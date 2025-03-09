Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
API Yönetim Araçları, kullanıcıların güvenli bir geliştirme ortamında uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) denetlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına olanak tanır. Bu araçlar yöneticilere, ekiplerinin yayınlanan API'leri için bağlantı kararlılığını, trafiği, hataları ve güvenliği izleme konusunda yardımcı olur. BT departmanı bu araçları API'nin yaşam döngüsünün üretim sonrası aşamasında kullanır ve API tasarımı tamamlandıktan sonra geliştiricilerden görevi devralır. Bu noktadan itibaren API'nin tüm bakımı, izlenmesi ve yönetimi API yönetim platformu içerisinde gerçekleşir. Bazı API pazarı çözümleri, API'leri yönetmeye yönelik araçlar içerirken, bu araçlar öncelikle API'leri yönetmek yerine, bir ürünü geliştirmek için harici API'leri seçmeye odaklanır.
Yeni Uygulama Gönder
APPSeCONNECT
appseconnect.com
APPSeCONNECT, uygulamaları birbirine bağlayan ve iş süreçlerini otomatikleştiren akıllı bir entegrasyon platformudur (iPaaS). Platformda yerleşik bir düşük kodlu görsel entegrasyon tasarımcısı "ProcessFlow
People Data Labs
peopledatalabs.com
People Data Labs, 1.5 milyardan fazla kişi ile ilgili veri sunarak, kullanıcıların profilleri zenginleştirmesine ve verileri yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Informatica
informatica.com
Informatica, verilerin farklı ortamlar arasında yönetilmesini ve entegrasyonunu sağlayan kapsamlı bir veri yönetim platformudur.
Boomi
boomi.com
Boomi, dönüşümü yönlendiren akıllı entegrasyon ve otomasyon şirketidir. Boomi Platformu, uygulamaların ve verilerin katlanarak büyümesinin neden olduğu dijital parçalanmayı ortadan kaldırmak için işletmelerin uygulamaları, insanları ve verileri daha hızlı birbirine bağlamasını sağlar. Boomi Platformu, Üretken Yapay Zeka, uygulamalara yönelik önceden oluşturulmuş bağlayıcılar, az kodlu otomasyon, ortak iş süreçlerine yönelik tarifler, tam API yaşam döngüsü yönetimi ve bulut ve hibrit şirket içi entegrasyon için olay odaklı mimarinin birleşimi aracılığıyla, genişlik ve derinlik sağlar. Kurumsal düzeyde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe sahip, kullanımı kolay bir platformda modern dijital dönüşüm için gereken desteğin sağlanması.
Xano
xano.com
Xano, kod yazmadan ölçeklenebilir arka uçlar oluşturma imkanı sunan bir platformdur. API'ler, veri yönetimi ve entegrasyonlar sağlar.
Moesif
moesif.com
Güçlü bir gözlemlenebilirlik ve para kazanma platformuyla API kullanımını izleyin ve artırın.
Warrant
warrant.dev
Warrant, geliştiricilerin uygulamalarında erişim kontrolünü uygulamalarına ve uygulamalarına yardımcı olan açık kaynaklı bir yetkilendirme hizmetidir. Warrant, mühendislik ekiplerinin temel ürünlerini oluşturmaya odaklanabilmeleri için kullanıcı yetkilendirmesi ve erişim kontrolünü yönetmeye yönelik özel, merkezi bir platform görevi görüyor.
Choreo
choreo.dev
Choreo, dijital deneyimlerin oluşturulmasını hızlandırmak için tasarlanmış bir hizmet olarak dahili geliştirici platformudur. Choreo ile bulut yerel uygulamalarınızı zahmetsizce oluşturabilir, dağıtabilir, izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Choreo, geliştiricilerin bir platform oluşturmak veya sürdürmek yerine kodlarına odaklanmasına olanak tanır. Choreo'da sunulan bazı özellikler şunlardır: - Uygulama Mimarisi: Etki alanı odaklı geliştirme, mikro hizmet mimarisi, sürüm yönetimi API Yönetimi: API yönetişimi, ağ geçidi, geliştirici portalı, yaşam döngüsü yönetimi, API pazarı, API güvenliği, API analitiği - Platform Mühendisliği: CI/CD , GitOps, sürüm yönetimi, yapılandırmalar, sırlar, maliyet optimizasyonu - Altyapı Yönetimi: Konteynerler ve K8'ler, sunucusuz, ortamlar, güvenlik duvarı, yük dengeleme, coğrafi yönlendirme, DNS, çoklu bulut - Güvenlik: Sıfır güven, şifreleme, sır yönetimi, TLS, kimlik doğrulama ve yetkilendirme - İçgörüler ve Gözlemlenebilirlik: Günlükler, izler, ölçümler, uyarılar, analizler, DORA ölçümleri, iş öngörüleri
Blobr
blobr.io
Blobr, daha fazla dönüşüm sağlayan ve satışları artıran geliştirici portalıdır. Blobr ile: - erişim koşullarına ve para kazanma modellerine karar vererek API'leri kendi koşullarınıza göre dağıtın; - dokümanlar, kod parçacıkları ve daha fazlasını içeren yalın bir arayüze erişim sağlayarak unutulmaz bir deneyim sağlayın, - ayrıntılı analizler sayesinde kullanıcı davranışınızı anlayın ve hızla harekete geçin.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
DCKAP
dckap.com
DCKAP Entegratörü, distribütörlerin ERP sistemlerini e-Ticaret platformu, CRM, Envanter, Muhasebe, Lojistik ve 3M gibi Pazar Yerleri dahil olmak üzere herhangi bir sayıda iş uygulamasına bağlayan ERP Entegrasyon platformudur. Entegrasyona bağlı olarak gerçek zamanlı müşteri verileri, ürün verileri, envanter verileri, sipariş verileri, finansal veriler ve daha fazlasını sağlayabilir. Distribütörlerin binlerce saatlik manuel çalışmadan tasarruf etmelerine, daha sorunsuz iş akışları oluşturmalarına ve doğru verilerle desteklenen daha iyi kararlar almalarına yardımcı olur. Çeşitli sektörlerde yüzlerce distribütöre yardımcı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Robertson Lighting, Sunrise Electrical Supply (bir IMARK Electrical üyesi), Province Electrical (Kanadalı bir Schneider Electric distribütörü), C-Line Products, Bosch Hydraulic Connections, WG Henschen, Belmont Equipment & Technologies ve Marysville gibi isimlerle çalıştık. Denizcilik Distribütörleri - maliyetlerden tasarruf etmelerine ve iş öngörülerini geliştirmelerine yardımcı olur. Tamam, her şey söylendi, bugün bir Entegrasyon platformuna geçerek elde edeceğiniz değer şu: • Manuel senkronizasyona gerek yok • Bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan güncellemeler yapın • Veri aktarımlarını güvenli ve emniyetli bir şekilde otomatikleştirin • Verileri bir sezgisel, görsel kontrol paneli • Tam kişiselleştirme için esnek bir mimari üzerine inşa edilmiştir Her şey yapılandırıldıktan sonra, DCKAP Integrator direksiyona geçer ve tüm entegrasyon sürecini otomatikleştirir. Müşterileriniz için olağanüstü deneyimler yaratmaya odaklanabilmeniz için maliyetli ve zaman alıcı manuel operasyon sürecini DCKAP Entegratörüne devredin.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp üzerinden iş iletişimini yönetmek için ekiplerin kullanabileceği bir B2B satış platformudur.
Mockfly
mockfly.dev
Mockfly, geliştiricilerin geliştirme ve test amacıyla sahte API'ler oluşturmasına, yönetmesine ve simüle etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur. Veri üretimi için AI entegrasyonu, değişiklikleri izlemek için sahte farklar ve uç noktaların otomatik olarak eklenmesi için bir Chrome uzantısı gibi onu diğer taklit araçlarından ayıran bir dizi özellik sunar. Mockfly'ın temel özellikleri şunlardır: * Sezgisel Arayüz: Sahte API'ler oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. * İşbirliği Yetenekleri: Ekip üyelerini API taklit projelerinde işbirliği yapmaya davet edebilirsiniz, bu da onu ekip ortamları için ideal hale getirir. *Çoklu Yanıt: Farklı senaryoları simüle etmek için tek bir uç nokta için birden fazla yanıt oluşturmanıza olanak tanır. * Otomatik Belgeleme: Mockfly, API'niz için otomatik olarak kapsamlı belgeler oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf sağlar. * Rastgele Veri Üretimi: Faker.js ile entegrasyon, daha gerçekçi testler için API yanıtlarınıza rastgele veriler eklemenizi sağlar. *Yapay Zeka Destekli Özellikler: Yapay zeka, gerçekçi sahte veriler ve otomatik uç nokta açıklamaları oluşturmak için kullanılır ve verimliliği artırır. * Gerçek Zamanlı İşbirliği: Ekipler, örnek API projelerinde gerçek zamanlı güncellemeler sayesinde verimli bir şekilde işbirliği yapabilir. * Mockfly ayrıca günde 500 istek sınırı olan ücretsiz bir sürüm de sunuyor; bu, kullanıcıların ücretli bir plan taahhüt etmeden özelliklerini keşfetmesine olanak tanıyor.
ModelsLab
modelslab.com
Yapay zekayı daha erişilebilir hale getirmek için zemin hazırlıyoruz. Models Lab, işletmelerin görsel içerik oluşturmasını kolaylaştıran bir API paketidir. API'lerimizin kullanımı ve çeşitli uygulamalarla entegrasyonu kolaydır; bu da her büyüklükteki işletmenin hizmetlerimizden yararlanmasını mümkün kılar.
Pellerex
pellerex.com
Yazılımı hızlı bir şekilde oluşturmanıza ve dönüştürmenize yardımcı olacak Bağımsız ve Yönetilen Temeller, API'ler ve Canlı Hizmetler ekosistemi. Temellerimiz pazara sunma sürenizi aylarca hızlandıracak ve API'lerimiz çevredeki altyapıya değil ürününüze odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Pellerex bir Cloudnative iniş bölgesidir. Kimlik, Ödeme, Mesajlaşma ve Pazar Yeri dahil olmak üzere tüm temel yazılım işlevlerini kullanıcı arayüzü, API, DevOps, Konteyner ve Altyapı katmanlarında tam yığın ortamında sunar. Kurumsal ve Hub olmak üzere iki versiyonda gelir. Enterprise sürümü altyapınıza dağıtılır ve koda ve yığının tamamına kendi tarafınızda erişmenizi sağlar. Hub sürümü, çok kiracılı bir ortamda tüm temel hizmetlere hizmet olarak erişmenizi sağlayacak şekilde bizim tarafımızdan yönetilir; siz yalnızca Uygulamalarınızı ve API'lerinizi dağıtırsınız ve gerisini biz yönetiriz.
Traject Data
trajectdata.com
Traject Data, büyük arama ve e-ticaret sitelerinde 10 API'ye sahip lider bir veri sağlayıcısıdır. Çoğu veri kaynağı pahalıdır ve kapsamı sınırlıdır; bu da işletmenizin büyümesine gerçekten yardımcı olacak analizlerin belirlenmesini zorlaştırır. Sektörlerinde en akıllı olmak isteyen kuruluşlara güvenilir, sağlam, gerçek zamanlı veriler sağlıyoruz. Uygun fiyatlı ve esnek, ölçeklenebilir bir fiyatlandırma modeli sunuyoruz; böylece ihtiyaç duyduğunuz anda ihtiyacınız olduğu kadar az veya çok veri satın alabilirsiniz. Diğer sağlayıcılar, size sonuçların kısmi bir resmini veren pahalı bir platform aracılığıyla verileri filtreler ve bu, rakiplerinizin gördüğü resmin aynısıdır. Analizinizi özelleştirebilmeniz ve benzersiz içgörüler bulabilmeniz için mevcut veri ekosisteminizle entegre olan yüksek hacimli, ayrıntılı veriler sağlıyoruz. Traject Data ile öngörüleri hızlı ve kolay bir şekilde belirlemek ve işletmenizin büyümesine yardımcı olacak daha akıllı iş kararları almak için daha fazla veriye erişebilir ve bunları kontrol edebilirsiniz.
Apitally
apitally.io
Apitally, veri gizliliğine ve uygun maliyete odaklanarak REST API izleme için basit bir SaaS çözümü sunar. Python veya Node.js kullanarak yeni ve mevcut projeler için kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır ve hiçbir zaman hassas veriler toplamaz. API trafiğini izleme ve analiz: Basit kontrol panelimiz ile API isteklerini, hataları, yanıt sürelerini ve daha fazlasını takip edin. Her uç noktanın kullanımı ve performansı hakkında bilgi edinin. Farklı kullanım kalıplarını anlamak için API tüketicisine göre filtreleyin. API çalışma süresi izleme ve uyarı: API çalışma süresini ve kullanılabilirliğini izleyin. İşler ters giderse anında uyarı alın. Desteklenen web çerçeveleri: FastAPI, Starlette, Flask, Django Ninja, Django REST Framework, Express, NestJS, Fastify, Koa Neden Apitally? Veri gizliliğine odaklanın. Hassas veri toplanması yok. Yeni ve mevcut API projeleriyle entegrasyonu kolaydır. Performans üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Altyapı değişikliği gerekmez. İstek sayısında sınırlama yoktur. Ücretsiz plan mevcut.
APItoolkit
apitoolkit.io
APIToolkit ile teknik ekibinizin API yönetimlerini dönüştürün. Platformumuz, gerçek zamanlı izleme, hata takibi ve performans öngörüleri sunarak API'lerinizin kusursuz bir şekilde çalışmasını ve giden API entegrasyonlarınızın, son derece önemli değişikliklerle işinizi etkilememesini sağlar. Destek ekiplerinizin müşteri şikayetlerini araştırmasına ve mühendislik ekiplerinizin sistemlerini ve bağımlı oldukları sistemleri daha iyi anlamalarına yardımcı olun.
broadpeak.io
broadpeak.io
Broadpeak.io, içerik sağlayıcılara, ödemeli TV operatörlerine ve OTT hizmet sağlayıcılarına, abonelerine gelişmiş akış kalitesi sunmanın kolay, hızlı ve güvenilir bir yolunu sunan, API tabanlı bir video platformudur. Akışları gerçek zamanlı olarak uyarlar, böylece izleyiciler doğru olanları otomatik olarak alır. Akışları tüketici, içerik hakları, ağ, konum, cihaz ve daha fazlası hakkındaki bilgilere göre kişiselleştirir. Platform, İçerik Değiştirme, Sanal Kanal veya DAI gibi uygulamalar önererek video akışını bağlamsal hale getiriyor ve daha fazlası da gelecek. Son kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında, broadpeak.io hizmeti, hangi video dağıtım platformunun kullanıldığına bakılmaksızın her izleyicinin izlediği içeriğin her zaman en alakalı içerik olmasını sağladığı için ezber bozan bir hizmettir.
Hyphen API
hyphenapi.com
Highen API, geliştiricilere ve işletmelere sistemler arasında veri alışverişi ve otomatik iş akışları oluşturma imkanı sunan bir REST API setidir.
RSS API
rssapi.net
RSS API, RSS, ATOM ve JSON beslemelerini REST API üzerinden kolayca ayrıştırma, işleme ve Webhook ile yeni öğeleri alma imkanı sunar.
Userparser
userparser.com
Userparser, kullanıcı aracısını ve IP adresini ayrıntılı analitik verilere dönüştüren kullanıcı aracısı ayrıştırıcısı ve IP adresi arama API'sidir. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları ve IP arama API'leri, kullanıcının konumunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek iki araçtır. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları, kullanıcının tarayıcısı tarafından gönderilen HTTP başlıklarında yer alan bilgilere bakarak çalışır. Bu bilgiler kullanıcının işletim sistemini, tarayıcı türünü ve diğer ayrıntıları içerir. IP arama API'leri, bir kullanıcının IP adresine göre coğrafi konumunu belirlemek için IP adreslerinden oluşan bir veritabanı kullanır. Hem kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları hem de IP arama API'leri, bir kullanıcının konumunu ve cihaz tespitini yaklaşık olarak tahmin etmek için kullanılabilir, ancak bunların farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları, internete cep telefonlarından erişen kullanıcılar için daha doğrudur çünkü bu cihazlar genellikle HTTP başlıklarında daha ayrıntılı bilgi gönderir. IP arama API'leri hem mobil hem de masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanıcıları için daha doğrudur çünkü web tarayıcılarının HTTP başlıklarında az çok ayrıntılı bilgi gönderme eğiliminde olması önemli değildir. Tek bir API çağrısında hem ayrıştırılmış kullanıcı aracısı hem de ip adresi aramalarını gerçekleştirmek için Userparser'ı kullanabilirsiniz.
Tray.io
tray.io
Tray.io, uygulamalar ve hizmetler arasında veri entegrasyonu ve otomasyonu sağlayan AI destekli bir entegrasyon platformudur.
Apigee
google.com
Apigee, API'lerin geliştirilmesi, yönetimi ve güvenliğini sağlamak için tasarlanmış kapsamlı bir platformdur.
Checkly
checklyhq.com
Checkly, uygulamaların ve API'lerin izlenmesi için tasarlanmış, kod olarak izleme yapan bir araçtır ve kullanıcı etkileşimlerini simüle eder.
elastic.io
elastic.io
Elastic.io, SaaS, on-premise ve IoT sistemler arasında entegrasyonu kolaylaştıran düşük kodlu bir bulut tabanlı platformdur.
Formcarry
formcarry.com
<form>'unuz ama aslında işe yarıyor. HTML <form>'unuzu tamamen işlevsel bir şeye dönüştürün E-posta bildirimleri alın, dosya yükleyin, diğer uygulamalarla entegre edin. Kurulumu 3 dakika ve kullanımı ücretsiz.
Jitterbit
jitterbit.com
Jitterbit, entegrasyon ve kurumsal az kodlu uygulama geliştirmeye yönelik sağlam çözümlerle iş dönüşümünü güçlendirir. Şirket içi, bulut tabanlı ve SaaS sistemlerinin değerini artırmak ve dijital yolculuğu hızlandırmak için iPaaS, APIM, EDI ve LCAP'nin gücünü birleştiren ve basitleştiren tek sağlayıcıyız. Dünya çapında binlerce kuruluş, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden zamandan ve paradan tasarruf etmelerine, anlaşmazlıkları ortadan kaldırmalarına ve riski azaltmalarına yardımcı olmak için Jitterbit'in köklü uzmanlığına, ödüllü teknolojisine ve kapsamlı ortak ağına güveniyor. İşletmeler, Jitterbit ile birlikte daha mutlu, daha üretken insanlar yaratırken operasyonlarını dönüştürebilir ve geleceğe hazır hale getirebilir.
Kong
konghq.com
Kong, API'lerin geliştirilmesi, dağıtımı ve yönetimi için kapsamlı bir platformdur. Güvenli etkileşimler sağlar, analiz sunar ve esnek dağıtım seçenekleri destekler.
Mockaroo
mockaroo.com
Mockaroo, geliştiricilerin yazılımlarını test etmek için CSV, JSON, SQL ve Excel formatlarında özelleştirilmiş test verileri oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır.
Postman Web
postman.com
Postman Web, API geliştirme, test etme ve yönetimi için kapsamlı bir araçtır. Kullanıcılar istekleri düzenleyip test edebilir, sonuçları doğrulayabilir.
SnapLogic
snaplogic.com
SnapLogic, bulut ve şirket içi veri kaynaklarını bağlayarak entegrasyon süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Stellate
stellate.co
GraphQL API'nizi ölçeklendirin, inceleyin ve koruyun. Sorgularınızı uçta önbelleğe alın, kullanımına ilişkin öngörüler edinin ve kötü amaçlı sorgulardan koruyun.
Stoplight
stoplight.io
Stoplight, API tasarımı ve dokümantasyonu için kapsamlı bir platformdur. Geliştiricilerin işbirliği yaparak kaliteli API'ler oluşturmasını sağlar.
Workato
workato.com
Workato, uygulamaları entegre eden ve iş akışlarını otomatikleştiren bir platformdur. Kodlama gerektirmeden kullanıcılara erişilebilir çözümler sunar.
MovingLake
movinglake.com
Yerel olarak olay odaklı ve varsayılan olarak gerçek zamanlı olan veri ve arka uç bağlayıcıları. MovingLake, son teknoloji API bağlantı platformudur.
AppMaster
appmaster.io
AppMaster, kod yazmadan uygulama geliştirmeyi sağlayan bir platformdur. Veritabanı tasarımı, API yönetimi ve bulut dağıtımı gibi özellikler sunar.
SwaggerHub
swaggerhub.com
SwaggerHub, API tasarımı ve belgeleri için merkezi bir platform sunarak iş akışlarını yönetir ve geliştiricilere test ve entegrasyon imkanı tanır.
Backendless
backendless.com
Backendless, kullanıcıların kod yazmadan veya az kodla uygulama ve web geliştirmelerini sağlayan görsel bir geliştirme platformudur.
Zuplo
zuplo.com
Zuplo, ilk günden itibaren harika API'ler sunmanıza yardımcı olur. Yeni kurulan şirketler ve büyük kuruluşlar, uçta dağıtılan sunucusuz API Ağ Geçidimizi kullanarak API kimlik doğrulaması, hız sınırlaması ve geliştirici belgelerini muhteşem DX ile birlikte sunar. Zuplo.com'da ücretsiz olarak başlayabilir ve birkaç dakika içinde bir API gönderebilirsiniz.
Singular
singular.net
Günümüz pazarlamacıları için başarının anahtarı, bir sonraki reklam paralarını tam olarak nereye ve nasıl yatıracaklarını anlamaktır. Singular, yeni nesil ilişkilendirme, tam dönüşüm hunisi pazarlama verileri ve sınıfının en iyisi dolandırıcılık önleme özellikleriyle pazarlama ROI'sinin eksiksiz bir görünümünü sunarak pazarlamacılara tam da bunu yapma gücü veriyor. Singular ile şunları yapabilirsiniz: - Birlikte çalıştığınız tüm kanalları ölçün ve raporlayın: Singular'ın açık entegrasyon çerçevesiyle uygulamalar, web, SMS, yönlendirmeler, e-posta ve TV genelinde platformlar arası performansı ölçün. - İlişkilendirmeyi önde gelen maliyet toplamayla birleştirerek yatırım getirisini analiz edin: Güçlü veri bağlayıcılar, her kampanya, yayıncı, reklam öğesi ve anahtar kelime için pazarlama performansının kilidini açmak üzere ilişkilendirmeyle buluşuyor. - Kullanıcı yaşam döngüsünün tamamını takip edin ve analiz edin: Derin bağlantılar, web'den uygulamaya ve cihazlar arası ilişkilendirme ile platformlar genelinde edinme ve yeniden etkileşim hakkında rapor oluşturmak için kullanıcı yolculuğunuzun tamamını yakalayın. - Sınıfının en iyisi sahtekarlık önlemeyle daha fazla sahtekarlığı engelleyin: Reklam bütçelerinizi gerçek kullanıcılara odaklayın ve daha fazla algılama yöntemi ve atıf öncesi sahtekarlığı reddetme sayesinde yanlış raporlamayı önleyin. - Analize hazır pazarlama verileri için tek bir yönetilen ardışık düzeni izleyin: İlişkilendirmeyi, reklam harcamasını, reklam öğelerini, teklifleri ve reklamdan para kazanma verilerini doğrudan Redshift, Snowflake, BigQuery ve daha fazlasına yükleyin. Singular, aralarında Lyft, Twitter, Rovio, King ve LinkedIn'in de bulunduğu dünyanın en büyük mobil uygulama yayıncılarından bazılarıyla çalışır.
Treblle
treblle.com
API Gözlemlenebilirliğini bir sonraki seviyeye taşıyoruz. Entegre edilmesi ve geliştiricilerin dahil edilmesi son derece kolaydır. API'lerinizde olup biten her şeyi GÖRME yeteneği veren özellikler! Ana özellikler şunları içerir: gerçek zamanlı API izleme, otomatik olarak oluşturulan belgeler, istek paylaşımı, tek tıklamayla test, güçlü filtreleme ve analiz, hata izleme ve daha fazlası.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.
© 2025 WebCatalog, Inc.