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Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı
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Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Hesap tabanlı pazarlama (ABM) yazılımı, kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyalarını uygulamaya koymadan önce odağı geniş markalama ve olası müşteri yaratma taktiklerinden yüksek değerli hedef hesapları belirlemeye kaydırarak pazarlama ve satış operasyonlarında devrim yaratır. İşletmeler, ABM yazılımıyla, en umut verici hesapları oluşturmak için potansiyel müşterilerin belirlenmesi ve kaynak tahsisi gibi zorlu görevleri kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, ABM yazılımından yararlanarak yalnızca titizlikle incelenmiş potansiyel müşteriler oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda benzersiz satın alma yolculuklarını özel olarak uyarlayabilir, müşteri yaşam boyu değerini artırabilir ve mevcut hatlar dahilinde ek fırsatları teşvik edebilir. Potansiyel verilerin en son müşteri deneyimi teknolojileriyle entegrasyonu, kuruluşların tutarlı bir hesap tabanlı pazarlama stratejisi yürütmesine olanak tanır. Pazarlama ve satış ekipleri arasındaki bu senkronizasyon, genel şirket hedefleriyle uyumun sağlanmasını sağlar. ABM yazılımı, yeni hesapların alınması, mevcut hesapların geliştirilmesi ve kurumsal düzeyde ilişkilerin genişletilmesi gibi çeşitli işlevleri kolaylaştırır. Ayrıca, belirli ABM çözümleri, pazarlama otomasyon platformları ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri de dahil olmak üzere üçüncü taraf satış ve pazarlama uygulamalarıyla kusursuz entegrasyon sunar. Bu birlikte çalışabilirlik, iletişim hedefleme ve önceliklendirmenin hassasiyetini artırır, böylece kilit müşterilerle etkileşimi optimize eder.

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Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

Semrush, işletmelere SEO, reklam, sosyal medya ve içerik pazarlamasında çevrimiçi görünürlüklerini yönetmeleri için araçlar sunan bir dijital pazarlama platformudur.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo.io, satış ekiplerinin süreçlerini yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan kapsamlı bir satış katılım platformudur.

Ahrefs

Ahrefs

ahrefs.com

Ahrefs, SEO için kapsamlı bir araçtır. Rakip analizi, anahtar kelime araştırması, bağlantı oluşturma ve site denetimi gibi özellikler sunar.

LinkedIn Sales Navigato‪r

LinkedIn Sales Navigato‪r

linkedin.com

LinkedIn Satış Navigatörü, satış profesyonellerine potansiyel müşterileri bulma, yönetme ve iletişim kurma konusunda yardımcı olan bir araçtır.

Crunchbase

Crunchbase

crunchbase.com

Crunchbase, özel ve kamu şirketleri hakkında yatırım, kurucu ve sektör bilgileri sunan bir iş bilgi platformudur.

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

SE Ranking, küçük ve orta ölçekli ajanslar için tasarlanmış kapsamlı bir SEO aracıdır. Anahtar kelime araştırması, site denetimleri, backlink analizi ve raporlama gibi özellikler sunar.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, işletmelere potansiyel müşterileri bulma, edinme ve büyütme konusunda yardımcı olan bir B2B veri ve istihbarat platformudur.

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Similarweb, dijital stratejileri analiz ederek e-ticaret ve reklam fırsatlarını keşfetmenizi sağlar.

Seobility

Seobility

seobility.net

Seobility, web siteleri için kapsamlı SEO denetimi, anahtar kelime analizi, bağlantı takibi ve rakip analizi gibi özellikler sunan bir SEO aracıdır.

Signals

Signals

getsignals.ai

Signals, web sitenizdeki ziyaretçileri tanımanıza ve onlarla etkileşim kurmanıza yardımcı olan bir lider bulma ve yapay zeka platformudur.

G2

G2

g2.com

G2, kullanıcıların yazılım seçimlerini gerçek incelemelere dayanarak yapmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım pazarı platformudur.

Serpstat

Serpstat

serpstat.com

Serpstat, SEO optimizasyonu için kapsamlı araçlar sunan bir platformdur. Rakip analizi, içerik oluşturma ve anahtar kelime araştırması gibi özellikler içerir.

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Salesmanago, işletmelerin pazarlama otomasyonunu sağlamasına, müşteri etkileşimlerini kişiselleştirmesine ve kampanyalarını optimize etmesine yardımcı olan bir platformdur.

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Key Word.com, anahtar kelime araştırması ve optimizasyonu için kullanıcıların performans analizi yapmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

WebCatalog

WebCatalog

webcatalog.io

WebCatalog, web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürerek kullanıcıların birden fazla hesabı ve uygulamayı yönetmesini sağlar.

Warmly

Warmly

warmly.ai

Warmly, SMB gelir ekipleri için tasarlanan bir satış platformudur. Ziyaretçileri tanıyıp, takip edip, bağlantı kurarak satış sürecini hızlandırır.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner, SEO odaklı bir araçtır. Kullanıcı dostu arayüzü ile 100.000 anahtar kelime analizi yaparak sitenizin sıralamasını geliştirmeye yardımcı olur.

Data.ai

Data.ai

data.ai

Data.ai, mobil uygulama performansını analiz eden ve geliştiren bir veri analitiği platformudur.

Factors.AI

Factors.AI

factors.ai

Factors.AI, B2B SaaS pazarlamacılarına veri entegrasyonu ve analiz ederek pazarlama ROI'sini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

AroundDeal

AroundDeal

arounddeal.com

AroundDeal, B2B satış ve pazarlama için veri sağlayan bir platformdur. 120 milyon kişi ve 30 milyon şirket verisi sunar.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

FlippingBook, PDF'leri etkileşimli flipbook'lara dönüştüren bir dijital yayın yazılımı ve bulut hizmetidir. Kullanıcılar, multimedya içerik ekleyerek etkileşimli belgeler oluşturabilir.

WebCEO

WebCEO

webceo.com

WebCEO, SEO analizi ve dijital pazarlama için anahtar kelime araştırması, sıralama izleme, backlink yönetimi ve sosyal medya araçları sunan bir platformdur.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping, web sayfalarındaki görsel ve içerik değişikliklerini izleyen bir araçtır. URL girerek izlemek istediğiniz alanı seçer, değişiklikleri bildiri ile bildirir.

RocketReach

RocketReach

rocketreach.co

RocketReach, e-posta, telefon numarası ve sosyal medya profilleri gibi iletişim bilgilerini bulup doğrulamaya yarayan bir araçtır.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai, satış ekiplerinin müşteri verilerine erişimini kolaylaştıran ve satış süreçlerini optimize eden bir gelir istihbarat platformudur.

Brandwatch Consumer Intelligence

Brandwatch Consumer Intelligence

brandwatch.com

Brandwatch Tüketici İstihbaratı, sosyal medya verilerini analiz ederek markaların çevrimiçi varlıklarını anlamalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir platformdur.

WASK

WASK

wask.co

WASK, dijital reklamcıların kampanya yönetimini kolaylaştıran, otomatik optimizasyon sağlayan ve büyük veri analizi ile hedef kitle oluşturan bir AI tabanlı yazılımdır.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin web sitesi ziyaretçileriyle etkileşimde bulunmasını ve müşteri destek süreçlerini otomatikleştirmesini sağlayan bir iletişim platformudur.

Apptopia

Apptopia

apptopia.com

Apptopia, mobil uygulamalar için performans verileri ve analiz sunan bir platformdur. Geliştiricilerin ve pazarlamacıların uygulama stratejileri oluşturmalarına yardımcı olur.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

SalesboxAI, işletmelerin müşteri adaylarını daha hızlı bulup güvence altına almasını sağlayan, AI tabanlı bir satış ve pazarlama platformudur.

Wrench.ai

Wrench.ai

wrench.ai

Wrench.ai, veri analizi ve otomasyon için yapay zeka tabanlı çözümler sunan bir araçtır. Kullanıcıların süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.

Octane11

Octane11

octane11.com

Octane11, B2B şirketler için veri analizi ve işbirliği platformudur. Pazarlama, satış ve ürün verilerini entegre ederek performansı artırır.

Seamless.AI

Seamless.AI

seamless.ai

Seamless.AI, B2B satış bağlantıları için gerçek zamanlı iletişim bilgileri arama motorudur; kullanıcılar doğrulanmış telefon ve e-posta bilgilerine ulaşabilir.

Intandemly

Intandemly

intandemly.com

Intandemly, hedef hesaplardan talep ve etkileşim oluşturmak için satış yazılımı ve uzmanlık sunan bir platformdur. CRM, reklam ve e-posta otomasyonu gibi özellikler içerir.

Sensor Tower

Sensor Tower

sensortower.com

Sensor Tower, mobil uygulama ekosistemine yönelik derinlemesine veri ve analiz sağlayan bir platformdur.

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Sendoso, işletmelerin kişiselleştirilmiş hediyelerle müşteri ilişkilerini güçlendirmesine ve pazarlama kampanyalarını yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Immagnify

Immagnify

immagnify.com

Immagnify, potansiyel müşteri listeleri oluşturmanızı sağlayan bir satış istihbarat aracıdır. İletişim bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar.

LeadAngel

LeadAngel

leadangel.com

LeadAngel, potansiyel müşterileri doğru satış temsilcilerine yönlendirerek satış süreçlerini hızlandıran bir B2B lead yönetim platformudur.

Xoxoday

Xoxoday

xoxoday.com

Xoxoday uygulaması, ödül ve teşvik programlarını otomatikleştirerek işletmelere küresel ölçekte ödüller göndermeyi kolaylaştırır.

&Open

&Open

andopen.co

&Open, dünya genelinde hediye göndermeyi kolaylaştıran bir platformdur. Hediye seçimi, gönderim ve lojistik süreçlerini otomatikleştirir.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

HoneyStack, B2B için analitik ve atıf platformudur. Tüm verileri birleştirir, temizler ve kullanıcı yolculuklarını görselleştirir.

Terminus

Terminus

terminusplatform.com

Terminus, B2B satış süreçlerini optimize eden, veriye dayalı dijital deneyimler sunan bir platformdur.

Clearbit

Clearbit

clearbit.com

Clearbit, şirketler ve çalışanlar hakkında 100'den fazla veri noktası sağlayarak satış ve pazarlama süreçlerini optimize eden bir veri zenginleştirme platformudur.

Act-On

Act-On

act-on.com

ACT-on, pazarlamacıların müşteri etkileşimlerini optimize etmelerine yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

NetLine

NetLine

netline.com

NetLine, B2B pazarlamacılara alıcı niyet verileri ve lider oluşturma yetenekleri sunan, hepsi bir arada bir platformdur.

Selling.com

Selling.com

infotelligent.com

Selling.com, makine öğrenimi ve yapay zeka ile desteklenen B2B iletişim platformudur. Satış ve pazarlama için karar vericilere doğru iletişim bilgileri sağlar.

Folloze

Folloze

folloze.com

Folloze, B2B pazarlama ekipleri için kişiselleştirilmiş içerik deneyimleri oluşturan bir platformdur. Kullanıcı katılımını artırmak için analitik ve içerik yönetimi sağlar.

Demandbase

Demandbase

demandbase.com

Demandbase, hesap tabanlı pazarlama ve satış stratejileri için hesap zekası sunan bir platformdur. Kullanıcılar hedef kitlelerini belirleyip, etkileşimleri optimize eder.

Mutiny

Mutiny

mutinyhq.com

Mutiny, B2B şirketlere hedef hesaplarından gelir elde etmek için kişiselleştirilmiş deneyimler ve AI destekli çözümler sunan bir platformdur.

Uberflip

Uberflip

uberflip.com

Uberflip, içeriklerinizi merkezi bir platformda yöneterek hedeflenmiş dijital içerik deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olan bir uygulamadır.

Metadata

Metadata

metadata.io

Metadata, B2B pazarlamacıların strateji, yaratıcılık ve gelir artırmaya odaklanmasını sağlayarak manuel ve tekrarlayıcı işleri ortadan kaldırır.

Nymblr

Nymblr

nimbler.com

Nymblr, satışçılar, pazarlamacılar ve geliştiriciler için yüksek kaliteli iletişim verilerine erişim sağlayan bir B2B iletişim veri platformudur.

N.Rich

N.Rich

nrich.ai

N.Rich uygulaması, bütçenizi aşmadan potansiyel müşterileri bulup hedef kitleyi dijital reklamlarla aktif hale getirir ve satışa sıcak hesaplar iletir.

Owler

Owler

owler.com

Owler, 15 milyon şirket hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunan bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar, rakip analizi ve sektörel güncellemeler yapabilir.

Visual Visitor

Visual Visitor

visualvisitor.com

Visual Ziyaretçi, web sitesi trafiğini tanımlayıp izleyen, anonim ziyaretçileri belirleyen ve satış ekiplerine potansiyel müşteri verileri sunan bir platformdur.

SpotlerUK

SpotlerUK

spotler.co.uk

SpotlerUK, B2B pazarlama için kullanıcı etkileşimini izleyen ve içerik optimizasyonu sağlayan bir e-posta pazarlama platformudur.

Common Room

Common Room

commonroom.io

Ortak Oda, topluluk katılımını kolaylaştırarak kullanıcıların etkileşimde bulunmasını ve bilgi paylaşmasını sağlar.

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Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog