AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tanzanya

Laxis

laxis.com

Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışılan önemli noktaları kaydetmek, yazıya dökmek ve hassas bir şekilde ayrıştırmak için bir yapay zeka sistemi kullanıyor ve böylece hiçbir kritik ayrıntının atlanmamasını sağlıyor. Araç, diğerlerinin yanı sıra pazar araştırması, portföy notlarını takip etme, müşteri gereksinimlerini ve faaliyetlerini yakalama gibi farklı alanlarda yardımcı olduğundan satış, pazarlama, iş geliştirme, proje yöneticileri ve ürün ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları dahil olmak üzere çeşitli profesyoneller için faydalıdır. Laxis'in özelliği, video konferans ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere, müşteri eylemlerini ve etkinliklerini otomatik olarak girdiği çeşitli platformlarla entegrasyon yeteneğidir. Toplantı özetlerini ve takip e-postalarını otomatik olarak oluşturabilir ve kullanıcıların müşteri gereksinimlerini, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini tek tıklamayla CRM'nize kaydetmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bireysel toplantılardan veya toplantı gruplarından ilgili bilgileri elde edebilir. Dil tercihlerinin dahil edilmesiyle Laxis, toplantıların doğru ve gerçek zamanlı transkripsiyonunu ve çok dilli etkileşimlerin ayrıntılı kayıt tutulmasını garanti eden çok dilli etkileşimleri destekler. Ayrıca kullanıcıların podcast'ler, web seminerleri ve toplantılar gibi ses içeriklerini tek bir tıklamayla yeniden kullanmalarına olanak tanır.