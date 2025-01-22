API Yönetim Araçları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Userparser

userparser.com

Userparser, kullanıcı aracısını ve IP adresini ayrıntılı analitik verilere dönüştüren kullanıcı aracısı ayrıştırıcısı ve IP adresi arama API'sidir. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları ve IP arama API'leri, kullanıcının konumunu belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilecek iki araçtır. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları, kullanıcının tarayıcısı tarafından gönderilen HTTP başlıklarında yer alan bilgilere bakarak çalışır. Bu bilgiler kullanıcının işletim sistemini, tarayıcı türünü ve diğer ayrıntıları içerir. IP arama API'leri, bir kullanıcının IP adresine göre coğrafi konumunu belirlemek için IP adreslerinden oluşan bir veritabanı kullanır. Hem kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları hem de IP arama API'leri, bir kullanıcının konumunu ve cihaz tespitini yaklaşık olarak tahmin etmek için kullanılabilir, ancak bunların farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Kullanıcı aracısı ayrıştırıcıları, internete cep telefonlarından erişen kullanıcılar için daha doğrudur çünkü bu cihazlar genellikle HTTP başlıklarında daha ayrıntılı bilgi gönderir. IP arama API'leri hem mobil hem de masaüstü bilgisayar veya dizüstü bilgisayar kullanıcıları için daha doğrudur çünkü web tarayıcılarının HTTP başlıklarında az çok ayrıntılı bilgi gönderme eğiliminde olması önemli değildir. Tek bir API çağrısında hem ayrıştırılmış kullanıcı aracısı hem de ip adresi aramalarını gerçekleştirmek için Userparser'ı kullanabilirsiniz.