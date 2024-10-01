Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Hesap Tabanlı Web ve İçerik Deneyimleri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kuzey Mariana Adaları
Hesap tabanlı web ve içerik deneyimlerine yönelik yazılım, işletmelerin büyük ölçekte özelleştirilmiş, markalı çevrimiçi ve içerik etkileşimleri oluşturmasına olanak tanır ve hesap tabanlı pazarlama girişimlerinin sonuçlarını geliştirir. Bu yazılım, pazarlamacıların bireysel hesaplara özel içerik oluşturup yaymasına olanak tanıyarak satış sürecini hızlandırır. Bunu, metni, markalama öğelerini, harekete geçirici mesajları, görselleri ve daha fazlasını özelleştirerek ve bir şirketin web sitesinde hedeflenen her hesap için farklı içerik görüntüleyerek başarır. Ayrıca bu yazılım, pazarlamacıların sayfa görüntülemelerini ve hesap başına dönüşümleri izlemelerine yardımcı olarak web siteleri ve içerikleriyle etkileşimde bulunurken değerli bilgiler sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Warmly
warmly.ai
Warmly, KOBİ büyüklüğündeki gelir ekipleri için özel olarak oluşturulmuş ilk otonom satış düzenleme platformudur. Platform, dönüşüme hazır web sitesi ziyaretçilerini belirlemek, takip etmek ve onlarla bağlantı kurmak için satış etkinleştirme araçlarından, B2B amacından ve zenginleştirme araçlarından...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook, profesyonel dijital flipbook'lar oluşturmaya yönelik çevrimiçi bir araç ve masaüstü yazılımıdır. PDF e-kitaplarınızı, e-kataloglarınızı, dijital broşürlerinizi, yıllık raporlarınızı, sunumlarınızı, dergilerinizi ve satış materyallerinizi etkileşimli hale getirir. 179 ülkede 50.000'den ...
Terminus
terminusplatform.com
İşleri yapmanın eski yolu artık işe yaramıyor. Ve geride kalmayı göze alamazsınız. B2B stratejileri gelişti ve oyunun kuralları değişti. Özellikle her dolar ile daha verimli olma yönündeki artan baskı göz önüne alındığında, işletmenizin olması gereken yere sizi ulaştırmak için platforma, uzmanlara v...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip, hızlı bir şekilde geniş ölçekte bağlamsal içerik deneyimleri oluşturmanıza olanak tanır. Potansiyel müşterilerinizle daha iyi bağlantı kuracak alakalı içerik sunarak anlaşmaları daha hızlı tamamlayın. İçerik, her pazara açılma hareketinin omurgasıdır. Öne çıkmak ve potansiyel müşterilerini...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ platformu, ekiplerin daha az kaynakla gelir hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Satış ve pazarlama hamlelerini düzenlemenize ve B2B satın alma yolculuğunun her aşamasına alaka düzeyi katmanıza yardımcı olmak için hesap düzeyinde zengin ve güvenilir içgörü olan Hesap İ...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
RELAYTO
relayto.com
İçeriğinizin 100X'ini nasıl elde edersiniz? RELAYTO, statik içeriğinizi (PDF'ler, MP4'ler, resimler) ilgi çekici etkileşimli deneyimlere dönüştüren, izleyicilerin kendi yollarını seçmelerine ve kendilerini eğitmelerine olanak tanıyan 1 numaralı Etkileşimli Deneyim platformudur. Geleneksel bir sunum ...
xiQ
xiqinc.com
xiQ'nun Kişilik Odaklı Satış ve Pazarlama Platformu™, alıcıların zihniyetini ve satın alma kararlarını etkileyen faktörleri anlamak için sinir bilimini, psikolojiyi ve yapay zekayı birleştirir. Ödüllü, tescilli yapay zeka platformumuz, kişilik analizleri, kapsamlı hesap istihbaratı ve gerçek zamanlı...
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...
Foundry
foundryco.com
Foundry'nin Hesap Tabanlı Pazarlama (ABM) platformu, satın alma yolculuğunun her aşamasında pazarlama ve satış kampanyalarını düzenler. Foundry ABM, kampanyaları birden fazla kanalda düzenlemek için hesap tabanlı reklamcılık, web kişiselleştirme ve satış etkinleştirme özelliklerini tek bir platformd...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite, satış ve pazarlama ekiplerinin içeriklerini depolamasına, organize etmesine, dağıtmasına ve izlemesine olanak tanıyan, aynı zamanda size çarpıcı içerik deneyimleri (özel mikro siteler, açılış sayfaları, kaynak merkezleri, etkileşimli deneyimler). Paperflite ile içeriğinizi tüm yolculuğu ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory ile B2B alıcı yolculuğunun tamamında kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve dönüşüm odaklı deneyimlerle B2B gelirinin kilidini açın. Alıcınızın yolculuğunu geliştirin ve alıcılarınıza içerik zekası sağlamaya başlayın. PathFactory'nin yapay zeka destekli içerik zekası, bireysel alıcılarınız i...
Propensity
propensity.com
Propensity, küçük B2B büyüme ekipleri için oluşturulmuş tek hesap tabanlı pazarlama (ABM) platformudur. Pazardaki hesapların ve kişilerin listelerini oluşturmak, bu kişileri çok kanallı ABM kampanyalarıyla ısıtmak ve yüksek nitelikli potansiyel müşterilerin günlük listesini satışa sunmak için niyet ...
Recotap
recotap.com
Recotap, B2B Pazarlamacıların Hedefli ve Kişiselleştirilmiş Hesap Tabanlı etkileşim kampanyalarını geniş ölçekte yürütmesine yardımcı olan yeni nesil yapay zeka destekli bir ABM Platformudur. Recotap, pazarlama performanslarını iyileştirmek isteyen büyüyen girişimler ve işletmeler için en uygun çözü...
Proof
useproof.com
Proof'u pazarlama huninize eklemenin ziyaretçilerin güvenini oluşturduğu, aciliyet yarattığı ve dönüşümleri sayfa başına %10-15 artırdığı kanıtlanmıştır.