AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Yapay zeka toplantı asistanları, toplantıyla ilgili çeşitli görevleri otomatikleştirerek toplantıların verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinden yararlanan bu araçlar, toplantıları yazıya dökmek, konuşmaları ve konuşmacıları takip etmek, eylem öğelerinin ana hatlarını çizmek ve toplantı özetleri oluşturmak gibi görevleri yerine getirir. Ek olarak, bazı yapay zeka toplantı asistanları, toplantının duygusal tonu hakkında bilgi sağlamak için konuşma kalıplarına göre katılımcıların duygusal durumunu değerlendirerek duygu analizi gerçekleştirir. Bu araçlar, toplantı görevlerini kolaylaştırmak ve katılamayan kişilerle bilgileri ve önemli çıkarımları etkili bir şekilde paylaşmak için bir kuruluştaki herkes tarafından kullanılabilir. Geleneksel toplantı yönetimi yazılımlarının aksine, AI toplantı asistanları toplantılara aktif olarak katılmak üzere tasarlanmıştır. Transkripsiyon, konuşma izleme ve toplantıyla ilgili görevlerin otomasyonu yoluyla gerçek zamanlı destek sunarlar. Buna karşılık, toplantı yönetimi araçları öncelikle toplantıları planlamak, organize etmek ve yönetmek için kullanılır; planlamaya, gündem oluşturmaya ve toplantı sonrası belgelere odaklanılır. Bazı ürünler her iki çözüm türünün unsurlarını içerse de yapay zeka toplantı asistanları, aktif katılımları ve gerçek zamanlı yetenekleriyle kendilerini diğerlerinden ayırıyor.
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Avoma
avoma.com
Avoma, müşteri odaklı ekipler için AI destekli bir toplantı asistanıdır. Toplantıları kaydeder, transkriptler sağlar ve CRM ile entegre olur.
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Görüntü Oluşturucu, metin istemlerinden görüntü oluşturan, AI destekli bir araçtır. Kullanıcılar çeşitli sanat stilleri ile özelleştirme yapabilirler.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
20.000 başarılı ekibin arkasındaki 1 numaralı ürün asistanıyla gelir elde etme süresini kısaltın. Çağrı kayıtları gibi kullanılmayan verileri en değerli çıktılarınıza dönüştürür.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağlanan tüm hizmetler, Slack, Microsoft Teams, Jira, Asana, Linear ve Basecamp gibi işbirliği ve izleme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow, işbirliğine dayalı ekipler için müşteri toplantısı optimizasyonunu güçlendirir Stratejik, işbirliğine dayalı gelir hareketlerine sahip ekipler için özel olarak tasarlanan temsilciler, Meetingflow ile daha hazırlıklı, daha ilgili ve daha hızlı takip edebiliyor.
Konch.ai
konch.ai
Konch, ses veya video dosyalarını doğru bir şekilde metne dönüştürmek için gelişmiş AI modellerini kullanan bir araçtır. Diğer özelliklerin yanı sıra 50 dilde AI transkripsiyon, zaman kodlu düzenleme, YouTube video transkripsiyonları ve Üretken AI sunuyoruz. KonchMate özellikle çevrimiçi toplantılarınızı yazıya dökmek için kullanışlıdır. Toplantı transkriptlerinizi 50 dilde kaydedebilir, yazıya dökebilir ve saklayabilir. Toplantınız sırasında not almanıza gerek yok. Toplantı ses/videolarınıza ve transkriptlerinize çalışma alanınızdan kolayca erişebilir ve paylaşabilirsiniz. En popüler ürünlerimizden biri 'Hassas'tır. Sertifikalı insan transkriptçilerimiz, transkriptinizin doğruluğunu %100'e kadar artırır ve deneyimli ekibimiz transkripsiyonunuzla ilgilenirken sizin rahatlamanıza olanak tanır. Konch, tüm transkripsiyon ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözümdür.
Scribbl
scribbl.co
Üretkenliği ve işbirliğini geliştirmeye yönelik yapay zeka destekli nihai araç olan Scribbl ile toplantı deneyiminizi dönüştürün. Not alma zahmetine elveda deyin ve verimli toplantıların yeni çağını benimseyin. Scribbl, toplantılarınızı zahmetsizce yakalar, yazıya döker ve kaydeder; böylece hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlar. Gelişmiş yapay zekamız her toplantıyı sindirilebilir konulara ve eylem öğelerine bölerek inceleme sürecini kolaylaştırır. Scribbl'ın Chrome Uzantısı ile önemli anları gerçek zamanlı olarak işaretleyerek canlı tartışmalar ve toplantı sonrası analizler arasında kusursuz bir köprü oluşturun. İçgörüleri paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İster ekibinizle ister dış paydaşlarınızla olsun, Scribbl'ın sezgisel paylaşım özellikleri bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde yaymanıza olanak tanır.
Spinach
spinach.ai
Y Combinator, Zoom ve Atlassian tarafından desteklenen ıspanak AI, toplantınızı yürütmeye yardımcı olan, konuşmayı özetleyen ve ameliyat sonrası görevleri otomatikleştiren bir AI toplantı asistanıdır. Ispanak mevcut araçlarınızla bütünleşir ve 100 dili destekler.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda kişiselleştirilmiş öneriler almanıza yardımcı olur. Aranabilir ve paylaşılabilir bir transkript ile toplantının ayrıntılarını daha sonra gözden geçirin. Ortaya çıkan maliyete ilişkin bir tahminle toplantınızın maliyetine ilişkin bilgi edinin. Toplantılarınızı renklendirmek için buz kırıcıları, toplantı zamanlayıcılarını ve Turları kullanın. Bugün ücretsiz başlayın! www.equaltime.io 2021 yılında teknoloji alanında çalışan iki kadın tarafından kurulan Equal Time, hızla büyüyerek dijital çalışma alanında üretkenliği ve kapsayıcılığı artırma konusunda tutkulu, kendini adamış ve yetenekli bireylerden oluşan bir ekibi bünyesine kattı. Equal Time'da misyonumuz açıktır; eşitlik ve verimlilik kültürünü teşvik ederek ekiplerin sanal toplantılarda etkileşim kurma ve işbirliği yapma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. Equal Time, net iletişimi, kapsamlı kayıt tutmayı ve daha adil katılımı kolaylaştırarak ekiplerin modern dijital çalışma alanında başarılı olmalarını sağlıyor.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Fathom
fathom.video
Fathom, toplantıları kaydeden, metne döken ve özetleyen AI tabanlı bir not alma aracıdır. Görevleri CRM sistemleriyle senkronize eder ve çok dilli destek sunar.
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us, oturumları planlamaya, yürütmeye ve işbirliğini geliştirmeye yönelik merkezi bir platformdur.
tl;dv
tldv.io
tl;dv, Zoom ve Google Meet gibi platformlarda toplantıları kaydeden, transkribe eden ve paylaşan AI destekli bir uygulamadır.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, sanal satış süreçlerini otomatikleştirir, profesyonel video toplantıları düzenler ve satış ekiplerini gerçek zamanlı koçlukla destekler.
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantıları kaydedip, transkribe eden ve akıllı özetler oluşturan bir yapay zeka destekli toplantı asistanıdır.
Laxis
laxis.com
Laxis, toplantılardaki önemli noktaları kaydeden ve transkribe eden AI destekli bir asistan olup, kullanıcıların müşteri etkileşimlerinden yararlanmasına yardımcı olur.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantıları otomatik olarak kaydeden ve transkribe eden, özetler ve analizler sunan, ekip işbirliğini destekleyen bir sanal toplantı asistanıdır.
Notta
notta.ai
Notta, sesli konuşmaları metne hızlıca dönüştüren ve toplantı notları oluşturan yapay zeka tabanlı bir transkripsiyon aracıdır.
Vowel
vowel.com
Vowel, AI destekli video konferans ve toplantı aracıdır. Toplantı özetleri, transkripsiyon ve işbirliği özellikleri sunar.
Reclaim
reclaim.ai
AI destekli Reclaim uygulaması, görev, toplantı ve alışkanlıkların en uygun zamanını otomatik olarak bulur ve takvim yönetimini optimize eder.
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmaları hatırlamak, aramak ve paylaşmak için akıllı notlar oluşturan bir not alma uygulamasıdır.
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantılarda gürültüyü azaltarak ses netliğini artıran, gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı kaydı yapan bir uygulamadır.
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi toplantı platformlarına bağlanır. Normal toplantı kayıtları, notlar veya gelir istihbaratı araçlarının aksine Grain, tüm roller için basit, erişilebilir ve uygun maliyetlidir. Müşteri odaklı ekipler ve bilinçli kararlar oluşturmak için herkes müşterilerin bakış açısını kendi sesleriyle doğrudan Slack, Notion, HubSpot, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla kolayca paylaşabilir.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies.ai, toplantıları kaydedip transkribe eden, özetleyen ve eylem öğeleri oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.
Fellow
fellow.app
Fellow, uzaktan ve hibrit ekipler için AI destekli toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır.
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