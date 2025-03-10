Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Yer İşareti Yöneticisi Yazılımı
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Yer İşareti Yöneticisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Yer imi yöneticisi yazılımı, kullanıcıların gelecekte kolay erişim için web içeriğini ve web sitelerini kaydetmesine ve düzenlemesine yardımcı olur. Bu araçlar, web tarayıcılarıyla entegre olarak çalışır ve kullanıcıların ayrı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan içeriğe yer işareti koymasına ve içeriği yeniden ziyaret etmesine olanak tanır. Kaydedilen öğelerin gözden kaçmasını veya kaybolmasını önlemek için yer işaretleri genellikle tarayıcıda belirgin bir şekilde görüntülenir. Çeşitli alanlardaki profesyoneller, önemli içerikleri depolamak ve ihtiyaç duyulduğunda hızlı bir şekilde erişmek için yer imi yöneticilerine güveniyor.

Yeni Uygulama Gönder


Pocket

Pocket

getpocket.com

Pocket, kullanıcıların çevrimiçi makaleleri, videoları ve sayfaları kaydedip düzenlemelerine olanak tanıyan bir uygulamadır.

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmeler için güvenli ve kullanıcı dostu bir e-posta hizmetidir. Diğer Zoho uygulamalarıyla entegre olup verimli iletişim sağlar.

Raindrop.io

Raindrop.io

raindrop.io

Raindrop.io, web içeriğini kaydetmek ve düzenlemek için yer işareti yöneticisidir; makale, fotoğraf, video gibi çeşitli içerikleri organize etmeyi sağlar.

start.me

start.me

start.me

start.me, kullanıcıların yer imlerini, notlarını ve widget'larını merkezi bir sayfada düzenlemelerine yardımcı olan dijital organizasyon platformudur.

Diigo

Diigo

diigo.com

Diigo, kullanıcıların web sayfalarını yer imleme, etiketleme, vurgulama ve yapışkan notlar ekleme imkanı sunan sosyal bir yer imi uygulamasıdır.

Dropmark

Dropmark

dropmark.com

Tüm bağlantılarınızı, dosyalarınızı ve notlarınızı görsel koleksiyonlar halinde düzenleyen, tamamen özel ve reklamsız bir uygulamadır.

Superdense

Superdense

superdense.com

Tüm tarayıcılarınız ve cihazlarınız için en kompakt yer imi yöneticisi.

Toby

Toby

gettoby.com

Toby uygulaması, tarayıcı sekmelerinizi düzenleyerek önemli kaynaklara tek tıkla erişmenizi sağlar.

Bookmark OS

Bookmark OS

bookmarkos.com

Bookmark OS, yer işaretlerini, görevlerini, notlarını ve dosyalarını bir arada yönetmeyi sağlayan kişiselleştirilebilir bir masaüstü uygulamasıdır.

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

Bookmark Ninja, tüm cihazlarda yer işaretlerinizi yönetmenizi sağlar. Özelleştirilebilir etiketlerle yer imlerinizi düzenler ve hızlı erişim imkanı sunar.

Toast

Toast

dotoast.com

Toast uygulaması, bağlantı setlerini tüm tarayıcılar, cihazlar ve ekip üyeleri arasında kaydetmenizi, senkronize etmenizi veya paylaşmanızı sağlar.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

GoLinks, karmaşık URL'leri kısayollara dönüştürerek bilgileri hızlı ve kolayca paylaşmayı sağlayan bir bilgi erişim aracıdır.

Atavi

Atavi

atavi.com

Atavi, yer imlerinizi güvenli bir şekilde barındırır ve senkronizasyon yapıldıktan sonra her PC, akıllı telefon veya tabletten hızlı erişim sağlar.

Linkish

Linkish

linkish.io

Linkish, YouTube, Vimeo, SoundCloud, makaleler ve web siteleri gibi içeriklere erişimi sağlayarak bağlantıları şifreli biçimde saklayan bir uygulamadır.

Hypershoot

Hypershoot

hypershoot.com

Hypershoot uygulaması, favori web sitelerinizi ekran görüntüsü alarak kolayca kaydetmenizi ve organize etmenizi sağlar.

Bookmark Llama

Bookmark Llama

bookmarkllama.com

Bookmark Llama, yer işaretlerinizi yönetmenizi sağlayan bir araçtır; Chrome, Firefox ve Edge'de işaretlerinizi paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Tefter

Tefter

tefter.io

Tefter, farklı cihazlardan ve Slack'ten önemli bağlantılara hızlı erişim sağlayarak ekiplerin iş birliğini kolaylaştıran bir dijital platformdur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Yer İşareti Yöneticisi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog