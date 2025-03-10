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Reklam ağları, reklamverenleri web ve uygulama yayıncılarına bağlar, bu platformlardaki reklam envanterini birleştirir ve dijital reklam satın alma sürecini kolaylaştırmak için bunu reklamveren talebiyle uyumlu hale getirir. Bu, reklamverenlere potansiyel reklam yerleşimleri için tek bir kaynak sunar ve yayıncılara web siteleri için para kazanma seçeneği sunar. Reklamverenler için reklam ağları, satın alınabilecek mevcut envanteri görüntüler. Yayıncılar açısından, envanteri, reklamverenlerin ilgisini ve kârlılığını en üst düzeye çıkaracak şekilde paketlerler. Aracı görevi gören reklam ağları, reklamverenin kampanya yönetimini yayıncı reklam yönetimi yazılımına bağlayarak her iki sistemin de reklam ağıyla entegre olmasını sağlar.
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Beehiiv
beehiiv.com
Beehiiv, bülten yönetimi ve büyütme için araçlar sunan bir platformdur. Kullanıcılar, bültenlerini oluşturup yayına alabilir, web siteleri kurabilirler.
MaxBounty
maxbounty.com
MaxBounty, reklamverenlerle bağlı kuruluşları bir araya getiren performans tabanlı bir pazarlama ağıdır. Kampanya yönetimi ve analitik araçlar sunar.
Flashtalking
flashtalking.com
FlashTalking, işletmelere çevrimiçi reklamlarını yönetme ve kişiselleştirme konusunda yardımcı olan bir platformdur. Dinamik reklam çözümleri sunar.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılar ve markalar için kişiselleştirilmiş etkileşimler sunarak web sitelerini kolayca güncellemeye yarayan bir içerik deneyim platformudur.
PubScale
pubscale.com
PubScale, mobil yayıncılar için uygulama ve oyunlarını büyütmeye yardımcı olan bir panodur. Kullanıcı edinimi ve reklam gelirini artırmayı sağlar.
Foundry
foundryco.com
Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.
Performcb
performcb.com
PerformansCB, reklamverenleri ve yayıncıları bir araya getirerek performansa dayalı pazarlama çözümleri sunan bir bağlı kuruluş pazarlama platformudur.
Adapex
adapex.io
ADAPEX, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur. Reklam kampanyalarını yöneterek kullanıcı deneyimini korur.
ADxAD.COM
adxad.com
ADxAD, Asya trafiği için bir reklam ağıdır. Pop, yerel, görüntü ve push reklamları sunarak hedefli trafik sağlar. Ücretsiz hizmetle reklam yapmaya başlayın.
AdPushup
adpushup.com
AdPushup, yayıncıların reklam gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir gelir optimizasyon platformudur. Reklam görünürlüğünü ve katılımını iyileştirir.
ClickAdilla
clickadilla.com
ClickAdilla, dolandırıcılık önleme ve spam önleme sistemleriyle kaliteli trafik sağlayan, yüksek teknolojiye sahip, self servis bir reklam ağı platformudur. Ağ, reklamverenlere ve yayıncılara hizmet vermektedir. Bir reklam kampanyası oluşturmak yalnızca birkaç tıklama alır; kullanıcı dostu bir arayüz oldukça sezgiseldir, kampanyanın denetlenmesi 10 dakika kadar sürer ve destek ekibi her türlü sorunu çözmek için 7/24 çalışır. ClickAdilla her gün kullanıcılarına Katman 1 dahil 240'tan fazla GEO'yu kapsayan 4,5 BLN'den fazla gösterim getiriyor. Günlük 15.000'den fazla müşteriye trafik sağlıyoruz. Traffic DSP, reklamverenlerin üçüncü taraf trafik kaynaklarını entegre etmelerine ve reklam hesaplarını ClickAdilla'nın arayüzü aracılığıyla yönetmelerine olanak tanıyan bir hizmettir. ClickAdilla'nın kullanıcı dostu arayüzü, şeffaf istatistikleri görmenize, optimizasyon yapmanıza ve kampanya performansıyla ilgili tüm bilgileri almanıza olanak tanır. Traffic DSP'yi kullanarak fazla marj ödemeden trafiği doğrudan kaynaklardan alırsınız.
Publift
publift.com
Web Siteniz Benzersizdir. Reklam Stratejiniz ve Teknolojiniz de Olması Gerekir. Publift ile, sitenize özel olarak uyarlanmış derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için aynı kalıplaşmış yaklaşımları kullanın. Web siteniz benzersizdir. Reklam stratejiniz ve teknolojiniz de öyle olmalıdır. Derin ve kişiselleştirilmiş reklam stratejisi için kalıplaşmış yaklaşımları ve kendi kendini yönetmeyi tercih edin. Kullanıcılarınıza, kanallarınıza, büyümenize ve planlarınıza göre uyarlanmıştır.
Viztrade
viztrade.com
Viztrade karmaşık dijital reklamcılığı basitleştirir. Tamamen özelleştirilebilir, beyaz etiketli, self-servis reklam platformumuz, reklam envanterinin satışını kolaylaştırır. Reklam satış sürecini basitleştirmek için dünyanın her yerindeki medya sahipleriyle çalışıyoruz. Medya sahiplerinin reklam sunucusunda reklam siparişlerinin oluşturulmasını otomatikleştiriyoruz, reklamverenlerin kendi yaratıcı varlıklarını oluşturmalarına olanak sağlıyoruz, her kampanya için ayrıntılı analizler sağlıyoruz ve reklam operasyonları için gereken kaynak miktarını azaltıyoruz. Viztrade, medya sahiplerinin gelir elde etmeye odaklanabilmesi için dijital kampanya oluşturmayla ilgili tüm hantal görevleri ortadan kaldırır.
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