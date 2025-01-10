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Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödün vermeden fikirlerini aktarmalarına ve sonuç almalarına yardımcı olur. Harika yazmanın işin yapılmasını sağladığına inanıyoruz. Grammarly'nin ürün teklifleri (Grammarly Business, Grammarly Premium, Grammarly Free ve Grammarly for Education) sizin yaptığınız yerde çalışır ve 500.000'den fazla uygulama ve web sitesinde bağlamsal olarak uygun yazma desteği sunar. 2009 yılında kurulan Grammarly, TIME'ın En Etkili 100 Şirketinden biri, Fast Company'nin Yapay Zeka Alanındaki En Yenilikçi Şirketlerinden biri ve Inc.'in En İyi İşyerlerinden biri olan Forbes Cloud 100'de 7. sırada yer almaktadır. Uzaktan öncelikli hibrit çalışma modeliyle çalışıyoruz; bu, öncelikle evden çalıştığımız ve Kuzey Amerika ve Avrupa'daki merkezlerimizde yüz yüze işbirliği için buluştuğumuz anlamına geliyor.
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifadeler, hikayeler ve konuşmalar gibi içerikler yazmanıza yardımcı olabilir. Jenni herhangi bir dilde yazmak için kullanılabilir ve Google, Harvard, Cambridge, MIT ve Aston Üniversitesi gibi önde gelen kurumların yazarları tarafından sevilir. Jenni ayrıca doğruluk ve yaratıcılıkla raporlar ve altyazılar oluşturmak için de kullanılabilir. En yüksek kalitede içerik oluşturmak için OpenAI, AI21 gibi yapay zeka teknolojilerinin ve her kullanıcıdan gelen özel verilerin bir kombinasyonunu kullanır. Jenni ayrıca içeriğin orijinal ve doğru olduğundan emin olmak için yerleşik bir intihal denetleyicisine sahiptir. Jenni'yi ücretsiz deneyebilir ve en gelişmiş yapay zeka yazma asistanıyla yazmaya bugün başlayabilirsiniz.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Word, Powerpoint, ePub veya RIS dosyalarından özet kartları oluşturun, Dropbox'tan içe aktarın ve Word, Excel, EndNote, Zotero, Mendeley ve çok daha fazlasına aktarın!
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca Jasper Everywhere tarayıcı uzantısı, CMS'nizden e-postanıza, sosyal medyaya ve Jasper API'li kendi şirket platformunuza kadar Jasper'ı yanınızda tutar. En önemlisi Jasper, güvenlik protokolleri geliştikçe güncel kalan yerleşik güvenlik özellikleriyle verilerinizi güvende ve gizli tutar. Yapay zekayla içerikleri 5 kat daha hızlı oluşturun. Jasper, 3.000'den fazla 5 yıldızlı incelemeyle en yüksek kalitede yapay zeka metin yazarlığı aracıdır. Blog gönderileri, sosyal medya içeriği ve pazarlama metni yazmak için en iyisi.
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacılara, ajanslarındaki çeşitli araçlarda medya yayınlamak veya düzenlemek için harcayacakları saatleri geri verirken, güçlükleri en aza indirirsiniz.
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu alanında profesyonel akademik editörler tarafından milyonlarca dil düzeltmesi konusunda eğitilmiş olan Paperpal, makine hızında insan hassasiyeti sunar. Paperpal ile fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparak yazma engelini aşabilir, net taslaklarla yazınızı hızlandırabilir ve 25'ten fazla dil için akademik çeviriler alabilirsiniz. Ayrıca, akademik yazım kurallarına ve üsluba uygun olarak yeniden yazma, kelime azaltma ve doğru kelime seçimi konusunda yardımla birlikte derinlemesine dil ve dil bilgisi kontrollerinden de yararlanırsınız. Paperpal, ilk taslağın yazılmasından taslak gönderiminin hazırlığının sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Güvenilir çevrimiçi intihal denetleyicimiz ve 30'dan fazla taslak gönderim kontrolü de dahil olmak üzere premium özelliklere sınırsız erişim için ücretsiz olarak keşfedin veya Paperpal Prime'a (ayda 19 ABD doları) abone olun. Yazmak, kontrol etmek, düzeltmek ve başarılı olmak kadar basit – Şimdi başlayın!
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, tüm ihtiyaçlarınıza uygun özel içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir doğal dil yazma aracıdır. İster bir blog, ister reklam, makale veya kısa öykü yazıyor olun, Friday AI, mesajınızı iletmek için ihtiyaç duyduğunuz yazılı materyali tasarlamanıza yardımcı olabilir. Friday AI, göz açıp kapayıncaya kadar yüzlerce kelime üretebilen yeni nesil bir AI yazma asistanıdır. Yapay zeka asistanı bir araçtan daha fazlasıdır; çalışma sürecinizde bir yardımcıdır, içeriğinizi optimize etmek için doğru kelimeleri ve cümleleri seçmenize yardımcı olur. Kullanıcılar 40'tan fazla şablon ve 30 yazma tonu arasından seçim yapar, birkaç anahtar kelime girer ve BAM Friday AI, bir saniyeden kısa sürede orijinal, büyüleyici içerik oluşturur. İster uzun bloglar, sosyal medya gönderileri, reklamlar, yaratıcı hikayeler yazıyor olun, ister web sitenizin SEO'sunu ve meta açıklamalarını nasıl geliştireceğinize dair ipuçları arıyor olun, Friday AI, diğerlerini aşan çok çeşitli yeteneklerle işinizi halletmenize yardımcı olabilir. Yapay zeka asistanları. Friday yapay zekasını geliştirmek bir topluluk çabasıdır; Geri bildiriminiz ve Friday AI'yi kullanmanız yalnızca makine öğrenimi algoritmamızı geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda ihtiyaçlarınıza göre iyileştirme yapmak üzere doğrudan geliştirme ekibimiz tarafından değerlendirilir. Artık yaratıcı yardımcınız size ilham vermek için bekliyor. Friday AI ile daha fazlasını yaratın ve iş akışınızı optimize edin!
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini hızlı bir şekilde oluşturabilir ve potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşime geçmelerine ve daha fazla anlaşma yapmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca platformumuz, düşünce liderliği oluşturmaya ve potansiyel müşterilerde güven oluşturmaya yardımcı olan ve aynı zamanda ekibin GTM yaklaşımının etkinliğini artırmaya yardımcı olan içerik oluşturmak için kullanılabilir.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * Murf.ai, metni konuşmaya dönüştüren, videolar ve altyazılar üreten ve özelleştirme için çeşitli sesler sunan bir araçtır. * İncelemeciler sezgisel arayüzü, mevcut ses çeşitliliğini, telaffuzu kişiselleştirme yeteneğini ve Canva gibi diğer platformlarla kusursuz entegrasyonu beğendi. * İncelemeyi yapanlar seslerin zaman zaman robotik çıkması, farklı dil ve aksanlarda daha fazla sese duyulan ihtiyaç ve ek özelliklerin yüksek maliyeti gibi sorunlardan bahsetti.
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlarımızı deneyin veya favori sitelerinizde yapay zeka yazmanın avantajlarından yararlanmak için HyperWrite Chrome uzantısını indirin.
Magical
getmagical.com
Magical, siz çalışırken tekrarlanan görevleri hızlandıran bir üretkenlik uygulamasıdır; API veya entegrasyon gerektirmez. Sadece bir tarayıcı uzantısı. Magical, basit bir tuş vuruşuyla mesajlaşma, veri girişi, kaynak bulma ve potansiyel iş akışları gibi sıradan görevleri otomatikleştirir. Pahalı, hantal ve kurulması için teknik bir ekip gerektiren mevcut otomasyon çözümlerinin aksine Magical, teknik olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır ve tüm uygulamalarda çalışan, derleme gerektirmeyen görev otomasyonları sunar. Siz yazarken mesajları hızlı bir şekilde kişiselleştirmek ve genişletmek, veri tabanlarını güncel tutmak için verileri uygulamadan uygulamaya taşımak veya verileri anında elektronik tablolara taşımak için Magical'ı kullanın. Nerede çalışırsanız çalışın, hızlı yanıtlar veya özel istemler kullanarak yeni mesajlar yazmak için AI'yı bile kullanabilirsiniz. Tüm ekibinizi Magical'e davet edin ve en iyi mesaj şablonlarınızı veya üretkenlik tüyolarınızı paylaşarak herkesi daha üretken hale getirin. Magical'in kullanımı ücretsizdir!
Humbot
humbot.ai
Humbot, yapay zeka tespitini atlamanıza yardımcı olabilecek bir yapay zeka insanlaştırıcısıdır. Yapay zeka metnini insanileştirin ve Humbot ile güvenle yazın. Humbot, yapay zeka metnini insanileştirmek ve yapay zeka tespitini atlayarak %100 insan puanı elde etmek için en son teknolojiyi sunuyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğin gerçek, orijinal ve çoğu dedektör tarafından algılanamaz olmasını sağlar. İşlem hızlı ve kolaydır ve dilbilgisi hatalarından arınmış, yüksek kaliteli, okunabilir metinler üretir. Sektör lideri teknolojisiyle yeniden yazılan metnin orijinalliğini garanti eder ve etkinliğinin gerçek örneklerini sunar. Kullanıcılar, tespitten kaçınma konusundaki etkinliğini övdü ve onu çeşitli içerik türleri için faydalı buldu. Humbot ayrıca kullanıcı verilerinin emniyetini ve güvenliğini de sağlar. Yenilikçi yaklaşımıyla içerik oluşturuculardan, araştırmacılardan ve işletmelerden olumlu geri dönüşler aldı. Yapay zekayı insancıllaştırma, dürüstlük veya dürüstlükten ödün vermeden yapay zeka tespitini atlamaya çalışanlara fayda sağlayabilir. Genel olarak Humbot, yapay zeka tespitini zahmetsizce atlayarak içerik oluşturmada önde olmaya yönelik güvenilir bir çözüm sunuyor
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ekibinizin ilerlemesine güç verin, öncelikleri belirleyin ve engelleyicileri kaldırın. Yerleşik yapay zeka asistanıyla hızla fikir üretebilir, daha uzun içerikleri özetleyebilir veya belgelerinizi düzenleme konusunda yardım alabilirsiniz.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ...'yi içerir. İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz deneyin!
Rewording
rewording.io
Rewording.io, dünya çapındaki müşterilerine profesyonel düzenleme, redaksiyon, çeviri ve transkripsiyon hizmetleri sunan, hızla büyüyen bir dil çözümleri sağlayıcısıdır. Deneyimli dilbilimcilerden ve konu uzmanlarından oluşan bir ekiple Rewording.io, doğru, kültürel açıdan duyarlı ve her müşterinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmış yüksek kaliteli dil çözümleri sunmaya kendini adamıştır. İster öğrenci, araştırmacı, yazar veya iş uzmanı olun, Rewording.io belgelerinizin hatasız, iyi yazılmış olmasını ve mesajınızı etkili bir şekilde iletmesini sağlayarak iletişim hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Hizmetleri, yazılı veya sözlü içeriğinizin kalitesini ve etkisini artırırken zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Rewording.io ayrıca yazma becerilerinizi geliştirmenize ve yaygın dil hatalarından kaçınmanıza yardımcı olmak için intihal denetleyicisi, dil bilgisi denetleyicisi ve alıntı oluşturucu dahil olmak üzere çeşitli yenilikçi dil araçları ve kaynakları sunar. Kullanıcı dostu platformları, duyarlı müşteri desteği ve esnek fiyatlandırma seçenekleri, ihtiyaç duyduğunuz dil çözümlerine ihtiyaç duyduğunuz anda erişmenizi kolay ve uygun fiyatlı hale getirir. Genel olarak Rewording.io, iletişim becerilerini geliştirmek ve dille ilgili hedeflerine ulaşmak isteyen herkes için güvenilir ve güvenilir bir ortaktır. Düzenleme, redaksiyon, çeviri veya transkripsiyon konusunda yardıma ihtiyacınız olsun, Rewording.io başarınızı garanti edecek uzmanlığa ve kaynaklara sahiptir.
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıcılığın ateşlendiği, verimliliğin arttığı ve yeniliğin teşvik edildiği bir dünya hayal edin. Elbette ChatGPT gibi Yüksek Lisans'ların potansiyelinin farkındasınız ancak tüm ekibinizi ikna etmek o kadar kolay değil. Etkili yapay zeka destekli iş akışları oluşturmak ve yapay zeka içgörülerini herkesle paylaşmak istiyorsunuz ancak bunu başarmak için özel bir platforma sahip değilsiniz. Hatta şunu merak ediyorsunuz: "Ekibim yapay zekadan tam potansiyeliyle yararlanıyor mu?" Team-GPT ile tanışın.
Phrasly
phrasly.ai
GPTzero gibi yapay zeka dedektörleri tarafından tespit edilme korkusu olmadan yapay zeka tarafından oluşturulan metinlerden yararlanmak için başvuracağınız çözüm olan Phrasly ile tanışın. Phrasly ile, günümüzde mevcut olan her yapay zeka dedektörünün yazılarınızı tamamen insan yapımı olarak göreceğine dair güven kazanırsınız. Phrasly, en son yapay zeka teknolojisi sayesinde makine tarafından oluşturulan içeriğinizi dönüştürür ve ona doğal insan yazısını karakterize eden küçük farklılıklar, hassas nüanslar ve ara sıra tutarsızlıklar aşılar. Son ürün? Tamamen kesintisiz ve insan eliyle kaleme alınan bir şeyden ayırt edilemeyen metin. Phrasly farkını bugün deneyimleyin ve içeriğinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blog gönderileri oluşturma, SEO Meta Başlıkları, sosyal medya başlıkları ve incelemelere ve mesajlara yanıtlar dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumları sunar. Ayrıca ürün açıklamaları, e-posta iletişimi, iş sunumları, Google Ads ve daha fazlasını içeren görevlerin yazılmasına yönelik özellikler de sağlar. Rytr API ayrıca diğer uygulamalarla entegrasyonu da sağlar. Rytr, oluşturulan içeriğin doğal görünmesini sağlamak için robotik yerine insana benzeyen bir ses tonu koruduğunu iddia ediyor. Rytr ayrıca içeriğin benzersiz olmasını sağlayan intihal kontrolü işlevselliği de sağlar. Benzersiz bir özellik, muhtemelen yapay zekanın kullanıcının yazma tarzına uyum sağlamasına olanak tanıyan 'Sesim' işlevidir. Ayrıca yazılım, otomatik düzenleme yeteneklerine, dilbilgisi kontrolüne sahiptir ve yeniden ifade etme seçenekleri sunabilir. 'Metin Şişirici' özelliği, orijinal anlamı korurken içeriği yeniden yazarak genişletir. Araç aynı zamanda yazmanın akışını ve kalitesini artırmaya yardımcı olan AI otomatik tamamlama metni özelliğini de sunuyor. Rytr ayrıca SEO çıktılarına yardımcı olan anahtar kelime çıkarma ve oluşturma özelliğini de içerir. Kullanıcılar bu araçla LinkedIn, Facebook ve Quora gibi çeşitli platformlar için özel içerik oluşturabiliyor. Yaratıcı yazım için bu araç şiirler, şarkı sözleri ve hikayeler oluşturmak için kullanılabilir. Son olarak açılış sayfaları, haber bültenleri, video açıklamaları ve madde işaretleri için içerik oluşturulmasına da yardımcı olur. Teknik yazıyı yaratıcı gereksinimlerle dengeliyor gibi görünüyor ve kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlandı.
Type
type.ai
Type, herkesin yüksek etkili içerik yazmasına yardımcı olan yapay zeka öncelikli belge düzenleyicidir. Bireyler ve ekipler, önemli içerikleri sıfırdan yazmak yerine, Type'ı kullanarak yazıları kendi seslerinde ve tarzlarında oluşturabilir, düzenleyebilir ve güzelleştirebilirler.
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri kaynaklarınıza kolayca uyum sağlar ve kendi verilerinize göre hassas şekilde ayarlanmış ve kendi yapay zeka korkuluklarınızı takip eden doğru yanıtlar ve içerik sunar. Writer, üretken yapay zekayı insanların kolaylıkla oluşturabilmeleri, analiz edebilmeleri ve yönetebilmeleri için çalıştıkları yerde ellerine bırakıyor. Writer'ın platformu kurumsal düzeydedir, verilerinizi kullanmaz veya paylaşmaz ve Writer tarafından oluşturulmuş ve kendi kendine barındırılanlar da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde dağıtılabilen açık ve şeffaf LLM'ler içerir. Writer, SOC 2 Type II, GDPR, HIPAA ve PCI ile uyumludur ve Intuit, Spotify, L'Oreal, Uber ve Deloitte gibi önde gelen kuruluşlarda kullanılmaktadır.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformları, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Hazırlama için kapsamlı bir araç paketi sağlamak üzere yapay zekanın ve yaratıcılığın gücünü birleştiriyor. Herkese her şeyi yazma, her yerde yayınlama ve içeriklerini benzersiz bir kolaylıkla optimize etme yetkisi veriyorlar. Güçlü AI sohbet robotu oluşturucusu Botsonic, Slack, WhatsApp, Telegram ve FB Messenger gibi platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kesintisiz çok kanallı konuşmalar sağlar. Ayrıca robottan insan etkileşimlerine yumuşak geçişleri kolaylaştıran İnsan Devri özelliği de sunuyor. Zapier entegrasyonuyla görevleri otomatikleştiriyor ve iş akışlarını kolaylaştırarak müşteri katılımını artırıyorlar. Botsonic, GDPR uyumludur ve güvenli müşteri etkileşimleri vaat etmektedir. Araç paketleri birlikte içerik oluşturmayı ve müşteri deneyimini yeniden tanımlamayı amaçlayarak Writesonic'i tüm dijital ihtiyaçlarınız için tek durak çözüm haline getiriyor.
NexBot
nexbot.ai
NexBot, kullanıcıların "mükemmel içeriği 10 kat daha hızlı" yazmalarına yardımcı olduğunu iddia eden bir yapay zeka yazma asistanıdır. OpenAI'nin GPT-3 ve GPT-4 gibi gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından desteklenmektedir. Bahsedilen temel özelliklerden bazıları şunlardır: * Hızlı bir şekilde fikir üretin ve 10 kat daha fazla orijinal fikir elde edin * 180'den fazla dilde içerik yazın * Önceden oluşturulmuş şablonları kullanın veya özel şablonlar oluşturun * Optimize edilmiş SEO içeriği alın * Ücretsiz, haftalık veya yıllık ücretli planlardan birini seçin * NexBot, 5 yıldızlı incelemelerle "en iyi yapay zeka içerik oluşturucu" olarak anılıyor. Aracı, profesyonellerin içerik oluşturma süreçlerinde devrim yaratmaları için dönüştürücü bir yazma arkadaşı olarak konumlandırıyor.
Smart Copy
smart-copy.io
Tüm profesyonel ve kişisel yazma ihtiyaçlarınız için kopya üretmenin yeni ve daha hızlı bir yolunu sunuyoruz! Smart Copy, hedef kitlenizin ve markanızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere kişiselleştirilmiş, 30'dan fazla kullanım durumu için içeriği neredeyse anında yazan, yeniden düzenleyen ve genişleten ücretsiz Unbounce AI metin yazarlığı asistanıdır. GPT-3 teknolojisiyle desteklenen Akıllı Kopyalama, girdiğiniz metni alır ve kopya oluşturmaya başlamanız için seçenekler sunar. Metinleri yenileyin, takip cümleleri oluşturun veya yazdığınız metni genişletin; Smart Copy'nin sorunsuz ve zahmetsizce kopya oluşturmanıza yardımcı olmasına izin verin.
Blog Booster
blogbooster.ai
BlogBooster, WordPress web siteniz için otomatik olarak yüksek kaliteli blog gönderileri oluşturup yayınlayan bir AI blog hayalet yazar hizmetidir. OpenAI'nin GPT-3'ü gibi gelişmiş yapay zeka ile desteklenen BlogBooster, nişinize ve hedef kitlenize göre uyarlanmış özel blog makaleleri oluşturur. BlogBooster, içerik oluşturmayı ve yayınlamayı tamamen otomatikleştirmek için yapay zekayı kullanır: * Aylık ihtiyacınız olan blog yazısı sayısını içeren bir plan seçersiniz. * BlogBooster'ın yapay zekası web sitenizi analiz eder ve özellikle nişiniz ve hedef kitleniz için blog yazısı konuları oluşturur. * Yapay zeka, 500 kelimeye kadar uzunlukta, eksiksiz, yüksek kaliteli makaleler yazar. * BlogBooster, tamamlanan gönderileri belirli bir programa göre WordPress sitenizde otomatik olarak yayınlar.
Ava AI
hiava.ai
Ava - Kişisel Yapay Zeka Yazma Asistanınız Ava, içerik oluşturma şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yenilikçi bir yazma yardımcısıdır. Ava, Shakespeare'i ve internetin %10'unu içeren zengin bilgi tabanıyla, yalnızca saniyeler içinde yüksek kaliteli makaleler, bloglar, reklamlar, e-postalar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olur. Bu sezgisel araçla yazma tıkanıklığına elveda deyin ve yazınızı yeni boyutlara taşıyın. Ava, fikir aşamasından yürütme aşamasına kadar tüm yazma sürecini kolaylaştırarak üretkenliği artırırken daha kısa sürede daha fazlasını başarmanızı sağlar. AIDA çerçevesi, reklam oluşturmaya yönelik BAB çerçevesi ve kişiselleştirilmiş soğuk e-postalar gibi kullanım durumuna özel şablonlarla Ava, pazarlamacıların ve içerik oluşturucuların hedef kitlesinde gerçekten yankı uyandıran ilgi çekici materyalleri verimli bir şekilde üretmesini kolaylaştırır. İster ilgi çekici pazarlama kampanyaları hazırlıyor olun ister yeni makale fikirleri için beyin fırtınası yapıyor olun, Ava'nın yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarmanıza yardımcı olacak başvuracağınız ortağınız olmasına izin verin. İçerik oluşturmada benzersiz verimliliği deneyimlemek ve bir daha boş sayfaya bakmamak için hemen kaydolun!
Phrasee
phrasee.co
Phrasee, kurumsal pazarlamacıların pazarlama içeriğini geniş ölçekte oluşturması, test etmesi ve optimize etmesi için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir platformdur. Araç, kullanıcıların marka standartlarına ve güvenlik protokollerine uygun, yüksek performanslı pazarlama mesajları oluşturmasına olanak tanır. Phrasee, yapay zeka ve makine öğrenimini kullanarak gerçek zamanlı olarak markaya özel pazarlama mesajları oluşturarak müşteri etkileşimini en üst düzeye çıkarabilir. Phrasee, pazarlamacıların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak çeşitli özellikler ve işlevler sunar. Yapay zeka içerik oluşturma yeteneği, kullanıcıların markaya özel pazarlama mesajları oluşturmasına olanak tanırken, yapay zeka içerik optimizasyon özelliği, en iyi mesajların daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Ek olarak Phrasee, pazarlamacıların müşterilerinde yankı uyandıran dili anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka içerik analizi sağlıyor. Araç, e-posta, anlık bildirimler, SMS, web ve uygulama ile sosyal medya dahil olmak üzere çeşitli pazarlama kanalları için uygundur. Ek olarak Phrasee, geniş ölçekte içerik oluşturmak, promosyon içeriğini optimize etmek, satın alma işleminin tamamlanmasını sağlamak, müşteri sadakatini artırmak ve müşteriyi elde tutmayı artırmak gibi farklı kampanya hedeflerine hitap eder. Phrasee, perakende ve e-ticaret, seyahat ve konaklama, sağlık ve sağlıklı yaşam ve finansal hizmetler de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler tarafından başarıyla benimsenmiştir. Platform, yeteneklerini geliştirmek ve müşterilere Phrasee'nin yapay zeka teknolojisini kullanarak daha iyi performans gösteren içerik oluşturma ve optimize etme konusunda yardımcı olmak için sektör liderleriyle ortaklık kurdu. Özetle Phrasee, pazarlamacılara yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak markaya özel pazarlama mesajları oluşturma ve optimize etme gücü veren kurumsal düzeyde bir yapay zeka platformudur.
Chapple
chapple.ai
Chapple, yapay zeka destekli nihai içerik oluşturma aracıdır. İçerik oluşturma şeklinizde devrim yaratan platformumuz, en son teknolojiyi kullanıcı dostu özelliklerle birleştirerek yaratıcılığı herkes için erişilebilir hale getiriyor. * Yaratıcılığı Serbest Bırakın: Yazma tıkanıklığına elveda deyin! Chapple'ın yenilikçi oluşturucuları, blog başlıklarından ürün açıklamalarına, sosyal medya gönderilerine ve ötesine kadar çeşitli kategorileri kapsar. Zahmetsizce fikir üretin ve yaratıcılığınızı artırın. * Zamandan Tasarruf Edin: Zaman değerlidir. Chapple ile saniyeler içinde kaliteli içerik oluşturabilirsiniz. Artık boş ekrana bakmanıza gerek yok; siz en önemli şeye odaklanırken yapay zekanın ağır işleri yapmasına izin verin. * Etkileşimi Artırın: Dijital ortamda öne çıkın. Hedef kitlenizi cezbeden büyüleyici başlıklar, ilgi çekici sosyal medya gönderileri ve ilgi çekici ürün açıklamaları oluşturun. Chapple, katılımı artırmak için gizli silahınızdır. * Kusursuz Entegrasyon: İster deneyimli bir pazarlamacı olun ister yeni yetişen bir blog yazarı olun, Chapple iş akışınıza kusursuz bir şekilde entegre olur. İçerik stratejinizi sorunsuz bir şekilde yükseltin.
Hypotenuse AI
hypotenuse.ai
Hipotenüs, ürün açıklamaları, blog makaleleri ve reklam başlıkları da dahil olmak üzere içerik yazmak için yapay zekayı kullanan bir platformdur. Haftalar süren işi alıp günlere dönüştürüyoruz.
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitleştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. GravityWrite, ilgi çekici ve iyi yapılandırılmış yazılı içerik oluşturmak için yapay zeka teknolojisini kullanan kapsamlı bir içerik oluşturma aracıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ve yüksek kaliteli makaleler, blog gönderileri, pazarlama metinleri ve daha fazlasını oluşturmayı kolaylaştıran bir dizi özellik sunar. GravityWrite, içerik oluşturma sürecini otomatikleştirerek kullanıcıların zamandan ve emekten tasarruf etmesini amaçlamaktadır. GravityWrite, içerik oluşturma sürecinizi geliştirebilecek çeşitli özellikler sunar: * Yapay Zeka Destekli İçerik Üretimi: GravityWrite, girdilerinize dayalı olarak yüksek kaliteli içerik önerileri oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanır. Doğru ve alakalı içerik önerileri sağlamak için çeşitli kaynaklardan gelen verileri analiz eder. * Özelleştirme Seçenekleri: GravityWrite ile oluşturulan içeriği marka sesinize ve hedef kitlenize uyacak şekilde özelleştirme olanağına sahipsiniz. İçeriğin tonunu, stilini ve uzunluğunu özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. * Anahtar Kelime Optimizasyonu: GravityWrite, akıllı anahtar kelime optimizasyonunu birleştirerek, arama motoru sıralamalarınızı iyileştirebilecek SEO dostu içerik oluşturmanıza yardımcı olur. Alakalı anahtar kelimeleri sorunsuz bir şekilde entegre ederek içeriğinizin görünürlüğünü artırabilir ve daha fazla organik trafik çekebilirsiniz. * İntihal Tespiti: GravityWrite, oluşturduğunuz içeriğin orijinal ve benzersiz olmasını sağlamak için yerleşik bir intihal tespit özelliği içerir. Bu, güvenilirliğinizi korumanıza ve arama motorlarından gelebilecek olası cezalardan kaçınmanıza yardımcı olur. * Zaman Kazandıran Verimlilik: GravityWrite, size iyi yapılandırılmış içerik önerileri sunarak içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır. Bu, araştırma ve yazma konusunda size zaman kazandırarak işinizin diğer yönlerine odaklanmanıza olanak tanır.
Gerwin
gerwin.io
Gerwin, metin, metin ve görseller gibi benzersiz ve yüksek kaliteli içerikler üreten bir yapay zeka platformudur. Kullanıcının ihtiyaçlarına göre uyarlanmış orijinal içerik oluşturmak için GPT-3 gibi gelişmiş yapay zeka modellerini kullanır. Gerwin, işletmelerin, pazarlamacıların, metin yazarlarının ve yaratıcıların içerik oluşturmayı otomatikleştirmelerine ve çevrimiçi varlıklarını ölçeklendirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Gerwin, insan benzeri içerik üretmek için son teknoloji ürünü doğal dil işlemeyi ve üretken yapay zekayı kullanıyor. Kullanıcılar anahtar sözcükler, ton talimatları ve içerik yönergeleri içeren istemler sağlar. Gerwin'in yapay zekası daha sonra istemlere göre orijinal metin veya görseller oluşturuyor. Platform, çıktı kalitesini artırmak için sürekli olarak kullanıcı geri bildirimlerinden öğrenir. * Metin Oluşturma: Saniyeler içinde pazarlama metni, blog gönderileri, sosyal medya başlıkları, ürün açıklamaları ve daha fazlasını oluşturun. Yapay zeka, ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, tamamen benzersiz içerik üretir. * Görüntü Oluşturma: Metin istemlerinden yüksek kaliteli görüntüler üretin. Sosyal medya gönderileri, reklamlar, sunumlar ve diğer görsel içerik ihtiyaçları için kullanışlıdır. * Ton Kontrolü: İstenilen tonu belirtin (profesyonel, arkadaş canlısı, ikna edici vb.) ve Gerwin bunu eşleştirecektir. Bu, oluşturulan içerikte marka tutarlılığı sağlar. * Geri Bildirim Sistemi: Gerwin, içerik kalitesini iyileştirmeye devam etmek için kullanıcı derecelendirmelerinden bilgi alır. Kullanıcılar ayrıca yapay zekanın çıktısını doğrudan düzenleyebilir. * İçerik Fikirleri: Gerwin, yaratıcılığınızı ve ilhamınızı harekete geçirecek başlıklar, konular ve fikirler önerebilir. * SEO Optimizasyonu: Oluşturulan içerik okunabilir, ilgi çekici ve arama motorları için optimize edilmiştir.
Junia
junia.ai
Junia AI, işletmeleri SEO için optimize edilmiş içerik oluşturma konusunda güçlendiren ve genel yazma sürecini geliştiren bir yapay zeka yazma aracıdır. Junia AI, gelişmiş, özel olarak eğitilmiş yapay zeka modelleriyle, markaların yüksek kalitede markaya uygun, gerçeklere dayalı ve insana benzer içerikler oluşturmasına olanak tanır. Junia AI ayrıca işletme sahiplerinin daha iyi Google sıralamalarına ulaşmasına ve SEO zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmış gerçek zamanlı SEO önerileri ve kapsamlı anahtar kelime araştırma araçları da sunar. Junia AI, Helsinki, Finlandiya merkezli %100 kendi kendine önyükleme yapan bir şirkettir.
Writeseed
writeseed.com
Writeseed bir yapay zeka yazarıdır ve Jasper.ai Copy.ai Rytr veya Writesonic'e bir alternatiftir. Yapay zeka metin yazarlığı aracımızla tek tıklamayla reklam metni, blog gönderileri veya SEO içeriği oluşturabilirsiniz. Yapay zeka yazıcımızın yazılarınız için sunduğu 70'ten fazla şablon arasından seçim yapabilirsiniz. Bunlardan biri, sizin için ücretsiz bir stok fotoğrafı da dahil olmak üzere 1.500'den fazla kelimelik tam uzunlukta bir makale yazabilen bir AI makale yazarıdır.
Typetone
typetone.ai
İşin geleceği burada: İşinizi Yapay Zeka Dijital İşçilerle büyütün. Hayal edin, bir daha asla yetenekleri işe almakla uğraşmayın, ancak çalışanı anında stajyer fiyatına işe alın. Typetone'da şirketler, şirketinizi, süreçlerinizi ve ses tonunuzu bilen Dijital çalışanları işe alabilir. Hepsinden iyisi: ekibinize tamamen entegre olurlar ve 20 dakika içinde çalışmaya başlarlar! Typetone, en son teknolojiyi her markanın benzersiz ihtiyaçları ile kusursuz bir şekilde birleştirerek şirketlerin üretken yapay zekayı işlerine entegre etme biçiminde devrim yaratmayı hedefliyor.
Marmof
marmof.com
Marmof, yalnızca birkaç saniye içinde içerik oluşturmanıza yardımcı olan, yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. Yazma sürecinde zamandan tasarruf etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır, böylece işinizin diğer yönlerine odaklanabilirsiniz. Marmof, mesleği veya yazma deneyimi ne olursa olsun içerik oluşturmak isteyen herkes için tasarlanmış bir içerik oluşturma aracıdır. Binlerce profesyonel yazar, Marmof tarafından oluşturulan yapay zeka destekli, SEO için optimize edilmiş içeriği de kullanıyor. Yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yapmalarına yardımcı oluyor, zaman kazandırıyor ve hedef kitlenin ne istediği konusunda onlara fikir veriyor. Marmof'un kullanımı kolaydır ve herhangi bir cihazdan erişilebilir. Hakkında yazmak istediğiniz konuyu girmeniz yeterlidir; Marmof, aralarından seçim yapabileceğiniz bir fikir listesi oluşturacaktır. Bir fikir seçtikten sonra Marmof, onu detaylandırmanıza ve yalnızca birkaç dakika içinde eksiksiz bir içerik oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Originality.AI'nin dahili olarak oluşturulmuş yapay zekası, GPT-2, GPT-J, GPT-NEO ve GPT-3 (dünyanın GPT-3'ü tanımlayan ilk aracı) dahil olmak üzere popüler NLP API'lerinden herhangi biri tarafından oluşturulan içeriği tanımlamak için oluşturulmuştur. ). Originality.AI, içeriğin popüler AI yazma asistanlarından herhangi biri tarafından üretilip üretilmediğini tahmin edebilir. İntihal Denetleyicisi - Ciddi web yayıncıları/içerik pazarlamacıları, içeriklerinin en iyi sıralama şansına sahip olması için intihal içermeyen içerik yayınladıklarından emin olmalıdır. Originality.AI, yönetmesi gereken bir yazar ekibi olan ciddi web yayıncıları için tasarlanmış bir intihal denetleyicisidir. Sadece URL'nizi girerek ekip yönetimi, kontrol paneli, tarama geçmişi, otomatik krediler ve tam site taraması sunar.
Craftly.ai
craftly.ai
Craftly.AI, yazma sürecini hızlandırmak ve içeriğin kalitesini artırmak için oluşturulmuş gelişmiş bir AI Metin Yazarlığı Asistanı aracıdır. Kullanıcıların Bloglar, SEO, Sosyal Medya, Yeniden Yazma, Satış, Reklamlar ve Web Siteleri gibi farklı alanlarda daha hızlı yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Araç, sektör uzmanları tarafından eğitilen yapay zeka teknolojisini kullanıyor ve sağlanan içeriğin sektörden bağımsız olarak sıralamaları yükseltmeye ve satışları artırmaya yardımcı olmasını sağlıyor. Birden fazla dilde sonsuz çeşitlilik içeren yüksek performanslı metinler üretme konusunda uzmanlaşmış olup, işletmelerin garip çeviriler konusunda endişelenmeden küreselleşmelerine olanak tanır. Craftly.AI ayrıca özel araçlar ve eğitim içerir, izleme, analiz ve otomatik sürüm oluşturma sağlar. Ayrıca projeleri izlemek, düzenlemek ve paylaşmak için özellikler de dahil olmak üzere projelerde işbirliği yapmak ve organize etmek için bir çalışma alanı sunar. Craftly.AI bireysel yazarları, pazarlamacıları, küçük işletmeleri, daha büyük ekipleri, öğrencileri, eğitimcileri, kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşları destekler. Craftly.AI, yazma tıkanıklığıyla mücadelede değerli bir araç olmasının yanı sıra, metin yazarlığı süreçlerini kolaylaştırmak ve içeriklerinin genel kalitesini artırmak isteyen işletmeler için bir kaynak olarak da parlıyor.
StudyCrumb
studycrumb.com
Studycrumb.com, öğrencileri farklı çalışma alanlarında kalifiye uzman düzeltmenlerle buluşturan bir akademik yazı danışmanlığı ve düzenleme hizmetidir.
Molin AI
molin.ai
Molin AI, herkesin dakikalar içinde kendi AI sohbet robotunu oluşturabileceği, E-ticaret mağazaları için AI sohbet robotları geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir SaaS girişimidir. Herhangi bir kodlama deneyimi olmadan. - tüm e-ticaret platformlarına ve diğer web sitesi türlerine entegre olur: Shopify, Woocommerce, Wix... Molin ile her zaman müşterilerinizin yanında olacaksınız, böylece satın alma, iade etme ve iade etme konusunda kendilerini daha güvende hissedecekler. hatta size 5 yıldızlı bir inceleme bile vereceğim!
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi geliştirmenin yollarını önererek, yeni karakterlere hayat vererek ve hikayelerinizi daha ilgi çekici hale getirmenize yardımcı olarak bunun ötesine geçer. Bu, doğru kelimeleri bulmanıza, cümleleri yeniden ifade etmenize ve hatta aklınıza gelmemiş olabilecek olay örgüsünü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmaya hazır uzman bir kelime ustasına sahip olmak gibidir. Sudowrite, gerçekçi ve bağlamsal olarak uygun metinler oluşturmak için en son teknolojiye sahip derin öğrenme tekniklerini kullanır. Sudowrite, genel kavramları eğitim verilerinden öğrenen GPT-3 ve GPT-4, 175+ milyar parametreli Transformer modellerini temel alır. Model, bir sonraki kelimeyi tek tek tahmin ederek metin üretiyor. Sudowrite sizin için yazmak için tasarlanmamıştır ancak yazınızı büyük ölçüde geliştirmenize ve hızlandırmanıza yardımcı olabilir. Yazarlar, yaratıcılar ve roman yazarları için mükemmel bir araçtır.
Yaara.ai
yaara.ai
Yaara AI, kullanıcıların yazılarının benzersizliğini ve akıcılığını geliştirmeyi amaçlayan güçlü bir yorumlama aracı sağlar. Araç, kullanıcıların içeriklerinin stilini veya tonunu özelleştirebilecekleri 49 farklı moddan oluşan geniş bir dizi sunar. Yazılım, kullanıcıların içeriklerine daha fazla derinlik ve duygu katmasına, duygusal etkiyi artırmasına, netliği ve özlülüğü geliştirmesine ve ayrıntı düzeylerini artırmasına olanak tanıyan özellikler içerir. Yaara AI'nın başka sözcüklerle ifade etme aracı aynı zamanda özgünlüğü artırmaya yönelik seçenekler de sunarak kullanıcıların içeriklerini öne çıkarmasına olanak tanır. Yazılım, metnin bağlamının ve anlamının doğru anlaşılmasını ve oluşturulan açıklamaların doğal ve akıcı olmasını sağlayan GPT-3 desteklidir. Kullanıcılar, yazılarındaki kelime dağarcığı değişikliğinin düzeyi üzerinde kontrole sahip olup, istenilen ölçüde özelleştirmeye olanak tanır. Yaara AI'nın aracı, akıcılık, kelime bilgisi ve stil gibi çeşitli yönleri geliştirirken kullanıcıların cümlelerini, paragraflarını, denemelerini veya makalelerini etkili bir şekilde yeniden ifade etmelerine olanak tanır. ABD, İngiltere, CA ve AU dahil olmak üzere birden fazla İngilizce lehçesini destekler. Çeşitli açıklama modları 'yaratıcı' ve 'resmi'den 'duygusal' ve 'derinlemesine' kadar geniş bir spektrumu kapsar. Bu nedenle yazılım, hem verimli hem de kullanımı kolay, kapsamlı bir metin yeniden yazma çözümü sunmayı amaçlamaktadır.
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket, Modern Satış Ekiplerine yönelik Yapay Zeka Platformudur. Amplemarket ile bir sonraki müşterilerinizi keşfetme, onlarla etkileşim kurma ve dönüştürme yönteminizi sihirli bir şekilde basitleştireceksiniz. Müşterilerimiz ne diyor: * Deel: 12 ayda A serisinden tek boynuzlu atlara. Amplemarket, Deel'in 20 kat gelir artışını nasıl destekledi? * Vanta: Vanta, Amplemarket satın alma amacı verileriyle (9x yatırım getirisi) nasıl daha fazla ve daha hızlı kapanıyor? Amplemarket sayesinde satış oyunlarını yükselten Deel, Rippling, Vanta ve daha pek çok şirketten yüzlerce şirkete katılın. İşte elde edeceğiniz şey: * Yerel veri: Anlaşmaları tamamlamanıza yardımcı olacak verileri kolayca bulun. * Yerleşik kişiselleştirme: Aşırı kişiselleştirilmiş mesajlarla yanıt oranlarınızı 3 kat artırın. * Çok kanallı erişim: E-posta, Telefon, LinkedIn vb. * Yapay zeka destekli: Bırakın temsilciler satışa odaklansın, gerisini yapay zeka halledsin. * Teslim edilebilirlik optimizasyonu: E-postalarınızı potansiyel müşterinizin birincil gelen kutusuna yerleştirin. * Satın Alma Niyeti Sinyalleri: Aktif olarak sizinkine benzer bir çözüm arayan alıcıları hedefleyin.
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü ve kişiselleştirilmiş çok kanallı destek, verimliliği artıran giden satış otomasyonları, veri destekli içgörüler için gelişmiş raporlama ve çok daha fazlası. Outplay, satış ekiplerinin tek bir kontrol panelinden toplantı rezervasyonu yapmasına ve performansları takip etmesine yardımcı olmak için çok çeşitli CRM'ler, gelen kutuları ve daha fazlasıyla çift yönlü entegrasyonlara sahiptir. Outplay'in sezgisel kullanıcı arayüzü ve sektör lideri müşteri desteği, ekiplerin hızla hazırlanıp çalışmaya başlamasını ve toplantı rezervasyonu yapmaya hemen başlamasını sağlar. Gelecek çeyrek değil. Güçlü arama, AI destekli konuşma zekası ve milyonlarca lider kaynak bulma veritabanı gibi oyunun kurallarını değiştiren özelliklerle Outplay, yüksek fiyat etiketi olmadan satış etkileşimini dönüştürüyor. Outplay ile çok noktalı çözümleri ve faturaları ortadan kaldırın - hepsi bir arada satış yeni çağ takımları için yığın. Bütçelerinizi değil hedeflerinizi aşmak için yerleşik bir Satış Potansiyeli aracı, Çok Kanallı Satış Etkileşimi platformu, Gelen Dönüşüm ve Planlama aracı ve Konuşma Zekası platformu edinin.
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamlar ve dünyanın 1 numaralı pazarlamacıları gibi kampanya stratejileri oluşturun. Rakipleriniz karşısında size haksız bir avantaj sağlamak. * CAC'nizi %33 azaltın * Dönüşüm oranınızı %40 artırın * Dönüşüm sağlayan yüksek performanslı reklamlar oluşturun * Yapay zeka optimizasyonu ve içgörüleri edinin. Pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Shakespeare.Ai'yi seçen 1000'den fazla kişiye katılın.
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzersiz bir yaratıcılık ve teknoloji karışımı sunar. Geleneksel yazma yardımcılarından farklı olarak bu platform, yalnızca iyileştirmeler önermek için değil aynı zamanda bir insan yazarın tarzını ve karmaşıklığını taklit edebilecek içerik oluşturmak için gelişmiş yapay zekadan yararlanıyor. NovelAI, klasik romanlardan çağdaş eserlere kadar uzanan geniş bir edebiyat veri tabanı üzerinde eğitilmiş karmaşık bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu eğitim, yapay zekanın çeşitli yazı stillerini, olay örgüsünü ve karakter gelişimlerini anlamasına ve kopyalamasına olanak tanır. Bir kullanıcı bir bilgi istemi veya hikaye fikri girdiğinde, yapay zeka bu eğitimi kullanıcının talimatlarına uygun içerik oluşturmak için kullanır ve bu da onu çeşitli yaratıcı projeler için çok yönlü bir araç haline getirir.
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, şirketlerin çeşitli pazarlama kanallarında kampanyalar oluşturması, yönetmesi ve ölçmesi için öngörüler ve çözümler sunar. Semrush, 87.000'den fazla ödeme yapan müşterisiyle. Sayılarla Semrush: - 808 milyon masaüstü etki alanı profili ve 32,1 milyon mobil etki alanı profili - Günde ortalama 43 trilyondan fazla geri bağlantı ve 25 milyardan fazla URL tarandı - Tek bir anahtar kelime için 24,3 milyardan fazla anahtar kelime ve 20 milyondan fazla fikir - Fortune 500 şirketlerinin %30'u kullanıyor Semrush'u pazarlama aracı olarak tercih ediyorlar
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gönderiyor olun, Wordtune, yapay zekayı kullanarak çalışmanızı kolaylaştırırken yazınızı mükemmelleştirir.
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici, kişiselleştirilmiş tanıtımlar oluşturmak amacıyla Writecream'i kullanabilirsiniz.
Jaq n Jil
jaqnjil.ai
Jaq n Jil - Dünya çapındaki yazarların ve okuyucuların hayatlarını değiştiren AI Aracı. Çok hızlı bir şekilde harika içerikler oluşturun. Jaq N Jil, Yapay Zeka Destekli İçerik Planlama, Yapay Zeka Metin Genişletme ve Yeniden Yazma, Devasa Stok Görüntü Kitaplığı, Metin ve Sesle Etkinleştirilen Yapay Zeka Sohbet Robotu ve çok daha fazlası gibi bir dizi özellik ile içerik yazma sürecinizi daha hızlı ve daha iyi hale getiren güçlü bir Yapay Zeka yazma aracıdır. daha fazlası pro+ sürümlerinde. Ayrıca Zapier aracılığıyla 5.000'den fazla araçla entegre olur. Aracı, SEO blog makaleleri, Sosyal gönderi başlıkları, Denemeler ve makaleler, Pazarlama materyalleri ve çok daha fazlası için kullanın. Jaq n Jil, içerik pazarlamacısı düşünülerek oluşturuldu. Yazarlar ve ajanslar, Jaq n Jil sayesinde verimli iş akışları ve içerik üretiminde artış yaşıyor.
Eleo.ai
eleo.ai
Yapay zekanın insan potansiyeliyle buluştuğu Eleo.ai. Eleo ile üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı daha önce hiç olmadığı şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Bilgi aramak, metinler oluşturmak, fikirleri ortaya çıkarmak ve görselleri bulmak için binlerce saat harcadığınızı hayal edin. Beyninizi güçlendirmenin, kendinize daha fazla zaman ayırmanın ve yazma hızınızı 20 kat artırmanın zamanı geldi. Eleo sadece başka bir yapay zeka hizmeti değil. Diğer platformlardan farklı olarak Eleo, uygun tarzda sohbet etmenize ve yazmanıza, iyi sorular sormanıza, metin yazarlığı işleviyle çeviri yapmanıza ve hatta görseller oluşturmanıza olanak tanır. Yapay zekanın kullanımını keyifli, hızlı ve pratik hale getiren kapsamlı bir araçtır. Ve en iyi kısmı? İhtiyaçlarınıza uyacak şekilde tasarlanmış fiyatlandırma planları ile ekonomiktir. Peki Eleo neden süper? Önde gelen şirketler, rekabet avantajı elde etmek için çalışanlarını zaten yapay zekaya erişimle donattı. Eleo size hızla gelişen iş piyasasında önde kalmak için ihtiyaç duyduğunuz becerileri verir. Verimliliği, hızı ve yaratıcılığı artırır, sizi alanınızda usta yapar. Eleo'yu kullanmak kolaydır. Sadece kaydolun, bir plan seçin, kendinizi platforma kaptırın ve görevlerinizi zahmetsizce gerçekleştirmeye başlayın. Eleo herhangi bir cihazda mevcuttur, böylece gittiğiniz her yerde bilgilerinize, belgelerinize ve resimlerinize erişebilirsiniz. Geride kalmayın. Eleo.ai'nin gücünü benimseyin ve bugün tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Yapay zeka dünyasına yapılan bu olağanüstü yolculukta bize katılın ve üretkenliğin ve yaratıcılığın geleceğini deneyimleyin.
Haller AI
haller.ai
Haller AI: Hepsi Bir Arada Yapay Zeka Kontrol Panelimizle İşletmenizi Hızlandırın Küçük işletmelere ve yalnız girişimcilere güçlü, veri odaklı yapay zeka çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşan kullanıcı dostu kontrol panelimiz, içerik oluşturmayı ve proje yönetimini çocuk oyuncağı haline getirir. Özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli Haller AI, iş akışlarını optimize etmek ve benzersiz iş verimliliği elde etmek için hepsi bir arada çözümünüzdür. En yeni yapay zeka odaklı iş çözümleri hakkında güncel bilgilere sahip olmak için ağımıza katılın.