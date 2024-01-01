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Yapay Zeka Yazma Asistanları - En Popüler Uygulamalar - Fransa
Yapay zeka yazma asistanları, araştırma, dilbilgisi, ton kontrolü ve yerelleştirme gibi görevleri kapsayan yazma sürecini kolaylaştırmak için makine öğreniminden yararlanır. Bu araçlar, metni incelemek ve öneriler veya ilgili materyaller sunmak için doğal dil işlemeyi (NLP) kullanır. Bunu yaparak içerik oluşturmayı hızlandırarak kullanıcıların hızlı ve güvenli bir şekilde yazmalarını sağlarlar. Artırılmış yazı, daha ilgi çekici materyaller hedefleyen içerik pazarlamacılarına veya iş ilanlarını hassaslaştıran İK personeline hitap ederek çeşitli mesleklerde kullanım alanı bulur. Yapay zeka yazma asistanlarının yelpazesi, kullanıcıların tüm içeriği hazırladığı kapsamlı platformlardan, yazma sonrası öneriler sunan daha basit botlara kadar çok çeşitlidir. Bazıları form oluşturma veya özel yazma önerileri gibi belirli işlevlere odaklanırken, diğerleri geniş kapsamlı yardım sağlar. Bir ürünün Yapay Zeka Yazma Asistanı olarak sınıflandırılması için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: * Yazma görevlerine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanın * Yazılı içeriği geliştirmek için içgörüler veya öneriler sağlayın * Yazarın bilgisini zenginleştirmek için ek, uygun kaynaklar sağlayın * Yazılı eserlerdeki gramer hatalarını düzeltin
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Grammarly
grammarly.com
Grammarly, her gün 30 milyondan fazla kişinin ve 70.000 profesyonel ekibin güvendiği, dünyanın önde gelen yapay zeka yazma yardımı şirketidir. Grammarly, ilk taslağın anında oluşturulmasından her mesajın mükemmelleştirilmesine kadar, Fortune 500'ün %96'sındaki kişilerin güvenlik veya gizlilikten ödü...
NovelAI
novelai.net
NovelAI, yazılı içeriğin oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. İster bir roman taslağı hazırlıyor olun, ister oyun anlatıları oluşturuyor olun, ister sadece hikaye anlatımıyla uğraşıyor olun, NovelAI fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olmak için benzer...
QuillBot
quillbot.com
QuillBot, 150 ülkede aylık 35 milyondan fazla aktif kullanıcıya yardımcı olan yapay zeka destekli bir yazma platformudur. QuillBot, yenilikçi döngüdeki insan ürünleriyle, kullanıcının benzersiz bakış açısını ve sesini korurken yazmayı zahmetsiz hale getirmeyi hedefliyor.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, ilgi çekici içerik oluşturma ve güçlü yapay zeka sohbet robotları geliştirme konusunda güvenilir arkadaşınız olarak hizmet vererek içerik oluşturma ve müşteri deneyimi alanında devrim yaratıyor. Platformumuz, İçerik Oluşturma, Ses Oluşturma ve Görüntü Oluşturma için kapsamlı bir araç pak...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite, yazarların hikaye anlatma sanatında ustalaşmasına ve yaratıcı yazma süreçlerini hızlandırmasına yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. En iyi AI hikaye oluşturucularından biri olan araç, dilbilgisi ve yazım hatalarını düzeltmekten fazlasını yapar. Yazma stilinizi g...
Jasper
jasper.ai
Jasper: On-Brand AI For Business, çevrimiçi yaptığınız her yerde, her zaman marka sesinizde içerik oluşturur. Jasper, benzersiz marka tarzınızda öğrenip yazabilen yaratıcı yapay zeka asistanınızdır. İster cesurca, arsızca, resmi olarak konuşun, ister yalnızca internette konuşun (yaparsınız). Ayrıca...
Murf AI
murf.ai
Murf AI, yapay zekayı kullanarak seslendirmeyi basitleştirmek ve yüksek kaliteli seslendirmeleri herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyor. Murf, kullanıcıların herhangi bir kayıt ekipmanına ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde gerçekçi seslendirmeler oluşturmasına yardımcı oluyor. * M...
HyperWrite
hyperwriteai.com
HyperWrite, 10 kat daha hızlı yazmanıza ve yazma engelini aşmanıza yardımcı olabilecek yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Daha iyi blog gönderileri, e-postalar, metinler ve daha fazlasını oluşturmak için HyperWrite'ı kullanın. Yapay zeka destekli belge düzenleyicimizi ve akıllı şablonlar...
GoCharlie.AI
gocharlie.ai
GoCharlie, yeni trafik çekmeyi ve geliri artırmayı amaçlayan markalar için içerik oluşturmayı kolaylaştırmak üzere tasarlanmış yapay zeka odaklı bir araçtır. Tescilli yapay zeka asistanı Charlie, çeşitli platformlar için içerik oluşturmayı otomatikleştiriyor. İçerik teklifleri geniştir ve ürün açık...
Wordtune
wordtune.com
Wordtune, iş verimliliğine yönelik bir Üretken Yapay Zeka platformudur. Güvenilir GenAI'yi kullanarak, her alandaki profesyoneller kariyerlerini geliştirebilir ve iş yerinde öne çıkabilirler. İster e-posta yazıyor, ister belge oluşturuyor, ister iş arkadaşlarınıza veya müşterilerinize anlık mesaj gö...
Jenni AI
jenni.ai
Jenni, daha hızlı ve daha doğru yazmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Özellikleri arasında yapay zeka otomatik tamamlama, intihal içermeyen sonuçlar, metin içi alıntılar ve başka kelimelerle ifade etme yetenekleri bulunur. Bloglar, makaleler, e-postalar, kişisel ifad...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Spike
spikenow.com
Spike, e-postayı, ekip sohbetini, ortak çalışmaya dayalı belgeleri ve toplantıları tek bir akışta bir araya getirerek ekiplerin ve bireylerin iletişim kaosunu çözer. Kişisel Kullanım için Spike: Spike'ın e-postalarınızı sohbete dönüştüren sohbet e-posta uygulamasıyla daha iyi bir e-posta deneyimi ya...
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
Fibery
fibery.io
Fibery bir ürün keşif ve geliştirme platformudur. Çoğu ürün stratejisi rastgele dağılmış veriler ve görüşler üzerine kuruludur. Fibery, kullanıcı geri bildirimlerini veya pazar sinyallerini analiz etmenize ve en önemli bilgileri belirlemenize yardımcı olur; böylece bir sonraki adımda ne üzerinde çal...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Paperpal
paperpal.com
Paperpal, daha iyi, daha hızlı ve daha yüksek başarı şansıyla yazmanıza yardımcı olmak için üretken yapay zeka desteği, gerçek zamanlı dil önerileri ve intihal kontrolleri sağlayan kapsamlı bir yapay zeka akademik yazma asistanıdır. Akademik yazım için özel olarak tasarlanmış ve 1.300'den fazla konu...
TextCortex
textcortex.com
TextCortex, metin yazarlığı için en iyi yapay zeka yazılımını oluşturmak amacıyla gelişmiş NLG algoritmalarını kanıtlanmış pazarlama uygulamalarıyla birleştirir. Milyarlarca satırlık metinle eğitilmiş yapay zeka algoritmalarımız, pazarlamacıların, e-ticaret girişimcilerinin ve metin yazarlarının iç...
Cohesive AI
cohesive.so
ChatGPT istemleriyle uğraşmaya elveda deyin! Cohesive, AI parlaklığını yaratıcılığınızla birleştirerek zahmetsizce birinci sınıf içerik oluşturmanıza olanak tanır. Güçlü bir düzenleyiciyle sorunsuz bir şekilde hassaslaştırın, düzenleyin ve yayınlayın. Büyülü içerik oluşturmaya merhaba deyin!
INK
inkforall.com
Yazarlar ve ekipler organik içeriği nasıl daha kolay, daha hızlı, daha iyi fikirlerle, daha az hatayla ve Google'ın 1. sayfasında 4 kat sıralama potansiyeliyle nasıl oluşturuyor? Diğer tüm içerik pazarlama araçlarının kaldığı yerden devam eden en güçlü optimizasyon yapay zekasının kilidini açın. MÜR...
AI Writer
ai-writer.com
2 Dakikada Doğru, İlgili ve Kaliteli İçerik Oluşturun. AI-Writer, yalnızca bir başlıktan makaleler oluşturmak için son teknoloji ürünü AI yazma modellerini kullanan, en doğru içerik oluşturma platformudur.
Copy.ai
copy.ai
Copy.ai, pazara açılma stratejilerini geliştirmek ve içerik oluşturma süreçlerini kolaylaştırmak isteyen kurumsal pazarlama ekipleri için mükemmel bir çözümdür. Copy.ai ile ekipler, belirli müşteri segmentlerinin sıkıntılı noktalarına ve ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden hedefli satış metinlerini h...
Craft
craft.do
Craft, tüm ekibinizin bir araya gelerek not alabileceği, dokümanlar oluşturabileceği, çalışmayı yönetebileceği ve birlikte fikir üretebileceği ortak çalışma alanıdır. Craft'ın Günlük Notları ekip işbirliğinde bir paradigma değişikliği sunuyor. Tek bir yerden yapılandırılmış günlük güncellemelerle ...
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy, sizin için makaleleri okuyan ve önemli noktaları size aktaran dijital araştırma asistanınızdır! Scholarcy, belgelerinizi ortak not alma ve açıklama ekleme özellikleriyle herhangi bir cihazdan erişilebilen, aranabilir, paylaşılabilir özet bilgi kartları kitaplıklarına dönüştürür. PDF, Wor...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
GetGenie Ai
getgenie.ai
Kişisel içeriğiniz ve SEO asistanınız GetGenie AI'nin gücüyle uzun biçimli içerik, kısa kopyalar ve aradaki her şeyi oluşturun. Genie'nin yapay zeka büyüsünü kullanarak SERP'leri yönetmeye başlamak için anahtar kelimeleri, forum sorularını ve rakiplerinizi analiz edin!
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıc...
Yoodli
app.yoodli.ai
Yoodli, yapay zeka destekli bir iletişim koçudur (Gramerly'yi düşünün, ancak konuşma için). Yoodli, nasıl iletişim kurduğunuza dair özel, gerçek zamanlı ve yargılamadan bağımsız geri bildirim sağlayarak bir sonraki konuşmanızda, röportajınızda, konuşmanızda veya çevrimiçi toplantınızda başarılı olma...
Antidote
antidote.info
Yazma becerilerinizi geliştirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlar Antidote, İngilizce veya Fransızca yazan herkes için kesinlikle faydalı olacak, tek noktadan, çok kaynaklı bir platformdur. Antidote, bir dilbilgisi düzelticiyi zengin sözlükler ve dil kılavuzlarıyla birleştirir ve tümü yazma yazı...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker, geniş ölçekte hiper kişiselleştirmeyi mümkün kılarak satış etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış, yapay zeka destekli gelişmiş bir araçtır. Araç yakın zamanda 2,5 milyon euro toplayarak MyProfilia'yı satın aldı ve yeni bir Chrome uzantısı başlattı. Humanlinker'ın en önemli özell...
Smodin
smodin.io
Smodin, yazma ve araştırmanın tüm yönlerine yardımcı olacak çeşitli araçlar sağlayan, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. İntihal kontrolü, alıntılar, dilbilgisi düzeltmeleri, çeviriler, metin oluşturma ve daha fazlasını sunar. Smodin, yazma özelliklerini güçlendirmek için gelişmiş yapay zek...
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser, cümleleri yeniden ifade etmek ve makaleyi yeniden yazmak için en iyi başka sözcüklerle ifade etme aracıdır. Kelime değiştiricimiz cümlelerin yapısını değiştirebilir ve eş anlamlıların yerini alabilir
Writecream
writecream.com
Writecream, Google reklamları, açılış sayfaları, ürün açıklamaları, blog gönderileri, sosyal medya ve daha fazlası için sizin için metin yazmak amacıyla gelişmiş makine öğrenimini kullanan yenilikçi, yapay zeka destekli bir pazarlama aracıdır. Ayrıca, Outbound pazarlama kampanyaları için ilgi çekici...
Frase
frase.io
Frase, içerik oluşturmayla ilgili çeşitli görevlerde yardımcı olabilecek bir AI yazma ve SEO aracıdır. Kullanımı ücretsizdir ve herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmez. Yapay zeka yazma araçları arasında Yapay Zeka İçerik Oluşturucu, Giriş Oluşturucu, Anahat Oluşturucu, Açıklama Aracı, Paragraf Ye...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen, anahtar kelime araştırmasından içerik yazmaya kadar tüm süreci basitleştiren bir SEO içerik iş akışı yazılımıdır. Tüm SEO seviyelerindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır. Araç, ilgi çekici içerik fikirleri ve yeni konular bulmak için bir Konu Keşfi aracı, bir içerik stratejisi için doğr...
Writeseed
writeseed.com
Writeseed bir yapay zeka yazarıdır ve Jasper.ai Copy.ai Rytr veya Writesonic'e bir alternatiftir. Yapay zeka metin yazarlığı aracımızla tek tıklamayla reklam metni, blog gönderileri veya SEO içeriği oluşturabilirsiniz. Yapay zeka yazıcımızın yazılarınız için sunduğu 70'ten fazla şablon arasından se...
Originality.ai
originality.ai
Originality.AI, Web Yayıncılarının Orijinal İçerik ürettiklerinden emin olmalarına yardımcı olan bir araçtır. Orijinal İçerik = İnsanların Oluşturduğu Benzersiz İçerik... Google'ın ve okuyucuların istediği türden! Originality.AI, Orijinal içeriğin yayınlanabilmesini sağlar... AI Dedektörü - Origi...
Ludwig
ludwig.guru
Ludwig, İngilizce yazmayı geliştirmek için mükemmel bir çözümdür. Yazılarınızı destekleyecek bir altyapı sunarak fikirlerinizi ilham aşamasından tamamlanma aşamasına taşımanıza yardımcı olur. Ludwig ne bir çevirmen ne de düzeltmendir; insanoğlunun en güçlü öğrenme aracı olan taklit etme yeteneğinden...
Friday AI
heyfriday.ai
Friday AI, tüm ihtiyaçlarınıza uygun özel içerik oluşturmanıza yardımcı olan bir doğal dil yazma aracıdır. İster bir blog, ister reklam, makale veya kısa öykü yazıyor olun, Friday AI, mesajınızı iletmek için ihtiyaç duyduğunuz yazılı materyali tasarlamanıza yardımcı olabilir. Friday AI, göz açıp ka...
Headline Studio
coschedule.com
Oluşturduğunuz Her İçerik Türü İçin Tıklanmaya Değer Başlıklar Oluşturun. Kelime dengesi, kelime sayısı, karakter dengesi ve daha fazlasına dayalı önerilerle, çeşitli platformlar için en iyi uygulamaları karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış geri bildirimler alın. * Yapay Zeka ile Saniyeler İçin...
Shakespeare
shakespeare.ai
Shakespeare.Ai, tüm pazarlama kampanyalarınız için yapay zeka destekli en iyi araçtır. Kampanyalarınız için en iyi sonuçları sunmak amacıyla mükemmel hedeflemeyi ve kitleleri bulmak için yapay zeka destekli bilgiler edinin. Shakespeare.AI ile yüksek dönüşüm sağlayan metin, resim/video reklamla...
neuroflash
neuroflash.com
Neuroflash, DACH bölgesindeki en iyi Almanca metinleri üretir. Yapay zeka teknolojimizin hedefi, belirli bir konu hakkında yalnızca 5 saniyede tam otomatik olarak 5 profesyonel metin önerisi oluşturmasıdır. Neuroflash, metin oluşturmak için çok dilli modern dil modellerini (otomatik gerileyen dil t...
Junia
junia.ai
Junia AI, işletmeleri SEO için optimize edilmiş içerik oluşturma konusunda güçlendiren ve genel yazma sürecini geliştiren bir yapay zeka yazma aracıdır. Junia AI, gelişmiş, özel olarak eğitilmiş yapay zeka modelleriyle, markaların yüksek kalitede markaya uygun, gerçeklere dayalı ve insana benzer iç...
Outplay
outplayhq.com
Outplay, büyüyen her satış ekibinin ihtiyaç duyduğu tek satış etkileşim platformudur. Temsilcilerin, birden fazla araçla uğraşmaya ve birden fazla fatura ödemeye gerek kalmadan tek bir yerden araştırma yapmasına, etkileşime geçmesine, takip etmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Outplay, güçlü v...
SurgeGraph
surgegraph.io
SurgeGraph, SEO'nun üç temel taşına odaklanan bağlamsal bir SEO ve AI yazma aracıdır: doğru anahtar kelimeleri hedeflemek, içerik hızını hızlandırmak ve etkili içerik siloları oluşturmak. SurgeGraph'ın marka vaadi basittir; organik trafiğinizi HIZLI bir şekilde büyütmenize ve Surge Effect'e ulaşmanı...
Scalenut
scalenut.com
Scalenut, içerik oluşturma sürecini otomatikleştiren, zamandan %90 tasarruf ederken 10 kat daha fazla organik trafik çeken, yapay zeka destekli bir SEO ve içerik pazarlama platformudur. Scalenut, tek bir uygulamada anahtar kelime planlaması, NLP destekli konu araştırması, yapay zeka yazımı, içerik o...
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapa...
GrowthBar
growthbarseo.com
Pazarlamacılar ve blog yazarları için oluşturulmuş SEO aracı. Rakiplerinizi zekanızla alt edin, daha hızlı sıralamaya girin ve saniyeler içinde içerik oluşturun. Anahtar kelime araştırması, rekabet analizi, içerik oluşturma ve sıralama takibini tek bir kontrol panelinde ve Chrome uzantımızın yardı...
SummerEyes
summereyes.ai
SummerEyes, web tarayıcınızda seçebileceğiniz herhangi bir metni kopyala-yapıştır kadar kolay bir şekilde anında özetlemenizi sağlayan, yapay zeka destekli bir üretkenlik aracıdır. Önemli ayrıntıları vurgulamak ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırmak amacıyla metin gövdesini ayıklamak, anlamak ve ...
EILLA
eilla.ai
Eilla AI, Birleşme ve Satın Almalar (M&A), Risk Sermayesi (VC) ve Özel Sermaye (PE) anlaşmalarının geleneksel iş akışını yeniden tanımlamak için tasarlanmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Rutin görevlerin otomasyonunu sunarken aynı zamanda karmaşık karar verme süreçleri için sağlam destek sağla...
Zupyak
zupyak.com
Zahmetsizce arama motorlarından daha fazla müşteri kazanın. Zupyak, şimdiye kadar kullanacağınız en kolay AI yazarıdır ve bir ajansa ihtiyaç duymadan, AI kullanarak SEO araştırmasını ve içerik oluşturmayı sizin için yapar. * Zupyak, SEO için optimize edilmiş içeriğin oluşturulmasını ve yayınlanması...
Copywritely
copywritely.com
Kaliteli SEO İçerik Yazılımı: İçerik Optimizasyonunuzu Geliştirin. İçeriğinizi hem insanlar hem de arama motorları için mükemmel hale getirin.
ProWritingAid
prowritingaid.com
Kişisel yazma koçunuz. Tek bir pakette dilbilgisi denetleyicisi, stil editörü ve yazma danışmanı. En iyi yazı, doğru dilbilgisinden çok daha fazlasına bağlıdır. Stil sorunlarını da vurgulayan ve yazılarınızı kendi türünüzdeki en iyi yazarlarla karşılaştıran bir düzenleme aracına ihtiyacınız var.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje ...
Rytr
rytr.me
Rytr, çeşitli içerik üretim ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış, yapay zeka destekli yazma çözümleri sunan bir platformdur. Araç, orijinal, yüksek kaliteli içeriği daha verimli bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olarak hem bireysel metin yazarlarına hem de işletmelere yardımcı olur. İlgi çekici blo...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Writer
writer.com
Writer, işletmelere yönelik üretken yapay zeka platformudur. Writer, çalışma şekillerini dönüştürerek yaratıcılığı ve üretkenliği en üst düzeye çıkarmaları için ürün, operasyon, destek, pazarlama, İK ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışanlarınızı güçlendirir. Writer'ın güvenli platformu, iş veri...
GravityWrite
gravitywrite.com
GravityWrite, kullanıcıların yüksek kaliteli yazılı içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zekanın gücünden yararlanan yenilikçi bir içerik oluşturma aracıdır. Gelişmiş algoritmaları, özelleştirilebilir seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile GravityWrite, içerik oluşturma sürecini basitl...