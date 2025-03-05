Fireflies.ai

fireflies.ai

Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.