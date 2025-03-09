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Bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve ürün ve hizmetleri tanıtmak için oldukça etkili bir yaklaşım sunar. Bağlı kuruluşların, özellikle de büyük bir ağları veya izleyici kitleleri varsa, önemli bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Blog yazarları, etkileyiciler ve internet şahsiyetleri gibi içerik oluşturucular, genellikle para kazanma stratejilerinden biri olarak bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır. Reklamverenin bakış açısına göre bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve marka görünürlüğünü artırmak için ek bir kanal görevi görür. Reklamverenler, bağlı kuruluşlarla ortaklık kurarak mevcut hedef kitlelerine ulaşabilir ve daha fazla satış elde etmek ve marka bilinirliğini artırmak için onların etkilerinden yararlanabilirler. Genel olarak, bağlı kuruluş pazarlama programları, hem bağlı kuruluşların hem de reklamverenlerin gelişebileceği, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yaratır. Satış ortakları önemli miktarda gelir elde etme potansiyeline sahipken, reklamverenler bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde erişim alanlarını genişletebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşabilirler.
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RevGlue
revglue.com
Birleşik Krallık'taki bağlı kuruluşlar ve sosyal medya fenomenleri için bağlı kuruluş pazarlamasından para kazanma SaaS araçları. RevGlue ortaklık araçları ve veri kümeleriyle dakikalar içinde yeni para iadesi, kuponlar, mobil veya geniş bant karşılaştırma web siteleri oluşturun. Ücretsiz RevGlue yayıncı araçlarıyla mevcut web sitelerinden, blog gönderilerinden, sosyal medya takipçilerinden veya mobil uygulamalardan para kazanın. Küresel çapta özel bir ortaklık projesi geliştirme için bizimle iletişime geçin.
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
Circlewise
circlewise.io
Circlewise'ın Ortaklık Merkezi, e-Ticaret, Fintech, Seyahat ve Hizmetler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde, cihazlarda ve sektörlerde şirket içi ortak programlarınızı oluşturmak ve yönetmek için eksiksiz bir araç setidir. Amiral gemisi ürünümüz, reklamverenlerimize aşağıdaki olanakları sağlar: • Tamamen markalı ve özelleştirilmiş arayüzlerini, analizlerini, teklif yönetimini ve iş ortağı kayıt sayfalarını oluşturun. • Ortakların şirket içi ortaklık programlarındaki performansını takip edin, izleyin ve optimize edin. • Circlewise Pazaryeri'nden ve ortak araştırması ve incelemesi, para kazanma ve ödeme dahil olmak üzere kapsamlı ortak işe alma ve yönetim hizmetlerinden yararlanın. • Medya satın alma, içerik pazarlama ve programatik kampanyalara ilişkin ek hizmetler. Daha fazla bilgi edinmek için www.circlewise.io adresini ziyaret edin
Referrizer
referrizer.com
Tavsiyatçı, işletmelerin yönlendirme pazarlama stratejilerini otomatikleştirip optimize etmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırsız kampanya başlatın, medya uzmanlarıyla eşleştirin, performansı nitelendirip izleyin ve optimize edin.
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve son derece özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak isteyen bir girişimci olun, ister kapsamlı performans pazarlama stratejisine ihtiyaç duyan bir Fortune 500 markası olun, Perform[cb] dünyanın 1 numaralı pazar yeri ile çevrimiçi performans pazarlamasında tanınmış bir liderdir. İstediğiniz müşterilere ulaşmanız ve yalnızca edindiğiniz müşteriler için ödeme yapmanız için sektöre özel performans pazarlama stratejisinde uzmanız.
HOQU
hoqu.com
HOQU, Ağlar oluşturmaya ve çevrimiçi reklam kampanyalarını yönetmeye, izlemeye ve optimize etmeye yönelik bir SaaS Performans Pazarlama Platformudur. HOQU kullanıcıları fiyatlandırma planıyla ilgili tüm temel özelliklere tam erişime sahiptir. Fiyatlandırma politikası tıklamalara değil dönüşümlere dayalıdır; işletmelerin maliyetlerinin %90'ına kadar tasarruf etmesine olanak tanır.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.
Refersion
refersion.com
Lider bağlı kuruluş pazarlama platformu olan Referion, yeni kitlelere ulaşmak, dönüşümleri artırmak ve geliri artırmak için Barstool Sports, Magic Spoon, Blenders Eyewear ve Pura Vida Bilezikler gibi binlerce e-ticaret markasıyla çalışıyor. Refersion, birinci taraf izleme, sınırsız teklifler ve özel komisyon yapıları, doğrudan bağlı kuruluş ödemeleri ve vergilerle elçi, etkileyici ve bağlı kuruluş pazarlama programlarını yönetir, takip eder ve büyümesine yardımcı olur. Refersion, sektör lideri ilişkilendirme teknolojimiz ve akıllı veri analizlerimizle desteklenen, e-ticaretin büyümesini sağlayan marka ortaklıkları kurar. Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce ve BigCommerce gibi tüm büyük ticaret platformlarının yanı sıra tüm e-ticaret pazarlama yığınınızla da entegre oluyoruz. 14 günlük ücretsiz denememize hemen başlayın!
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir bağlı kuruluş pazarlama çözümüdür. Wecantrack ile bağlı kuruluş yayıncıları, 350'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen satış ve dönüşüm verilerini tek, kullanıcı dostu bir platformda zahmetsizce birleştirebilir. Bu merkezi platform, bağlı kuruluş ağ performansının izlenmesi ve analiz edilmesi sürecini basitleştirir. Ayrıca wecantrack, Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Reklamları, Snapchat Reklamları, Taboola, Outbrain ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli pazarlama araçlarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu entegrasyon, kullanıcıların bağlı kuruluş pazarlama verilerini bu popüler pazarlama platformlarına bağlamasına olanak tanıyarak çevrimiçi kampanyalarının bütünsel bir görünümünü mümkün kılar. wecantrack'ın özellik seti sağlamdır ve veri toplama ve raporlama, özel raporlar ve e-posta raporları, gelişmiş API raporları ve web kancaları desteği gibi temel işlevleri içerir. Ayrıca platform, Looker (Data) Studio ve BigQuery gibi veri analizi araçlarıyla entegrasyon sunarak kullanıcıların eyleme dönüştürülebilir içgörüler için verilerini daha derinlemesine incelemelerine olanak tanıyor. Özetle wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarına bağlı kuruluş ağ verilerini verimli bir şekilde yönetmeleri için güçlü bir çözüm sağlar. Wecantrack, çeşitli bağlı kuruluş ağlarından gelen verileri birleştirerek ve önde gelen pazarlama araçlarıyla entegre ederek, bağlı kuruluş pazarlama sürecini basitleştirerek yayıncıların bilinçli kararlar almasına ve kampanyalarını etkili bir şekilde optimize etmesine olanak tanır.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Social Snowball
socialsnowball.io
Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.
Affiliatics
affiliatics.com
Affiliatics, çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için satış ortağı pazarlama ve izleme yazılımıdır. Ücretsiz deneme süresiyle afiliye programınızı başlatın.
Buzzbassador
buzzbassador.com
İçerik oluşturucularla işletmenizi otomatik pilotta büyütün Buzzbassador, özgün, %82 daha iyi dönüşüm sağlayan kulaktan kulağa pazarlama oluşturmak için bir araya gelmenize ve etkileyiciler ve yaratıcılarla etkileşime geçmenize yardımcı olur
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan seçilmiş bir ağ ve yönetimi ve yönetimi üstlenecek uzman bir ekip de dahil olmak üzere bağlı kuruluş ve etkileyici pazarlama yoluyla müşteri kazanımlarını ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir. kanalı ölçeklendirin. Şu anda Kuzey Amerika'da Ramp, BMO ve Live Oak Bank dahil olmak üzere 90'dan fazla fintech, banka ve kredi birliğinin ortak programlarına güç veriyoruz. Fintel Connect'in markanız için nasıl ölçeklenebilir bir büyüme sağlayabileceğini keşfetmek için www.fintelconnect.com adresini ziyaret edin.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Metricks
metricks.io
Markanızı Büyütmeye Bugün Başlayın. Bağlı kuruluş pazarlamanızı büyütmek ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan çözüm.
LinkTrust
linktrust.com
Performans Pazarlamanın Sürekli Değişen Dünyasında Sağlam Bir Kaya. Merkezi Silicon Slopes Utah'ın kalbinde bulunan LinkTrust, büyümeyi ve olumlu yatırım getirisini artırmak için performansa dayalı pazarlamayı kullanan binlerce şirket, bağlı kuruluş, ağ ve ajansın tercih ettiği platform olarak yirmi yıldan fazla sektör deneyimine sahiptir.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve medya alıcıları dahil tüm ortaklarınızı verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Hassas hedef kitle hedeflemesi ve otomatik iş ortağı faturalandırması ve ödemeleri, iş ortağı yönetiminizin zahmetsiz ve akıllı hale gelmesi anlamına gelir. Ayrıca, önceden entegre edilmiş on binlerce Marketplace ortağına bağlanarak programlarınızı ilk günden itibaren güçlendirebilirsiniz.
2Performant
2performant.com
2Performant.com Ortaklık Ağını geliştiren ve işleten, hızla gelişen, büyüyen bir teknoloji şirketiyiz. Platformumuz, 13 yıldır çevrimiçi mağazaların binlerce dijital pazarlama yeteneğiyle demokratik ve şeffaf bir temelde uzaktan işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Pazarlama demokrasisine ve performans pazarlamasına inanıyoruz. Bu, çevrimiçi pazarlamanın doğru beceriye sahip herkesin erişebileceği ve çabanın her zaman buna göre ödüllendirileceği anlamına gelir. Bağımsız, yüksek vasıflı profesyonellerden ve açık fikirli ticari girişimcilerden oluşan yeni sınıfı destekliyoruz. Bu iki kategori birlikte çalışabilir ve günümüzün çevrimiçi iş ortamında devrim yaratabilir.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media, her büyüklükteki reklamverenlere ve yayıncılara işletmelerini çevrimiçi olarak büyütme olanağı tanıyan küresel bir ortaklık ağıdır. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunuyor ve ayrıca küresel bir insan, teknoloji ve iş zekası içgörüleri topluluğu sunuyoruz. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu iş ortağının türü, hizmet düzeyi veya araçlar ne olursa olsun, işletmeniz sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek her türlü çözümü alacaktır.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2, güvenilirlik, verimlilik ve yaşam boyu değere odaklanan, hızla büyüyen bir ağdır. Dünyanın her yerinden reklamverenleri ve bağlı kuruluşları başarılı bir şekilde birbirine bağlıyoruz.
FMTC Affiliates
fmtc.co
İşinizi basitleştirin. Para kazandıran bağlantılarınızı bir araya getiren tek bir API ürün akışı aracılığıyla binlerce ortaklık programından yararlanın.
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
C3PA
c3pa.net
C3PA — bağlı İşlem Başına Ödeme programlarından oluşan yüksek teknolojili bir ağdır. İştiraklerimize özel koşullarla özel teklifler sunarak hızla büyüyoruz. Uzmanlaştığımız sektörler: Flört, Çekilişler ve Kumar. Flört ve Kumar kategorileri için haftalık, diğer tüm kategoriler için net-15 ödeme alabilirsiniz. İşinizi daha karlı hale getirmenize yardımcı olacak sahip olduğumuz bazı araçlar: Smartlink, API, izleme bağlantısı. Yüksek kaliteli trafiği takdir ediyoruz ve ödeme oranlarındaki büyük artış yoluyla trafik hacimlerini teşvik ediyoruz. Kampanyalarınızın başarılı olmasını gerçekten önemseyen yetkin yöneticilerle çalışacağınızdan emin olabilirsiniz.
Foxoffers
foxoffers.com
Foxoffers ile kripto ve itibari para cinsinden günlük ödemeler, özel açılış sayfaları ve size yol gösterecek şirket içi medya satın alma ekibi alırsınız. Foxoffers ile performans pazarlamanıza evet deyin!
RefMonkey
refmonkey.com
İşinizi Ağızdan Ağıza pazarlamayla büyütün! Entegrasyonumuz (Zapier, Shopify ve diğerleri) veya API'miz aracılığıyla herhangi bir web sitesi veya mobil uygulama için yönlendirme, ortaklık, mlm ve sadakat programları oluşturun.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla pazarlama yapmak ve onları büyüme itici güçlerine dönüştürmek, içerik oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için topluluklarını harekete geçirmek için SocialLadder'ı kullanıyor. SocialLadder teknolojisi iletişimi kolaylaştırmanıza, dijital ve gerçek dünya görevlerini atamanıza, katılımı izlemenize ve markanızı tanıtmaya yardımcı olan başarılı elçileri ödüllendirmenize olanak tanır. Elçileriniz, günlük işleri yönetmeye zaman harcamak yerine genel büyüme stratejisine odaklanmanıza izin verirken başarıya hazırdır. SocialLadder, markanızın aşağıdakileri yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahiptir: KEŞFEDİN: CRM'nizde elçi olmaya ideal olan müşterileri bulmak için makine öğrenimini kullanın TAKİP EDİN: Elçileri hedefleyin ve onlara görev atayın (dijital, fiziksel ve dönüşüm izleme) ÖLÇÜM: YG ve birim büyükelçi faaliyetinin ekonomisi ENTEGRE EDİN: Gelişmiş dağıtımlar için Kurumsal API KOLAYLAŞTIRIN: Görev atama, iletişim ve elçi katılımı ENGAGE: Topluluğunuzun katılımını ve hesap verebilirliğini sağlamak için elçiler için %100 mobil ÖDÜL: Platforma yerleşik envanter ve ödeme yönetimi ÖLÇEK: Başarılı olanlardan otomatik olarak öğrenir elçiler daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak Canlı bir demo almak için SocialLadder'a ulaşın.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık olarak misyonumuz interneti daha iyi bir yer haline getirmektir. Reklamverenlere, yayıncılara ve tüketicilere dahil olan herkese alaka, değer ve keyif getiren bir yer. Bunu nasıl yaparız? Asla yavaşlamayarak. Sürekli yenilik yaparak. Rakuten'in sahip olduğu ve işlettiği medyayı öncü yapay zekamız ve zengin tüketici içgörülerimizle birleştirerek. Küresel markaları sektör lideri yayıncı ağımıza bağlayarak. Onlarca yıllık öğrenimin şekillendirdiği, oyunun kurallarını değiştiren stratejiyi kullanarak, bildiğimiz sektörü altüst etmek.
Attribution
attributionapp.com
Atıf, reklam harcamasını ve dönüşümleri izleyen, çoklu reklam platformlarını entegre eden kullanıcı ve hesap bazlı ilişkilendirme sağlar.
Awin
awin.com
Awin, işletmeleri global bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla bağlayan, kampanya optimizasyonu ve dönüşüm izleme araçları sunan bir platformdur.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp, marka elçilerini yönetmek ve etkili influencer programları oluşturmak için tasarlanmış bir platformdur.
ClickBank
clickbank.com
ClickBank, dijital ürünleri tanıtmak için bir pazar sunan ve bağlı kuruluş pazarlama araçları sağlayan bir platformdur.
FirstPromoter
firstpromoter.com
FirstPromoter, SaaS işletmeleri için bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetme ve izleme platformudur.
GrowSurf
growsurf.com
Growsurf, teknoloji girişimlerine yönelik referans yazılımı sunarak, müşteri sevk programlarını yönetmelerini ve büyümelerini sağlamalarına yardımcı olur.
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
LeadDyno
leaddyno.com
Leaddyno, bağlı kuruluş ve referans programlarını yönetmek için kullanılan bir platformdur. Shopify ve Stripe ile senkronize olur, raporlama ve otomasyon araçları sunar.
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortak pazarlama, yönlendirme ve bayi faaliyetlerini yöneten bir ortaklık platformudur.
Simplero
simplero.com
Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate, bağlı kuruluş pazarlama programlarını kurma, izleme ve geliştirme için bulut tabanlı bir yazılımdır. E-ticaret platformlarıyla entegre çalışır.
BeMob
bemob.com
BeMob, dijital reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek için bulut tabanlı bir izleme platformudur. Detaylı raporlama ve trafik yönlendirmeleri sağlar.
Offer18
offer18.com
Teklif18, bağlı kuruluş pazarlaması için bir platformdur. Reklam kampanyalarını optimize etmek ve ölçmek için analiz araçları ve özelleştirilmiş özellikler sunar.
Voluum
voluum.com
Voluum, dijital reklam kampanyalarını izleme ve optimize etme amacıyla tasarlanmış bir analiz yazılımıdır.
Admitad
admitad.com
Admitad, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek bağlı kuruluş pazarlamasını kolaylaştıran bir platformdur.
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemeler, bağlı kuruluşlar için beyaz etiketli bağlı kuruluş portalı, varlıklar sayfası, %0 ücret ve daha fazlası dahil olmak üzere SaaS'ınızın Affiliate Marketing ile büyümesine yardımcı olacak her şey!
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia, kullanıcıların markalarla ortaklıklar kurmasını ve yönetmesini sağlayan, analitik araçlar sunan bir mobil uygulamadır.
Evolup
evolup.com
Evolup, AI destekli bir platform olup, kullanıcıların bağlı kuruluş mağazalarını kolayca oluşturup yönetmelerine olanak tanır.
Rewardful
rewardful.com
Ödüllü, SaaS şirketlerinin Stripe ve Paddle ile birlikte bağlı kuruluş ve referans programları oluşturmasını sağlayan bir platformdur.
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI, pazarlama stratejilerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli öneriler sunan bir uygulamadır. Kişiselleştirilmiş deneyim sağlar ve kullanıcı katılımını artırır.
Trackdesk
trackdesk.com
Ücretsiz Ortaklık Takip Yazılımı 0$ başlangıç yatırımıyla ortaklık gelir akışınızı büyütün.
CJ
cj.com
CJ Affiliate dünyanın en büyük ortaklık ağıdır. 20 yılı aşkın tecrübesiyle CJ Affiliate, müşterilerimiz için sürekli olarak akıllı büyüme sağlama geçmişine sahip, bağlı kuruluş pazarlamasında en güvenilir ve köklü isimdir. Publicis Media ile uyumlu Publicis Groupe'un bir parçası olarak CJ, bağlı kuruluş pazarlamasına gerçek anlamda müşteri odaklı bir yaklaşımı güçlendirmek için benzersiz verilerden yararlanıyor. CJ, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede aylık 1 milyardan fazla dijital tüketiciye ulaşıyor. CJ, IR'nin en iyi 1000 perakendecisi arasında en büyük yoğunlukta olan şirketle çalışmaktadır ve CJ'nin müşterileri, bir sonraki en yakın bağlı kuruluş sağlayıcının 2 katı web satışına sahiptir. CJ, CJ'nin birinci sınıf, özel olarak seçilmiş ve şeffaf iş ortakları ağının kaliteli ortaklıkları aracılığıyla müşteriler için tutarlı büyüme ve karlılık sağlar. CJ, esnek ücretlendirme modellerini kolayca oluşturmak ve program performansını izlemek için en son araçları ve teknolojiyi sağlar; akıllı büyüme ve rekabet avantajı sağlamak için gizli değeri ortaya çıkaran geniş tüketici, kanal ve kategori verileri; ve yaptıkları her şeyde tüm müşterilere deneyim, kaliteli içgörü, strateji ve en iyi uygulamaları getiren uzman, tutkulu insanlar.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote, Shopify mağazaları için bağlı kuruluş ve tavsiye programlarını yönetmeyi kolaylaştıran bir uygulamadır. Özelleştirme, raporlama ve çoklu mağaza desteği sunar.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro, bağlı kuruluş programlarını yönetmek ve performansı artırmak için tasarlanmış bir yazılımdır.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, abonelik faturalandırma ve bağlı kuruluş yönetimi için kapsamlı bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri ve analiz araçları sunar.
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