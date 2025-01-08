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Analitik Platformları - En Popüler Uygulamalar - Fransız Polinezyası
Bazen iş zekası (BI) platformları olarak da adlandırılan analitik platformları, kuruluşların verileri özümsemesi, yapılandırması, keşfetmesi ve yorumlaması için kapsamlı bir araç seti sunarak karar almayı geliştiren ve iş stratejilerini bilgilendiren eyleme geçirilebilir içgörüleri ortaya çıkarır. Bu platformlardan bazıları analitik altyapının kurulması, temel veri kaynaklarının entegrasyonu ve veri hazırlığı için BT katılımını gerektirirken, diğerleri self servis platformlar olarak bilinen, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar tarafından kolay yapılandırma ve kullanım için tasarlanmıştır. İş analistleri, veri bilimcileri ve diğer paydaşlar, verileri hazırlamak, modellemek ve hassaslaştırmak için bu platformlardan yararlanabilir, şirketin günlük operasyonlarına ilişkin daha derin içgörüler elde edebilir ve bilinçli karar almayı kolaylaştırabilir. Analitik platformu olarak sınıflandırılmasının esası, beş temel bileşenden oluşan uçtan uca bir analitik çözümü sağlamasıdır: veri hazırlama, veri modelleme, veri harmanlama, veri görselleştirme ve içgörü sunma.
Yeni Uygulama Gönder
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Tableau
tableau.com
Tableau, sorunları çözmek için verileri kullanma şeklimizi değiştiren, insanlara ve kuruluşlara verilerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı sağlayan bir analiz platformudur. Tableau, en geniş ve en derin, uçtan uca veri ve analiz platformudur. Tamamen entegre veri yönetimi ve idaresi, görsel analiz ve veri hikayesi anlatımı ve iş birliği ile verilerin sorumlu bir şekilde kullanılmasını sağlayın ve daha iyi iş sonuçları elde edin; bunların tümü Salesforce'un doğrudan Tableau Pulse'da yerleşik sektör lideri Einstein'ı ile verileri daha iyi hale getiren yeniden tasarlanmış bir veri deneyimidir. Veri görselleştirme araçlarıyla ilgili uzmanlığı ne olursa olsun herkes tarafından erişilebilir. Tableau Pulse, Tableau Cloud kullanıcıları tarafından kullanılabilir ve verileri daha kişiselleştirilmiş, bağlamsal ve akıllı yollarla sunmak için Tableau AI'nın gücünden yararlanır. Daha fazla bilgi için https://tableau.com/pulse adresini ziyaret edin Tableau Cloud, hızlı, esnek ve sezgisel analizlerle daha akıllı, içgörüye dayalı kararları güçlendirir. Dünyanın 1 numaralı analiz platformunda tamamen barındırılan bulut tabanlı, kurumsal düzeyde bir çözümü deneyimleyin. Tableau Prep Builder, veri hazırlamaya modern bir yaklaşım sunarak analiz için verilerin birleştirilmesini, şekillendirilmesini ve temizlenmesini daha hızlı ve daha kolay hale getirir.
Deepnote
deepnote.com
Deepnote, ekipler için en iyi veri bilimi not defterini oluşturuyor. Kullanıcılar dizüstü bilgisayarda verilerini birbirine bağlayabilir, gerçek zamanlı işbirliği ve sürüm oluşturma yoluyla verileri keşfedip analiz edebilir ve kolayca paylaşabilir. Tüm bunlar, bulutta çalışan güçlü, tarayıcı tabanlı bir kullanıcı arayüzü aracılığıyla yapılır. Özellikler şunları içerir: * Not defterlerini ve projeleri URL üzerinden paylaşma * Sürüm kontrolüyle başkalarını görüntülemeye, yorum yapmaya ve işbirliği yapmaya davet etme * Sunumlar için görselleştirmeler içeren not defterleri yayınlama * Projeler arasında veri kümelerinin paylaşılması * Tam linux terminal erişimi * Kod tamamlama * Otomatik python paket yönetimi * Github'dan içe aktarma * PostgreSQL DB bağlantısı
Looker
looker.com
Looker, modern şirketler için iş zekasını yeniden keşfediyor. Looker, web'in yaptığı gibi çalışır: tarayıcı tabanlı, benzersiz modelleme dili, herhangi bir çalışanın en iyi veri analistlerinizin çalışmalarından yararlanmasına olanak tanır. %100 veritabanı içinde çalışan Looker, gerçek zamanlı, gerçek sonuçlar elde etmek için en yeni, en hızlı analitik veritabanlarından yararlanır.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, kapsamlı bulut ürünleri ve çözümleriyle desteklenen dijitalleşmeyi hızlandırmak için küresel olarak ölçeklenebilir, güvenli ve güvenilir bulut bilişim hizmetleri sunan, dünyanın en büyük bulut bilişim şirketlerinden biridir.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Grow
grow.com
Grow, kuruluşunuzdaki herkesin veriye dayalı kararlar almasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen tam yığın iş zekası (BI) platformudur. ETL, veri ambarı ve görselleştirmeyi kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren herhangi bir kuruluş, içgörüleri ortaya çıkarmak için verilerini bağlayabilir ve keşfedebilir. Sınırsız kullanıcı lisansı modelimiz, herkesin bir analist için sıra beklemeden ihtiyaç duyduğu yanıtlara erişmesini sağlar. Artık herkes büyümesini hızlandırmak için gerçek zamanlı olarak harika kararlar alabilir.
Domo
domo.com
Domo, verilerden herkesin faydalanmasını sağlar, böylece iş üzerindeki etkileri daha da artabilir. Bulutta yerel veri deneyimi platformumuz, geleneksel iş zekası ve analitiğinin ötesine geçerek, kullanıcı dostu kontrol panelleri ve uygulamalarla verileri görünür ve eyleme geçirilebilir hale getirir. Yapay zeka, veri bilimi ve mevcut bulut ve eski sistemlere bağlanan güvenli bir veri temeli ile desteklenen Domo, şirketlerin kritik iş süreçlerini geniş ölçekte ve rekor sürede optimize etmesine yardımcı olarak üstel iş sonuçlarına güç veren cesur merakı tetikliyor.
Observable
observablehq.com
Observable, geliştiricilerin etkileyici, performanslı veri uygulamaları, kontrol panelleri ve raporlar oluşturmasına ve dağıtmasına yardımcı olan uçtan uca bir çözümdür. Eski BI araçlarının aksine Observable, geliştiricilerin kod kullanarak gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanır, böylece özel raporlar geliştirebilir ve daha derin, daha ayrıntılı içgörüler keşfedebilirler. Geliştiriciler, verileri canlı, işbirliğine dayalı not defterlerinde yineleyebilir ve keşfedebilir. Daha sonra, açık kaynaklı Observable Framework'ü kullanarak, herhangi bir dili veya kitaplığı kullanarak anında yerel olarak yüklenen veri uygulamaları oluşturabilirler. Observable'da veri uygulamalarını güvenli bir şekilde dağıtmak ve barındırmak kolaydır. SSO, çalışma alanı yönetimi, denetim günlükleri ve daha fazlasıyla biz ilgileniyoruz; böylece geliştiriciler, ekiplerinin şimdiye kadar gördüğü en iyi veri uygulamalarını oluşturmaya odaklanabilirler. Daha iyi kontrol panelleri, veri uygulamaları ve raporlar kodla oluşturulur. En iyileri Observable ile oluşturulur.
DataGPT
datagpt.com
DataGPT, kullanıcıların verileriyle ilgili her türlü soruyu doğal dilde sormalarına ve saniyeler içinde eksiksiz yanıtlar almalarına olanak tanıyan dünyanın ilk konuşma yapay zeka analistidir. DataGPT, aşağıdaki gibi karmaşık soruları yanıtlayabilen, hafızaya sahip, tamamen otonom bir sohbet robotudur:
Sisense
sisense.com
Sisense, kuruluşlara analitiği her yerde, hem müşteri hem de çalışan uygulamalarına ve iş akışlarına entegre etme yeteneği sağlayarak geleneksel iş zekasının ötesine geçiyor. Sisense müşterileri, her zaman doğru yerde ve doğru zamanda zekayı aşılayan, son derece özelleştirilebilir, yapay zeka odaklı analitik bulut platformu Sisense Fusion ile kontrol panelinin ötesine geçerek analitiği benimsemenin engellerini aşıyor. 2.000'den fazla küresel şirket yenilik yapmak, pazarları değiştirmek ve dünyada anlamlı bir değişim yaratmak için Sisense'e güveniyor. Müşteri başarısı açısından 1 Numaralı İş Zekası şirketi olan Sisense, beş yıl üst üste Forbes Cloud 100 Dünyanın En İyi Bulut Şirketleri arasında yer aldı. Bizi www.sisense.com adresinden ziyaret edin ve bizimle LinkedIn, Twitter ve Facebook üzerinden bağlantı kurun.
InsightBase
insightbase.ai
Yapay Zekayı Kullanarak Veritabanınızla Sohbet Edin. Doğal dilde sorular sorun ve saniyeler içinde yanıt alın. Artık SQL sorgusu yok, veri bilimi yok.
Mode Analytics
mode.com
Mode, modern veri ekiplerinin çalışma şeklini benimseyen ilk BI platformudur; bu, veri liderlerinin gerçek self-servis yoluyla daha verimli, daha yüksek etki analizi ve artırılmış veri olgunluğu sağlamasına olanak tanır. Birleşik zeka katmanı olarak Mode, modern veri yığınının yatırım getirisini en üst düzeye çıkarır ve verileri tüm sektörlerde ve aşamalarda önde gelen işletmeler için rekabet avantajına dönüştürür.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak kabul edilmektedir. 2016, Mediacorp Canada Inc.OpenText yazılım uygulamaları, büyük şirketler, devlet kurumları ve profesyonel hizmet firmaları için içeriği veya yapılandırılmamış verileri yönetir. OpenText, ürünlerini, büyük hacimli içeriğin yönetimi, yasal gerekliliklere uyum ve mobil ve çevrimiçi deneyim yönetimi dahil olmak üzere bilgi yönetimi gereksinimlerini karşılamayı amaçlamaktadır. OpenText, dünya çapında 14.000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır ve NASDAQ'da (OTEX) listelenmiş, halka açık bir şirkettir. ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası (OTEX).
Hex
hex.tech
Hex, işbirlikçi analitik ve veri bilimi için bir platformdur. Kod not defterlerini, veri uygulamalarını ve bilgi yönetimini birleştirerek verilerin kullanımını ve sonuçların paylaşılmasını kolaylaştırır. Hex, en iyi not defterlerini, iş zekasını ve belgeleri kusursuz, işbirliğine dayalı bir kullanıcı arayüzünde bir araya getirir. SQL, Python ve R'yi birlikte veya tek başına kullanın. Çalışmalarınızı herkesin kullanabileceği duyarlı düzenlerde sürükleyip bırakma özelliğiyle etkileşimli veri uygulamaları olarak dahili veya harici olarak yayınlayın. Anında yayınlamayla eksiksiz bir kullanıcı arayüzü bileşenleri kitaplığından yararlanın ve güçlü bir kullanıcı deneyimi için canlı yorum alın. Herkesin verileri keşfetmesine ve kullanmasına izin vererek Hex ile kurumsal bilgi oluşturun.
Chartio
chartio.com
Herkes için yeterince basit. Veri ekibi için yeterince güçlü. Chartio, bir kuruluştaki herkesin verilerine erişmesini, keşfetmesini, dönüştürmesini ve görselleştirmesini sağlama misyonuna sahip bulut tabanlı bir iş analitiği çözümüdür. Chartio ile artık her ekip üyesi kendi sorularını yanıtlayabilir.
Klipfolio
klipfolio.com
Klipfolio, iş zekası pazarında güvenilir bir liderdir ve binlerce veri ekibinin ve iş kullanıcısının verileriyle ilgili daha bilinçli kararlar almasına gururla yardımcı olur.
Mineo
mineo.app
MINEO, verilerinizi keşfetmeniz, Python destekli dizüstü bilgisayarlar oluşturmanız ve dağıtmanız için kullanılan bir platformdur. Ayrıca makine öğrenimini kullanarak verilerinizin kalitesini de izler. Daha iyi bir Python Not Defteri --------------------------------- Mineo, Python dizüstü bilgisayarları, aşağıdakiler gibi üretim düzeyinde özellikler ekleyerek bir sonraki seviyeye taşıyor: * Değiştirilebilir düzen modları: Dizüstü Bilgisayar, Kontrol Paneli ve Mobil. * İçeriğinizi programlamaya gerek kalmadan keşfetmek ve etkileşimde bulunmak için kod Widget'ları (SQL Sorgusu, Grafikler, Tablolar, KPI'ler, Başlık, Resimler ve Formlar) yok. * Veritabanlarına doğrudan erişmek için entegre SQL Veri kaynakları. * Jupyter dizüstü bilgisayarlarla uyumludur. Mevcut not defterlerinizi .ipynb'den içe aktarın veya mineo'dan diğer uygulamalara aktarın. * Yerleşik sürüm kontrol sistemi * Paylaşma ve işbirliği içinde çalışma yeteneği. * Verilerinizi 10 TB'a kadar depolamak için entegre dosya sistemi. * Dizüstü bilgisayarınızı PDF'ye aktarma yeteneği * Proje çapında değişkenler için destek * Python blokları, Markdown, LaTeX ve Widget'lar desteği. * Kullanıcı/grup düzeyinde ayrıntılı günlükler ve izinler (görüntüleme, kodu görüntüleme, yürütme). * OpenAI tarafından desteklenen otomatik kod oluşturma.
GoodData
gooddata.com
GoodData, dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlara yapay zeka destekli veri odaklı karar alma sürecini sunan lider bulut tabanlı veri ve analiz platformudur. Otomasyon ve yapay zekanın potansiyelinden yararlanan bir platformla GoodData, müşterilerine, gerçek zamanlı, self-servis veri içgörüleri yoluyla veri analitiğini her son kullanıcıya çalışma noktasında sunma gücü veriyor. Dünyanın en iyi 140.000'den fazla işletmesi ve 3,2 milyon kullanıcı, anlamlı değişim sağlamak ve veriler aracılığıyla daha fazlasını başarmak için GoodData'ya güveniyor.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT dışı uzman olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedeflerle bağlantılı bir şekilde ilgili analizleri gerçekleştirmek için daha fazla güç sağlar. Her kullanıcının yolculuğunu basit analizlerden karmaşık analizlere doğru kısaltarak, bilinmeyeni keşfetmek, yeni ilişkileri belirlemek, sonuçları daha derinlemesine anlamak ve statükoya meydan okumak için verilerden yararlanmalarına olanak tanır. IBM Cognos Analytics ile verilerinizle ilgili eyleme dönüştürülebilir öngörüleri görselleştirin, analiz edin ve kuruluşunuzdaki herkesle paylaşın.
DataSquirrel AI
datasquirrel.ai
DataSquirrel, verileri anlama, net görseller ve kontrol paneli raporları oluşturma sırasında zamandan, stresten ve sıkıntıdan tasarruf etmenizi sağlar. Otomatik Temizleme. Otomatik Analiz. Otomatik Görselleştir. Otomatik Tekrar. Bu: Hızlı, Kolay, Rehberli, Yapay Zeka destekli ve Güvenli. DataSquirrel, herhangi bir veriyi anlamlandırmak ve bağımsız olarak karar vermek isteyen bireyler ve ekipler için başvurulacak İş Zekası platformudur! Kullanmak veya başlamak için hiçbir teknik beceri gerekmez. Verilerinizi yükleyin ve gerisini DataSquirrel'e bırakın! ✓ Herhangi bir veriyi yükleyerek anlık veri ihtiyaçlarını keşfedin ✓ Doğruluk için otomatik temizleme ✓ AI tarafından önerilen analizleri kullanarak kalıpları keşfedin ✓ Artık VLookup yok! Verileri tek tıklamayla birleştirin ✓ Görselleri istediğiniz gibi özelleştirin ✓ Temizlenmiş dosyayı ve kontrol paneli raporlarını indirin ✓ Oturum açmadan Paylaşın/İşbirliği yapın
datapine
datapine.com
datapine, herkese verilerini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfetme, görselleştirme, izleme ve paylaşma olanağı veren hepsi bir arada İş Zekası yazılımıdır!
PopSQL
popsql.com
PopSQL, DataGrip, DBeaver, Postico gibi eski SQL editörlerinin evrimidir. Zamandan tasarruf etmek, veri doğruluğunu artırmak, yeni işe alımları daha hızlı başlatmak ve işletmeye hızlı bir şekilde içgörüler sunmak isteyen veri odaklı ekipler için güzel, modern bir SQL düzenleyici sağlıyoruz. PopSQL ile kullanıcılar veri modellerini kolayca anlayabilir, sürüm kontrollü SQL yazabilir, canlı varlıkla işbirliği yapabilir, verileri grafiklerde ve kontrol panellerinde görselleştirebilir, raporları planlayabilir, sonuçları paylaşabilir ve arama ve keşif için temel sorguları düzenleyebilir. Ekibiniz halihazırda Tableau veya Looker gibi büyük bir BI aracından ya da karmaşık SQL editörlerinden yararlanıyor olsa bile, PopSQL, SQL konusunda uzman kullanıcılarınız, kıdemsiz analistleriniz ve hatta veri içgörülerine aç olan daha az teknik paydaşlarınız arasında kusursuz işbirliğine olanak tanır. . * macOS, Windows ve Linux ile platformlar arası uyumluluk * Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra ve daha fazlasıyla çalışır
HoneyStack
hockeystack.com
HockeyStack, B2B için önde gelen analiz ve ilişkilendirme platformudur. HockeyStack tüm platformlarınıza bağlanır, verilerinizi temizler ve satış hattını neyin yönlendirdiğini ölçmenize ve alıcı yolculuklarını görselleştirmenize olanak tanır. Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. 8x8, ActiveCampaign ve Cognism gibi şirketlerdeki yüzlerce gelir ekibi, daha fazla satış hattı oluşturmak ve anlaşmaları daha hızlı kapatmak için HockeyStack'i kullanıyor.
Cube
cubeanywhere.com
İşletmenizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz içgörü! Gerçek zamanlı proje maliyetleri, zaman ve harcamalar sayesinde projelerinizi, görevlerinizi ve müşterilerinizi yönetmek çok kolaydır. Ekip üyesi, proje, müşteri ve şirket düzeyinde zengin etkileşimli grafikler elde edin. İşinizin ofisinizin kapısında başlamadığını veya bitmediğini biliyoruz. İşiniz SİZİN olduğunuz yerdir! Ve Cube'a istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Cube'a dizüstü bilgisayarınızdaki basit bir web tarayıcısından veya yerel uygulamalarla iPhone, iPad veya Android cihazınızdan erişebilirsiniz.
ATLAS.ti
atlasti.com
Markalar ve akademisyenler tarafından desteklenen ATLAS.ti, hangi sektörde çalışırsanız çalışın herkesin verileri analiz etmesine ve değerli içgörüleri ortaya çıkarmasına olanak tanır. Temel analiz görevlerinden en kapsamlı araştırma projelerine kadar: ATLAS.ti ile, tüm bunların kilidini kolayca açabilirsiniz. Sezgisel araştırma araçları ve sınıfının en iyisi teknolojiyle nitel ve karma yöntem verilerinizden eyleme geçirilebilir bulgular: • Yerel Mac ve Win uygulamalarına ve ayrıca Web sürümümüze erişin • Tüm özellikler ve araçlar tek bir eksiksiz yazılım paketinde yer almaktadır • Zamandan tasarruf edin ve Yapay zeka tarafından desteklenen içgörüleri otomatik olarak bulun • Sürümler arasında sorunsuz proje alışverişini deneyimleyin • Ekipler için gerçek zamanlı işbirliğinden yararlanın • Çok kullanıcılı lisansları istediğiniz kadar kişiyle paylaşın • Ücretsiz canlı desteğimizden ve uzman eğitimimizden yararlanın Daha fazlasını burada öğrenin : www.atlasti.com
Cascade
cascade.io
Cascade, ekipler için oluşturulmuş ilk gelişmiş analiz aracıdır ve analistlerin büyük veri kümelerini özel, tahmine dayalı içgörülere dönüştürmesine ve bulgularını kolaylıkla paylaşmasına olanak tanır.
Holistics
holistics.io
Bütünsellik, teknik ekipleri rahatsız etmeden herkesin kendi veri sorularını yanıtlamasına olanak tanır. Hem iş hem de veri ekibi için artık "sıradaki hayal kırıklığı talebine" gerek yok.
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE, üretken yapay zekanın gücünü BI'nın hassasiyetiyle birleştiren kapsamlı bir zeka platformudur. Bulutta yerel, açık mimarili bir platform olan bu platform, yapay zeka destekli Intelligence Everywhere™'i enjekte etmek için tasarlanmış, ölçeklenebilir, geleceğe uygun bir anlamsal katman üzerine inşa edilmiştir. MicroStrategy ONE, dünya çapındaki şirketlere, kuruluşlarının içinde ve dışında on binlerce kişiye modern veri analitiği çözümlerini sorunsuz bir şekilde sunmaları için güç veriyor. Önde gelen GenAI teknolojileriyle donatılan bu sistem, herhangi bir cihazdaki zekanın, herhangi bir kullanıcı için veriden eyleme geçiş süresini hızlandırmasını sağlar.
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI'nin yapay zeka odaklı konuşma arayüzü, veri analizi yolculuğunuzu basitleştirir. Veri analizi yolculuğunuzu zahmetsizce kolaylaştırın ve geleneksel analizin karmaşıklığını ortadan kaldırın. Analitik veya SQL uzmanlığı gerekmez. Değerli bilgiler için birkaç dakika içinde anında raporlar ve gösterge tabloları oluşturun. Neden Flowtrail AI: Günümüzün teknolojik açıdan gelişmiş dünyasında pek çok analitik platformu mevcuttur ve bunların birçoğunda analitik uzmanlarından faydalanılabilir. Buna karşılık Flowtrail AI, verileriniz hakkında herhangi bir soru sormanıza ve anında yanıt almanıza olanak tanır; böylece onu kullanmak için SQL sorgularını, veritabanı şemalarını veya analizleri bilmenize gerek kalmaz. Özellikler: 1. Verilerinizle sohbet edin: Flowtrail AI, veritabanınızla konuşarak otomatik olarak raporlar oluşturur. Hiçbir SQL uzmanlığı gerekmez. Yapay zeka destekli sistemimiz niyetinizi anlar ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri almak için gerekli sorguları oluşturur. 2. Gelişmiş Veri Kümesi Oluşturma: Düz dil açıklamalarını sorunsuz bir şekilde SQL sorgularına çevirin. Yapay zeka motorumuz talimatlarınızı yorumlar, SQL sorguları oluşturur ve bağlantılı veritabanlarından ilgili verileri alarak veri çıkarmayı daha hızlı ve daha erişilebilir hale getirir. Kullanıcı girişlerine yanıt veren özelleştirilebilir veri kümeleri oluşturmak için dinamik parametrelerden yararlanın 3. Özelleştirilebilir Raporlar: Raporlarınızı tam ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde uyarlayın. Verilerinizi etkili bir şekilde ileten anlayışlı ve görsel olarak çekici raporlar oluşturmak için veri görselleştirmeyi, biçimlendirmeyi ve gruplandırmayı özelleştirin. Etkileşimli filtrelemeyi ve kişiselleştirilmiş rapor görünümlerini etkinleştirmek için dinamik parametreleri entegre edin. 4. Özelleştirilebilir Kontrol Panelleri: Sezgisel sürükle ve bırak arayüzümüzle zahmetsizce dinamik kontrol panelleri oluşturun. Verilerinize kapsamlı bir genel bakış sağlayan, hızlı içgörüler ve karar alma olanağı sağlayan kontrol panelleri oluşturmak için görsel öğeleri düzenleyin ve yeniden boyutlandırın. 5. Yayınlayın ve Yerleştirin: Parola korumalı yayınlamayı kullanarak raporlarınızı ve kontrol panellerinizi paydaşlarla güvenli bir şekilde paylaşın. Bu, yalnızca yetkili kişilerin raporlarınızı görüntüleyebilmesini ve bunlarla etkileşimde bulunabilmesini sağlar. Raporlarınızı ve kontrol panellerinizi harici platformlara veya web sitelerine de entegre edebilirsiniz. Görselleştirmelerinizi gereken yerlere yerleştirerek erişilebilirliği ve erişimi iyileştirin. 6. Favori Veritabanlarına Bağlanın: MySQL, PostgreSQL ve MSSQL gibi tercih ettiğiniz veritabanlarına zahmetsizce bağlanın. Yakında daha fazla seçenek sunulacak. Favori kaynaklarınızdaki verilere doğrudan Flowtrail AI içinden erişerek iş akışınızı kolaylaştırın, manuel veri çıkarma ve içe aktarma ihtiyacını ortadan kaldırın.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, herkesin, her yerde olağanüstü miktarlardaki verileri, her gün çığır açan gelişmeler yaratmalarına yardımcı olacak hızlı içgörülere dönüştürmesine olanak tanıyan, eğlenceli, az kodlu/kodsuz, uçtan uca bir veri analizi platformudur. Bugün dünyanın her yerindeki kuruluşlar, işgücünün becerilerini hızla artırmak ve yüksek etkili iş sonuçları üretmek için Alteryx'e güveniyor. Ücretsiz denemenizi başlatmak ve verilerinizden daha fazla yararlanmak için Alteryx.com'u ziyaret edin!
Trevor.io
trevor.io
Basit, sezgisel bir sorgu oluşturucu (veya SQL) kullanarak tüm ekibinizin raporlar oluşturmasına, arama yapmasına ve verilerinizden geçici yanıtlar almasına olanak tanıyın. Verilerinizden kolaylıkla güzel görselleştirmeler, gösterge tabloları ve raporlar oluşturun: - favori formatlarınıza aktarın - e-posta, Zapier veya Slack aracılığıyla uyarılar gönderin - dahili olarak ekibinizle paylaşın - gömülü gösterge tabloları aracılığıyla müşterilerinizle paylaşın Trevor, güvenli, salt okunur bir uygulama kullanıyor işlemin kurulumu yalnızca 20 dakika sürer ve dbt uyumludur.
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3'ün yazılım platformu karmaşık operasyonel prosedürleri yöneterek operatörlere zaman kazandırır ve hataları azaltır. Bir projenin entegrasyon ve testten canlı operasyonlara kadar tüm yaşam döngüsünü destekler. * Birden fazla program/görev için etkileşimli gerçek zamanlı senkronize prosedürler * Onayları, düzenlemeleri, satır içi geri bildirimi ve revizyonlar arasındaki değişiklikleri izlemeyi içeren yerleşik sürüm süreci * Çalıştırma prosedürlerinin sorgulanabilir veritabanı * Manuel ve otomatik prosedür görünümleri ve yetenekleri * Entegre telemetri, komuta ve kontrol ve görev verileri * Ayrıntılı analizler, raporlar ve gösterge tabloları
Bold BI
boldbi.com
Yerleşik analizlerle müşterilerinizi başarı öykülerine dönüştürün. Bold BI by Syncfusion, yüksek kaliteli BI ve analitiği uygulamalarınıza yerleştirmenize olanak tanır. Herkesin güzel, son teknoloji gösterge tabloları oluşturmasına olanak tanıyan eksiksiz bir iş zekası çözümüdür. En zorlu veri hazırlama zorluklarının üstesinden gelmek için eksiksiz bir veri entegrasyon platformuyla birlikte gelir. Bold BI, ham veri kaynaklarından tamamen etkileşimli kontrol panellerine kadar, veriler ile eyleme dönüştürülebilir öngörüler arasındaki boşluğu rekor sürede kapatır. Platform, Azure SQL Veri Ambarı, Microsoft SQL Server ve Oracle dahil olmak üzere 130'dan fazla yaygın veri kaynağıyla entegrasyonun yanı sıra REST API ile herhangi bir veri kaynağına genel erişim sunar. Ek Bold BI özellikleri şunları içerir: • Analitiği bir JavaScript SDK'sı ile kolayca ekleyin. • İlk katılımdan bitmiş ürüne kadar uçtan uca destek. • Modern veri mimarisi; özel küpler yoktur. • Tüm önemli çerçeveler için ayarlanmış güçlü SDK. • İstediğiniz yere konuşlandırın. • OAuth2 ve OpenID ile tek oturum açma deneyimi. • Ölçeklenebilir, sürpriz olmayan lisanslama. • Sürükle ve bırak tasarım özellikleri. • Kontrol panellerinde gerçek zamanlı işbirliği. • Office 365 ve Active Directory ile entegrasyon. Syncfusion, bireysel geliştiricilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çok çeşitli müşterilere hizmet vermekten gurur duymaktadır. Yirmi yılı aşkın bir süredir şirket, piyasadaki en etkileyici UI kontrol koleksiyonlarından birini geliştiriyor. Veri görselleştirme uzmanlığını basitleştirilmiş ancak kapsamlı Bold BI çözümüne kanalize etmek, geliştirici topluluğunun ihtiyaçlarını karşılamada bir sonraki adımdır. Her müşterinin başarısını sağlamak için Syncfusion'ın destek ekipleri her aşamada yardımcı olmaya hazırdır. Şirket, başlangıçtan itibaren ortaya çıkabilecek uygulama zorluklarına kadar yalnızca araçlar değil, uzmanlık da sunmaya kendini adamıştır. NOT: Daha eski incelemelerde geçmiş ürün adına atıfta bulunulabilir
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma, bulut için özel olarak tasarlanmış, ödüllü bir modern iş zekası (BI) ve analiz platformudur. Sigma ile herkes, canlı verileri bulut ölçeğinde en ince ayrıntısına kadar keşfetmek için zaten bildiği elektronik tablo işlevlerini ve formüllerini kullanabilir. Tanıdık elektronik tablo benzeri arayüzümüz, bulut veri ambarlarında verileri taze ve güvenli tutarken SQL'in tüm gücünü her kullanıcının eline sunar. Veriye öncelik veren şirketler, çalışanlarını, müşterilerini ve iş ortaklarını kontrol panelinin sınırlarından kurtulmaları ve daha iyi, daha hızlı kararlar almaları için verileri kendileri keşfetmeleri konusunda güçlendirmek için Sigma'yı kullanıyor. Yazılımımız, veri kaynaklarını birleştirmek ve milyarlarca veri satırını anında analiz etmek için bulut veri ambarlarının performans gücünden yararlanmak üzere geliştirildi; kodlamaya gerek yok.
Nugit
nugit.co
Nugit, bir gösterge panosunun ötesine geçen, insanların yoğun ve karmaşık verileri inceleyerek içlerindeki öngörüleri ve fırsatları bulmasına yardımcı olan otomatik bir Veri Hikayesi Anlatma Platformudur. Nugit, bu öngörüleri geniş ölçekte veri hikayesi anlatımı yoluyla sunabiliyor, böylece anında anlaşılabiliyor.
Draxlr
draxlr.com
Draxlr, SQL veritabanlarınız (Postgres, MySQL, MariaDB, MS SQL, PlanetScale, YugabyteDB, CockroachDB, Amazon Redshift, BigQuery ve Snowflake) üzerinde kontrol panelleri oluşturmanıza ve uyarıları ayarlamanıza olanak tanıyan bir üründür.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Ikigai
ikigailabs.io
İkigai'nin operasyonel BI platformu, işletmelerin taktiksel kararlar alma şeklini dönüştürüyor. İş amaçlı kullanıcı dostu UI/UX, herkesin iş hedeflerine ulaşmak için verileri aktarmasına, hazırlamasına ve yapay zeka destekli güçlü analizler yürütmesine olanak tanır. DeepMatch, en farklı veri kümelerini bile herhangi bir veri ön işlemine gerek kalmadan dakikalar içinde birleştirir. Bu patentli teknoloji zamanla gelişir ve insanlardan öğrenir. Tescilli DeepCasting teknolojisi, birkaç haftalık veriler kadar kısa bir sürede, diğer tüm yöntemlerden daha yüksek doğrulukla tahminler üretir. İkigai'nin tescilli DeepPlan analizi, bir avuç "olursa" senaryosunu karşılaştırmak yerine 10^19'a kadar seçeneği değerlendirir ve herhangi bir parametre için en uygun olanları belirler. Yapay zeka ve makine öğrenimi üzerine son teknoloji MIT araştırmaları üzerine inşa edilen İkigai, operasyonel ekiplerin belirsizlik ve sürekli değişim altında kararlarının hızını ve doğruluğunu artırmasına yardımcı olacak, sonuçta işlerinin yatırım getirisini artıracak ve en yeni veri bilimi tekniklerini uygulayacak şekilde benzersiz bir konuma sahiptir. herhangi bir veri uzmanının erişimine açıktır. Daha fazla bilgi edinin https://www.ikigailabs.io
Incorta
incorta.com
Incorta'nın açık veri dağıtım platformu, kurumsal verilerin tam değerini açığa çıkarmak için birden fazla karmaşık kurumsal sistemden verilere erişimi basitleştirir ve bu verileri analiz için hazır hale getirir. GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures ve Sorenson Capital tarafından desteklenen Incorta, orta ölçekli pazardaki yenilikçilerden Broadcom, Comcast gibi Fortune 1000 kategori liderlerine kadar en ileri görüşlü şirketlere en zorlu veri zorluklarının üstesinden gelmeleri için güç veriyor. ve Shutterfly. Daha fazla bilgi için www.incorta.com adresini ziyaret edin.
Vertify
vertify.com
Üç temel gelir ekibinin (satış, pazarlama ve müşteri başarısı) süreç ve teknolojiyle uyumlu hale getirilmesi gerektiği felsefesinden yola çıkan Vertify, mevcut gelir teknolojisi yığınları içindeki müşteri verilerini kolayca senkronize eden, temizleyen ve düzenleyen iş otomasyon yazılımı sağlar. - Ekipler arasındaki darboğazları belirleyin - Müşteri yolculuğunuzu ve ekibinizin üretkenliğini birleştirin - Yeni gelir potansiyelinin kilidini açın - Mevcut RevTech yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarın - Müşterilere daha hızlı yanıt verin - Daha iyi öngörüler, daha sorunsuz müşteri adayı ve müşteri yönetimi ve daha iyi kampanyalar elde edin - Daha hızlı sonuçlar elde etmek için operasyonları ölçeklendirin Satış, pazarlama ve müşteri başarısı sistemlerinizi hizalamak ve entegre etmek, herkesin aynı verilerle birlikte çalışabileceği anlamına gelir. Neden birbirinden kopuk uygulamalara ve süreçlere sahip olmak isteyesiniz ki? Siz ve müşterileriniz daha iyisini hak ediyorsunuz. Ekiplere yön, güven ve ortak görüş sağlayan eyleme geçirilebilir verileri hak ediyorsunuz. - Sınıfının en iyisi kullanıcı arayüzü, API ve iş akışı otomasyonu - Kanıtlanmış ölçeklendirme yeteneği - Sağlam yönetişim ve güvenlik - Bulutta yerel, esnek teslimat
Workstream.io
workstream.io
Workstream, analitik varlıklarınıza erişimi basitleştirerek, kuruluşunuzdaki devasa ölçekteki verileri ekiplerin üzerinde işlem yapabileceği bilgilere dönüştürerek kullanıcıların iş sonuçlarını güvenle etkileyebilmelerini sağlar.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate, uzman beyaz eldiven verileri ve İş Zekası desteğiyle eşleştirilmiş kapsamlı platformlar arası raporlama yazılımı sağlar. İşletmelerin, pazarlama ekiplerinin ve ajansların Reklam, Satış, E-posta, CRM, Web ve Analytics verilerinin tam içgörü potansiyeline ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Çözüm, kurumsal düzeyde ETL veri entegrasyonu, ölçeklenebilir veri depolama ve herhangi bir iş veya müşteri veri senaryosuna ve dahili/harici raporlama yapılandırmasına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış iş uyumlu veri görselleştirmesi sağlar. İş ortaklarımız, ekiplerinin ortak analiz uzantısı olarak çalışan özel hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanlarıyla içlerinin rahat olmasını sağlar. Basitçe söylemek gerekirse, ideal raporlama vizyonunuza sürekli olarak ulaşılmasını sağlıyoruz. Arena Calibrate, Amex, Gentle Dental, National Golf Foundation, Proud Moments ABA, RFPIO, Entrust, Hyster-Yale, Airgap ve Fourth gibi markalar ve ajanslar tarafından güvenilmektedir. Aşağıda Arena Calibrate hakkında daha fazla bilgi edinin: - Kapsamlı tam yığın BI yazılımı, Çevrimiçi ve Çevrimdışı Reklamcılık, E-posta Pazarlama, Web Sitesi Analitiği, Talep Oluşturma, e-Ticaret, CRM/Satış ve diğer veri alanlarında tek bir gerçek raporlama kaynağı sağlar. - İşletmeniz veya müşterileriniz için ölçeklenebilir veri depolama. - 40'tan fazla tak ve çalıştır konektörü + otomatik veri hatları. - Çevrimdışı veya bağlayıcı bulunmayan diğer verileri sorunsuz bir şekilde entegre eder. - Raporlama doğruluğunu sağlamak için değerli veri temizleme ve hijyen desteğiyle birlikte gelişmiş platformlar arası veri harmanlama ve hizalama. - Pazarlama huninizin genel durumunu hızlı bir şekilde anlamanıza ve müşteri adayı oluşturma, MQL'ler, SQL'ler, CAC ve ROAS üzerindeki etkiyi artırmanıza olanak tanır. - Ekibiniz veya ajansınız için ortak bir BI uzantısı olarak çalışan, bütçe dostu hesap yöneticileri ve isteğe bağlı BI yapılandırma uzmanları. Web sitesini ziyaret edin: https://www.calibrate.thearena.ai
Altair One
altairone.com
Altair One™, simülasyon ve veri analitiği teknolojisi ile ölçeklenebilir HPC ve bulut kaynaklarına tek bir yerden dinamik, işbirliğine dayalı erişim sunar.
Imply
imply.io
Apache Druid'den oluşturulan gerçek zamanlı analiz veritabanımız, geliştiricilerin yeni nesil analiz uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Imply ile geliştiriciler, veritabanımız sınırsız ölçekte ve en iyi ekonomiyle akış ve toplu veriler üzerinde etkileşimli veri deneyimleri oluşturmalarına olanak tanıdığından, geliştiriciler kısıtlama olmadan derleme yapabilir. Imply, Apache Druid için eksiksiz bir geliştirici deneyimi sunar. Orijinal yaratıcıları tarafından kurulan Imply, geliştiricilerin uygulama gereksinimlerini kolaylıkla karşılamak için taahhütçü odaklı uzmanlık, zahmetsiz işlemler ve bulut dağıtımıyla veritabanının hızına ve ölçeğine katkıda bulunur. Thoma Bravo, a16z ve Bessemer Venture Partners gibi önde gelen yatırımcılar tarafından desteklenen Imply, Twitter, Salesforce, Atlassian, Reddit ve Intercontinental Exchange gibi müşterilerle 100 milyar dolarlık veri tabanı pazarını altüst edecek şekilde hızlı bir büyüme yolunda ilerliyor.
Lightdash
lightdash.com
Lightdash, veri ekiplerinin içgörüler sunmasının ve şirketlerinin geri kalanına gerçek anlamda self-servis veri erişimi sağlamasının en hızlı yoludur. Analistler metrikler oluşturur ve bunları SQL'e gerek kalmadan son kullanıcıların sorgulamasına sunar. Lightdash, yeni kurulan şirketlerden halka açık uluslararası kuruluşlara kadar her büyüklükteki şirket tarafından kullanılıyor ve güveniliyor.
Phocas Software
phocassoftware.com
Verileriniz konusunda kendinizi iyi hissetmeniz mi gerekiyor? İşletmenizin daha hızlı ve daha kesin bir şekilde ilerlemesi gerekiyorsa Phocas yardımcı olabilir. Şirket genelinde kullanıma yönelik hepsi bir arada iş planlama ve analiz platformumuz var. Doğrudan ERP'nizden, muhasebenizden ve diğer sistemlerinizden beslenen tek bir yönetilen doğruluk kaynağı. Phocas, orta ölçekli işletmelerin içgörü elde etme, raporlama, performansı izleme, satış ekiplerini yönetme, harcamaları planlama, nakit akışını yönetme, bütçe oluşturma, tahmin yapma ve ay sonu yapma gibi konularda yaşadığı sıkıntıları çözer. İster büyük resmi düşünen biri olun ister doğrudan ayrıntıya gidin, Phocas ile sonuçların gerçek zamanlı ve doğru olacağından emin olarak verileri keşfetmede öncülük edersiniz. Phocas, kritik iş sorularını beyninizin (veya patronunuzun) ortaya çıkardığı hızda yanıtlamak için düşünce dizinizi takip eder. Phocas yalnızca sorularınızı yanıtlamakla kalmıyor; hiç düşünmediğiniz yeni soruları ve fırsatları ortaya çıkarır! Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanan Phocas, güçlü analitik ve zaman tasarrufu sağlayan finansal raporlama yetenekleri sunar. Yerel, bölgesel veya küresel satışlar, envanter, tahminler, fiyatlar, kar marjları, bütçeler ve daha fazlasına ilişkin verileri saniyeler içinde getirir. Phocas, anlık veri sorgulaması yapmanıza veya verileri ilişkilendirip birleştirmenize, eğilimleri belirlemenize, modelleme yapmanıza ve rekabette önde kalmanıza olanak tanır. Herhangi bir Phocas kullanıcısı, kolayca ve hızlı bir şekilde etkileşimli gösterge tabloları oluşturabilir, onlarla işbirliği yapabilir ve BT departmanının yardımı olmadan yerinde revize edebilir. Phocas kontrol panelleri, yüzeyi çizmekten daha fazlasını yapmanızı sağlar. Pek çok BI aracının aksine, doğrudan kontrol panelinizden temel iş verilerine ve hatta bireysel bir işleme gidebilirsiniz. Ne kadar ayrıntı görmek istediğinize ve onu nasıl görmek istediğinize siz karar verirsiniz. Akıllı güvenlik, farklı kullanıcıların görebileceği verilere kısıtlamalar uygulamanıza veya kaldırmanıza olanak tanıyarak, BT departmanının kullanıcılarınız için ayrı kontrol panelleri oluşturmak için harcadığı zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Mali Tablolarımız ay sonu raporlamayı otomatikleştirir (tekrarlayan excel çekişmelerine elveda deyin) ve birden fazla kuruluşun konsolidasyonunu basitleştirir. Phocas Bütçeleme ve Tahminleme, bütçeleri kolayca gözden geçirmenize olanak tanır ve finans liderlerinin değişen iş ve ekonomik ortamlara ayak uydurmasına yardımcı olmak için daha dinamik bir süreç sağlar. Sürücü bazlı bütçeler oluşturmak, gerçek performansı tahminlere göre izlemek ve daha fazlası için ek veri kaynakları ekleyin. Phocas, özel ihtiyaçlarınıza göre kolayca özelleştirilebilen hızlı bir başlangıç sağlamak için tüm önemli ERP veya CRM programlarıyla (ve işletmenizin kullanabileceği hemen hemen tüm diğer veri kaynaklarıyla) başarılı bir şekilde entegre olur. Yönetilen uygulamamız ve iş tabanlı kullanıcı güvenliğimiz, sizin ve BT personelinizin üretken kalmasını ve asıl işinize bağlı kalmasını sağlayacak çözümler sağlar. Phocas ayrıca işlemsel ve coğrafi verileri kolay görüntülenebilir bir harita üzerinde birleştirme olanağı da sunar. Bir şehir, bölge veya ülkedeki ilk 10 müşteriyi harita üzerinde işaretleyerek karlılığı gösterin. Belirli bir konumun yerini belirleyin veya birden fazla konuma ilişkin verileri göstermek için bir ısı haritası kullanın. Phocas haritalaması OpenStreetMap veya Google API ile kullanılabilir. Phocas, mobil kullanım için eksiksiz bir İş Zekası paketi sunar. Phocas'ı yola çıkarmak, nerede olursanız olun size gerçek zamanlı veri sorgulama yeteneği sağlar. Verilerinize istediğiniz zaman, istediğiniz yerden erişin. Arabanızda, havaalanında, yurt dışında veya sahilde! Müşteriler, 2013'ten bu yana yıllık BARC anketinde Phocas'ı sürekli olarak yüksek derecelendiriyor.
Usermaven
usermaven.com
Usermaven, pazarlamacılar, ürün ekipleri ve ajanslar için kod gerektirmeyen, gizlilik dostu bir analiz aracıdır. Her kullanıcının bireysel yolculuğunu görüntülemek için web sitesi analitiği, ürün analitiği, huniler, yolculuklar, ilişkilendirme ve iletişim merkezi adı verilen mini bir CRM'ye sahiptir. Usermaven, ekiplerin işlerini büyütmek için daha iyi, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur. Tahmin etmeye elveda, başarıya merhaba deyin.
Narrator
narrator.ai
Narrato, tek başına pazarlamacılara/yaratıcılara, yalın içerik ekiplerine ve hatta büyük ölçekli içerik üretim ekiplerine, içeriği daha önce mümkün olandan çok daha hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturup göndermelerine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir yapay zeka içerik oluşturma, işbirliği ve iş akışı yönetimi platformudur. Platformun temel özellikleri: - Sonuç odaklı içeriği gerçekten hızlı bir şekilde oluşturmak için 100'den fazla AI içerik oluşturma, fikir oluşturma, optimizasyon ve SEO aracı (kapsanan örnekleri kullanır - blog, sosyal medya, e-postalar, videolar, basın bültenleri, metin yazarlığı, reklamlar, özetleme) ve daha fazlası). Kendi AI şablon seçeneğinizi ve marka sesinizi oluşturun. - Görev atama, içerik takvimi yönetimi, otomatik bildirimler, yayınlama, serbest çalışan yönetimi ve daha fazlasını içeren eksiksiz içerik proje yönetimi ve iş akışı otomasyonu desteği - Yapay zeka ile güçlü SEO özetleri, anahtar kelimeler ve konu fikirleri - Özel içerik şablonları ve güçlü belge içi ve çalışma alanı işbirliği özellikleri - Yapay zeka görselleri, telifsiz görseller ve grafikler - Yapay zeka ile toplu içerik oluşturma (toplu içerik açıklamaları oluşturmak gibi) Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, İntihal ve Dilbilgisi Kontrolleri, Özel Raporlar, Yapay Zeka Marka Sesleri ve daha fazlası.
Avora
avora.com
Avora herkes için AutoML çözümüdür. Ekonominin dijitalleşmesi, herhangi bir işletmenin paydaşlarının karar almasına ve doğru pazar ve performans verilerine dayalı stratejiler oluşturmasına yönelik ortaya çıkan ihtiyaçla birlikte piyasaların hareket etme hızını hızlandırdı. Avora, finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon, medya ve eğlence gibi çeşitli sektörlerde kuruluşların tam da bunu yapmasına yardımcı olur. Avora, performans pazarlama ve operasyon ekiplerinin, ölçümlerinin neden beklenenden daha yüksek veya daha düşük performans gösterdiğini anında bulmasına olanak tanır. Müşterilerimizden biri, hedefli kampanyalar oluşturmak ve dönüşüm oranlarını %6'ya kadar artırmak için hangi ürünlerin promosyonda iyi sattığını belirlemek için Avora'yı kullanıyor. Avora, pazarlama kullanıcılarının müşteri davranışını, tercihlerini ve niyetini sürekli olarak analiz etmesine yardımcı olur. Müşterilerimizden biri, müşteri tabanının yaş, cinsiyet ve coğrafyaya göre hangi içerikle etkileşimde bulunduğunu daha iyi anlamak için Avora'yı kullanıyor. Bu bulgu, müşteri etkileşiminde %120'lik bir artış elde etmek için çok önemliydi.
1010 Data
1010data.com
Tek, uyumlu ve entegrasyon dostu bir sistem kullanarak tüm verileriniz hakkında güçlü bilgiler sunmak üzere tasarlanmıştır. Ölçeklenebilir, demokratik, esnek ve inanılmaz derecede hızlı.
Luzmo
luzmo.com
Luzmo (eski adıyla Cumul.io), SaaS şirketleri için özel olarak oluşturulmuş yerleşik bir analiz platformudur. Herhangi bir SaaS veya web platformuna sorunsuz bir şekilde yerleştirilmiş güzel, kullanımı kolay kontrol panelleriyle karmaşık verilere hayat verir. Luzmo ile ürün ekipleri, SaaS ürünlerine etkili içgörüleri aylar değil, birkaç gün içinde ekleyebilir. Ve ürün kullanıcılarını hızlı bir şekilde verilerden kararlara taşıyın.
Toucan
jointoucan.com
Toucan, şirketlere veri hikayesi anlatımıyla etkileşimi artırma gücü veren, müşteriye dönük bir analiz platformudur. Herhangi bir cihazda en iyi özelleştirilebilir son kullanıcı deneyimiyle her yıl 4 milyondan fazla Tukan hikayesi görüntüleniyor. Toucan'ın kodsuz, bulut tabanlı platformu, hızlı ve kusursuz bir uygulamayla geliştirme maliyetlerini ve değer elde etme süresini kısaltır. Kullanıcılar, yüzlerce bağlayıcıdan oluşan Toucan AnyConnect™ paketini kullanarak, bulut tabanlı veya diğer, akışlı veya depolanmış herhangi bir veriye bağlanabilir. İş adamlarının normalde bir veri uzmanı gerektirecek verilerle görevleri gerçekleştirmesine olanak tanıyan görsel veri hazırlığı özelliği Toucan YouPrep™ ile verilerin hazırlanması da aynı derecede basittir. Görselleştirme, her grafiğin bağlam (tanımlar gibi), işbirliği ve ek açıklamalarla birlikte sunulduğu "veri hikayesi anlatımı" biçimini alır; böylece kullanıcılar, verilerinin yalnızca "ne"sini değil "nedenini" de anlar. Başlamayı kolaylaştırmak için Toucan, başlangıç kontrol panellerinden oluşan bir "Uygulama Galerisi", grafiklerin seçimi ve düzenine yardımcı olmak için GuidedDesign™ ve hızlı prototip oluşturma için örnek veri kümeleri içerir. Son olarak, hazırlamadan üretime kadar tek dokunuşla dağıtım, web bileşenleri veya iFrame'ler ile kolay yerleştirme ve tek bir eylemle herhangi bir cihaza (web, akıllı telefonlar, tabletler veya kiosklar/duvar ekranları) yayınlama ile dağıtım ve yönetim kolaylaştırılmıştır. Bunların tümü, eksiksiz bir denetim takibi ve katılım ile sıra, rol veya kullanıcı düzeyinde güvenlikle yönetilir ve katılım, yerleşik kullanıcı otomasyonu ve yönetim işlevselliği tarafından desteklenir.
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot, proje yönetimi ve işbirliği özellikleriyle kusursuz bir şekilde entegre edilmiş gerçek zamanlı analitik yoluyla veriye dayalı karar almayı güçlendirir. Özünde kapsamlı bir iş zekası motoru bulunan Slingshot, kullanıcılara veri kaynaklarına ve platformlarına doğrudan bağlantı sunarak değerli bilgiler elde etmelerine ve bunları ekipler arasında zahmetsizce paylaşılabilecek görsel olarak ilgi çekici gösterge tablolarına dönüştürmelerine olanak tanır. İçgörülerinizi eyleme dönüştürün ve güçlü proje yönetimi yetenekleri aracılığıyla görevleri önemli girişimlerle sorunsuz bir şekilde hizalayarak herkesin son teslim tarihlerini şeffaf ve net bir şekilde karşılamasını sağlayın. Slingshot, her büyüklükteki, sektördeki ve departmandaki ekipler için tasarlanmış, günlük operasyonlarını kolaylaştıran 75'ten fazla önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir proje, çalışma alanı ve gösterge panosu şablonundan oluşan kapsamlı bir kitaplığa erişim sağlar. Slingshot'ı bugün kullanmaya başlayın!
Kyligence
kyligence.io
İş ölçümlerinizin yalnızca rakamlardan ibaret olmadığı, akıllı içgörülerin parmaklarınızın ucunda olduğu yeni nesil iş zekasına hoş geldiniz. Verileri eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştüren merkezi ölçüm merkeziniz Kyligence Zen'e dalın. Metriklerin tek doğruluk kaynağına dayanan Kyligence Zen, herkese modern işletmelere özel olarak tasarlanmış doğru, kapsamlı ve akıllı karar desteği sağlar.
Isima.io
isima.io
Kimse büyük veri terimini duymadan önce, Isima ekibi internet devlerinde, hedge fonlarında ve depolama şirketlerinde verilerle iş yapma biçimini değiştirmenin sınırındaydı.
Northbeam
northbeam.io
Northbeam, tamamı makine öğrenimi ve birinci taraf verilerle desteklenen, markalara medya karması modelleme, çoklu dokunma ilişkilendirme ve artımlılık sağlayan bir pazarlama zekası platformudur. Northbeam'in gelişmiş tarayıcı tabanlı platformları sayesinde markalar, satışları reklamlarla ilişkilendirebilir, pazarlama gelirini tahmin edebilir ve her zamankinden daha verimli pazarlama yürütebilir.
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock, iş kullanıcılarının sorularına yanıtlar sağlamak için Doğal Dil İşleme'yi kullanan, veri analistlerine ihtiyaç duymadan daha iyi ve daha hızlı veriye dayalı kararlar almalarına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir analiz çözümüdür. Üye olarak ürünü ücretsiz deneyebilirsiniz. Ücretsiz sürümde kendi verilerinizi yükleyebilecek ve AnswerDock'un çoğu özelliğini deneyimleyebileceksiniz. İş kullanıcıları, AnswerDock'u kullanarak, tıpkı bir web arama motorunu kullanıyormuş gibi, sorularını yazarak kendi raporlarını ve kontrol panellerini oluşturabilirler. Örneğin, kullanıcılar bu çeyrekte potansiyel müşteri sayısındaki artışa göre İlk 10 Satış Kişisini yazabilirler. AnswerDock, analizi çalıştırır ve en uygun görselleştirmeyi anında görüntüler. AnswerDock, doğal dilde sorulan aşağıdaki gibi soruları yanıtlamak için güçlü veri madenciliği algoritmaları çalıştırır: • Dönüşüm oranımı ne artırır? • Satışlar dün neden arttı? • Gönderi durumunun gecikmesine neden olan şey nedir? • Sayfa Görüntülemeleri Geliri nasıl etkiler? AnswerDock, excel dosyalarından ilişkisel veritabanlarına (Mysql, SQL Server,…) ve Google Analytics gibi 3. taraf API'lere kadar çeşitli kaynaklara bağlanır. Kullanıcılar, birden fazla kaynağı birleştiren kontrol panelleri oluşturarak, işleri hakkında entegre bir görünüme sahip olmalarını sağlayabilir. Herhangi bir işletme fonksiyonundaki sektör profesyonelleri, herhangi bir eğitim gerektirmeden, sezgisel aramaya benzer bir arayüz kullanarak şirketlerinin verilerini kolayca keşfetmek için AnswerDock'u kullanabilir. AnswerDock, diğer sektörlerin yanı sıra Perakende ve E-ticaret, Finans ve Sigorta, Sağlık, Taşımacılık ve Lojistik, İletişim ve Medya, Üretim alanlarındaki profesyonelleri destekler. AnswerDock tonlarca özelliğe sahip kapsamlı bir veri platformu sağlar: • Doğal Dil İşleme • Otomatik Grafik Seçimi • 30'dan fazla Etkileşimli grafik türü • 50'den fazla Özelleştirme Seçenekleri • Veri madenciliği ve İçgörü Keşfi • Analiz Açıklaması • Özel Anahtar Kelimeler • Otomatik Veri Dizine Ekleme • Paylaşım ve İşbirliği • Formül Tabanlı Sütunlar • Veri Kümeleri Birleştirmeleri • Yönetim Konsolu • Zamanlanmış Veri Yüklemeleri • CSV, PNG veya PDF'ye Aktarma • Sütun, Satır ve Veri Kümesi İzinleri • Kullanıcı Yönetimi • Etkileşimli Kontrol Panelleri
Kleene
kleene.ai
Güvenilir, departmanlar arası verilere dayanan yapay zeka önerileriyle işletmenizin karar vericilerinin daha iyi, daha hızlı kararlar almasına olanak tanıyın. Kleene, tüm verilerinizi düzenleyen uçtan uca tek platformdur. Kleene'nin Karar İstihbaratı Platformu ile rekabet avantajını ve veriye dayalı iş büyümesini hızla elde edin.