Muhasebe Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tonga

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Muhasebe yazılımı hem bireylere hem de işletmelere finansal işlemlerini, kayıtlarını ve operasyonlarını verimli bir şekilde yönetme yetkisi verir. Daha büyük işletmelerde, faydasını İK ve bordro işlevlerini optimize etmeye, yasal süreçleri yönetmeye, fatura oluşturmayı kolaylaştırmaya, defterleri tutmaya ve belge taslakları oluşturmaya kadar genişletir. Ortaya çıkışı, finansal bilgilerin saklanması için Excel elektronik tablolarına ve manuel kasa defteri girişlerine olan bağımlılığı önemli ölçüde azalttı. Ayrıca, İK yönetimi yazılımı, bordro sistemleri, bütçeleme ve tahmin araçları, banka mutabakat platformları, borç hesapları otomasyon çözümleri ve faturalama yazılımı gibi diğer çeşitli araçlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek kullanıcıların finansal performanslarına ilişkin kapsamlı bir genel bakış elde etmelerine olanak tanır.
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Wafeq
wafeq.com
İleriyi düşünen işletmeler için güçlü muhasebe yazılımı. Fatura ve satın alma siparişleri gönderin, envanterinizi ve bordronuzu yönetin, onlarca finansal rapor alın, sınırsız kullanıcı davet edin. Hepsi bir arada yazılım.
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline: Avusturya için akıllı muhasebe yazılımı - I/O faturası ✓ Faturalama ✓ Makbuzları dijitalleştirin ✓ Ücretsiz deneyin!
TopNotepad
topnotepad.com
TopNotepad, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için süper basit bir bulut faturalama, muhasebe ve CRM yazılımıdır. Zengin özelliklere sahip uygun fiyatlı, hepsi bir arada yazılım.
KolayBi
kolaybi.com
Ön muhasebe programı ile işinizi büyütmenin KolayBi' yolu var! Startup, KOBİ veya şahıs şirketinizin ön muhasebe süreçleri, hiç olmadığı kadar kolay. Finansal operasyonlarınızı hızlandıracak birçok özellik web tabanlı ön muhasebe programı KolayBi’de! Siz sadece işinizi kolaylaştırın, zamanınız işletmenizi büyütmeye kalsın. Grow your business with KolayBi’ accounting software! Accounting is easier than ever for your startup, SME or private company. KolayBi', a next-gen SaaS technology, offers many features to speed up your financial operations! Save yourself some precious time and use it to grow your business.
TaxBit
taxbit.com
Bireyler için ücretsiz kripto vergi formları. Kurumlara yönelik Form 1099 çözümleri. Dijital varlık muhasebesi için ilk Büyük Dört Dereceli ERP çözümü. Mevzuat uyumluluğunu mümkün kılıyor ve sağlıyoruz.
Munim
themunim.com
Munim'in hedefi, evrak işleriyle dolu finans yönetiminden kurtularak bir işadamının hayatını kolaylaştırmak. Basit ve kullanımı kolay bir arayüze sahip olan Munim, küçük veya orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), büyük işletmeler ve hatta yeni kurulan işletmeler de dahil olmak üzere her türlü işletme için uygundur. Aynı hesap içinde farklı kullanıcılar oluşturabilir ve onlara işletme organizasyonundaki rollerine göre farklı izinler atayabilirsiniz.
Zybra
zybra.in
İşletmeniz için Hızlı ve Kolay, GST Muhasebe Yazılımı. MSME İşletmeleri için Hindistan'ın en hızlı büyüyen Muhasebe Yazılımı ve Uygulaması.
Xledger
xledger.net
Xledger, 60 ülkede 10.000'den fazla şirket tarafından kullanılan, piyasadaki en otomatik finansal ERP çözümüdür. Xledger %100 bulut tabanlıdır ve iş süreçlerini iyileştirmek için en iyi uygulamalardan ve otomasyondan yararlanmak isteyen iddialı kuruluşlar için tasarlanmıştır. Xledger otomasyon, ölçeklenebilirlik ve iş içgörüsü konularında fark yaratıyor. Xledger'ın kurucuları, her müşterinin ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen ve en iyi uygulamalara dayalı, kullanıma hazır bir çözüm sağlayarak iş yönetimini basitleştirmek ve karmaşıklığı azaltmak için yola çıktı. Xledger, özelleştirmeden ziyade yapılandırmayı temel alır; bu, her müşterinin sorunsuz bir şekilde sistemin en son sürümüne yükseltildiği anlamına gelir. Xledger temel muhasebe (GL, AP, AR), ödeme işlemleri (çek basımı, ACH, banka havalesi), nakit yönetimi, faturalama ve faturalandırma, zaman çizelgesi, gider raporları, bütçeleme ve tahmin, gelir tanıma, sabit kıymet muhasebesi, envanter yönetimi sağlar , satın alma, bağışçı yönetimi, proje muhasebesi, fon muhasebesi, CRM, bordro, doküman yönetimi ve finansal raporlama yetenekleri. Kullanıcılar GL analizine, ayrıntılı inceleme yeteneğine, gerçek zamanlı bilgi raporlamasına, grafiklere, gösterge tablolarına, KPI'lara ve çeşitli iş zekası ve analitik araçlara erişebilir.
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda listelenen Yeni Zelanda ikamet eden bir kamu teknolojisi şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofisi (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane ve Perth), Birleşik Krallık'ta üç ofisi (Londra, Manchester ve Milton Keynes), üç Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofisler (Denver, San Francisco ve New York) ve Kanada, Singapur, Hong Kong ve Güney'deki ofisler AFRICA.XERO'NIN ÜRÜNLERİ Bir Hizmet Olarak Yazılım (SAAS) Modeline dayanmaktadır ve abone tarafından yönetilen şirket kuruluşlarının türüne ve sayısına dayanarak abonelik tarafından satılmaktadır. Ürünleri 180'den fazla ülkede kullanılmaktadır.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmeler için finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Dalga merkezi Toronto, Kanada'daki Leslieville mahallesinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve bunu faturalandırma, kişisel finans ve makbuz tarama yazılımı (OCR) izledi. 2012 yılında Wave, başlangıçta Wave (Kredi Kartı İşleme) ve Bordro ile Dalga ile Ödemelerle Finansal Hizmetlere dallanmaya başladı ve ardından Şubat 2017'de Dalga ile Borçlandırıldı.
Finaloop
finaloop.com
Finaloop, e-Ticaret markalarının muhasebesini tamamen otomatikleştirir. Muhasebecinize tamamen veda etmenizi sağlayan TEK e-ticarete özel, gerçek zamanlı ve %100 doğru defter tutma çözümüyüz.
Vic.ai
vic.ai
Vic.ai, muhasebe ve borç hesapları işlemlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yapay zeka yazılımıdır. Başlıca özellikleri arasında, borç hesaplarının işlenmesini bir sonraki seviyeye taşımak için yapay zekayı kullanan ve üretkenlikte önemli bir artışa katkıda bulunan otonom fatura işleme yer alıyor. Yazılım ayrıca, çok satırlı faturalar ve PO'lar arasındaki tutarsızlıkları tespit ederek verimliliği artıran onay akışları ve satın alma siparişi (PO) eşleştirme özelliğine de sahiptir. Vic.ai ayrıca, borç hesapları departmanlarını kar merkezlerine dönüştürebilen, zamandan tasarruf sağlayan, indirim potansiyeli sunan ve dolandırıcılık riskini azaltan ödeme işlevselliği de sunuyor. Yazılım, açık bir API ve ortak veri modelleri aracılığıyla ana verilerin ve diğer bilgilerin herhangi bir ERP sisteminden alınmasına olanak tanıyan ERP entegrasyonları sunar. Bu, finans liderlerine Vic.ai'yi mevcut iş akışlarına entegre etme esnekliği sağlar. Vic.ai, borç hesapları süreçleri, iş eğilimleri ve ekip performansı hakkında gerçek zamanlı analitik bilgiler sağlayan ve böylece bilinçli karar almayı mümkün kılan işleme öngörüleriyle donatılmıştır. İşletme, sigorta, konaklama, emlak ve eğitim gibi çeşitli sektörlerdeki hem kurumsal hem de orta ölçekli işletmelere hitap etmektedir. Bu uyarlanabilirlik, araçların çok yönlülüğüne işaret eder.
Vencru
vencru.com
Kârınızı karmaşık e-tablolar olmadan hesaplayın. Vencru, satışlarınızı, müşterilerinizi, envanterinizi ve iş raporlarınızı tek bir yerden kolayca görebilmenizi sağlayan ücretsiz faturalama ve muhasebe yazılımıdır.
TrulySmall
trulysmall.com
Küçük işletme sahipleri için defter tutma görevlerini otomatikleştiren, zaman kazandıran bir muhasebe uygulaması. Kashoo, makine öğrenimini kullanarak harcamaları banka ve kredi kartı işlemleriyle kategorilere ayırıp uzlaştırır ve tek tıklamayla doğru, eksiksiz ve gerçek zamanlı raporlar sağlar. Kashoo, otomatik mutabakata ek olarak OCR ve makbuz eşleştirme de sağlar. Gelen Kutusu'na bir makbuzun resmini bırakmanız yeterlidir; Kashoo bunu otomatik olarak bir işlemle eşleştirecektir.
Striven
striven.com
İşiniz en iyi şekilde. Striven, gelirinizi artırmak, verimli çalışmak ve operasyonlarınızı geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren, hepsi bir arada bir iş yönetimi yazılımıdır. Striven eksiksiz bir yazılım çözümüdür; muhasebe, satış, projeler, yönetim ve raporlama için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel özellikleri tek bir basit sistemde birleştirdik. Basitleştirin, Birleştirin, Geliştirin. Striven ile bir daha asla ayrı ve bağlantısız yazılım uygulamalarına ihtiyacınız olmayacak. Son olarak, işinizin tamamını istediğiniz yerden, istediğiniz cihazdan yönetebilirsiniz.
SoftLedger
softledger.com
SoftLedger, kritik finansal verilere gerçek zamanlı görünürlük sağlar. Bulutta yerel muhasebe yazılımımız ve API'lerimiz kuruluşların dağıtılmış operasyonlarını ve varlıklarını yönetmelerine yardımcı olur. Buna tam özellikli bir genel muhasebe defteri, alacak hesapları, borç hesapları, envanter yönetimi, kripto varlık yönetimi ve daha fazlası dahildir.
sevDesk
sevdesk.de
Professional & Right -Wing faturaları yazın. Tüm makbuzları tarayın ve her zaman masraflarınızı serbest çalışan bir kişi olarak görüyor. 130.000'den fazla girişimci zaten Sevdesk kullanıyor. Sevdesk Lite ile hareket halindeyken muhasebenin tüm temel görevlerini yaparsınız. Hayal edin, defter tutma nihayet kolaydır. Yararlı operasyon ve Sevdesk'in modern yüzeyi ile işletmeniz üzerinde kontrol sahibi olursunuz. Tüm veriler GDPR uyumlu kaydedilir ve tüm cihazlarda mevcuttur. “Slip yönetimimle değerli saatler geçirdim! Sevdesk kullandığım için muhasebem neredeyse eğlenceli. Hızlı, net ve birçok olumlu AHA anıyla ” - 2019'dan beri Sevdesk Kundin
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Ayrıca yerleşik kontrol panelleri, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
QuickFile
quickfile.co.uk
Birleşik Krallık'taki işletmeler için Ücretsiz Muhasebe ve Defter Tutma Yazılımı. QuickFile bulutta çalışır, kullanımı kolaydır ve küçük ve orta ölçekli hesaplar için ücretsizdir.
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks, Intuit tarafından geliştirilen ve pazarlanan bir muhasebe yazılımı paketidir. QuickBooks ürünleri esas olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere yöneliktir ve şirket içi muhasebe uygulamalarının yanı sıra iş ödemelerini kabul eden, faturaları yöneten ve ödeyen bulut tabanlı sürümler sunar.
LedgerSync
ledgersync.com
Muhasebeciler ve Muhasebeciler için LEDGERSYNC, müşterinin kredi kartına ve banka akışlarına bağlanarak işlemlerin, çek görüntülerinin, mevduatların, makbuzların ve ekstrelerin tamamının tek bir kontrol panelinde toplanmasına olanak tanır.
Zahir Software
zahiraccounting.com
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Nubooks
nubooks.io
Bu ürünü kimin kullandığını paylaşmak için incelemelerden elde edilen yeterli veriye sahip değiliz. Katkıda bulunmak için bir inceleme yazın veya inceleme oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.
Dappr
dappr.com
Dappr ile işinizi tek bir yerden başlatın ve yönetin. LLC'nizi veya C-corp'unuzu oluşturun, bir Çek hesabı edinin, muhasebeyi ayarlayın, maaş bordrosunu çalıştırın, fatura gönderin ve çok daha fazlasını yapın. İhtiyacınız olan tek platform Dappr!
bluesheets
bluesheets.ai
Bluesheets iş sistemlerinizin üzerinde yer alır, bunları muhasebe aracınıza bağlar ve mevcut iş akışlarını otomatikleştirir. Hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok.
Binery
binery.co
BINERY, yeni başlayanlar ve KOBİ'ler için sorunsuz ve uygun fiyatlı bir deneyim sunan, teknoloji destekli bir muhasebe çözümüdür. BINERY'nin muhasebe hizmetiyle size her ayın sonunda Kar/Zarar tablosu ve bilanço sunacağız. BINERY ayrıca banka hesap özetlerinizi analiz etmekten hesaplarınızın mutabakatını sağlamaya kadar mali kayıtlarınızı güncelleyecektir.
Tripletex
tripletex.no
Akıllı, eksiksiz ve çevrimiçi bir muhasebe programının avantajlarını deneyimleyin. ✓ Sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş modüller ✓ Destek dahildir ✓ Bugün ücretsiz deneyin!
Reviso
reviso.com
Reviso, küçük işletmeler ve muhasebeciler için bir bulut muhasebe yazılımıdır. Çevrimiçi faturalar, banka mutabakatı ve muhasebe işlemleri yapın. Şimdi ücretsiz denemenizi yapın.
Enterpryze
enterpryze.com
Enterpryze, KOBİ'lere yönelik Küresel bir Geliştirici, Yenilikçi ve İşletme Yönetimi Çözümleri Tedarikçisidir. İşletmenizi kârlı bir şekilde büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar: * Enterpryze muhasebenizi, envanterinizi, CRM'nizi, hizmet yönetiminizi ve daha fazlasını tek yerden yönetmenizi mümkün kılar * Stokları, müşterileri ve tedarikçileri tek yerden yönetin * Doğru Raporlar için Entegre ve Otomatik Muhasebe * Kurulumu Basit. Kayıt Olun ve Kullanmaya Başlayın
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBooks, kullanıcıların muhasebe süreçlerini kolaylaştırmasına ve nakit akışını iyileştirmesine yardımcı olur; üstelik tamamı ücretsiz.
Moneypex
moneypex.com
Moneypex, tüm iş ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bulut tabanlı muhasebe yazılımıdır. Gelişmiş gider yönetimi özellikleri, şirketinizi bir profesyonel gibi yönetmenize yardımcı olur. ✓ Sınırsız ücretsiz fatura ✓ Rapor oluşturma ✓ Banka mutabakatı ✓ Ödeme hatırlatıcıları gönderme ✓ MTD uyumlu KDV iadeleri ✓ Gelir tablolarını temizleme ✓ Toplu faturaları tarama ve yükleme ✓ Proje finansmanını yönetme ✓ Yinelenen fatura ve fatura gönderme ✓ Profesyonel fatura şablonları
CheckMark
checkmark.com
CheckMark Multiledger, Mac ve Windows için çok kullanıcılı, çapraz platformlu bir muhasebe yazılımıdır. Küçük işletmeler için kullanımı basit ve uygun maliyetlidir. CheckMark Multiledger ile muhasebeye daha az, işinizi yürütmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Alacak hesapları, borç hesapları ve envanter de dahil olmak üzere eksiksiz muhasebe özellikleriyle CheckMark Multiledger, işletmelerin muhasebeye daha az zaman ayırmasına ve işi yürütmeye odaklanmaya daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır. CheckMark Multiledger, geçen yılın tam işlem geçmişini tutar ve cari yılın herhangi bir ayında işlemlerin değiştirilmesine ve ayarlamalar yapılmasına olanak tanır. Ayrıca Hesap Planı, Mizan, Bilanço, Gelir Tablosu ve daha fazlası gibi bir dizi mali rapor içerir. CheckMark Multiledger'ın çoklu kullanıcı yetenekleri, paylaşılan bir birimdeki şirket dosyalarına 10'a kadar kullanıcının erişmesine olanak tanır. CheckMark MultiLedger, küçük işletmelere yönelik, operasyonlarınızı verimli ve etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlayan kapsamlı bir muhasebe yazılımıdır. MultiLedger ile işinizi yükseltmenin ve bir sonraki seviyeye taşımanın zamanı geldi.
Cryptoworth
cryptoworth.com
Cryptoworth, her büyüklükteki işletmenin arka ofis kripto muhasebesi görevlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur. 130'dan fazla blockchain'i ve 1.000'den fazla kaynağı senkronize eder. Güvenilir dijital varlık finansal kontrolünün kilidini açın. Kripto varlık yönetimini zahmetsizce optimize edin. Cryptoworth şunları sunar: - Kripto Muhasebe Çözümleri - Dijital Varlıklar Hazine Yönetimi Çözümleri - DeFi Çözümleri - NFT Çözümleri - Staking Çözümleri - AR/AP Çözümleri - GameFi Çözümleri - API Çözümleri
Vyapar
vyaparapp.in
Vyapar ile işinizi profesyonelce yönetin. Faturalama, envanter ve muhasebe ihtiyaçlarınız için en iyi yazılımı kullanma. Hindistan'da Vyapar'a güvenen 1 Cr+ KOBİ'nin bir parçası olun.
Rillet
rillet.com
Rillet, orta ölçekli yazılım şirketlerine yönelik bir muhasebe sistemidir. Faturalandırma, gelir tanıma (sabit ve kullanım) ve ARR, NRR veya SaaS P&L gibi temel SaaS raporlarını doğrudan yerleşik olarak içerir. Rillet ayrıca, masraf karşılığında Stripe, Salesforce, Hubspot ve diğer pek çok yerel bağlantıyla yığın genelinde entegre olur. banka, bordro ve vergi tarafı.
FloQast
floqast.com
Muhasebeciler tarafından muhasebeciler için oluşturulan bir Finans ve Muhasebe Operasyonları Platformu sağlayıcısı olan FloQast, kuruluşların muhasebe mükemmelliğini operasyonel hale getirmesine olanak tanır. Aralarında Twilio, Los Angeles Lakers, Zoom ve Snowflake'in de bulunduğu 2.600'den fazla muhasebe ekibinin güvendiği FloQast, muhasebe ekiplerinin çalışma şeklini geliştirerek müşterilerin Finansal Kapanış, Finans ve Muhasebe Operasyonları ve Uyumluluk Programlarını kolaylaştırmasına ve yönetmesine olanak tanır. FloQast ile ekipler, ay sonu Kapanışını her yönüyle yönetmek, uyumluluk yükünü azaltmak, denetime hazır kalmak ve finansal fonksiyon boyunca doğruluğu, görünürlüğü ve işbirliğini geliştirmek için yapay zeka teknolojisindeki en son gelişmeleri kullanabilir. FloQast, tüm kullanıcı inceleme sitelerinde sürekli olarak 1 numara olarak derecelendirilmiştir. FloQast.com'da daha fazla bilgi edinin.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM, katlanarak büyüme için FOSS fiyatlarına, şirketinizin ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, HCM, Proje Yönetimi, Yardım masası ve diğer SaaS'ı içeren bulut tabanlı, sağlam, ölçeklenebilir, çevik, uygun fiyatlı ve tam özellikli bir FaaS çözümüdür ve gelişim. Sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak akıllı, uygun fiyatlı, çevik ve güvenli bir CRM çözümüyle dünya çapındaki KOBİ'lerin %95'ine hizmet vermeye kararlıyız. Cep dostu fiyatlarla dünya standartlarında hizmet bizim USP'mizdir ve sözlerimize uyuyoruz.
Bearbook
bearbook.com
İşletmenizin satışları, envanteri ve muhasebeyi yönetmesine yardımcı olan çevrimiçi muhasebe yazılımı uygulaması.
Enerpize
enerpize.com
Enerpize, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarını çözmek ve işletmelerini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için sektöre özel ERP yazılım çözümleri sunuyor.
e-conomic
e-conomic.com
Küçük ve orta ölçekli şirketlerin dış muhasebecilerine güvenli erişim sağlayan çok dilli çevrimiçi muhasebe yazılımı.
Deskera
deskera.com
Deskera, SMB'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmesini sağlayan ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden imalat tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Dustera'yı kullanıyor.
Crunched
crunched.io
İşletme sahiplerinin zamandan tasarruf etmesine ve daha akıllı iş kararları almasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut muhasebe yazılımı. Ödemeleri faturalandırın ve toplayın, giderleri takip edin, raporları özelleştirin ve muhasebecinizle birlikte çalışın. Bugün ücretsiz deneyin!
Crunch
crunch.co.uk
Serbest çalışanlar, yükleniciler ve küçük işletmeler için basit muhasebe yazılımı, uzman tavsiyesi ve yeminli sertifikalı muhasebecilerden mükemmel hizmetin mükemmel birleşimi.
Clear Books
clearbooks.co.uk
Birleşik Krallık merkezli küçük işletmelere sakin, sakin ve kontrol sahibi olma hissi veren çevrimiçi muhasebe yazılımı. Clear Books, işletme finansmanınızı yönetmenin daha kolay bir yolunu sağlar. Birleşik Krallık merkezli küçük işletmeler, yükleniciler, serbest çalışanlar ve bireysel tüccarlar için tasarlanmış, kullanımı kolay çevrimiçi muhasebe yazılımıdır.
Cashflow
cashflow.do
Küçük işletmeler için bulutta hepsi bir arada muhasebe yazılımı. Perakende, toptan satış, envanter, hizmet veya proje bazlı işletmeler için idealdir. Ücretsiz Deneyin!
CashCtrl
cashctrl.com
KOBİ'ler, muhasebeciler ve serbest çalışanlar için muhasebe, sipariş işleme, adres yönetimi ve daha fazlasına yönelik bir bulut çözümü.
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve ekibinizi entegre, kullanımı kolay tek bir platformda birleştirin. Sözleşmeler, teklifler ve proje yönetiminden müşteri faturalandırmasına, gelir takibine ve kaynak yönetimine kadar. Proje Yönetimi Ekibinize proje ve görevler atayın, haftanıza öncelik verin ve projelerinizin tam olarak nasıl ilerlediğini görün. Proje bütçelerini belirleyin ve beklenmeyen maliyetlerden kaçının. Kanban görünümü, kolay faturalandırma için entegre zamanlayıcı ve verimli çalışma için harici ortaklarla işbirliği. Ekip Zaman Takibi Doğru zaman çizelgeleriyle ekibinizin takip edilen saatlerine ilişkin anında rapor alın ve kimin kapasiteyi aştığını bir bakışta görün. İşletmenizin kullanımını izleyin ve ekibinizin verimliliği ve karlılığı konusunda netlik elde edin. Projelerinizi yolunda ve bütçeye uygun tutmak için kaynaklarınızı önceden planlayın. CRM Müşterilerinizi ve projelerini tek bir yerden yönetin. Tüm notlarınız, kişileriniz, oranlarınız ve etiketlerinizle benzersiz müşteri profilleri oluşturun. Müşterilerinizi, kendileriyle paylaştığınız projelere, belgelere ve bağlantılara erişebilecekleri markalı Müşteri Portalınıza davet edin.
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent, özellikle küçük işletmelerin, serbest çalışanların ve onların muhasebecilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, çok ödüllü bir çevrimiçi muhasebe yazılımıdır. FreeAgent, işletmelerin giderleri yönetmek ve tamamen RTI uyumlu bordro çalıştırmaktan profesyonel görünümlü tahminler ve faturalar oluşturup göndermeye kadar günlük yöneticileriyle ilgilenmelerine yardımcı olur. Ayrıca işletmelerin nakit akışlarını ve karlılıklarını takip etmelerine, onlara kimin ve ne kadar borcu olduğunu göstermelerine olanak tanır. FreeAgent ayrıca yaklaşan son teslim tarihleri ve vadesi gelen tutarları gösteren kişiselleştirilmiş bir 'Vergi Zaman Çizelgesi'nin yanı sıra KDV, RTI bordrosu ve - bireysel tüccarlar ve limited şirket yöneticileri için - Kişisel Değerlendirme vergi beyannamelerini doğrudan HMRC'ye kolayca bildirme işlevine sahiptir. Yaklaşık 100.000 müşteri şu anda FreeAgent'ı ticari hesaplarını basit bir şekilde, kafa karıştırıcı muhasebe jargonu olmadan ve doğru yolda kalmalarına yardımcı olacak dost canlısı destek muhasebecilerinden oluşan bir ekiple yönetmek için kullanıyor.
Bean Cruncher
beancruncher.com
Bean Cruncher Çevrimiçi Muhasebe Yazılımı ekonomiktir, kullanımı kolaydır, PC, Mac, iPad, Android ve Blackberry'de çalışır ve defter tutma ve vergi beyanı desteği içerir. İnşaat şirketleri, ticarethaneler, profesyoneller, bilim ve yüksek teknoloji firmaları ve sağlık hizmetleri için tasarlanmıştır. Sınırsız büyüme. Evet gerçekten sınırsız. Sınırsız kullanıcı, şirket ve daha fazlasını içerir! Tamamen güvenli: 256 bit SSL şifreleme, açık kaynak kullanılmamıştır ve site güvenliğimiz 7/24 mevcuttur.
Asana
asana.com
Asana, ekiplerin çalışmalarını organize etmesine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir web ve mobil uygulamadır. Forrester, Inc. “Asana takım tabanlı iş yönetimini basitleştirdiğini” bildiriyor. Aynı adı taşıyan şirket tarafından üretilir. (Asana, Inc.) 2008 yılında Facebook'un kurucu ortağı Dustin Moskovitz ve eski google, eski kitle mühendisi Justin Rosenstein tarafından kuruldu. Ürün Nisan 2012'de ticari olarak piyasaya sürüldü. Aralık 2018'de şirketin değeri 1,5 milyar dolardı.
Aliaddo
aliaddo.com
Bulut yazılım hizmetleri sunmamız, farklı sektörlerden ve boyutlardan birçok şirkete farklı bir rekabet avantajı sağladı. Aliaddo, dünya standartlarında bir hizmet sunmak amacıyla yazılımımızın tüm tasarım ve yapım süreçlerinde en iyi kalite seviyelerini korumayı önemsemiş, ayrıca tüm uygulama ve hizmet sonrası süreçlerde destek ve refakat konusunda kalite politikaları oluşturmuştur. Böylece müşterilerimizin her geçen gün büyümelerini destekleyen bir teknoloji firmasından gerekli desteği almış oluyoruz.
Akounto
akounto.com
Akounto, işletmelerin finansal verilerine yardımcı olmak ve yönetmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir muhasebe ve defter tutma yazılımıdır. Mali durumunuzu yönetmek gerçekten bunaltıcı olabilir - ve bunun için Akounto arkanızda! Akounto ile hareket halindeyken nakit akışınızı takip edin ve banka hesabınızı Akounto kontrol panelinize bağlayarak işletmenizle kesintisiz bağlantının keyfini çıkarın. Akounto, tüm muhasebe ve defter tutma ihtiyaçlarınız ve çözümleriniz için güvenilir ortağınızdır.
Akaunting
akaunting.com
Akaunting, küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik ücretsiz, açık kaynaklı ve çevrimiçi bir muhasebe yazılımıdır. Faturalandırmadan gider takibine ve muhasebeye kadar Akaunting, paranızı çevrimiçi olarak yönetmek için ihtiyacınız olan tüm araçlara ücretsiz olarak sahiptir. Akaunting, modüler yapısı sayesinde kullanıcılara ve geliştiricilere harika bir App Store sunuyor. ÖZELLİKLER - Müşteri Yönetimi - Satıcı Yönetimi - Envanter Yönetimi - Kolay Faturalama - Faturalandırılabilir Giderler - Envanter Yönetimi - Banka Hesapları - Çoklu Para Birimi - Çoklu Şirket - Güçlü Raporlama - Müşteri Portalı - Sınırsız Ek - İşlem Kategorileri - Vergi Oranları - App Store - Çok Dilli Panel - Ayrıntılı İzinler
Acumatica
acumatica.com
2008 yılında kurulan Acumatica, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için bulut ve tarayıcı tabanlı kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı geliştiren bir teknoloji sağlayıcısıdır. Şirketin genel merkezi Bellevue, WA'da (Seattle metropol bölgesi) bulunmaktadır. Acumatica Cloud ERP, küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital ekonomide başarılı olmaları için sınıfının en iyisi işlevselliği sunar. İş akışları, iş yönetimi uygulamalarının tamamını kapsar ve diğer kritik yazılımlarla hızlı entegrasyon için açık API'lerle oluşturulmuştur. Tüketime dayalı lisanslama, kullanıcı başına değil, kullanılan kaynaklara göre ücretlendirilir ve geleceğe hazır platformu değer sağlar ve esneklik, verimlilik ve uzaktan işbirliği sağlar.
AccountsIQ
accountsiq.com
AccountsIQ'nun ödüllü orta ölçekli bulut muhasebe yazılımı dünya çapında 4.000 şirket ve PwC, BDO ve Grant Thornton gibi muhasebe uygulamaları tarafından kullanılıyor. AccountsIQ, finans fonksiyonlarının birden fazla lokasyondaki işletmelerin sonuçlarını yakalama, işleme ve raporlama şeklini basitleştirir. Bulut için tasarlanan AccountsIQ, yan kuruluşlar, satın almalar veya franchising modeli yoluyla yerel veya uluslararası olarak büyüyen dinamik işletmeler için idealdir; her zaman, her yerde işleme olanak tanırken, sonuçların kolay merkezi kontrolüne ve konsolide raporlanmasına olanak tanır. Benzersiz konsolidasyon motoru ve diğer uygulamalarla entegrasyon yeteneği ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. İlk bakışta özellikler: - Güçlü 3 seviyeli GL yapısı - Çok boyutlu analiz (bölüm, sektör, proje vb. gibi 6 boyuta kadar raporlama) - İşlem seviyesine ayrıntılı inceleme - Zengin özellikli Günlük Yöneticisi, Alacak Hesapları ve Borç Hesapları - Gruplar ve Kuruluşlar için tam konsolidasyon - Tam alacak hesapları ve borç hesapları konsolide satış ve satın almalar - Sabit Varlık Kaydı - Borç hesapları otomasyonu - Şirketler arası işlemler, yeniden yüklemeler ve çoklu para birimi muhasebesi - Mobil uygulama ile dijital iş akışı onayı - Düzenlenebilir parametrelere sahip 250 rapordan oluşan paket - Yönetim rapor paketleri ve gösterge tabloları Uyumluluk - Vergiyi Dijital Hale Getirme: grup KDV beyannameleri dahil - Tam kullanıcı profili oluşturma ve kullanıcıya göre denetim takibi - Güvenli ödemeler - Dönem yönetimi Dijital Bağlantılı - Ekstre beslemesi ve otomatik mutabakat - Açık API - Onaylı otomatik toplu ödeme - Excel Eklentisi- Özelleştirilmiş analiz için In & Power BI bağlantıları
AccountEdge
accountedge.com
AccountEdge Pro, Mac ve Windows masaüstüne yönelik güçlü, kullanımı kolay küçük işletme muhasebe yazılımıdır. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü mevcut. AccountEdge Pro ile işletme sahipleri, işlerine odaklanabilmek için finansal bilgilerini düzenleyebilir, işleyebilir ve raporlayabilir. Özellik seti, kullanıcıların muhasebe, entegre bordro, satış ve satın almalar, iletişim yönetimi, envanter takibi, çevrimiçi siparişler, zamanlı faturalandırma ve daha fazlası dahil olmak üzere işlerinin her yönünü yönetmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. AccountEdge, her türlü küçük ve orta ölçekli işletmeyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Envanter kalemlerini satan, oluşturan ve yöneten, profesyonel hizmetler sağlayan veya projelere harcanan zamanı faturalandıran şirketler tarafından kullanılır. Temel Özellikler Faturalama Satışlar işinizin kritik bir bileşenidir. Ürün, hizmet veya zamana ilişkin müşteri faturaları oluşturup gönderin ve açık satışlarda ödeme durumunu takip edin. Giderler Satın almaları ve giderleri yönetmek, envanterinizi ve genel giderlerinizi takip etmenize yardımcı olur. AccountEdge, satıcılarınızı, ödemelerinizi ve yinelenen işlemlerinizi yönetmenize olanak tanır. Bankacılık Bankacılık, para giriş ve çıkışını istediğiniz kadar ayrıntılı bir şekilde yönetmenize yardımcı olur. Entegre banka yayınları ve otomatik eşleştirme sayesinde hesaplarınızın mutabakatını yapmak çok kolaydır. Bordro Çalışanlarınız en önemli varlığınızdır ve onların maaşlarını, tahakkuklarını ve giderlerini takip ederek uyumluluğu sürdürmek işletmeniz için kritik öneme sahiptir. İsteğe bağlı bordro hizmetimiz sayesinde, doğru işlem için her zaman en güncel bordro vergi tablolarında olacaksınız. Envanter Envanter takibi, müşteri gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak için elinizde veya siparişinizde yeterli ürün olduğundan emin olmak için ürün ve hizmetlerinizi yönetmenize ve konuma göre stoklarını takip etmenize yardımcı olur. Muhasebe Hesap planınız finansal raporlamanızın temelini oluşturur. Defteri kebirinizi ve bütçelerinizi koruyun, işinizi izlemenize ve bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacak mali raporlar oluşturun. İletişim Yönetimi İletişim yönetimi potansiyel müşteriler, müşteriler, satıcılar ve çalışanlarla iyi ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Satış, satın alma ve pazarlama faaliyetlerinizde daha kolay kullanabilmeniz için tüm ayrıntılarını tek bir yerde saklayın. Zaman Takibi Eğer işiniz proje veya iş bazlı ise, zaman satmak ve devam eden işi takip etmek kritik öneme sahiptir. Zaman çizelgelerini veya etkinlik fişlerini kullanarak özel faturalandırma oranları oluşturun ve çalışanlarınız için zamanı takip edin. Veri Yönetimi Operasyonlarınız hakkında daha fazla bilgi edinmek için kolay içe ve dışa aktarma, ekrandaki analiz, yüzlerce yazılım raporu ve PowerBI dışa aktarma özellikleriyle verilerinizi kolayca yönetin.
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta, Fransız işletmelere yönelik bir çevrimiçi muhasebe aracıdır. Vergi yönetimi, banka mutabakatı ve uzman simülasyonlarını içerir.
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