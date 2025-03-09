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Yapay zeka görüntü oluşturucuları, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için üretken yapay zeka (yapay zeka) kullanan yazılım uygulamaları veya platformlardır. Bu algoritmalar, insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, kullanıcı tanımlı girdilere veya kriterlere göre görsel olarak çekici ve çeşitli görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelere, sahnelere veya sanatsal konseptlere benzeyen görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Bu yapay zeka destekli sistemler, projeleri için geniş bir görsel varlık repertuarına erişime ihtiyaç duyan sanatçılar, tasarımcılar, içerik yaratıcıları ve diğer profesyoneller için değerli araçlar haline geldi. Yapay zeka görüntü oluşturucularının temel özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneğidir. Kullanıcılar açıklayıcı metin istemleri veya anahtar sözcükler sağlayabilir ve yazılım bunları akıllıca yorumlayıp görsel olarak çekici görüntülere dönüştürür. İster bir manzaranın canlı bir açıklaması, ister bir karakterin görünümü, ister belirli bir nesne olsun, AI görüntü oluşturucu, sağlanan metin girdisiyle yakından eşleşen görüntüler oluşturmak için gelişmiş algoritmalarını kullanır. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, metinden görüntüye işlevine ek olarak kullanıcılara çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar istenen görsel çıktıyı elde etmek için stil, renk şeması, kompozisyon veya belirli nesne ayrıntıları gibi çeşitli görüntü niteliklerini belirleyebilir. Yazılım, oluşturulan görüntülerin gerçekçi ayrıntılara, doğru işlemeye ve genel olarak tutarlı bir kompozisyona sahip olmasını sağlamak için gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanır. Fotoğraf düzenleme yazılımı gibi öncelikle manuel manipülasyona veya filtrelere dayanan geleneksel görüntü düzenleme yazılımlarının aksine, AI görüntü oluşturucuları, kalıpları analiz etmek, geniş veri kümelerinden öğrenmek ve etkileyici düzeyde ayrıntı ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Bu oluşturucular önceden var olan görüntü varlıklarıyla sınırlı değildir; kullanıcı tanımlı parametrelere veya metinsel girdilere dayalı olarak tamamen yeni görseller üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca yapay zeka görüntü oluşturucuları, her ikisi de görsel içerik oluşturmaya odaklandığından sentetik medya yazılımlarıyla benzerlikler paylaşıyor. Yapay zeka görüntü oluşturucuları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Metin istemlerini kullanarak insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanın. * Kullanıcıların oluşturulan görüntülerin stil, kompozisyon, renk paleti veya belirli nesne nitelikleri gibi çeşitli yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyan esnek özelleştirme seçenekleri sağlayın. * Geri bildirim mekanizmaları veya etkileşimli arayüzler aracılığıyla çıktıyı yinelemek, iyileştirmek veya ince ayar yapmak için araçlar sağlayarak kullanıcıların AI görüntü oluşturma süreciyle etkileşime girmesini sağlayın.
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Instantgen AI
instantgen.ai
Instantgen.ai, saniyeler içinde görüntü ve metin oluşturabilen yapay zeka destekli bir platformdur. İster sosyal medya paylaşımları, pazarlama kampanyaları, e-posta yazma veya bir proje için görseller oluşturma olsun, Instantgen çok çeşitli ihtiyaç ve amaçları karşılayabilecek yüksek kaliteli ve yaratıcı çıktılar üretmek için hızlı ve kullanışlı bir çözüm sunar.
FluxAI.art
fluxai.art
FluxAI.art, metin ve görüntüleri yüksek kaliteli görseller ve videolarla dönüştüren bir platformdur; reklam ve oyun geliştirme projeleri için uygundur.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI, metni videolara dönüştüren ve video düzenleme araçları sunan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, kısa videolar oluşturabilir ve içeriği paylaşabilir.
Idyllic
idyllic.app
Idyllic, metin tanımlarını yüksek kaliteli görüntülere dönüştüren bir üretken AI platformudur.
Shakker AI
shakker.ai
Shakker kullandığınızda AI görüntü üretimi tıknaz olmak zorunda değildir. İster görüntüler oluşturmak, stilleri değiştirmek, bileşenleri birleştirmek veya herhangi bir parçayı içermek isteyin, Shakker hızlı bir öneri ve hassas tasarımlarla sizin için her zamankinden daha pürüzsüz hale getirir.
Sticker AI
stickerai.net
Sticker AI, kullanıcıların yapay zeka ile kişiselleştirilmiş çıkartmalar oluşturmasına olanak tanır. Tasarım detaylarını özelleştirerek çıkartmalar yapmayı kolaylaştırır.
Invoke
invoke.com
Invoke, profesyonel stüdyoların görsel medya oluşturmasına yönelik güçlü, güvenli ve dağıtımı kolay, üretken bir yapay zeka platformudur. Modelleri fikri mülkiyetiniz üzerinde eğitin, üretim sürecinin her yönünü kontrol edin ve verilerinizin tam sahipliğini sonsuza kadar sürdürün.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Jeneratörü, kullanıcıların görsel olarak çekici posterler oluşturmasına yardımcı olan bir uygulamadır. Tasarım sürecini basit ve erişilebilir kılar.
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Görüntü Oluşturucu, metin istemlerinden yüksek kaliteli ve gerçekçi görseller üreten bir yapay zeka aracıdır.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
Flux AI Görüntü Oluşturan, metin istemlerine dayalı yüksek kaliteli görseller üreten bir yapay zeka uygulamasıdır.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, metin istemlerini anime karakterlerine ve illüstrasyonlara dönüştüren yapay zeka tabanlı bir araçtır.
Arthemy
arthemy.ai
Arthemy, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma hizmetidir. Arthemy, kaba eskizler veya ilk görsellerin yanı sıra basit açıklamalar kullanarak, yaratıcı engellerin üstesinden gelmenize ve hem bireysel sanatçılar hem de ekipler için yeni çözümler keşfetmenize yardımcı olacak çok sayıda potansiyel nihai tasarım veya ilham kaynağı oluşturabilir.
Rubbrband
rubbrband.com
Rubbrband, sizin için güzel görseller hayal edip düzenleyebilecek bir yapay zeka sanatçısı yaratıyor.
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons, kullanıcıların metinden telifsiz uygulama simgeleri oluşturmasını sağlayan bir AI uygulamasıdır. Önceden hazırlanmış simgeler de sunmaktadır.
WindyBot
windybot.com
WindyBot, yapay zeka tarafından desteklenen bir hizmet paketidir. İlk hizmetimiz, Slack kullanıcılarının GPT-3'ü Slack çalışma alanı üzerinden kullanmasına olanak tanıyor. WindyBot, Slack çalışma alanınızda soruları yanıtlayan, sorunları çözen ve üretkenliğinizi artıran akıllı bir yapay zeka asistanı gibi davranır.
Tolio.se
tolio.se
TOLIO, tüm yazmayı kolaylaştıran yapay zeka destekli bir yazma aracıdır. İçerik oluşturmanın geleceğini bugün keşfedin. Tolio, içerik oluşturma şeklinizi yeniden tanımlıyor. Yapay zeka destekli platformumuzla, büyüleyici pazarlama metinlerinden ayrıntılı makalelere kadar her şeyi yaratırsınız. Hızlı, basit ve etkili.
Stunning
stunning.so
Stunning.so, web sitesi oluşturma ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir platformdur. Yapay zekadan yararlanarak, kullanıcılara basit, sezgisel bir arayüz aracılığıyla özel web siteleri oluşturmanın ve sosyal medya için ilgi çekici içerik oluşturmanın kusursuz bir yolunu sunar. Bu araç, hızlı ve zahmetsizce güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmak için etkili çözümler arayan işletmeler için idealdir. Girişimciler ve küçük işletmeler için mükemmel olan Stunning.so, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmek için kullanıcı dostu teknolojiyi vurguluyor.
Plask
plask.ai
Plask Motion, yapay zeka destekli bir hareket yakalama ve animasyon aracıdır. AI teknolojisini kullanarak videoları çarpıcı animasyonlara dönüştürerek 3D oluşturma ve iş akışı süreçleri için pratik çözümler sunar. Araç, oyun prototipi geliştirmenin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış olup, animasyon oluşturmayı basit ve verimli hale getirmektedir. Kullanıcı dostu Plask Motion, özelliklerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı konusunda adım adım rehberlik sağlayarak benimseme ve öğrenme sürecini kolaylaştıran topluluk eğitimlerine sahiptir. Ayrıca kullanıcılara tamamlanmış animasyonları tercih ettikleri araca aktarma esnekliği sunar. Oyun, film ve sanal gerçeklik de dahil olmak üzere daha geniş yaratıcı endüstrilere hizmet veren Plask Motion, hareket yakalamayı kolaylaştırdığını ve kusursuz ve verimli animasyon yaratımı sağladığını kanıtladı. Kullanıcılar sık sorulan soruların yanıtlarını platformda rahatlıkla bulabilirler. Katılımcı bir kullanıcı topluluğuyla, birçok yaratıcı tarafından yaratıcı projelere güç vermek için kullanıldı.
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder, kullanıcıların görüntü bulma ve oluşturma sürecini hızlandıran AI destekli bir araçtır. Gelişmiş arama ve filtreleme özellikleri sunar.
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi AI görüntü oluşturucu
Kua.ai
kua.ai
Kua.ai, e-ticarette yenilik alanında öncü ortağınız. 2022 yılında kurulan Kua.ai, deneyimli analistler ve usta mühendislerden oluşan bir ekip tarafından titizlikle hazırlanmış dinamik bir SaaS girişimi olarak duruyor. Kua.ai olarak biz yalnızca bir şirket değiliz; Jeneratif Yapay Zekanın gücü aracılığıyla e-ticaret ortamında devrim yaratmaya adanmış zihinlerin bir senfonisiyiz. İşbirliği DNA'mıza kazınmıştır. Amazon Web Service, Google ve Microsoft gibi önde gelen yapay zeka öncüleriyle sıkı sıkıya bağlı ittifaklar geliştirdik. Bu ortaklıklar, e-ticaret satıcılarını inovasyonun zirvesini temsil eden benzersiz araçlarla donatarak teknolojik ilerlemenin öncüsü olmamızı sağlıyor.
IMI Prompt
imiprompt.com
IMI Prompt Builder, kullanıcıların kolayca Midjourney v5 sanat eserleri oluşturmasını sağlayan bir istem oluşturma uygulamasıdır.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, metin istemlerinden benzersiz görseller oluşturan AI tabanlı bir görüntü oluşturma aracıdır.
DrawThisAI
drawthis.ai
DrawThisAI, kullanıcıların fikirlerini görsel sanat eserlerine dönüştürmelerine yardımcı olan bir yapay zeka destekli dijital çizim uygulamasıdır.
SoundMadeSeen
soundmadeseen.com
Anlarda ses içeriğinizle çarpıcı videolar oluşturun! Podcast'lerinizi, müziğinizi ve anlatımınızı Soundmadeen ile büyüleyici videolara dönüştürün - kısayolunuz inanılmaz görsellere! Ses içeriğinizi kolayca yazın ve analiz edin. Video yapmak veya sosyal medya yayınları olarak paylaşmak için en iyi alıntılar hakkında öneriler alın. Sıfırdan tasarımlar yapın veya bir dizi şablon arasından seçim yapın. Özel düzenleyicimizi kullanarak metin, görüntüler, şekiller, ilerleme çubukları, ses görselleştiricileri ve altyazılar ekleyin. Yerleşik AI görüntü jeneratörümüzü kullanarak yaratıcılığınızı serbest bırakın. İlham arıyorsanız rastgele seçilen istemlerimizden birini kullanın! SoundMadeseen, ses içeriğinizi kullanarak kısa form videoları oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçları sunar. Sosyal medya için mükemmel!
PicStock.ai
picstock.ai
PicStock, yapay zeka tarafından oluşturulan görseller konusunda uzmanlaşmış bir stok fotoğraf platformudur. Yapay zeka yaratıcılarının çalışmalarını paylaşmaları ve benzersiz, yüksek kaliteli görsellere ihtiyaç duyan kullanıcılarla bağlantı kurmaları için bir alan sağlar. Platform, gelirin %90'ını premium satışlardan elde eden sanatçılarla adil ve şeffaf olacak şekilde tasarlandı. Çeşitli ve özenle seçilmiş bir görsel kütüphanesi oluşturmaya kararlıdır ve kullanıcılarından ve sanatçılarından gelen geri bildirimlere dayanarak platformunu ve hizmetlerini geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. Yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe odaklanarak, adalet ve kaliteyi ön planda tutarak, hazır fotoğraf pazarında hem sanatçılar hem de kullanıcılar için daha iyi bir deneyim yaratmayı hedefliyor.
StockCake
stockcake.com
StockCake, yapay zeka tarafından oluşturulan fotoğraflar sunan bir web sitesidir. Tüm fotoğraflar kamu malıdır, yani bunları izin istemeye veya kredi vermeye gerek kalmadan kişisel veya ticari amaçlarla özgürce kullanabilirsiniz.
Gagen
gagen.ai
Gagen, son teknoloji boyama modellerini, geniş dil modellerini ve çok sayıda profesyonel iş akışını bir araya getiren güçlü ve inanılmaz derecede kullanıcı dostu bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Gagen'de özel istemleri öğrenmenize, karmaşık profesyonel iş akışlarını dağıtmanıza ve yapılandırmanıza veya parametrelerde hata ayıklamanıza gerek yoktur. Bu sinir bozucu ve zaman kaybına neden olan süreçlerin tamamen önüne geçebilirsiniz. Yapay zeka ile en rahat şekilde ve tercih ettiğiniz dilde iletişim kurmanız yeterli. Yapay zeka ihtiyaçlarınızı anlayacak ve çarpıcı sanat eserleri yaratacaktır. Ayarlamalara ihtiyacınız varsa yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz ve yapay zeka, siz tamamen tatmin olana kadar görsellerinizi düzenlemek için en iyi araçları ve teknikleri otomatik olarak seçecektir.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI ile yapay zeka hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tamamı blockchain tarafından desteklenen arkadaşlığı, yaratıcı paketi ve NFT'leri keşfedin. Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun. EVEAI, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla performansını sürekli olarak iyileştirmek için müşteri etkileşimlerinden öğrenir.
2Moons
2moonsai.com
2Moons, FLUX gibi birden fazla motoru kullanan Görüntü nesilleri için AI araçlarına sahiptir. Bir sonraki yapay zeka yaratımınız için ilham ve fikir almak üzere 100.000 İstemden oluşan kapsamlı bir koleksiyona göz atın. 2moons, benzersiz görüntü istemleri oluşturmak ve keşfetmek için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcılara vintage, Pixar'dan ilham alan tasarımlar, pop art, oyun görselleri ve daha fazlası gibi çeşitli sanat tarzlarını keşfetme yeteneği sunar. Site, içeriğini illüstrasyon, fotoğraf, soyut, doğa ve fantezi gibi kategoriler halinde düzenleyerek kullanıcılara yaratıcı ihtiyaçlarına göre çeşitli seçenekler sunuyor. 2moons düzenli olarak seçili istemleri vurgulayarak kullanıcılara yaratıcılığı teşvik etmek için yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon sunar. Bu istemler, çeşitli projeler için ilham kaynağı olarak hizmet ederek kullanıcıların farklı stilleri ve sanatsal olasılıkları keşfetmesine olanak tanır. Ayrıca araç, kullanıcıların özel ihtiyaçlarına uygun görsel fikirlerini kolayca bulmalarına olanak tanıyan bir arama fonksiyonu da sunarak görsel içerik oluşturmak veya geliştirmek isteyen herkes için çok yönlü bir kaynak haline geliyor. 2moons, dijital sanatçılara, tasarımcılara, fotoğrafçılara ve AI tarafından üretilen sanatla ilgilenen herkese hitap ederek, minimum çabayla profesyonel kalitede görüntüler üretmelerine olanak tanır. Çeşitli tarzlara ve ilhamlara kolay erişim sayesinde kullanıcıların deney yapabileceği ve sanatsal vizyonlarını hızla hayata geçirebileceği yaratıcı bir alandır. Platform kullanıcı dostudur ve erişim için hem ücretsiz hem de premium seçenekler sunar.
PicTrix.ai
pictrix.ai
PicTrix.ai, kullanıcıların 100'den fazla stil ile görsel içerik oluşturmasını sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır. Özelleştirme ve sınırsız indirme imkanı sunar.
PolyBuzz
polybuzz.ai
PolyBuzz, kullanıcıların 20 milyondan fazla benzersiz karakterle etkileşim kurarak derin sohbetler yapmasını sağlayan bir chatbot platformudur.
FaceMeX
facemex.ai
FaceMeX, yüz takası, metni görsellere dönüştürme ve fotoğraf düzenleme gibi görevleri kolaylaştıran ücretsiz bir yapay zeka araç setidir.
Runware
runware.ai
Ultra hızlı, en düşük maliyetli üretken medya. Yeşil enerjiyle beslenen, özel donanımla güçlendirilmiştir. Yapay zeka içeriğini zahmetsizce dağıtın; altyapıya veya makine öğrenimi uzmanlarına gerek yok. Tescilli donanımı hızlandırılmış yazılım ve düzenlemeyle birleştiren Runware, inanılmaz derecede düşük maliyetle son derece hızlı görüntü üretimi sağlar. Görüntü bozulması yok; yalnızca ControlNet, LoRA'lar, IP Adaptörleri, InstantID ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm SD ekosistemini destekleyen iyi tasarlanmış bir API aracılığıyla güçlendirilmiş Stabil Difüzyon. Dahil edilen 180.000'den fazla açık kaynaklı SD modeliyle ve kendi özel olarak eğitilmiş modellerinizden veya ince ayarlarınızdan herhangi birini getirme seçeneğiyle model seçiminde tam esneklik elde edin. Runware, a16z Speedrun, Lunar Ventures, Zero Prime, Begin Capital ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın önde gelen yatırımcılarından bazıları tarafından desteklenmektedir.
StockLibrary
stocklibrary.ai
Stock Library AI, ayrıntılı açıklamalarınıza göre özelleştirilmiş stok görselleri oluşturmak için AI kullanan son teknoloji ürünü bir platformdur. Sadece ihtiyacınız olanı yazın, yapay zeka vizyonunuzu hayata geçirir.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların yapay zeka ile dakikalar içinde illüstrasyon oluşturmasına ve geliştirmesine olanak tanır. Çeşitli stiller arasında seçim yapabilir, arka planı değiştirebilirsiniz.
IconPea
iconpea.com
IconPea.com, ücretsiz simgeler oluşturmak için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi yapay zeka aracıdır. Web tasarımı, uygulama simgesi geliştirme ve grafik projeleri dahil olmak üzere çeşitli kullanımlara yönelik benzersiz ve yüksek kaliteli simgeler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanır.
Aux Machina
auxmachina.com
Evrendeki en kolay yapay zeka fotoğraf üreteci için Aux Machina'yı deneyin. İsteme gerek yok. Sınırlı bir süre için ücretsiz.
Picsman
picsman.ai
Picsman, AI destekli fotoğraf düzenleme aracı olup arka plan kaldırma, nesne silme ve toplu düzenleme gibi özellikler sunar.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus, fotoğraf ve video düzenleme için AI tabanlı bir uygulamadır. Kullanıcıların fotoğraflarını geliştirmek için çeşitli araçlar sunar.
PicLumen
piclumen.com
PicLumen, metin ve görüntü girdilerinden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmayı sağlayan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcı dostu ve çok sayıda düzenleme aracı sunar.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Anything, yapay zeka ile fotoğraflar, grafikler ve sanat eserleri oluşturmanıza olanak tanır. Kullanıcı dostu arayüzü ile çeşitli içerikler üretebilirsiniz.
Remix
remix.ai
Remix AI, hayal gücünüz için sosyal ağdır. Remix bir web uygulaması ve iOS ve Android'de AI video ve görüntü içeriğinin en iyisini keşfedip oluşturabileceğiniz bir yer olan bir sosyal mobil uygulamasıdır. Midjourney'lerinizi, pistlerinizi paylaşın ve başkalarının ne yarattığını görün. Kendi işbirlikçi AI motorumuzla oluşturun. Eğlenceli hashtag zorluklarına, temalarına ve keşiflere katılın. Uygulama, en iyi deneyim için ML ve AI'dan yararlanan sıfırdan tasarlanmıştır. AI görüntüleri ve videosunu arkadaşlarınızla veya Remix topluluğuyla oluşturun ve paylaşın. Reklam olmadan ücretsiz kullanın veya sınırsız erişim ve nihai deneyim için Remix Pro'ya yükseltme. * AI ile Oluştur ve Remix * Arkadaşlarla oluşturun ve bağlantı kurun * Dünyayla Paylaş
Qolaba
qolaba.ai
Qolaba, kendisini dijital içeriğin yaratılma ve tüketilme biçimini dönüştürmeye adamış, üretken yapay zeka teknolojisinin ön saflarında yer almaktadır. Qolaba platformu, dijital içerik oluşturucuları, serbest çalışanları, sanatçıları, fotoğrafçıları, öğrencileri, pazarlama ajanslarını ve dünya çapındaki işletmeleri güçlendiren yenilikçi araçlar sağlar. Metinden görüntüye oluşturma, metinden konuşmaya yetenekleri ve Claude Opus, Gemini Pro ve Mistral Large gibi gelişmiş dil modellerini içeren bir dizi gelişmiş özellik ile Qolaba, kullanıcıların yaratıcı vizyonlarını daha verimli ve daha verimli bir şekilde hayata geçirmelerine olanak tanır. çarpıcı kalite. Qolaba'nın kaliteye, erişilebilirliğe ve kullanıcı dostu tasarıma olan bağlılığı, her kökenden yaratıcıların sektörde tanınmalarını ve yaratıcı süreçlerini geliştirmelerini kolaylaştırır.
Mixart.ai
mixart.ai
Mixart.ai, AI ile görüntü oluşturma ve düzenleme imkanı sunan bir uygulamadır. Kullanıcıların metin istemlerinden görseller yaratmalarını sağlar.
PixieMint
pixiemint.com
Anında saniyeler içinde çarpıcı görseller yaratın. Pazarlama, reklam, ürün fotoğrafları, konsept sanatı ve daha fazlası için küratörlü üretken AI araçlarından yararlanın. Photoshop becerisi gerekmez. Pixiemint, en iyi yapay zeka fotogeralist nesli ile çok sayıda yaratıcı AI araç seçimi sunar: 1. Görüntüye metin 2. Resim Görüntü 3. Nesneyi değiştir 4. Nesneyi silin 5. Arka planı değiştirin 6. Arka planı kaldırın 7. Yazın ve değiştirin 8. lüks görüntü 9. Üretken dolgu 10. Eskiz Render 11. Sticker Maker 12. Yüz Değiştirme 13. 14. Ses Üretimi 15. Video Üretimi
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
Try it on AI
tryitonai.com
AI üzerinde deneyin, kişisel görüntülemenin geleceğini inşa etme misyonundadır. WSJ tarafından görsel yapay zeka çözümlerinde lider olarak nitelendirilen, Aralık 2022'de dünyanın ilk yapay zekalı fotoğraf stüdyosunu kurduk. Yapay zeka stüdyo çözümümüz, görsel mükemmellikten ödün vermeden zaman ve maliyetleri optimize etmenin yanı sıra çarpıcı bir portre stili kütüphanesi sunarak, fırtınayla dünya. Try it on AI olarak, herkesin kendi güvenilirliği ve uzmanlığı hakkında çok şey anlatan görsel temsili hak ettiğine inanıyoruz. Çözümlerimiz, LinkedIn profillerini, pazarlama materyallerini, işveren markalarını, sosyal profillerini ve web sitelerini hem müşteriler hem de müşteriler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan çarpıcı görsellerle geliştirmek isteyen profesyonellerin yanı sıra öğrencilere de hitap etmektedir. 300.000 kişi ve 1.000'den fazla şirketin görsel ihtiyaçları için Try it on AI'yı halihazırda kullandığı göz önüne alındığında, siz de bugün devrime katılabilirsiniz.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Fotoğraflar, flört uygulamaları için yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak amacıyla kişisel fotoğrafları kullanarak AI destekli bir araçtır.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların metin, eskiz ve görüntülerden benzersiz sanat eserleri oluşturmasına olanak tanıyan bir AI tabanlı web uygulamasıdır.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Aihairstyles, kullanıcıların fotoğraflarını yükleyerek farklı saç stillerini AI ile denemelerini sağlayan bir uygulamadır.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, indie film yapımcılarının düşük bütçeyle canlı aksiyon görüntülerini 3D animasyonlu sahnelere dönüştürmesine olanak tanır.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, metin ve görüntü istemlerinden gerçekçi görseller oluşturan bir AI görüntü oluşturucusudur.
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic, kullanıcıların tek bir fotoğraftan avatar oluşturmasını, projeleri için AI ile insan görüntüleri üretmesini sağlar.
Geleza
geleza.app
Geleza, kullanıcı dostu arayüzüyle çeşitli görevleri kolaylaştıran çok yönlü bir uygulamadır.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eğitilmeyeceğini, yapay zeka görüntülerinin kendi tarzlarında oluşturulup oluşturulamayacağını ve stilleri ilham kaynağı olarak kullanıldığında bunlara atıf yapılıp yapılmayacağını kontrol etmelerini sağlar. DreamUp tarafından oluşturulan görüntülerde. Araç, tüm görüntüleri en yüksek çözünürlüğe yükseltir ve kullanıcıların aynı istemi kullanarak yeniden çalıştırmalarına veya orijinal istemi yeni bir yöne ayarlamalarına olanak tanır. Ek olarak DeviantArt DreamUp, #AIart için otomatik etiketlemeye ve platforma gönderilen tüm görüntüler için DreamUp göstergesine sahiptir. Bu, kullanıcıların DeviantArt'a göz atarken ne kadar AI sanatı göreceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Tüm görseller Hizmet Şartları ve Görgü Kuralları Politikasına uygun olmalıdır. Tüm DeviantArt üyelerine başlangıç için 5 ücretsiz istem sunulur.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmayı kolaylaştıran güçlü AI destekli tasarım asistanları sunan bir uygulamadır.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Leonardo.AI, kullanıcıların metin istemlerini görsellere dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka tabanlı bir görüntü üretim platformudur.
AKOOL
akool.com
Akool, kişiselleştirilmiş görsel içerik oluşturan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar, video ve görüntüleri kolayca yaratabilir.
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