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Destekli Yaşam Yazılımı
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Destekli Yaşam Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Destekli yaşam tesisleri, sakinlerinin refahını, güvenliğini ve memnuniyetini etkili bir şekilde yönetmek için yazılım çözümlerine ihtiyaç duyar. Destekli yaşam yazılımı, sunulan hizmetlerin kalitesini artırırken personel, bölge sakinleri ve aileler arasındaki iletişimi geliştirir. Personel planlamasını kolaylaştırır, kaynak tahsisini optimize eder ve sağlanan bakımı belgelendirir. Ayrıca bu yazılım, destekli yaşam ortamları için özel olarak tasarlanmış elektronik sağlık ve tıbbi kayıt sistemlerini içeren bazı çözümlerle sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Optimum performans için destekli yaşam yazılımının muhasebe veya CRM araçları gibi arka ofis sistemleriyle entegre olması gerekir. Çözümlerin çoğu, hasta sağlık verilerinin içe aktarılmasını kolaylaştırmak için elektronik sağlık kayıtlarıyla entegrasyon da sunar.

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Net Health

Net Health

nethealth.com

Net Health uygulaması, rehabilitasyon tesisleri için terapi yönetim yazılımı sunarak hasta bakımını ve sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olur.

ShiftCare

ShiftCare

shiftcare.com

ShiftCare, bakım sağlayıcıları için evrak işlerini azaltan ve müşteri verilerini yöneterek etkili bakım sunmayı kolaylaştıran bir yazılım platformudur.

LifeLoop

LifeLoop

lifeloop.com

LifeLoop, yaşlı bakım topluluklarının yönetimini basitleştirir, sakinler ve personel arasındaki ilişkileri geliştirir, yaşam kalitesini artırır.

Synkwise

Synkwise

synkwise.com

Synkwise, yaşlanan nüfus için sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir SAAS uygulamasıdır. Sağlık çalışanlarına hasta bakımını geliştirmek için araçlar sunar.

Brightly

Brightly

brightlysoftware.com

Brightly Event Manager™, bulut tabanlı bir etkinlik planlama platformudur. Takımların etkinlikleri düzenlemelerine ve takip etmelerine yardımcı olur.

Centrim Life

Centrim Life

centrimlife.com.au

Centrim Life uygulaması, yaşlı bakım ve emeklilik yaşamında sakinler ve aileler için etkinlikleri, yemekleri ve önemli güncellemeleri gerçek zamanlı olarak yönetir.

August Health

August Health

augusthealth.com

August Health, yaşlı bakım sektörü için modern bir EHR platformudur. Kullanıcı dostu yapısıyla bakım kalitesini artırır ve iş süreçlerini kolaylaştırır.

Senior Sign

Senior Sign

seniorsign.com

Senior Sign, yaşlı yaşam alanları için geliştirilmiş bir e-imza uygulamasıdır, taşınma evraklarını kolaylaştırır ve belgelerin yönetimini sağlar.

Carefeed

Carefeed

carefeed.com

CareFeed, yaşlı bakım topluluklarında sakinler, aileler ve personel için iletişimi kolaylaştıran, güvenli ve entegre bir dijital platformdur.

Aline

Aline

alineops.com

Aline, yaşlı bakımı için tasarlanmış bir platformdur. Satış, operasyon, faturalama ve bakım süreçlerini yöneterek verimlilik artırır.

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