Barkod Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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Barkod yazılımı, çeşitli sayılar ve farklı genişlikteki paralel çizgiler şeklinde makine tarafından okunabilen kod oluşturmak için kullanılır. Bu araçlar, bu verileri (barkod) ürünlere yazdırma işlevine sahiptir. Barkodlar, tarayıcıların entegre edilmesiyle taranabilir ve okunabilir. Bu araçlar, kullanıcıların barkodlarını işleri için en uygun şablonda yazdırabilmeleri için şablonlar sunar. Farklı endüstriler ve ülkeler, kendi özel amaçlarına uygun barkodları yazdırmak için bu farklı şablonları kullanır. Barkod araçları, barkod her tarandığında stok seviyeleri, ürün konumları ve ham maddeler gibi bilgileri takip etmek için envanter yönetimi yazılımıyla entegre olur. Barkodları tarayarak veri giriş sürecini otomatikleştiren bu araçlar, manuel veri girişinde insan hatası olasılığını ortadan kaldırır. Barkodlar genellikle bir ürün satıldığında veya bir yerden diğerine gönderildiğinde taranır. Bu bilgiler özellikle imalat ve e-ticaret gibi sektörlerdeki işletmeler için faydalıdır. Bu yazılım bazen envanteri ve diğer varlıkları yönetmek ve izlemek için RFID (radyo frekansı tanımlama) etiketleri oluşturma/tarama özelliklerine sahiptir.
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inFlow Inventory
inflowinventory.com
inFlow Envanteri, küçük işletmelerin envanter yönetimini, satış ve satın alma takibini basit ve etkili bir şekilde yapmalarını sağlayan bir yazılımdır.
BoxHero
boxhero-app.com
BoxHero, envanter seviyelerini izlemeye ve yönetmeye yardımcı olan bir uygulamadır. Barkod taraması, stok uyarıları ve veri yedekleme gibi özellikler sunar.
SalesBinder
salesbinder.com
SalesBinder, stok yönetimi ve müşteri ilişkileri için kapsamlı bir yazılımdır. Farklı konumlarda envanter takibi, sipariş yönetimi ve raporlama yapar.
Scanflow
scanflow.ai
ScanFlow, akıllı cihazlar için veri yakalama ve iş akışı otomasyonu sağlayan bir AI tarayıcı aracıdır. Metin, barkod, kimlik taraması gibi farklı özellikler sunar.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendecilerin envanter, sipariş yönetimi ve listeleme işlemlerini merkezi bir platformda yönetmelerini sağlar.
Finale Inventory
finaleinventory.com
Finale Envanteri, çok kanallı e-ticaret ve depo yönetimi için bulut tabanlı envanter yönetim yazılımıdır. Stok takibi ve sipariş süreçlerini optimize eder.
Shipedge
shipedge.com
Shipedge, e-ticaret operasyonlarını otomatikleştiren modüler bir bulut tabanlı platformdur. Sipariş ve depo yönetimi işlevselliği sunar.
Launchmetrics
launchmetrics.com
Launchmetrics, markaların pazarlama performansını ayarlamalarına, kampanyalarını yönetmelerine ve verileri analiz etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir platformdur.
Reftab
reftab.com
Reftab, okullar ve BT departmanları için tasarlanmış, varlık izleme ve yönetimini kolaylaştıran kullanıcı dostu bir platformdur.
SKUSavvy
skusavvy.com
Skusavvy, depo yönetimi ve envanter takibi için görsel bir platform sunar. Çok kanallı siparişleri yönetir, satın alma siparişlerini otomatikleştirir.