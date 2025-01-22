API Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

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API oluşturma yazılımı, kullanıcıların uygulama programlama arayüzlerini (API'ler) güvenli bir ortamda hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Düşük kodlu bir arayüz kullanarak kullanıcılar bir API için istenen parametreleri tanımlayabilir, yazılım ise mantık ve konfigürasyonun komut dosyalarını yönetir. Bu soyutlama, API tasarım sürecini basitleştirerek anında ve güvenli API oluşturulmasını kolaylaştırır. Yazılım, kullanıcıların veritabanlarından ve ağlardan veri almak için çeşitli standartlaştırılmış API türlerini kullanarak bağlayıcıları hızlı bir şekilde kurmasına olanak tanır. Genellikle API yönetim araçlarıyla eşleştirilen API oluşturma yazılımı, geliştiricilerin API'lerini izlemesine, kontrol etmesine ve para kazanmasına yardımcı olur. Genellikle yerleşik erişim kontrolü, hız sınırlama ve otomatik olarak oluşturulan belgeler gibi özellikleri içerir ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde yüksek kaliteli API'ler üretmesine yardımcı olur. Tasarım sürecini hızlandırırken, geliştiriciler aynı zamanda mantık ve işlevselliğe ince ayar yapmak için API'lerinin komut dosyalarını da değiştirebilirler.
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Appsmith
appsmith.com
Appsmith, geliştiricilerin birden fazla veri kaynağıyla konuşan güzel ve güçlü dahili uygulamalar oluşturmasına yardımcı olan açık kaynaklı bir platformdur. Müşteri destek portalından, satış kontrol paneline, pazarlama izleyicisine, yönetici panelinden verileriniz için kullanımı kolay CRUD ön ucuna kadar tüm dahili kullanım durumlarınız için uygulamaları Appsmith 10X'te daha hızlı oluşturabilirsiniz. Her ikisi de ücretsiz olan SOC2 uyumlu bulutumuz veya şirket içi Appsmith sunucumuzla hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Kullanıma hazır birçok güçlü özelliğe sahip olursunuz: - Erişimi kısıtlamak, sürümleri yönetmek ve süreçlere uygunluğu sağlamak için Git barındırma sağlayıcınızı Appsmith'e bağlayın. - Güvenli kimlik doğrulama ve yetkilendirme için tüm popüler sağlayıcılardan Google ve GitHub OAuth, SAML veya OIDC'yi kullanın. - Denetim günlükleriyle kullanıcı etkinliğinin, etkinliklerinin ve paylaşımlarının ayrıntılı izini görün. Son değişikliklerden haberdar olun ve uygulamalarınızın en son iyi durumlarına ulaşmak için zamanda geriye doğru takip edin. - Ekipler için ayrıntılı erişim kontrolleriyle her varlık, eylem, uygulama, çalışma alanı ve örnek için rollere ve gruplara göre erişimi yapılandırın. Daha fazla ayrıntıya www.appsmith.com adresinden göz atın
Hasura Cloud
hasura.io
Hasura size yeni ve mevcut veri kaynaklarında anında GraphQL ve REST API'leri sunar. Hasura'yı verilerinize bağlayın ve API'leri bir dakikadan kısa sürede edinin.
BuildShip
buildship.com
BuildShip, API'leri, planlanmış işleri ve arka uç bulut işlevlerini anında göndermenize olanak tanıyan az kodlu bir görsel arka uç oluşturucudur. Yapay zeka destekli, kendi iş akışı düğümlerinizi oluşturun, herhangi bir araca veya veritabanına bağlanın ve uygulamalarınız için ölçeklenebilir arka uç oluşturun. BuildShip by Rowy Inc., Worklife VC'den Brianne Kimmel, Guillermo Rauch (Vercel CEO'su), Nat Friedman (Github eski CEO'su), Balaji Srinivasan, AI Grant, Joseph Jacks (OSS Capital), yöneticiler gibi üst düzey yatırımcılar tarafından desteklenmektedir. Google, Figma ve daha fazlasından.
Jetic
jetic.io
Jetic, geliştiricilerin ölçeklenebilir API'ler ve entegrasyonlar tasarlamasına, sunmasına ve sürdürmesine olanak tanıyan, Apache Camel'i temel alan, bulutta yerel bir API ve uygulama entegrasyon platformudur.
Koxy AI
koxy-ai.web.app
Koxy AI, kodsuz ve sıfır yapılandırmalı, yapay zeka destekli sunucusuz arka uç oluşturmak için kodsuz bir platformdur. Koxy AI ile dünya çapında 35 bölgeden uçta hizmet verilen bulut tabanlı sunucusuz bir arka uca, sınırsız depolamaya sahip Koxy Veritabanına (JSON tabanlı), sürükle ve bırak API oluşturucuya ve sisteminizi güçlendirmek için 80.000'den fazla AI modeline sahip olursunuz. API'dir.
Presto API
prestoapi.com
PrestoAPI, REST API'leri oluşturmak için kod gerektirmeyen, bulut tabanlı tek araçlardan biridir. Geliştiricilerin herhangi bir veri kaynağından anında RESTful API'ler oluşturmasına olanak tanıyarak modern mobil, web ve IoT uygulamalarının arka uç geliştirmesini ortadan kaldırır.
Syncloop
syncloop.com
Syncloop, geliştiricilerin API'leri daha hızlı ve daha kolay oluşturmasına yardımcı olan görsel bir API geliştirme platformudur. Temel modüller, cron işleri, derlemeleri tanıtma, ekip işbirliği, sarmalayıcı hizmetler ve bulut ortamları gibi çeşitli özellikleri destekler. Syncloop ayrıca paylaşılan, özel, kurumsal ve şirket içi dağıtımlar için farklı fiyatlandırma planları sunar12. Syncloop, API çağrılarını basitleştirmeyi ve REST API'lerini ve diğerlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor
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