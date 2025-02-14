AI Toplantı Asistanları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - El Salvador

Reclaim

reclaim.ai

Görevleriniz, alışkanlıklarınız, toplantılarınız ve molalarınız için en iyi zamanı bulan yoğun ekiplere yönelik yapay zeka destekli planlama uygulaması. Uyarlanabilir, gerçek zamanlı planlamayla çalışma haftasının %40'ına kadar geri kazanın ve haftanız doldukça öncelikleri dinamik bir şekilde savunmak için tahmine dayalı zekayla takviminizi esnek tutun; böylece iş birliğine açık kalırken odaklanmış çalışmaya her zaman zamanınız olur ekibinizle birlikte. Tıpkı harika bir asistan gibi, Reclaim'e önceliklerinizin tam olarak nasıl planlanmasını istediğinizi söyleyebilirsiniz. Planlar değiştiğinde ise programınızı saniyeler içinde otomatik olarak yeniden düzenler. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Aşağıdaki Reclaim'in bazı özelliklerine göz atın: • Görevler: takviminizde yapılacak işlerinizi otomatik olarak planlayın • Alışkanlıklar: yinelenen rutinler için esnek zamanı engelleyin • Akıllı 1:1'ler: bire bir toplantılar için en iyi zamanı bulun • Planlama Bağlantılar: esnek toplantı bağlantılarıyla daha akıllı rezervasyon yapın • Takvim Senkronizasyonu: takvimler arasında müsaitlik durumunuzu engelleyin • Arabellek Süresi: molaları ve seyahat süresini otomatik olarak planlayın • Renk Kodlaması: etkinliklerinizi kategoriye göre otomatik olarak renk kodlayın • Toplantı Olmayan Günler: toplantıları önleyin ve baş aşağı çalışmayı otomatik olarak planlayın • Takım Analitiği: toplantılar, görevler, sağlık ölçümleri ve daha fazlası genelinde ekibinizin süresini takip edin • Görev Entegrasyonları: Asana, Todoist, Jira, ClickUp, Linear ve diğer uygulamalardan görevleri senkronize edin Takviminize Google Görevleri • Slack Entegrasyonu: Slack durumunuzu gerçek zamanlı olarak kişiselleştirin ve takviminizle senkronize edin 20.000'den fazla şirket, işlerinden daha fazla yararlanmak için Reclaim'e güveniyor çalışma haftaları. Kaydolun ve ücretsiz olarak başlayın, böylece siz ve ekibiniz her hafta en önemli yerde zaman geçirebilirsiniz.