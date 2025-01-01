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Eğlence Parkı Yönetim Yazılımı
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Eğlence Parkı Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Eğlence Parkı Yönetimi yazılımı, eğlence parkları ve turistik mekanlar sektöründeki işletmeleri operasyonları kolaylaştırmak için gerekli araçlarla donatır. Bu çözümler, biletlemeden muhasebeye kadar her şeyi kapsayan uçtan uca yönetimi destekleyebilir veya özel işlevlerle belirli zorlukları hedefleyebilir. Bazı yazılım özellikleri müşteriye yönelik olabilir ve doğrudan konuklar tarafından kullanılabilir, diğerleri ise arka ofis operasyonlarına yönelik olabilir. Seçenekler satış noktası ve biletleme sistemlerinden pazarlama ve web sitesi geliştirme araçlarına kadar uzanır. Bu yazılım, parkın özel ihtiyaçlarına bağlı olarak bağımsız olarak veya muhasebe ve CRM yazılımı gibi geleneksel işletme yönetimi araçlarıyla birlikte kullanılabilir.

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ROLLER Software

ROLLER Software

roller.software

ROLLER, bulut tabanlı bir mekan yönetim platformudur, çevrimiçi biletleme, ödeme, ve üyelik gibi hizmetlerle misafir deneyimini iyileştirir.

Smeetz

Smeetz

smeetz.com

Smeetz, cazibe merkezleri için biletleme, ziyaretçi yönetimi ve iş akışı optimizasyonu sağlayan veri odaklı bir platformdur.

Uphance

Uphance

uphance.com

Uphance, moda markalarının pazarlama, satış, envanter ve üretim süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan bir iş yönetim yazılımıdır.

WakeQue

WakeQue

wakeque.com

WakeQue, İskandinavya'daki wakeparklar için çevrimiçi satış ve rezervasyon sistemleri sunan bir yönetim uygulamasıdır. Maliyetleri düşürüp müşteri memnuniyetini artırır.

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