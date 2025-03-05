QuestionPro

questionpro.com

Storpro, veri toplamanıza ve hem nicel hem de nitel analiz yapmanıza yardımcı olacak tam yığın çevrimiçi anket yazılımı sunar. Kullanımı kolay yazılımı, çevrimiçi anketlerin, anketlerin, testlerin ve sınavların oluşturulması, dağıtım ve analizi için ürünler içerir. Storpro 350'den fazla ücretsiz anket şablonu ve 40'tan fazla soru türü, 15+ mantık türü ve çok çeşitli anket raporları içerir. Katılımcılara e-posta, entegre pop-up'lar, SMS, QR kodu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşmak için araçlar sunar. Çevrimdışı mobil uygulaması, sınırlı veya internet bağlantısı olmayan alanlarda bile katılımcılardan veri toplamanıza olanak tanır. Anketlerinizi özel temalar, logo, renkler ve daha fazlası ile markalayabilirsiniz. Hazır ve özel temaları, logonuz, renkler, yazı tipleri ve daha fazlası ile markalı anketler oluşturmanızı sağlar. Gerçek zamanlı rapor kontrol paneli, anketin performansına hızlı bir genel bakış ve daha da ileriye doğru ilerlemek için özellikler sunar. PDF, Word, SPSS ve Excel gibi standart formatlara aktarılabilen hem nicel hem de nitel veriler için 40'tan fazla rapor sunar. SORURAPRO araştırmaları GDPR, ISO 27001, HIPAA ve daha fazlası gibi veri gizliliği ve güvenlik düzenlemelerine uygundur. CRMS, pazarlama otomasyonu ve verimlilik araçları dahil 20'den fazla üçüncü taraf uygulamasıyla entegrasyonu destekler. En iyisi, müşteri destek ekibi projenizin başarılı olduğunu garanti etmek için günde 24 saat mevcuttur! 100 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcı ile Fortune 100 şirketlerine, akademik kurumlara, küçük işletmelere ve bireysel araştırmacılara 20 yılı aşkın bir süredir anket yazılımı sağladı. Temel hesabını şimdi deneyin. Yaşam için ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve 80'den fazla özelliğe sahiptir - anket yazılım endüstrisindeki en yüksektir!