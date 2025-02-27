ALM Yazılım Paketleri - En Popüler Uygulamalar - Tonga

Ably

ably.com

Gerçek zamanlı mühendisliğin en karmaşık ve zorlu yönlerini başarıyla çözerek geliştiricilerin sohbet, çok oyunculu oyunlar, gerçek zamanlı GPS konum güncellemeleri, IoT cihaz kontrolü ve daha fazlası gibi gerçek zamanlı uygulamaları güçlendirmesini ve ölçeklendirmesini kolaylaştırır. Bunu yapmak için geliştiricilerin cihazlar arasında gerçek zamanlı olarak veri akışı yapmasına yardımcı olan bulut altyapısı ve API'ler sağlıyoruz. Ably'nin API'leri, standartlaştırılmış programlı arayüzler aracılığıyla Ably altyapısının tamamını kullanıma sunar ve ölçeklenebilir Pub/Sub kanallarını içerir. API'lerimiz yerleşik kullanıcı varlığını ve mesaj geçmişini içerir ve WebSockets, MQTT ve SSE gibi açık protokoller üzerinden akış sağlar. Ek olarak, API'lerimiz verileri Ably ağı dışındaki bulutlara veya ortamlara aktarır, böylece mevcut iş mantığını ve olayları tetikleyebilir ve APNS ve GCM'yi kullanarak yerel anlık bildirimler sağlayabilirsiniz. Bunların hepsi Ably'nin iki şeyden oluşan Veri Akışı Ağı üzerine kuruludur: bulut ağımız ve gerçek zamanlı mesajlaşma yapımız. Ably'nin ağı, 16'dan fazla coğrafi olarak dağıtılmış çekirdek yönlendirme veri merkezinden ve 176'dan fazla uç hızlandırma varlık noktasından oluşur ve ortalama küresel gidiş-dönüş gecikme süresi 65 ms'dir. Bunun merkezinde, mesaj sıralama, garantili teslimat, veri çoğaltma, eş zamanlı yayınlama ve daha fazlası gibi zorlu gerçek zamanlı mühendislik sorunlarını çözen gerçek zamanlı mesajlaşma yapımız yer alır. 40'tan fazla İstemci Kitaplığı SDK'sı ve altıdan fazla gerçek zamanlı protokol için yerel destek sayesinde, herhangi bir kullanım senaryosuna başlamak hızlı ve basittir. Ücretsiz planımız ayda 6 milyon mesaj ve 200'e kadar yoğun bağlantı ve kanal içerir; bu da meraklı geliştiricilerin başlaması için yeterlidir.