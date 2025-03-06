AI Görüntü Oluşturucu Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Amerika Birleşik Devletleri

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka görüntü oluşturucuları, yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için üretken yapay zeka (yapay zeka) kullanan yazılım uygulamaları veya platformlardır. Bu algoritmalar, insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit edecek şekilde tasarlanmış olup, kullanıcı tanımlı girdilere veya kriterlere göre görsel olarak çekici ve çeşitli görsellerin oluşturulmasına olanak tanır. Yapay zeka görüntü oluşturma teknolojisi, kullanıcıların gerçek dünyadaki nesnelere, sahnelere veya sanatsal konseptlere benzeyen görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Bu yapay zeka destekli sistemler, projeleri için geniş bir görsel varlık repertuarına erişime ihtiyaç duyan sanatçılar, tasarımcılar, içerik yaratıcıları ve diğer profesyoneller için değerli araçlar haline geldi. Yapay zeka görüntü oluşturucularının temel özelliklerinden biri, metinden görüntüye dönüştürme yeteneğidir. Kullanıcılar açıklayıcı metin istemleri veya anahtar sözcükler sağlayabilir ve yazılım bunları akıllıca yorumlayıp görsel olarak çekici görüntülere dönüştürür. İster bir manzaranın canlı bir açıklaması, ister bir karakterin görünümü, ister belirli bir nesne olsun, AI görüntü oluşturucu, sağlanan metin girdisiyle yakından eşleşen görüntüler oluşturmak için gelişmiş algoritmalarını kullanır. Yapay zeka görüntü oluşturucuları, metinden görüntüye işlevine ek olarak kullanıcılara çok çeşitli özelleştirme seçenekleri sunar. Kullanıcılar istenen görsel çıktıyı elde etmek için stil, renk şeması, kompozisyon veya belirli nesne ayrıntıları gibi çeşitli görüntü niteliklerini belirleyebilir. Yazılım, oluşturulan görüntülerin gerçekçi ayrıntılara, doğru işlemeye ve genel olarak tutarlı bir kompozisyona sahip olmasını sağlamak için gelişmiş derin öğrenme modellerinden yararlanır. Fotoğraf düzenleme yazılımı gibi öncelikle manuel manipülasyona veya filtrelere dayanan geleneksel görüntü düzenleme yazılımlarının aksine, AI görüntü oluşturucuları, kalıpları analiz etmek, geniş veri kümelerinden öğrenmek ve etkileyici düzeyde ayrıntı ve sanatsal stile sahip görüntüler oluşturmak için makine öğrenimi tekniklerini kullanır. Bu oluşturucular önceden var olan görüntü varlıklarıyla sınırlı değildir; kullanıcı tanımlı parametrelere veya metinsel girdilere dayalı olarak tamamen yeni görseller üretme yeteneğine sahiptir. Ayrıca yapay zeka görüntü oluşturucuları, her ikisi de görsel içerik oluşturmaya odaklandığından sentetik medya yazılımlarıyla benzerlikler paylaşıyor. Yapay zeka görüntü oluşturucuları kategorisine dahil edilmeye hak kazanmak için bir ürünün: * Metin istemlerini kullanarak insan benzeri yaratıcılığı ve sanatsal stili taklit eden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak için gelişmiş yapay zeka algoritmalarından yararlanın. * Kullanıcıların oluşturulan görüntülerin stil, kompozisyon, renk paleti veya belirli nesne nitelikleri gibi çeşitli yönlerini kontrol etmesine olanak tanıyan esnek özelleştirme seçenekleri sağlayın. * Geri bildirim mekanizmaları veya etkileşimli arayüzler aracılığıyla çıktıyı yinelemek, iyileştirmek veya ince ayar yapmak için araçlar sağlayarak kullanıcıların AI görüntü oluşturma süreciyle etkileşime girmesini sağlayın.
Yeni Uygulama Gönder
Midjourney
midjourney.com
Midjourney, San Francisco merkezli bağımsız araştırma laboratuvarı Midjourney, Inc. tarafından oluşturulan ve barındırılan üretken bir yapay zeka programı ve hizmetidir. Midjourney, OpenAI'nin DALL-E'sine ve Stability AI'nin Stable Diffusion'ına benzer şekilde istem adı verilen doğal dil açıklamalarından görüntüler üretir.
Leonardo.AI
leonardo.ai
Yapay zeka güdümlü hız ve stil tutarlılığına sahip yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesi varlıkları oluşturun.
Microsoft Designer
designer.microsoft.com
Microsoft Designer, saniyeler içinde tasarımlar oluşturmanıza ve fotoğrafları düzenlemenize yardımcı olan AI ile çalışan bir tasarım aracıdır. Yaratıcılığınızı serbest bırakın - AI ile hayal edebileceğiniz her şeyi görme, tasarlayın ve düzenleyin. Kelimelerinizle göz alıcı görüntüler oluşturmak için üretken AI'nın gücünü kullanın, telefonunuz için kişiselleştirilmiş doğum günü kartları, tatil kartları ve duvar kağıtları gibi patlayan bir sonraki seviye tasarımlar ve hatta bir uzman gibi fotoğrafları düzenlemek için AI kullanın- fotoğraflardan nesneler. İstediğinizi, ne zaman ve nerede ihtiyacınız olduğunu yaratın. Temel yetenekler: * Resimler: Hayal edebileceğiniz herhangi bir görüntü oluşturun. Bilim kurgu sanatı, gerçeküstü sahneler, komik görüntüler? Hayal edin, tarif edin ve AI ile yaratın. Hayal gücünüz sınırsız! * Çıkartmalar: Yapışan bir şey oluşturun. Mesajlaşma uygulamalarına, sosyal ve daha fazlasına yapışmanıza yardımcı olan özel çıkartmalar yapın. * AI ile Düzenle: Fotoğraflarınızı ve resimlerinizi AI ile mükemmel hale getirin. * Üretken Sil: Görüntünüzde istemediğiniz nesneleri yapmak için istenmeyen dikkat dağıtıcı unsurları silin. * Arka planı kaldırın: Kötü arka planlara güle güle deyin. İstenmeyen görüntü arka planlarını bir adımda kolayca kaldırın. * Bulanıklık Arka Plan: En önemli olanı odaklamaya getirin. Konunuzu patlatmak için herhangi bir görüntünün arka planını bulanıklaştırın. * Filtreler ekleyin, parlaklığı ayarlayın, yeniden boyutlandırın: Kreasyonlarınızı doğru uyan bir kareye veya özel boyuta dönüştürmek için yeniden boyutlandırma da dahil olmak üzere yaratıcı vizyonunuza uyacak şekilde özelleştirin. * Duvar kağıtları/arka planlar: Hepsini sergileyin. Mevcut ruh halinize uyacak şekilde özel duvar kağıdı veya arka plan oluşturun, bir açıklama yapın veya telefon ekranınızda ön ve ortada özel bir fırsat tutun. * Tebrik Kartları: Herhangi bir durum için mükemmel bir selamlama yapın. Doğum günü kartlarından tatil kartlarına ve ötesine kadar, kelimeler için bir kayıpta olsanız bile kişiselleştirilmiş mesajlar ve resimlerle düşünceli bir tebrik kartı oluşturun. * Monogramlar: İşaretinizi yapın. Günlük yaşamınıza veya mektup kullanan özel hazırlanmış monogramlara sahip ve işaretinizi tanımlamak için daha fazlasını içeren özel bir durum için biraz kişisel pop ekleyin. * Davetiyeler: Vay canına davetiyeler oluşturun. Her durum ve doğum günleri, düğünler ve büyük veya küçük herhangi bir şey gibi herhangi bir etkinlik için davetiyelerinizi özelleştirin. * Sosyal gönderiler: Çevrimiçi öne çıkın. Çevrimiçi paylaşmak için mükemmel görüntü ve metin oluşturmak için bir sonraki sosyal yazınızı tasarımcı ile yükseltin ve hazırlayın. * Simgeler: Kendinizi görsel olarak ifade edin. Vizyonunuzu kolayca iletmek ve tasarımlarınızı dekore etmek için simgeler oluşturun. * Emojis: Kendinizi ifade edin! Herhangi bir ruh hali uyacak şekilde özel hazırlanmış emojilerle mükemmel bir tepki verin. * Boyama Kitabı Sayfaları: İçinde renklendirin ve akışınıza girin. Renklendirmeyi daha heyecan verici hale getirmek için özel boyama kitabı sayfaları oluşturun. Her yaş için harika. * Çerçeve Görüntü: Fotoğraflarınızı her yerde paylaşabileceğiniz özelleştirilmiş çerçeveli bir belleğe dönüştürün. * Kolajlar: En sevdiğiniz fotoğrafları, stilleri ve açıklamaları birlikte getirin En sevdiğiniz anılardan özel bir kolaj oluşturun. * Pankartlar: Dikkat çekmek ve öne çıkmak için bülten başlıkları, sosyal profiller ve daha fazlası için pankartlar oluşturun.
Playground AI
playground.com
Playground AI, yapay zeka tarafından desteklenen kullanılmış bir çevrimiçi görüntü oluşturma aracıdır. Sanat, sosyal medya yayınları, sunumlar, posterler, videolar, logolar ve daha fazlası gibi çeşitli yaratıcı ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır. AI destekli işlevleri aracılığıyla bir profesyonel gibi görüntüleri düzenlemenin acemi dostu bir yol sağlar. Kullanıcılar benzersiz sanat eserleri, fotogeralist görüntüler üretebilir ve çarpıcı görseller üretmek için gerçek ve sentetik görüntülerin kaynaşmasını deneyebilirler. Bu platform aynı zamanda farklı görüntüleri zorlayıcı kompozisyonlara harmanlamak için dinamik bir yol olan 'Karışık Görüntü Düzenleme' sunar ve böylece muazzam yaratıcı esneklik sunar. Playground AI's Teklif, kullanıcıların görüntüleri orijinal sınırlarının ötesine uzatmasına, çeşitli sahnelerde nesneleri sorunsuz bir şekilde entegre etmesine ve yaratıcı kavramlarını görsel gerçekliğe dönüştürmelerine izin vererek standart görüntü düzenlemesinin ötesine uzanır. Ayrıca, fikirleri başkalarıyla birleştirmek için özellikler sağlayarak işbirlikçi potansiyeli geliştirir ve böylece yaratıcılık kapsamını genişletir. Güçlü yeteneklerine rağmen, Playground AI, kullanıcı dostu olmaya, erişilebilirliğe ve kapsayıcılığa taahhütte bulunuyor, bu da onu hem deneyimli tasarımcılar hem de görüntü oluşturmaya giren acemiler için ideal bir seçim haline getiriyor.
1min.AI
1min.ai
Yapay zeka ile verimliliği artırmak işinizi ve yaşamınızı iyileştirmenin iyi bir yoludur. Ancak farklı kullanım durumları için yeni araçları değiştirmek veya öğrenmek eğlenceli değildir ve aynı zamanda pahalıdır! 1min.AI, tüm AI özelliklerinin kilidini açan hepsi bir arada bir AI uygulamasıdır. 1min.AI'de yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; başka bir yerde hiçbir gizli maliyet veya kurulum gerekmez. 1min.AI'nin benzersiz özellikleri, çeşitli AI modelleri tarafından desteklenen çeşitli AI özellikleri sunmasıdır. Birçok Asistanla Sohbet özelliği ile bunu net bir şekilde görebilirsiniz, Gemini, GPT, Claude, Llama, MistralAI, ... İçerik, Görüntü, Ses, Video gibi diğer multimedya özellikleri de yeteneklerini kullanmak ve en iyi sonuçları vermek için farklı modellerle birlikte kullanılabilir. Son olarak, kredi tahmini ve şeffaf kullanım geçmişi sunuyoruz, böylece özelliğin çalıştırılmadan önce maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu bilirsiniz ve kullanımı kolayca takip edebilirsiniz. Herhangi bir karar vermeden önce sizin için doğru olduğundan emin olmak için 1min.AI'yi Ücretsiz olarak deniyoruz!
Fotor
fotor.com
Fotor'un AI Image Jenerator, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için tasarlanmış çevrimiçi bir araçtır. Kullanıcıların, girdiye dayalı AI tarafından üretilen sanat ve görüntüler oluşturarak fikirleri neredeyse anında görselleştirmelerine olanak tanır. Yapay zeka ile çalışan görüntü oluşturma özelliğine ek olarak, Fotor ayrıca kapsamlı bir görüntü düzenleme araçları sunuyor. Bunlar arasında yeniden boyutlandırma, kırpma, bulanıklaştırma, keskinleştirme ve görüntülere metin veya sınır ekleme bulunur. Geleneksel düzenlemelerin yanı sıra, kullanıcılar fotoğrafları eskizlere veya karikatürlere dönüştürebilir, kolajlar oluşturabilir, görüntüleri birleştirebilir ve fotoğraf arka planlarını değiştirebilir. Platform ayrıca yüz özelliklerini, lüks görüntüleri manipüle etmek ve hatta PNG dosyaları oluşturmak için araçlar sağlar. Fotor'un yetenekleri, logolar, el ilanları ve pazarlama için posterlerin yanı sıra YouTube küçük resimleri veya Instagram Post tasarımları gibi sosyal medya varlıklarının oluşturulmasına kadar uzanıyor. Platform, görüntülerde metin düzenleme, fotoğrafları renklendirme ve görüntülerden nesneleri veya arka planları kaldırma gibi çok çeşitli uygulamaları kapsar. Fotoğraf düzenlemesine ek olarak, Fotor, video ve GIF'leri oluşturmak ve geliştirmek için benzer AI araçları sunar, ayrıca kullanıcıların filigranları veya nesneleri kaldırmasına izin verir.
PolyBuzz
polybuzz.ai
Polybuzz (eski adıyla Poly.ai), yeni nesil yapay zeka kullanarak daha derin ve daha gizli konuşmaları kolaylaştırmak için tasarlanmış yenilikçi bir Chatbot platformudur. Kullanıcılara, 10 milyondan fazla benzersiz karakterle ücretsiz ve dinamik sohbetler yapabilme, rol oynama deneyimlerini ve sıradan konuşmaları geliştirme olanağı sunar.
Wonder Dynamics
wonderdynamics.com
Wonder Dynamics, bağımsız film yapımcılarının bütçenin çok küçük bir kısmıyla gişe rekorları kıran düzeyde VFX sunmalarına olanak sağlayacak bir yapay zeka prodüksiyon aracı geliştiren bir medya teknolojisi girişimidir.
ClipDrop
clipdrop.co
Fotoğraf stüdyosu olmadan profesyonel görseller oluşturun. ClipDrop, Stability AI tarafından desteklenen, yapay zeka destekli bir görsel düzenleme ve oluşturma araçları paketidir. Platform, arka plan kaldırma, nesne temizleme, görüntü yükseltme, yeniden aydınlatma ve daha fazlası için araçlar dahil olmak üzere çok sayıda özelliğe sahiptir. ClipDrop ayrıca geliştiricilerin yapay zeka yeteneklerini kendi uygulamalarına sorunsuz bir şekilde entegre etmelerine olanak tanıyan bir API sunar. ClipDrop'un en yeni özelliklerinden biri olan Reimagine XL, tasarım çalışmaları ve konsept çalışmaları için mükemmel olan, görsellerinizin sonsuz varyasyonlarını oluşturmanıza olanak tanır.
getimg.ai
getimg.ai
Yapay zeka ile görseller oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Büyülü yapay zeka sanat araçları. Orijinal görüntüler oluşturun, mevcut olanları değiştirin, resimleri orijinal sınırlarının ötesine genişletin ve daha fazlasını yapın.
PromeAI
promeai.com
PromeAI, güçlü yapay zeka destekli tasarım asistanlarına ve kapsamlı, kontrol edilebilir AIGC (C-AIGC) model stili kitaplığına sahiptir ve kolayca çarpıcı grafikler, videolar ve animasyonlar oluşturmanıza olanak tanır. PromeAI mimarlar, iç tasarımcılar, ürün tasarımcıları ve oyun/animasyon tasarımcıları için vazgeçilmez bir araçtır.
AKOOL
akool.com
Akool, kişiselleştirilmiş görsel pazarlama ve reklamcılık için atılım üretken bir AI platformudur. Platform, AI tarafından üretilen avatarları kullanarak stüdyo kalitesinde çevrimiçi eğitim videolarının zahmetsiz bir şekilde oluşturulmasını sağlar, bu da önemli maliyet tasarrufu ve genişletilmiş yaratıcı olasılıklara neden olur. Akool ile pazarlama yaratıcıları ve yenilikçiler, markanın içindeki insanları sadık müşterilere dönüştürecek şekilde çeken özel, ilgi çekici deneyimler oluşturabilirler. Akool, işletmelerin, web sitesi ve API'lar aracılığıyla marka başına ve müşteri başına ticari kaliteli hiper kişiselleştirilmiş videolar ve görüntüler üretmesine izin verir.
AI Magicx
aimagicx.com
AI Magicx, son teknolojiye sahip yapay zeka destekli içerik oluşturma araçlarının geliştirilmesinde uzmanlaşmış gelişmiş bir yapay zeka şirketidir. AI Magicx'in platformu, dijital içerik üretimini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış, toplamda 75'i aşan çok çeşitli özellikler sunuyor. Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu, Yapay Zeka Makale Oluşturucu, Yapay Zeka Logo Tasarımcısı gibi çözümler sunuyoruz ve Yapay Zeka Hikaye Oluşturucu ve Yapay Zeka Eğitimli Sohbet Robotlarını tanıtma yolunda ilerliyoruz. AI Magicx'in araçları, verimli, yüksek kaliteli ve ilgi çekici içerik oluşturmak isteyen profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için ustalıkla tasarlanmıştır.
Designs.ai
designs.ai
Designs.ai, kullanıcıların çok çeşitli dijital öğeler oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka tarafından yönlendirilen çevrimiçi bir araçtır. Pazarlama ve yaratıcı üretimin çeşitli yönlerine yönelik farklı araçlar paketi ile donatılmıştır. Platform, güçlü AI modelleri sağlayan AI sohbetine sahiptir; Çizimleri görsel olarak ilgi çekici sanata dönüştüren Ai Draw; En son yüz takma teknolojileri sunan yüz swaper; ve Imagemaker, görsel yaratma için sınırsız olasılıklar açar. AI yazarı, SEO için optimize edilmiş pazarlama içeriği oluşturmak için bir araçtır. VideoMaker, farklı kampanya türleri için anlık videoların oluşturulmasına izin verirken, Logomaker AI tarafından tasarlanmış marka logoları ve marka kitleri sağlar. Designmaker, görsel içerik için dinamik şablonlar sağlar ve konuşma yapıcı metin komut dosyalarını doğal sesli seslere dönüştürür. ColourMatcher, Graphicmaker, Yazı Tipi Pairer ve Takvim, platformda sırasıyla renk eşleştirme, vektör tasarım, yazı tipi eşleştirme ve olay planlamaya yardımcı olan ek araçlardır. Platform ayrıca öğreticiler, yapay zeka, tasarım ve pazarlama hakkında anlayışlı makaleler ve bilgi ve becerileri genişletmek için bir kullanıcı topluluğu gibi kaynaklar sunar. Bu araç seti, kullanıcılar için süreci kolaylaştırmayı ve verimliliği artırmayı amaçlayan AI kullanarak yaratıcı üretimi ölçeklendirmek için tasarlanmıştır.
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, pazarlamanızı oluşturmak, işbirliği yapmak ve ölçeklendirmek için tek uygulamadır. Tasarlayın, pazarlama kopyası yazın, video oluşturun, işbirliği yapın ve sosyal kişilere yayınlayın - hepsi aynı yerde. Hız ve sadelik için inşa edilen Basitleştirilmiş, 400.000'den fazla yaratıcının, pazarlamacının ve işletmelerin pazarlamalarını ölçeklendirmelerine, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve birkaç tıklamayla iş yapmasına yardımcı olur. Kodsuz bir tasarım editörü, AI yazarı, çarpıcı şablonlar, birden fazla marka kiti, sınırsız çalışma alanları ve uygulama içi yayıncılık ile sekmeleri değiştirmeden pazarlamanızı başlatabilir ve bitirebilirsiniz. Durmadan.
Flux AI Image Generator
fluxaiimagegenerator.com
FLUX AI Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
Artimator
artimator.io
Ücretsiz AI sanat üreteci ÜCRETSİZ AI sanat oluşturucumuz Stable Diffusion 1.5, Stable Diffusion XL (SDXL) ve Artimator yapay zeka sanat eserlerini temel alır ve AI ile metin açıklamanızdan veya görselinizden çok kolay bir şekilde şaşırtıcı ve en güzel sanat eserlerini yaratmanıza yardımcı olur! Metin açıklamanıza göre sınırsız benzersiz sanatlar oluşturabilirsiniz. Ortaya çıkan yapay zeka görselini beğenmezseniz, farklı sonuçlar elde etmek veya istemlere ek açıklamalar eklemek için aynı metin açıklamasını yeniden oluşturabilirsiniz. Artimator AI fotoğraf oluşturucuyla selfie'nizi farklı tarzlarda şekillendirebilir ve en sevdiğiniz çizgi film karakterlerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca AI görüntü oluşturucumuz, yabancılar gibi gereksiz nesnelerin fotoğrafınızdan kolayca kaldırılmasına olanak tanır. Yapay zeka sanat eseri oluşturucu, ücretsiz görsel arama zahmetinden ve görsel stokundan satın alma masrafından tasarruf etmenizi sağlar. Ücretsiz AI görüntü oluşturucumuzla AI sanatı oluşturduğunuzda, AI sanatınızın tüm haklarını otomatik olarak alırsınız.
Dream Up (Deviant Art)
dreamup.com
DeviantArt DreamUp, kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sanatı güvenli ve adil bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Araç, yaratıcıların sanatlarının nasıl kullanıldığını, yapay zeka modellerinin ve veri kümelerinin içeriklerine göre eğitilip eğitilmeyeceğini, yapay zeka görüntülerinin kendi tarzlarında oluşturulup oluşturulamayacağını ve stilleri ilham kaynağı olarak kullanıldığında bunlara atıf yapılıp yapılmayacağını kontrol etmelerini sağlar. DreamUp tarafından oluşturulan görüntülerde. Araç, tüm görüntüleri en yüksek çözünürlüğe yükseltir ve kullanıcıların aynı istemi kullanarak yeniden çalıştırmalarına veya orijinal istemi yeni bir yöne ayarlamalarına olanak tanır. Ek olarak DeviantArt DreamUp, #AIart için otomatik etiketlemeye ve platforma gönderilen tüm görüntüler için DreamUp göstergesine sahiptir. Bu, kullanıcıların DeviantArt'a göz atarken ne kadar AI sanatı göreceklerini kontrol etmelerine yardımcı olur. Tüm görseller Hizmet Şartları ve Görgü Kuralları Politikasına uygun olmalıdır. Tüm DeviantArt üyelerine başlangıç için 5 ücretsiz istem sunulur.
WOMBO Dream
dream.ai
Yapay zekanın gücünü kullanarak güzel sanat eserleri yaratın. Bir istem girin, bir sanat stili seçin ve WOMBO Dream'in fikrinizi saniyeler içinde yapay zeka destekli bir tabloya dönüştürmesini izleyin.
Craiyon
craiyon.com
Craiyon, herhangi bir metin isteminden resim çizebilen bir yapay zeka modelidir!
Flux Image Generator
fluximagegenerator.net
Flux Image Generator, Black Forest Labs tarafından geliştirilen son teknoloji ürünü bir metin-görüntü oluşturma modelidir. Gerçekçi ve sanatsal görseller üretmek için gelişmiş yapay zeka tekniklerini kullanarak, metinsel komutlara dayalı yüksek kaliteli görüntüler oluşturur.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.
Shakker AI
shakker.ai
Shakker kullandığınızda AI görüntü üretimi tıknaz olmak zorunda değildir. İster görüntüler oluşturmak, stilleri değiştirmek, bileşenleri birleştirmek veya herhangi bir parçayı içermek isteyin, Shakker hızlı bir öneri ve hassas tasarımlarla sizin için her zamankinden daha pürüzsüz hale getirir.
Dreamlike
dreamlike.art
Yapay zekanın gücüyle saniyeler içinde çarpıcı orijinal sanat eserleri yaratın. Büyülü yapay zeka araçları. Sonsuz sayıda orijinal görsel oluşturun, mevcut olanları değiştirin ve daha fazlasını yapın.
Midgenai
midgenai.com
En iyi eğitimli modellerle ücretsiz en iyi AI görüntü oluşturucu
PicLumen
piclumen.com
Metinden görüntüye ve görüntüden görüntüye yöntemleri aracılığıyla yapay zeka görüntü üretimi. Çeşitli tarzlarda sınırsız, ücretsiz, filigransız kreasyonlar.
ImagineArt
imagine.art
Yaratıcılığın sonsuz olasılıklarının kilidini açan bir yapay zeka sanat jeneratörü hayal edin. Imagine ile yalnızca bir metin istemi ve seçilmiş bir sanat stiliyle zahmetsizce hayranlık uyandıran başyapıtlar yaratabilirsiniz. İster deneyimli bir sanatçı olun ister daha önce eline hiç fırça almamış biri olun, Imagine fikirlerinizi çarpıcı ve yaratıcı şekillerde hayata geçirmenize yardımcı olabilir. * Çeşitli tarzlarda çarpıcı sanat eserleri yaratın: Gerçekçi portrelerden ilginç manzaralara ve soyut başyapıtlara kadar Imagine, hayal edebileceğiniz hemen hemen her tarzda sanat eserleri yaratabilir. * Hızlı ve kolay bir şekilde sanat yaratın: Imagine ile geleneksel sanat tekniklerini öğrenmek için saatler veya günler harcamanıza gerek kalmadan sadece birkaç saniye içinde güzel sanat eserleri yaratabilirsiniz. * Yeni yaratıcı olasılıkları keşfedin: Imagine, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamanıza ve asla kendi başınıza düşünemeyeceğiniz yeni sanatsal fikirleri keşfetmenize yardımcı olabilir.
ImgGen AI
imggen.ai
ImgGen, kullanıcıların metin istemlerinden benzersiz görüntüler oluşturmasına olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir görüntü oluşturma aracıdır. ImgGen'in misyonu, görsel oluşturmayı kolay, hızlı ve herkes için erişilebilir hale getirmektir. ImgGen, insanların görsel fikirlerini hayata geçirebilmeleri için kullanıcı dostu bir web arayüzü sunmayı amaçlamaktadır. ImgGen, orijinal görünen görüntüler oluşturmak için AI teknolojisini kullanır. Modellerimiz, desenleri ve görsel kavramları yakalamak için milyonlarca görüntü üzerinde eğitilmiştir. ImgGen, 2023 yılında Hindistan merkezli deneyimli bir yazılım mühendisi olan Ramandeep Singh tarafından kuruldu. Günlük yaratıcı uygulamalar için görüntü oluşturmayı kullanılabilir hale getirme konusunda her zaman tutkulu oldum. Yapay zeka görüntü modellerindeki hızlı gelişmeleri gördükten sonra bu modeller etrafında kullanımı kolay bir web arayüzü oluşturmaya karar verdim.
Booth AI
booth.ai
Yapay zeka ile profesyonel kalitede ürün fotoğrafçılığı oluşturun. İstediğiniz çekimi belirleyip bazı örnek ürün görsellerini yükleyerek hızlı bir şekilde yüksek kaliteli yaşam tarzı fotoğrafları oluşturun.
RenderNet
rendernet.ai
RenderNet AI, tutarlı karakterler oluşturmaya ve onların pozunu, kompozisyonunu ve stilini kontrol etmeye odaklanan güçlü bir görüntü oluşturucudur.
Imagine Me
imagineme.app
ImagineMe, basit bir metin açıklamasından kendinizin çarpıcı sanat eserlerini oluşturmanıza olanak tanıyan yeni bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Hayal edebileceğiniz her şey.
Stockimg.ai
stockimg.ai
Ekipler için yapay zeka görseli oluşturma - Kolayca yapay zeka logosu, yapay zeka kitap kapakları, yapay zeka posterleri ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz - Stockimg AI Stockimg AI, görsel ve yazılı içerik üretme sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zekayla desteklenen yenilikçi bir tasarım ve içerik oluşturma aracıdır. İşletmeler, pazarlamacılar ve sosyal medya yöneticileri için ideal olan Stockimg AI, kullanıcıların hızlı ve verimli bir şekilde çarpıcı tasarımlar oluşturmasına olanak tanır.
Real Fake Photos
realfakephotos.com
Real Fake Photos, flört uygulaması profillerinde kullanılmak üzere yüksek kaliteli görüntüler oluşturmak üzere tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir araçtır. Kullanıcının yüzleri açıkça görülebilecek şekilde kendilerine ait 10-15 resim yüklemesi gerekir. AI modeli daha sonra bu görüntüleri daha yüksek kaliteli resimler oluşturmak için kullanır ve bunlar daha sonra kullanıcının flört profilinde kullanılabilir. Tüm süreç üç adımdan oluşan basittir: görsellerin yüklenmesi, kırpılması ve kullanıcının eşleşmelerinin üçe katlanması. Aracın kullanımı ücretsizdir ancak kullanıcılar resimlerdeki filigranları kaldırmak için premium plana yükseltebilirler. Gerçek Sahte Fotoğraflar kolaylık ve uygun fiyat sunar ve flört profili eşleşmelerini iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kullanıcılar sonuçlardan memnun kalmazlarsa sorunu gidermek için destek ekibiyle iletişime geçebilirler.
Artsmart.ai
artsmart.ai
Artsmart.ai, basit metin ve görüntü istemlerinden harika, gerçekçi görüntüler oluşturan bir yapay zeka görüntü oluşturucusudur. Pazarlama malzemeleri, tasarım ilhamı veya e-ticaret fotoğrafları için görsellere ihtiyacınız varsa Artsmart.ai yanınızdadır. Fotogerçekçi veya empresyonist gibi istediğiniz stile uygun bir ön ayar seçin ve oluşturmak istediğiniz görüntüyü açıklayan bir bilgi istemi girin. Artsmart.ai ile pazarlama oyununuzu kolayca geliştirebilir ve görsel olarak büyüleyici içerikle hedef kitlenizi etkileyebilirsiniz.
FluxAI.art
fluxai.art
Black Forest Labs'ın son teknoloji yapay zeka görüntü oluşturucusu Flux.1 ile metni görüntülere dönüştürün. Flux.1 [pro], Flux.1 [dev] ve Flux.1 [schnell] ile benzersiz görüntü kalitesini ve yaratıcı projelere hızlı uyumu deneyimleyin.
BeautyPlus
beautyplus.com
BeautyPlus AI fotoğraf editörü kolay fotoğraf düzenleme için tasarlanmıştır. Daha iyi kalite için resimleri otomatik olarak geliştirmek ve düzenlemek için gelişmiş AI algoritmaları kullanarak AI destekli bir görüntü düzenleme uygulamasıdır.
AI Anime Generator
aianimegenerator.top
AI Anime Generator, çeşitli anime karakterleri ve illüstrasyonları oluşturmak için kullanılan yapay zeka teknolojisine dayalı bir araçtır. Eğitimli modeller aracılığıyla benzersiz ve gerçeğe yakın anime karakter temsilleri oluşturmak için derin öğrenme algoritmalarını ve görüntü oluşturma tekniklerini kullanır. Kullanıcılar, AI Anime Generator aracılığıyla anime karakterleri yaratmanın sonsuz olasılıklarını keşfedebilir ve benzersiz anime karakter tasvirleri ortaya çıkarabilir.
Remix
remix.ai
Remix AI, hayal gücünüz için sosyal ağdır. Remix bir web uygulaması ve iOS ve Android'de AI video ve görüntü içeriğinin en iyisini keşfedip oluşturabileceğiniz bir yer olan bir sosyal mobil uygulamasıdır. Midjourney'lerinizi, pistlerinizi paylaşın ve başkalarının ne yarattığını görün. Kendi işbirlikçi AI motorumuzla oluşturun. Eğlenceli hashtag zorluklarına, temalarına ve keşiflere katılın. Uygulama, en iyi deneyim için ML ve AI'dan yararlanan sıfırdan tasarlanmıştır. AI görüntüleri ve videosunu arkadaşlarınızla veya Remix topluluğuyla oluşturun ve paylaşın. Reklam olmadan ücretsiz kullanın veya sınırsız erişim ve nihai deneyim için Remix Pro'ya yükseltme. * AI ile Oluştur ve Remix * Arkadaşlarla oluşturun ve bağlantı kurun * Dünyayla Paylaş
Lucidpic
lucidpic.com
Lucidpic'in yapay zeka fotoğraf stüdyosu, gerçek fotoğraf çekimleri yapma veya hazır fotoğraf satın alma maliyetinin çok altında bir maliyetle insanların benzersiz, telifsiz, hiper gerçekçi görüntülerini oluşturmanıza olanak tanır. * Avatarlar: Tek bir fotoğraftan kendinizin dijital versiyonunu oluşturun. Saniyeler içinde yaratıcı ve gerçekçi avatarlar. * Stok Fotoğraflar: Projeleriniz için insanlarla yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler üretin. * AI Kişi Oluşturucu: Görünüm, ortam ve stil üzerinde kontrol sahibi olarak her senaryo için özel karakterler ve kişiler tasarlayın.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI, metin-video dönüşümü, altyazılara sahip sağlam bir video düzenleyicisi, B-roll, geçişler ve müzik ve video barındırma sunan hepsi bir arada bir AI video jeneratörüdür. VADOO AI video jeneratörü ile metin istemlerinizi dakikalar içinde videolara çevirin. Temaları kullanın, seslendirmeler, altyazılar ekler ve sadece kısa bir AI videoları oluşturur. Vadoo, iki birincil hizmet sunan kapsamlı bir platformdur: * VADOO AI: Kısa biçimli videoların oluşturulmasını ve düzenlenmesini basitleştiren hepsi bir arada yapay zeka video platformu. Kullanıcıların metin istemlerini birkaç dakikalar içinde ilgi çekici videolara dönüştürmelerine olanak tanır, özelleştirilebilir temalar, seslendirmeler, altyazılar ve gelişmiş düzenleme araçları gibi özellikler sunar. Platform, 50'den fazla dilde çok dilli altyazı destekleyerek küresel bir kitle için uygun hale getiriyor. Buna ek olarak, Vadoo AI, YouTube, Instagram ve Tiktok gibi sosyal medya platformlarıyla sorunsuz entegrasyon sağlar ve kullanıcıların içeriklerini zahmetsizce dışa aktarmalarına ve paylaşmalarına olanak tanır. * Vadoo.tv: İşletmelerin video ile büyümesine yardımcı olmak için sofistike bir video pazarlama araçları sunan profesyonel bir video barındırma çözümü. Video barındırma, özelleştirilebilir video oynatıcılar, açılış sayfaları ve pazarlama entegrasyonları gibi özellikler sağlar ve kullanıcıların video içeriğini etkili bir şekilde yönetmelerini ve paylaşmalarını sağlar. Bu hizmetler birlikte, kullanıcıları yüksek kaliteli video içeriğini sorunsuz bir şekilde oluşturma, düzenleme, barındırma ve paylaşmaları için güçlendirir.
Plask
plask.ai
Plask Motion, yapay zeka destekli bir hareket yakalama ve animasyon aracıdır. AI teknolojisini kullanarak videoları çarpıcı animasyonlara dönüştürerek 3D oluşturma ve iş akışı süreçleri için pratik çözümler sunar. Araç, oyun prototipi geliştirmenin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış olup, animasyon oluşturmayı basit ve verimli hale getirmektedir. Kullanıcı dostu Plask Motion, özelliklerinin en iyi şekilde nasıl kullanılacağı konusunda adım adım rehberlik sağlayarak benimseme ve öğrenme sürecini kolaylaştıran topluluk eğitimlerine sahiptir. Ayrıca kullanıcılara tamamlanmış animasyonları tercih ettikleri araca aktarma esnekliği sunar. Oyun, film ve sanal gerçeklik de dahil olmak üzere daha geniş yaratıcı endüstrilere hizmet veren Plask Motion, hareket yakalamayı kolaylaştırdığını ve kusursuz ve verimli animasyon yaratımı sağladığını kanıtladı. Kullanıcılar sık sorulan soruların yanıtlarını platformda rahatlıkla bulabilirler. Katılımcı bir kullanıcı topluluğuyla, birçok yaratıcı tarafından yaratıcı projelere güç vermek için kullanıldı.
Artblast AI
artblastai.com
ArtBlast AI, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve sanatsal fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyan, yapay zekayla desteklenen olağanüstü bir web uygulamasıdır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile kullanıcıların, deneyim düzeyleri ne olursa olsun, kendi konseptlerini, eskizlerini ve fotoğraflarını kullanarak çarpıcı ve benzersiz sanat eserleri yaratmalarına olanak tanır. ArtBlast AI, düşünceleri büyüleyici görsellere dönüştürerek, kişisel eskizler ve çizimler yoluyla yapay zeka ile işbirliği yaparak ve kendi görüntülerinin dikkate değer varyasyonlarını oluşturarak, yaratıcılık için gerçekten sınırsız bir potansiyel sunuyor. Üstelik kullanıcılar, açıklayıcı metin ekleyerek yaratımlarını daha da kişiselleştirebiliyor, bu da onu yapay zeka teknolojisiyle çalışmak için benzersiz bir araç haline getiriyor. ArtBlast AI ile yapay zeka sanat üretiminin büyüsünü deneyimleyin. Yapay zeka destekli görüntü oluşturucu ArtBlast AI ile görüntüleri rüya gibi sanata dönüştürün. Kişiselleştirilmiş varyasyonlarla yaratıcılığı açığa çıkarın.
AI Poster Generator
aipostergenerator.net
AI Poster Oluşturucu, çarpıcı posterler oluşturma konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir GPT'dir. İster bir Disney Pixar posteri, ister klasik bir film posteri, ister başka türde bir poster tasarımı tasarlamak istiyor olun, bu GPT ihtiyacınızı karşılar. Fikirlerinizi görsel olarak büyüleyici tasarımlara dönüştürmek için yapay zekayı kullanan çok yönlü bir poster oluşturucu olarak hizmet eder. AI Poster Oluşturucu, poster oluşturma sürecini basitleştiren kullanıcı dostu bir arayüz sunarak hem profesyoneller hem de amatörler için mükemmeldir. Tasarım estetiğine odaklanan ve detaylara verilen önemle bu GPT, oluşturduğunuz her posterin göz alıcı olmasını ve özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmasını sağlar.
ChatDesigner.ai
chatdesigner.ai
ChatDesigner, kullanıcıların tasarım ihtiyaçlarını karşılamak için sohbet edebilecekleri bir yapay zeka tasarım aracısıdır. ChatDesigner, kullanıcının girdisine göre 30'dan fazla AI görüntü oluşturma ve düzenleme özelliğini önceliklendirmek için geniş dil modelinden yararlanır. Kullanıcılar tek bir projede mükemmel görüntüyü elde etmek için oluşturmak ve yinelemek için sohbet edebilir.
Aihairstyles
aihairstyles.com
Yapay zekayla farklı saç stillerini deneyin; kaygan sırt, gösterişli saç ve daha fazlası. Erkek ve kadın stilleri
CandyIcons
candyicons.com
CandyIcons, uygulamalarının görsel çekiciliğini artırmak için kullanıcılara binlerce benzersiz ve özel uygulama simgesi sağlayan bir AI uygulama simgesi oluşturucusudur. Üç tıklamayla metinden güzel, telifsiz uygulama simgeleri oluşturun. CandyIcons, en son AI teknolojisini (DALL·E 3) kullanarak fikirlerinizi gerçeğe dönüştürür. Simgenizi birkaç kelimeyle tanımlayın, renklerinizi ve stilinizi seçin ve sihrin gerçekleşmesini izleyin! CandyIcons ayrıca ilham eksikliği yaşayan kullanıcılar için önceden hazırlanmış simgeler de sunar. Bu önceden hazırlanmış simgeler çok çeşitli kategorileri kapsayarak her uygulamaya uygun bir şeyin bulunmasını sağlar.
Try it on AI
tryitonai.com
AI üzerinde deneyin, kişisel görüntülemenin geleceğini inşa etme misyonundadır. WSJ tarafından görsel yapay zeka çözümlerinde lider olarak nitelendirilen, Aralık 2022'de dünyanın ilk yapay zekalı fotoğraf stüdyosunu kurduk. Yapay zeka stüdyo çözümümüz, görsel mükemmellikten ödün vermeden zaman ve maliyetleri optimize etmenin yanı sıra çarpıcı bir portre stili kütüphanesi sunarak, fırtınayla dünya. Try it on AI olarak, herkesin kendi güvenilirliği ve uzmanlığı hakkında çok şey anlatan görsel temsili hak ettiğine inanıyoruz. Çözümlerimiz, LinkedIn profillerini, pazarlama materyallerini, işveren markalarını, sosyal profillerini ve web sitelerini hem müşteriler hem de müşteriler üzerinde kalıcı bir izlenim bırakan çarpıcı görsellerle geliştirmek isteyen profesyonellerin yanı sıra öğrencilere de hitap etmektedir. 300.000 kişi ve 1.000'den fazla şirketin görsel ihtiyaçları için Try it on AI'yı halihazırda kullandığı göz önüne alındığında, siz de bugün devrime katılabilirsiniz.
HotpotAI
hotpot.ai
Hotpot.ai, çeşitli grafiklerin, resimlerin ve metnin oluşturulmasını kolaylaştırmak için yapay zeka kullanan bir platformdur. Hotpot.ai, AI ile muhteşem görüntüler, grafikler ve yazma oluşturmanıza yardımcı olur. Fikirleri AI görüntü üreticisi ile görselleştirin, AI başlıklarıyla kendinizi yeniden canlandırın veya AI platformumuzdaki diğer ürünlerle yaratıcılığı kıvılcım. AI fotoğraf düzenleme araçları ile angaryayı otomatikleştirirken, düzenlemesi kolay şablonlar, herkesin sosyal medya yayınları, pazarlama görüntüleri, uygulama simgeleri ve diğer çalışma grafikleri oluşturmasını sağlar.
neural.love
neural.love
neural.love, içerik oluşturma ve geliştirme hizmetleri sağlayan çevrimiçi bir yapay zeka aracıdır. Görüntüleri yeniden şekillendirmek, portreler oluşturmak ve yapay zeka tarafından oluşturulan avatarlar oluşturmak için kullanılabilecek ücretsiz bir Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu ve Yapay Zeka Geliştirme sunar. Ayrıca video ve görüntülerin yanı sıra sesi de geliştirmek için araçlar sunar ve kaliteyi 48 kHz'e kadar artırabilir. Sinir ağlarını ve makine öğrenimi algoritmalarını kullanan neural.love, her çağdaki dijital medyayı mükemmel sonuçlarla geri yükleme ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Görüntü ve video örneklemesinden, keskinleştirme ve renklendirmeden ses geliştirme ve video kare hızı dönüşümüne kadar çeşitli hizmetler sağlar. Tüm bu hizmetler kurulum veya güçlü bir bilgisayar gerektirmeden yapılmakta olup, basit ve kullanımı kolay bir arayüz ile kullanılabilmektedir. Ayrıca neural.love'un hizmetleri Trustpilot yorumcularından büyük övgü aldı. Ayrıca blogunda yararlı materyaller ve eğitimlerin yanı sıra API erişimi de sağlar. Ukrayna halkını desteklemek için her ödemenin bir kısmı insani yardım sağlamaya gidiyor.
PixieMint
pixiemint.com
Anında saniyeler içinde çarpıcı görseller yaratın. Pazarlama, reklam, ürün fotoğrafları, konsept sanatı ve daha fazlası için küratörlü üretken AI araçlarından yararlanın. Photoshop becerisi gerekmez. Pixiemint, en iyi yapay zeka fotogeralist nesli ile çok sayıda yaratıcı AI araç seçimi sunar: 1. Görüntüye metin 2. Resim Görüntü 3. Nesneyi değiştir 4. Nesneyi silin 5. Arka planı değiştirin 6. Arka planı kaldırın 7. Yazın ve değiştirin 8. lüks görüntü 9. Üretken dolgu 10. Eskiz Render 11. Sticker Maker 12. Yüz Değiştirme 13. 14. Ses Üretimi 15. Video Üretimi
PicFinder
picfinder.ai
PicFinder, görsel oluşturmayı görsel arama kadar hızlı hale getirir. İçerik oluşturucular için beyin fırtınası, storyboard oluşturma ve içerik yineleme işlemlerini diğer tüm yapay zekalardan çok daha hızlı hale getirir. Ekipler için, deneyimin kullanıcı için anında kişiselleştirildiği ve yaratıcı haline geldikleri oyunlar veya uygulamalar için gerçek zamanlı UGC'ye olanak tanır. +100 milyon resim zaten PicFinder ile oluşturuldu.
Sticker AI
stickerai.net
Çıkartma AI Jeneratörü, birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde yüksek kaliteli çıkartma oluşturabilir, böylece değerli zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar.
Geleza
geleza.app
İhtiyacınız Olacak Tek Yapay Zeka Platformu! Çok fazla AI platformundan bıktınız mı? Biz de! Tüm araçları tek bir yerde bulun. Yapay zeka ile çalışmanızda devrim yaratın. Bize katılın ve bugün yenilik yapmaya başlayın.
illostrationAI
illostration.com
IllostrationAI, kullanıcıların saniyeler içinde yapay zeka tarafından oluşturulan illüstrasyonlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. IllostrationAI ile farklı stillerden oluşan bir kitaplıktan stilinizi seçebilir, göstermek istediğiniz nesneyi tanımlayabilir ve yapay zeka yükseltmeyle sonuçlarınızı geliştirebilirsiniz. Ayrıca arka planı kaldırabilir ve özel bir arka plan ekleyebilirsiniz.
Gagen
gagen.ai
Gagen, son teknoloji boyama modellerini, geniş dil modellerini ve çok sayıda profesyonel iş akışını bir araya getiren güçlü ve inanılmaz derecede kullanıcı dostu bir yapay zeka sanat oluşturucusudur. Gagen'de özel istemleri öğrenmenize, karmaşık profesyonel iş akışlarını dağıtmanıza ve yapılandırmanıza veya parametrelerde hata ayıklamanıza gerek yoktur. Bu sinir bozucu ve zaman kaybına neden olan süreçlerin tamamen önüne geçebilirsiniz. Yapay zeka ile en rahat şekilde ve tercih ettiğiniz dilde iletişim kurmanız yeterli. Yapay zeka ihtiyaçlarınızı anlayacak ve çarpıcı sanat eserleri yaratacaktır. Ayarlamalara ihtiyacınız varsa yapay zeka ile sohbet edebilirsiniz ve yapay zeka, siz tamamen tatmin olana kadar görsellerinizi düzenlemek için en iyi araçları ve teknikleri otomatik olarak seçecektir.
Idyllic
idyllic.app
Pastoral, yaratıcı vizyonlarınızı hayata geçirmek için gelişmiş yapay zeka algoritmalarını kullanarak metin açıklamalarınızı yüksek kaliteli görüntülere dönüştüren üretken bir yapay zeka platformudur.
EVE AI
dapp.eveai.xyz
EVE AI ile yapay zeka hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Tamamı blockchain tarafından desteklenen arkadaşlığı, yaratıcı paketi ve NFT'leri keşfedin. Yapay zeka destekli hız ve stil tutarlılığıyla yaratıcı projeleriniz için üretim kalitesinde varlıklar oluşturun. EVEAI, derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla performansını sürekli olarak iyileştirmek için müşteri etkileşimlerinden öğrenir.
Imagine Anything
imagineanything.ai
Imagine Everything ile Ücretsiz Yapay Zeka Görüntüleri oluşturun. Yapay Zeka Oluşturucumuzla kolayca Fotoğraflar, Küçük Resim, Grafikler ve daha fazlasını oluşturun. Imagine Everything şu anda bir yapay zeka görüntü oluşturucudur, ancak yaratıcıların vizyonlarını hayata geçirmeleri için tek duraklı bir platform oluşturmaya çalışmaktadır. Amacı; resimler, videolar, senaryolar, kitaplar, seslendirmeler, altyazılar ve müzik dahil olmak üzere çeşitli içerik türleri oluşturmak için kapsamlı bir AI araçları paketi sunmaktır.
PicTrix.ai
pictrix.ai
Pictrix.ai sunuyor: 100'den fazla önceden tanımlanmış stil, kendi stilinizi, renk SVG'lerini, tipografiyi, birçok boyut / en boy oranı, sınırsız indirme, günde 10 ücretsiz resim nesli, AI'yı kendi resminizle yönlendirin ve daha fazlasını yapın!
© 2025 WebCatalog, Inc.