Kitle Yanıt Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

QuestionPro

questionpro.com

QuestionPro, aynı araçla veri toplamanıza ve hem niceliksel hem de niteliksel analiz gerçekleştirmenize yardımcı olacak tam kapsamlı çevrimiçi anket yazılımı sunar. Kullanımı kolay yazılımı, çevrimiçi anketlerin, oylamaların, testlerin ve sınavların oluşturulması, dağıtımı ve analizine yönelik ürünler içerir. QuestionPro, 350'den fazla ücretsiz anket şablonu ve 40'tan fazla soru türü, 15'ten fazla mantık türü ve çok çeşitli anket raporları içerir. Katılımcılara e-posta, entegre pop-up'lar, SMS, QR kodu ve sosyal medya kanalları aracılığıyla ulaşmaya yönelik araçlar sunar. Çevrimdışı mobil uygulaması, internet bağlantısının sınırlı olduğu veya hiç olmadığı bölgelerde bile katılımcılardan veri toplamanıza olanak tanır. Anketlerinizi özel temalar, logo, renkler ve daha fazlasıyla markalaştırabilirsiniz. Hazır ve özel temaları, logonuz, renkleriniz, yazı tipleriniz ve daha fazlasıyla markalı anketler oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı rapor kontrol paneli, daha ayrıntılı incelemeye yönelik özelliklerin yanı sıra anketin performansına ilişkin hızlı bir genel bakış sunar. Hem niceliksel hem de niteliksel veriler için PDF, Word, SPSS ve Excel gibi standart formatlara aktarılabilen 40'tan fazla rapor sunar. QuestionPro Anketleri, GDPR, ISO 27001, HIPAA ve daha pek çok veri gizliliği ve güvenlik düzenlemesine uygundur. CRM'ler, pazarlama otomasyonu ve üretkenlik araçları dahil 20'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegrasyonu destekler. Hepsinden iyisi, projenizin başarılı olmasını garanti etmek için müşteri destek ekibi günün 24 saati hizmetinizdedir! 100 ülkede 10 milyondan fazla kullanıcısı ile 20 yılı aşkın bir süredir Fortune 100 şirketlerine, akademik kurumlara, küçük işletmelere ve bireysel araştırmacılara anket yazılımı sağlamaktadır. Essentials hesabını şimdi deneyin. Ömür boyu ücretsizdir, kredi kartı gerektirmez ve 80'den fazla özellikle birlikte gelir; anket yazılımı endüstrisindeki en yüksek özellikler!