AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

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Yapay zeka toplantı asistanları, toplantıyla ilgili çeşitli görevleri otomatikleştirerek toplantıların verimliliğini ve üretkenliğini artırır. Yapay zeka (AI) ve doğal dil işleme (NLP) teknolojilerinden yararlanan bu araçlar, toplantıları yazıya dökmek, konuşmaları ve konuşmacıları takip etmek, eylem öğelerinin ana hatlarını çizmek ve toplantı özetleri oluşturmak gibi görevleri yerine getirir. Ek olarak, bazı yapay zeka toplantı asistanları, toplantının duygusal tonu hakkında bilgi sağlamak için konuşma kalıplarına göre katılımcıların duygusal durumunu değerlendirerek duygu analizi gerçekleştirir. Bu araçlar, toplantı görevlerini kolaylaştırmak ve katılamayan kişilerle bilgileri ve önemli çıkarımları etkili bir şekilde paylaşmak için bir kuruluştaki herkes tarafından kullanılabilir. Geleneksel toplantı yönetimi yazılımlarının aksine, AI toplantı asistanları toplantılara aktif olarak katılmak üzere tasarlanmıştır. Transkripsiyon, konuşma izleme ve toplantıyla ilgili görevlerin otomasyonu yoluyla gerçek zamanlı destek sunarlar. Buna karşılık, toplantı yönetimi araçları öncelikle toplantıları planlamak, organize etmek ve yönetmek için kullanılır; planlamaya, gündem oluşturmaya ve toplantı sonrası belgelere odaklanılır. Bazı ürünler her iki çözüm türünün unsurlarını içerse de yapay zeka toplantı asistanları, aktif katılımları ve gerçek zamanlı yetenekleriyle kendilerini diğerlerinden ayırıyor.
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Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza güç veren akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, hoparlör tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı ses notları oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin toplantılar, röportajlar, dersler ve önemli konuşmaların gerçekleşmesinde daha odaklanmış, işbirlikçi ve verimli olmalarına yardımcı olur.
Avoma
avoma.com
Avoma, müşteriyle yüz yüze kalan ekipler için uçtan uca yapay zeka toplantı asistanıdır. Yapay zeka destekli teknolojisi, müşteriyle yüz yüze gelen ekiplerin önemli toplantıların öncesinde, sırasında ve sonrasında önemli müşteri bilgilerini yakalamasına yardımcı olur. Avoma, temsilcilerin satış döngülerini kısaltmasına ve daha fazla müşteriyi memnun etmesine yardımcı olmak için konuşma içgörülerini ve istihbaratını analiz eder. Avoma ile tüm toplantılarınızı otomatik olarak kaydedebilir, tam transkriptleri ve özet notları alabilir ve doğrudan CRM'nizle senkronize edilmiş eyleme geçirilebilir içgörüleri alabilirsiniz. Tam olarak aradığınızı bulmak için doğrudan transkriptlerde arama yaparak ve belirlenen konuları kullanarak aramaları ve toplantıları daha hızlı inceleyin. Avoma favori araçlarınızla kusursuz bir şekilde bütünleşir.
X Image Generator
ximagegenerator.com
X Image Generator, kullanıcıların Twitter'ın xAI'sindeki Grok AI modelini kullanarak metin istemlerinden görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, AI destekli bir araçtır. Kullanıcılar istenen görüntüyü açıklayan metin istemleri giriyor ve Grok AI modeli bu istemlere dayalı olarak karşılık gelen görüntüleri oluşturuyor.
BuildBetter.ai
buildbetter.ai
20.000 başarılı ekibin arkasındaki 1 numaralı ürün asistanıyla gelir elde etme süresini kısaltın. Çağrı kayıtları gibi kullanılmayan verileri en değerli çıktılarınıza dönüştürür.
Team O'clock
teamoclock.com
Team O'clock, çevik ekipler için bir toplantı kolaylaştırıcıdır; yapay zeka destekli retrospektifler, günlük toplantılar ve poker tahmin oturumlarının planlanmasıyla verimlilik, işbirliği ve hız sunar. Asenkron veya senkronize oturumlar aracılığıyla hem uzak hem de hibrit ekipler için çalışır. Sağlanan tüm hizmetler, Slack, Microsoft Teams, Jira, Asana, Linear ve Basecamp gibi işbirliği ve izleme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir.
Meetingflow
meetingflow.com
Meetingflow, işbirliğine dayalı ekipler için müşteri toplantısı optimizasyonunu güçlendirir Stratejik, işbirliğine dayalı gelir hareketlerine sahip ekipler için özel olarak tasarlanan temsilciler, Meetingflow ile daha hazırlıklı, daha ilgili ve daha hızlı takip edebiliyor.
Konch.ai
konch.ai
Konch, ses veya video dosyalarını doğru bir şekilde metne dönüştürmek için gelişmiş AI modellerini kullanan bir araçtır. Diğer özelliklerin yanı sıra 50 dilde AI transkripsiyon, zaman kodlu düzenleme, YouTube video transkripsiyonları ve Üretken AI sunuyoruz. KonchMate özellikle çevrimiçi toplantılarınızı yazıya dökmek için kullanışlıdır. Toplantı transkriptlerinizi 50 dilde kaydedebilir, yazıya dökebilir ve saklayabilir. Toplantınız sırasında not almanıza gerek yok. Toplantı ses/videolarınıza ve transkriptlerinize çalışma alanınızdan kolayca erişebilir ve paylaşabilirsiniz. En popüler ürünlerimizden biri 'Hassas'tır. Sertifikalı insan transkriptçilerimiz, transkriptinizin doğruluğunu %100'e kadar artırır ve deneyimli ekibimiz transkripsiyonunuzla ilgilenirken sizin rahatlamanıza olanak tanır. Konch, tüm transkripsiyon ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözümdür.
Scribbl
scribbl.co
Üretkenliği ve işbirliğini geliştirmeye yönelik yapay zeka destekli nihai araç olan Scribbl ile toplantı deneyiminizi dönüştürün. Not alma zahmetine elveda deyin ve verimli toplantıların yeni çağını benimseyin. Scribbl, toplantılarınızı zahmetsizce yakalar, yazıya döker ve kaydeder; böylece hiçbir ritmi kaçırmamanızı sağlar. Gelişmiş yapay zekamız her toplantıyı sindirilebilir konulara ve eylem öğelerine bölerek inceleme sürecini kolaylaştırır. Scribbl'ın Chrome Uzantısı ile önemli anları gerçek zamanlı olarak işaretleyerek canlı tartışmalar ve toplantı sonrası analizler arasında kusursuz bir köprü oluşturun. İçgörüleri paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. İster ekibinizle ister dış paydaşlarınızla olsun, Scribbl'ın sezgisel paylaşım özellikleri bilgiyi hızlı ve etkili bir şekilde yaymanıza olanak tanır.
Spinach
spinach.ai
Y Combinator, Zoom ve Atlassian tarafından desteklenen ıspanak AI, toplantınızı yürütmeye yardımcı olan, konuşmayı özetleyen ve ameliyat sonrası görevleri otomatikleştiren bir AI toplantı asistanıdır. Ispanak mevcut araçlarınızla bütünleşir ve 100 dili destekler.
Equal Time
equaltime.io
Equal Time, sanal toplantılar için bir yapay zeka asistanıdır. Equal Time, daha kapsayıcı toplantıların desteklenmesine yardımcı olmak için toplantı transkripsiyonunun ve otomatik Eylem öğelerinin ötesine geçer. Teknolojimiz daha sessiz sesleri dahil etmenize ve liderliğinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda kişiselleştirilmiş öneriler almanıza yardımcı olur. Aranabilir ve paylaşılabilir bir transkript ile toplantının ayrıntılarını daha sonra gözden geçirin. Ortaya çıkan maliyete ilişkin bir tahminle toplantınızın maliyetine ilişkin bilgi edinin. Toplantılarınızı renklendirmek için buz kırıcıları, toplantı zamanlayıcılarını ve Turları kullanın. Bugün ücretsiz başlayın! www.equaltime.io 2021 yılında teknoloji alanında çalışan iki kadın tarafından kurulan Equal Time, hızla büyüyerek dijital çalışma alanında üretkenliği ve kapsayıcılığı artırma konusunda tutkulu, kendini adamış ve yetenekli bireylerden oluşan bir ekibi bünyesine kattı. Equal Time'da misyonumuz açıktır; eşitlik ve verimlilik kültürünü teşvik ederek ekiplerin sanal toplantılarda etkileşim kurma ve işbirliği yapma biçiminde devrim yaratmayı hedefliyoruz. Equal Time, net iletişimi, kapsamlı kayıt tutmayı ve daha adil katılımı kolaylaştırarak ekiplerin modern dijital çalışma alanında başarılı olmalarını sağlıyor.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetimli Soru-Cevap, canlı anket, sohbet, emoji tepkileri ve jest tanıma ile aktif katılımı teşvik edin • Oturuma dahil edilen canlı tercümanlarla katılımcıların tercih ettikleri dilde dinlemesine olanak tanıyın • Konuları daha derinlemesine inceleyin veya bağlantıları teşvik edin ara oturumlarıyla Geniş ölçekte profesyonel ve özel web seminerleri sunun • Hedef kitlenizin etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında gördüğü sahneyi ve içeriği yönetin • Özel markalama seçenekleri ve temalarla katılımcı kayıt deneyimini düzenleyin • Prova yapın canlı yayına geçmeden önce sunumun tamamı ortak panelistlerle birlikte • 100.000'e kadar katılımcıyı ağırlayın • 100'den fazla dilde gerçek zamanlı çevirilerle küresel kitlelere ulaşın
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza ve yarınki aramalara hazırlanmanıza yardımcı oluyoruz. Dünyanın her yerindeki CSM'ler, UpdateAI'yi kullanarak daha az stres yaşıyor ve ilk kez İdari işler konusundaki savaşı kazandıklarını görüyorlar.
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker, toplantılar sırasında not almada devrim yaratmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Toplantıların anında özetlenmesine odaklanarak kullanıcıların ayrıntıları belgelemek yerine konuşmalara konsantre olmalarını sağlar. Araç, toplantılar sırasında tartışılan önemli noktaları kaydederek, yazıya dökerek, vurgulayarak ve özetleyerek çalışır. Toplantıdan sonra Fathom, toplantının bitiminden kısa bir süre sonra hazır olan özetler sağlar. Transkripsiyon ve özete ek olarak Fathom, toplantıların belirli bölümlerinden klipleri paylaşma seçeneği de sunar; bu, meslektaşlarınıza veya meslektaşlarınıza bağlam sağlamak için yararlı olabilir. paydaşlar. İşlevselliğine ek olarak Fathom, toplantı özetlerini ve görevlerini kullanıcının Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) yazılımıyla otomatik olarak senkronize ederek kullanıcılara toplantı sonrası veri girişi görevlerinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. Fathom, birden fazla video konferans platformu ve diliyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır ve şu anda dünya çapında konuşulan 28 dili desteklemektedir, bu da onu uluslararası ekipler veya işletmeler için esnek bir araç haline getirmektedir. Araç ayrıca çeşitli popüler işyeri araçlarıyla da entegre olarak kullanıcıların özetleri ve eylem öğelerini Slack, Google Dokümanlar, Gmail veya diğer görev yönetimi programlarına kolayca kopyalayıp yapıştırmasına olanak tanır. Müşteri geri bildirimleri, aracın verimliliğini, kullanım kolaylığını ve toplantılar sırasında üretkenliğe ve genel görüşme katılımına yardımcı olma yeteneğini vurgulamaktadır.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
tl;dv
tldv.io
Zoom ve Google Meet için Yapay Zeka Destekli Toplantı Kaydedici - tl;dv. Çevrimiçi toplantılarınızı videoya kaydetmek, yazıya dökmek, vurgulamak ve paylaşmak için GPT destekli toplantı yazılımını keşfedin. TLDV'yi ücretsiz deneyin!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk sanal satışlar için lider platformdur. Yapay zeka ile otomatik pilotta toplantılar planlayın, profesyonel görüntülü toplantılar gerçekleştirin ve satış ekiplerine gerçek zamanlı koçluk yapın. %100 GDPR uyumlu, kurumsal düzeyde güvenlik ve destek. Platform, tekrarlanan görevleri otomatik hale getirir ve tüm satış sürecini düzene sokarak satış temsilcilerinin ilişkiler kurmaya ve anlaşmaları tamamlamaya odaklanmasını sağlar. Otomatik planlama, gerçek zamanlı not alma ve CRM entegrasyonu gibi özellikler verimliliği ve üretkenliği optimize eder. Demodesk ile satış uzmanları, slayt gösterilerinin ötesine geçen büyüleyici ürün demoları sunabilirler. Platform, potansiyel müşteriler için sürükleyici ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratmak için devrim niteliğinde ekran paylaşımı ve etkileşim yetenekleri sunarak etkileşimin artmasına ve dönüşüm oranlarının artmasına yol açar. Gölgelendirme veya entegre taktik kitapları ve savaş kartları gibi özellikler, sanal görüşmeler sırasında gerçek zamanlı koçluğa olanak tanır. Platform, satış performansına ilişkin eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan kapsamlı analiz ve raporlama özellikleri sunar. Bu değerli verilerle donanmış satış liderleri, veriye dayalı kararlar alabilir, satış süreçlerini optimize edebilir ve iyileştirilecek alanları belirleyebilir. Her ölçekteki işletme, satışları dijitalleştirmek, üretkenliği artırmak ve daha fazla gelir elde etmek için bize güveniyor. Müşterilerimizden aldığımız temel sonuçlar: Manuel görevlerde +%25 zaman tasarrufu (Pipedrive) ↑ 2 kat dönüşüm oranı (Clark) Satıcı başına +%30 daha yüksek gelir (Treatwell) ↑ Temsilci verimliliğinde 3 kat artış (Eigensonne) Daha fazla bilgi için demodesk.com adresini ziyaret edin .
Rewatch
rewatch.com
Bitmeyen toplantılara ve not almaya elveda deyin. Rewatch, yapay zeka destekli not alma aracını, ekran kaydediciyi ve ortak çalışmaya dayalı video merkezini birleştiren tek çözümdür; böylece gereksiz toplantıları ortadan kaldırabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinize odaklanmaya devam edebilirsiniz. Herkesin katıldığı toplantılardan proje güncellemelerine kadar Rewatch, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri parmaklarının ucuna getirir. Rewatch ile uyumlu kalın, daha hızlı işbirliği yapın ve işlerinizi ileriye taşıyın.
Sembly
sembly.ai
Yöneticilerin ve ekiplerin toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydetmesine, yazıya dökmesine ve oluşturmasına olanak tanıyan Sembly SaaS çözümü. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. Sembly, Web, iOS ve Android mobil uygulamalarında İngilizce ve 42'den fazla dilde mevcuttur. Toplantı sonuçlarını, toplantı kayıtlarını ve transkripsiyonları kolayca gözden geçirmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan en akıllı yapay zeka toplantı asistanı. Toplantılarınızı aranabilir metne dönüştürür, önemli tartışma anlarını vurgular, notlar ve özetler oluşturur.
Laxis
laxis.com
Müşteri görüşmelerini optimize etmeyi amaçlayan Laxis, gelir ekiplerinin etkileşimlerinden önemli bilgiler elde etmesine ve çeşitli ticari kapasitelerde daha iyi performans göstermesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir Yapay Zeka Toplantı Asistanıdır. Araç, müşteri toplantıları sırasında tartışılan önemli noktaları kaydetmek, yazıya dökmek ve hassas bir şekilde ayrıştırmak için bir yapay zeka sistemi kullanıyor ve böylece hiçbir kritik ayrıntının atlanmamasını sağlıyor. Araç, diğerlerinin yanı sıra pazar araştırması, portföy notlarını takip etme, müşteri gereksinimlerini ve faaliyetlerini yakalama gibi farklı alanlarda yardımcı olduğundan satış, pazarlama, iş geliştirme, proje yöneticileri ve ürün ve kullanıcı deneyimi tasarımcıları dahil olmak üzere çeşitli profesyoneller için faydalıdır. Laxis'in özelliği, video konferans ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere, müşteri eylemlerini ve etkinliklerini otomatik olarak girdiği çeşitli platformlarla entegrasyon yeteneğidir. Toplantı özetlerini ve takip e-postalarını otomatik olarak oluşturabilir ve kullanıcıların müşteri gereksinimlerini, eylem öğelerini ve toplantı özetlerini tek tıklamayla CRM'nize kaydetmesine olanak tanır. Kullanıcılar ayrıca bireysel toplantılardan veya toplantı gruplarından ilgili bilgileri elde edebilir. Dil tercihlerinin dahil edilmesiyle Laxis, toplantıların doğru ve gerçek zamanlı transkripsiyonunu ve çok dilli etkileşimlerin ayrıntılı kayıt tutulmasını garanti eden çok dilli etkileşimleri destekler. Ayrıca kullanıcıların podcast'ler, web seminerleri ve toplantılar gibi ses içeriklerini tek bir tıklamayla yeniden kullanmalarına olanak tanır.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, toplantı süreçlerini daha verimli ve anlaşılır hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka toplantı asistanıdır. Bu araç, toplantı içeriğinin daha sonra kolayca gözden geçirilmesini ve anlaşılmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli transkripsiyon özellikleriyle birlikte toplantıların otomatik video kaydını sağlar. Bunun ötesinde MeetGeek, kullanıcıların saatlerce süren içeriği incelemeye gerek kalmadan toplantıların ana noktalarını verimli bir şekilde elde etmelerine yardımcı olan otomatik özetler gibi özellikler içerir. Araç aynı zamanda her toplantıdan önemli konuları çıkarmak ve vurgulamak için yapay zekayı kullanarak geçmiş olayları takip etmenin hızlı bir yolunu sunuyor. Arama işlevi, kullanıcıların geçmiş toplantılara, kayıtlara, transkriptlere ve önemli anlara tek bir yerden kolayca erişmesini sağlar. MeetGeek ayrıca toplantı içeriğiyle ilgili ortak kurallara izin vererek ekip işbirliğini de vurguluyor. 'Konuşma zekası' özelliği, toplantılardan kaynaklanan satış ve müşteri içgörüleri için yapay zeka odaklı analizler sağlıyor. Ayrıca MeetGeek, otomasyon yetenekleriyle üretkenliği artırır, kayıt ve vurguları kullanıcıların sistemleriyle otomatik olarak senkronize eder. Özel markalama seçenekleri, kullanıcıların toplantı deneyimini marka imajlarıyla uyumlu hale getirmesine olanak tanır. MeetGeek'in kullanımı, satış ekiplerinden İK'ya kadar çeşitli rolleri kapsar ve aynı zamanda müşteri aramaları ve röportajlar da dahil olmak üzere farklı türdeki profesyonel aramalar için de uygundur.
Notta
notta.ai
Notta, 58 dil desteklenerek, işlem yapılabilir metne hızlı bir şekilde sesli konuşmaları hızlı bir şekilde yazdırmaya ve özetlemeye yardımcı olan önde gelen bir AI Transkripsiyon aracı ve toplantı notuer. * Önemli haberler: Airgram Notta'ya katıldı! Video/ses dosyaları, canlı konuşmaların yanı sıra Notta, otomatik toplantı notları oluşturmak için Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet dahil olmak üzere önde gelen video konferans platformlarıyla bütünleşir. Ayrıca, kullanıcıların sorunsuz işbirliği için ekip üyeleriyle transkriptleri incelemesine, aramasına, düzenlemesine, dışa aktarmasına ve paylaşmasına olanak tanır. Notta, her konuşmanın değerini en üst düzeye çıkarmanıza izin verir.
Vowel
vowel.com
Vowel, yapay zeka destekli bir video konferans ve toplantı aracıdır. Yapay zeka destekli toplantı özetleriyle Vowel, basit, güvenli ve güvenilir bir deneyimle her toplantıyı daha kapsayıcı ve değerli hale getirir. Toplantılara ev sahipliği yapın, kaydedin, yazıya dökün, kırpın, arayın ve paylaşın; eklenti gerekmez! Temel özellikler: - Telefonu kapattığınızda anında erişilebilen yapay zeka destekli toplantı özetleri - Yapay zeka destekli eylem öğeleri (gerçek zamanlı olarak önerilir) - Toplantılar için MeetingGPT, yapay zeka destekli Soru-Cevap - Catch Me Up toplantı özetleri - Keyifli görüntülü toplantılara ev sahipliği yapın tarayıcınız - Ücretsiz bir planda bile tek tıklamayla kaydedin ve yazıya dökün - Gündemler ve toplantı notları üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın (eylem öğeleri dahil) - Tüm toplantı içeriğinizde şimdiye kadar söylenen her kelimeyi arayın - Zapier entegrasyonu - Toplantıyı klipleyin Anlar ve anında bağlam için paylaşın - Konuşma süresi izleme, emojiler, el kaldırma ve daha fazlasıyla toplantıları daha kapsayıcı hale getirin Vowel'ı bugün ücretsiz deneyin!
Reclaim
reclaim.ai
Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan meşgul ekipler için AI destekli zamanlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı zamanlama ile çalışma haftasının% 40'ına kadar geri alın, takviminizi haftanız doldukça öncelikleri dinamik olarak savunmak için öngörücü zeka ile esnek tutar-bu nedenle her zaman odaklanmış iş için zamanınız olur, işbirliği için açık kalırken. ekibinizle. Tıpkı büyük bir asistan gibi, önceliklerinizin nasıl planlanmasını istediğinizi tam olarak geri almayı söylersiniz. Ve planlar değiştiğinde, programınızı saniyeler içinde otomatik olarak yeniden düzenler. RECLAY.AI, çalışma haftanızın% 40'ına kadar geri dönmek için toplantılar, görevler, alışkanlıklar ve molalar için takviminizde en iyi zamanı otomatik olarak bulan AI destekli bir zamanlama uygulamasıdır. Önceliklerinizi belirlediniz ve RECAINCE, programınızı en önemli olanlarla otomatik olarak tasarlarsınız (tıpkı büyük bir asistan gibi!) Üst Geri Kazanım Özellikleri: * Görevler: Takviminizdeki otomatik plan yapımı * Alışkanlıklar: Rutinler için esnek süreyi engelleyin * Akıllı Toplantılar: Tüm katılımcılar için en iyi zamanda otomatik plan * Zamanlama Bağlantıları: Kullanılabilirliğinizi paylaşın * Takvim Senkronizasyonu: Tüm takvimlerinizi senkronize edin * Arabellek Süresi: Otomatik Pledule Breaks ve Seyahat Süresi * Renk Kodlama: Takviminizi otomatik olarak renklendirin * Toplama No Days: Üretken süreyi koruyun * Zaman izleme: Zamanınızı nereden geçirdiğinizi analiz edin * Görev Entegrasyonları: Asana, Todoist, Jira, Tıklama, Doğrusal ve Google Görevleri * Gevşek entegrasyon: gevşek durumunuzu takviminizle senkronize edin
Krisp
krisp.ai
Krisp, çevrimiçi toplantıların ve çağrıların verimliliğini ve netliğini artırmak için tasarlanmış akıllı bir uygulamadır. Öncelikle gürültü engelleme için yapay zekayı kullanıyor ve çevrimiçi etkileşimler sırasında arka plandaki gürültüleri, sesleri ve yankıları etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor. Bu özellik, bireysel görüşmelerden ekip toplantılarına ve çağrı merkezlerine kadar çeşitli ortamlarda net ve kaliteli iletişim sağlar. Krisp, gürültü engellemenin yanı sıra, erişilebilirliği artıran ve kayıtların korunmasına yardımcı olan gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonları da sunuyor. Ayrıca, kısa ve öz toplantı notları ve özetleri oluşturma yeteneğine sahip olup etkin bir şekilde yapay zeka toplantı asistanı olarak hizmet vermektedir. Dikkate değer bir diğer özellik ise Krisp'in tüm iletişim uygulamalarında sanal toplantıları otomatik olarak kaydeden toplantı kaydetme işlevidir. Özellikle çağrı merkezi ortamları için Krisp, daha net iletişim için temsilcilerin aksanlarını müşterilerin yerel aksanıyla eşleşecek şekilde gerçek zamanlı olarak dönüştüren bir Yapay Zeka Aksan Yerelleştirme özelliği sunuyor. Ayrıca temsilci ve müşteri konuşmalarını gerçek zamanlı olarak güvenli bir şekilde yazıya geçirir. Uygulamanın hizmetleri, geliştiriciler için sağlanan SDK kullanılarak çeşitli ürünlere entegre edilebilir. Çok işlevli bir yapay zeka aracı olan Krisp, bireyler, serbest çalışanlar, hibrit çalışma ekipleri, satış ekipleri, profesyonel hizmetler ve çağrı merkezleri dahil olmak üzere geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor.
Grain
grain.com
Grain, müşteri odaklı rollerdeki kişilerin müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamasını ve savunmasını kolaylaştıran, yapay zeka destekli bir toplantı kayıt aracıdır. Grain, her müşteri görüşmesinden not almayı, kayıt tutmayı ve içgörü yakalamayı otomatikleştirmek için Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams gibi toplantı platformlarına bağlanır. Normal toplantı kayıtları, notlar veya gelir istihbaratı araçlarının aksine Grain, tüm roller için basit, erişilebilir ve uygun maliyetlidir. Müşteri odaklı ekipler ve bilinçli kararlar oluşturmak için herkes müşterilerin bakış açısını kendi sesleriyle doğrudan Slack, Notion, HubSpot, Salesforce ve daha fazlası gibi araçlarla kolayca paylaşabilir.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Ateşböcekleri, toplantılar sırasında notların yazılmasına, özetlenmesine ve eylemlerin tamamlanmasına yardımcı olan bir yapay zeka sesli asistanıdır. Yapay zeka asistanımız Fred, Hubspot, Slack, Trello, Asana, Salesforce ve daha fazlası gibi iş uygulamalarının yanı sıra Zoom, Google Meet, Webex ve Microsoft Teams gibi dünyanın önde gelen tüm web konferans platformlarıyla entegre olur. Kaydet: Tüm önemli web konferansı platformlarındaki toplantıları anında kaydedin. Ateşböceklerini davet edin veya otomatik olarak yakalamasını sağlayın. Metne Dönüştür: Ateşböcekleri, yüklediğiniz canlı toplantıların veya ses dosyalarının metnini yazabilir. Transkriptlere göz atın ve aynı anda sesi dinleyin. Özetle: AI Süper Özetler size ayrıntılı toplantı genel bakışları, ana hatlar, toplantı notları, anahtar kelimeler ve eylem öğeleri sunar. Tüm toplantıyı 5 dakika içinde hızla takip edin ve gözden geçirin! İşbirliği yapın: Ekip arkadaşlarınızın kolayca inceleyebilmesi için çağrılara yorumlar ekleyin ve önemli anları işaretleyin. Arama: Bir saatlik aramayı 5 dakikadan kısa sürede inceleyin. Eylem öğelerine, tarihlere, metriklere ve diğer önemli konulara göre filtreleyin. Bütünleştirin: Toplantı notlarınız, transkriptleriniz ve kayıtlarınız, halihazırda kullanmakta olduğunuz araç ve platformlarla otomatik olarak senkronize edildiklerinde daha değerli olur. Toplantı notlarını, transkriptleri ve kayıtları Salesforce, Hubspot, Slack, Zapier ve çok daha fazlası gibi CRM ve işbirliği uygulamalarınıza kaydedin. Analiz Et: Konuşma Zekası, konuşma süresi, konu eğilimleri, duyarlılık ve çok daha fazlası hakkında öngörüler üretir. Konuşma zekası paketi, çağrılarda neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemenize olanak tanır. Analizler, satış ekibinize daha fazla anlaşma yapması için koçluk yapmanıza yardımcı olur. Aday görüşmelerindeki eğilimleri belirleyerek işe alım uzmanlarınızın en iyi yetenekleri daha hızlı işe almalarına yardımcı olurlar. Kuruluşunuzun tamamı müşterinizin sesine kulak vererek daha iyi ürünler geliştirebilir. Müşteri ve ekip etkileşimlerinden hangi mesajlaşmanın işe yarayıp neyin yaramadığını keşfedin.
Fellow
fellow.app
Fellow, uzak ve hibrit ekipler için tek hepsi bir arada AI toplantı transkripsiyon ve yönetim yazılımıdır. Yapay zeka, davranışı yönlendiren özellikler ve kusursuz entegrasyonlarla daha az sayıda, daha etkili toplantılar ve bire bir toplantılar yapın. Fellow, entegrasyonlar, tarayıcı uzantıları ve masaüstü uygulamasıyla ekibinizin mevcut günlük akışına kusursuz bir şekilde uyum sağlar; böylece toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyacınız olan her şey, tam ihtiyacınız olan yerde, ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olur. Shopify, Aledade, Vidyard ve GoCardless gibi ileriyi düşünen şirketler, ekiplerinin buluşma biçiminde devrim yaratarak zamandan ve paradan tasarruf etmesi için Fellow'a güveniyor.
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