Başvuru Takip Sistemleri - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

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Başvuru takip sistemleri (ATS), işe alım görevlileri, İK ekipleri ve işe alım yöneticileri tarafından iş başvuru sahiplerini kaynak bulma, tarama ve yönetme sürecini kolaylaştırmak için kullanılan yazılım araçlarıdır. Bu sistemler, işletmelerin iş ilanları oluşturmasına ve dağıtmasına, ilgili bilgiler için özgeçmişleri analiz etmesine, görüşmeleri planlamasına ve ön yazılar ve referanslar dahil aday ayrıntılarını toplamasına olanak tanır. Ayrıca röportaj planlama, adayları sonraki adımlar hakkında bilgilendirme ve uyarı gönderme gibi görevleri de otomatikleştiriyorlar. ATS çözümleri, işe alım süresi ve işe alım maliyeti gibi işe alım ölçümlerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayarak şirketlerin işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alım yazılımından elde edilen yatırım getirisini artırmasına olanak tanır. Önde gelen başvuru sahibi izleme yazılımı genellikle iş ilanı panosu ve kariyer sitesi ilanları, aday kaynak bulma, özgeçmiş ayrıştırma, çalışan yönlendirme değerlendirmeleri, başvuru sahibi taraması, işe alım pazarlaması, röportaj planlama, aday ilişkileri yönetimi, işe alım ve işe alım veri analizi gibi daha geniş işe alım işlevleriyle bütünleşir. Bazı ATS platformları, işe alım görevlilerinin, e-postayla pazarlama, planlama ve sürekli iletişim gibi özellikler aracılığıyla potansiyel adayları proaktif olarak belirlemesine ve desteklemesine yardımcı olan aday ilişkileri yönetimi yeteneklerini de içerebilir.
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Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bordrolarını kendileri yapıyor ve maaş bordrosu gönderilmeden önce maliyetli hataları bulup düzeltmeleri konusunda yönlendiriliyorlar. Paycom'un yazılımı, işe alım ve avantajlara kayıttan yetenek yönetimine ve daha fazlasına kadar tek bir uygulamada süreçleri kolaylaştırır, verimliliği artırır ve çalışanlara kendi İK bilgileri üzerinde yetki verir. Teknolojisi ve işyeri kültürüyle ulusal düzeyde tanınan Paycom, artık ABD'de ve uluslararası alanda her büyüklükteki işletmeye hizmet verebilmektedir. Paycom, Amerika'daki işyerinde dijital dönüşüme öncülük ediyor. Kültürümüze ve değerlerimize olan bağlılığımız bizi Fast Company tarafından Dünyanın En Yenilikçi Şirketlerinden biri, Newsweek'in Amerika'nın En Büyük İşyerlerinden biri ve Top Workplaces tarafından ABD'deki en iyi işverenlerden biri olarak seçilmemize yol açtı. Paycom'un Amerika Birleşik Devletleri genelinde (31 Aralık 2023 itibarıyla) yaklaşık 36.820 müşterisi var; bu sayı önceki yıla göre %1 artış gösterdi. 15 Nisan 2014'te Paycom, hisseleri PAYC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmeye başlayan halka açık bir şirket haline geldi. Şirket 2020'nin başlarında S&P 500'e katıldı.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern işgücü için küresel insan platformudur. Bir kurumsal HCM çözümü olan Dayforce, bugünün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, avantajlar, yetenek yönetimi, işgücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların tüm işgücü potansiyellerinin kilidini açmasına ve dünyada nerede faaliyet gösterdikleri önemli değil, güvenle çalışmasına yardımcı olan deneyimler sunmaya yardımcı olur. Dayforce'un merkezi Toronto, Ontario ve Minneapolis, Minnesota'da dünyanın dört bir yanındaki operasyonları bulunmaktadır. Şirketin marka iş hayatını daha iyi hale getirme vaadi, sadece müşteriler için değil, kendi insanları ve Day Force'un faaliyet gösterdiği topluluklar için yaptığı taahhüttür. Anahtar ürün alanları: * Hris * Global Bordro, İsteğe Bağlı Ücret * Faydalar * Zaman ve katılım ve görev yönetimi dahil olmak üzere işgücü yönetimi * İşe alım ve işe alım dahil yetenek edinimi * Performans yönetimi, ardıllık planlaması, tazminat yönetimi, katılım araştırmaları ve entegre bir öğrenme yönetim sistemi dahil olmak üzere yetenek yönetimi * Gelişmiş Raporlama, Analytics ve Gösterge Tabloları * Dayforce Mobile Uygulaması aracılığıyla İK Self Services
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından desteklenmesidir. Sağlayıcılar size yalnızca bir ürün satacaktır. Ancak bir ortak aslında sizi ve işinizi önemser. Bir partner sizi tanımak ve ihtiyaçlarınızı anlamak için zaman ayırır. Daha iyi bir yarına giden yolu açarken, bugün işinize fayda sağlayacak en iyi çözümleri belirlemek için sizinle birlikte çalışıyoruz. Ve yarın tamamen ekibinizle ilgili. Yaptığımız her şey, hedeflerinize ulaşmanıza destek olmak için tasarlandı. Sizin ve çalışanlarınızın arzuladığı kültürü oluşturmaya daha fazla zaman ayırabilmeniz için birlikte günlük işlerinizin üstesinden geliyoruz. Paylocity, gerçek ortaklığı arzulayan profesyoneller için sizi bugünün görevlerinden kurtaran bir İK ve Bordro şirketidir, böylece birlikte yarının vaatlerine odaklanarak daha fazla zaman geçirebiliriz. Birlikte ilerleyelim.
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc., bordro, faydalar, insan kaynakları ve sigorta hizmetleri için entegre insan sermayesi yönetimi çözümlerinin önde gelen sağlayıcısıdır. Yenilikçi bir hizmet olarak yazılım teknolojisi ve mobilite platformunu özel, kişisel hizmetle birleştirerek Paychex, küçük ve orta ölçekli işletme sahiplerine işlerinin büyümesine ve yönetimine odaklanmalarını sağlar. 45 yılı aşkın endüstri uzmanlığıyla desteklenen Paychex, 31 Mayıs 2019 itibariyle ABD ve Avrupa'daki 100'den fazla yerde yaklaşık 670.000 bordro müşterisine hizmet vermektedir ve her 12 Amerikan özel sektör çalışanından birini ödemektedir. Paychex Flex, basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir saat çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknoloji ile Paychex, işletmeniz nereye gidersin, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümlerinin ve özel desteğin doğru birleşimine sahiptir. * Çalışanları güvenle işe alın, ödeyin, yönetin ve tutun * 7/7/365 canlı destek ekibimizle nerede ve ne zaman ihtiyacınız olan deneyimli, ödüllü destek alın * Uyum uzmanlarımızla değişen yasa ve düzenlemelerin önünde kalın * Paychex flex mobil uygulamasıyla hareket halindeyken bilgilerinize erişin * Yetenek Yönetimi: Tek bir İK platformundan en iyi yetenekleri işe alın, elde tutma ve geliştirin ve işe alma ve işe alım sürecinizi kolaylaştırın. * İşgücü yönetimi: Hayati işgücü yönetimi kaynaklarımızla çalışan verimliliğini ve verimliliğini artırın. * Bordro ve finansal destek: Çalışanlara kolayca ödeme yapın ve vergileri, giderleri ve daha fazlasını yönetin, böylece işletmenize odaklanmaya devam edebilirsiniz. * Çalışanlara Faydalar: Plan yönetiminizi basitleştirirken değerli çalışanların avantajları sunarak en iyi yetenekleri çekin ve koruyun. * PEO ve İK dış kaynak kullanımı: Kapsamlı İK dış kaynak kullanımı çözümlerimizle tüm çalışan yaşam döngüsü boyunca işletmenizi destekleyin. * Çalışan Deneyimi: Çalışanlara self servis İK, eğitim ve finansal araçlara erişim sağlayarak zamandan tasarruf edin ve doğruluğu geliştirin. * Entegrasyonlar: Yazılımınız ve Paychex Flex arasında otomatik ve doğru bir şekilde bağlanın ve paylaşın. İhtiyaçlarınız değiştikçe büyüme yeteneğini korurken, şimdi işletmeniz için doğru teknoloji ve desteği seçin. Paychex'in neden küçük ve orta ölçekli işletmeler için en büyük İK şirketi olduğunu görün ve bordro deneyiminizi basitleştirelim.
JotForm
jotform.com
Dünya çapında 25 milyondan fazla kullanıcı tarafından güvenilen Jotform’un güçlü formları ve kodsuz araçlar paketi, küçük işletmeler için yeterince esnek ve işletmeler için yeterince sağlam. JOTForm, kuruluşların meşgul işten koşullu mantık kullanan, ödemeleri kabul eden, raporlar oluşturan, iş akışlarını otomatikleştiren ve daha fazlası ile daha az çalışmaya yardımcı olur. Jotform’un ürünleri, herhangi bir ekibin süreçlerini kolaylaştırmasını kolaylaştırır. Jotform’un 10.000 şablonu, yüzlerce entegrasyonu ve yaklaşık 400 widget ile seçenekler sınırsız. Jotform kuruluşunuz için çözüme sahiptir; Güçlü formlarımız bunu hallediyor!
Rippling
rippling.com
Dalgalanma, işletmelere İK, BT ve Finance - Globally çalıştırmak için bir yer verir. Normalde bordro, masraflar, avantajlar ve bilgisayarlar gibi bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk kez, çalışan yaşam döngüsünün her parçasını tek bir sistemde yönetebilir ve otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, yerleşik olun. Dalgalanma ile dünyanın herhangi bir yerinde yeni bir çalışan kiralayabilir ve bordrolarını, kurumsal kartlarını, bilgisayarlarını, avantajlarını ve hatta Slack ve Microsoft 365 gibi üçüncü taraf uygulamalarını 90 saniye içinde ayarlayabilirsiniz.
Paycor
paycor.com
Paycor, liderleri gerçekten önemli olanlara odaklanabilmeleri için insan yönetiminin her yönünü modernize etmelerini güçlendirir: kazanan takımlar oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar, bu nedenle platformları değiştirmeniz, birden fazla sisteme erişmeniz veya yeniden anahtar bilgisine erişmeniz gerekmez. Sıkıcı çalışmaları otomatikleştirin, uyum riskini azaltın, verimlilikleri artırın, çalışanları kendi finansal sağlıklarını kontrol etmeleri ve sağlam analizler ve içgörülerle işinizi daha iyi anlamalarını sağlayın.
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR, insan kaynakları yazılımını hizmet olarak sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2008 yılında Ben Peterson ve Ryan Sanders tarafından kurulan şirketin merkezi Lindon, Utah'tadır. BambooHR'nin hizmetleri arasında başvuru sahibi takip sistemi ve çalışanlara sağlanan faydalar takipçisi bulunmaktadır. 2019 yılında Gadjo C Sevilla ve Brian T. Horowitz, PC Magazine'de BambooHR'nin "rakip ürünlere göre daha pahalı" olduğunu ve "rakip çözümlerle karşılaştırıldığında fayda yönetimi (BA) özelliklerinden yoksun" olduğunu ancak "sağlam özellik seti ve kullanıcı dostu arayüzünün onu bizim sıralamamızda en üst sıraya taşıdığını" yazdı. liste".
Softr Studio
softr.io
Softr.io, işletmeniz için müşteri portalları ve dahili araçları kod kullanmadan dakikalar içinde oluşturmanıza olanak tanır. Airtable ve Google E-Tablolar ile çalışır. Müşterileri veya iş ortakları için portallar, çalışan intranetleri, proje yönetimi araçları, kontrol panelleri, CRM'ler ve çok daha fazlasını oluşturan 90.000'den fazla ekibe katılın.
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getirin.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
Keka HR
keka.com
İşe almak sadece tek adımlı bir başarı değildir, çünkü yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamalar içermektedir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı inşa etmeye yönelik basamak taşıdır. Bu nedenle, Keka, Keka'nın başvuru izleme sistemi ile geleceğe dayanıklı bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı olacak çok platform aday tedarik, teknoloji değerlendirmeleri, puan kartları vb. Gibi harika özelliklerle donatacaktır. Keka HR bir insanı kolaylaştırıcıdır. İnsanların süreçlerini otomatikleştirir ve motive ve kararlı bir işyeri kültürü oluşturmaya yardımcı olur ve şirketinizi iyiye dönüştürür. Keka ile, adapte olan, gelişen ve ölçekleri, ekibinizi daha etkili hale getiren yüksek performanslı bir kültürü teşvik edebilirsiniz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için İK teknolojisinde lider olan Keka çok yönlü ve tüm endüstriler için uygundur.
SignalHire
signalhire.com
SignalHire, web üzerindeki herkesin iletişim bilgilerini almanın en iyi ve en kolay yoludur. İster işe alım uzmanı, ister kaynakçı, ister satış veya pazarlama müdürü olun, SignalHire'ı elinizin altında bulundurmalısınız. SignalHire'da web'in her yerinden toplanan 350 milyondan fazla profil arasından kaynak edinin, herhangi bir kişinin iletişim ayrıntılarını ortaya çıkarmak için tarayıcı uzantısını kullanın, yalnızca %100 güncel e-posta adreslerine, telefon numaralarına ve sosyal ağ bağlantılarına ulaşın
Bob HR
hibob.com
Bob, insan yönetimini basitleştiren ve her çalışan için iş deneyimini modernize eden İK platformudur - katılım, kültür ve üretkenlik. Bob, çalışma şekliniz için yapılandırılabilir - kolluk, uzak veya hibrit çalışma. İK ve yöneticilere performansı ve elde tutmayı artırmalarını sağlayarak daha sağlıklı ve daha üretken ekiplere yol açar. Bob ile, verimliliğinizi artırmak, tüm temas noktalarını kapsamak ve değerli zamandan tasarruf etmek için otomatik iş akışlarını kullanarak katılım, performans yönetimi ve tazminat yönetimi gibi temel İK işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bob, kârlılığı etkileyen stratejik kararları bilgilendirebilecek gerçek zamanlı ölçülebilir veriler sağlar. Bob, dinamik şirketlerin çalışanlarında en iyisini ortaya çıkarmasına yardımcı olur. Hibob’un ABD, İngiltere, Avrupa, İsrail ve Avustralya'daki özel takımları her gün 1.400'den fazla modern, hızlı büyüyen, orta ölçekli işletmelere hizmet etmek için çalışıyor.
Breezy HR
breezy.hr
Sizin ve ekibinizin kullanacağı modern, zahmetsiz, uçtan uca işe alım ürünü. Breezy tüm işe alım sürecinizi kolaylaştırır; İş ilanları, iş panolarında reklam verme, mülakat planlama ve takip gibi manuel görevleri otomatikleştirerek adaylarla bağlantı kurmanız için size daha fazla zaman tanır. İşe alım süreciniz, boru hattı yönetimine yönelik benzersiz, görsel yaklaşımımız sayesinde verimliliği artıracaktır. Basit bir sürükle ve bırak arayüzü, ekibinizdeki herkesin (yani herkesin!) dakikalar içinde hazır ve çalışır durumda olacağı anlamına gelir ve Breezy Tasks hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar. Adaylarla daha kısa sürede bağlantı kuracak ve daha iyi kararlar alacaksınız: Yepyeni Aday Eşleşme Skorundan (en uygun başvuru sahiplerinizi anında hesaplar) herkesi tek tip, bireysel kartlara yerleştiren birinci sınıf özgeçmiş ayrıştırmaya kadar; Herkesin bir aday hakkındaki girdisini objektif bir şekilde ele alacak şekilde esnek olan puan kartlama sistemimize ve Mülakat Kılavuzlarımıza. Ayrıca tüm bunları güçlü analizler ve raporlamayla destekliyoruz. Aynı zamanda GDPR uyumludur! Breezy ile işe alım kararlarını daha kısa sürede daha iyi alacaksınız. Gelip bizi kontrol edin.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dünya çapında 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır.
GoHire
gohire.io
GoHire'ın hepsi bir arada yetenek işe alma platformu, karmaşık ve kaotik bir işe alım stratejisinin çözümüdür. Zorlu işe alımlara ve pahalı işe alımlara elveda deyin ve dünya çapında işe alımlarını rayına oturtmak için GoHire'ı kullanan 2.500'den fazla KOBİ'ye katılın. GoHire'ın sezgisel ve modern platformu sayesinde işe alımlarınız birkaç gün içinde yenilenecek ve yayınlanacaktır. İşe alım sürecinizin tam kontrolünü elinize alın; İşleri, adayları ve görüşmeleri daha kısa sürede, daha az çabayla yönetin. GoHire'ı web sitenize, sosyal kanallarınıza, iş ilan panolarınıza kolayca entegre edin ve işletmeniz için yepyeni bir kariyer sayfası oluşturun. Görevleri otomatikleştirebilir, ekip arkadaşlarınız için izinler belirleyebilir, tek tıklamayla işlerinizi birden fazla iş ilanı panosunda yayınlayabilir, kullanımı kolay tek bir kontrol panelinde her adayı yönetebilir ve değerlendirebilirsiniz; böylece büyüyen işletmeniz için en iyi kişileri işe almaya odaklanmanıza izin verebilirsiniz. . 14 günlük ÜCRETSİZ deneme ve ayda sadece 49 £'dan başlayan planlarla işe alma stratejiniz tamamen yeniden şekillendirilebilir. Ek bonus mu? GoHire, ekibinizin kullanmaktan gerçekten keyif alacağı tek ATS'dir.
Workstream
workstream.us
Workstream, saatlik işgücü için önde gelen İK, bordro ve işe alım platformudur. Akıllı teknolojisi, franchise ve işletme sahiplerinin hızlı hareket edebilmesi, işçilik maliyetlerini azaltabilmesi ve operasyonları basitleştirebilmesi için İK görevlerini kolaylaştırır. Burger King, Jimmy John’un, Taco Bell de dahil olmak üzere en iyi 50 hızlı hizmet restoran markasının 46'sı, takımlarını işe almak, elde tutmak ve ödemek için iş akışında.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirilebilir bir kariyer sitesi, birden fazla ücretsiz ve premium iş ilanı panosuyla entegrasyon ve sosyal medya kanalları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla en iyi yetenekleri çekmeye ve kaynak sağlamaya yardımcı olur. Adaylar içeri girdikten sonra işe alım uzmanları, onları taramak ve röportaj yapmak, geri bildirimleri paylaşmak, birbirlerine not bırakmak ve son olarak en iyi adayları işe alıp onlara teklifler sunmak için işe alım yöneticileriyle işbirliği yapabilir. Freshteam ayrıca İK ekibinin yeni işe alınan kişileri daha ilk günden önce işe almasına olanak tanır; ister formların doldurulması, belgelerin imzalanması veya el kitaplarının dağıtılması olsun, Freshteam bunu birkaç tıklamayla yapabilir. Ayrıca işe alım görev listesi oluşturmanıza ve bunu ilgili kişilere atamanıza da olanak tanır. Gerekli tüm bilgileri toplayabilir ve (bir dizine dökülen) çalışan profilleri oluşturabilir, çalışan bilgi ve belgelerine erişim izinlerini yönetebilirsiniz, vb. çalışanların taleplerini iletmelerini, yönetici onay iş akışlarını, ekipler ve tüm organizasyon için yaklaşan izinler, devamsızlık eğilimleri ve daha fazlası hakkında hızlı bir bakış sağlayan izin raporları. Android ve iOS uygulamaları, hareket halindeyken önemli eylemleri gerçekleştirmenize olanak tanır. Freshteam, ürünleri arasında Freshdesk Müşteri Destek Yazılımı, Freshservice BT Hizmet Yönetimi Yazılımı, Freshsales CRM Yazılımı vb. yer alan ve Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux ve dahil olmak üzere dünya çapında 150.000'den fazla işletmeye sahip Freshworks ürün ailesinin bir parçasıdır. PharmEasy.
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den fazla kuruluş, Ücret Yönetimi, İK Yardım Masası, Performans ve Gelişim ve Anketler gibi yenilikçi özelliklerle verimliliği artırma konusunda Personio'ya güveniyor. %90 müşteri memnuniyeti seviyesi ve 180'den fazla entegrasyonla destek sağlayan 300'den fazla çalışanımız var. İK ekibinizi hemen e-tablolardan stratejiye yükseltin; ücretsiz demonuzu bugün ayırtın: https://www.personio.com/webdemo/
Harri
harri.com
Harri, Frontline Çalışan Deneyimi teknolojilerinde dünya lideridir. Harri Platformu, işlerinin merkezinde hizmet olan şirketler için oluşturulmuştur ve yetenek çekme, iş gücü yönetimi, çalışan katılımı ve uyumluluk için çözümler içerir. Harri, kuruluşların işlerini yürütmek ve geliştirmek için en iyi yetenekleri akıllıca işe almalarına, elde tutmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. Perakende ve sağlık hizmetlerinde artan büyümeyle birlikte dünya çapında 55.000'den fazla restoran ve otel lokasyonuna ve dört milyon konaklama çalışanına hizmet vermektedir. Harri, ön saflardaki ekiplerin çalışan deneyimini iyileştirme misyonuna odaklanarak dünyanın en iyi konaklama markalarının çoğuyla ilişkiler kurdu. Harri, Raising Cane's Chicken Fingers gibi önemli müşterileri memnuniyetle karşıladı ve ABD'de Subway ve İngiltere'de McDonald's için sistem çapında uygulamalar başlattı. Şirketin aktif kullanıcı tabanı her yıl ikiye katlanarak 7,2 milyon iş başvurusu, 2,6 milyon mesaj ve 237 bin iş ilanı oluşturulmasını kolaylaştırdı. .
JazzHR
jazzhr.com
JazzHR işe alım yazılımı, yoğun iş dünyası liderlerinin işe alım yaklaşımlarını merkezileştirmesine ve modernleştirmesine olanak tanır. Zaman alıcı, manuel e-tabloları ve dolu gelen kutularını esnek, uygun fiyatlı, önce insanı işe alma teknolojisiyle değiştirin. En iyi yetenekler için gerçek zamanlı olarak yarışın ve harika işe alımlar yapın, böylece zamanınızı işinizi ve çalışanlarınızı büyütmeye odaklayabilirsiniz.
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte çok daha fazlasını masaya getiriyor. Çünkü bir kişiyi işe almak için 10'dan fazla araç gerekmemelidir. Yetenek İstihbaratı Platformu şunları içerir: - Sınıfının en iyisi ATS - Yapay zeka odaklı bir İşe Alma CRM'si (her zaman en doğru adaya sahip olmanızı sağlamak için verileriniz ile Loxo'nun otomatik olarak güncellenen verilerinin bir kombinasyonunu içeren işe alım veri tabanınız) Bilgi) - Hiçbir takibi kaçırmamanız için yapay zeka destekli kampanya oluşturma yeteneklerine sahip çok kanallı bir destek aracı - 1,2 milyardan fazla kişi ve milyonlarca kuruluşla dolu bir kişi ve şirket arama motoru - Kişisel e-postalar gibi doğrulanmış iletişim bilgileri ve cep telefonu numaraları - Loxo'nun yapay zeka asistanı Copilot sayesinde anında yapay zeka kaynak bulma, sıralama ve eşleştirme Bahsetmeye bile gerek yok...Loxo aynı zamanda işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış bir Satış CRM'sine sahip tek işe alım yazılımıdır; bu, iş geliştirmeyi yürütebileceğiniz anlamına gelir faaliyetlerinizi iş akışınızın geri kalanını yaptığınız yerde gerçekleştirin. Gerçek kazanç burada mı? Bu pazar lideri ürünlerin her biri, birlikte sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır; işinizin her adımını daha verimli hale getirir ve hata payını azaltır. Dünya çapında 13.200'den fazla yönetici arama, RPO, profesyonel işe alım ve personel bulma ekibi, Loxo'nun işe alım makineleri haline geldi. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? - Kaynak ve işe alma maliyetleri de dahil olmak üzere, tüm yetenek yaşam döngüsü boyunca maliyette %74'lük bir azalma. - Kaynak bulma ve iş akışı otomasyonu sayesinde işe alma süresinde %85 azalma. - %98 müşteri memnuniyeti.
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM, personel bulma firmaları ve işe alım profesyonelleri için yapay zeka (AI) özellikli hepsi bir arada işe alım yazılımıdır. Personel bulma firmalarının ve kurumsal işe alım uzmanlarının işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alımları kolaylaştırmasına yardımcı olan, en uygun maliyetli bulut tabanlı yetenek kazanımı ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) platformu. Temel özellikler şunları içerir: İş İlanı, Kariyer Portalı, Müşteri Portalı, Başvuru Portalı, Başvuru Sahibi Kaynak Belirleme ve Seçimi, Zaman ve Gider yönetimi, Sosyal Medya Entegrasyon Analitiği, İş Panosu Entegrasyonları, E-posta Entegrasyonları ve Eklentiler. Boru hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca müşteri ve aday iletişimi için Chrome uzantısı ve CRM özellikleri. Tüm bunlar ücretsiz katılım, eğitim ve destekle birlikte gelir. Ücretsiz deneyin!
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow, modern bir aday takip yazılımı ve işe alım CRM'sinin bir arada yer aldığı bir yazılımdır. Recruiterflow, işe alım sürecinizi uçtan uca takip etmenize yardımcı olmak için tek tıklamayla kaynak bulma için krom uzantısı, otomatik e-posta dizileri, iş panoları entegrasyonları ve işbirliği gibi özelliklerle yerleşik olarak gelir. Instamojo, Fusioncharts, OLR gibi hızlı büyüyen şirketler ve YCombinator ve 500startups'ın start-up'ları, harika yetenekleri bulmak ve işe alım süreçlerini kolaylaştırmak için Recruiterflow'u kullanıyor.
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esnek iş akışları, aday portalı, mobil erişim, müşteri gönderimleri ve daha fazlası gibi meşgul işe alım uzmanlarının istediği tüm özellikleri sunar; yanı sıra bekleyecekleri işe alım, eğitim ve hizmet de dahil olmak üzere tüm bunları makul bir fiyata yapıyoruz.
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (yaygın olarak Greenhouse olarak bilinir), merkezi New York City'de bulunan ve hizmet olarak işe alım yazılımı sağlayan bir Amerikan teknoloji şirketidir. 2012 yılında Daniel Chait ve Jon Stross tarafından kuruldu. Şirket, 2013 yılındaki tohum turunda 2,7 milyon dolar, 2014 yılındaki A serisi turunda 7,5 milyon dolar, 2015 yılındaki B serisi turunda 13,6 milyon dolar, 2015 yılındaki C serisi turunda 35 milyon dolar ve D serisi turunda 50 milyon dolar topladı. Araştırma firması CB Insights, The New York Times tarafından yaptırılan bir araştırmada Greenhouse'u, tek boynuzlu at olacağı tahmin edilen elli startup arasında, en az 1 milyar dolar değerlemeye sahip şirketler arasında listeledi.
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı işe alım yapın. Yapay zeka araçlarından ve sosyal medya zenginleştirme özelliklerinden yararlanın, ekibinizi uzaktan yönetin ve işbirliğini geliştirin, eksiksiz bir raporlama paketinden, uyumluluk araçlarından (GDPR, CCPA, PDPA,...), eksiksiz bir API'den yararlanın, binlerce ücretsiz ve premium kanallar çok daha fazlası. En üstün bulut tabanlı işe alım aracıyla işe alım şeklinizi dönüştürün ve işe alım ölçümlerinizi yeni zirvelere taşıyın!
Ashby
ashbyhq.com
Ashby, eyleme dönüştürülebilir analitikler, yerleşik en iyi uygulamalar ve eklentileri ortadan kaldıran hepsi bir arada çözümle yetenek ekiplerine birinci sınıf işe alım süreçlerini yürütme gücü veriyor. Bunun etkisi, gerçek zamanlı güvenilir veriler, sürekli olarak mükemmel bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi ve tek bir gerçek kaynaktır. Ödün vermeden birleştirin, sınırsız ölçeklendirin. Birleştirilmiş hepsi bir arada çözüm Ashby, ATS, CRM, planlama ve analitiklerinizi türünün en iyisi özelliklere sahip tek bir ölçeklenebilir çözümde birleştirir. Eklentileri ortadan kaldırın ve işe alım yazılımı maliyetlerini azaltın. Ekibinizi birinci sınıf işe alım operasyonel süreçlerini uygulamak için yalnızca tek bir araç kullanacak şekilde eğitin. Güçlü işe alma analitiği İş akışlarını iyileştirmek, paydaşlarla sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak ve geniş ölçekte süreç iyileştirmelerini desteklemek için ekibiniz için gerçek zamanlı güvenilir veriler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler edinin. Stratejik veri hikaye anlatıcıları olmak, işe alım kapasitesini tahmin etmek ve işe alım hedeflerine yönelik ilerlemeyi takip edip optimize etmek için Ashby analitiğinden yararlanın. Eski elektronik tabloları, rapor oluşturmak için uzun bekleme sürelerini ve verilerinizin doğruluğuna ilişkin şüpheleri ortadan kaldırın. Yerleşik en iyi uygulamalar Ashby size tutarlı, adil işe alım sonuçları sağlamak için gereken yerleşik yapıyı ve otomatik iş akışlarını sağlar. İncelenmiş şablonlar, özelleştirilebilir uyarılar ve paylaşılabilir satış hattı görselleştirmeleri ile zamandan tasarruf ederken her zaman olağanüstü bir aday deneyimi sunun. Ekibinizi, işe almanın sevdikleri ödüllendirici, zorlu yönlerine odaklanmaları için güçlendirin.
Comeet
comeet.co
Comeet, yüksek büyümeye hazırlanan küçük ve orta ölçekli şirketlere yönelik bir başvuru takip sistemi ve işe alım platformudur. Ödüllü, bulut tabanlı platform son derece işbirliğine dayalıdır ve işe alım ekiplerine kullanımı kolay, basit bir tasarım, dinamik yapılandırılabilirlik, otomatik iş akışları ve çok daha fazlasını sunar. Comeet kurumsal düzeydedir ve zengin özelliklere sahiptir. Kaynak bulma, koordinasyon, iletişim, paylaşım, planlama, hazırlık, etkileşim, değerlendirme, işe alma ve raporlama için mükemmeldir.
HigherMe
higherme.com
HigherMe, herhangi bir cihaz ve herhangi bir yerden çalışanları bulmayı, taramayı, görüşmeyi ve işe dahil etmeyi kolaylaştırır. Başvuru sahiplerini hızlı bir şekilde incelemek, görüşmeleri planlamak, tüm iş ilanı ilanlarınızı yönetmek ve yeni çalışan evraklarını tamamlamak için gereken araç ve teknolojilerle işe alım zamanınızı ve maliyetinizi azaltın. HigherMe, restoranlar ve perakende satış gibi saatlik işçi çalıştıran işletmeler için tasarlanmıştır. Otomatik iş ilanı panosu yeniden yayınlama, mobil ilk başvuru sahibi takip sistemi, Başvuracak Metin teknolojisi, tek tıklamayla röportaj planlama, video kapak mektupları, markalı kariyer sayfası, özel uygulamalar ve bulut tabanlı evrak işleri ile hareket halindeyken işe alım. İşe alma başına altı saat tasarruf etmek, görüşmeye gelmeyenleri %67 oranında azaltmak ve yılda 3.600 ABD dolarına kadar tasarruf etmek için bugün kaydolun.
Built for Teams
builtforteams.com
Sizin İçin Geliştirilmiş İK Yazılımı. İş gücünüzü planlamanıza, işe almanıza, yönetmenize ve elinizde tutmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış sezgisel, güçlü araçlar.
Workable
workable.com
Hem şimdi hem de özellikle önümüzdeki yıllarda her şirket, tüm fonksiyon ve departmanlarda performansı ve üretkenliği artırmak için yapay zekanın gücünden yararlanmaya çalışacak. Yapay zekanın ana akım olarak benimsenmesinin yol açtığı davranıştaki bu hızlı değişim, işe alım ve İK manzarasını temelden değiştirecek. Workable bu dönüşümün ön saflarında yer alıyor ve 260 milyon adayın ve 1,5 milyondan fazla işe alınan kişinin işlenmesiyle geliştirilen tescilli yapay zekamızdan yararlanan bir ürün paketi sunuyor. Workable'ın misyonu şirketinizin İK verimliliğini 10 katına çıkarmaktır. Workable Recruiting, işe alım uzmanlarını ve işe alım yöneticilerini daha iyi hale getiren birinci sınıf bir Başvuru Takip Sistemidir. Çalışılabilir yapay zeka, kaynak bulma, tarama, e-posta gönderme, iş tanımları ve görüşme kitleri oluşturma ve daha fazlası gibi çoğu zaman harcayan görevlerde yardımcı olur. Workable, tüm önemli iş ilanı panolarıyla sıkı bir şekilde entegredir ve en iyi işe alım ekiplerinin aradığı tüm özellikleri sunar. Workable HR, çalışan verilerini güvenli bir şekilde işleyen, izinleri yöneten, maaş bordrosu ile entegre olan ve daha fazlasını tek bir yerden gerçekleştiren yüksek düzeyde yapılandırılabilir bir sistemle uçtan uca çalışan yönetimine olanak tanır. Jobs by Workable, milyonlarca adayı Workable destekli şirketlerdeki fırsatlarla buluşturan bir iş ilanı kuruludur. Workable, 100'den fazla ülkede 27.000'den fazla şirketin en iyi yetenekleri bulmasına, işe almasına ve yönetmesine yardımcı oldu. İK ve işe alımda benzeri görülmemiş verimlilik iyileştirmeleri sunarak müşterilerimizin hızla gelişen teknolojik ortamda bir adım önde olmalarını sağlıyoruz.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, Başvuru Takip Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi platformudur. Oorwin, satış, işe alım ve İK'ya entegre yaklaşımıyla personel alımı yapan işletmelere olağanüstü bir büyüme sağlıyor.
Fountain
fountain.com
Fountain, işe alımları tek bir yerde toplayarak, ister büyük bir kuruluş, ister franchise, ister küçük bir işletme olun, daha iyi kişileri daha hızlı işe alabilmenizi sağlar. Her konumda takip edin, yönetin ve katılım sağlayın. İster bir ister 1000 konumunuz olsun, bunu basit tutuyoruz. Fountain web ve mobil cihazlarda mevcuttur, böylece ister masanızda ister hareket halindeyken adayları işe alabilirsiniz.
Empeon
empeon.com
Empeon, şirketlerin tüm İK ve Bordro ihtiyaçlarını tek bir yerden kolayca yönetmelerine olanak tanıyan esnek bir platformdur. Çoğu zaman şirketler bu özelliğe sahip olduklarını söylerler, ancak yalnızca bağlantı kurma yetenekleri vardır, bu da darboğazlara ve operasyonların yavaşlamasına neden olur. İşletmeniz için neden gerçekten en iyisi olduğunu görmek için platformumuzu test edin.
Arcoro
arcoro.com
İnşaat şirketleri ve müteahhitlerin özel iş gücü yönetimi ihtiyaçları vardır ve Arcoro, şirketlerin bu ihtiyaçları başarıyla karşılamasını sağlayan bir modüler inşaat İK yazılımı paketi sunmaktadır. Arcoro, inşaat sektörüne odaklanan ve şirketlerin arka ofislerini, profesyonel ve vasıflı ticari işgücünü işe almasına, yönetmesine ve büyütmesine yardımcı olacak çözümler sunan tek İnsan Kaynakları teknoloji şirketidir. Arcoro'nun modül paketi şunları içerir: • Başvuru Takibi • İşe Alım • Öğrenim Yönetimi • Temel İK • Avantajlar • ExakTime zaman/devam takibi • Ücret yönetimi • Performans yönetimi ve yedekleme planlaması. Şirketler modüllerin birinden veya tümünden yararlanmayı seçebilir ve birçok müşteri bir veya iki modülle başlar ve ihtiyaçları değiştikçe veya organizasyonları büyüdükçe daha fazlasını ekler. Arcoro paketindeki modüller tamamen entegredir ancak aynı zamanda proje yönetimi, iş gücü yönetimi ve muhasebe sistemleri dahil olmak üzere diğer inşaat teknolojileriyle de entegre olurlar. Arcoro, müşterilere kusursuz bir deneyim sağlamak için diğer önde gelen inşaat teknolojisi sağlayıcılarıyla güçlü ortaklıklar sürdürüyor. Kuzey Amerika'daki her büyüklükteki 8.000'den fazla inşaat şirketi ve müteahhit, İK ihtiyaçlarını karşılama konusunda Arcoro'ya güveniyor. Her gün 1 milyondan fazla inşaat profesyoneli bir Arcoro ürününe girip çıkıyor. Arcoro, sahadaki ve ofisteki çalışanlara en iyi deneyimi sunmaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.arcoro.com adresimizi ziyaret edin.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce, tüm çalışan deneyiminizi sorunsuz bir şekilde yöneten ve çalışan yaşam döngüsünün her aşamasında İK süreçlerini aktaran hepsi bir arada bir İK platformudur. Bir İK ekosistemi olarak PeopleForce, tamamen işlevli ve özelleştirilebilir altı ürün sunar: CoreHR, işe alım, performans, nabız, zaman ve masa, işletmelerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve süreçleri kolaylaştıran ve operasyonel verimliliği artıran kapsamlı bir platform sağlayan kapsamlı bir platform sunar. PeopleForce ile, maliyet etkinliğini sağlayarak ve yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkararak ihtiyacınız olan belirli ürünleri seçme ve ödeme esnekliğine sahipsiniz. Çalışanların uygulamada neler yapabileceği: -Bırak dengesi bilgilerini güncel olarak izleyin - Talep ve süreyi yönetin, yokluğun nedenini belirtir, dürtücüler. - Kişisel profillere hızlı erişim sağlayın ve aranabilir çalışanların diziniyle iletişim bilgileri - Bugün kimin çıktığını ve yokluğunun nedenlerini görün -Güncel Şirket Haberlerine ve Duyurularına Erişim -Yapılacaklara genel bakış, atanan görevleri görüntüleme ve eksiksiz - Belgelerine erişin Ayrıca yöneticiler - İzin talepleriyle bildirim alın ve bunları hızlı bir şekilde inceleyebilir ve onaylayabilir veya reddedebilir. -Görevlerinizi, onaylarınızı ve yapılacakları kolayca yönetin. PeopleForce'un misyonu, işletmeleri süreçlere değil, güçlendirici ve keyifli bir işyeri ortamı yaratan insanlara odaklanırken ilerlemeye güç vermektir. İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar için iş deneyiminde devrim yaratan bir oyun değiştirici olarak PeopleForce, Deloitte, Rakuten, Reply, Roosh, Ajax ve diğerleri gibi yenilikçiler de dahil olmak üzere 600'den fazla işletme için tercih edilen seçim haline geldi.
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Echelon, özgeçmiş ayrıştırma, e-posta ayrıştırma, toplu özgeçmiş yüklemeleri, özel alanlar, özel iş akışları, e-tabloları içe/dışa aktarma, kopya kontrolü, kayıt birleştirme, etiketleme, tam metin arama, özel alan araması ve isteğe bağlı olarak başvuru sahibi izleme özelliklerinin çoğunu otomatikleştirir. aday portalı. İşe alım sürecini yönetmeye yardımcı olmak için Top Echelon, özel işlem hattı aşamaları, e-posta entegrasyonu, takvim entegrasyonu, özel etkin listeler, etkinlik planlayıcı, e-posta şablonları, özel aktiviteler, raporlama, bildirim sistemi ve daha fazlasını içeren işe alım yaşam döngüsü boyunca aday iletişimi için CRM özelliklerine sahiptir. Tüm bunlar, hiçbir ek ücret ödemeden işe alım, eğitim ve destekle birlikte gelir.
SpringRecruit
springrecruit.com
SpringRecruit, etkili işbirliği, özgeçmiş ayrıştırıcı ve kolay Mülakat planlama ve hatırlatıcılarla en iyi yetenekleri daha hızlı seçmenize yardımcı olan en iyi ücretsiz programlardan biridir.
Eddy
eddy.com
Eddy, elektronik tabloları aşmış küçük işletmeler için hepsi bir arada ideal İK ve bordro platformudur. İhtiyaç duyduğunuz temel özellikleri, daha büyük sistemlerin karmaşıklığı ve ek yükü olmadan sunarak, birden fazla aracı işiniz için anlamlı bir araçta birleştirerek hayatınızı basitleştirme fırsatı verir. Eddy ile zamandan ve paradan tasarruf edin. Çalışanları işe alın, işe alın, yönetin ve ödeme yapın; hepsi tek ve basit bir sistemde.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR, şirketlerin insan kaynakları departmanlarının rutin süreçlerini basitleştirip otomatize ederek dijitalleştirmelerini sağlayan yazılımdır. Susam İK, yöneticiler, idareciler ve İK yöneticilerinin süreçlerinde zaman kazanmaları ve çabalarını çalışanlarının deneyimlerini iyileştirmeye odaklamaları için harika bir müttefiktir.
eRecruiter
erecruiter.pl
Etkili ve kullanıcı dostu işe alım. eRecruiter, Polonya'daki en popüler işe alım yönetimi platformudur ve her gün binlerce işe alım uzmanı tarafından iş başvuruları bulmak, adaylarla iletişim kurmak ve işletmeyle tek bir yerden işbirliği yapmak için kullanılır. Bu sistem aynı zamanda adayların rıza hükümlerinin yönetilmesine ve adayların yeni haklarının ele alınmasına da yardımcı olur.
WebHR
web.hr
WebHR, şirketinizdeki en önemli varlık olan çalışanlarınız için "İşe Alma"dan "Emekliliğe" kadar her şeyi kapsayan, hepsi bir arada sosyal bir İK yazılımıdır. WebHR, İK ekibinizin İK'nızı etkili ve verimli bir şekilde yönetmeye başlamasını kolaylaştıracaktır. WebHR sadece İK için değil tüm şirket için vazgeçilmez bir araçtır. WebHR, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ve Bulut Bilişim modelini temel alır.
Gem
gem.com
Gem, TA ekiplerinin sevdiği yapay zeka destekli işe alma platformudur. Verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza, daha hızlı işe almanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olurken aynı zamanda işe alım görevlilerine kullanımı kolay buldukları bir çözüm sunar. Gem'i hepsi bir arada işe alım platformunuz olarak kullanın veya mevcut ATS'nizi CRM, kaynak sağlama, planlama, analiz, kariyer siteleri, etkinlikler ve daha fazlasına yönelik entegre ürünlerle geliştirin. Startup'lardan Airbnb, Wayfair, Cintas, Carmax, Doordash ve Zillow gibi sektör liderlerine kadar 1.000'den fazla şirket, hızlı ve kolay bir şekilde işe alım konusunda Gem'e güveniyor.
RecRight
recright.com
RecRight, sezgisel, hepsi bir arada video işe alım aracıyla işe alımı 21. yüzyıla taşıyor. İşe alım aracında açık pozisyonu duyurabilir, başvuru alabilir ve adayları derecelendirebilirsiniz. Kaydedilen video röportajı, uygulamaların arkasındaki kişileri görme ve tıklayan kişileri işe alma olanağı sağlar. Sonuçta işe alım insan etkileşimiyle ilgilidir; kalem, kağıt ve meçhul uygulamalarla ilgili değil.
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd, aday Yolculuğunu önemli ölçüde geliştirirken İK, İşe Alım Ekipleri ve İşe Alma Yöneticileri için tasarlanmış uçtan uca bulut tabanlı işe alım yazılımı çözümlerinin önde gelen Birleşik Krallık tedarikçisidir. Ödüllü teknolojimiz, tüm işe alım sürecini şirket içinde yönetmenize olanak tanır. Gerçek bir Uçtan Uca çözüm olan Bulut Tabanlı ATS İşe Alım Yazılımı, Katılım Yazılımı ve Özel Kariyer Web Siteleri sunuyoruz. Bugün ücretsiz bir gösteri talep edin.
JobAdder
jobadder.com
**ATS Yazılımı** İşe Alma Ajansları ve Şirket İçi Ekipler için Geliştirilmiştir - tüm işler, adaylar, iletişim ve görevler, JobAdders'ın kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kontrol paneli aracılığıyla kolaylaştırılır. JobAdder tamamen bulut tabanlı bir sistemdir ve modern kullanıcıya hareket halindeyken herhangi bir mobil cihazdan işe alma konusunda tam esneklik sağlar. JobAdders'ın çeşitli iş ilanı işlevselliği, işe alım görevlisinin 200'den fazla iş ilanı panosuna ve sosyal medya platformuna iş ilanları yayınlamasına olanak tanır.
Jobsoid
jobsoid.com
Jobsoid, her türlü işe alım ihtiyacınıza yönelik eksiksiz bir işe alım çözümü sunan Çevrimiçi Başvuru Takip Sistemidir. Her biri işe alım sürecinizin her adımını basitleştirmek için tasarlanmış bir dizi özellik ile birlikte gelir. Çeşitli iş panolarında iş ilanı vermekten aldığınız aday başvurularını yönetmeye, adaylarınızla iletişim kurmaktan ekibinizle işbirliği yapmaya kadar Jobsoid size tek elden çözüm sunar. Jobsoid ile işe alım sürecinizi otomatikleştirin ve sorunsuz işe alıma geçin. Temel Özellikler: - Çeşitli iş ilanı panolarında ve sosyal medyada iş ilanları - Web sitesi ve Facebook sayfası entegrasyonu - Özelleştirilebilir aday başvuru formu - Chrome Eklentisi ve manuel içe aktarmalar kullanılarak adayların kaynaklanması - Yetenek havuzunuza kampanya pazarlaması (e-posta) - İşe özel e-posta adresi otomatik aday ataması için - Yapay zeka tabanlı Akıllı Filtre ile adayları daha hızlı kısa listeye alma - Özelleştirilebilir işe alım hattı - Aday uygulamalarını etiketler ve diğer filtrelerle yönetme - Otomatik görevler ve hatırlatıcılarla sorunsuz ekip işbirliği - İletişim kolaylığı için yerleşik e-posta ve kısa mesaj - Otomatik - Aday deneyimini geliştirmek için yanıtlar ve etkileşim e-postaları - Mülakatların planlanması - zaman dilimleri ve video gösterimi ile tekli, toplu - Raporlar oluşturma - Hareket halindeyken işe alım için Mobil Uygulamalar
Onepoint HCM
onehcm.com
8 Farklı Sistemi Tek Platformla Değiştirin ve İş Gücünüzü Birleştirin. OnePoint İnsan Kaynakları Yönetimi, büyümekte olan şirketlerin istihdam yaşam döngüsü boyunca çalışanları işe almaları, etkileşime geçirmeleri, yetkilendirmeleri ve elde tutmaları için mükemmel bir hepsi bir arada HCM çözümüdür. HCM platformumuz ve özel destek ekibimiz, müşterilerimizin gerçek anlamda tek veritabanı çözümünde daha otomatik ve kolaylaştırılmış süreçleri yapılandırmasına olanak tanır. Birleşik HCM uygulamaları paketimizle, manuel İK/bordro süreçlerini otomatikleştirin, sistemleri birleştirin ve katılımı, iletişimi ve uyumluluğu geliştirmek için birleşik bir çalışan deneyimi sunun.
Jobspage
jobspage.co
Şirketinize özel bir kariyer sayfası oluşturun, mevcut işleri listeleyin ve başvuruları yönetin. Başvuru sahibi takip sistemimiz aday özgeçmişlerini, iletişim bilgilerini ve en iyi işe alım kararlarını vermeniz için gereken diğer bilgileri toplamanıza olanak tanır.
Apploi
apploi.com
Apploi, sağlık hizmeti işletmelerinin adayları bulmak ve çekmek için iş ilanlarını birden fazla iş ilanında paylaşmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir başvuru takip çözümüdür. Platform, yöneticilerin görüşmeleri planlamasını, notlar oluşturmasını ve birleşik bir arayüz üzerinden işe alım evraklarını otomatikleştirmesini sağlar. Sistem, yöneticilerin teklif mektuplarını güncellemesine, sertifikasyonun sona erme tarihlerini izlemesine, LPN lisanslarını doğrulamasına, adayları otomatik olarak taramasına ve iş sonrası performans ölçümlerini analiz etmesine olanak tanır.
ATS OnDemand
atsondemand.com
ATS OnDemand, yetenek bulma ve işe alma için bulut tabanlı başvuru sahibi takip yazılımı sağlar. Tüm işe alım görevlerini gerçekleştirmek için bütçe dostu bir platform arayan tek başına işe alım uzmanları, start-up'lar ve küçük işe alım ekipleri için idealdir.
Traffit
traffit.com
Adayların başvurmayı sevdiği işe alımlar oluşturun. Mutlu Adaylar ve Hızlı İşe Alımlar ekibinizin birlikte işbirliği yapması. Bir sonraki göreviniz için işe alım yapmanın yeni yoluna hoş geldiniz.
Webrecruit
webrecruit.co
Olağanüstü adayları işe alın. Harcamayı azaltın. İçgörüleri geliştirin. En iyi ATS yazılımı ve reklamcılık çözümleriyle daha iyi sonuçları daha hızlı sunun.
Jobilla
jobilla.com
Jobilla'nın dijital işe alım çözümü, işletmelere ve adaylara verimli bir yetenek kazanma deneyimi sunuyor. Pasif adayları çekmek, işe alım maliyetlerini azaltmak ve işe alım sürecini hızlandırmak için kişiselleştirilmiş bir strateji sağlarken, adaylara becerilerine ve ilgi alanlarına uygun işleri bulmaları için bir yol sunuyoruz. Jobilla'yı kullanarak işletmeler ve adaylar birkaç basit tıklamayla tam olarak istediklerini, nasıl ve ne zaman istediklerini elde ederler. Potansiyel. Gerçekleştirildi.
TalentLyft
talentlyft.com
Başvuru Takip Sistemi, İşe Alım Pazarlama, Kaynak Kullanımı ve Yetenek CRM çözümünü 1 platformda birleştiren işe alım yazılımı.
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