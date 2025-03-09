AI Kod Oluşturma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Vatikan

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Yapay zeka kod oluşturma yazılımı, doğal dil girişine dayalı olarak bir veya daha fazla kod satırını otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) yeteneklerinden yararlanır. Bu araçlar, kodlamanın en iyi uygulamalarına uygun, verimli, işlevsel kod üretmek için geniş veri kümelerinden yararlanır. Kullanıcılar istenen işlevselliği doğal dilde tanımlayarak yapay zeka kod oluşturucularını belirli görevleri karşılayan kod oluşturmaya veya önermeye yönlendirir. Geliştiriciler, tekrarlanan kodlama görevlerini kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek için AI kod oluşturma yazılımından yararlanıyor. Geliştiriciler, yapay zeka kod tamamlamayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek kod tutarlılığını artırır ve üretkenliği artırır. Bu alan nispeten yeni olsa da, çeşitli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan çok çeşitli AI kod oluşturucuları mevcuttur. Bazı AI kod oluşturucularına çevrimiçi sohbet arayüzleri aracılığıyla erişilebilirken diğerleri, kapsamlı AI kod yardımcıları olarak mevcut entegre geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir ürünün AI Kodu Oluşturma kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Otomatik kod oluşturmak için AI'dan yararlanın * Birden fazla programlama dilini destekleyin * Doğal dildeki kullanıcı girişlerine dayalı kod oluşturun * Kullanıcıların AI tarafından oluşturulan kodu özelleştirmesine izin verin Özetle, AI kod oluşturma yazılımı, geliştiricilerin daha verimli kod yazmalarına, üretkenliği artırmalarına ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmelerine olanak tanır.
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iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB, kullanıcıların çeşitli AI araçlarını tek bir platformda yönetmesini sağlayan bir uygulamadır. Yazma, tasarım ve diğer görevler için kullanılır.
WPCode
wpcode.com
WPCode, WordPress kullanıcılarının özel kod snippet'lerini kolayca ekleyip yönetmelerini sağlayan bir eklentidir.
Refact.ai
refact.ai
Refact.ai, kod analizi ve iyileştirme araçları sunan açık kaynaklı bir AI kodlama asistanıdır. Kod tamamlamak ve düzenlemek için makine öğrenimi kullanır.
Programming Helper
programming-helper.com
Programlama Yardımcı uygulaması, geliştiricilere kod önerileri, otomatik tamamlama, kod örnekleri, hata ayıklama ve entegrasyon gibi işlevler sunarak verimliliklerini artırmayı sağlar.
Moderne
moderne.io
Moderne, kaynak kodunu büyük ölçekte hızlı ve doğru bir şekilde taşıyan, koruyan ve güvence altına alan, otomatik kod yeniden düzenleme ve analizine yönelik bir geliştirici işbirliği platformudur. Aylarca manuel çalışmayı gerektirebilecek kod iyileştirmeleri, güncellemeler ve geçişler dakikalar içinde yapılabilir. Benzersiz IP'miz, birden fazla depoyu aynı anda doğru bir şekilde dönüştürmenize ve kodunuzu geliştirmek için yapay zekadan (AI) güvenli bir şekilde yararlanmanıza olanak tanır.
CodePal
codepal.ai
CodePal, geliştiricilere kod oluşturma, analiz, optimizasyon ve belgeler konusunda AI destekli araçlar sunan bir platformdur.
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai, üretim kalitesinde kod oluşturma yetenekleri sağlayarak yazılım geliştirmeyi hızlandırmayı amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların standart kod için harcanan süreyi en aza indirerek ve Stack Overflow'ta çözüm arayarak kodu verimli bir şekilde prototiplemelerine olanak tanıyan AI Otomatik Tamamlama gibi özellikler sunar. Araç, tek tıklamayla prototiplerin üretim kalitesinde koda dönüştürülmesini sağlayarak, yeniden düzenlemeyi, belgelemeyi ve tür eklemeyi kolaylaştırır. mutable.ai'nin dikkate değer özelliklerinden biri, kullanıcıların yapay zekaya kodlarını değiştirmesi için doğrudan talimat vermesini sağlayan istem odaklı gelişimidir. Bu özellik, geliştiricilerin araçla verimli bir şekilde etkileşim kurmasına ve kod tabanlarında gerekli değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmasına olanak tanır. Ek olarak araç, test oluşturma yetenekleri sunar, yapay zeka ve metaprogramlama tekniklerini kullanarak otomatik olarak birim testleri oluşturur, geliştiricilerin testleri manuel olarak yazarken zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar.mutable.ai, VS Code, JetBrains ve GitHub gibi popüler geliştirme ortamlarıyla uyumludur. geniş bir geliştirici yelpazesinin erişimine açıktır. Araç, bu ortamlar için belgeler sağlayarak kullanıcıların, yeteneklerini etkili bir şekilde kullanmak için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlar. Mutable.ai genel olarak yazılım geliştiricilere kapsamlı bir çözüm sunarak iş akışlarını kolaylaştırmalarına, kod kalitesini iyileştirmelerine ve gelişmiş yapay zeka tekniklerinden yararlanarak zamandan tasarruf etmelerine olanak tanıyor.
CodeSquire.ai
codesquire.ai
CodeSquire.ai, veri bilimcileri ve geliştiriciler için AI destekli bir kod yazma asistanıdır. Kod önerileri ve tamamlamalar sunar.
Codeium
codeium.com
Codeium, geliştiricilerin kodlama süreçlerini kolaylaştıran, AI tabanlı bir otomatik tamamlama, arama ve sohbet aracıdır.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, geliştiricilerin kod yazma hızını artıran, hata ayıklama ve kod optimizasyonu yapan AI destekli bir kodlama aracıdır.
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, yazılım geliştirmeyi kolaylaştıran AI destekli bir kod tamamlama asistanıdır. Çoklu programlama dilleri için bağlama duyarlı öneriler sunar.
Bito
bito.ai
Bito, yazılımcılara AI destekli kod inceleme, kod tamamlama ve proje yönetimi araçları sunarak kodlama verimliliğini artırmayı hedefler.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla geldi. Tess, verileri ve sistemleri uçtan uca otomasyon yoluyla ustaca entegre ederek insani başarıları hızlandırmada etkili oldu. Pareto ile pazarlamacılar değerli zamanlarını geri kazanarak daha stratejik ve yüksek etkili faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Tekrarlanan görevlere daha az katılımla daha iyi sonuçlar sağlıyoruz.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
Blackbox
blackbox.ai
Blackbox, geliştiricilerin yazılım üretkenliğini artırmak için kod analizi, hata ayıklama ve otomatik görevler sunan yapay zeka destekli bir araçtır.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi, geliştiricilere kod yazımında yardımcı olan AI destekli bir asistan olup, kod oluşturma, tamamlama ve dil çevirisi gibi özellikler sunar.
Claude
claude.ai
Claude, etkili iş yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, güvenli ve doğru bir AI sohbet botudur.
Krater AI
krater.ai
Krater AI, içerik oluşturma ve veri analizi gibi görevleri kolaylaştıran yapay zeka tabanlı bir uygulamadır.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlayarak Yapay Zeka Görüntüleri oluşturabilirler. Kullanıcılar AIWriter'a bir bilgi istemi veya konu girebilir ve platform, GPT4 teknolojisini kullanarak bu girdiye dayalı olarak eksiksiz bir metin parçası oluşturacaktır.
Refraction
refraction.dev
Refraction, kodu yeniden düzenleyen, belgeler oluşturan, birim testleri oluşturan ve daha fazlasını yapan, geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli bir kod oluşturma aracıdır. Bir kod bloğunu yapıştırın, dilinizi veya çerçevenizi seçin ve ardından büyüye tanık olmak için "Oluştur"a basın
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmasını istediğinizi seçmeniz yeterlidir. AI Code Mentor'u kullanarak programlama mantığını daha derinlemesine anlayacak ve daha iyi bir geliştirici olacaksınız.
Build AI
buildai.space
Build AI, teknik bilgi gerektirmeden yapay zeka destekli web uygulamaları geliştirmeyi sağlayan bir platformdur.
Google Gemini
gemini.google.com
Google Gemini, yazma, öğrenme ve bilgi bulma gibi görevlerde kullanıcıya yardımcı olan çok dilli bir AI uygulamasıdır.
AI2sql
ai2sql.io
AI2SQL, kullanıcıların İngilizce soruları SQL sorgularına dönüştürmesini sağlayan bir araçtır, veri analizi için kullanımı kolay bir çözümdür.
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, sohbet, veri analizi, görev otomasyonu ve çoklu modda etkileşim sağlayan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph, geliştiricilerin kodlarını anlamalarına, düzeltmelerine ve otomatikleştirmelerine yardımcı olan bir kod arama ve gezinme platformudur.
Replit
replit.com
Replit, tarayıcıda kod yazmayı ve uygulama geliştirmeyi sağlayan bulut tabanlı bir entegre geliştirme ortamıdır.
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