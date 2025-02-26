Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Tunus

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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QuillBot
quillbot.com
Quillbot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan AI destekli bir yazı platformudur. Yenilikçi döngüdeki insan ürünleri ile Quillbot, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı ağrısız hale getirmeyi amaçlıyor.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla insan ve 70.000 profesyonel takım tarafından güvenilen dünyanın önde gelen AI yazma yardım şirketidir. Anında ilk taslak oluşturmaktan her mesajı mükemmelleştirmeye kadar, Fortune 500'ün% 96'sındaki insanların güvenlik veya mahremiyetten ödün vermeden anlamlarını almalarına ve sonuç almasına yardımcı olur. Harika yazıların işin yapıldığına inanıyoruz. Grammarly’nin ürün teklifleri - gramer iş, dilbilgisi premium, dilbilgisi ücretsiz ve dilbilgisi eğitim için - yaptığınız yerde çalışarak, 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak ilgili yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, Time’ın en etkili 100 şirketinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7 numaradır, Fast Company'nin AI'daki en yenilikçi şirketlerinden biri ve Inc.'in en iyi işyerlerinden biri. Öncelikle evden çalışıyoruz ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluşuyoruz.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, tüm ihtiyaçlarınıza uygun özel içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir doğal dil yazma aracıdır. İster bir blog, ister reklam, makale veya kısa öykü yazıyor olun, Friday AI, mesajınızı iletmek için ihtiyaç duyduğunuz yazılı materyali tasarlamanıza yardımcı olabilir. Friday AI, göz açıp kapayıncaya kadar yüzlerce kelime üretebilen yeni nesil bir AI yazma asistanıdır. Yapay zeka asistanı bir araçtan daha fazlasıdır; çalışma sürecinizde bir yardımcıdır, içeriğinizi optimize etmek için doğru kelimeleri ve cümleleri seçmenize yardımcı olur. Kullanıcılar 40'tan fazla şablon ve 30 yazma tonu arasından seçim yapar, birkaç anahtar kelime girer ve BAM Friday AI, bir saniyeden kısa sürede orijinal, büyüleyici içerik oluşturur. İster uzun bloglar, sosyal medya gönderileri, reklamlar, yaratıcı hikayeler yazıyor olun, ister web sitenizin SEO'sunu ve meta açıklamalarını nasıl geliştireceğinize dair ipuçları arıyor olun, Friday AI, diğerlerini aşan çok çeşitli yeteneklerle işinizi halletmenize yardımcı olabilir. Yapay zeka asistanları. Friday yapay zekasını geliştirmek bir topluluk çabasıdır; Geri bildiriminiz ve Friday AI'yi kullanmanız yalnızca makine öğrenimi algoritmamızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre iyileştirme yapmak üzere doğrudan geliştirme ekibimiz tarafından değerlendirilir. Artık yaratıcı yardımcınız size ilham vermek için bekliyor. Friday AI ile daha fazlasını yaratın ve iş akışınızı optimize edin!
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Smart Copy
smart-copy.io
Tüm profesyonel ve kişisel yazma ihtiyaçlarınız için kopya üretmenin yeni ve daha hızlı bir yolunu sunuyoruz! Smart Copy, hedef kitlenizin ve markanızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kişiselleştirilmiş, 30'dan fazla kullanım durumu için içeriği neredeyse anında yazan, yeniden düzenleyen ve genişleten ücretsiz Unbounce AI metin yazarlığı asistanıdır. GPT-3 teknolojisiyle desteklenen Akıllı Kopyalama, girdiğiniz metni alır ve kopya oluşturmaya başlamanız için seçenekler sunar. Metinleri yenileyin, takip cümleleri oluşturun veya yazdığınız metni genişletin; Smart Copy'nin sorunsuz ve zahmetsizce kopya oluşturmanıza yardımcı olmasına izin verin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Eskritor
eskritor.com
Eskritor, insanların yalnızca bir tıklamayla blog yazısı makaleleri, ürün açıklamaları ve diğer yazılı içerikleri oluşturmasına yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir içerik yazma aracıdır. İşte Eskritor'u rekabette öne çıkaran güçlü özellikler. Yenilikçi araçlar ve gelişmiş işlevlerle donatılmış bu yazılım, çeşitli avantajlar sunar.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
Rewording
rewording.io
Rewording.io, dünya çapındaki müşterilerine profesyonel düzenleme, redaksiyon, çeviri ve transkripsiyon hizmetleri sunan, hızla büyüyen bir dil çözümleri sağlayıcısıdır. Deneyimli dilbilimcilerden ve konu uzmanlarından oluşan bir ekiple Rewording.io, doğru, kültürel açıdan duyarlı ve her müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmış yüksek kaliteli dil çözümleri sunmaya kendini adamıştır. İster öğrenci, araştırmacı, yazar veya iş uzmanı olun, Rewording.io belgelerinizin hatasız, iyi yazılmış olmasını ve mesajınızı etkili bir şekilde iletmesini sağlayarak iletişim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hizmetleri, yazılı veya sözlü içeriğinizin kalitesini ve etkisini artırırken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Rewording.io ayrıca yazma becerilerinizi geliştirmenize ve yaygın dil hatalarından kaçınmanıza yardımcı olmak için intihal denetleyicisi, dil bilgisi denetleyicisi ve alıntı oluşturucu dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi dil araçları ve kaynakları sunar. Kullanıcı dostu platformları, duyarlı müşteri desteği ve esnek fiyatlandırma seçenekleri, ihtiyaç duyduğunuz dil çözümlerine ihtiyaç duyduğunuz anda erişmenizi kolay ve uygun fiyatlı hale getirir. Genel olarak Rewording.io, iletişim becerilerini geliştirmek ve dille ilgili hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için güvenilir ve güvenilir bir ortaktır. Düzenleme, redaksiyon, çeviri veya transkripsiyon konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, Rewording.io başarınızı garanti edecek uzmanlığa ve kaynaklara sahiptir.
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zeka modellerini ve algoritmalarını kullanır. Aşağıda bazı temel özelliklerin nasıl çalıştığına ilişkin bir genel bakış verilmiştir: * Metin Yeniden Yazma - Bu özellik, metni analiz etmek ve orijinal anlamını koruyarak yeniden yazmak için yapay zekayı kullanır. Metnin yeni versiyonlarını oluşturmak için cümleleri yeniden ifade eder ve ifadeleri değiştirir. * İntihal Denetleyicisi - İntihal denetleyicisi metni tarar ve yapay zekayı kullanarak milyarlarca çevrimiçi kaynakla karşılaştırır. Kopyalanan veya orijinal olmayan içeriği vurgular. * AI Yazar - AI yazar aracı, büyük dil modellerini kullanarak herhangi bir konuda yeni metin oluşturur. Tam makaleler, makaleler, araştırma makaleleri ve daha fazlasını yazabilir. * AI Grader - Bu araç, iyileştirme için geri bildirim ve öneriler sağlamak üzere makaleleri ve yazılı metni analiz eder. Dilbilgisi, yapı, okunabilirlik ve daha fazlası gibi öğelere bakar. * Yapay Zeka Sohbeti - Sohbet robotu, doğal konuşmalar yapmak için konuşma yapay zekasını kullanır. Sezgisel bir sohbet arayüzü aracılığıyla soruları yanıtlayabilir, metni özetleyebilir, yeni içerik oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilir.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Monica
monica.im
Monica, ChatGPT API tarafından desteklenen, zahmetsiz sohbet ve metin yazarlığı için kişisel Yapay Zeka asistanınız olacak şekilde tasarlanmış bir krom uzantısıdır. Basitçe Cmd+M veya Ctrl+M tuşlarına basın ve onunla sohbet etmeye başlayın. Veya Monica'nın herhangi bir web sayfasına metin oluşturmanıza ve eklemenize yardım etmesine izin verin. Hızlı bir şekilde pazarlama metni oluşturmak için 80'den fazla şablon arasından seçim yapın. Web sayfasında bir metin seçin ve Monica'nın sizin için açıklamasına, tercüme etmesine ve yeniden ifade etmesine izin verin.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
whatwide.ai
whatwide.ai
WhatWide.ai - sosyal medyanızı ve çevrimiçi üretkenliğinizi artırmak için tasarlanmış nihai yapay zeka asistanı. 30'dan fazla farklı yapay zeka türüyle - yanınızdayız! Hizmetimiz, küçük içerik oluşturuculara, küçük ve orta ölçekli işletmelere yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Hour One
hourone.ai
Birinci Saat, tüm iş akışlarını bir AI ile çalışan bir platformda merkezileştirerek işletmeler için içerik oluşturma devrimini devreye sokar. İş mesajlarınızı canlı bir şekilde canlandıran doğal hareketlere sahip pazarın en gerçekçi avatarlarıyla övünüyoruz. Herhangi bir marka için özelleştirilebilen şablonlarımız, ekipleri kişiselleştirilmiş içerikleri ölçekte üretmeyi güçlendirir - tasarım veya düzenleme becerilerine gerek yoktur. Ayrıca, hızlı oluşturma ve üst düzey güvenlik ile, birinci saat, kurumsal talepler için tasarlanmış önde gelen içerik işletim sistemi olarak öne çıkıyor. Eskiden aylar süren, şimdi sadece dakikalar sürüyor ve daha yüksek katılım üretiyor ... daha akıllıca çalışın, bir saatte daha zor değil ve etki yaratan kişiselleştirilmiş iş videoları üretiyor. * Hourone, kullanıcıların çeşitli şablonlar, sesler ve karakterlerle pazarlama videoları ve sunumlar oluşturmalarını sağlayan bir video oluşturma aracıdır. * Kullanıcılar kullanım kolaylığı, aralarından seçim yapabileceğiniz sesler ve karakter yelpazesi, hızlı süreç ve indirme süresini ve müşteri başarı ekibinin desteğini sever. * Gözden geçirenler, robotik metin-konuşmaya özellik, sınırlı avatar seçenekleri, sıradan kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi, sınırlı markalaşma yetenekleri, yavaş yükleme süresi ve belirli özellikler için net talimatların eksikliği gibi sorunlar yaşadılar.
Zomani.ai
zomani.ai
Zomani, profesyoneller için üretkenliği artırmak ve içerik yazma süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir Yapay Zeka Metin Yazarlığı ve Görüntü Oluşturma SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) aracıdır. Zomani.İçerik yazarlarının yüksek kaliteli, hatasız içeriği verimli bir şekilde üretmesine yardımcı olmak için akıllı yazma yardımı, dil bilgisi ve yazım denetimi, intihal tespiti, içerik optimizasyonu ve kusursuz işbirliği özellikleri sunar. Zomani, kasıtsız benzerlikleri veya intihal örneklerini belirlemek için içeriğinizi mevcut içerikten oluşan kapsamlı bir veritabanıyla karşılaştırır. Ve daha fazlası.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate, çeviri yönetimi, son teknoloji üretken yapay zeka ve serbest çevirmen/kopya düzenleyici erişimini tek bir yazılımda sunan bir SaaS şirketidir. EasyTranslate, çeviri yönetimi, çevirmenlere veya metin yazarlarına erişim ve üretken yapay zekanın tümünü tek bir merkezi yazılımda sunar. Çevirilerinizi verimli bir şekilde yönetin ve otomatikleştirin. Doğrudan CMS, PIM ve diğer sistemlerinize entegre olan çok çeşitli kodsuz eklentileri bulun. Üstelik EasyTranslate artık GPT-4 ile entegre olduğundan birden çok dilde kolayca yüksek kaliteli içerik oluşturabilirsiniz.
Writi.io
writi.io
Writi.io içerik üreten bir bot değildir; bunun yerine ChatGPT tarafından desteklenen bir üründür | OpenAI'nin LinkedIn (ve e-postalar) için özel olarak tasarlanmış GPT-4 AI modelleri. Doğrudan LinkedIn'i veya e-posta kutunuzu kullanarak orijinal içerik oluşturan bir yapay zeka yazma asistanıdır. Özelliklere Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir. Writi'ye ne söylemek istediğinize dair bir ipucu vermek için üç kelime yazmanız yeterli, ardından arkanıza yaslanın ve Writi'nin konuşmanızın içeriğini anlamasına izin verin. Özel sohbetiniz için benzersiz şekilde hazırlanmış, kullanmak istediğiniz içeriği seçin. OpenAI'nin ChatGPT'sindeki yapay zekayı entegre ettik | GPT-4 turbo ve özellikle LinkedIn ve e-posta üzerinde çalışacak şekilde tasarlandı. Kullanımı son derece basit ama bir o kadar da güçlü.
Writekit
writekit.ai
Yapay Zeka Destekli Yazım Artık Basitleşti. Writekit, içerik üretimini basitleştirmek ve yaratıcılığı artırmak için yapay zeka ile entegre araçlar sunar. Anlaşılır eklemeler oluşturmaktan gerçek zamanlı ekip işbirliğine kadar Writekit, verimlilik, kalite ve stressiz bir yazma süreci talep eden yazarlar ve pazarlamacılar için tasarlanmıştır.
WordfixerBot
wordfixerbot.com
WordfixerBot'un Açıklama Aracı, yazılarını geliştirmek isteyen herkes için onu göze çarpan bir seçim haline getiren özelliklerle doludur: * Çeşitli Ton Seçenekleri: Aralarından seçim yapabileceğiniz bir dizi tonla bu araç, yazınızı herhangi bir bağlam veya hedef kitleye göre eşleştirme esnekliği sağlar. * Orijinal Anlamın Korunması: Yapay zeka, mesajınızın özünün değişmeden kalmasını sağlarken ona taze ve benzersiz bir sunum sunar. * Erişilebilirlik ve Kullanım Kolaylığı: Araç, karmaşık kurulumlar veya zorlu öğrenme eğrileri olmadan erişilebilir ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. WordfixerBot'u kullanmanın faydaları açıktır: * Gelişmiş Yazma Kalitesi: Yalnızca benzersiz değil, aynı zamanda hedeflediğiniz okuyucularda yankı uyandıran içerik üretin. * Zaman Kazandırır: Kaliteden ödün vermeden hızla başka sözcüklerle ifade edilmiş metinler oluşturarak yazınızın veya işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. * İntihalden Kaçınma: Araç, çalışmanızın orijinal olmasını ve intihal endişelerinden arınmış olmasını sağlamaya yardımcı olur.
Wali
mywali.co
Wali, işletmeleri eyleme dönüştürülebilir zeka ve içgörülerle güçlendirmek için tasarlanmış lider bir yapay zeka çözümleri sağlayıcısıdır. İş büyümesini desteklemek, karar almayı geliştirmek ve yeniliği teşvik etmek için yapay zekanın gücünden yararlanma konusunda uzmanız. Sağlam platformumuz, işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir dizi yapay zeka aracı sunarak müşterilerimizin günümüzün hızlı dijital ortamında rekabetin önünde kalmasını sağlar. Ortaklıklara ve işbirliğine dayalı büyümeye güçlü bir vurgu yapıyoruz. Ortaklık programımız, diğer işletmelerin tekliflerini genişletmelerine, yeni pazarlara ulaşmalarına ve müşterilerine daha fazla değer sunmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sektör lideri yapay zeka çözümlerimizin erişilebilir, uygun maliyetli ve onların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış olmasını sağlamak için ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
Swiftbrief
swiftbrief.com
Swiftbrief, içerik pazarlama çabalarınızı ölçeklendirmenize yardımcı olan kısa nesil motordur. İhtiyacınız olan bilgilerin %90'ından fazlasını önceden toplayarak ve harika bir taslak oluşturmak ve yazarlara çalışma açısı kazandırmak gibi en değerli parçalara odaklanmanıza yardımcı olarak, Google Dokümanlar'la çalışmaktan çok daha hızlı bir şekilde yüksek kaliteli içerik özetleri oluşturmanıza yardımcı olur. ile.
Promind AI
promind.ai
ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri ve YouTube komut dosyaları gibi çeşitli içerik türleri oluşturmak için OpenAI GPT modellerini kullanan, yapay zeka destekli bir araçtır. Araç, kaliteli içeriği otomatik olarak oluşturarak zamandan ve emekten tasarruf etmek için tasarlanmıştır. ProMind AI, yazılı içerik oluşturmanın yanı sıra, koddaki hataları düzeltebilen ve kod oluşturabilen güçlü araçlara da sahiptir; bu da onu programcılar ve geliştiriciler için oldukça faydalı kılar. Temel ÖzelliklerProMind AI, onu içerik oluşturma ve kod hata ayıklama için güçlü bir araç haline getiren çeşitli temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır: * İçerik Üretimi: ProMind AI, tweet'ler, blog gönderileri, LinkedIn gönderileri, YouTube komut dosyaları ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturabilir. Ayrıca talep üzerine yüksek kaliteli içerik oluşturarak kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olabilir. * Kod Hata Ayıklama: ProMind AI, yazılım kodundaki hataların tanımlanmasına ve düzeltilmesine yardımcı olabilir ve potansiyel olarak geliştirme sürecini hızlandırabilir. * Kullanıcı Kişiliği Oluşturma: ProMind AI, hedef kitle segmentlerinin kurgusal temsilleri olan kullanıcı kişiliklerini oluşturabilir. İşletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve pazarlama çabalarını daha etkili bir şekilde hedeflemelerine yardımcı olmak için kullanılabilirler. * OpenAI GPT Modelleri: ProMind AI, çeşitli özelliklerini desteklemek için OpenAI GPT modellerini kullanarak yüksek kaliteli içerik ve doğru kod hata ayıklaması sağlar.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Docsie
docsie.io
Docsie, işletmelerin birden fazla dilde mükemmel ürün dokümantasyonu oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan web tabanlı bir dokümantasyon platformudur. Bu platform, müşterilerinizin belgelerinizle nasıl etkileşime girdiğini analiz etmenize yardımcı olur ve belgelerinizi nasıl geliştirebileceğinize ilişkin bilgiler sağlar. Ürününüzün büyüdüğünü yalnızca hayal edebiliyorsanız, ürün belgeleriniz de büyüyebilir. Docsie'de hazırlanan belgeleri kullanmak, müşterilerinizin belgelerinizde ürününüzle ilgili bilgileri bulmasını kolaylaştıracak, onları uzun vadede daha mutlu edecek ve bunları başarılı bir şekilde elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır. Docsie ayrıca sizi, sertifikalı çevirmenler, makine öğrenimi ve gelişmiş çeviri hızı ve doğruluğunu iyileştirme algoritmaları yardımıyla ürün belgelerinizi çevirmenize de yardımcı olan son teknoloji ürünü bir çeviri pazarına bağlar. Docsie, şirketlerin birden fazla dilde mükemmel ürün belgeleri oluşturmasına, sürdürmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan, hepsi bir arada web tabanlı bir belgeleme platformudur. Platformumuz aynı zamanda müşterilerinin dokümanlarıyla nasıl etkileşim kurduğunu analiz etmeye yardımcı olur ve onlara dokümanlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda öngörüler sağlar.
crear.ai
crear.ai
Crear.ai, kullanıcıların daha iyi ve daha hızlı içerik yazmasına yardımcı olan bir yapay zeka içerik asistanıdır. Kullanıcılara 20'den fazla şablona erişim, kişiselleştirme seçenekleri ve içeriği yeniden ifade etme, genişletme, sıkıştırma ve çevirme yeteneği sunar. Ayrıca ücretsiz sürümden yıllık veya aylık plana kadar çeşitli fiyatlandırma planları da mevcuttur.
Copyter
copyter.com
Copyter bir yapay zeka metin yazarıdır ve markalar, acenteler ve pazarlamacılar için içerik üretir. Yazılım bir web uygulamasıdır ve metin yazarlığını kolaylaştırmak için şablonlar veya yapay zeka araçları içerir. Kullanıcılar bir marka, hizmet veya ürün hakkında birkaç kelime girerek başlayabilirler. Copyter daha sonra İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve daha fazlası dahil olmak üzere 37'den fazla dilde kopya oluşturabilir. İçeriğin tamamı kullanıcıya ait olup, içeriğin özel ve ticari amaçlarla kullanılmasına olanak sağlar. Yapay zeka yazma platformu aylık ve kullanım başına ödemeli abonelikler sunuyor. Copyter esas olarak web sitesi açılış sayfaları ve SEO meta açıklamaları için metinlerin oluşturulmasında kullanılır. Ayrıca Amazon gibi e-Ticaret platformlarının başlıkları ve ürün açıklamaları için de uyarlanmıştır. Diğer yaygın kullanım örnekleri arasında PPC (tıklama başına ödeme) reklamları, sosyal medya gönderileri ve bloglar yer alır. Sistem, metni düzenlemek ve içerik kalitesini sağlamak için entegre bir okunabilirlik ve dil bilgisi denetleyicisi içerir.
Conteudize
conteudize.ai
onteudize, pazarlama içeriği oluşturmayı optimize etmek ve otomatikleştirmek için Yapay Zekadan yararlanan yenilikçi bir dijital platformdur. Elindeki 50'den fazla şablonla kullanıcılar yüksek kaliteli metinleri, yaratıcı görselleri ve ses transkripsiyonlarını hızlı bir şekilde üretebilir. Bireysel girişimciler ve küçük işletmeler için özel olarak tasarlanan bu ürün, yalnızca mobil cihaz ve 4G bağlantısı kullanıldığında bile verimli, basit ve hızlı içerik üretimine olanak sağlar.
SnapRytr
snaprytr.com
SnapRytr, Pakistan şirketi SnapRytr tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir yazma asistanı ve makale yazarıdır. Küçük işletmelere ve serbest içerik yazarlarına geniş ölçekte iyi yazılmış ve araştırılmış makaleler oluşturmada yardımcı olmak için tasarlanmıştır. SnapRytr ile kullanıcılar 10 kat daha hızlı yazma hızına ulaşarak her ay 100 saatten fazla tasarruf edebilirler. Yapay Zeka yazma asistanı, sosyal medya, pazarlama, açılış sayfası ve profesyonel iletişim için içerik üreten 80'den fazla yapay zeka aracıyla birlikte gelir. Ayrıca, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yalnızca en ufak bir girdiyi gerektiren akıllı yapay zeka makale yazarıyla, yazarın önündeki engelin aşılmasına da yardımcı olur. Kullanıcılar, oluşturulan içeriği meslektaşlarıyla kolayca paylaşabilir ve geri bildirim alabilir ve kendi araçlarını oluşturmak veya Google E-Tablolar'ı otomatikleştirmek için SnapRytr'in API'sini kullanabilirler. SnapRytr, AI içerik yazma araçları, AI iş yazma araçları ve daha fazlasını içeren onlarca ücretsiz widget'tan oluşan tek noktadan bir paket sunar. Kullanıcılar, ister pazarlama ister iş amaçlı içeriğe ihtiyaç duysunlar, bir widget'in ilgili kategorisini seçebilir ve tüm widget türlerinin uygun bir şekilde tek bir yerde kategorize edilmesini sağlayabilirler. Yapay zeka makale yazarının kullanımı zahmetsizdir ve kullanıcılar kendi konularından, içindekiler bölümünden, taslaklarından veya anahtar kelimelerinden makale oluşturabilirler. Amaç, kullanıcıların saatlerce yazmaktan tasarruf etmelerine ve birkaç dakika içinde daha dikkat çekici makaleler bulmalarına yardımcı olmaktır. Genel olarak SnapRytr, kullanıcılara saatlerce süren yazma süresinden tasarruf edebilen ve onlara işlerinin daha önemli yönlerine odaklanmaları için zaman tanıyan yararlı bir yapay zeka yazma asistanıdır.
RewriteTool.net
rewritetool.net
RewriteTool.net, kullanıcılara yazılarını geliştirecek çeşitli güçlü araçlar sağlamak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir yazı geliştirme platformudur. Platform, cümleleri veya paragrafları daha kısa, net ve etkili hale getirmek için otomatik olarak yeniden yazabilen bir AI yeniden yazıcısını içerir. Yeniden kelime oluşturma aracı, kullanıcıların cümlelerini anlamlarını değiştirmeden yeniden ifade etmelerine yardımcı olur. Büyük metin bloklarını otomatik olarak daha kısa, daha yönetilebilir özetlere dönüştürebilen bir AI özetleyici. Ve kullanıcıların yazılarını ilgili kelimeler, ifadeler ve fikirlerle hızlı ve kolay bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyan bir metin genişletme aracı. RewriteTool.net ile kullanıcılar yazma becerilerini geliştirebilir ve kolaylıkla profesyonel, yüksek kaliteli içerik üretebilirler.
MarketingCopy AI
marketingcopy.ai
MarketingCopy AI, reklamlarınız, açılış sayfalarınız, e-postalarınız ve daha fazlası için yüksek kaliteli, ikna edici metinler oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir pazarlama metin yazarıdır. MarketingCopy AI, yüksek kaliteli kopya ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza ve proje ve belgelerdeki çalışmalarınızı düzenlemenize yardımcı olacak bir dizi güçlü özellik sunar.
Livy AI
livy.ai
Livy.AI, içerik oluşturuculara, özellikle de eğlence sektöründekilere, içerik oluşturma ihtiyaçlarında yardımcı olmak için tasarlanmış yenilikçi bir yapay zeka platformudur. Livy.AI, gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak orijinal, ilgi çekici ve yüksek kaliteli içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. * Yapay Zeka Senarist Aracı: Yapay Zeka Senarist Aracımızla senaryo oluşturmada yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarın. İster filmler, TV şovları, podcast'ler veya haberler için senaryolar hazırlıyor olun, aracımız, harika hikaye anlatımının gerektirdiği duygusal rezonansı ve yapıyı sağlarken yaratıcı süreci hızlandırmak için tasarlanmıştır. İlgi çekici anlatılar oluşturmanıza, üretkenliği artırmanıza ve fikirleri senaryolara dönüştürmenize yardımcı olan yaratıcı asistanınızdır. * Yapay Zeka Görüntü Aracı: Livy.AI'deki Yapay Zeka Görüntü Aracı, komut dosyalarınızı tamamlayan görsel olarak çarpıcı görüntüler oluşturmada yardımcınızdır. Aracımız, konsept çiziminden karakter tasarımına kadar, bir hikaye anlatan görsellerin düşünülmesine ve oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanır. Hikayenize zahmetsizce görsel bir boyut kazandırmakla ilgilidir. * Ve Daha Fazlası: Livy.AI, senaryo ve görüntü oluşturmanın ötesinde, eğlence sektörünün dinamik ihtiyaçlarını karşılamak için araç takımını sürekli olarak genişletiyor. Platformumuzla, içerik oluşturma yolculuğunuzu yapay zeka destekli yaratıcılığın yeni çağına taşıyan çeşitli çözümleri keşfedin.
LeadScripts
leadscripts.co
LeadScripts, pazarlama stratejinizde devrim yaratmak için tasarlanmış güçlü ve yenilikçi bir araçtır. Ürününüze ve müşteri kişiliğinize göre uyarlanmış ilgi çekici, ikna edici senaryolar hazırlayan, yapay zeka destekli bir metin yazarlığı yardımcısıdır. İşletmenizi ve müşterilerinizi sizin kadar anlayan ve değer önerinizi mümkün olan en etkili şekilde iletebilen bir araca sahip olduğunuzu hayal edin. LeadScripts'in yaptığı da budur. Pazarlama metni yazmanın tahmine dayalı ve zaman alıcı sürecini ortadan kaldırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır. LeadScripts ile yalnızca bir içerik oluşturucuya değil, aynı zamanda pazarlama metni ihtiyaçlarınız için kapsamlı bir çözüme sahip olursunuz. Hedef kitlenizi ve ürününüzü anlar ve bu bilgiyi gerçekten yankı uyandıran senaryolar oluşturmak için kullanır. İster e-posta dizileri, ister satış mektupları, ister reklam kopyaları olsun, LeadScripts ilgi çekici, ikna edici ve dönüştürücü içerik üretir.
Cowriter
cowriter.org
Cowriter, yazarları güçlendirmek ve yaratıcı yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir metin düzenleyici ve kopya oluşturucudur. Cowriter'ın AI Düzenleyicisi, yazar üretkenliğini optimize etmeyi ve ellerinizi klavyeden ayırmadan tüm yazma ihtiyaçlarınızı karşılamayı amaçlamaktadır. İçeriğinizi yalnızca birkaç saniye içinde hızlı ve kolay bir şekilde oluşturun, düzenleyin ve iyileştirin. * Yazma stilinizle içerik oluşturun: Cowriter, benzersiz yazma stilinizdeki içeriği anlayabilir, öğrenebilir ve oluşturabilir. Cowriter, tonunuza ve sesinize uygun kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için zaman içinde sizden bilgi alır. * Gerçek Zamanlı Verileri Kullanma: Web'den gerçek zamanlı verilerle içerik oluşturun! Cowriter, her yazma görevinde güvenilir web kaynaklarını araştırabilir ve daha iyi, güncel ve daha gerçekçi içerikler yazabilir. En son haberleri, etkinlikleri ve trendleri içeren makaleleri, denemeleri ve akademik makaleleri kolayca oluşturun. * Kendi AI yazma uzmanınızla sohbet edin: Cowriter, beyin fırtınası fikirleri, okuyucu katılımını artırmaya yönelik stratejiler konusunda rehberlik sağlama veya içerik oluşturma ve iyileştirme gibi çeşitli yaratıcı yazma ihtiyaçlarında yardımcı olabilir. * Saniyeler içinde pazarlama metni oluşturun: Facebook, Google, Linkedin, Twitter ve ötesinde paylaşmak için büyüleyici, orijinal ve gerçek içerik oluşturun!
Copylime.com
copylime.com
Copylime.com, akıllı yapay zeka ile saniyeler içinde daha iyi, daha ilgi çekici web sitesi içeriği, blog makaleleri ve sosyal medya gönderileri yazmanıza yardımcı olacak
ContentIn
contentin.io
ContentIn: LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı. Tarzınıza ve sesinize göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş yapay zekanın gücüyle 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazın. 3000'den fazla kullanıcı LinkedIn İçeriklerini zenginleştirmek için halihazırda ContentIn'i kullanıyor. Bunlar, tıpkı sizin gibi LinkedIn oyunlarını bir sonraki seviyeye taşıyan binlerce girişimci ve profesyonel. İşte nasıl başlayacağınız: 1. 14 günlük ücretsiz denemeye kaydolun. 2. Kişiselleştirilmiş LinkedIn içerik planınızı 1 dakika içinde oluşturuyoruz. 3. LinkedIn gönderilerinizin ilk haftasını AI Ghostwriter'ınızla 1 saatten daha kısa bir sürede yazın ve planlayın. 4. Kişisel yapay zekanızı önümüzdeki 1-2 hafta içinde eğitmeye başlayacağız, böylece sizin sesinize ve tarzınıza göre yazacak. 5. Kendi kendine öğrenen yapay zeka ile her hafta daha iyi gönderileri daha hızlı yazacaksınız. Sonunda LinkedIn içerik oyununuzu sallamak için artık bahaneniz yok. Yani ne kadar erken başlarsanız, harika sonuçları o kadar çabuk göreceksiniz. 10 kat daha hızlı daha iyi LinkedIn Gönderileri yazmak ve sonunda kişisel markanızı oluşturmak için LinkedIn İçeriği için Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanı ile ilgileniyor musunuz? Daha sonra bir sonraki adımı atın. Şimdi ücretsiz olarak SaaS Aracımıza kaydolun ve ilk haftadaki gönderilerinizi 1 saatten daha kısa sürede yazın. Kişisel AI yazma asistanınızı tarzınıza ve sesinize göre analiz edip eğiteceğiz. LinkedIn oyununuzu bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
ContentBlock
contentblock.ai
Yapay zekayla içerikleri 10 kat daha hızlı oluşturun. 10 kat daha hızlı şaşırtıcı, orijinal içerik oluşturmak için yazılarınızı en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla güçlendirin.
Bertha AI
bertha.ai
Bertha AI, WordPress için bir yapay zeka asistanı eklentisidir. Gelişmiş yapay zekayı kullanarak kullanıcıların makaleler, ürün açıklamaları ve web sitesi kopyaları gibi içerikleri dakikalar içinde oluşturmasına yardımcı olur. Temel özellikler ve avantajlar: * Saniyeler içinde makaleler, blog yazıları ve açılış sayfaları yazın * E-ticaret siteleri için ürün açıklamaları oluşturun * Sayfalar için ilgi çekici web sitesi kopyası oluşturun * Özel görüntüler oluşturmak için yerleşik görüntü oluşturma * WordPress eklentisi ve Chrome uzantısı olarak mevcuttur * Tüm önemli sayfa oluşturucular ve temalarla entegre olur * İçerik oluşturmaya harcanan zamandan %90'a kadar tasarruf sağlar * Daha yüksek planlarda sınırsız kullanıcı * Aylık milyonlarca kelime dahildir * Uygun fiyatlı aylık ve yıllık fiyatlandırma planları * 7 gün para iade garantisi Bertha AI, insan benzeri içerik oluşturmak için en son teknolojiye sahip yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor. İşte nasıl çalıştığına dair hızlı bir genel bakış: * Kullanıcı Bertha'ya içeriğin oluşturulmasını istediği içerik istemini, konuyu veya fikri sağlar * Bertha istemi analiz eder ve ilgili içeriği oluşturmak için geniş bilgi veri tabanından yararlanır * Oluşturulan içerik saniyeler içerisinde kullanıcıya geri döner * Kullanıcılar daha sonra AI tarafından oluşturulan içeriği yayınlamadan önce kolayca düzenleyebilir ve hassaslaştırabilir Bertha, bir insan yazar gibi yüksek kaliteli, benzersiz içerik oluşturmak için yüz milyarlarca parametre konusunda eğitim aldı. Yapay zeka ilgi çekici, bilgilendirici ve okunabilir içerik oluşturmak için farklı yazma stillerini, konuları, dil kurallarını ve daha fazlasını öğrendi.
Writingo
writingo.ai
Writingo, yüksek kaliteli içerik oluşturmak için yapay zeka tarafından eğitilen ve desteklenen, yapay zeka destekli benzersiz bir çözümdür. Writingo, zaman veya çaba harcamanıza gerek kalmadan içerik oluşturma işlemini kolayca gerçekleştirebilir.
ChatLabs
writingmate.ai
ChatLabs by Writingmate, GPT-4o, LLaMA 3, Google Gemini Pro, Claude 3 ve Mistral dahil olmak üzere 30'dan fazla farklı yapay zeka modeline erişim sağlayan güçlü bir platformdur. ChatLabs ayrıca yerleşik GPT Asistanlarını kullanmanıza, dosyaları analiz etmenize, web'de arama yapmanıza ve işletmeniz hakkında her şeyi bilen özel yapay zeka aracıları oluşturmanıza olanak tanır.
Writely
writelyai.com
Writely AI, saniyeler içinde makaleler, kısa öyküler, e-postalar ve video özetleri oluşturan yenilikçi bir yazma platformudur. Çok miktarda metin üzerinde eğitilen derin öğrenme modelleri, insan yazısını taklit ederek minimum düzeyde intihal içeren çıktılar üretir. Ton değiştirme, çeviri, fikir üretme ve metin işleme gibi özelliklerle Writely, verimli ve ilgi çekici içerik oluşturmaya yardımcı olur. WritelyCHAT görev yardımı sunarak güvenilir öneriler sunar. Araca, çeşitli cihazlarla uyumlu bir Chrome uzantısı aracılığıyla erişilebilir ve Instagram, LinkedIn ve Twitter'da aktif bir topluluk varlığı vardır.
Remail.ai
remail.ai
Remail, e-postaları 10 kat daha hızlı yazmanızı sağlayan bir AI E-posta yardımcısıdır. Yeniden posta çözümü, herhangi bir dilde yüksek kaliteli e-posta yanıtlarını kolayca raporlamak veya oluşturmak için Gmail'in yanı sıra Outlook'u da destekler. Remail, e-posta yazma deneyiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, kullanıcıların dikkate değer bir verimlilikle e-posta oluşturmasına olanak tanıyan gelişmiş bir yapay zeka aracıdır. Remail'in temel hedefi, yanıt süresini ve genel üretkenliği artıran yenilikçi özellikler sağlayarak e-posta iletişim sürecini hızlandırmaktır.
Penelope AI
penelopeai.com
Penelope AI, aklınızdaki fikirleri hızlı bir şekilde ifade etmek, yeni fikirler sunmak ve ihtiyaç duyduğunuz bilgileri PDF'lerden kolayca almak için yapay zekanın gücünden yararlanır.
Outline.ai
outline.ai
Yapay zeka destekli yazma asistanınız. Outline, yapay zeka destekli, işbirliğine dayalı bir belge düzenleyicisidir. Yazma tıkanıklığına elveda deyin ve daha iyi yazmaya merhaba deyin.
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI, ses parçacıklarını yayınlanmaya hazır makalelere dönüştüren ve yazma için hızlı bir asistan görevi gören akıllı bir sesten metne dönüştürme aracı ve içerik merkezidir. Flipner AI, metin oluşturmaya devrim niteliğinde bir yaklaşım getirerek yazarların sayısız fikirlerini her zaman, her yerde zahmetsizce yakalayıp organize etmelerine olanak tanıyor. Bu yenilikçi platform, hem metin hem de sesli notların saklanabileceği benzersiz bir içerik merkezi sunarak, kullanıcı dostu yapay zeka aracı aracılığıyla düşüncelerin yapılandırılmış taslaklara veya gösterişli, kullanıma hazır belgelere kusursuz şekilde dönüştürülmesini ve birleştirilmesini kolaylaştırır.
Narrato
narrato.io
Narrato, pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların işbirliği yaparak kazanan içeriği daha hızlı ve daha iyi oluşturmasına yönelik bir yapay zeka içerik platformudur. Narrato, fikir oluşturma, planlama, oluşturma, optimizasyon, işbirliğinden yayınlamaya kadar tüm içerik oluşturma yolculuğunu hızlandırır. Platformun özelliklerini seçin: * AI içerik oluşturma, fikir oluşturma ve optimizasyon asistanı * Görev atama, izleme ve yönetimi içeren içerik proje yönetimi * İçerik iş akışı otomasyonu * İçerik oluşturma, okunabilirlik, dilbilgisi ve yapılandırma iyileştirmeleri ve intihal kontrollerine yardımcı olan yapay zeka yazma asistanına sahip gelişmiş içerik düzenleyici * SERP'lerdeki sıralamaları ölçeklendirmek için otomatik SEO içerik özetleri alın * İçerik takvimi, AI içerik fikirleri oluşturucu ve diğer planlama özellikleri * Metinden çarpıcı AI görüntüleri oluşturun * Özel içerik şablonları oluşturun ve kullanın * İçeriği ve projeleri klasörler halinde düzenleyin ve içerik deposunu koruyun * İçerik yayınlama otomasyonu * Serbest çalışan ödeme yönetimi * Pazarlama ajansları için müşteri içeriği sunumu, geri bildirim ve işbirliği * Yazarları işe almak için içerik pazarı Diğer özellikler: Yönergeler ve Marka Varlıkları Havuzu, Çoklu Dil Desteği, Ücretsiz Görsel Arama, ChatGPT ve Canva ile entegrasyonlar, Zapier ve API ile Özel Entegrasyonlar, Özel Raporlar ve daha fazlası.
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI gelişmiş, yapay zeka odaklı bir içerik oluşturma aracıdır. Tamamı kurumsal ve kişisel iletişiminizi geliştirmek için tasarlanmış ilgi çekici metinler, özelleştirilmiş görüntüler, benzersiz ses kayıtları ve animasyonlu avatar videoları üretir. ASKtoAI ile yaratıcılığınızı dönüştürün.
Content Guardian
contentguardian.ai
Tek bir yapay zeka denetleyicisine bağlı kalmayın Hiçbir denetleyici tek başına tam güveni garanti edemez. İçeriğinizin bir insan tarafından yazılmış gibi göründüğüne dair benzersiz bir güven sağlamak için önde gelen yapay zeka içerik algılayıcılarıyla entegre oluyoruz.
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