Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Yapay zeka kod oluşturma yazılımı, doğal dil girişine dayalı olarak bir veya daha fazla kod satırını otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka (AI) ve makine öğreniminin (ML) yeteneklerinden yararlanır. Bu araçlar, kodlamanın en iyi uygulamalarına uygun, verimli, işlevsel kod üretmek için geniş veri kümelerinden yararlanır. Kullanıcılar istenen işlevselliği doğal dilde tanımlayarak yapay zeka kod oluşturucularını belirli görevleri karşılayan kod oluşturmaya veya önermeye yönlendirir. Geliştiriciler, tekrarlanan kodlama görevlerini kolaylaştırmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek için AI kod oluşturma yazılımından yararlanıyor. Geliştiriciler, yapay zeka kod tamamlamayı iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre ederek kod tutarlılığını artırır ve üretkenliği artırır. Bu alan nispeten yeni olsa da, çeşitli özellikler ve entegrasyon seçenekleri sunan çok çeşitli AI kod oluşturucuları mevcuttur. Bazı AI kod oluşturucularına çevrimiçi sohbet arayüzleri aracılığıyla erişilebilirken diğerleri, kapsamlı AI kod yardımcıları olarak mevcut entegre geliştirme ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bir ürünün AI Kodu Oluşturma kategorisine dahil edilebilmesi için aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir: * Otomatik kod oluşturmak için AI'dan yararlanın * Birden fazla programlama dilini destekleyin * Doğal dildeki kullanıcı girişlerine dayalı kod oluşturun * Kullanıcıların AI tarafından oluşturulan kodu özelleştirmesine izin verin Özetle, AI kod oluşturma yazılımı, geliştiricilerin daha verimli kod yazmalarına, üretkenliği artırmalarına ve yazılım geliştirmenin geleceğini şekillendirmelerine olanak tanır.
Yeni Uygulama Gönder
ChatGPT
chatgpt.com
ChatGPT, kullanımı ücretsiz bir AI sistemidir. Konuşmalar yapmak, içgörü kazanmak, görevleri otomatikleştirmek ve AI'nın geleceğine tek bir yerde tanık olmak için kullanın.
Google Gemini
gemini.google.com
İkizler, Google’ın en iyi AI modelleri ailesine doğrudan erişim sağlar, böylece: - Yazma, beyin fırtınası, öğrenme ve daha fazlası konusunda yardım alın - Gmail veya Google Drive'dan hızlı bilgileri özetleyin ve bulun - Anında görüntüler oluşturun - Yeni yollarla yardım almak için metin, ses, fotoğraf ve kameranızı kullanın Eskiden Bard olarak bilinir.
Claude
claude.ai
Claude by Antropic, antropik tarafından inşa edilen ve en iyi işinizi yapmanıza yardımcı olmak için güvenli, doğru ve güvenli olmak üzere eğitilmiş yeni nesil AI asistanıdır.
Replit
replit.com
REPL.IT, San Francisco merkezli bir başlangıç ve çevrimiçi bir IDE (entegre geliştirme ortamı). Adı, "okuma -değerlendirme döngüsü" anlamına gelen kısaltmadan geliyor. Hizmet, 2016 yılında Ürdün programcısı Amjad Masad ve Ürdünlü tasarımcı Haya Odeh tarafından oluşturuldu. Ayrıca, REPL.IT, kullanıcıların projeleri çeşitli yollarla paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, belirli bir temaya dayalı kodlama yarışmalarına "reçeller" de ev sahipliği yaparlar. Yarışma ödülleri genellikle geçici bir hesap yükseltmesi, para, kripto para birimi veya hediye kartından farklıdır. Rep.t. Kodunuzun çalışabileceği sanal bir makinede size bir kap verilen en popüler programlama dillerinde bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Herhangi bir Repo'da iki ana parça vardır - editör ve konsol. Editör, Visual Studio kodunu güçlendiren aynı teknoloji olan Monaco'yu kullanıyor. Mobil cihazlarda editör Ace. Rep.it, hacker planı adı verilen premium bir katman var. Bir projede daha fazla depolama alanı, özel kod ve sınırsız ortak çalışanlara izin verir ve GitHub Eğitim Planı, hacker planından 3 ay içermektedir. Python, Ruby, HTML ve Java dahil olmak üzere REPL.IT'de 60'tan fazla farklı programlama dili vardır. Şirket, Y Combinator, Andreessen Horowitz, Bloomberg Beta ve diğerlerinden fon aldı. "Şirketin haftalık 500.000'den fazla aktif geliştiricisi ve 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Rep.it sitesinde ayrıca bir konuşma forumu var. Bu forum, dünyadaki birçok geliştirici tarafından kreasyonlarını paylaşmak için kullanılmaktadır. Forum, REPL Talk Moderatörleri tarafından temiz tutulur.
Build AI
buildai.space
İşletmenize özel olarak tasarlanmış kendi yapay zeka destekli web uygulamalarınızı oluşturun. Hiçbir teknik beceri gerekmez. Dakikalar içinde yapay zeka arayüzleri oluşturun. Sadece uygulamanızı tanımlayın ve gerisini platformumuza bırakın. Kodlamaya gerek yok!
Blackbox
blackbox.ai
BLACKBOX.AI, yazılım geliştirme şeklimizi dönüştürmek için tasarlanmış bir kodlama LLM'sidir. BLACKBOX.AI'yi oluşturarak amacımız: Mühendislerin ürünleri oluşturma ve piyasaya sürme sürecini 10 kat daha hızlı hale getirerek şirketler içindeki inovasyon hızını artırın Dünya genelinde yazılım mühendislerindeki büyümeyi hızlandırın ve mühendis sayısını 10 kat artırarak ~100 milyondan 1 milyara çıkarın
Krater AI
krater.ai
Krater.ai, Yapay Zeka uygulamalarına yönelik hepsi bir arada platformunuzdur. Krater.ai, yapay zekanın gücünden yararlanarak saniyeler içinde zahmetsizce içerik oluşturmanıza ve kopyalamanıza olanak tanır. Krater AI ile girişimlerinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hepsi bir arada SuperApp'imiz Yapay Zeka teknolojisinin gücünü açığa çıkararak içerik oluşturmadan metinden konuşmaya kadar her şeyi mümkün kılar. Krater ile sınırsız olanaklara ve gerçek yeniliğe erişim kazanacaksınız. Benzersiz işlevsellik ve kullanım kolaylığını deneyimleyin; hemen kaydolun ve yapay zeka avantajından yararlanın.
AI Code Mentor
code-mentor.ai
AI Code Mentor, her düzeydeki geliştiricilerin, özellikle de yeni başlayanların, kodun çeşitli programlama dillerinde nasıl çalıştığını anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, Yapay Zekaya (AI) dayalı bir kod açıklayıcıdır. Bu araç sezgiseldir; ilgilendiğiniz kodu girmeniz ve nasıl açıklanmasını istediğinizi seçmeniz yeterlidir. AI Code Mentor'u kullanarak programlama mantığını daha derinlemesine anlayacak ve daha iyi bir geliştirici olacaksınız.
Autocode
autocode.com
Yeni kullanıcı bildirimleri. Uyarıları satın alın. Zamanlanmış işler. Topluluk botları. SQL sorguları. Dahili takım. JavaScript ve API'lerle istediğinizi yaratın.
DeftGPT
deftgpt.com
DeftGPT ile şunları yapabilirsiniz: * İçerik Yazımınızı Basitleştirin: DeftGPT, sorular sormanıza, anında yanıtlar almanıza ve yapay zeka ile etkileşimli konuşmalar yapmanıza olanak tanır. GPT-4, gpt-3.5-turbo, Anthropic'ten Claude ve diğer çeşitli botlara anında erişebileceksiniz. * Ekip yönetimi: DeftGPT, kuruluş hesabınıza sınırsız üye davet etmenizi sağlayarak yönetimi ve faturalandırmayı basitleştirir. Bu, genel üretkenliği artırırken paradan tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca planımızla, daha fazla kolaylık sağlamak için faturalarınızı tek bir hesapta birleştirebilirsiniz. * Herhangi bir PDF veya belgeyle sohbet edin: DeftGPT, yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar belgelerinize hayat verir. Sorular sorabilir, özetler alabilir, bilgileri bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca PDF, txt, docx, doc ve hatta eml gibi çeşitli formatlarla uyumludur! * Google Arama'nın hemen yanında ChatGPT benzeri sonuçlar alın: Google'ın yanı sıra doğru ve güvenilir arama sonuçları için mükemmel bir araç. İlgisiz verilere veda edin ve akıllı entegrasyonumuzla kesin yanıtlar alın. DeftGPT ile arama deneyiminizi optimize edin! * Chrome'da istediğiniz zaman içerik oluşturun: Özelleştirilmiş kısayolunuza basarak Chrome'u kullanarak kolaylıkla olağanüstü içerikler oluşturun. Bu hızlı ve zahmetsiz yol, farklı ve ilgi çekici içerik üretmenize veya sosyal medya biyografilerini gözden geçirme veya makaleleri özetleme gibi görevler için mevcut metni değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca kısayolu tercihinize göre özelleştirebilirsiniz. * DeftGPT'yi her yerde kullanın: DeftGPT, çeşitli platformlarda kusursuz entegrasyon için başvuracağınız araçtır. Google Dokümanlar, e-posta istemcileri ve sosyal medya gibi popüler uygulamalarda kullanın. Ayrıca çok yönlülüğü sayesinde DeftGPT, Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook ve daha fazlası gibi platformlarla zahmetsizce çalışır.
Sourcegraph
sourcegraph.com
Sourcegraph, geliştiricilerin kodlarını anlama, düzeltme ve otomatikleştirme biçiminde devrim yaratan lider kod zekası platformudur. Sourcegraph'ta, geliştiricilerin kodlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için yapay zeka kodlama asistanımız Cody ile yapay zekanın gücünü kullanıyoruz. Teknolojimiz büyük kod tabanları arasında gezinmeyi, ilgili kod parçacıklarını bulmayı ve tarihsel bağlamı elde etmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, Kod Arama ve analiz araçlarımız, kullanımı kolay tek bir arayüzde hataları hızlı bir şekilde düzeltmenize, kodu yeniden düzenlemenize ve performansı artırmanıza yardımcı olur. Bir milyondan fazla mühendis, kod güvenliğini geliştirmek, geliştiricileri verimli bir şekilde dahil etmek, kodun yeniden kullanımını teşvik etmek, olayları çözmek ve kod sağlığını artırmak için Sourcegraph'ı kullanıyor. Kod zekası, kurumsal mühendislik hızını, yazılım kalitesini ve kararlılığını ve ekip sağlığını artıran kritik bir yetenektir. Databricks, Plaid, Uber, Lyft, Reddit, GE ve Dropbox gibi önde gelen şirketler, hepimizin güvendiği ürünleri oluşturmak için Sourcegraph'a güveniyor. Sourcegraph, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Craft Ventures, Redpoint Ventures ve Goldcrest Capital tarafından desteklenen, tamamen uzaktan çalışan bir şirkettir.
Codeium
codeium.com
Codeium, geliştiricileri ve kodlama profesyonellerini hedefleyen, AI kod tamamlama, arama ve sohbet gibi etkili özelliklerle kodlama prosedürlerine yardımcı olmak için tasarlanmış AI tabanlı bir araçtır. 70'ten fazla dili destekler ve yaygın olarak kullanılan IDE'lerle çalışacak şekilde entegre edilerek kullanıcılara kusursuz bir arayüz sağlar. Araç, kodlama süreçlerini hızlandırmak ve üretkenlik düzeylerini artırmak için tasarlandığı için geliştiricilerin deneyimleri açısından potansiyel olarak dönüştürücü niteliktedir. Codeium'un üretken kod yetenekleri, kullanıcıların kodlama süresinden tasarruf etmelerine yardımcı olabilir, böylece daha hızlı ürün sevkiyatı yapılabilir. Codeium, otomatik tamamlama özelliğinde ücretsiz olarak kullanılabilir ve sınırsızdır; kapsayıcı ve büyüyen bir dil desteği kapsamını korur. Ayrıca, otomatik tamamlama ve arama işlevlerinin yanı sıra ek destek için bir sohbet özelliği sağlayan, özel olarak eğitilmiş şirket içi bir model ve altyapıya sahiptir. Teklifleri, hızlı kod otomatik tamamlama, editör içi AI sohbet asistanı, sınırsız kullanım, çeşitli platformlar aracılığıyla destek, kod tabanınızda gelişmiş kişiselleştirme ve diğerlerinin yanı sıra GPT-4 Desteği gibi çeşitli özelliklerle bireysel kullanımdan kurumsal seviyeye kadar uzanır. Seçilen pakette. Çeşitli kodlama havuzlarında kod tamamlama ve arama yeteneklerini genişletir.
AIWRITER
aiwriter.fi
AIWriter, 33 dilde makaleler, bloglar, reklamlar, medya vb. gibi çeşitli Metin İçerikleri oluşturmak için gelişmiş OpenAI Yapay Zeka teknolojisi GPT4'ü kullanan bir SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) platformudur. Kullanıcılar ayrıca OpenAI DALL-E Yapay Zeka Çözümü aracılığıyla yalnızca görüntüyü tanımlayarak Yapay Zeka Görüntüleri oluşturabilirler. Kullanıcılar AIWriter'a bir bilgi istemi veya konu girebilir ve platform, GPT4 teknolojisini kullanarak bu girdiye dayalı olarak eksiksiz bir metin parçası oluşturacaktır.
CodePal
codepal.ai
CodePal nihai kodlama arkadaşıdır. Geliştiricilere yardımcı olacak çeşitli kodlama yardımcıları ve araçları sunan kapsamlı bir platformdur. Öğrenciler, yeni başlayanlar, deneyimli geliştiriciler ve geliştirme süreçlerini iyileştirmek isteyen şirketler için harikadır. AI Kod oluşturucuları, programlama, kod üzerinde dönüşümler ve manipülasyonlar uygulama ve diğer birçok görev gibi çeşitli görevleri gerçekleştirebilir. Yapay Zeka Kod Oluşturucuları, eldeki görevin kodla nasıl yazılması gerektiğine dair iyi bir kavrayış sağladıkları için öğrenme açısından çok faydalıdır.
AskCodi
askcodi.com
AskCodi, geliştiriciler için çift programcı görevi gören bir AI kodlama asistanıdır. Kodlama görevlerinde verimliliği ve verimliliği artırmak için çeşitli özellikler ve uygulamalar sunar. AskCodi ile programcılar, kod konuşmaları hazırlamak için kesintisiz bir sohbet arayüzü olan Codi Chat ve geliştiriciler için sonsuz olanakların kilidini açan Codi Workbooks, Jupyter Stil Not Defterleri gibi yapay zeka destekli özelliklerden yararlanabilir. Araç aynı zamanda kod oluşturma, otomatik tamamlama ve programlama dilleri arasında çeviri sağlayarak onu çok yönlü ve geliştirici dostu hale getirir. AskCodi, geliştiriciler tarafından geliştiriciler için tasarlanan, kolayca gezinmek ve kodlama görevleri sırasında odaklanmayı artırmak için tasarlanan sezgisel bir kullanıcı deneyimini vurgular. Ayrıca kodun güvenliğini sağlamak için birinci sınıf araçları bir araya getirerek gizlilik ve güvenliğe öncelik verir. AskCodi, kullanıcı odaklı büyümeyle kullanıcı geri bildirimleri ve ihtiyaçlarına göre sürekli olarak gelişmeyi ve gelişmeyi amaçlamaktadır. Araç, tekrarlanan süreçleri azaltarak ve yüksek değerli faaliyetlere zaman kazandırarak üretkenliği artıran, yapay zeka destekli bir verimlilik sunar. Üretkenliği artıracak ve geliştirici iş akışlarını optimize edecek bir platform sunarak kodlamanın ve inovasyonun geleceğinin kilidini açmayı hedefliyor. AskCodi'nin benzersiz çalışma kitabı stili kodlama yaklaşımı, öğrenmeyi hızlı ve verimli bir şekilde kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Tanıdık bir arayüz, adım adım ilerleme ve kod oluşturma, açıklama, belgeleme ve test etme yeteneği sunar. Ek olarak, bir uygulama paketi olan Codi Apps, kodlama deneyimlerini güçlendirerek iş akışını geliştiriyor ve verimliliği artırıyor. AskCodi, bir web uygulaması olarak ve Visual Studio Code, Sublime Text ve JetBrains'in IDE'leri gibi popüler IDE'ler için uzantılar/eklentiler olarak mevcuttur. Esnek ve şeffaf fiyatlandırma seçenekleri sunarak kullanıcıların istedikleri özellikleri ihtiyaçlarına uygun fiyatla seçmelerine olanak tanır.
CodeMate AI
codemate.ai
CodeMate, hatasız kod yazmanın en hızlı yolu. CodeMate, geliştiricilerin, ortamlarından ayrılmadan hataları otomatik olarak düzelterek 10 kat daha hızlı kod yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Bu, kodunuzda hata ayıklamanıza ve optimize etmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızda olan bir programcıya sahip olmak gibidir. Temel Özellikler * CodeMateGPT: Bu özellik, kodda hata ayıklama, hataları düzeltme, inceleme ve optimize etme gibi görevleri otomatikleştirir. Size saniyeler içinde yazılı kodunuzun en iyi versiyonunu verir. * Anında Hata Ayıklama: CodeMate, yaklaşımınıza göre kodunuzu birden fazla test senaryosunda analiz edebilir ve hatanın açıklamasıyla birlikte ayrıntılı düzeltmeler oluşturabilir. * CodeMate- Rapor: Kod performansınız ve kaliteniz hakkında ayrıntılı bir raporun yanı sıra bir programlama puanı alın; bu, endüstri düzeyinde kod yazmak için kodlama becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olur. * CodeMate Sohbeti: Her türlü soruyu sorun ve kendi kod tabanınıza göre özelleştirilmiş yanıtlar alın. Yapay zeka destekli bu sohbet işlevi doğrudan düzenleyicinizin içindedir ve uçtan uca şifrelenmiştir. * Ayrıntılı Kod İncelemesi: Yanınızda deneyimli bir geliştirici oturuyormuşçasına, yapay zeka aracılığıyla yazılım geliştirmede izlenecek en iyi uygulamalara göre kodunuzu inceleyin.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI, Kuruluşlarda GenAI'nin benimsenmesini teşvik ediyor. Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars ve diğer önemli yatırımcılar tarafından destekleniyoruz TuneChat: Açık kaynaklı modellerle desteklenen sohbet uygulamamız TuneStudio: Geliştiricilerin LLM'lerde ince ayar yapması ve dağıtması için oyun alanımız ChainFury: Açık kaynaklı bilgi istemi motorumuz GitHub'da mevcuttur
CodeSquire.ai
codesquire.ai
Veri bilimcileri, mühendisler ve analistler için yapay zeka kod yazma asistanı. Yazarken kod tamamlamalarını ve önerilerini alın. *Kod stilinize ve kullanım durumlarınıza göre uyarlanmış kod yazar *Birden fazla adım belirterek karmaşık fonksiyonlar yazar *Kodu açıklıyor *Dili SQL sorgularına çevirir *Tanınmış kitaplıkları kullanarak işlevler yazar *Yorumlarınızı koda dönüştürür
Tabnine
tabnine.com
Tabnine, kodunuzu gizli, güvenli ve uyumlu tutarken yazılım geliştirmeyi hızlandıran ve basitleştiren yapay zeka kodlama asistanıdır. Tabnine AI ile kodlama iş akışını otomatikleştirerek mühendislik hızını, kod kalitesini ve geliştirici mutluluğunu artırın ve pazara daha hızlı ulaşın.
Refraction
refraction.dev
Refraction, kodu yeniden düzenleyen, belgeler oluşturan, birim testleri oluşturan ve daha fazlasını yapan, geliştiricilere yönelik yapay zeka destekli bir kod oluşturma aracıdır. Bir kod bloğunu yapıştırın, dilinizi veya çerçevenizi seçin ve ardından büyüye tanık olmak için "Oluştur"a basın
AI2sql
ai2sql.io
AI2sql ile mühendislerden yeni başlayanlara kadar herkes verimli ve doğru SQL sorguları oluşturabilir. Sözdizimi hatalarına ve uzun kodlama saatlerine elveda deyin.
WPCode
wpcode.com
WordPress sitenizi ve uygulamalarınızı otomatikleştirin. Favori eklentilerinize, diğer WordPress sitelerine ve WordPress dışı uygulamalara bağlanan gelişmiş otomasyonları dakikalar içinde oluşturun. Hem Kolay Hem Güçlü!
Refact.ai
refact.ai
Refact, son derece hızlı kod tamamlama, güçlü kod iyileştirme araçları ve sohbet özelliklerine sahip, açık kaynaklı bir yapay zeka kodlama asistanıdır. Geliştiricilerin Ekip Üretkenliğini %45 Artıran İnce Ayarlı Yapay Zeka Kodlama Asistanı.
mutable.ai
mutable.ai
mutable.ai, üretim kalitesinde kod oluşturma yetenekleri sağlayarak yazılım geliştirmeyi hızlandırmayı amaçlayan bir yapay zeka aracıdır. Kullanıcıların standart kod için harcanan süreyi en aza indirerek ve Stack Overflow'ta çözüm arayarak kodu verimli bir şekilde prototiplemelerine olanak tanıyan AI Otomatik Tamamlama gibi özellikler sunar. Araç, tek tıklamayla prototiplerin üretim kalitesinde koda dönüştürülmesini sağlayarak, yeniden düzenlemeyi, belgelemeyi ve tür eklemeyi kolaylaştırır. mutable.ai'nin dikkate değer özelliklerinden biri, kullanıcıların yapay zekaya kodlarını değiştirmesi için doğrudan talimat vermesini sağlayan istem odaklı gelişimidir. Bu özellik, geliştiricilerin araçla verimli bir şekilde etkileşim kurmasına ve kod tabanlarında gerekli değişiklikleri hızlı bir şekilde yapmasına olanak tanır. Ek olarak araç, test oluşturma yetenekleri sunar, yapay zeka ve metaprogramlama tekniklerini kullanarak otomatik olarak birim testleri oluşturur, geliştiricilerin testleri manuel olarak yazarken zamandan ve emekten tasarruf etmesini sağlar.mutable.ai, VS Code, JetBrains ve GitHub gibi popüler geliştirme ortamlarıyla uyumludur. geniş bir geliştirici yelpazesinin erişimine açıktır. Araç, bu ortamlar için belgeler sağlayarak kullanıcıların, yeteneklerini etkili bir şekilde kullanmak için gerekli kaynaklara sahip olmalarını sağlar. Mutable.ai genel olarak yazılım geliştiricilere kapsamlı bir çözüm sunarak iş akışlarını kolaylaştırmalarına, kod kalitesini iyileştirmelerine ve gelişmiş yapay zeka tekniklerinden yararlanarak zamandan tasarruf etmelerine olanak tanıyor.
Bito
bito.ai
Bito, dünya çapındaki geliştiricilerin güvendiği erişilebilir, doğru yapay zeka araçları oluşturur. Yazılım mühendislerinin daha hızlı, daha iyi kod göndermesine yardımcı olmak için tasarlanan Bito, aşağıdakileri içeren bir dizi araç sunar: AI Kod İnceleme Aracıları, IDE veya CLI'nizdeki AI Sohbeti, AI Kod Tamamlamaları ve kodunuzu anlayan AI. Bito'nun en yeni aracı olan AI Kod İnceleme Aracısı, çekme isteklerinde insan mühendisliği süresini %50 oranında azaltan yüksek kaliteli AI kod incelemelerine olanak tanır.
Moderne
moderne.io
Moderne, kaynak kodunu büyük ölçekte hızlı ve doğru bir şekilde taşıyan, koruyan ve güvence altına alan, otomatik kod yeniden düzenleme ve analizine yönelik bir geliştirici işbirliği platformudur. Aylarca manuel çalışmayı gerektirebilecek kod iyileştirmeleri, güncellemeler ve geçişler dakikalar içinde yapılabilir. Benzersiz IP'miz, birden fazla depoyu aynı anda doğru bir şekilde dönüştürmenize ve kodunuzu geliştirmek için yapay zekadan (AI) güvenli bir şekilde yararlanmanıza olanak tanır.
Programming Helper
programming-helper.com
Bir kod oluşturucudan daha fazlası. Çok çeşitli görevlerde size yardımcı olan bir araç. Hepsi tek bir yerde.
Pareto
pareto.io
Pareto, Native Gen AI platformudur. Dünya çapında 107'den fazla ülkede, 400'ün üzerinde ödeme yapan orta ve büyük ölçekli işletme de dahil olmak üzere 500.000'den fazla kullanıcıya gururla hizmet veriyoruz. Yenilikçi atılımımız, dünyanın ilk Yapay Zeka (AI) pazarlama asistanı Tess'in tanıtımıyla geldi. Tess, verileri ve sistemleri uçtan uca otomasyon yoluyla ustaca entegre ederek insani başarıları hızlandırmada etkili oldu. Pareto ile pazarlamacılar değerli zamanlarını geri kazanarak daha stratejik ve yüksek etkili faaliyetlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Tekrarlanan görevlere daha az katılımla daha iyi sonuçlar sağlıyoruz.
iSenseHUB
isensehub.ai
iSenseHUB ile tanışın: Yaratma, tasarlama ve optimize etme şeklinizde devrim yaratmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli nihai platform. 65'in üzerinde son teknoloji yapay zeka aracıyla donatılmış misyonumuz, bireylere ve işletmelere süreçlerini kolaylaştırma ve ışık hızında yüksek kaliteli içerik üretme konusunda güç vermektir. iSenseHUB'ı çok çeşitli görevlerin üstesinden gelmeye hazır kişisel yapay zeka asistanınız olarak düşünün. Kod oluşturmaktan, SEO için optimize edilmiş makaleler hazırlamaktan, grafik tasarlamaktan, sosyal medya gönderilerini yönetmeye kadar her şeyi kapsıyoruz. Araçlarımız karmaşık görevleri basitleştirmek ve en önemli olana odaklanmanıza olanak sağlamak üzere tasarlanmıştır: işinizi büyütmek ve yaratıcılığı harekete geçirmek. iSenseHUB yalnızca bir araç değildir; Yapay zeka destekli kapsamlı bir çözüm paketidir. Bu, uzmanlardan oluşan bir ekibin tamamının parmaklarınızın ucunda olması gibidir, ancak yüksek fiyat etiketi olmadan. İster ölçeklendirmek isteyen bir startup, ister verimlilik arayan büyük bir şirket, ister üretkenliği en üst düzeye çıkarmayı amaçlayan bir birey olun, iSenseHUB yapay zeka ile ilgili her şey için tek adresinizdir. iSenseHUB ile yapay zekanın gücünü deneyimleyin. Bugün bize katılın ve çalışma şeklinizi sonsuza kadar değiştirin. Yapay zekanın verimlilikle buluştuğu iSenseHUB ile içerik oluşturma, tasarım ve optimizasyonun geleceğine dalın.
© 2025 WebCatalog, Inc.