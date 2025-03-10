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ALM Yazılım Paketleri
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ALM Yazılım Paketleri - En Popüler Uygulamalar

Uygulama yaşam döngüsü yönetimi (ALM) yazılım paketleri, yazılım uygulamalarının ilk tasarımdan son teslimata kadar geliştirilmesini kolaylaştırır. Bu paketler, kullanıcıların birlikte çalışabileceği ve yazılım oluşturmak veya geliştirmek için görevleri tamamlayabileceği işbirliğine dayalı bir ekosistem oluşturur. ALM paketleri, yazılım uygulamalarını tasarlamak, test etmek, dağıtmak ve yönetmek için süreçler oluşturarak geliştirme, kalite testi, gereksinim yönetimi ve proje yönetimi için entegre özellikler sunar. Farklı departmanlar, yazılım oluşturma süreci boyunca ALM paketlerinden yararlanabilir: oluşturma aşamasında geliştiriciler ve dağıtım sonrası izleme için ürün yöneticileri veya kalite güvence denetçileri. ALM paketleri çeşitli yazılım projelerine uygulanabilir ve geliştirme yaşam döngüsü boyunca çeşitli rollerdeki çalışanları destekler. Genellikle proje yönetimi araçlarıyla bütünleşir veya özelliklerini paylaşırlar ve entegre geliştirme ortamları (IDE'ler) veya prototip oluşturma araçları gibi tasarım ve geliştirme yazılımlarını içerebilir veya bunlarla bağlantı kurabilirler.

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Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı, güvenli ve sürdürülebilir hale getiren, insanları ve nesneleri mekanlarla bağlayan bir bulut platformudur.

Apptimized

Apptimized

apptimized.com

Apptimized, uygulama paketleme aracı olarak, tarayıcınızda uygulamaları keşfetmenizi, paketlemenizi ve test etmenizi sağlar.

Progress

Progress

progress.com

İlerleme uygulaması, dijital deneyimler geliştirmek için çeşitli platformlarda etkileşim oluşturan araçlar sunar.

PubNub

PubNub

pubnub.com

PubNub, gerçek zamanlı iletişim ve veri güncellemeleri sunarak, geliştiricilerin ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmasını sağlar.

Ably

Ably

ably.com

Ably, geliştiricilerin web, mobil ve IoT cihazlarında gerçek zamanlı veri akışı sağladığı bir platformdur. Yüksek ölçeklenebilirliği ile mesaj iletimini güvenli hale getirir.

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ALM Yazılım Paketleri - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog