel bileti, Google Reserve ve tescilli bir yayıncılar ağı dahil olmak üzere küresel dağıtım ve keşif kanallarına erişim sağlar. ShowPass, karmaşık etkinlikler, büyük kuruluşlar ve yüksek hacimli etkinlik üreticileri için çözümler yaratır ve milyonlarca müşteriye hizmet etmekten gurur duyar.
Tessitura
tessitura.com
Tessitura, sanat ve kültürel organizasyonlar için biletleme, bağış yönetimi ve analizler sunan entegre bir yazılım platformudur.
SimpleTix
simpletix.com
Etkinlik, festival, konser, müze ve daha fazlası için çevrimiçi bilet satın. SimpleTix'in sözleşmesi yoktur, anında ödeme sunar ve kullanımı kolaydır.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets, Fiyat, Müşteri Desteği, Saha Ekipmanı, Yedek Wifi, Özellik Seti, Günlük Ödemeler ve Etkinlik Karlılığınızı Artırma konusunda diğer tüm bilet şirketlerini geride bırakıyor. NASIL? Afton Tickets daha azı karşılığında çok daha fazlasını yapıyor. Küçük hizmet ücretimizi katılımcılarınıza aktardığınızda, Afton'un sizin için yaptığı her şeyi gerçek 0,00 ABD Doları maliyetle karşılayabilirsiniz.
ShowClix
showclix.com
ShowClix ile etkinlik biletlemenin ötesine geçin. Tamamen markalı etkinlik sayfaları oluşturun, yerleşik pazarlama ve analiz araçlarından yararlanın, etkinlik uzmanlarıyla çalışın ve daha fazlasını yapın.
TicketSpice
ticketspice.com
BiletSpice, çevrimiçi bilet satışı ve etkinlik yönetimi için özelleştirilebilir bir platformdur. Güvenli işlemler ve gerçek zamanlı analizler sunar.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, etkinlikler için çevrimiçi bilet satışını kolaylaştıran, kullanıcı dostu bir platformdur. Hızlı müşteri desteği sunar ve şeffaf ücret yapısına sahiptir.
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, etkinlik biletlerini kolayca satmak için kullanıcı dostu bir platform sunan, bağımsız organizatörlere yönelik bir biletleme uygulamasıdır.
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