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Yaş doğrulama yazılımı, bir kişinin yaşını doğrulamak için genellikle iki senaryoda kullanılır: e-ticaret işlemleri için çevrimiçi olarak veya bir perakende mağazasının satış noktası (POS) kioskunda şahsen. Bu çözümler, enerji içecekleri, alkol, tütün ürünleri, esrar ürünleri, silahlar, yetişkinlere yönelik içerik, kumar ürünleri ve diğer yasal düzenlemelere tabi ürünler de dahil olmak üzere yaş sınırlaması olan ürün veya hizmetleri satın alan müşterilerin yaşlarını doğrulamak için gereklidir.
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GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar almayı ve sonuçları iyileştirmelerine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmelerine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve iş bilgileri ve analitiğin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Lexisnexis, avukatların davaları kazanmasına, çalışmalarını daha verimli yönetmelerine, müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine ve uygulamalarını büyütmelerine yardımcı olur. Lexisnexis, şirketlere pazarlarını daha iyi anlamalarına, markalarını ve rekabetini izlemelerine ve iş riskini azaltmalarına yardımcı oluyor. Lexisnexiss, öğrencileri eğitmek için üniversitelerle işbirliği yapar ve Lexisnexis, yasaları erişilebilir hale getirerek ve yasal altyapıları güçlendirerek hükümetlerle ve mahkemelerle ülke inşasını destekler. LexisNexis, savaş suçlularına karşı kanıt toplamak ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için araçlar sağlamak için önde gelen küresel dernekler ve müşterilerle ortaklık kuruyor. Dünya çapında 10.000 çalışanı olan 130'dan fazla ülkede müşterilere hizmet veren Lexisnexis Legal & Professional, sektörlerdeki profesyonel ve iş müşterileri için küresel bilgi ve analiz sağlayıcısı olan RELX Group'un bir parçasıdır.
Yoti
yoti.com
Yoti yaş doğrulaması, müşterilerinizin yaşına güvenebilmeniz için AI teknolojisi, canlılık karşıtı taklit etme ve belge özgünlük kontrollerinin bir kombinasyonunu kullanır.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gereklilikleri yönetirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve büyümeyi hızlandırabilir. Yapay zeka teknolojisi ile şirket içi insan doğrulama ekiplerinin birleşimi, Veriff'in sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemesine ve gerçek kullanıcılar için müşteri yolculukları sırasında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulama çözümleri arasında güçlü belge ve kimlik doğrulama, adres kanıtı, veri tabanı doğrulama kontrolleri ve yaş doğrulama yer alır. Bu özellikler, tüm kullanıcıların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için katılım süreçlerini kolaylaştırmaya, düzenlemelere uymaya ve yaş kontrollerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.Veriff ayrıca, sürekli izleme ve karşı koruma için kolaylaştırılmış KYC katılım kontrolleri ve AML taraması da dahil olmak üzere Müşterinizi Tanıyın (KYC) çözümleri sunar. potansiyel kara para aklama faaliyetleri. Ek olarak, biyometrik kimlik doğrulama özellikleri şifresiz ve güvenli hesap erişimi sağlarken, yaş tahmin özelliği de selfie tabanlı yaş doğrulama yoluyla dönüşümleri artırır. Dolandırıcılığı etkili bir şekilde azaltmak için Veriff, işletmeleri kimlik sahtekarlığından korumak için sahtekarlığa karşı koruma hizmetlerinin yanı sıra sahtekarlık istihbaratı da sağlar. Gelişmiş istihbarat yetenekleriyle sahtekarlığı azaltma çabalarını geliştirecek araçlar. Genel olarak, Veriff'in yapay zeka destekli kimlik doğrulama yazılımı, işletmelerin çevrimiçi güven ve şeffaflık oluşturmasına, sahtekarlık faaliyetlerine karşı koruma sağlamasına, düzenlemelere uyumlu kalmasına ve küresel olarak büyümesine yardımcı olur.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalışır hale getirilebilen IDN-Portal aracılığıyla ulaşılabilir. Intellicheck bir mobil cihaz, tarayıcı veya perakende pos/tarayıcı aracılığıyla kullanılabilir.
Luxand.cloud
luxand.cloud
Gelişmiş Yüz Arama ve Tanıma API'si. Luxand.Cloud, yüz tanıma teknolojisinin ön saflarında yer almakta ve güvenliğin inovasyonla kusursuz bir şekilde iç içe geçtiği bir gelecek yaratmaktadır. Hassasiyet ve gelişmişlik ile son teknoloji çözümlerimiz kimlik doğrulama ortamını yeniden tanımlıyor. Kişiselleştirilmiş ve güçlendirilmiş bir deneyimin kilidini açan kusursuz erişim kontrolüyle dijital güvenliğinizi yükseltin. Dijital sınırınızı benzersiz bir güvenilirlikle koruma konusunda öncü olması için Luxand.Cloud'a güvenin. Dijital çağda güvenliğin sınırlarını yeniden tanımlama yolculuğumuzda bize katılın. Luxand.cloud şunları destekler: - Yüz algılama - Yüz tanıma - Yüz doğrulama - Duygu tanıma - Yüzdeki yer işareti algılama - Canlılık algılama - Yüz kırpma
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönetin, dolandırıcılıkla mücadele edin ve operasyonları tek bir yerden otomatikleştirin. Mühendislik olsun ya da olmasın, 10 satırdan az kodla öğleden sonra entegre edin. - Ekibimiz Square, Uber, Coursera, Dropbox ve Slack'teki eski mühendis ve tasarımcılardan oluşuyor. First Round Capital ve Coatue gibi en iyi risk sermayesi şirketlerinden bazıları tarafından finanse edilmekten gurur duyuyoruz. Melek Yatırımcılarımızdan bazıları arasında Perret ve William Hockey (Plaid'in kurucu ortakları), Tony Xu (Doordash) ve Dylan Field (Figma'nın Kurucusu ve CEO'su) bulunmaktadır.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo-verilerini dünya çapında 3.000'den fazla veri noktasıyla doğrulayarak dijital müşteri katılımı ve eKYC süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. ComplyCube şu anda fintech, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve e-ticaret alanlarındaki yerleşik işletmelere güç sağlıyor.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına almak için tek doğrulama platformudur. SumSub’ın özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, işlem izleme ve sahtekarlık önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi memnuniyetle karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir ve işinizi koruyabilirsiniz. Sumsub, Fintech, kripto, ulaşım, ticaret ve oyun endüstrileri arasında Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, Didi, Poppy ve Transfergo dahil olmak üzere 2.000'den fazla müşteriye sahiptir.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir. İşletmenizin müşterilerinizin yaşını doğrulaması gerekiyor mu? Konum? Kimlik? Endişelenmeyin, bu bizim uzmanlığımız. Token of Trust'ın yapılandırılabilir iş akışları sayesinde İşletmeler, yakalanması ve doğrulanması önemli olan tüketici kimlik özelliklerini tanımlayabilir ve ardından onay sürecinin otomatik olarak nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar belirleyebilir.
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir standardı destekler Yeni katılım sırasında ve müşteri yolculuğu boyunca dijital etkileşimler ve katılım için kimlik güveninin kilidini açmak.
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