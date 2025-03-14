Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Hesap Tabanlı Düzenleme Platformları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Hesap Tabanlı Düzenleme Platformları - En Popüler Uygulamalar

Hesap tabanlı düzenleme platformları, işletmelerin hesap tabanlı pazarlama çabalarını kolaylaştırmaları için merkezi bir çözüm sunarak satış ve pazarlama ekipleri arasındaki uyumu teşvik eder. Bu platformlar, şirketlerin belirli hesapları hedeflemesine, etkili hesap tabanlı pazarlama (ABM) kampanyaları uygulamasına ve stratejileri değerlendirip geliştirmesine yardımcı olmada çok önemli bir rol oynamaktadır. İşlevselliğinin merkezinde, bir şirketin hedeflenen hesaplarının önceliklendirilmesine ve segmentlere ayrılmasına olanak tanıyan birleşik hesap listesi yönetiminin sağlanması yer alır. Pazarlama ve satış ekipleri, bu platformların yeteneklerinden yararlanarak işleri için en umut verici hesapları belirlemeye ve geliştirmeye odaklanabilirler. Üstelik hesap bazlı orkestrasyon platformları, çok kanallı kampanyaların yürütülmesini kolaylaştırıyor. Genellikle aşağıdaki kategorilerden bir veya daha fazlasına girerler: hesap tabanlı doğrudan posta yazılımı, hesap tabanlı reklamcılık yazılımı ve hesap tabanlı web ve içerik deneyimleri yazılımı. Yazılımın hesap bazlı yürütme yetenekleri sunabilmesine rağmen, kapsamlı bir ABM platformu oluşturmayabileceği dikkate değerdir.

Yeni Uygulama Gönder


Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.

Hushly

Hushly

hushly.com

Hushly, içerik pazarlamasını optimize eden, kullanıcı deneyimini geliştiren kişiselleştirilmiş bir dijital platformdur.

Foundry

Foundry

foundryco.com

Foundry, pazarlama ve satış kampanyalarını yönetmek için kullanıcı dostu, merkezi bir platform sunan bir hesap bazlı pazarlama uygulamasıdır.

Enlyft

Enlyft

enlyft.com

Enlyft, B2B satış ve pazarlama ekiplerinin hedef şirketleri bulmasına, önceliklendirmesine, etkileşim sağlamasına ve dönüştürmesine yardımcı olan bir yapay zeka uygulamasıdır.

AdDaptive Intelligence

AdDaptive Intelligence

addaptive.com

AdDaptive Intelligence, B2B pazarlama için hesap bazlı pazarlama ve veri analizi sunarak, hedef kitleyle etkileşimde bulunmayı sağlar.

Propensity

Propensity

propensity.com

Propensity, küçük B2B ekipleri için tasarlanmış bir ABM platformudur. Kullanıcıların hedef hesaplar ve kontaklar oluşturmasına, kampanya yönetmesine ve nitelikli liderler sağlamasına olanak tanır.

TrenDemon

TrenDemon

trendemon.com

Trendemon, dijital pazarlamada kişiselleştirme ve müşteri yolculuklarını analiz ederek kampanya performansını artırmayı hedefleyen bir platformdur.

RollWorks

RollWorks

rollworks.com

RollWorks, işletmelere hedef hesaplarını belirleme, etkileşim kurma ve kampanya etkinliğini ölçme konusunda yardım eden hesap tabanlı pazarlama platformudur.

BambooBox

BambooBox

bamboobox.ai

BambooBox, pazarlama ekiplerine veri analizi, müşteri yolculuğu optimizasyonu ve kampanya yönetimi sunarak gelir artırmayı hedefler.

6sense

6sense

6sense.com

6Sense, B2B hesap tabanlı pazarlama stratejileri geliştirmek için niyet analizi ve veri entegrasyonu sunan bir platformdur.

Maestro ABM

Maestro ABM

maestroabm.com

Maestro ABM, şirketlerin hedef hesaplarla etkileşimini artırarak hesap tabanlı pazarlama süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir SaaS platformudur.

Recotap

Recotap

recotap.com

Recotap, B2B pazarlama için hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş hesap bazlı kampanyalar yönetmeyi sağlayan bir AI destekli platformdur.

Madison Logic

Madison Logic

madisonlogic.com

Madison Logic, markaların potansiyel müşteri hesaplarını tanımlayıp etkileşimde bulunmalarını sağlayan, veri odaklı bir pazarlama platformudur.

Keşfet

Desktop

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.