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Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.
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Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
Veriff
veriff.com
Veriff, kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren ve sahtekarlığı önleyen bir yazılımdır.
Ondato
ondato.com
Ondato, KYC ve AML süreçlerini AI tabanlı araçlarla kolaylaştıran bir kimlik doğrulama platformudur.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, kimlik doğrulama, kara para aklamayla mücadele ve müşteri uyumluluğu süreçlerini otomatikleştiren bir platformdur.
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir standardı destekler Yeni katılım sırasında ve müşteri yolculuğu boyunca dijital etkileşimler ve katılım için kimlik güveninin kilidini açmak.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Luxand.cloud, yüz tanıma ve analiz teknolojileri sunan gelişmiş bir API platformudur. Yüz tespiti, tanıma ve duygu analizi gibi işlevleri destekler.
Persona
withpersona.com
Persona, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştiren, kullanıcı bilgilerini güvenli bir şekilde toplayan ve doğrulayan bir platformdur.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, kimlik doğrulama, AML, KYB ve dolandırıcılık önleme çözümleri sunan bir doğrulama platformudur.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir. İşletmenizin müşterilerinizin yaşını doğrulaması gerekiyor mu? Konum? Kimlik? Endişelenmeyin, bu bizim uzmanlığımız. Token of Trust'ın yapılandırılabilir iş akışları sayesinde İşletmeler, yakalanması ve doğrulanması önemli olan tüketici kimlik özelliklerini tanımlayabilir ve ardından onay sürecinin otomatik olarak nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar belirleyebilir.
Yoti
yoti.com
Yoti, kullanıcıların kimlik belgelerini ve yaşlarını güvenli bir şekilde doğrulamalarını sağlayan dijital kimlik uygulamasıdır.
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