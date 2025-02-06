Hesap Tabanlı Web ve İçerik Deneyimleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Svalbard ve Jan Mayen

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Hesap tabanlı web ve içerik deneyimlerine yönelik yazılım, işletmelerin büyük ölçekte özelleştirilmiş, markalı çevrimiçi ve içerik etkileşimleri oluşturmasına olanak tanır ve hesap tabanlı pazarlama girişimlerinin sonuçlarını geliştirir. Bu yazılım, pazarlamacıların bireysel hesaplara özel içerik oluşturup yaymasına olanak tanıyarak satış sürecini hızlandırır. Bunu, metni, markalama öğelerini, harekete geçirici mesajları, görselleri ve daha fazlasını özelleştirerek ve bir şirketin web sitesinde hedeflenen her hesap için farklı içerik görüntüleyerek başarır. Ayrıca bu yazılım, pazarlamacıların sayfa görüntülemelerini ve hesap başına dönüşümleri izlemelerine yardımcı olarak web siteleri ve içerikleriyle etkileşimde bulunurken değerli bilgiler sağlar.
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RELAYTO
relayto.com
DENEYİM MESAJDIR. RELAYTO, statik içeriği otomatik olarak etkileşimli mikro sitelere dönüştürerek izleyici etkileşimini 7/24 artıran gelişmiş algoritmalar kullanır; kodlamaya gerek yoktur. Etkileşimli öğeler atamak ve masaüstü ve mobil ekranlarda anında görüntülenmek üzere ekibinize yayınlamak için PDF'lerinizi ve sunumlarınızı kolayca içe aktarın (ve destekleyici içerik, metin, web/sosyal içerik, resim, video ve ses ekleyin). RELAYTO'nun gizli sosu: 1. İçerik Zenginleştirme - “Dijital kağıdı” etkileşim, doğrusal olmayan gezinme ve medyayla zenginleştirilmiş dijital deneyimlere dönüştürün. 2. Hepsi Bir Arada Bulut Hub'ları - Dosyaları çok kanallı paylaşım, erişim ve kontrol için optimize edilmiş süper akıllı URL'ye dönüştürün. 3. Gelişmiş Analiz - Daha iyi optimizasyon için içeriğinizin etkileşimi konusunda 360 derecelik analizler. Web içeriği için Optimizely'yi düşünün. RELAYTO ile, içeriğinize kimin erişebileceğini kontrol etmek için güvenlik, izinler ve kullanıcı yönetimi ile donatılmış sınırsız sayıda genel ve özel etkileşimli deneyim oluşturabilirsiniz. Metrikler, izleyicilerin zamanlarını ne zaman ve nerede harcadıklarını özetleyerek 360 dijital beden dili, etkinlik ve amaç hakkında bilgiler sunar; böylece sosyal yardım çabalarınızı önceliklendirebilir ve içeriğinizi geliştirmeye devam edebilirsiniz. Arka planda RELAYTO aynı zamanda hem yazarlar hem de okuyucular için anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya odaklanan birebir etkileşimli hikaye anlatımı için yeni bir dijital ortam yaratıyor.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet verilerinin kullanımını kolaylaştırıyoruz. Sonuç, geleneksel B2B büyüme taktiklerine kıyasla MQA akışı ve 5 kat satış etkileşimi üreten otomatik, her zaman açık bir ABM motorudur. Neden Eğilim? - 5 dakikada bir hedef kitle oluşturun, <2 hafta içinde başlatın - Niyet verileriyle sınırsız hesap listesi oluşturma - Her hesap listesi için tamamen zenginleştirilmiş ilgili kişiler - Hazırlanan hesapların ve satış için ilgili kişilerin haftalık listesi - Programatik görüntülü reklamlar - Pazarlama e-posta dağıtımı - Erişim ABM başucu kitaplarından oluşan kütüphanemize - AI İçerik Oluşturucu - Propensity CSM ile haftalık toplantı - Hubspot ve Salesforce dahil entegrasyonlar - Rekor süre ROI — başucu kitabınıza bağlı olarak 30 - 180 gün Propensity Temel Özellikleri: Başucu Kitabı Kütüphanesi - 30'dan 30'a kadar önceden oluşturulmuş başucu kitabı 90 güne kadar uzunlukta Başucu Kitabı Düzenleyici - Kullanıcıların seçtiği başucu kitabındaki her oyunu kolayca düzenleyin Audience Builder - Satın Alma Çevreleri - Oluşturma ve hesap düzeyindeki amaca dayalı olarak hedef ilgili kişilerin yönetimi Kanal Yöneticisi - Kanallar arası kampanya düzenleme ve aktivasyonu ABM Kontrol Paneli - Artışı ve performansı ölçmek için hesap ölçümü ve analitiği Pazarlama teknolojisi ve satış teknolojisiyle entegrasyonlar
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek iş performansını artırır. . İlişkilendirmeye dayalı kişiselleştirmeyle satışlarınızı ve gelirinizi hızlandırın: - Her web sitesi ziyaretçisine doğru mesajları ve varlıkları sunarak, daha hızlı bir şekilde müşterileriniz olmalarına yardımcı olun. - Pazarlama çabalarınızın iş hedeflerini nasıl etkilediğini anlayın ve müşteri yolculuklarınızı ilk dokunuştan kazanılan anlaşmalara kadar haritalandırın. - Ziyaretçileri yalnızca potansiyel müşterilere değil, müşterilere dönüştürün!
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme, talep yakalama, zenginleştirme, insan tarafından doğrulanmış potansiyel müşteriler gibi çeşitli araç ve yetenekleri içerir. Bu araçlar, pazarlamacıların hedef kitleleri için daha alakalı ve ilgi çekici deneyimler oluşturmasına olanak tanır; bu da sonuçta artan katılım, daha yüksek dönüşüm oranları ve daha fazla müşteri sadakati gibi daha iyi iş sonuçları elde edilmesine yardımcı olabilir. Alıcılar, daha iyi eğitim almalarına ve daha hızlı bilinçli kararlar almalarına olanak tanıyan dinamik, kişiselleştirilmiş içerikten ve bağlantılı dijital deneyimlerden yararlanır.
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için en uygun çözümdür. Recotap Hesap Tabanlı Reklamcılık çözümü ile daha fazla karar vericiye ulaşır ve dönüşüm gerçekleştirene kadar etkileşimde kalır.
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından meta verileri düzenler. Warmly, verileri otomatik olarak toplayarak ve çeşitli platformlardan gelen öngörüleri entegre ederek, satış ekibi için nitelikli görüşmeler sağlamak üzere bir sonraki en etkili adımı düzenler. Sıcak bir şekilde gelir ekibinizin pazardaki fırsatları daha erken tespit etmesine yardımcı olur. Onları daha hızlı ilerletin. Ve her çeyrekte ardışık düzen hedeflerinize ulaşın. Yapay Zeka Sıcak Potansiyel Müşteriler Platformu, web sitenizdeki, giden ve CRM'deki satın alma niyeti sinyallerini izleyerek satış hattınızı aydınlatır. Daha sonra bu boru hattını sıcak ve ilgi çekici yollarla kapatmanıza yardımcı olurlar. Ayrıca, ücretsiz satış araçları paketi, ödüllü Essential Zoom Uygulaması ile ekibinizin Takviminizde ve Zoom'da potansiyel müşteriler veya müşterilerle daha iyi bağlantı kurmasına yardımcı olur.
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı, özenle seçilmiş içeriği ekibinizin parmaklarının ucuna getirerek güven oluşturmalarını ve anlaşmaları daha hızlı tamamlamalarını sağlar. Büyük kurumsal müşterilerimiz, hedef kitleleriyle geleneksel pazarlama kanallarına kıyasla 10 kat daha iyi etkileşime girdi, binlerce saatlik araştırma süresinden tasarruf etti ve %24'e kadar daha yüksek yakın kazanma oranları elde etti. XiQ'nun tescilli yapay zeka destekli platformunun temel yetenekleri: * Bire bir satış taktikleri için kişiliğe dayalı bilgiler * 10 kat etkileşimi artıran SmartSourced Content™* Her etkileşimi kişiselleştirmek için birinci taraf amaç verileri ve gelişmiş analitik * Instasites (kişiselleştirilmiş deneyimler için tasarlanmış mikro siteler) * Saniyeler içinde derlenen kapsamlı hepsi bir arada şirket profilleri * Satış tetikleyicileri ve doğrudan gelen kutunuza gerçek zamanlı uyarılar * Outlook, Salesforce, MS Teams ve sosyal medya entegrasyonu xiQinc.com'da xiQ'yu deneyimleyin.
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşılayan, tamamı kendi bireysel müşteri yolculuklarına göre kişiselleştirilmiş, ilgi çekici, veriye dayalı deneyimleri hızlı ve kolay bir şekilde sunmak için Folloze'den yararlanıyor. 2013 yılında B2B alım ve satımının nasıl değiştiğini ilk elden gözlemleyen iki pazarlama yöneticisi tarafından kurulan Folloze, aralarında Cisco, FireEye, Google, Okta ve Workday gibi şirketlerin de bulunduğu günümüzün en büyük ve en başarılı B2B markalarından bazılarına gururla hizmet vermektedir.
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Bu kampanya araçları ve analizleri, satın alma yolculuğu sırasında hesabın ilgisini puanlayan, yapay zeka destekli özel bir satın alma amacı motoru üzerinde çalışır. Foundry ABM, hedef hesaplarında farkındalığı, katılımı ve boru hattını artırmak için ABM kampanyaları düzenleyebilir. Daha fazla bilgi edinmek için https://foundryco.com/our-solutions/software/. Not: İncelemelerin çoğu artık Foundry ABM olan Triblio platformuna yöneliktir.
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin gelir hedeflerine daha az kaynakla ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hareketlerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İstihbaratını kullanır. Her istihbarat ve içgörü kaynağını ve her satış ve pazarlama oyununu birbirine bağlayan tek bir pencereye sahip olacaksınız, böylece fırsatları daha erken tespit edebilir, onlarla daha akıllıca etkileşime geçebilir ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayabilirsiniz. Hesap İstihbaratımızı, CRM ve MAP verilerinizi, amaç sinyallerinizi, teknografik özelliklerimizi ve daha fazlasını kullanarak kesin hedef kitleler oluşturun. Daha sonra daha fazla hassasiyet ve kontrol için ek özelliklerden yararlanın: tüm satın alma ekiplerine ulaşmak, kişiselleştirmeyle web sitesi dönüşümlerini artırmak, ekosisteminiz ve kanallarınız genelinde anlamlı müşteri etkileşimlerini koordine etmek ve pazarlama ve satış faaliyetlerinin satış hattını ve geliri nasıl artırdığını ölçmek için optimize edilmiş tek B2B reklam platformu. Satıcılar, kişiler ve şirketler hakkında akıllı bilgiler edinmek ve Demandbase katılımını ve amaç etkinliğini görmek için CRM uygulamalarından bile yararlanabilir. Demandbase One ABM/ABX/Sales Intelligence ile düşük sürtünmeli satın alma için tüm GTM dokunuşlarını koordine edebilirsiniz.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu boyunca takip edin, neyin ne zaman en iyi sonuç verdiğine dair daha derinlemesine bilgi edinin ve potansiyel müşterilerinizin birden fazla kanalda içeriğinizle nasıl etkileşimde bulunduğunu öğrenin, böylece sıcak potansiyel müşterilerle anında etkileşime geçebilir ve soğuk olanları besleyebilirsiniz. Paperflite'ın gerçek zamanlı etkileşim analitiğiyle, içeriğinize erişildiğinde, görüntülendiğinde veya paylaşıldığında son kullanıcıların içerikle nasıl etkileşime girdiğini anlayın, böylece bir sonraki adımda ne yapacağınızı her zaman tam olarak bilirsiniz.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterileriniz ve müşterilerinizle anlamlı ilişkiler kurmak istiyorsanız, doğru içeriği doğru zamanda sunarak kişiselleştirilmiş deneyimler sunmanız gerekir. Deneyim Yönetimi - Hedefleri dakikalar içinde kişiselleştirmek için çeşitli kaynaklardan gelen içeriği merkezileştirin ve düzenleyin. İçerik merkezileştirme ve yönetimi kişiselleştirmenin anahtarıdır. Uberflip, tüm içeriğinizi merkezileştirip organize edebileceğiniz tek bir platformdur. Uberflip, üçüncü taraf içerik platformlarıyla entegre olduğundan varlıklarınızı zahmetsizce içe aktarabilir, yönetebilir ve etiketleyebilirsiniz. Buradan pazarlama, satış ve müşteri başarısı ekipleriniz onaylı içeriğe kolayca erişebilir ve kodsuz sürükle ve bırak deneyimiyle her kampanya ve Dijital Satış Odaları için inanılmaz hedefler oluşturmaya başlayabilir. Sonuç? Daha az içerik israfı, daha hızlı kampanya lansmanları ve potansiyel müşterileri için en iyi içerikle güçlendirilmiş bir satış ekibi. Temel özellikler: - İçerik entegrasyonları (blog, Wistia, Vimeo, YouTube, Vidyard, Brightcove) - Etiket yöneticisi ve akıllı filtreler - Uberflip Sayfaları - Uberflip Satış Yardımı (Dijital Satış Odaları) - SEO optimizasyonu Yolculuk Hızlandırma - Her alıcı için seçilmiş içerik hedefleri oluşturun – ve onları tüm kanallardan etkileşime geçirin. Uberflip, ziyaretçilerinizi sitede tutan içerik önerileriyle içerik tüketimini artırmanıza olanak tanır. Güçlü pazarlama otomasyon platformu (MAP) entegrasyonları sayesinde içerikle her etkileşim, müşteri yolculuğunu hızlandırmak için bir sonraki mükemmel adımı tetikleyebilir. Alıcının yolculuğundaki anlaşmazlıkları azaltan kişiselleştirilmiş içerik sunarak dönüşüm oranlarınızı artırın ve gelire ulaşma süresini hızlandırın.
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara ve taktiksel taktik kitaplarına ihtiyacınız var. Terminus, başarınız için oluşturulmuş bir platformdur. Ekibinizin tüm yaşam döngüleri boyunca hesaplarla tanışmasına yardımcı olur; alıcıları hesap edinmeden genişletme ve yenilemeye kadar ilgi çekici dijital deneyimlerle çevreleyen, birinci taraf verilere dayanan bir platforma ihtiyacınız vardır. Motorumuz yatırım getirisini artırmak, dolandırıcılığı en aza indirmek, marka güvenliğine öncelik vermek ve amacı GTM ekipleri için ilgili, eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek için tasarlandı.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturmanıza ve ABM stratejiniz için hesapları hedeflemenize olanak tanır. Yakın zamandaki ziyaretçi geçmişine, sektöre ve trend konularına göre tüketilecek en iyi varlıkları önererek anlaşma hızını artırın ve satış kanalınızı büyütün. Önde gelen kurumsal ve orta ölçekli B2B şirketleri, alıcılarınızın yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak için akıllı içerik deneyimleri ve sanal etkinlikler sunarak yetiştirmeyi hızlandırmak, kazanma oranlarını iyileştirmek ve içerik performansını anlamak için PathFactory'yi kullanıyor. PathFactory yakın zamanda Deloitte tarafından Kuzey Amerika'nın 2020 Teknoloji Fast 500 şirketlerinden biri olarak tanındı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, sayfa çevirme efektiyle profesyonel çevrimiçi yayınlar oluşturmaya ve depolamaya yönelik bir yazılım ve bulut hizmetidir. PDF'lerinizi etkileşimli flipbook'lara dönüştürün ve müşterileriniz için ilgi çekici pazarlama materyalleri üretin. Belgelerinizi etkileşimli bir şekilde sunun: daha iyi müşteri etkileşimi için bağlantılar ve videolar ekleyin ve hareketli kitapları bağlantı aracılığıyla sorunsuz bir şekilde paylaşın. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den fazla şirket, kullanımı kolay çevrimiçi belgeler oluşturmak, web üzerinden içerik sunmak ve iletişim süreçlerini geliştirmek için FlippingBook'u kullanıyor. Hizmet, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır ve Zapier, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf sistemlerle entegre edilebilir. FlippingBook, küçük işletmelere ve Unilever, Marriott, Intel, Cartier, FOX, Nestle gibi büyük tanınmış markalara yardımcı olur.
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