Affiliate Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Togo

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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve ürün ve hizmetleri tanıtmak için oldukça etkili bir yaklaşım sunar. Bağlı kuruluşların, özellikle de büyük bir ağları veya izleyici kitleleri varsa, önemli bir gelir elde etme fırsatı sağlar. Blog yazarları, etkileyiciler ve internet şahsiyetleri gibi içerik oluşturucular, genellikle para kazanma stratejilerinden biri olarak bağlı kuruluş pazarlamasını kullanır. Reklamverenin bakış açısına göre bağlı kuruluş pazarlama programları, satışları artırmak ve marka görünürlüğünü artırmak için ek bir kanal görevi görür. Reklamverenler, bağlı kuruluşlarla ortaklık kurarak mevcut hedef kitlelerine ulaşabilir ve daha fazla satış elde etmek ve marka bilinirliğini artırmak için onların etkilerinden yararlanabilirler. Genel olarak, bağlı kuruluş pazarlama programları, hem bağlı kuruluşların hem de reklamverenlerin gelişebileceği, karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki yaratır. Satış ortakları önemli miktarda gelir elde etme potansiyeline sahipken, reklamverenler bu işbirlikçi yaklaşım sayesinde erişim alanlarını genişletebilir ve pazarlama hedeflerine ulaşabilirler.
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ClickBank
clickbank.com
ClickBank, kendi pazarına sahip lider bir küresel perakendecidir. Küresel ortaklık ağımızla satıcıların ve girişimcilerin satışlarını artırmalarına olanak sağlıyoruz.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack, çerezsiz dünya için gelişmiş bir analiz ve otomasyon platformudur. RedTrack ile pazarlama kanallarınızdan gerçek zamanlı, doğru dönüşüm verilerini alabilirsiniz. Bir pazarlamacı veya yönetici olarak tarafsız performans analizleri alabilir, reklam israfını önleyebilir ve şirketin gelirini ölçeklendirebilirsiniz. RedTrack, bağlı kuruluş pazarlamacıları, e-ticaret işletmeleri ve pazarlama ajansları için çözüm yaratır.
Buzzbassador
buzzbassador.com
İçerik oluşturucularla işletmenizi otomatik pilotta büyütün Buzzbassador, özgün, %82 daha iyi dönüşüm sağlayan kulaktan kulağa pazarlama oluşturmak için bir araya gelmenize ve etkileyiciler ve yaratıcılarla etkileşime geçmenize yardımcı olur
Affiliatics
affiliatics.com
Çevrimiçi ve çevrimdışı işletmeler için bağlı kuruluş pazarlama ve bağlı kuruluş izleme yazılımı. Ortaklık programınızı başlatın ve satışları artırın. 30 günlük Ücretsiz Deneme sürümünü deneyin.
Social Snowball
socialsnowball.io
Müşterileriniz ve yaratıcılarınız için sorunsuz ortaklık programları Müşterileriniz, yaratıcılarınız ve topluluğunuz arasında ağızdan ağza pazarlamayı teşvik edin, otomatikleştirin ve analiz edin.
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşime geçmesini sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarının operasyonlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir bağlı kuruluş pazarlama çözümüdür. Wecantrack ile bağlı kuruluş yayıncıları, 350'den fazla bağlı kuruluş ağından gelen satış ve dönüşüm verilerini tek, kullanıcı dostu bir platformda zahmetsizce birleştirebilir. Bu merkezi platform, bağlı kuruluş ağ performansının izlenmesi ve analiz edilmesi sürecini basitleştirir. Ayrıca wecantrack, Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, Microsoft Ads, TikTok Reklamları, Snapchat Reklamları, Taboola, Outbrain ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli pazarlama araçlarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu entegrasyon, kullanıcıların bağlı kuruluş pazarlama verilerini bu popüler pazarlama platformlarına bağlamasına olanak tanıyarak çevrimiçi kampanyalarının bütünsel bir görünümünü mümkün kılar. wecantrack'ın özellik seti sağlamdır ve veri toplama ve raporlama, özel raporlar ve e-posta raporları, gelişmiş API raporları ve web kancaları desteği gibi temel işlevleri içerir. Ayrıca platform, Looker (Data) Studio ve BigQuery gibi veri analizi araçlarıyla entegrasyon sunarak kullanıcıların eyleme dönüştürülebilir içgörüler için verilerini daha derinlemesine incelemelerine olanak tanıyor. Özetle wecantrack, bağlı kuruluş yayıncılarına bağlı kuruluş ağ verilerini verimli bir şekilde yönetmeleri için güçlü bir çözüm sağlar. Wecantrack, çeşitli bağlı kuruluş ağlarından gelen verileri birleştirerek ve önde gelen pazarlama araçlarıyla entegre ederek, bağlı kuruluş pazarlama sürecini basitleştirerek yayıncıların bilinçli kararlar almasına ve kampanyalarını etkili bir şekilde optimize etmesine olanak tanır.
Refersion
refersion.com
Lider bağlı kuruluş pazarlama platformu olan Referion, yeni kitlelere ulaşmak, dönüşümleri artırmak ve geliri artırmak için Barstool Sports, Magic Spoon, Blenders Eyewear ve Pura Vida Bilezikler gibi binlerce e-ticaret markasıyla çalışıyor. Refersion, birinci taraf izleme, sınırsız teklifler ve özel komisyon yapıları, doğrudan bağlı kuruluş ödemeleri ve vergilerle elçi, etkileyici ve bağlı kuruluş pazarlama programlarını yönetir, takip eder ve büyümesine yardımcı olur. Refersion, sektör lideri ilişkilendirme teknolojimiz ve akıllı veri analizlerimizle desteklenen, e-ticaretin büyümesini sağlayan marka ortaklıkları kurar. Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento, WooCommerce ve BigCommerce gibi tüm büyük ticaret platformlarının yanı sıra tüm e-ticaret pazarlama yığınınızla da entegre oluyoruz. 14 günlük ücretsiz denememize hemen başlayın!
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme sürecini otomatikleştirerek yönlendirme pazarlamasını basitleştirir. Dünya çapındaki tüketici markaları ve B2B şirketleri, Ambassador'un öncü yazılımıyla tavsiye pazarlama programlarını, ortak ve bağlı kuruluş programlarını ve etkileyici kampanyalarını hızla uyguluyor, ölçeklendiriyor ve optimize ediyor.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
HOQU
hoqu.com
HOQU, Ağlar oluşturmaya ve çevrimiçi reklam kampanyalarını yönetmeye, izlemeye ve optimize etmeye yönelik bir SaaS Performans Pazarlama Platformudur. HOQU kullanıcıları fiyatlandırma planıyla ilgili tüm temel özelliklere tam erişime sahiptir. Fiyatlandırma politikası tıklamalara değil dönüşümlere dayalıdır; işletmelerin maliyetlerinin %90'ına kadar tasarruf etmesine olanak tanır.
Performcb
performcb.com
Perform[cb], markalara, sonuçlar için ödeme modeliyle artan dijital kanallar aracılığıyla yeni müşteriler edinme gücü veriyor. Tescilli teknolojimiz ve son derece özenle seçilmiş iş ortağı pazarımız, "başına maliyet" fiyatlandırmasını müşterinin yaşam boyu değeriyle uyumlu hale getirir. İster trafiği artırmak isteyen bir girişimci olun, ister kapsamlı performans pazarlama stratejisine ihtiyaç duyan bir Fortune 500 markası olun, Perform[cb] dünyanın 1 numaralı pazar yeri ile çevrimiçi performans pazarlamasında tanınmış bir liderdir. İstediğiniz müşterilere ulaşmanız ve yalnızca edindiğiniz müşteriler için ödeme yapmanız için sektöre özel performans pazarlama stratejisinde uzmanız.
Squaredance
squaredance.io
Squaredance, DTC markalarının yeni müşteriler çekmesine ve her kanalda satışlarını artırmasına yardımcı olan bir ortaklık pazarıdır. Dijital pazarlamacının ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı, uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Yalnızca satışlar için ödeme yaparken dijital mağazanızı bağlayın, sınırsız kampanya başlatın, medya uzmanlarıyla eşleştirin, performansı nitelendirip izleyin ve optimize edin.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca premium uygulamayı ve önceden oluşturulmuş entegrasyonu keşfedin. ÜCRETSİZ kayıt olun (Kredi kartı gerekmez).
Circlewise
circlewise.io
Circlewise'ın Ortaklık Merkezi, e-Ticaret, Fintech, Seyahat ve Hizmetler de dahil olmak üzere tüm ülkelerde, cihazlarda ve sektörlerde şirket içi ortak programlarınızı oluşturmak ve yönetmek için eksiksiz bir araç setidir. Amiral gemisi ürünümüz, reklamverenlerimize aşağıdaki olanakları sağlar: • Tamamen markalı ve özelleştirilmiş arayüzlerini, analizlerini, teklif yönetimini ve iş ortağı kayıt sayfalarını oluşturun. • Ortakların şirket içi ortaklık programlarındaki performansını takip edin, izleyin ve optimize edin. • Circlewise Pazaryeri'nden ve ortak araştırması ve incelemesi, para kazanma ve ödeme dahil olmak üzere kapsamlı ortak işe alma ve yönetim hizmetlerinden yararlanın. • Medya satın alma, içerik pazarlama ve programatik kampanyalara ilişkin ek hizmetler. Daha fazla bilgi edinmek için www.circlewise.io adresini ziyaret edin
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu konularda yardımcı olur: (1) Bir Topluluğu İşe Alma, Etkileşime Geçme ve Ödüllendirme (2) Marka Bilinirliğini Artırma (3) Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerikten Yararlanma (4) Ağızdan Ağza Gelir Kazanma
RevGlue
revglue.com
Birleşik Krallık'taki bağlı kuruluşlar ve sosyal medya fenomenleri için bağlı kuruluş pazarlamasından para kazanma SaaS araçları. RevGlue ortaklık araçları ve veri kümeleriyle dakikalar içinde yeni para iadesi, kuponlar, mobil veya geniş bant karşılaştırma web siteleri oluşturun. Ücretsiz RevGlue yayıncı araçlarıyla mevcut web sitelerinden, blog gönderilerinden, sosyal medya takipçilerinden veya mobil uygulamalardan para kazanın. Küresel çapta özel bir ortaklık projesi geliştirme için bizimle iletişime geçin.
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan seçilmiş bir ağ ve yönetimi ve yönetimi üstlenecek uzman bir ekip de dahil olmak üzere bağlı kuruluş ve etkileyici pazarlama yoluyla müşteri kazanımlarını ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları her şeye sahiptir. kanalı ölçeklendirin. Şu anda Kuzey Amerika'da Ramp, BMO ve Live Oak Bank dahil olmak üzere 90'dan fazla fintech, banka ve kredi birliğinin ortak programlarına güç veriyoruz. Fintel Connect'in markanız için nasıl ölçeklenebilir bir büyüme sağlayabileceğini keşfetmek için www.fintelconnect.com adresini ziyaret edin.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Metricks
metricks.io
Markanızı Büyütmeye Bugün Başlayın. Bağlı kuruluş pazarlamanızı büyütmek ve ölçeklendirmek için ihtiyacınız olan çözüm.
LinkTrust
linktrust.com
Performans Pazarlamanın Sürekli Değişen Dünyasında Sağlam Bir Kaya. Merkezi Silicon Slopes Utah'ın kalbinde bulunan LinkTrust, büyümeyi ve olumlu yatırım getirisini artırmak için performansa dayalı pazarlamayı kullanan binlerce şirket, bağlı kuruluş, ağ ve ajansın tercih ettiği platform olarak yirmi yıldan fazla sektör deneyimine sahiptir.
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle, reklamverenler, ajanslar ve ağlar için güçlü bir Ortaklık Pazarlama Yazılımıdır. Ekibinizin ortaklık programlarınızı oluşturmasına, izlemesine, yönetmesine, analiz etmesine ve optimize etmesine olanak tanır. Platform, bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, mobil uygulamalar, müşteriler ve medya alıcıları dahil tüm ortaklarınızı verimli bir şekilde yönetmek için tasarlanmıştır. Hassas hedef kitle hedeflemesi ve otomatik iş ortağı faturalandırması ve ödemeleri, iş ortağı yönetiminizin zahmetsiz ve akıllı hale gelmesi anlamına gelir. Ayrıca, önceden entegre edilmiş on binlerce Marketplace ortağına bağlanarak programlarınızı ilk günden itibaren güçlendirebilirsiniz.
2Performant
2performant.com
2Performant.com Ortaklık Ağını geliştiren ve işleten, hızla gelişen, büyüyen bir teknoloji şirketiyiz. Platformumuz, 13 yıldır çevrimiçi mağazaların binlerce dijital pazarlama yeteneğiyle demokratik ve şeffaf bir temelde uzaktan işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Pazarlama demokrasisine ve performans pazarlamasına inanıyoruz. Bu, çevrimiçi pazarlamanın doğru beceriye sahip herkesin erişebileceği ve çabanın her zaman buna göre ödüllendirileceği anlamına gelir. Bağımsız, yüksek vasıflı profesyonellerden ve açık fikirli ticari girişimcilerden oluşan yeni sınıfı destekliyoruz. Bu iki kategori birlikte çalışabilir ve günümüzün çevrimiçi iş ortamında devrim yaratabilir.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media, her büyüklükteki reklamverenlere ve yayıncılara işletmelerini çevrimiçi olarak büyütme olanağı tanıyan küresel bir ortaklık ağıdır. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunuyor ve ayrıca küresel bir insan, teknoloji ve iş zekası içgörüleri topluluğu sunuyoruz. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu iş ortağının türü, hizmet düzeyi veya araçlar ne olursa olsun, işletmeniz sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek her türlü çözümü alacaktır.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2, güvenilirlik, verimlilik ve yaşam boyu değere odaklanan, hızla büyüyen bir ağdır. Dünyanın her yerinden reklamverenleri ve bağlı kuruluşları başarılı bir şekilde birbirine bağlıyoruz.
FMTC Affiliates
fmtc.co
İşinizi basitleştirin. Para kazandıran bağlantılarınızı bir araya getiren tek bir API ürün akışı aracılığıyla binlerce ortaklık programından yararlanın.
Get4views
get4views.com
Get4views - YouTube kanalları ve videoları için yasal tanıtım hizmeti. Blogcuların görüntüleme ve abone kazanmasına yardımcı olur ve işletmelerin satışları artırmasına ve web sitesi ziyaretçilerini çekmesine yardımcı olur.
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge, bağlı kuruluş sektörünün köpekbalıkları için birinci sınıf bir izleme yazılımıdır. Birinci sınıf yardıma, sezgisel arayüze ve reklam kampanyalarını optimize etmenize olanak tanıyan eksiksiz bir dizi özelliğe sahip, istikrarlı ve güvenilir bir üründür.
C3PA
c3pa.net
C3PA — bağlı İşlem Başına Ödeme programlarından oluşan yüksek teknolojili bir ağdır. İştiraklerimize özel koşullarla özel teklifler sunarak hızla büyüyoruz. Uzmanlaştığımız sektörler: Flört, Çekilişler ve Kumar. Flört ve Kumar kategorileri için haftalık, diğer tüm kategoriler için net-15 ödeme alabilirsiniz. İşinizi daha karlı hale getirmenize yardımcı olacak sahip olduğumuz bazı araçlar: Smartlink, API, izleme bağlantısı. Yüksek kaliteli trafiği takdir ediyoruz ve ödeme oranlarındaki büyük artış yoluyla trafik hacimlerini teşvik ediyoruz. Kampanyalarınızın başarılı olmasını gerçekten önemseyen yetkin yöneticilerle çalışacağınızdan emin olabilirsiniz.
Foxoffers
foxoffers.com
Foxoffers ile kripto ve itibari para cinsinden günlük ödemeler, özel açılış sayfaları ve size yol gösterecek şirket içi medya satın alma ekibi alırsınız. Foxoffers ile performans pazarlamanıza evet deyin!
RefMonkey
refmonkey.com
İşinizi Ağızdan Ağıza pazarlamayla büyütün! Entegrasyonumuz (Zapier, Shopify ve diğerleri) veya API'miz aracılığıyla herhangi bir web sitesi veya mobil uygulama için yönlendirme, ortaklık, mlm ve sadakat programları oluşturun.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla pazarlama yapmak ve onları büyüme itici güçlerine dönüştürmek, içerik oluşturmak ve dönüşümleri artırmak için topluluklarını harekete geçirmek için SocialLadder'ı kullanıyor. SocialLadder teknolojisi iletişimi kolaylaştırmanıza, dijital ve gerçek dünya görevlerini atamanıza, katılımı izlemenize ve markanızı tanıtmaya yardımcı olan başarılı elçileri ödüllendirmenize olanak tanır. Elçileriniz, günlük işleri yönetmeye zaman harcamak yerine genel büyüme stratejisine odaklanmanıza izin verirken başarıya hazırdır. SocialLadder, markanızın aşağıdakileri yapmak için ihtiyaç duyduğu araçlara sahiptir: KEŞFEDİN: CRM'nizde elçi olmaya ideal olan müşterileri bulmak için makine öğrenimini kullanın TAKİP EDİN: Elçileri hedefleyin ve onlara görev atayın (dijital, fiziksel ve dönüşüm izleme) ÖLÇÜM: YG ve birim büyükelçi faaliyetinin ekonomisi ENTEGRE EDİN: Gelişmiş dağıtımlar için Kurumsal API KOLAYLAŞTIRIN: Görev atama, iletişim ve elçi katılımı ENGAGE: Topluluğunuzun katılımını ve hesap verebilirliğini sağlamak için elçiler için %100 mobil ÖDÜL: Platforma yerleşik envanter ve ödeme yönetimi ÖLÇEK: Başarılı olanlardan otomatik olarak öğrenir elçiler daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olacak Canlı bir demo almak için SocialLadder'a ulaşın.
Tolt
tolt.io
Tolt, SaaS girişimlerine bağlı kuruluş pazarlama yazılımı sunarak onların kendi bağlı kuruluş programlarını oluşturmalarına ve yürütmelerine yardımcı olur. Diğer çözümlerden farklı olarak Tolt'un ücretsiz bir planı vardır ve kutudan çıktığı anda hem Stripe hem de Paddle ile çalışır. Otomatik ödemeler, bağlı kuruluşlar için beyaz etiketli bağlı kuruluş portalı, varlıklar sayfası, %0 ücret ve daha fazlası dahil olmak üzere SaaS'ınızın Affiliate Marketing ile büyümesine yardımcı olacak her şey!
Attribution
attributionapp.com
İlişkilendirme, en eksiksiz ve uygulaması kolay çoklu dokunmatik ilişkilendirme çözümüdür. Harcamalarınızı, ziyaretlerinizi, dönüşümlerinizi, gelirinizi ve reklam harcamalarından elde ettiğiniz geliri (ROAS) tek bir basit görünümde görün. Maliyeti entegre eder ve Facebook, Google, Quora, Linkedin ve Adroll dahil olmak üzere çoğu büyük reklam platformunu otomatik olarak etiketler. Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo ve daha fazlasıyla dönüşüm entegrasyonları! Kullanıcı düzeyinde ilişkilendirme VE hesap tabanlı ilişkilendirme. Uygulanabilir bilgiler için ROAS'ı kanala göre güne, haftaya veya aya göre gösteren kohort tabanlı raporlama. Aradığınız sistem budur.
Awin
awin.com
Dünyanın dört bir yanındaki reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara pazarlama çözümleri sunan küresel bir bağlı kuruluş pazarlama ağıyla işinizi büyütün.
BrandChamp
brandchamp.io
BrandChamp ile müşterilerinizi marka şampiyonlarına dönüştürün. BrandChamp, marka savunuculuğu programlarının etkinleştirilmesini ve yönetimini daha önce hiç olmadığı şekilde kolaylaştırıyor. Başarılı savunuculuk girişimleriyle yönlendirme satışlarını artırma ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği teşvik etme konusunda en hızlı büyüyen markalara katılın. Hepsi bir arada platformumuz, en iyi e-ticaret çözümleri, sosyal medya platformları ve pazar yerleri ile sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar, yayıncılar ve ajanslar) hem yayıncılarla hem de tüketicilerle özgün, kalıcı ve ödüllendirici ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Tüketici yolculuğunun tamamında görünürlük sağlayarak, tüm ortaklık karışımının toplam değerini kolaylıkla ve şeffaf bir şekilde toplayabilir, düzenleyebilir ve optimize edebilir; büyümeyi teşvik edebilir ve tüketiciler için yeni değer yaratabilirler. Impact.com'un teknoloji platformunun ve ortaklık pazarının Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L'Oreal, Fanatics, Levi's ve 1-800-Flowers gibi küresel kurumsal markaların gelir artışını nasıl sağladığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.impact adresini ziyaret edin. com.
LeadDyno
leaddyno.com
Bağlı kuruluşunuzu, etkileyicinizi veya yönlendirme programınızı büyütün ve yönetin. Shopify, Stripe ve 25'ten fazla entegrasyonla senkronize edin. Ortaklık yazılımımızı 30 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Marketcall
marketcall.com
Arama Başına Ödeme Ortaklık Ağı Pazar çağrısı piyasadaki en iyi seçimdir. İki yüzden fazla Arama Başına Ödeme teklifi
PartnerStack
partnerstack.com
PartnerStack, ortaklıklar için tam kapsamlı bir çözümdür. Platform, iş ortağı pazarlamasını, yönlendirmeyi ve bayi etkinliğini destekler ve iş ortağı uygulama yönetimi, etkileşimi, ilişkilendirme, eğitim, ödemeler, uyumluluk ve ek iş ortağı kanalı ihtiyaçlarını çözer. PartnerStack kullanan şirketlerin programları PartnerStack pazarında listelenir ve programları +450.000'den fazla iş ortağından oluşan büyüyen bir ağa sunulur. Bu şirketler, PartnerStack ağı aracılığıyla satın alınan iş ortakları sayesinde iş ortağı kanallarında +%30'luk bir gelir artışı görüyor. Ağ, iş ortaklarının tek bir platformdan birden fazla SaaS uygulaması satmasına olanak tanır; bu, kanala yatırım yapan entegre SaaS çözümleri için bir gerekliliktir.
Simplero
simplero.com
Simplero, müşterileriyle anlamlı ilişkiler geliştirebilmeleri için yazılım yığınlarını tek bir eğlenceli ve kullanımı kolay platformda basitleştirerek koçların ve bilgi yaratıcılarının sevdikleri bir iş ve hayat kurmalarına yardımcı olur. Kurslar oluşturmaktan, web siteleri oluşturmaya ve e-posta göndermeye, ürün satmaya, ortaklık programlarını yönetmeye ve otomasyonlara kadar. Simplero ile çevrimiçi işinizi her yerde değil, tek bir yerde yürütebilirsiniz. Simplero, liderlere dünyayı değiştirecek topluluklar oluşturma gücü veriyor. - Harika Destek - Web Siteleri ve Açılış Sayfaları Oluşturma - Bağlı kuruluş yönetimi - E-posta pazarlama ve otomasyonlar - Ödemeler ve abonelikler - Kurslar ve topluluklar - Müşteri içgörüleri
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
BeMob
bemob.com
BeMob - reklam kampanyalarını yönetmek ve optimize etmek için güçlü bulut tabanlı izleyici. Anında yönlendirmeler, gelişmiş hedefleme, ayrıntılı analizler, bot ve casus koruması, çok kullanıcılı erişim, paylaşılan raporlar, çok dilli kullanıcı arayüzü ve rekabetçi fiyatlandırma ve ücretsiz plan ile destek ekibi, BeMob'u hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için nihai reklam izleme çözümü haline getiriyor.
Offer18
offer18.com
Teklif18 nedir? Offer18 bir bağlı kuruluş pazarlama platformu, kısa bir süre içinde çok verimli bir şekilde gelişti ve şu anda dünyanın en iyi bağlı kuruluş pazarlama platformları arasında belirgin bir konuma sahip. Offer18, çok sayıda İştirak/Reklamveren/Ajans/Reklam Ağı tarafından güvenilmektedir ve birçoğunun önümüzdeki günlerde bağlantı kurması beklenmektedir ve müşterilerine en iyi bağlı kuruluş pazarlama aracıyla hizmet vermenin etkinliği üzerinde sürekli olarak vurgu yapmaktadır. Offer18 neden diğerlerinden farklı? Offer18, diğer platformlar arasında, gelişmiş işlevselliğe sahip özelleştirilmiş özellikler sağlama açısından farklıdır; ister güvenlikle ilgili özellikler veya gelişmiş özellikler, API veya Akıllı teklifler, benzersiz tıklamalar veya çoklu dönüşümler, IP'lerin beyaz listeye alınması veya kara listeye alınması, belirli bir ülkeye izin verilmesi veya engellenmesi, tarayıcı, cihazlar, İSS vb., dinamik belirteçler ve parametreler, kampanyaların yürütüleceği modellerin harika bir listesi, gösterim bağlantısı uygulaması, reklam öğelerinin yüklenmesi ve çok daha fazlası. Özel hesap yöneticisi ve 24x7 destek, ister yeni başlayan bir reklam ağı ister üst düzey ortaklık ağı olsun, her biri, işinin büyümesini dijital pazarlama endüstrisinde büyük bir başarı düzeyine taşımak için yararlanacaktır. Offer18, reklam ağlarını gerekli olan her şeyin yanı sıra isteğe bağlı olarak sunma, özelleştirilmiş özelliklerin eklenmesi konusunda oldukça deneyimlidir. Bağlı kuruluş ağları dünyasında yeni olan biri herhangi bir platformu takip etmeye karar verirse, Offer18 seçilecek en uygun platformdur. Dünyanın her yerinden müşteri olarak en iyi bağlı kuruluş pazarlamacılarının listesi artıyor ve daha fazlasının da bu listeye girmesi bekleniyor.
Voluum
voluum.com
Voluum lider reklam izleme yazılımıdır. Gelişmiş analitik özellikleri ve yerleşik optimizasyon ve otomasyon araçları sayesinde Voluum reklam izleyici, çevrimiçi pazarlama kampanyalarınızı ölçeklendirmenize ve bunlardan kâr elde etmenize yardımcı olacaktır.
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Reklamcılık olarak misyonumuz interneti daha iyi bir yer haline getirmektir. Reklamverenlere, yayıncılara ve tüketicilere dahil olan herkese alaka, değer ve keyif getiren bir yer. Bunu nasıl yaparız? Asla yavaşlamayarak. Sürekli yenilik yaparak. Rakuten'in sahip olduğu ve işlettiği medyayı öncü yapay zekamız ve zengin tüketici içgörülerimizle birleştirerek. Küresel markaları sektör lideri yayıncı ağımıza bağlayarak. Onlarca yıllık öğrenimin şekillendirdiği, oyunun kurallarını değiştiren stratejiyi kullanarak, bildiğimiz sektörü altüst etmek.
Admitad
admitad.com
Admitad, reklamverenlere, yayıncılara ve her büyüklükteki etkileyiciye, stratejik ortaklıklarla işletmelerini küresel olarak büyütmelerine yardımcı olmak için yüksek teknolojili çözümler sunan bir iş ortağı pazarlama platformudur. Admitad, markaları ve perakendecileri dünya çapında 100.000'den fazla aktif yayıncıyla buluşturuyor. İçerik web siteleri, etkileyiciler ve yaratıcılar, fiyat karşılaştırma siteleri, alt ağlar, fırsat ve para iadesi hizmetleri, e-posta pazarlamacıları ve medya alıcıları, Admitad'ın 40'tan fazla kategorideki en iyi markalardan oluşan portföyüyle yeni gelir akışları açabilir.
Involve Asia
involve.asia
Involve Asia, markalara ve reklamverenlere içerik yaratıcıları, bağlı kuruluşlar ve geliştiricilerle binlerce ortaklığı yönetmeleri için bir platform sağlayan küresel bir pazarlama teknolojisi şirketidir. 2014 yılında kurulan Involve Asia, 500 Startups, OSK Technology Ventures ve Cradle Seed Ventures gibi büyük risk sermayesi şirketlerini destekliyor ve Malezya, Endonezya ve Tayland'daki ofisleriyle Asya genelinde yerleşik bir varlığa sahip. Bugüne kadar e-ticaret, seyahat ve finans sektöründeki yüzlerce marka, Involve'nin 400.000'den fazla içerik yaratıcısı, geliştiricisi ve bağlı kuruluşuyla ortaklıklar kurmak ve bu ortaklıkları büyütmek için Involve platformunu kullandı. Müşterilerimiz için 1 milyar doların üzerinde işlem, 2 milyar sayfa görüntüleme ve 100 milyonlarca ziyaretçi elde etmek.
Evolup
evolup.com
Evolup, güçlü yapay zeka teknolojisini kullanarak bireylere kendi çevrimiçi bağlı kuruluş mağazalarını kolaylıkla oluşturma olanağı veren son teknoloji ürünü bir platformdur. İster deneyimli bir girişimci olun, ister yeni başlıyor olun, Evolup, mağazanızı kısa sürede kurup çalıştırmanıza olanak tanıyan basit, kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Evolup ile tanıtımını yapmak istediğiniz ürünleri çok çeşitli ortaklık programları arasından seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Tutkulu olduğunuz ürünleri sergileyebilir ve mağazanız üzerinden yapılan her satıştan komisyon kazanabilirsiniz. Ve en iyi kısmı? Evolup, siparişlerin karşılanmasından müşteri hizmetlerine kadar her şeyi ele alır, böylece işinizi büyütmeye ve kazancınızı en üst düzeye çıkarmaya odaklanabilirsiniz. Sadeliği ve esnekliğinin yanı sıra Evolup, başarılı olmanıza yardımcı olacak yenilikçi araçlarla doludur. Gelişmiş SEO özelliklerinden Amazon senkronizasyonuna ve yapay zeka tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş ürün önerilerine kadar Evolup, bağlı kuruluş işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Sadece hesabınızı bağlayın ve sizin için tavsiyeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Digital First AI
digitalfirst.ai
Digital First AI, deneyim düzeyi ne olursa olsun bireyler ve işletmeler için pazarlama çabalarını kolaylaştırmak, süreci demokratikleştirmek için tasarlanmış bir araçtır. Bir kişinin işiyle ilgili seçilen sorulara verilen yanıtlara dayalı olarak en iyi taktikleri önererek pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Digital First AI'a özgü bir özellik de taktik kütüphanesidir; popüler markaların ve deneyimli pazarlamacıların stratejilerini içeren bir kaynak. Bu taktikler, kişiselleştirilmiş pazarlama planları geliştirmek için bir başlangıç noktası görevi görür. Platform, bloglar, sosyal medya, web siteleri ve daha fazlası için içerik oluşturmaktan yeni pazarlar ve segmentler önermeye, ürün denemeleri önermeye ve kalıcı çözümler sağlamaya kadar çeşitli pazarlama yönlerini optimize etmek için Yapay Zekayı kullanır. iş geliştirme önerileri. Üstelik araç, her şekil ve büyüklükteki işletmeleri anında pazarlama stratejisi uzmanları haline gelmeleri için destekler. Geçici teknoloji veya trendlerin ötesinde çalışır ve insan temelli bir karar alma sürecine dayanır. Bir diğer önemli özelliği ise 500'den fazla pazarlama taktiğini barındıran topluluk odaklı taktik kütüphanesidir. Bu taktikler şeffaf bir şekilde tanımlanır ve belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik açık yollar sağlamak amacıyla amaç ve etki odaklıdır. Ayrıca araç, kullanıcılara organik olarak yeni gelir kaynakları oluşturma konusunda da yardımcı oluyor. Müşteriler, Digital First AI'nin etkililiğini ve işbirlikçi doğasını takdir ediyor ve aracın pazarlama kampanyalarını şekillendirmede ve önemli büyümeye ve iyileştirilmiş sonuçlara yol açan strateji oluşturmada ezber bozan bir araç olduğunu belirtiyor.
Trackdesk
trackdesk.com
Ücretsiz Ortaklık Takip Yazılımı 0$ başlangıç yatırımıyla ortaklık gelir akışınızı büyütün.
CJ
cj.com
CJ Affiliate dünyanın en büyük ortaklık ağıdır. 20 yılı aşkın tecrübesiyle CJ Affiliate, müşterilerimiz için sürekli olarak akıllı büyüme sağlama geçmişine sahip, bağlı kuruluş pazarlamasında en güvenilir ve köklü isimdir. Publicis Media ile uyumlu Publicis Groupe'un bir parçası olarak CJ, bağlı kuruluş pazarlamasına gerçek anlamda müşteri odaklı bir yaklaşımı güçlendirmek için benzersiz verilerden yararlanıyor. CJ, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede aylık 1 milyardan fazla dijital tüketiciye ulaşıyor. CJ, IR'nin en iyi 1000 perakendecisi arasında en büyük yoğunlukta olan şirketle çalışmaktadır ve CJ'nin müşterileri, bir sonraki en yakın bağlı kuruluş sağlayıcının 2 katı web satışına sahiptir. CJ, CJ'nin birinci sınıf, özel olarak seçilmiş ve şeffaf iş ortakları ağının kaliteli ortaklıkları aracılığıyla müşteriler için tutarlı büyüme ve karlılık sağlar. CJ, esnek ücretlendirme modellerini kolayca oluşturmak ve program performansını izlemek için en son araçları ve teknolojiyi sağlar; akıllı büyüme ve rekabet avantajı sağlamak için gizli değeri ortaya çıkaran geniş tüketici, kanal ve kategori verileri; ve yaptıkları her şeyde tüm müşterilere deneyim, kaliteli içgörü, strateji ve en iyi uygulamaları getiren uzman, tutkulu insanlar.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote: Affiliate & Referral, Shopify uygulama mağazasında en çok önerilen bağlı kuruluş pazarlama/yönlendirme çözümüdür. Uygulama, basit ve anlaşılması kolay bir katılım süreci sağlar ve ayrıca Shopify satıcılarının ortaklık programlarını kolaylıkla oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olacak güçlü seçenekler sunar. UpPromote, ÜCRETSİZ'den ayda 199,99 $'a kadar esnek fiyatlandırma seçenekleriyle tüm işletme boyutlarına uygundur. Ayrıca UpPromote, Kurumsal müşteriler için talep üzerine özelleştirme uygular.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Affiliate yazılımında lider Post Affiliate Pro ile birden fazla ortaklık programını yönetin ve ortaklık ortağınızın performansını artırın.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, daha akıllı satış yapmak, daha kolay satış yapmak, daha hızlı satış yapmak ve daha fazla satış yapmak isteyen çevrimiçi işletmeler için abonelik faturalandırmasını ve ortaklık yönetimini yeniden icat etti. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri, ihtar yönetimi, alışveriş sepeti kurtarma, dönüştürme araçları ve çok daha fazlası gibi kullanıma hazır gelişmiş araçlarla satışlarınızı artırın, daha fazla müşteriyi elinizde tutun ve yinelenen geliri artırın. Çok sayıda 3. taraf entegrasyonu, sağlam bir API ve mobil uygulamayla işinizi yönetmek için tam esnekliğe ve güce sahip olun.
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