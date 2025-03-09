CJ

cj.com

CJ Affiliate dünyanın en büyük ortaklık ağıdır. 20 yılı aşkın tecrübesiyle CJ Affiliate, müşterilerimiz için sürekli olarak akıllı büyüme sağlama geçmişine sahip, bağlı kuruluş pazarlamasında en güvenilir ve köklü isimdir. Publicis Media ile uyumlu Publicis Groupe'un bir parçası olarak CJ, bağlı kuruluş pazarlamasına gerçek anlamda müşteri odaklı bir yaklaşımı güçlendirmek için benzersiz verilerden yararlanıyor. CJ, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede aylık 1 milyardan fazla dijital tüketiciye ulaşıyor. CJ, IR'nin en iyi 1000 perakendecisi arasında en büyük yoğunlukta olan şirketle çalışmaktadır ve CJ'nin müşterileri, bir sonraki en yakın bağlı kuruluş sağlayıcının 2 katı web satışına sahiptir. CJ, CJ'nin birinci sınıf, özel olarak seçilmiş ve şeffaf iş ortakları ağının kaliteli ortaklıkları aracılığıyla müşteriler için tutarlı büyüme ve karlılık sağlar. CJ, esnek ücretlendirme modellerini kolayca oluşturmak ve program performansını izlemek için en son araçları ve teknolojiyi sağlar; akıllı büyüme ve rekabet avantajı sağlamak için gizli değeri ortaya çıkaran geniş tüketici, kanal ve kategori verileri; ve yaptıkları her şeyde tüm müşterilere deneyim, kaliteli içgörü, strateji ve en iyi uygulamaları getiren uzman, tutkulu insanlar.